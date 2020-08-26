隱私權政策（包含更新內容）

隱私權政策

最後修改日期：2026 年 5 月 25 日

目次

第一節：資料隱私法與你的數位權利 本政策的主題是什麼？ 歡迎閱讀我們的《隱私權政策》！很高興你想進一步瞭解我們如何保護你的資料安全。本政策會提供資訊，讓你瞭解你造訪或使用我們的服務或應用程式時，我們會如何處理你的個人資料。本《隱私權政策》亦向你說明你的隱私權，以及法律如何保護你。最後，本《隱私權政策》涵蓋我們的線上與線下資料蒐集活動，包括我們可能透過我們的不同平台、通路和管道蒐集的個人資料，例如網站、應用程式、第三方社群媒體、零售店、銷售點與活動。 這是我們的整體《隱私權政策》。某些司法管轄區可能適用其他該國／州特定的條款。若你居住在美國，也請查閱我們的 《美國居民重要須知》 通知與 《美國各州隱私權》 附錄，瞭解更多與美國各州隱私權法相關的資訊。 換句話說，若你想進一步瞭解我們如何蒐集、儲存、使用與分享你的個人資料，那你就來對地方了！ 誰對你的個人資料負責？ 樂高集團（LEGO Group）由遍布全球的數個不同法律實體組成。你可以在以下連結進一步瞭解樂高集團 https://www.LEGO.com/aboutus。 本《隱私權政策》是代表樂高集團旗下所有公司發布的，其中 LEGO System A/S 為資料控制者（即負責並掌管資料的一方）。若你直接與地方的樂高集團實體簽訂合約，則該樂高集團實體為資料控制者，但僅限於該合約相關事項。在本《隱私權政策》中，「我們」或「我們的」係指 LEGO System A/S，以及你直接與之簽約的地方樂高集團實體。 我們已任命一名資料保護官（以下統稱「DPO」）來負責監督本《隱私權政策》的相關問題。如對本政策有任何疑問，請 聯絡我們。你也可以致信 DPO，地址如下： LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: DPO 請附上你的姓名，以及與你諮詢內容相關的國家／地區。 我們通常會在 30 天內回覆，除非你居住國家／地區的隱私權法規定的回覆時間較短，在此情況下，我們會遵守該回覆時限。 若我們變更我們處理你個人資料的方式，我們會更新本《隱私權政策》。我們保留隨時變更做法與本《隱私權政策》的權利，因此請時常回來查閱，以掌握任何更新或變更項目。 你的隱私權 根據居住的地方不同，你身為資料主體，對於我們所持有之你的個人資料，可能擁有以下權利： **要求存取你的個人資料。**你有權存取我們保留的你的個人資料。在許多情況下，你在我們的線上服務中已可看到此類資訊。但是，你的存取權可能會受限，限制原因包括法律、保護他人隱私，以及對樂高集團商業實務、技術、商業機密與內部評估的考量。

**要求更正不正確或不完整的資料。**若我們持有的你的相關資料不正確或不完整，你有權在遵守法律限制的情況下要求更正資料。

**要求刪除。**在以下情況下，你有權要求刪除你的資料：

就蒐集或處理個人資料的目的而言，該個人資料已不再有必要時；

你撤銷對於處理個人資料的同意，且無其他合法理由處理個人資料時；

你反對處理個人資料，且無正當理由繼續處理個人資料時；

或處理個人資料不合法時。 請注意，在某些情況下，即使你已要求刪除，我們仍可能必須保留你的部分個人資料，以履行我們的法律或合約義務。適用法律也可能允許我們保留你的部分個人資料，以滿足我們的業務需求。 **個人資料處理限制。**若你對我們登記的你的資料正確性或處理合法性提出質疑，或是若你已根據你的反對權對處理資料提出異議，你可以要求我們限制對於此類資料的處理。處理將僅限於儲存，直到可以確定資料的正確性，或是可以確認我們的合法利益是否優先於你的利益。即使處理你的資料受到上述限制，若為了執行法律要求而有必要，或為了處理之前蒐集到的資料（若你先前已同意），樂高集團也可能會以其他方式處理你的資料。

**反對基於我們的合法利益處理個人資料。**你可以隨時反對基於合法利益處理你的個人資料。若我們處理你的資料用於直接行銷，以及與此類行銷相關的側寫，你的異議將永遠成立。對於出於其他目的處理的異議，我們將進行合法利益平衡測試，並考量是否支持你的異議。

**資料可攜性。**你有權以機器可讀格式獲取你已向我們提供的個人資料。此權利適用於僅透過自動化方式處理，且基於同意或履行合約處理的個人資料。

**其他權利。**若你對我們處理你個人資料的方式有所不滿，你有權向丹麥資料保護局（The Danish Data Protection Agency）提出申訴。你可以在 www.datatilsynet.dk 找到丹麥資料保護局的聯絡資訊。若你位於丹麥以外的司法管轄區，你有權向居住國家／地區的資料保護機構或其他主管機關提出申訴。你可以聯絡我們，瞭解更多資訊。若對本政策有任何疑問，或欲針對我們處理你個人資料的方式提出申訴，請聯絡我們。 若你是美國居民，請參閱我們的《美國各州隱私權》附錄，進一步瞭解根據美國各州隱私權法的規定，你可能享有哪些權利。

第二節：個人資料 樂高集團會蒐集哪些個人資料？ 個人資料是指任何可識別個人身分的資訊。我們可能會蒐集、使用、儲存與傳輸與你有關的各類個人資料，我們將其歸類如下： 身分識別資料 包括名字、姓氏、用戶名稱或類似的唯一識別碼、婚姻狀況、稱謂、出生日期與性別。

包括名字、姓氏、用戶名稱或類似的唯一識別碼、婚姻狀況、稱謂、出生日期與性別。 聯絡資料 包括帳單地址、配送地址、電子郵件地址與電話號碼或類似聯絡資料。

包括帳單地址、配送地址、電子郵件地址與電話號碼或類似聯絡資料。 財務資料 包括銀行帳戶與付款卡的詳細資訊。

包括銀行帳戶與付款卡的詳細資訊。 交易資料 包括你的收付款項細節，以及以下其他相關詳情：你已向我們購買（於 www.bricklink.com 則指你已在 BrickLink ® 平台上向我們或其他方購買）的產品與服務、你要求的服務，以及你要求或使用的獎勵和／或福利。

