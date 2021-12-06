Політика конфіденційності, включно з оновленнями щодо вхідних даних

Політика конфіденційності

Остання зміна: 27 лютого 2026 р.

Зміст

РОЗДІЛ 1. ЗАКОН ПРО КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ДАНИХ ТА ВАШІ ЦИФРОВІ ПРАВА Про що ця політика? До вашої уваги наша політика конфіденційності! Ми дуже раді, що ви хочете дізнатися більше про те, як саме ми захищаємо вашу інформацію. З цієї політики ви дізнаєтесь, як ми захищаємо ваші персональні дані, коли ви відвідуєте чи використовуєте наші служби або програми (додатки). Також у цій політиці йдеться про ваші права на конфіденційність і про те, як вас захищає законодавство. І, насамкінець, ця політика конфіденційності поширюється на процес збору нами даних, як в режимі онлайн, так і офлайн, зокрема персональних даних, які ми можемо збирати через різні канали, як-от вебсайти, додатки, сторонні соціальні мережі, роздрібні магазини, точки продажу й заходи. Це наша загальна політика конфіденційності. Для певних юрисдикцій діють додаткові спеціальні положення, які враховують вимоги законодавства окремої країни/штату. Якщо ви є резидентом США, вам також слід ознайомитися з нашою Важливою інформацією для резидентів США та додатком Права на конфіденційність у США щодо інформації, пов'язаної з законами штатів США про конфіденційність. Таким чином, у цій політиці ви зможете знайти детальні відомості про те, як ми збираємо, зберігаємо, використовуємо та надаємо персональні дані, які отримуємо. Хто відповідає за ваші персональні дані? До складу компанії LEGO Group входить кілька юридичних осіб, які працюють у різних країнах світу. Докладніше про компанію LEGO Group можна дізнатися на цій сторінці: https://www.LEGO.com/aboutus3. Ця політика конфіденційності публікується від імені всіх компаній, які входять до LEGO Group, де оператором даних (тобто тим, хто відповідає за дані) є LEGO System A/S, або де ви укладаєте договір безпосередньо з місцевою філією LEGO Group, яка є оператором даних виключно стосовно цього договору. Згідно з цілями цієї політики конфіденційності, коли ми використовуємо слова «ми», «нас», «наш» або «нам», ми говоримо про компанію LEGO System A/S або про місцеву філію LEGO Group, з якою у вас укладено договір. Ми призначили уповноваженого з захисту персональних даних (далі — «уповноважений із захисту персональних даних»), який відповідає за всі питання, пов’язані з цією політикою конфіденційності. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цієї політики, будь ласка, зв’яжіться з нами. Ви також можете надіслати лист до нашого уповноваженого з захисту персональних даних за адресою: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark (Данія)

Att: (Кому:) DPO (уповноваженому з захисту персональних даних) Будь ласка, вкажіть своє ім’я та прізвище, а також країну, з якою пов’язаний ваш запит. Зазвичай ми відповідаємо протягом 30 днів, окрім випадків, коли законами про конфіденційність вашої країни передбачено коротший термін. У такому разі ми дотримуємося цього терміну. Якщо ми змінимо спосіб опрацювання ваших персональних даних, ми оновимо цю політику конфіденційності. Ми залишаємо за собою право в будь-який час вносити зміни до наших підходів до обробки даних та до цієї політики конфіденційності, тому просимо вас регулярно перевіряти нашу політику на предмет будь-яких оновлень або змін. Ваші права на конфіденційність Залежно від місця вашого проживання, як суб’єкт даних ви маєте наступні права щодо ваших персональних даних, які ми зберігаємо: Право на доступ до персональних даних. Ви маєте право на доступ до ваших персональних даних, які ми зберігаємо. У багатьох випадках ця інформація вже міститься в онлайн-сервісах, які ми надаємо вам. Тим не менш, ваше право на доступ до персональних даних може бути обмежене законодавством або з метою захисту недоторканості приватного життя інших осіб, ділової практики, ноу-хау, комерційної таємниці та результатів внутрішніх оцінок компанії LEGO Group.

Право на виправлення персональних даних, які є неточними або неповними. Ви маєте право на виправлення ваших даних, якими ми володіємо, якщо вони є неточними або неповними, з обмеженнями, встановленими вимогами чинного законодавства.

Право на видалення. Ви маєте право вимагати видалення ваших персональних даних у випадках, коли:

персональні дані більше не потрібні для мети, для якої вони були зібрані або опрацьовані іншим способом;

ви відкликали згоду на опрацювання персональних даних, і немає жодних інших юридичних підстав для їхнього опрацювання;

ви заперечуєте проти опрацювання своїх персональних даних, і немає інших обґрунтованих підстав для продовження їх опрацювання; або

ваші дані опрацьовують незаконно. Звертаємо вашу увагу, що за певних обставин ми будемо зобов’язані зберігати деякі ваші персональні дані після отримання вашого запиту на їх видалення з метою дотримання наших юридичних або договірних зобов’язань. Ми також можемо, тією мірою, якою це дозволено чинним законодавством, зберігати деякі ваші персональні данні для здійснення нами комерційної діяльності. Право на обмеження опрацювання персональних даних. Якщо ви оскаржуєте точність ваших персональних даних, які ми зберігаємо, або законність їх опрацювання; або якщо ви заперечуєте проти опрацювання персональних даних відповідно до вашого права на заперечення, ви можете вимагати від нас обмежити опрацювання цих даних. Опрацювання персональних даних буде обмежено лише до зберігання протягом певного періоду, поки ми не перевіримо достовірність даних або поки не буде встановлено, чи переважають наші законні інтереси над вашими. Навіть якщо опрацювання ваших персональних даних було обмежене, як зазначено вище, компанія LEGO Group може опрацьовувати ваші дані в інший спосіб, якщо це необхідно для забезпечення виконання правових вимог або для здійснення опрацювання попередньо зібраних даних, якщо ви раніше надали свою згоду.

Право заперечувати проти опрацювання персональних даних через наші законні інтереси. Ви завжди можете заперечити проти опрацювання ваших персональних даних через законні інтереси. Якщо ми опрацьовуємо ваші персональні дані з метою прямого маркетингу та профілювання у зв’язку з таким маркетингом, ваше заперечення проти опрацювання даних завжди буде підтримано. У разі заперечення проти опрацювання даних з іншою метою ми проведемо оцінку законних інтересів і розглянемо, чи варто підтримати ваше заперечення.

Право на перенесення даних. Ви маєте право отримувати персональні дані, які ви нам надали, у машиночитаному форматі. Це право розповсюджується на персональні дані, обробка яких здійснюється виключно автоматизованими засобами, а також на підставі згоди або виконання умов договору.

Інші права. Якщо ви незадоволені тим, як ми опрацьовуємо ваші персональні дані, ви маєте право подати скаргу до Агентства з захисту даних Данії (Danish Data Protection Agency). Контактна інформація Агентства із захисту даних Данії знаходиться на сайті www.datatilsynet.dk. Якщо ви перебуваєте в юрисдикції за межами Данії, ви маєте право подати скаргу до органу з захисту даних або іншого компетентного органу в країні вашого проживання. За детальною інформацією звертайтеся до нас. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо цієї Політики або ви бажаєте подати скаргу стосовно обробки ваших персональних даних, будь ласка, зв'яжіться з нами. Якщо ви є резидентом США, ознайомтеся з нашим додатком «Права на конфіденційність у США», щоб дізнатися про права, які можуть бути доступні вам відповідно до законів штатів США про конфіденційність.

РОЗДІЛ 2. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ Які персональні дані збирає компанія LEGO Group? Персональні дані — це будь-яка інформація про особу, за якою цю особу можна ідентифікувати. Ми можемо збирати, використовувати, зберігати та передавати різні види ваших персональних даних, які ми згрупували таким чином: Ідентифікаційні дані включають такі: ім’я, прізвище, ім’я користувача або аналогічний унікальний ідентифікатор, сімейний стан, посада, дата народження та стать.

включають такі: ім’я, прізвище, ім’я користувача або аналогічний унікальний ідентифікатор, сімейний стан, посада, дата народження та стать. Контактні дані включають такі: адреса для виставлення рахунків, адреса доставки, адреса електронної пошти та номери телефонів або подібні контактні дані.

включають такі: адреса для виставлення рахунків, адреса доставки, адреса електронної пошти та номери телефонів або подібні контактні дані. Фінансові дані: дані банківського рахунку та платіжної картки.

