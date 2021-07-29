Cookie 聲明
最後修改日期：2026 年 1 月 16 日
LEGO.com 上設置的 cookie 和類似技術
請查看設置於 LEGO.com 網域的 cookie 與類似技術（以下統稱「cookie」）清單。這些 cookie 由 LEGO System A/S 或選定的第三方設置。若第三方為聯合或獨立控管者，將在「控管者」欄位標明。請注意，使用兒童的樂高 帳戶登入時，系統僅會在 LEGO.com/kids 與 LEGO.com 網域設置相關且絕對必要的 cookie。
Cookie 及個人資料
如欲進一步瞭解 cookie，請參閱我們的 cookie 政策。如欲進一步瞭解你的隱私權與如何控管你的資料，請參閱我們的 [隱私權政策]。2
所有 LEGO Insiders 應用程式 cookie 的「生命週期」為該應用程式安裝於用戶手機的期間。若他們刪除應用程式，可選擇同時刪除所有已儲存的資料。
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
監測用戶造訪次數，以判斷應用程式運作狀況。
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
在付款處理期間指派給 LEGO.com 用戶的唯一識別碼。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
用於保障付款交易的安全。
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders user identifier
識別用戶，以向他們顯示其 Insiders 帳戶的詳細資訊。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
識別用戶，以便我們依會員的行為給予獎勵。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
識別用戶，以便以其偏好語言顯示內容。
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
此為必要 cookie，用於網站記錄／健康監測和功能推出。取得同意後，此 cookie 可讓網站根據「工作階段內」的瀏覽活動（例如曾查看和加入購物車的產品／主題）推薦內容。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
訂單編號（若於工作階段期間下單）
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
擷取與追蹤指紋資訊，以協助防範詐欺行為。在 LEGO.com 網域進行絕對必要的詐欺防範措施時會採用自動化決策。
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
是，會擷取裝置資訊，用於檢驗詐欺行為。
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
此 cookie 由防偽系統使用，屬於使用 cookie 驗證機制時的必要安全系統。在 LEGO.com 網域進行必要的詐欺防範措施時也會採用自動化決策。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
在帳戶系統管理用戶工作階段所需的工作階段識別碼。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
客戶使用雙重身分驗證登入時，用於記住客戶的 cookie。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含公開用戶識別碼（PUID）與安全戳記。
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
外部登入供應商（Google、Facebook 與 Twitter）發送至樂高帳戶的驗證 cookie。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
是，驗證票證包括宣告主體。[參照已登入用戶的相關資訊]。
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
LEGO Ideas 使用的用戶／驗證系統「Flask」的工作階段識別碼。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
若用戶選擇的年齡未滿 18 歲，將被視為兒童。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
輸入的年齡
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
此 cookie 的設置是為在流量高峰期啟用等待室，讓 LEGO.com 能維持正常運作。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含用戶代理
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
用作我們同意項目管理平台的唯一識別碼。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
唯一識別碼
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
為我們的即時聊天功能提供安全防護措施。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
確定用戶請求觸發相同的 Salesforce 代理主機，以暫時擷取快取中的內容。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
在聊天期間擷取特定瀏覽器工作階段的唯一假名識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
記住管理員設定的規則，在訪客接受或拒絕後隱藏聊天邀請按鈕。若無此 cookie，該按鈕會在被觸發時反覆出現。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
在後端將瀏覽器日誌互相聯繫以協助除錯。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
識別自訂元件、問卷調查與流程的語言（支援多種語言）。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
用於識別用戶與追蹤用戶在網域內的活動。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
用於識別用戶是否處於網站上使用中的工作階段，或這是否為用戶的新工作階段（即 cookie 不存在或已過期）。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
儲存伺服器端蒐集器為用戶生成的唯一識別碼，與所有後續追蹤事件一起傳送。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
用於記住用戶意見回饋中已填寫的資料
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
用於協助分辨真實用戶和機器人，藉此保護網站不受自動化威脅（例如機器人攻擊）傷害。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
用於在多個用戶共用同一 IP 位址時限制流量速率。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
此 cookie 的設置是為在流量高峰期啟用等待室，讓 LEGO.com 能維持正常運作。
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
類別導覽的快取，用於加快效能。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Recently viewed products
用於提供「最近瀏覽產品」功能的資料。產品識別碼清單。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