包括你的收付款項細節，以及以下其他相關詳情：你已向我們購買（於 www.bricklink.com 則指你已在 BrickLink 平台上向我們或其他方購買）的產品與服務、你要求的服務，以及你要求或使用的獎勵和／或福利。 賣家驗證資料 （若你選擇參與我們在 BrickLink 上的線上市集）包括新賣家驗證程序所需的政府核發身分證明文件和公司登記證明文件。

（若你選擇參與我們在 BrickLink 上的線上市集）包括新賣家驗證程序所需的政府核發身分證明文件和公司登記證明文件。 技術資料 包括網際網路協定（IP）位址、你的登入資料、瀏覽器類型與版本、時區設定與位置、瀏覽器擴充功能類型與版本、作業系統與平台、用戶識別碼、媒體存取控制位址，以及你用來存取本網站、應用程式或數位體驗之裝置上的其他技術的相關資訊。

包括網際網路協定（IP）位址、你的登入資料、瀏覽器類型與版本、時區設定與位置、瀏覽器擴充功能類型與版本、作業系統與平台、用戶識別碼、媒體存取控制位址，以及你用來存取本網站、應用程式或數位體驗之裝置上的其他技術的相關資訊。 個人檔案資料 包括你的用戶名稱與密碼、你的興趣。

包括你的用戶名稱與密碼、你的興趣。 使用狀況資料 包括你如何使用我們的網站、產品與服務和錯誤報告的相關資訊。

包括你如何使用我們的網站、產品與服務和錯誤報告的相關資訊。 行銷與通訊資料 包括你接收我們和第三方行銷內容的偏好、你對抽獎活動與其他有獎競賽的興趣和參與情況，以及你的通訊偏好。

包括你接收我們和第三方行銷內容的偏好、你對抽獎活動與其他有獎競賽的興趣和參與情況，以及你的通訊偏好。 社群媒體資料 包括以下相關資訊：你在社群媒體平台與我們的互動（例如你在我們的貼文按讚或留言，或在留言裡標記我們），以及你在社群媒體平台的公開頁面發布、與我們品牌相關的意見回饋和留言。我們也會從你在相關社群媒體平台上的公開個人檔案蒐集詳細資訊，如你的帳號名稱、個人檔案圖片，以及年齡和性別等人口統計資料。

包括以下相關資訊：你在社群媒體平台與我們的互動（例如你在我們的貼文按讚或留言，或在留言裡標記我們），以及你在社群媒體平台的公開頁面發布、與我們品牌相關的意見回饋和留言。我們也會從你在相關社群媒體平台上的公開個人檔案蒐集詳細資訊，如你的帳號名稱、個人檔案圖片，以及年齡和性別等人口統計資料。 追蹤資料 包括以下相關資訊：你在進入我們網站前或離開我們網站後所造訪的頁面，以及你如何與我們發送給你的電子郵件或其他訊息互動（例如你是否刪除或開啟電子郵件），或你是否在社群媒體或其他平台上點擊與我們產品或服務相關的廣告。

包括以下相關資訊：你在進入我們網站前或離開我們網站後所造訪的頁面，以及你如何與我們發送給你的電子郵件或其他訊息互動（例如你是否刪除或開啟電子郵件），或你是否在社群媒體或其他平台上點擊與我們產品或服務相關的廣告。 評論與意見回饋資料 包括 1) BrickLink 線上市集買家與賣家之間的公開評分和評論，這些資料與個別帳戶相關聯，且可供其他訪客查閱、2) LEGO.com 網站與樂高樂園 ® 探索中心和樂高 ® 探索中心網站上的產品與服務評論和評分，這些資料與個別帳戶相關聯，且可供其他用戶和訪客查閱，以及 3) 透過討論板、用戶研究與樂高活動所蒐集的其他資料。

包括 1) BrickLink 線上市集買家與賣家之間的公開評分和評論，這些資料與個別帳戶相關聯，且可供其他訪客查閱、2) LEGO.com 網站與樂高樂園 探索中心和樂高 探索中心網站上的產品與服務評論和評分，這些資料與個別帳戶相關聯，且可供其他用戶和訪客查閱，以及 3) 透過討論板、用戶研究與樂高活動所蒐集的其他資料。 爭端資料 包括買家與賣家提交的私人交易相關爭端，涵蓋與這些爭端相關的所有通訊紀錄和行動紀錄。

包括買家與賣家提交的私人交易相關爭端，涵蓋與這些爭端相關的所有通訊紀錄和行動紀錄。 論壇資料包括發布於如 Ambassador Network、BrickLink 論壇與圖庫等社群的資訊，此類資訊被視為公開資訊。 我們也會出於任何目的蒐集、使用與分享彙總資料，如統計或人口統計資料。彙總資料可以從你的個人資料中獲得，但不被視為個人資料，因為這些資料不會直接或間接暴露你的身分。例如，我們可能會彙整你的使用狀況資料，計算使用一個特定網站功能的用戶百分比。但是，若我們將彙總資料與你的個人資料合併或連結，從而可以直接或間接識別你的身分，我們會將合併後的資料視為個人資料，並將根據本《隱私權政策》使用。 我們使用假名化資料，以盡量減少對你隱私的影響。 假名化是一種取代或移除資料集中可識別個人資料的方法，但可讓資料控制者或第三方藉由合理的努力重新識別個人資料。重要的是，請注意，與匿名化不同，假名化不會從資料中移除所有識別資訊，而是減少資料集與個人身分的關聯性。 我們不會主動蒐集關於你的任何特殊類別個人資料（這包括以下相關細節：你的種族或族裔、宗教信仰或哲學理念、性生活、性傾向、政治觀點、工會會籍、健康資訊，或遺傳資訊、生物特徵識別資料，或刑事定罪與犯罪資訊）。但是，你造訪樂高® 探索中心和樂高樂園® 探索中心時，或在規劃造訪這些地方期間與我們互動時，你可能會決定分享某些特殊類別的個人資料，例如飲食需求或無障礙需求，讓我們得以為你提供最佳體驗。 若你未能向我們提供必要的個人資料（在這種情況下，我們會通知你，例如在我們的註冊表單中明確說明此資訊），我們可能無法為你提供我們的商品與／或服務。 樂高集團如何蒐集你的個人資料？ 我們從以下來源蒐集個人資料： 網站 包括任何由樂高集團營運或代表樂高集團營運的網站，包含我們在自有網域／網址下營運的網站，以及我們在第三方社群媒體（如 Facebook）上營運的小型網站。

包括任何由樂高集團營運或代表樂高集團營運的網站，包含我們在自有網域／網址下營運的網站，以及我們在第三方社群媒體（如 Facebook）上營運的小型網站。 行動遊戲／應用程式 包括任何由樂高集團營運或代表樂高集團營運的行動遊戲或應用程式，如智慧型手機應用程式。