дані банківського рахунку та платіжної картки. Дані про транзакції : відомості про платежі між нами й вами, а також інша детальна інформація про придбані вами у нас товари й послуги (або, у випадку www.bricklink.com, у нас або інших на платформі BrickLink ® ), послуги, які ви замовляли, а також винагороди та/або переваги, які ви замовляли або використовували.

: відомості про платежі між нами й вами, а також інша детальна інформація про придбані вами у нас товари й послуги (або, у випадку www.bricklink.com, у нас або інших на платформі BrickLink ), послуги, які ви замовляли, а також винагороди та/або переваги, які ви замовляли або використовували. Дані для верифікації продавця (у разі участі на нашому онлайн-маркетплейсі на BrickLink) включають ідентифікаційне посвідчення, видане державним органом, та реєстраційні документи компанії, необхідні для процедури перевірки нових продавців.

(у разі участі на нашому онлайн-маркетплейсі на BrickLink) включають ідентифікаційне посвідчення, видане державним органом, та реєстраційні документи компанії, необхідні для процедури перевірки нових продавців. Технічні дані включають такі: адреса інтернет-протоколу (IP), ваші дані для входу на сайт, тип і версія браузера, місцезнаходження та часовий пояс, типи та версії підключених модулів браузера, операційна система й платформа, ідентифікатор користувача, ідентифікатор MAC, а також інші технології на пристроях, які ви використовуєте для доступу до цього сайту, додатку або цифрової платформи.

включають такі: адреса інтернет-протоколу (IP), ваші дані для входу на сайт, тип і версія браузера, місцезнаходження та часовий пояс, типи та версії підключених модулів браузера, операційна система й платформа, ідентифікатор користувача, ідентифікатор MAC, а також інші технології на пристроях, які ви використовуєте для доступу до цього сайту, додатку або цифрової платформи. Дані профілю: ваше ім’я користувача та пароль, ваші інтереси.

ваше ім’я користувача та пароль, ваші інтереси. Дані про використання включають такі: інформація про те, як ви використовуєте наш сайт, продукти та послуги, а також звіти про помилки.

включають такі: інформація про те, як ви використовуєте наш сайт, продукти та послуги, а також звіти про помилки. Маркетингові та комунікаційні дані включають такі: ваші вподобання щодо отримання маркетингових матеріалів від нас і наших третіх сторін, інтереси, участь у лотереях й інших призових конкурсах, а також уподобання щодо тематики повідомлень, які ви отримуєте.

включають такі: ваші вподобання щодо отримання маркетингових матеріалів від нас і наших третіх сторін, інтереси, участь у лотереях й інших призових конкурсах, а також уподобання щодо тематики повідомлень, які ви отримуєте. Дані соціальних мереж включають такі: інформація про вашу взаємодію з нами на платформах соціальних мереж (наприклад, де ви вподобуєте або коментуєте наші дописи, або позначаєте нас у коментарях), а також ваші відгуки й коментарі щодо нашого бренду, які ви публікуєте на відкритих сторінках платформ соціальних мереж. Ми також збираємо інформацію з вашого загальнодоступного профілю на відповідній платформі соціальних мереж, як-от ваш логін, фото профілю й демографічні дані, такі як вік і стать.

включають такі: інформація про вашу взаємодію з нами на платформах соціальних мереж (наприклад, де ви вподобуєте або коментуєте наші дописи, або позначаєте нас у коментарях), а також ваші відгуки й коментарі щодо нашого бренду, які ви публікуєте на відкритих сторінках платформ соціальних мереж. Ми також збираємо інформацію з вашого загальнодоступного профілю на відповідній платформі соціальних мереж, як-от ваш логін, фото профілю й демографічні дані, такі як вік і стать. Дані відстеження включають такі: дані про те, які сторінки ви відвідали перед тим, як потрапити на наші вебсайти, або куди ви переходили після відвідування нашого вебсайту, а також про те, як ви взаємодіяли з електронними листами або іншими повідомленнями, надісланими вам нами (наприклад, якщо ви видалили чи відкрили електронний лист або натиснули на рекламу наших продуктів чи послуг у соціальних мережах або на інших платформах).

включають такі: дані про те, які сторінки ви відвідали перед тим, як потрапити на наші вебсайти, або куди ви переходили після відвідування нашого вебсайту, а також про те, як ви взаємодіяли з електронними листами або іншими повідомленнями, надісланими вам нами (наприклад, якщо ви видалили чи відкрили електронний лист або натиснули на рекламу наших продуктів чи послуг у соціальних мережах або на інших платформах). Відгуки й коментарі включають публічні оцінки та відгуки 1) покупців і продавців на маркетплейсі BrickLink, які пов'язані з відповідними обліковими записами та доступні іншим відвідувачам; 2) відгуки та оцінки продуктів і послуг на вебсайтах LEGO.com, LEGOLAND ® Discovery Center та LEGO ® Discovery Center, які пов'язані з відповідними обліковими записами та доступні іншим користувачам і відвідувачам; 3) а також інші дані, зібрані за допомогою дискусійних панелей, досліджень користувачів і заходів LEGO.

включають публічні оцінки та відгуки 1) покупців і продавців на маркетплейсі BrickLink, які пов'язані з відповідними обліковими записами та доступні іншим відвідувачам; 2) відгуки та оцінки продуктів і послуг на вебсайтах LEGO.com, LEGOLAND Discovery Center та Discovery Center, які пов'язані з відповідними обліковими записами та доступні іншим користувачам і відвідувачам; 3) а також інші дані, зібрані за допомогою дискусійних панелей, досліджень користувачів і заходів LEGO. Дані про спори включають пов'язані з транзакціями приватні спори, подані покупцями та продавцями, зокрема уся комунікація та записи дій, що стосуються цих спорів.

включають пов'язані з транзакціями приватні спори, подані покупцями та продавцями, зокрема уся комунікація та записи дій, що стосуються цих спорів. Дані форуму включають інформацію, розміщену в таких спільнотах, як, наприклад, Ambassador Network, BrickLink Forums і Gallery, що вважається публічною інформацією. Ми також збираємо, використовуємо та передаємо агреговані дані, зокрема статистичні або демографічні дані, для будь-яких цілей. Агреговані дані можуть бути отримані з ваших персональних даних, проте не кваліфікуються як персональні дані, оскільки вони, прямо чи опосередковано, не розкривають вашу особу. Наприклад, ми можемо агрегувати ваші дані про використання, щоб розрахувати відсоток користувачів, які мають доступ до певної функції сайту. Однак, якщо ми об’єднуємо або пов’язуємо агреговані дані з вашими персональними даними, щоб вони могли прямо чи опосередковано ідентифікувати вашу особу, ми обробляємо ці об’єднані дані як персональні дані, на які поширюється ця політика конфіденційності. Ми використовуємо псевдонімізовані дані для мінімізації впливу на ваше приватне життя. Псевдонімізація — це метод, який замінює або видаляє з набору даних інформацію, що ідентифікує особу, при цьому дозволяючи контролерові даних або третій стороні повторно ідентифікувати персональні дані, доклавши раціональних зусиль. Важливо розуміти, що на відміну від анонімізації, псевдонімізація не видаляє з даних усю інформацію, яка ідентифікує особу, проте зменшує зв’язок набору даних з особою людини. Ми не здійснюємо проактивний збір жодних інших спеціальних категорій персональних даних про вас (зокрема відомостей про вашу расову або етнічну належність, релігійні або філософські переконання, статеве життя, сексуальну орієнтацію, політичні переконання, членство у профспілці, інформації про стан вашого здоров’я, а також генетичних і біометричних даних із метою ідентифікації або інформації про судимості та правопорушення). Однак, коли ви відвідуєте або взаємодієте з нами під час планування візиту до LEGO® Discovery Centers та LEGOLAND® Discovery Centers, ви можете вирішити поділитися деякими окремими категоріями персональних даних, такими як вимоги або потреби в доступності, щоб ми могли забезпечити вам найкращий досвід. Якщо ви не надасте нам необхідні персональні дані (ми повідомимо вас про це, наприклад, включивши таку інформацію до наших реєстраційних форм), це може стати перешкодою для надання вам товарів та/або послуг. Як компанія LEGO Group збирає ваші персональні дані? Ми збираємо персональні дані з наступних джерел: Сайти: будь-які вебсайти, якими керує компанія LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання, зокрема сайти, керування якими ми здійснюємо під нашими власними доменами/URL-адресами, та мінісайти, які ми запускаємо в сторонніх соціальних мережах, як-от Facebook.