有限的用戶資料，用於支援無網路連線時店內掃碼的離線模式。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
用戶名字、Insiders 帳戶號碼
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
在新用戶引導流程中選擇的頭像。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie consent settings
用於儲存 cookie 同意偏好設定。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out consent settings
用於儲存選擇退出的同意偏好設定。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
指派給 LEGO.com 用戶、用於切換功能的唯一識別碼。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
包含 GUID。
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
用於將用戶在所有其他 Adobe 產品上的資料串連起來。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
識別不同訪客並區分其每一次造訪。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
記錄哪些 cookie 已被接受／拒絕，以判斷系統可看到的資訊量與實際情況之間的落差。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
記錄頁面已被瀏覽的次數，以瞭解頁面的熱門程度。
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session
可在切換區域瀏覽時為你（LEGO.com 用戶）提供更流暢的體驗。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions
可在切換區域瀏覽時為你（LEGO.com 用戶）提供更流暢的體驗。
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
透過將請求數量減至最低來提升網站效能。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
告訴我們你使用的是哪個平台與瀏覽器，以顯示正確資訊和格式（即語言、裝置類型等）。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
記住你曾造訪的頁面，讓你不必搜尋即可返回特定頁面。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
透過管理用戶所見的觸發訊息數量來簡化其瀏覽體驗。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
記錄用戶每次造訪時瀏覽過的頁面。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
透過指派工作階段識別碼來識別你的造訪。
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
可讓用戶進入 A/B 測試實驗，以試用新功能。
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
用於識別用戶造訪網站期間的工作階段。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
用於在多個工作階段之間保存用戶的工作階段資訊，直到 cookie 生命週期結束為止。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
儲存用戶首次造訪網站期間產生的用戶資訊，並在日後造訪時更新。
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
用於判斷用戶是否正處於網站上使用中的工作階段，或這是否為新工作階段的開始（例如 cookie 遺失或已過期時）。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
儲存伺服器端蒐集器為用戶生成的唯一識別碼，包含在所有後續追蹤事件中。
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S 和 Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
監測用戶造訪次數，以判斷應用程式運作狀況。
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
識別用戶並提供個人化體驗，首先會徵求 cookie 使用同意。
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
是，包含 GUID。
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
依過去購買活動做出推薦。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
訂單編號（若於工作階段期間下單）
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
用作用戶參考編號的唯一識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
識別碼
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
訂閱者電子郵件地址。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
電子郵件地址
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
與已寄送電子郵件相關的工作識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
訂閱者的清單識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
與觸發式電子郵件相關的批次數字識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
單次寄送內個別網址的唯一識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Marketing Cloud 業務單位識別碼。
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
啟用識別碼來與第三方網站（例如 Adobe、Google 和 Facebook）同步，用於目標式廣告，例如抑制再行銷和鎖定類似受眾。
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
記錄用戶相對於最後一次廣告搜尋的造訪時間。
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
確保訪客只會收到相關的 Meta 目標式廣告。
Meta
Meta
LEGO System A/S 和 Meta 是各自獨立的控管者。Meta CAPI 讓樂高集團得以追蹤你在我們網站上的活動。我們藉此衡量廣告成效、瞭解和界定目標式廣告受眾，以及分析網站轉換渠道的成效（例如造訪是否帶來銷售？）。Meta 代表 LEGO System A/S 擔任上述服務的資料處理者。但是，Meta 也會將透過 CAPI 蒐集到的資料用於自身用途；若他們原本就已擁有你的個人資料，也可能會將兩者整合。
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
追蹤用戶在 LEGO.com 上的活動，用於成效分析和目標定向。這包括透過統計模型推估 LEGO.com 事件，以提升成效分析和最佳化的準確性。目標定向包括抑制、擴大類似受眾與再行銷。