包括任何由樂高集團營運或代表樂高集團營運的行動遊戲或應用程式，如智慧型手機應用程式。 應用程式連線玩具 包括任何由樂高集團製造或代表樂高集團製造，並可透過無線協定或連接線與應用程式連線的玩具。

包括任何由樂高集團製造或代表樂高集團製造，並可透過無線協定或連接線與應用程式連線的玩具。 電子郵件、簡訊和其他電子訊息 包括你與樂高集團之間的電子通訊。

包括你與樂高集團之間的電子通訊。 **客戶服務（客服）**包括你與我們客服人員的通話或線上聊天。

零售店 包括由樂高集團管理或代表樂高集團管理的商店。

包括由樂高集團管理或代表樂高集團管理的商店。 樂高 ® 探索中心 和 樂高樂園 ® 探索中心 。

和 。 線上註冊表單 包括 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶註冊、《LEGO Magazine》訂閱，以及 BrickLink 賣家驗證程序。

包括 Insiders 帳戶／樂高帳戶註冊、《LEGO Magazine》訂閱，以及 BrickLink 賣家驗證程序。 線下註冊表單 包括我們透過如郵件、店內試用體驗、競賽與其他促銷或活動收集的紙本註冊表單與類似表單。

包括我們透過如郵件、店內試用體驗、競賽與其他促銷或活動收集的紙本註冊表單與類似表單。 線上消費者競賽、問卷調查與抽獎活動 。

。 我們的 LEGO ® Insiders 計劃 包括你在該計劃中的活動。

包括你在該計劃中的活動。 研究 包括你與／或你的子女可能親自或在線上參與的研究。

包括你與／或你的子女可能親自或在線上參與的研究。 評論與意見回饋包括你選擇在我們的網站、論壇、應用程式，或我們的商店或景點設施留下的評論與意見回饋。 樂高集團可能從第三方蒐集的個人資料 我們可能會從下列各種第三方與公開來源收到你的個人資料： 技術資料 ，來自以下第三方：

，來自以下第三方： 分析供應商；

廣告網路；與

搜尋資訊供應商。

聯絡、財務與交易資料 ，來自技術、支付與物流配送服務供應商。

，來自技術、支付與物流配送服務供應商。 身分識別與聯絡資料 ，來自資料仲介或資料彙總者。

，來自資料仲介或資料彙總者。 身分識別與聯絡資料 ，來自公開來源。

，來自公開來源。 身分識別、聯絡與登入資料 ，來自你已指示與我們分享資料的第三方（例如用 Epic Games 或 Facebook 等第三方遊戲或社群媒體服務登入你的樂高帳戶）。

，來自你已指示與我們分享資料的第三方（例如用 Epic Games 或 Facebook 等第三方遊戲或社群媒體服務登入你的樂高帳戶）。 身分識別、聯絡與交易資料 ，來自零售與娛樂合作夥伴，如 Merlin Entertainments、BrickLink 線上市集賣家和買家（包括公開評論與意見回饋）、樂高樂園 ® 探索中心、樂高探索中心，以及樂高授權專賣店合作夥伴。

，來自零售與娛樂合作夥伴，如 Merlin Entertainments、BrickLink 線上市集賣家和買家（包括公開評論與意見回饋）、樂高樂園 探索中心、樂高探索中心，以及樂高授權專賣店合作夥伴。 追蹤資料 ，來自第三方平台（如社群媒體平台或搜尋引擎）或網站（如合作夥伴網站或應用程式）。

，來自第三方平台（如社群媒體平台或搜尋引擎）或網站（如合作夥伴網站或應用程式）。 社群媒體資料 ，來自社群媒體平台。我們透過第三方洞察供應商獲得這些資訊。

，來自社群媒體平台。我們透過第三方洞察供應商獲得這些資訊。 評論與意見回饋資料 ，我們可能會從第三方評論整合服務或其他第三方收到此類資料。

，我們可能會從第三方評論整合服務或其他第三方收到此類資料。 身分識別與聯絡資料，來自家庭成員或法定監護人 樂高集團如何使用你的個人資料？ 處理用途與法律依據 樂高 ® 應用程式、應用程式連線玩具和線上平台 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集／我們如何使用 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 使用樂高 ® 應用程式、應用程式連線玩具或線上平台。 技術資料

使用狀況資料

追蹤資料

交易資料

身分識別資料

個人檔案資料

評論與意見回饋資料

論壇資料

行銷與通訊資料

此外，上述的部分資料是透過我們應用程式、應用程式連線玩具或網站上的 cookie 所蒐集的。請參閱本政策第 3 節或我們的《Cookie 政策》

若你想建立 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶，在我們的應用程式與線上平台使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insiders 帳戶／樂高帳戶或編輯個人檔案時，提供的某些身分識別資料、聯絡資料與個人檔案資料。 為了最佳化我們應用程式、應用程式連線玩具和線上平台的用戶體驗與功能性。

為了向成年用戶提供個人化行銷，包括再行銷。

為了衡量我們在第三方平台上對成年用戶的行銷活動之有效性。

為了根據我們擁有的資料為成年用戶提供個人化的網站內容與體驗

為了在我們的應用程式、網站與服務（如 LEGO Insiders 計劃、www.bricklink.com 和 www.LEGO.com）中改善與個人化你的體驗。

為了確保我們的應用程式與網站顯示的內容，能針對你和你的電腦或裝置進行最佳化調整。

為了在你選擇參與互動式功能時得以參與。

為了協助你設置 LEGO Insiders 帳戶／樂高帳戶。

為了驗證與記錄 LEGO Insiders 帳戶／樂高帳戶的建立者不是未滿法定數位承諾年齡的兒童。

為了能夠根據彙總資料生成統計數據與洞察報告，瞭解我們的業務運作狀況，以及衡量我們廣告活動和促銷的有效性。

為了在成年用戶於我們自有平台以及透過第三方平台（例如社群媒體、搜尋網站、線上市集）與我們互動時，提供相關的行銷內容。

為了尋找／招攬與我們現有顧客類似的潛在新顧客。

為了偵測和應對針對顧客帳戶的網路安全事件，包括預防詐欺與濫用，以及降低帳戶接管和／或資料外洩的風險。

為了啟用社群功能，包括論壇、評論與用戶原創內容。

為了與第三方分享用戶在我們的網站上留下的評論與意見回饋，以在第三方網站或平台上發表此類內容。 你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與我們使用 cookie 相關（在獲得此類同意的範圍內）。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與提供個人化網站體驗相關。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與第三方平台分享你的個人資料，用於再行銷、擴大類似受眾、抑制和歸因活動。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是能夠最佳化與改善我們的應用程式和線上平台、在我們的自有平台和第三方平台上盡可能為成年消費者提供最具相關性的行銷內容、確保我們的應用程式、應用程式連線玩具與網站為消費者順暢運作。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們能夠即時應對與顧客帳戶相關之隱私和安全威脅的合法利益。