будь-які вебсайти, якими керує компанія LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання, зокрема сайти, керування якими ми здійснюємо під нашими власними доменами/URL-адресами, та мінісайти, які ми запускаємо в сторонніх соціальних мережах, як-от Facebook. Мобільні ігри/додатки: мобільні ігри або додатки, якими керує компанія LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання, наприклад додатки для смартфонів.

мобільні ігри або додатки, якими керує компанія LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання, наприклад додатки для смартфонів. Іграшки з підключенням до додатків : іграшки, які підключаються до додатків за допомогою бездротового протоколу або кабелю, виготовлені компанією LEGO Group або для неї.

: іграшки, які підключаються до додатків за допомогою бездротового протоколу або кабелю, виготовлені компанією LEGO Group або для неї. Електронна пошта, текстові й інші електронні повідомлення: електронні повідомлення між вами та компанією LEGO Group.

електронні повідомлення між вами та компанією LEGO Group. Служба підтримки клієнтів: дзвінки або онлайн-чати зі співробітниками нашої служби підтримки клієнтів.

дзвінки або онлайн-чати зі співробітниками нашої служби підтримки клієнтів. Роздрібні магазини : магазини, якими керує LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання.

: магазини, якими керує LEGO Group або керування якими здійснюють на її прохання. LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers .

та . Форми онлайн-реєстрації включають дані про реєстрацію облікового запису LEGO ® Insiders або акаунту LEGO, підписка на LEGO Magazine, а також процедури перевірки продавців на BrickLink.

включають дані про реєстрацію облікового запису Insiders або акаунту LEGO, підписка на LEGO Magazine, а також процедури перевірки продавців на BrickLink. Автономні реєстраційні форми: друковані дані про реєстрацію та аналогічні анкети, які ми збираємо, наприклад, поштою, під час презентацій у магазинах, на конкурсах та на інших заходах, зокрема рекламних.

друковані дані про реєстрацію та аналогічні анкети, які ми збираємо, наприклад, поштою, під час презентацій у магазинах, на конкурсах та на інших заходах, зокрема рекламних. Онлайн-конкурси, опитування та лотереї .

. Наша програма LEGO ® Insiders, включно з вашими діями в рамках програми.

включно з вашими діями в рамках програми. **Дослідження, **в яких ви та/або ваші діти можуть брати участь як особисто, так і в режимі онлайн.

Відгуки й коментарі на наших вебсайтах, форумах, у додатках або в наших магазинах чи атракціонах, які ви вирішили створити або в яких вирішили взяти участь. Персональні дані, які компанія LEGO Group може збирати від третіх сторін Ми можемо отримувати персональні дані про вас від третіх сторін та з відкритих джерел, як зазначено нижче: Технічні дані від таких сторін:

від таких сторін: постачальники аналітичних послуг;

рекламні мережі; та

провайдери пошукової інформації.

Контактні, фінансові дані та дані про операції від постачальників технічних, платіжних послуг та послуг доставки.

від постачальників технічних, платіжних послуг та послуг доставки. Ідентифікаційні та контактні дані від брокерів даних або агрегаторів.

від брокерів даних або агрегаторів. Ідентифікаційні та контактні дані з загальнодоступних джерел.

з загальнодоступних джерел. Ідентифікаційні, контактні та реєстраційні дані від третіх осіб, яким ви доручили ділитися з нами даними (наприклад, для входу у свій акаунт LEGO ® за допомогою сторонніх ігор або соціальних мереж, таких як Epic Games або Facebook).

від третіх осіб, яким ви доручили ділитися з нами даними (наприклад, для входу у свій акаунт за допомогою сторонніх ігор або соціальних мереж, таких як Epic Games або Facebook). Дані про особу, контактні дані й дані про транзакції від партнерів у сфері роздрібної торгівлі та розваг, як-от Merlin Entertainments, продавці та покупці на маркетплейсі BrickLink (включно з публічними відгуками й коментарями), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers, а також партнери LEGO Certified Store.

від партнерів у сфері роздрібної торгівлі та розваг, як-от Merlin Entertainments, продавці та покупці на маркетплейсі BrickLink (включно з публічними відгуками й коментарями), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers, а також партнери LEGO Certified Store. Відстеження даних зі сторонніх платформ, таких як соціальні мережі або пошукові системи, або вебсайтів, таких як вебсайти або додатки партнерів.

зі сторонніх платформ, таких як соціальні мережі або пошукові системи, або вебсайтів, таких як вебсайти або додатки партнерів. Дані соціальних мереж із платформ соціальних мереж. Ми отримуємо цю інформацію через стороннього постачальника аналітичних даних.

із платформ соціальних мереж. Ми отримуємо цю інформацію через стороннього постачальника аналітичних даних. Дані відгуків і коментарів , які ми можемо отримувати від сторонніх сервісів збору відгуків або інших третіх сторін.

, які ми можемо отримувати від сторонніх сервісів збору відгуків або інших третіх сторін. Ідентифікаційні та контактні дані від членів сім'ї або законних опікунів. Як компанія LEGO Group використовує ваші персональні дані? Мета та правові підстави для опрацювання персональних даних Додатки LEGO ® , іграшки з підключенням до додатків та інтернет-канали . Ваші дії Які дані ми збираємо Чому ми збираємо їх/як ми їх використовуємо Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Використання додатків LEGO ® , іграшок із підключенням до додатків або інтернет-каналів. Технічні дані

Дані про використання

Дані відстеження

Дані транзакцій

Ідентифікаційні дані

Дані профілю

Відгуки й коментарі

Дані форуму

Дані щодо маркетингу та комунікацій

Крім того, деякі дані, зазначені вище, збираються за допомогою файлів cookie у наших додатках, іграшках із підключенням до додатків або на вебсайтах. Дивіться розділ 3 цієї Політики або нашу [Політику використання файлів cookie].[5]

Якщо ви хочете створити обліковий запис LEGO ® Insiders або акаунт LEGO (акаунт LEGO) для використання в наших додатках та інтернет-каналах, ми обробляємо певні ідентифікаційні дані, контактні дані та дані профілю, які ви надаєте під час реєстрації облікового запису LEGO Insiders чи акаунту LEGO або редагування свого профілю. Для оптимізації користувацького досвіду й функціональності наших додатків, іграшок із підключенням до додатків та інтернет-каналів.

Для надання індивідуалізованих маркетингових послуг, зокрема ретаргетингу, — для повнолітніх користувачів.

Для вимірювання ефективності наших маркетингових стратегій на сторонніх платформах — для повнолітніх користувачів.

Для користувачів, які досягли повноліття, щоб надавати персоналізований контент та досвід на сайті на основі даних, які ми маємо про вас.

Для покращення та персоналізації вашого досвіду під час використання наших додатків, відвідування сайтів та отримання послуг (наприклад, програма LEGO ® Insiders, вебсайти www.bricklink.com і LEGO.com).

Insiders, вебсайти www.bricklink.com і LEGO.com). Для оптимізації змісту наших додатків і сайтів для вас та для вашого комп’ютера або пристрою.

Щоб дозволити вам брати участь в інтерактивних функціях, коли ви вирішите це зробити.

Щоб допомогти вам налаштувати обліковий запис LEGO Insiders або акаунт LEGO.

Для перевірки та документального підтвердження того, що обліковий запис LEGO ® Insiders або акаунт LEGO не був створений дитиною молодше віку цифрової згоди.

Insiders або акаунт LEGO не був створений дитиною молодше віку цифрової згоди. Для генерування статистичних й аналітичних даних на основі агрегованих даних із метою визначення ефективності нашої комерційної діяльності, а також наших рекламних кампаній і заходів.

Для надання дорослим користувачам релевантного маркетингу під час взаємодії з нами у наших каналах і через сторонні канали (наприклад, соціальні мережі, пошукові сайти, маркетплейси).

Щоб знайти/найняти потенційних нових клієнтів, схожих на наших поточних клієнтів.

Для виявлення й реагування на інциденти кібербезпеки, спрямовані на облікові записи клієнтів, включно з запобіганням шахрайству та зловживанням, а також зменшенням ризиків заволодіння доступом до облікових записів та/або порушення безпеки даних.

Щоб активувати функції спільноти, зокрема форуми, відгуки та контент, створений користувачами.

Для обміну відгуками й коментарями, залишеними на наших вебсайтах, із третіми сторонами з метою їх публікації на вебсайтах або платформах третіх сторін. Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з використанням нами файлів cookie (тією мірою, в якій ця згода була надана).

