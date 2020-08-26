Open Sans

樂高集團在數位體驗中使用 Open Sans 字型家族。

所有數位樂高® 體驗包括網站、社群媒體、應用程式、遊戲、網頁、數位影像、線上影片、數位資料和資料庫。

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans under the principal author Steve Matteson.Reserved Font Name ‘Open Sans’

EXO 2.0

樂高集團在數位體驗中使用 Exo 2.0 字型

所有樂高數位體驗包括網站、社群媒體、應用程式、遊戲、網頁、數位影像、線上影片、數位數據與資料庫。

Exo 2.0 字型家族

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

本字型軟體根據 SIL 開源字型授權條款 1.1 版取得許可。

此授權條款副本如下，亦可至以下網址參閱附常見問答的版本：http://scripts.sil.org/OFL

Noto

樂高集團於數位體驗中使用 Google Noto 字型。

所有樂高數位體驗包括網站、社群媒體、應用程式、遊戲、網頁、數位影像、線上影片、數位數據與資料庫。

中文（Noto Sans CJK TC & SC）

日文（Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP）

韓文（Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR）

俄文（Noto Sans）

Noto 是 Google Inc. 的商標。Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), 保留字型名稱：Chinese (Noto Sans CJK TC & SC), Japanese (Noto Sans CJK JP and Noto Serif CJK JP), Korean (Noto Sans CJK KR and Noto Serif CJK KR), Russian (Noto Sans)

翻譯

本文為 SIL 開源字型授權的非官方中文翻譯。此非由 SIL 國際發布，也非採用「開源字型授權」（OFL）之字型的法定散布條款。以開源字型授權之發行只有使用英語原文條款時有效。

然而，我們認定此非官方翻譯將有助不熟悉英文的用戶與設計師更瞭解 SIL OFL，並更容易在此合作字型設計模式下使用與發行字型家族。若可取得其熟悉語言的常見問答，我們鼓勵考慮以開源字型授權發行作品的設計師閱讀。

請前往 https://scripts.sil.org/OFL 查看官方版授權條款與隨附的常見問答

本字型軟體根據 SIL 開源字型授權條款 1.1 版取得許可。

此授權條款副本如下，亦可至以下網址參閱附常見問答的版本：http://scripts.sil.org/OFL

SIL 開源字型授權條款

1.1 版－2007 年 2 月 26 日

前言

開源字型授權條款（OFL）旨在刺激全球各地發展字型合作專案、支持學術界和語言學界創作字型的努力，以及提供一個免費而開放的架構，可在其中與他人合作分享並改良字型。

OFL 允許在不出售字型本身的前提下免費使用、研究、修改與再散布授權字型。字型（包括任何衍生作品) 可以捆售、嵌入、再散布及／或搭售任何軟體，前提是衍生作品不得使用任何保留名稱。惟字型與衍生作品不得以任何其他授權類型發行。字型應保持受本授權條款規範之要求不適用於使用字型或其衍生作品建立的任何文件。

定義

「字型軟體」係指由著作權所有人依本授權所發行並清楚標示其著作權之所有檔案。這可能包括原始檔案、建置腳本與說明文件。

「保留字型名稱」係指著作權標示之後所指定的任何名稱。

「原始版本」係指由著作權所有人所散布之字型軟體元件集合。

「修改的版本」係指透過新增、刪除或替代原始版本之任何元件的一部分或全部、變更其格式或將字型軟體植入新環境的方式而完成的任何衍生版本。

「著作人」係指設計師、工程師、程式設計師、技術文件工程師或其他對字型軟體有貢獻的人員。

許可與條件

謹此授權任何取得字型軟體副本的人免費使用、研究、複製、合併、嵌入、修改、再散布與販售經過修改或未經修改的字型軟體副本，惟須遵守下列條件：

不得販售原始版本或修改版本的字型軟體本身或其個別元件。 字型軟體的原始版本或修改版本均可捆售、再散布及／或搭售任何軟體，前提是每份副本中都包含上述著作權聲明與本授權條款。這些內容可以置於獨立的文字檔、人類可讀的標頭檔、文字或二進位檔中機器可讀的適當詮釋資料位置，只要使用者能輕鬆瀏覽即可。 除非相應的著作權所有人授予明確書面許可，否則字型軟體的修改版本均不得使用保留字型名稱。本項限制僅適用於呈現給使用者的原始字型名稱。 字型軟體之著作權所有人或著作人的姓名不應用來宣傳、背書或廣告任何修改的版本，但若認可著作權所有人及著作人之貢獻或取得其明示書面許可則不在此限。 字型軟體無論是否有部分或整體經修改，均必須完全依本授權條款散布，且不得依其他授權條款散布。字型應保持受本授權條款規範之要求不適用於使用字型軟體建立的任何文件。

終止

若未遵守上述任何條件，本授權即無效。

免責聲明

字型軟體係以「現狀」提供，不對任何明示或默示的擔保負責，包括但不限於適售性、符合某特定用途、未侵犯著作權、專利、商標或其他權利等情形。在任何情況下，著作權所有人對於任何索賠、損失或其他責任，包括任何一般、特殊、間接、隨附或衍生性損失，均不負擔任何責任，無論是否出於契約行為、侵權或其他行為，亦無論其是否起因於使用或無法使用字型軟體，或起因於字型軟體中其他行為。