履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)－當發布評論屬於我們所提供服務的一部分（例如我們以免費產品、服務或景點設施入場換取評論時）、處理評論為履行合約所需；或

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)－我們與業務合作夥伴擁有合法利益，提供一個讓消費者回饋意見、公開評估產品、服務與景點設施的平台，使我們的樂高社群和論壇得以蓬勃發展，同時讓我們能透過取得意見回饋來改善業務。

訂單履行 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 在 BrickLink ® 線上市集向我們或第三方賣家訂購商品。 身分識別資料與聯絡資料

交易資料

財務資料

爭端資料

若你想建立 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶，在我們的應用程式與線上平台使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insiders 帳戶或編輯個人檔案時，提供的某些身分識別資料、聯絡資料與個人檔案資料。

Insiders 帳戶／樂高帳戶，在我們的應用程式與線上平台使用，我們會處理你在註冊 LEGO Insiders 帳戶或編輯個人檔案時，提供的某些身分識別資料、聯絡資料與個人檔案資料。 交易資料

技術資料

行銷與通訊資料 為了履行與你達成的購買協議，包括處理與運送你的訂單，以及讓你行使退貨或提出申訴等權利。

為了遵守如產品召回、簿記與消費者權利等相關法律。

為了瞭解我們的購物者是誰。

為了使你能儲存你的付款資料、身分識別資料與聯絡資料或類似資料，以便日後購物或與我們互動時使用。

為了進行詐騙預防活動。

為了向你發送行銷訊息。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與我們雙方的購買協議相關。

法律義務，GDPR 第 6 條第 1 項 (c)，與我們遵守如產品召回、簿記與消費者權利等相關法律相關。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們瞭解購物者並為其提供順暢購物體驗的合法利益。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是預防與在我們的網站上購物有關的詐騙活動。

同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，向你發送行銷訊息。

客戶支援 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 與我們的客戶支援功能（包括透過聊天機器人）互動 身分識別資料

聯絡資料

交易資料

使用狀況資料

技術資料與技術問題相關資訊

產品問題／申訴

社群媒體資料與其他意見回饋（例如透過我們的通訊管道傳達的資訊）

評論與意見回饋資料

爭端資料

賣家驗證資料

一般問題

與你的詢問原因有關的其他資訊或內容 為了向你提供支援。

為了查找訂單或向你寄送更換貨品。

為了深入瞭解我們可以如何改善我們的產品與服務和景點設施。

為了在回應消費者申訴時根據適用的法律與法規標準行動。

為了履行我們與你就你向我們購物所達成的協議。

為了向你提供聊天機器人，作為我們客戶服務的一部分。 你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是最佳化我們的客戶服務與產品，以及為我們的顧客提供優質支援。

法律義務，GDPR 第 6 條第 1 項 (c)，與我們遵守法律相關。

履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與我們雙方的購買協議相關。

數位行銷通訊（例如電子郵件、簡訊、應用程式訊息內的推播訊息或類似的直接電子行銷） 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 在法律規定必須取得用戶接收同意的國家／地區，同意接收我們的一個或多個數位行銷通訊。

未選擇退出接收我們的一個或多個數位行銷通訊。 行銷與通訊資料

必要的身分識別資料

你打開的行銷通訊類型和你如何與內容互動的相關資訊，包括追蹤資料和使用狀況資料。 為了能夠為你提供相關的數位行銷通訊。

為了進行內部統計並獲得洞察報告，以及為了最佳化與個人化我們通訊電子報的內容與運送，提供給想要接收的人。

為了在你於我們自有的樂高 ® 品牌平台上與我們互動時，以及透過第三方平台（例如社群媒體、搜尋網站、線上市集）與我們互動時，根據你的興趣和偏好為你提供相關的行銷內容。

品牌平台上與我們互動時，以及透過第三方平台（例如社群媒體、搜尋網站、線上市集）與我們互動時，根據你的興趣和偏好為你提供相關的行銷內容。 為了尋找／招攬與我們現有顧客類似的潛在新顧客（「擴大類似受眾」），或確保我們現有顧客不會成為無關行銷訊息的目標（「抑制」）。 你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，即你訂閱行銷通訊時提供的同意。

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，瞭解我們在自有平台之外行銷的有效性（例如透過社群媒體、搜尋引擎或線上市集）。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，允許我們在自有品牌平台之外對你進行個人化行銷（例如透過社群媒體、搜尋引擎或線上市集）。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益，根據我們網站消費者與用戶的彙總洞察報告，向你提供相關的行銷訊息內容。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是取得統計數據供內部使用，以改善我們的產品與服務。

紙本行銷，包括型錄和刊物與其他行銷印刷品 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 在我們的網站上購物。

未選擇退出接收我們的紙本行銷。

主動要求收取樂高 ® 型錄。

型錄。 允許第三方資料仲介透過一般郵件向你發送行銷資訊。 行銷與通訊資料

必要的身分識別與聯絡資料

交易與使用狀況資料 為了向你寄送我們的郵寄行銷品（包括型錄）。

為了與我們的第三方資料仲介和資料彙總者分享，確保我們雙方不會同時向你寄送樂高型錄或其他樂高紙本行銷（此亦稱為資料抑制），或將你的退出接收要求轉發給他們（若他們是你個人資料的資料控制者）。

根據彙總資料瞭解我們向你提供的行銷內容之相關性與有效性，以尋找與你類似的新顧客。 我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，向你寄送包含類似於你已購買或瀏覽之產品的紙本行銷（允許你之後選擇退出接收）。

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，向你寄送你明確要求我們提供的紙本行銷（包括型錄）。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，允許我們使用我們所擁有之你的其他資料，以專門為你訂製我們寄送給你的紙本行銷內容（包括型錄）。

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，確保良好的樂高品牌體驗。

我們的合法利益，GDPR 第 6(1)(f) 條，瞭解我們紙本行銷的整體行銷有效性

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，使用你的資料以更瞭解我們既有顧客的特徵與偏好，並藉此尋找與你類似的新顧客。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，允許我們使用我們所擁有之你的其他資料，以專門為你訂製我們寄送給你的紙本行銷內容（包括型錄）。

LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶／管理與統計數據和洞察報告 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 註冊與使用 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶。 我們會處理你在註冊 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶或編輯個人檔案時，提供的某些身分識別資料、聯絡資料與個人檔案資料。

Insiders 帳戶／樂高帳戶或編輯個人檔案時，提供的某些身分識別資料、聯絡資料與個人檔案資料。 你的 LEGO Insiders 卡號相關資訊。

交易資料（若你使用你的 LEGO Insiders 會籍／樂高帳戶進行購買相關行為）。

透過 cookie 蒐集的資訊（在你已同意使用 cookie 的範圍內），包括技術資料、追蹤資料與使用狀況資料。 為了使我們能夠管理你的 LEGO Insiders 會籍／樂高帳戶，以及為了讓你享有 LEGO Insiders 會員／樂高帳戶福利。

使我們能夠就你的 LEGO Insiders 會籍與你聯絡。

為了查看你如何獲取與使用你的 LEGO Insiders 點數。

為了在你登入你的 LEGO Insiders 帳戶／樂高帳戶時打造個人化體驗，包括顯示我們認為你可能會喜歡的產品。

為了根據彙總資料生成統計資料與洞察報告，以改善 LEGO Insiders 計劃，以及為註冊的購物者、消費者和 BrickLink ® 用戶創造更多價值。例如，這包括改善日後提供的獎勵選擇與 LEGO Insiders 計劃政策變更。我們這樣做是為了能夠評估與最佳化 LEGO Insiders 計劃／BrickLink 服務的運作狀況，以及管理、開發與行銷該計劃。

用戶創造更多價值。例如，這包括改善日後提供的獎勵選擇與 LEGO Insiders 計劃政策變更。我們這樣做是為了能夠評估與最佳化 LEGO Insiders 計劃／BrickLink 服務的運作狀況，以及管理、開發與行銷該計劃。 為了在你於我們自有的樂高品牌平台上與我們互動時，以及透過第三方平台（例如社群媒體、搜尋網站、線上市集）與我們互動時，根據你的興趣和偏好為你提供相關的行銷內容。

為了尋找／招攬與我們現有顧客類似的潛在新顧客（「擴大類似受眾」），或確保我們現有顧客不會成為無關行銷訊息的目標（「抑制」）。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，即我們與你就你的 LEGO Insiders 帳戶達成的協議。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是在你使用我們的平台時，為你提供相關的資訊。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與我們使用 cookie 相關（在獲得此類同意的範圍內）。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與根據彙總資料生成統計數據與洞察報告相關。

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，使用你的資料以更瞭解我們既有顧客的特徵與偏好，並藉此尋找與你類似的新顧客。

我們的合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，瞭解我們在自有平台之外行銷的有效性（例如透過社群媒體、搜尋引擎或線上市集）。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，允許我們與第三方分享你的資料，以在我們自有平台之外向你提供相關行銷內容（再行銷或抑制），或尋找其他與你類似的顧客，以提供此類行銷內容（「擴大類似受眾」），例如透過社群媒體、搜尋引擎或線上市集。

LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶個人化體驗與行銷 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 在你已同意我們為你提供相關內容與體驗的情況下，使用你的 LEGO ® Insiders 帳戶／樂高帳戶。 交易資料與追蹤資料（若你使用你的 LEGO Insiders 會籍／樂高帳戶進行購買相關行為），包括你登入 LEGO Insiders 帳戶／樂高帳戶時，在 LEGO.com 瀏覽的網頁和點擊的產品的相關資訊。

你打開與點擊哪些電子郵件或其他行銷訊息的相關資訊。

透過 cookie 蒐集的資訊（在你已同意使用 cookie 的範圍內），包括技術資料、追蹤資料與使用狀況資料。

你參與哪些競賽或抽獎活動的相關資訊。

你在 LEGO Insiders 帳戶中已註冊哪些產品的相關資訊。 使我們能夠根據你的個人資訊預測你的偏好，針對你與你的個人興趣，自動提供個人化的行銷內容與體驗，包括 Insiders 點數餘額、LEGO Insiders 點數兌換紀錄、LEGO Insiders 會員活動、購買紀錄、產品偏好、線上瀏覽 cookie 資料（若另行選擇同意使用）、你的位置資料，以及任何其他與你的 LEGO Insiders 帳戶相關的資訊。 你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與進階分析相關。如欲提供同意，可在建立 LEGO Insiders 帳戶時選擇同意，或在你的 LEGO Insiders 帳戶頁面選擇同意。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與 LEGO.com 上的個人化流程相關。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與我們使用 cookie 相關（在獲得此類同意的範圍內）。

競賽、抽獎活動、行銷與其他促銷活動 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 參加競賽或抽獎活動，或接收我們發送的競賽、抽獎活動、廣告活動或促銷的相關通訊。 身分識別資料

聯絡資料

社群媒體資料 為了管理競賽與抽獎活動。

為了根據彙總資料生成統計數據與洞察報告，讓我們確定我們的業務運作狀況，以及廣告活動與促銷的運作狀況。

為了在你贏得獎品時聯絡你。

滿足法規要求。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，即我們與你就競賽條款或抽獎活動條款達成的協議。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與根據彙總資料生成統計數據與洞察報告相關，亦與在你贏得獎品時聯絡你相關。

法律義務，GDPR 第 6 條第 1 項 (c)。

樂高集團的社群媒體 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 與樂高集團的社群媒體互動（如 LEGO ® Play 應用程式、LEGO Insiders Club、LEGO Insiders 社群、LEGO Ideas，亦包括 BrickLink ® 提供的功能，如 BrickLink Studio 程式、BrickLink 設計師計畫系列和 BrickLink 與 BrickLink Studio 討論論壇）。 你已向 BrickLink 用戶提供的資訊，可能包括留言、圖像、設計、反應、分享我們的社群媒體帳戶貼文或其他用戶原創內容： 評論與意見回饋資料

論壇資料

技術資料

追蹤資料

使用狀況資料

社群媒體資料 為了回答你的問題。

為了根據《數位服務法》（Digital Services Act）的要求審核內容和偵測不當行為，包括 BrickLink 社群論壇上的內容審核。

為了促進社群討論與互動。

為了報告與分析平台上的用戶參與情況。

為了讓你有機會影響我們推出哪些新產品。

為了讓你能與其他用戶分享資訊。 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與回答你的問題和報告與分析用戶參與狀況相關。