Ваша згода, ст. 6(1) (a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв'язку з наданням персоналізованого вебсайту.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), на передачу ваших персональних даних стороннім платформам із метою ремаркетингу, створення lookalike-аудиторій, виключення з розсилок та визначення джерела/шляху взаємодії користувача.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в тому, щоб мати можливість оптимізувати та вдосконалювати наші додатки та інтернет-канали, бути максимально актуальними для дорослих споживачів у наших маркетингових зусиллях на наших і сторонніх каналах, забезпечувати безперебійну роботу наших додатків, сайтів та іграшок із підключенням до додатків.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в можливості своєчасно реагувати на загрози конфіденційності й безпеки, пов'язані з використанням облікових записів наших клієнтів.

Виконання договору (ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR)) — Якщо публікація відгуку є частиною послуги, яку ми надаємо (як у випадку, коли ми надаємо безкоштовний продукт, послугу або вхід на атракціон в обмін на відгук), обробка відгуку є необхідною для виконання цього договору; або



Законні інтереси (ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR)) — Ми та наші торгові партнери маємо законний інтерес у створенні форуму для відгуків споживачів та прозорої оцінки продуктів, послуг і атракціонів, а також у забезпеченні процвітання нашої спільноти LEGO й форумів та отриманні відгуків для вдосконалення нашої діяльності.

Виконання замовлень Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Замовлення у нас або у стороннього продавця на маркетплейсі BrickLink ® . Ідентифікаційні та контактні дані

Дані транзакцій

Фінансові дані

Дані про спори

Якщо ви хочете створити обліковий запис LEGO ® Insiders або акаунт LEGO (акаунт LEGO) для використання в наших додатках та інтернет-каналах, ми обробляємо певні ідентифікаційні дані, контактні дані та дані профілю, які ви надаєте під час реєстрації облікового запису LEGO Insiders або редагування свого профілю.

Insiders або акаунт LEGO (акаунт LEGO) для використання в наших додатках та інтернет-каналах, ми обробляємо певні ідентифікаційні дані, контактні дані та дані профілю, які ви надаєте під час реєстрації облікового запису LEGO Insiders або редагування свого профілю. Дані про транзакцію

Технічні дані

Дані щодо маркетингу та комунікацій Для виконання умов укладеного з вами договору купівлі-продажу, який передбачає зокрема опрацювання та доставку ваших замовлень і реалізацію ваших прав на повернення товару або подання скарги.

Для дотримання вимог законодавства, які, зокрема, стосуються відкликання продукції, ведення бухгалтерського обліку та прав споживачів.

Щоб знати, хто наші покупці.

Щоб ви могли зберігати свої платіжні дані, ідентифікаційні дані та контактні дані тощо для зручності під час майбутніх покупок або взаємодії з нами.

Для проведення відповідних заходів із метою запобігання шахрайству.

Щоб надсилати вам рекламні повідомлення. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з нашою взаємною угодою про купівлю-продаж.

Юридичне зобов’язання, ст. 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних (GDPR), для дотримання вимог законодавства, які, зокрема, стосуються відкликання продукції, ведення бухгалтерського обліку та прав споживачів.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в тому, щоб знати наших покупців і забезпечувати їм бездоганний досвід покупок.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в запобіганні шахрайським діям у зв’язку з покупками, здійсненими на наших сайтах.

Згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), — для надсилання вам маркетингових повідомлень.

Підтримка клієнтів Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Взаємодія з нашими службами підтримки клієнтів, включно з чат-ботом Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Дані транзакцій

Дані про використання

Технічні дані та інформація про технічні проблеми

Запитання/скарги на продукцію

Дані соціальних мереж та інший зворотний зв’язок (наприклад, повідомлення, надіслані через наші канали зв’язку)

Відгуки й коментарі

Дані про спори

Дані для верифікації продавця

Загальні запитання

Інша інформація або зміст щодо причини вашого запиту Для надання вам підтримки.

Для визначення місцезнаходження замовлень або щоб надіслати вам товари на заміну.

Для отримання інформації про те, як ми можемо покращити наші продукти та розваги.

Щоб діяти відповідно до умов чинного законодавства і регуляторних стандартів у відповідь на скарги споживачів.

Для виконання умов договору, який ми уклали з вами щодо вашої покупки.

Щоб надати вам послуги чат-бота в рамках нашої служби підтримки клієнтів. Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в оптимізації наших послуг та продуктів, а також наданні підтримки високого рівня для наших клієнтів.

Юридичне зобов’язання, ст. 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з дотриманням нами вимог чинного законодавства.

Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з нашою взаємною угодою про купівлю-продаж.

Цифрові маркетингові комунікації (наприклад, електронна пошта, SMS, push-повідомлення в додатках або подібний прямий електронний маркетинг) Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Згода на одну або декілька наших цифрових маркетингових комунікацій у країнах, де згода вимагається законом.

Відсутність відмови від отримання однієї або декількох наших цифрових маркетингових комунікацій. Дані щодо маркетингу та комунікацій

Необхідні ідентифікаційні дані

Інформація про те, який тип маркетингової комунікації ви відкриваєте та як ви взаємодієте з контентом, зокрема дані відстеження й дані про використання. Для надання вам нашої релевантної цифрової маркетингової комунікації.

Для ведення внутрішньої статистики та отримання аналітичних даних, а також для оптимізації та адаптації контенту й надання нашої інформаційної розсилки для тих, хто хоче її отримувати.

Для надання релевантного маркетингу на основі ваших інтересів і вподобань під час взаємодії з нами у наших каналах LEGO ® і через сторонні канали (наприклад, соціальні мережі, пошукові сайти, маркетплейси).

і через сторонні канали (наприклад, соціальні мережі, пошукові сайти, маркетплейси). Щоб знайти/залучити потенційних нових клієнтів, схожих на наших поточних клієнтів (look alike, або «схожі»), або переконатися, що наші поточні клієнти не отримують нерелевантні маркетингові повідомлення («виключення»). Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), яка надається під час вашої підписки на маркетингову комунікацію.

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), з метою розуміння нашої маркетингової ефективності за межами наших власних каналів (наприклад, у соціальних мережах, пошукових системах або маркетплейсах).

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), з метою таргетування персоналізованих маркетингових матеріалів за межами наших власних фірмових каналів (наприклад, через соціальні мережі, пошукові системи або маркетплейси).

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає у наданні вам релевантного змісту вашого маркетингового повідомлення на основі узагальненої інформації від покупців і користувачів на нашому вебсайті.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в отриманні статистичних даних для внутрішнього використання з метою покращення наших продуктів і послуг.

Друковані маркетингові матеріали, зокрема каталоги, інформаційні бюлетені тощо Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Здійснення покупки на нашому вебсайті.

Відсутність відмови від отримання поштового маркетингу від нас.

Активні прохання про отримання каталогу LEGO ® .

. Надання згоди на те, щоб сторонні брокери даних надсилали вам маркетингові каталоги звичайною поштою. Дані щодо маркетингу та комунікацій

Необхідні ідентифікаційні та контактні дані

Дані про транзакції й використання Для надсилання наших поштових маркетингових матеріалів, включно з каталогами.

Для обміну даними з нашими сторонніми брокерами даних та агрегаторами даних, щоб гарантувати, що вам не буде надіслано каталог LEGO або інші друковані маркетингові матеріали LEGO від нас обох одночасно (так зване вилучення даних) або щоб надіслати їм ваш запит на відмову від участі в розсилці (якщо вони є контролерами ваших персональних даних).

На основі агрегованих даних розуміти актуальність та ефективність нашого маркетингу для вас, знаходити нових клієнтів, схожих на вас. Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), з метою надсилання вам друкованих маркетингових матеріалів, що містять товари, аналогічні тим, які ви придбали або шукали раніше (з можливістю подальшої відмови від розсилки).

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), з метою надсилання вам друкованих маркетингових матеріалів, включно з каталогом, який ви безпосередньо запитали у нас.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), щоб дозволити нам використовувати інші дані, які ми маємо про вас, з метою адаптації вмісту поштових маркетингових матеріалів, зокрема каталогу, який ми надсилаємо вам.

Наш законний інтерес, ст. 6 (1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у забезпеченні належного сприйняття бренду LEGO.

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у розумінні загальної маркетингової ефективності наших друкованих маркетингових матеріалів.

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у використанні ваших даних для кращого розуміння характеристик і переваг наших клієнтів та пошуку нових клієнтів, схожих на вас.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), щоб дозволити нам використовувати інші дані, які ми маємо про вас, з метою адаптації вмісту поштових маркетингових матеріалів, зокрема каталогу, який ми надсилаємо вам.