LEGO System A/S 和 Google LLC 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S：將這些資料（經同意後蒐集）作為 Google LLC 在 LEGO.com 上提供的付費服務使用，在你使用 Alphabet Inc. 旗下網站（例如 Google 和 YouTube）與服務時，以及後續進入或再次進入 LEGO.com 時，向你顯示個人化廣告。Google Inc：經同意後蒐集和使用你的個人資料，以追蹤你在 LEGO.com 的頁面瀏覽活動，用於成效分析、統計模型推估、Alphabet Inc. 旗下網站與服務的廣告投放抑制、再行銷，以及向與你類似的用戶提供行銷內容。
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Site visit and user data collector
儲存網站造訪與用戶資料。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S：蒐集與儲存你的個人資料（例如技術資料、cookie 資料、使用狀況資料和地理位置資料）。這些資料可能被用來在你再次造訪 LEGO.com 和／或 Rakuten 旗下網站時，為你提供更優質的個人化體驗。我們也可能會用這些資料來識別與吸引資料分析可能與你類似，且可能進入 LEGO.com 和／或 Rakuten 旗下網站的新受眾。Rakuten：蒐集與儲存你的個人資料（例如技術資料、cookie 資料、使用狀況資料和地理位置資料），以向你提供個人化廣告或根據你的興趣投放廣告。他們也可能會用這些資料來識別與吸引資料分析可能與你類似的新受眾。更多資訊，請參閱 Rakuten 的 cookie 政策：https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
供應商生成的唯一識別碼（隨機 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Sale conversion tracker
在完成銷售時追蹤網站造訪和用戶資料。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S：我們使用 Rakuten 設置的聯盟點擊唯一識別碼。該識別碼會在每位新訪客從 Rakuten 旗下網站進入 LEGO.com 並購物後儲存。LEGO.com 使用這些資料來核對直接歸因於 Rakuten 服務的銷售轉換款項。Rakuten：設置發布者點擊唯一識別碼，用於儲存並連結到特定用戶在 LEGO.com 的購買紀錄。這讓 Rakuten 能從「新的」聯盟流量帶來的銷售中取得相應款項。
供應商生成的唯一識別碼（隨機 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
識別 Rakuten 用戶。
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S 和 Rakuten 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S：可能會使用這些資料來識別來自不同聯盟網路網站的 Rakuten 用戶。LEGO.com 可能會在取得同意後將這些資料用於資料分析與個人化服務。Rakuten：在取得同意後儲存與使用你的資料，透過跨網路 ID 與搜尋和點擊 ID 追蹤你在不同聯盟網路網站的使用行為。這些資料會用於個人化廣告與資料分析。
供應商生成的唯一識別碼（隨機 GUID）
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
追蹤網站活動，用於整個網路與各類活動的再行銷。
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S 和 Microsoft 是各自獨立的控管者。LEGO System A/S 會蒐集和控管你已同意授權使用的用戶資料，藉此在 MS 網路（包括 Bing 搜尋引擎與 MS Ad Display Network）透過行銷通訊對受眾進行分群與定向和吸引受眾。Microsoft 會將你已同意授權使用的資料用於自身行銷用途。政策連結：https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
Demandbase 標籤會蒐集資訊，以識別哪些公司出於 B2B 行銷目的造訪網站。
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase 和 LEGO System A/S
IP 位址
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
網站唯一識別碼，用於追蹤「特殊優惠」（註冊事件）和「標準優惠」（訂單事件），以支付聯盟費用。只要用戶透過包含 siteID= value 的查詢字串進入 Rakuten 閘道頁面，就會設置此 cookie。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
隨機生成的用戶識別碼，用於在不同工作階段之間追蹤用戶。協助將像素事件整合，用於建構用戶旅程。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
最後觀看的互動時間戳記（以世界協調時間 UTC 表示）。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
來自網址搜尋參數的最新 UTM 參數。事實來源為網址搜尋參數 => 先前儲存的 UTM 參數。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
最後一個頻道識別碼，設置於小工具介面層級，以涵蓋所有小工具類型和配置。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
用戶觀看過的最後一個編碼影片識別碼。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
用戶進入頁面時帶有的最後一個商業會員識別碼。
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
工作階段值包含由 . 分隔的字串。字串由以下部分組成： fws2 – 工作階段版本 fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – 工作階段識別碼 3 – 工作階段數量 (該用戶有過的工作階段數量) 1694441101864 – 工作階段開始時間
Firework
Firework
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
協助識別透過 Snapchat 廣告造訪網站的訪客，並將網站上的事件歸因於那些廣告。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 和 Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
協助識別透過 Pinterest 廣告造訪網站的訪客，並將網站上的事件歸因於那些廣告。
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S 和 Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
由 Apple 提供的唯一裝置識別碼，用於衡量我們廣告活動的成效，包括追蹤應用程式安裝情況和行銷績效歸因。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
由 Apple 提供的唯一裝置識別碼，以在我們的應用程式與服務中識別用戶裝置，用於分析和功能，例如衡量應用程式使用情況與提升應用程式效能。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
由 Google 提供、可重置的唯一裝置識別碼，用於衡量我們的廣告活動成效，包括追蹤應用程式安裝情況和行銷績效歸因。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
由 Android 作業系統提供的裝置專屬識別碼，用於支援應用程式功能和內部分析，例如確保技術穩定性與提升應用程式效能。
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Cookie 中不包含任何個人識別資訊。
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a