法律義務，GDPR 第 6 條第 1 項 (c)，與適用法律（包括《數位服務法》）中對內容審核及年齡驗證的要求相關。

履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，即我們與你就 BrickLink 的社群論壇與線上市集達成的協議。

履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，即我們與你就智慧財產權轉讓達成的協議。

你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與進階分析和你發布到我們社群平台的內容相關。

第三方社群媒體 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 與第三方社群媒體功能互動，如「按讚」功能。*



在社群媒體平台上與我們互動，或提供與我們品牌相關的意見回饋。例如，你在我們的社群媒體貼文裡留言，或在其他公開頁面上或貼文裡提供與樂高 ® 產品／活動相關的意見回饋。 社群媒體資料包括分享我們的社群媒體帳號貼文或其他用戶原創內容。

社群媒體貼文與數位廣告的分析績效資料。

社群媒體資料

個人檔案資料

評論與意見回饋資料 為了報告與分析平台上發布內容的用戶參與情況。

為了讓你有機會影響我們推出哪些新產品。

為了使我們能夠將透過社群媒體平台收到的訊息整理進中央系統，以便我們根據品牌形象與品牌價值，更有效率地回應用戶。

為了深入瞭解我們的品牌認知，以及深入瞭解在社群媒體平台上與我們的品牌互動和提供品牌相關意見回饋的族群 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與分析和報告用戶參與狀況與貼文績效相關。 *社群媒體平台可能會將他們在其平台上從樂高集團社群媒體帳戶蒐集的個人資料，用於其隱私權政策中所述的用途。 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，在必要情況下，深入瞭解我們的品牌認知及與我們的品牌互動和提供品牌相關意見回饋的用戶，以及為了根據我們的品牌形象與品牌價值提供更有效率的客戶支援。

直播活動（店內與線上） 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 直接參加直播活動，或在直播活動的觀眾群或背景裡偶然被拍到。*



*區域會被清楚標示，且我們會取得直接被包含在內的人同意。 活動的現場影像流，其中包含被錄製區域的人。 身分識別資料 聯絡資料 追蹤資料 社群媒體資料 為了能夠舉辦直播活動，以與消費者互動。

讓消費者能在直播期間的即時聊天中與我們互動。

為了驗證賣家身分和預防線上市集詐騙。 你的同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，與你直接參加此類直播活動相關。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與直播活動中在觀眾群或背景裡偶然被拍到的人相關。

影像監控和影像蒐集（店內與其他相關樂高集團地點） 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 造訪我們的樂高 ® 商店或其他對外開放的樂高集團設施。 造訪樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心。 我們場所的影片片段。 影像或身分識別資料 此外，在你造訪樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心時： 密錄器片段 車輛登記號碼詳情 生物特徵識別資料（臉部辨識技術） 為了防止與記錄犯罪行為，包括強行進入、搶劫、偷竊、攻擊或詐騙，以及為了向員工提供安全保障。

為了分析顧客流量、商店配置與店內服務，以提供最佳店內體驗。

為了在遊樂設施照片中正確識別個人。 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與預防樂高 ® 場所發生違法情事或犯罪相關。

場所發生違法情事或犯罪相關。 我們使用生物特徵識別資料時，以 GDPR 第 9 條第 2 項 (f) 為依據，即該處理是為確立、行使或抗辯法律請求所需。 使用我們的「Mosaic Maker」或「Minifigure Factory」 我們場所的影片片段

影像或身分識別資料 為了讓「Mosaic Maker」或「Minifigure Factory」能製作消費者要求的圖像或標籤。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，為了能夠提供消費者明確要求的服務。 你可以使用樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心的停車設施。 車輛登記號碼詳情

自動車牌辨識（ANPR），包括： 部分樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心設有自動車牌辨識系統，用於監控停車設施的進出狀況。 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，與管理樂高 ® 探索中心和樂高樂園 ® 探索中心的車輛進出狀況相關。 使用樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心的景點設施。 影像 部分景點設施提供攝影服務，你可在造訪期間購買此類服務。 合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，推廣與行銷我們的品牌。遊客可在某些景點設施選擇購買自己的照片。營運攝影服務的區域皆設有告示。

業務合作夥伴與商業關係 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 以公司或個人身分與我們建立商業關係。 身分識別資料

聯絡資料

交易資料

個人檔案資料

你提供給我們的其他個人資訊

賣家驗證資料 為了能夠管理我們與你或你的公司的商業關係。

為了履行我們在商業關係中的義務。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與我們雙方的契約關係相關。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們的合法利益是管理我們與你或你的公司的關係。 選擇以賣家身分參與我們在 BrickLink ® 上的線上市集 身分識別資料

聯絡資料

交易資料

個人檔案資料

你提供給我們的其他個人資訊

賣家驗證資料 為了對線上市集交易進行自動化風險評估。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與我們雙方的契約關係相關。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)。我們對於預防詐騙、確保平台安全，以及對線上市集交易進行風險評估的合法利益。

法律義務，GDPR 第 6 條第 1 項 (c)，與我們遵守如爭端解決及詐騙預防等相關法規有關。

研究 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 參與研究調查、焦點小組或其他研究。 身分識別資料

聯絡資料

相片或影片（若研究是當面進行）

評論與意見回饋資料

你提供給我們的其他個人資訊 為了改良我們既有的產品與服務。

為了開發與改良新產品和服務。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與市場研究參與者授權同意書相關。

同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a)，將參與者提供的調查回答用於專門針對該參與者的個人化直接行銷。

合法利益，GDPR 第 6 條第 1 項 (f)，將彙總層級所蒐集到的資料與洞察用於開發和／或改良既有或新的產品與服務。

與樂高 ® 探索中心和樂高樂園 ® 探索中心互動 你做什麼 我們蒐集什麼 我們為何蒐集 法律依據（若居住在歐盟／歐洲經濟區） 造訪樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心。

探索中心與樂高樂園 探索中心。 預訂 VIP 套裝行程 身分識別資料

聯絡資料

你提供給我們的其他個人資料（包括特殊場合的詳細資訊、飲食需求、無障礙需求，以及特殊要求）。 為了配合特殊場合、飲食需求、無障礙需求，以及特殊要求。 履行合約，GDPR 第 6 條第 1 項 (b)，與提供你已購買的服務相關。