Управління обліковим записом LEGO ® Insiders або акаунтом LEGO, статистика й аналітика Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Реєстрація та використання облікового запису LEGO ® Insiders / акаунту LEGO. Ми опрацьовуємо певні ідентифікаційні дані, контактні дані та дані профілю, які ви надаєте під час реєстрації облікового запису LEGO ® Insiders/ акаунту LEGO або редагування свого профілю.

Insiders/ акаунту LEGO або редагування свого профілю. Інформація про номер вашої картки LEGO Insiders.

Дані транзакцій, якщо ви використали своє членство LEGO Insiders/ акаунт LEGO у зв'язку з покупками.

Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie (за умови, що ви дали згоду на використання файлів cookie), зокрема технічні дані, дані відстеження й дані про використання. Щоб ми могли керувати вашим членством LEGO Insiders/акаунтом LEGO й надавати вам доступ до переваг членства LEGO Insiders / акаунту LEGO.

Щоб ми могли обмінюватися з вами повідомленнями щодо вашого членства LEGO Insiders.

Щоб бачити дані про те, як ви заробили та куди витратили свої бали LEGO Insiders.

Для створення персоналізованого досвіду, коли ви входите до свого облікового запису LEGO Insiders/акаунту LEGO, зокрема для демонстрації товарів, що, на нашу думку, могли б вас зацікавити.

Щоб генерувати статистику та аналітичні дані на основі агрегованих даних із метою покращення програми LEGO Insiders і створення більших переваг для наших покупців, споживачів і користувачів BrickLink ® , які в ній зареєстровані. Наприклад, з метою покращення вибору майбутніх винагород і внесення змін до політики програми LEGO Insiders. Ми робимо це для того, щоб мати можливість оцінити й оптимізувати стан програми LEGO Insiders/сервісів BrickLink, а також для керування програмою, її подальшого розвитку та маркетингу.

, які в ній зареєстровані. Наприклад, з метою покращення вибору майбутніх винагород і внесення змін до політики програми LEGO Insiders. Ми робимо це для того, щоб мати можливість оцінити й оптимізувати стан програми LEGO Insiders/сервісів BrickLink, а також для керування програмою, її подальшого розвитку та маркетингу. Для надання релевантного маркетингу на основі ваших інтересів і вподобань під час взаємодії з нами у наших каналах LEGO і через сторонні канали (наприклад, соціальні мережі, пошукові сайти, маркетплейси).

Щоб знайти/залучити потенційних нових клієнтів, схожих на наших поточних клієнтів (look alike, або «схожі»), або переконатися, що наші поточні клієнти не отримують нерелевантні маркетингові повідомлення («виключення»). Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), тобто нашої угоди з вами про ваш обліковий запис LEGO Insiders.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в наданні вам відповідної інформації при використанні наших платформ.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з використанням нами файлів cookie (тією мірою, в якій ця згода була надана).

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з генеруванням статистики та аналітичних даних на основі агрегованих даних.

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у використанні ваших даних для кращого розуміння характеристик і переваг наших клієнтів та пошуку нових клієнтів, схожих на вас.

Наш законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), з метою розуміння нашої маркетингової ефективності за межами наших власних каналів (наприклад, у соціальних мережах, пошукових системах або маркетплейсах).

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), на те, щоб ми могли передавати ваші дані третім особам з метою надання вам релевантного маркетингового контенту поза межами наших власних каналів (ремаркетинг або виключення) або пошуку інших осіб, схожих на вас, для надання їм такого маркетингового контенту (look-alike), наприклад, через соціальні мережі, пошукові системи або маркетплейси.

Обліковий запис LEGO ® Insiders / акаунт LEGO — персоналізований досвід і маркетинг Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Використання облікового запису LEGO ® Insiders / акаунту LEGO, згода на надання вам відповідного контенту та послуг. Дані транзакцій, дані відстеження і дані транзакцій, якщо ви використали своє членство в LEGO Insiders / акаунт LEGO у зв'язку з покупками, що включають інформацію про те, які вебсторінки ви переглядаєте на LEGO.com і на які продукти ви натискаєте після входу до свого облікового запису LEGO Insiders / акаунту LEGO.

Інформація про те, які електронні листи або інші маркетингові повідомлення ви відкриваєте та натискаєте.

Інформація, зібрана за допомогою файлів cookie (за умови, що ви дали згоду на використання файлів cookie), зокрема технічні дані, дані відстеження й дані про використання.

Інформація про те, в яких конкурсах або розіграшах ви берете участь.

Інформація про те, які товари ви зареєстрували у своєму обліковому записі LEGO Insiders. Щоб ми могли автоматично адаптувати наш маркетинг і пропоновані вам послуги до вас і ваших особистих інтересів, передбачаючи ваші уподобання на основі вашої особистої інформації, зокрема інформації про залишки балів Insiders, історію використання балів LEGO Insiders, активність учасників LEGO Insiders, історію покупок, уподобання щодо продуктів, дані файлів cookie для перегляду вебсторінок (якщо це дозволено окремо), дані про ваше місцезнаходження та будь-яку іншу інформацію, пов'язану з вашим обліковим записом LEGO Insiders. Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з розширеною аналітикою. Ви можете надати свою згоду під час створення облікового запису LEGO Insiders або безпосередньо на сторінці свого облікового запису LEGO Insiders.

Ваша згода, 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв'язку з процесом персоналізації на сайті LEGO.com.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з використанням нами файлів cookie (тією мірою, в якій ця згода була надана).

Конкурси, розіграші, маркетингові та інші рекламні акції Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Участь у конкурсах і розіграшах або отримання від нас повідомлень щодо конкурсів, розіграшів, кампаній та рекламних заходів. Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Дані соціальних мереж Для проведення конкурсів і розіграшів.

Для генерування статистичних й аналітичних даних на основі агрегованих даних із метою визначення ефективності нашої комерційної діяльності, а також наших рекламних кампаній.

Щоб зв’язатися з вами, якщо ви станете переможцем.

Виконання нормативних вимог. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), тобто нашої з вами угоди про умови конкурсу або розіграшу.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з генеруванням статистичних та аналітичних даних на основі агрегованих даних, а також для подальшого зв’язку з вами, якщо ви станете переможцем.

Юридичне зобов'язання, ст. 6(1)(c), Загального регламенту про захист даних (GDPR).

Соціальні мережі LEGO Group Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Взаємодія з соціальними мережами LEGO Group (як-от додаток LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, спільнота LEGO Insiders, LEGO Ideas, а також функції BrickLink ® , такі як програма BrickLink Studio, BrickLink Designer Program Series і дискусійні форуми BrickLink та BrickLink Studio). Надана вами інформація, що може містити коментарі, зображення, дизайни, реакції, поширення наших постів у соціальних мережах або інший користувацький контент для користувачів BrickLink: Відгуки й коментарі

Дані форуму

Технічні дані

Дані відстеження

Дані про використання

Дані соціальних мереж Для надання відповідей на ваші запитання.

Для модерування контенту й виявлення неналежної поведінки відповідно до вимог Закону про цифрові послуги, зокрема модерування контенту на форумах спільноти BrickLink.

Для сприяння обговоренням і взаємодії в спільноті.

Для складання звітів та проведення аналізу залучення користувачів на платформі.

Щоб ви могли впливати на те, які нові продукти ми випускаємо.

Щоб ви могли ділитися інформацією з іншими користувачами. Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з відповідями на ваші запитання, складанням звітів та аналізом залучення користувачів.

Юридичне зобов'язання, ст. 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв'язку з вимогами щодо модерації контенту та перевірки віку відповідно до чинного законодавства, зокрема Закону про цифрові послуги.

Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), який є нашою з вами угодою щодо форуму та маркетплейсу спільноти BrickLink.

Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), тобто нашої з вами угоди про передачу прав на інтелектуальну власність.

Ваша згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв'язку з розширеною аналітикою та контентом, який ви публікуєте в наших соціальних мережах.

Соціальні мережі третіх сторін Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Взаємодія з функціями соціальних мереж третіх сторін, як-от функція «Мені подобається».*



Взаємодія з нами або надання відгуків щодо нашого бренду на платформах соціальних мереж. Наприклад, коли ви коментуєте наші публікації в соціальних мережах або іншим чином надаєте відгуки щодо продуктів/діяльності LEGO ® на інших публічних сторінках або в дописах. Дані соціальних мереж, включно з будь-яким поширенням публікацій із наших облікових записів у соціальних мережах або іншого контенту, створеного користувачами.

Аналітичні дані щодо ефективності публікацій у соціальних мережах та цифрової реклами.

Дані соціальних мереж

Дані профілю

Відгуки й коментарі Для складання звітів та аналізу взаємодії користувачів із контентом, розміщеним на платформі(-ах).

Щоб ви могли впливати на те, які нові продукти ми випускаємо.

Щоб ми могли збирати повідомлення, які отримуємо через соціальні мережі, в централізованій системі, для ефективної комунікації з окремими особами відповідно до іміджу та цінностей нашого бренду.

Щоб отримувати інформацію для розуміння сприйняття нашого бренду та демографічних характеристик осіб, які взаємодіють із нашим брендом та надають відгуки про нього на платформах соціальних мереж. Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з аналізом і звітністю щодо залучення користувачів та ефективності дописів. *Платформи соціальних мереж можуть використовувати особисту інформацію, зібрану з облікового запису в соціальній мережі компанії LEGO Group, на їхній платформі у власних цілях, як описано в їхніх політиках конфіденційності. Законні інтереси, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), якщо це необхідно для отримання інформації про сприйняття нашого бренду та осіб, які взаємодіють із ним і надають відгуки щодо нього, а також для надання більш ефективної підтримки клієнтів відповідно до іміджу та цінностей нашого бренду.

Прямі трансляції заходів (у магазині та онлайн) Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Безпосередні учасники або особи, випадково показані серед глядачів чи на задньому плані заходу, який транслюють наживо.*



*Зони будуть чітко позначені, і ми отримаємо згоду від осіб, які безпосередньо залучені в процесі. Пряма відеотрансляція заходу, що охоплює людей, які перебувають у зоні запису. Ідентифікаційні дані Контактні дані Дані відстеження Дані соціальних мереж Щоб мати можливість проводити прямі трансляції заходів для взаємодії зі споживачами.

Дозвіл споживачам спілкуватися з нами в чаті під час прямої трансляції.

Для перевірки особи продавця й запобігання шахрайству на маркетплейсі За вашою згодою, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR) у зв’язку з вашою безпосередньою участю в таких заходах, які транслюють наживо.

Законні інтереси, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR) у зв’язку з особами, випадково показаними серед глядачів чи на задньому плані заходу, який транслюють наживо.

Відеоспостереження та фотофіксація (у магазинах і на інших об’єктах компанії LEGO Group) Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Відвідування наших магазинів LEGO ® або інших загальнодоступних об'єктів компанії LEGO Group. Відвідайте LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers. Відеозйомка наших приміщень. Зображення або ідентифікаційні дані Крім того, під час відвідування центрів LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers: Відеозапис з натільної камери Детальна інформація про реєстраційні номери транспортних засобів Біометричні дані (технологія розпізнавання обличчя) Для запобігання та документування злочинів, зокрема незаконних проникнень, пограбувань, крадіжок, нападів чи шахрайських дій, а також для охорони та безпеки співробітників.

Для аналізу відвідуваності, планування магазину та пропозицій послуг у магазині, щоб забезпечити найкращі послуги магазину.

Щоб ідентифікувати потрібну особу на фотографіях з атракціонів. Законні інтереси, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з запобіганням правопорушенням і злочинам на об’єктах LEGO ® .

. Коли ми використовуємо біометричні дані, ми спираємося на статтю 9(2)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), тобто обробка необхідна для встановлення, здійснення або захисту юридичних вимог. Використання сервісів Mosaic Maker або Minifigure Factory Відеозйомка наших приміщень

Зображення або ідентифікаційні дані Щоб сервіси Mosaic Maker або Minifigure Factory могли створити зображення або етикетку, замовлені споживачем. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), для надання послуги, яка була спеціально замовлена споживачем. Ви користуєтеся паркувальними майданчиками в LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers. Детальна інформація про реєстраційні номери транспортних засобів

Автоматичне розпізнавання номерних знаків (ANPR), що включає: У деяких із наших центрів LEGO ® Discovery Center та LEGOLAND ® Discovery Center запроваджено автоматичну систему розпізнавання номерних знаків для контролю в'їзду на наші паркувальні майданчики. Законні інтереси, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), що пов'язано з контролем в'їзду автомобілів до LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers. Користування нашими атракціонами в LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers. Зображення Деякі атракціони пропонують придбати послуги фотографа під час вашого візиту. Законні інтереси, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у просуванні та маркетингу бренду. Відвідувачі мають можливість придбати власні фотографії на певних атракціонах. У місцях, де надаються послуги фотографа, розміщені відповідні повідомлення.

Ділові партнери та комерційні відносини Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Комерційні відносини з нами як компанією або приватною особою. Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Дані транзакцій

Дані профілю

Інша особиста інформація, яку ви надаєте нам

Дані для верифікації продавця Щоб мати можливість управляти комерційними відносинами з вами чи вашою компанією.

Для виконання наших зобов’язань у рамках комерційних відносин. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з нашими взаємними договірними відносинами.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес полягає в керуванні нашими відносинами з вами чи з вашою компанією. Участь як продавця на нашому маркетплейсі BrickLink ® Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Дані транзакцій

Дані профілю

Інша особиста інформація, яку ви надаєте нам

Дані для верифікації продавця Для автоматизованої оцінки ризиків для транзакцій на маркетплейсі Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з нашими взаємними договірними відносинами.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR). Наш законний інтерес у запобіганні шахрайству, безпеці платформи та проведенні оцінки ризиків для транзакцій на маркетплейсі

Юридичне зобов'язання, ст. 6(1)(c) Загального регламенту про захист даних (GDPR), щодо дотримання нами законодавства, що стосується, наприклад, розв'язання спорів і запобігання шахрайству.

Дослідження Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Участь в опитуваннях, фокус-групах та інших дослідженнях. Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Фотографії чи відеоматеріали (якщо дослідження проводиться за особистої присутності)

Відгуки й коментарі

Інша особиста інформація, яку ви надаєте нам З метою покращення наших наявних продуктів та послуг.

Для розробки та вдосконалення нової продукції та послуг. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), у зв’язку з завершенням участі в маркетингових дослідженнях.

Згода, ст. 6(1)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), на будь-яке використання відповідей, наданих учасником під час опитування, у персоналізованому прямому маркетингу, спрямованому конкретно на учасника.

Законний інтерес, ст. 6(1)(f) Загального регламенту про захист даних (GDPR), для використання агрегованих даних та інформації з метою розробки та/або вдосконалення нових або наявних продуктів і послуг.

Взаємодія з центрами LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers Ваші дії Які дані ми збираємо Навіщо ми збираємо дані Правові підстави, якщо ви проживаєте в ЄС/ЄЕЗ Відвідування LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers та LEGOLAND Discovery Centers. Замовлення VIP-пакетів Ідентифікаційні дані

Контактні дані

Інші особисті дані, які ви нам надаєте (включно з інформацією про особливі події, дієтичні потреби, потреби щодо доступності та особливі запити). Для задоволення особливих потреб, дієтичних потреб, потреб у доступності та спеціальних запитів. Виконання договору, ст. 6(1)(b) Загального регламенту про захист даних (GDPR), стосовно надання послуг, які ви придбали.

Згода, ст. 6(1)(a) та ст. 9(2)(a) Загального регламенту про захист даних (GDPR), щодо обробки будь-яких даних особливої категорії, якими ви зможете з нами поділитися.

Ми зберігатимемо ваші персональні дані рівно стільки, скільки це обґрунтовано потрібно для досягнення поставленої мети, з якою ми їх зібрали, зокрема для дотримання будь-яких законодавчих і нормативних вимог, а також вимог у галузі оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності. Ми можемо зберігати ваші персональні дані довше в разі подання скарги або за наявності в нас достатніх підстав вважати, що існує перспектива судового розгляду стосовно наших відносин із вами. Для визначення відповідного періоду зберігання персональних даних ми враховуємо обсяг, характер та чутливість персональних даних, потенційний ризик заподіяння шкоди внаслідок несанкціонованого використання або розкриття ваших персональних даних, мету, з якою ми опрацьовуємо ваші персональні дані, і те, чи можемо ми досягти цієї мети за допомогою інших засобів, а також чинні правові, нормативні, податкові, бухгалтерські та інші вимоги. Використання інструментів ШІ Ми використовуємо інструменти ШІ для підвищення ефективності бізнес-операцій та аналітичних цілей. ШІ використовується для таких цілей: Аналіз електронних листів/контенту, які ви надали LEGO, наприклад, пропонувати відповіді, які ми надаємо гостям, та допомагати в роботі з контентом всередині компанії, наприклад, надаючи резюме електронного листа. У разі використання всі відповіді можуть бути переглянуті компанією LEGO перед їх опублікуванням, а особисті дані використовуються виключно відповідно до початкових цілей, для яких вони були надані та/або оброблені відповідно до цього повідомлення.