同意，GDPR 第 6 條第 1 項 (a) 與第 9 條第 2 項 (a)，關於處理你可能決定與我們分享的任何特殊類別資料。

我們保留你個人資料的期限，僅限於滿足資料蒐集目的所合理需要的時間，包括滿足任何法律、法規、稅務、會計或報告要求的目的。若發生申訴，或我們合理認為我們與你的關係可能涉及訴訟，我們可能會將你的個人資料保留更長的時間。 為了決定個人資料的適當保留期限，我們會考量個人資料的數量、性質與敏感程度、未經授權使用或揭露你個人資料的潛在危害風險、我們處理你個人資料的目的與我們是否能透過其他方式達成該等目的，以及適用的法律、法規、稅務、會計或其他要求。 AI 工具的使用 我們使用 AI 工具來提升業務效率和進行分析。我們的 AI 用途如下： 為了分析你向樂高集團提供的電子郵件／內容（例如我們該如何回應訪客的建議），以及為了協助管理內部內容（例如提供電子郵件摘要）。在使用 AI 工具的情況下，所有回覆發布前皆可由樂高集團檢視，且個人資料僅會依原始提供用途和／或依本聲明所述方式處理。

為了透過你與支援聊天機器人的初步互動處理你的支援要求－我們會在通訊開始前告知你正在與聊天機器人互動。

由我們審查過的供應鏈用於其產品和服務供應中。

為了深入瞭解你的個人偏好，我們可能會用 AI 分析工具來分析廣告成效。

用於分析與處理資料，以提升流程效率。

為了分析與業務績效和策略措施相關的資料。

為了在我們的景點設施內將流程自動化，以增進遊客體驗（但僅與樂高 ® 探索中心與樂高樂園 ® 探索中心相關）。

探索中心與樂高樂園 探索中心相關）。 為了向你提供聊天機器人，作為我們客戶服務的一部分。 #### 使用內部 AI 工具製作摘要

我們使用內部人工智慧（AI）工具，協助客服人員為透過電話或線上聊天進行的客戶互動製作摘要。我們錄製通話或聊天內容時，這些工具不會即時錄製或擷取通話或聊天內容，但通話或聊天結束後，通話錄音或聊天文字內容可能會被輸入到 AI 工具來生成摘要。AI 工具只會被用於製作摘要和分析，旨在提升我們的服務品質、監控表現，以及確保服務符合我們的標準。AI 工具不會做出具法律效力或同等重大影響的自動化決策；所有決策皆由我們的專業顧問人工做出。

在電話通話中，我們會在每次通話開始時口頭告知，說明通話內容可能會被錄音並用 AI 轉為文字。你可以按 1 或保持通話來同意，或是按 2 來拒絕。在線上聊天互動中，系統會在對話開始時顯示通知，說明對話內容可能會被錄製並用 AI 轉為文字；繼續使用聊天功能即表示你同意此處理方式。 樂高集團會與誰分享個人資料？ 與樂高集團公司分享資訊 我們的子公司（樂高集團的其他公司）有時可能必須存取你的資訊，以代表我們或他們自身向你提供服務。他們需要你的個人資料，以便我們或他們執行上表中列出的活動，包括以下範例： 提供你要求的產品與服務

針對你的帳戶或交易相關事務聯絡你

向你發送我們的網站、應用程式與政策相關資訊

向你發送直接行銷訊息

向你寄送產品型錄與其他紙本行銷資料

處理子公司正式簽約代表我們處理的資訊，例如完成你的訂單、管理你的樂高 ® 帳戶、LEGO Insiders 活動，和／或管理你在 LEGO.com 的「偏好設定中心」或我們的 cookie 設定中的偏好設定

帳戶、LEGO Insiders 活動，和／或管理你在 LEGO.com 的「偏好設定中心」或我們的 cookie 設定中的偏好設定 內部研究、分析與報告

識別、審查與阻止任何可能違反我們政策或違法的活動。 根據企業約束規則（Binding Corporate Rules）傳輸給歐洲經濟區以外的樂高集團公司。 與其他公司分享資料 請在下面查看我們的可信賴第三方類別清單，我們可能會與他們分享你的資訊。我們會向以下類別的第三方／供應商揭露個人資料： **資訊科技（IT）服務供應商。**我們透過一系列值得信賴的全球合作夥伴為我們提供 IT 服務和系統管理服務（包括線上市集平台供應商），涵蓋針對客戶與合作夥伴的外部活動，以及我們的內部 IT 與管理系統。

**全球支付供應商與處理合作夥伴。**這些供應商與合作夥伴協助我們確保無論是線上、門市、開立帳單、轉帳，或是線上市集交易的支付程序都安全且有效率。

**雲端儲存合作夥伴。**我們將我們與你的資料存放在安全的資料中心。

**CDN 供應商。**我們使用內容傳遞網路（CDN）來最佳化網站的效能與安全性。CDN 透過使用位於不同地理位置的伺服器協助高效傳遞內容。這表示你造訪我們的網站時，我們的 CDN 供應商可能會處理你的部分資料（如 IP 位址和瀏覽器資訊），以確保內容能快速且可靠地傳遞。

作為我們網站的其中一項安全措施，我們亦使用 Cloudflare Turnstile。這項服務旨在區分真人使用者與機器人程式，以防止濫用及自動化程式惡意使用我們的服務。在此情況下，Cloudflare 可能會出於安全防護及防止濫用之目的，處理特定技術與安全相關資訊。你可以查閱 Cloudflare 與 Turnstile 相關的隱私權政策，進一步瞭解 Cloudflare 在此情況下如何處理個人資料：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。

作為我們網站的其中一項安全措施，我們亦使用 Cloudflare Turnstile。這項服務旨在區分真人使用者與機器人程式，以防止濫用及自動化程式惡意使用我們的服務。在此情況下，Cloudflare 可能會出於安全防護及防止濫用之目的，處理特定技術與安全相關資訊。你可以查閱 Cloudflare 與 Turnstile 相關的隱私權政策，進一步瞭解 Cloudflare 在此情況下如何處理個人資料：https://www.cloudflare.com/turnstile-privacy-policy/。 **詐騙預防與偵測合作夥伴和機構。**這些合作夥伴和機構與樂高集團合作，確保樂高集團不受詐欺，以及確保線上市集能預防與偵測詐騙。