Для спрямування ваших запитів на підтримку через початкове спілкування з чат-ботом підтримки ми повідомимо вас про те, що ви спілкуєтеся з чат-ботом, перед початком комунікації.

У нашому перевіреному ланцюжку постачання у їхніх пропозиціях продуктів та послуг.

Щоб отримати інформацію про ваші особисті уподобання, ми можемо використовувати інструменти аналізу ШІ для аналізу ефективності реклами.

Для аналізу та обробки даних з метою підвищення ефективності процесів.

Для аналізу даних, що стосуються результатів діяльності та стратегічних ініціатив.

Для автоматизації процесів у наших атракціонах з метою покращення якості обслуговування відвідувачів (але тільки стосовно центрів LEGO ® Discovery Centers та LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers та LEGOLAND Discovery Centers). Щоб надати вам послуги чат-бота в рамках нашої служби підтримки клієнтів. #### Використання внутрішніх інструментів ШІ для узагальнення

Ми використовуємо внутрішні інструменти штучного інтелекту (ШІ), щоб допомогти нашим співробітникам Служби підтримки споживачів узагальнювати взаємодію з клієнтами телефоном або в чаті. У випадках, коли ми записуємо дзвінки або чати, ці інструменти не записують і не фіксують дзвінки або чати в режимі реального часу, але після закінчення дзвінка або чату запис телефонного дзвінка або тексти чату можуть бути введені в інструмент ШІ для отримання зведення. Інструмент ШІ використовується виключно для узагальнення та аналізу з метою підвищення якості наших послуг, контролю ефективності та забезпечення відповідності нашим стандартам. Інструмент ШІ не приймає автоматизованих рішень, що мають юридичні або подібні значні наслідки; всі рішення приймаються нашими консультантами-людьми.

Для телефонних дзвінків ми надаємо усне повідомлення на початку кожного дзвінка про те, що дзвінок може бути записаний та транскрибований за допомогою ШІ. Ви можете дати згоду, натиснувши 1 чи залишившись на лінії, або відмовитися, натиснувши 2. Під час взаємодії в чатах на початку сеансу відображається повідомлення про те, що розмова може бути записана та транскрибована за допомогою ШІ; продовжуючи користуватися чатом, ви даєте згоду на таку обробку. Кому компанія LEGO Group надає доступ до ваших персональних даних? Надання інформації компаніям, які входять до складу компанії LEGO Group Нашим дочірнім компаніям (іншим компаніям, які відносяться до компанії LEGO Group) іноді може знадобитися доступ до вашої інформації, щоб надавати вам послуги від нашого або від їхнього імені. Їм потрібні ваші персональні дані, щоб ми або вони могли виконувати дії, перелічені в таблиці вище, зокрема, наприклад: надавати продукти й послуги, які ви запросили;

зв'язуватись з вами з питань вашого рахунку або транзакцій;

надсилати вам інформацію про наші сайти, програми та політику;

надсилати вам прямі рекламні повідомлення;

надсилати вам каталоги товарів та інші друковані маркетингові матеріали;

опрацьовувати інформацію, яку даний підрозділ формально зобов’язаний опрацьовувати від нашого імені, наприклад, здійснювати замовлення на купівлю, яке ви розмістили, керувати активністю вашого акаунту LEGO ® , LEGO Insiders та/або керувати вашими вподобаннями в нашому центрі вподобань на сайті LEGO.com або в налаштування файлів cookie;

, LEGO Insiders та/або керувати вашими вподобаннями в нашому центрі вподобань на сайті LEGO.com або в налаштування файлів cookie; проводити внутрішні дослідження, вираховувати аналітику та складати звітність;

визначати, переглядати та припиняти будь-які дії, що можуть порушити нашу політику або призвести до порушення закону. Передача даних компаніям, які відносяться до компанії LEGO Group, поза межами Європейської економічної зони здійснюється відповідно до обов’язкових корпоративних правил. Надання інформації іншим компаніям Зі списком категорій наших довірених третіх сторін, з якими ми можемо ділитися вашою інформацією, можна ознайомитися нижче. Ми розкриваємо персональні дані третім особам/постачальникам, що належать до таких категорій: Постачальники ІТ-послуг. Ми звертаємося до низки надійних партнерів по всьому світу, які надають нам послуги в галузі інформаційних технологій та системного адміністрування, зокрема постачальників платформ маркетплейсів, як стосовно нашої діяльності, пов’язаної з клієнтами та партнерами, так і стосовно наших внутрішніх систем інформаційних технологій та адміністрування.

Ми звертаємося до низки надійних партнерів по всьому світу, які надають нам послуги в галузі інформаційних технологій та системного адміністрування, зокрема постачальників платформ маркетплейсів, як стосовно нашої діяльності, пов’язаної з клієнтами та партнерами, так і стосовно наших внутрішніх систем інформаційних технологій та адміністрування. Міжнародні служби опрацювання платежів. Ми залучаємо їх, щоб забезпечити використання безпечних та ефективних процесів оплати як в Інтернеті, так і в наших магазинах, а також для виставлення рахунків, здійснення грошових переказів і транзакцій в межах маркетплейсу.

Ми залучаємо їх, щоб забезпечити використання безпечних та ефективних процесів оплати як в Інтернеті, так і в наших магазинах, а також для виставлення рахунків, здійснення грошових переказів і транзакцій в межах маркетплейсу. Хмарні партнерські служби зберігання даних. Ми зберігаємо наші та ваші дані в безпечних центрах опрацювання даних.

Ми зберігаємо наші та ваші дані в безпечних центрах опрацювання даних. Постачальники CDN-послуг. Ми використовуємо мережу доставки контенту (CDN) для оптимізації продуктивності й безпеки нашого вебсайту. CDN допомагає ефективно розподіляти контент за допомогою серверів, розташованих у різних географічних точках. Це означає, що коли ви відвідуєте наш вебсайт, деякі ваші дані (як-от IP-адреса й інформація про браузер) можуть оброблятися нашим постачальником CDN для забезпечення швидкої та надійної доставки контенту.

Ми використовуємо мережу доставки контенту (CDN) для оптимізації продуктивності й безпеки нашого вебсайту. CDN допомагає ефективно розподіляти контент за допомогою серверів, розташованих у різних географічних точках. Це означає, що коли ви відвідуєте наш вебсайт, деякі ваші дані (як-от IP-адреса й інформація про браузер) можуть оброблятися нашим постачальником CDN для забезпечення швидкої та надійної доставки контенту. Партнери й агентства з попередження та виявлення шахрайства. Вони співпрацюють з LEGO Group, щоб убезпечити LEGO Group від шахрайства та забезпечити запобігання й виявлення шахрайства на маркетплейсі.

Вони співпрацюють з LEGO Group, щоб убезпечити LEGO Group від шахрайства та забезпечити запобігання й виявлення шахрайства на маркетплейсі. Партнери зі складського зберігання, пакування, перевезень та доставки. Вони допомагають нам доставляти товари клієнтам та комерційним партнерам.

Вони допомагають нам доставляти товари клієнтам та комерційним партнерам. Друк і розсилання каталогів, поштові послуги. Вони допомагають забезпечити доставку вам каталогів, журналів та інших друкованих маркетингових матеріалів.

Вони допомагають забезпечити доставку вам каталогів, журналів та інших друкованих маркетингових матеріалів. Брокери та агрегатори даних, з якими ми співпрацюємо. Вони допомагають нам залучити нових потенційних клієнтів за допомогою каталогів, журналів та інших видів друкованого або онлайн-маркетингу й реклами. Вони також допомагають нам стежити за тим, щоб ви, наприклад, не отримували одночасно кілька каталогів LEGO ® .

Вони допомагають нам залучити нових потенційних клієнтів за допомогою каталогів, журналів та інших видів друкованого або онлайн-маркетингу й реклами. Вони також допомагають нам стежити за тим, щоб ви, наприклад, не отримували одночасно кілька каталогів . Партнери з маркетингу та реклами. Ми залучаємо їх, щоб демонструвати персоналізовані рекламні оголошення, інформацію про акції, розіграші, конкурси та різні кампанії, коли ви взаємодієте з LEGO Group на онлайн-платформах, у соціальних мережах, у магазинах або в інший спосіб. Крім того, вони допомагають нам знаходити нових потенційних покупців, яким надсилатимуть маркетингові повідомлення (look-alike або «покупців зі схожими інтересами»), а також стежать за тим, щоб ми не надсилали маркетингові повідомлення тим покупцям, які не зацікавлені в даному товарі або послузі (так зване виключення).