**倉儲、包裝、運送與物流配送合作夥伴。**這些合作夥伴協助我們將產品送至我們的顧客與商業合作夥伴的手中。

**型錄印刷、郵寄與郵政合作夥伴。**這些合作夥伴幫助我們確保型錄、雜誌或其他行銷印刷品能送到你的手中。

**資料仲介和資料彙總者合作夥伴。**這些合作夥伴幫助我們透過型錄、雜誌與其他紙本或線上行銷和廣告觸及潛在的新購物者。他們也協助我們預防特定情況，例如同時有多份樂高 ® 型錄被寄送給你。

型錄被寄送給你。 **行銷與廣告合作夥伴。**這些合作夥伴協助我們得以於你在線上平台、社群媒體、店內或其他平台／通路與樂高集團互動時，提供個人化的廣告、促銷、抽獎、競賽與行銷活動。他們也協助我們尋找新的潛在購物者，以投放行銷訊息（亦稱「擴大類似受眾」），或協助我們更有效確保不會向對相關產品或服務不感興趣的購物者投放行銷訊息（亦稱「抑制」）。

**B2B 合作夥伴，包括 Merlin Entertainments 與樂高 ® 授權專賣店合作夥伴。**這些合作夥伴協助我們，使我們能實施促銷、抽獎活動、競賽與廣告活動，包括 LEGO ® Insiders 忠誠計劃或 LEGO Family Club，以及使我們能提供個人化廣告與購物者洞察報告。

授權專賣店合作夥伴。**這些合作夥伴協助我們，使我們能實施促銷、抽獎活動、競賽與廣告活動，包括 Insiders 忠誠計劃或 LEGO Family Club，以及使我們能提供個人化廣告與購物者洞察報告。 **社群媒體合作夥伴與線上搜尋平台。**這些合作夥伴與平台協助我們參與，使你能於所在平台上與樂高集團互動、讓我們能提供產品的個人化行銷內容，並使我們更全面地瞭解購物者與消費者如何透過這些平台與合作夥伴跟我們互動、我們的品牌認知，以及在社群媒體平台上與我們的品牌互動和提供品牌相關意見回饋的用戶類型。

**協助我們提供客戶支援與獲得洞察的第三方供應商。**這些供應商協助我們從社群媒體平台取得社群媒體資料、瞭解我們的品牌認知、深入瞭解在社群媒體平台上與我們的品牌互動和提供品牌相關意見回饋的用戶，以及協助我們提供更有效率的客戶支援。

**調查、問卷和產品評論供應商。**這些供應商協助我們取得你對樂高體驗的寶貴意見回饋。

**全球各地的稅務與海關當局、監管機構與其他主管機關。**這些機構會在特定狀況下要求提出處理活動的報告。

**專業顧問。包括全球的律師、銀行業者、審計師與保險業者。**這些合作夥伴為樂高集團提供諮詢、銀行業務、法律、保險與會計服務，包括反洗錢和客戶身分驗證合作夥伴。我們會與這些合作夥伴分享資料，以對 BrickLink ® 的所有賣家進行反洗錢審查和客戶身分驗證，確保遵守金融法規及預防詐騙活動。

的所有賣家進行反洗錢審查和客戶身分驗證，確保遵守金融法規及預防詐騙活動。 **電玩平台合作夥伴。**這些合作夥伴協助我們參與平台，讓你能與樂高集團互動，以及在支援的平台上綁定你的樂高帳戶和電玩平台帳戶。

線上市集合作夥伴 。包括 BrickLink 第三方賣家與買家、支付處理商、爭端解決服務、社群論壇管理員，以及賣家驗證服務。這些合作夥伴協助我們經營 BrickLink 線上市集與服務、幫助買賣雙方進行交易、透過文件驗證確認賣家身分、解決交易爭端，以及維護安全的社群空間。

。包括 BrickLink 第三方賣家與買家、支付處理商、爭端解決服務、社群論壇管理員，以及賣家驗證服務。這些合作夥伴協助我們經營 BrickLink 線上市集與服務、幫助買賣雙方進行交易、透過文件驗證確認賣家身分、解決交易爭端，以及維護安全的社群空間。 **BrickLink ® 線上市集的買家和賣家。**我們會為履行訂單的目的與賣家分享你的資料，同樣地，買家亦可查看賣家的聯絡資訊。

線上市集的買家和賣家。**我們會為履行訂單的目的與賣家分享你的資料，同樣地，買家亦可查看賣家的聯絡資訊。 **論壇用戶。**若你參與 BrickLink 論壇，所有論壇使用者（包括未登入的公眾用戶）皆可查看你發布的任何資訊。攝影服務供應商。- 你乘坐我們的景點設施時，我們會委託可信賴的攝影服務供應商來捕捉你體驗期間的影像。 其他用途與揭露 我們也將在認為必要或適當的情況下，使用與揭露個人資料：(a) 遵守適用法律（可能包括你居住國家／地區以外的法律）；(b) 回應公共與政府機構的要求（可能包括你居住國家／地區以外的機構）；(c) 與執法機關合作；(d) 保護我們、我們隸屬公司、你或其他人的權利、隱私、安全或財產。 此外，在任何可能或實際重組、合併、出售、合資或轉讓的情況下，我們會使用、揭露個人資料，或將個人資料轉移給第三方。 傳輸至第三國 樂高集團在全球營運，可能會將個人資料傳輸到你居住或服務提供國家／地區以外的地點。

樂高集團將所有個人資料儲存在位於歐洲經濟區（「EEA」）內的伺服器。

在必要的情況下（例如為了向你提供服務），個人資料可能會被傳輸到其他地點（或可從該等地點存取），其中可能包括英國、澳洲、加拿大、日本、馬來西亞、墨西哥、新加坡、韓國、美國和香港。無論你的個人資料被傳輸到何處，我們都會透過實施適當的契約、技術和／或組織保障措施，確保你的資料在任何處理地點都受到同等程度的保護。

若我們將你的個人資料傳輸到 EEA 以外地區，我們會確保你的個人資料受到類似程度的保護，至少要符合以下條件之一： 歐盟執行委員會（EU Commission）已確定在相關國家／地區有足夠的保護水準；或

已制定企業約束規則（Binding Corporate Rules，BCR）並生效（適用於公司間傳輸）；或

使用 《標準契約條款》（「歐盟示範條款」）；或

在特殊情況下會有例外，例如為了履行與你的合約，或你同意進行的特定傳輸。

第三節：COOKIE 與類似技術（以下統稱「COOKIE」） Cookie 是你的瀏覽器在你的電腦或裝置存放的小型資料檔案。Cookie 本身不包含或蒐集資訊。不過，伺服器透過網頁瀏覽器讀取 cookie 後，可以幫助網站提供對用戶更為便利的服務－例如記住先前購買項目或帳戶資料等。

更多 cookie 與 cookie 管理方式的相關資訊，請參閱我們的完整 [《Cookie 政策》][7] 與 [《Cookie 聲明》][8]，或在 LEGO.com 或數位遊戲或應用程式（如適用）中點選你的 cookie 設定。