Ми залучаємо їх, щоб демонструвати персоналізовані рекламні оголошення, інформацію про акції, розіграші, конкурси та різні кампанії, коли ви взаємодієте з LEGO Group на онлайн-платформах, у соціальних мережах, у магазинах або в інший спосіб. Крім того, вони допомагають нам знаходити нових потенційних покупців, яким надсилатимуть маркетингові повідомлення (look-alike або «покупців зі схожими інтересами»), а також стежать за тим, щоб ми не надсилали маркетингові повідомлення тим покупцям, які не зацікавлені в даному товарі або послузі (так зване виключення). B2B-партнери, зокрема Merlin Entertainments та партнери LEGO ® Certified Stores. Ми залучаємо їх до проведення акцій, розіграшів, конкурсів та кампаній, зокрема для програми лояльності LEGO ® Insiders або LEGO Family Club, а також вони допомагають нам демонструвати персоналізовані рекламні оголошення та збирати інформацію про покупців.

Ми залучаємо їх до проведення акцій, розіграшів, конкурсів та кампаній, зокрема для програми лояльності Insiders або LEGO Family Club, а також вони допомагають нам демонструвати персоналізовані рекламні оголошення та збирати інформацію про покупців. Партнери в соціальних мережах та пошукові інтернет-платформи. Вони сприяють нашій присутності, дають змогу взаємодіяти з LEGO Group на платформах, де ви перебуваєте, і дозволяють забезпечити індивідуальний маркетинг нашої продукції, а також дають нам ширше розуміння того, як наші покупці та споживачі взаємодіють з нами через ці платформи та партнерів, як вони сприймають наш бренд і які типи людей взаємодіють із нашим брендом та залишають відгуки про нього в соціальних мережах.

Вони сприяють нашій присутності, дають змогу взаємодіяти з LEGO Group на платформах, де ви перебуваєте, і дозволяють забезпечити індивідуальний маркетинг нашої продукції, а також дають нам ширше розуміння того, як наші покупці та споживачі взаємодіють з нами через ці платформи та партнерів, як вони сприймають наш бренд і які типи людей взаємодіють із нашим брендом та залишають відгуки про нього в соціальних мережах. Сторонні постачальники, які допомагають нам надавати підтримку клієнтам та отримувати аналітичну інформацію. Вони допомагають нам отримувати дані з соціальних мереж, розуміти сприйняття нашого бренду, отримувати аналітичну інформацію про осіб, які взаємодіють із нами та надають відгуки про наш бренд у соціальних мережах, а також вони допомагають нам надавати більш ефективну підтримку клієнтам.

Вони допомагають нам отримувати дані з соціальних мереж, розуміти сприйняття нашого бренду, отримувати аналітичну інформацію про осіб, які взаємодіють із нами та надають відгуки про наш бренд у соціальних мережах, а також вони допомагають нам надавати більш ефективну підтримку клієнтам. Постачальники опитувань, анкет та служб відгуків. Вони допомагають нам ефективно отримувати від вас відгуки про LEGO ® , які є дуже важливими для нас.

Вони допомагають нам ефективно отримувати від вас відгуки про , які є дуже важливими для нас. Податкові, митні, контрольні та інші органи в різних країнах світу. Вони за певних обставин вимагають звітності щодо діяльності, пов’язаної з опрацюванням даних.

Вони за певних обставин вимагають звітності щодо діяльності, пов’язаної з опрацюванням даних. Професійні консультанти. Це можуть бути юристи, банкіри, аудитори та страхові агенти в різних країнах світу. Вони надають LEGO Group консультаційні, банківські, юридичні, страхові й бухгалтерські послуги, зокрема у сфері протидії відмиванню коштів та перевірки клієнтів (know-your-customer). Ми передаємо дані цим партнерам, щоб виконувати перевірки всіх продавців на BrickLink ® на предмет відмивання грошей та перевірки клієнтів, щоб забезпечити дотримання фінансових норм і запобігти шахрайським діям.

Вони надають LEGO Group консультаційні, банківські, юридичні, страхові й бухгалтерські послуги, зокрема у сфері протидії відмиванню коштів та перевірки клієнтів (know-your-customer). Ми передаємо дані цим партнерам, щоб виконувати перевірки всіх продавців на BrickLink на предмет відмивання грошей та перевірки клієнтів, щоб забезпечити дотримання фінансових норм і запобігти шахрайським діям. Партнери на ігрових платформах. Вони сприяють нашій присутності, дозволяють вам взаємодіяти з LEGO Group і пов'язувати ваш акаунт LEGO ® з обліковим записом ігрової платформи, де ця функція доступна.

Вони сприяють нашій присутності, дозволяють вам взаємодіяти з LEGO Group і пов'язувати ваш акаунт з обліковим записом ігрової платформи, де ця функція доступна. Партнери на онлайн-маркетплейсі . Зокрема сторонні продавці та покупці BrickLink ® , платіжні системи, служби розв'язання спорів, модератори форумів спільноти та служби перевірки продавців. Це допомагає нам керувати маркетплейсом і послугами BrickLink ® , спрощувати транзакції між покупцями та продавцями, перевіряти особистість продавців за допомогою документів, розв'язувати спори щодо транзакцій і підтримувати безпеку спільноти.

. Зокрема сторонні продавці та покупці BrickLink , платіжні системи, служби розв'язання спорів, модератори форумів спільноти та служби перевірки продавців. Це допомагає нам керувати маркетплейсом і послугами BrickLink , спрощувати транзакції між покупцями та продавцями, перевіряти особистість продавців за допомогою документів, розв'язувати спори щодо транзакцій і підтримувати безпеку спільноти. Покупці та продавці на маркетплейсі BrickLink ® . Ми передаємо ваші дані продавцям для виконання замовлень, а покупці можуть бачити контактну інформацію продавців.

. Ми передаємо ваші дані продавцям для виконання замовлень, а покупці можуть бачити контактну інформацію продавців. Користувачі форуму. Якщо ви берете участь у спілкуванні на форумах BrickLink ® , будь-яка опублікована вами інформація буде доступна всім користувачам форуму, включно з публічними користувачами, які не виконали вхід у систему. Постачальник послуг із фотографування. - Коли ви катаєтеся на одному з наших атракціонів, ми використовуємо послуги надійного постачальника фотопослуг, щоб закарбувати на фото ваші враження. Інші способи використання та розкриття інформації Ми також будемо використовувати та розкривати персональні дані, якщо вважатимемо це необхідним або доцільним: (а) відповідно до чинного законодавства (зокрема законів за межами країни вашого проживання); (b) для надання відповіді на запити громадських та державних органів (зокрема органів за межами країни вашого проживання); (с) для співпраці з правоохоронними органами; (d) для захисту прав, конфіденційності, безпеки чи власності наших афілійованих осіб, вас або інших осіб. Крім того, ми можемо використовувати, розкривати або передавати персональні дані третім особам у разі будь-якої потенційної або наявної реорганізації, злиття, продажу, створення спільного підприємства або переуступки нашого бізнесу. Передача даних до третіх країн Компанія LEGO Group працює по всьому світу й може передавати особисті дані за межі країни, в якій ви проживаєте або в якій вам надаються послуги.

Компанія LEGO Group зберігає всі персональні дані на серверах, розташованих у Європейській економічній зоні (ЄЕЗ).

У разі необхідності (наприклад, для надання вам послуг) персональні дані можуть бути передані до (або доступні з) таких країн, як Велика Британія, Австралія, Канада, Японія, Малайзія, Мексика, Сінгапур, Південна Корея, США та Гонконг. Незалежно від місця передачі ваших персональних даних, ми забезпечимо однаковий рівень захисту ваших персональних даних, де б вони не оброблялися, шляхом впровадження відповідних договірних, технічних та/або організаційних заходів безпеки.

Якщо ми передаємо ваші персональні дані за межі ЄЕЗ, ми забезпечуємо аналогічний рівень захисту ваших персональних даних, гарантуючи дотримання принаймні однієї з таких умов: Європейська комісія ухвалила рішення, що третя країна забезпечує належний рівень захисту персональних даних; або

діють обов’язкові корпоративні правила (BCR) (для передачі даних за межі країни всередині компанії); або

використовуються Стандартні договірні положення(типові положення ЄС); або

в особливих ситуаціях можуть бути зроблені винятки, наприклад, коли передачу даних здійснюють із метою виконання умов договору з вами або ви надали свою згоду на таку передачу.

РОЗДІЛ 3. ФАЙЛИ COOKIE ТА СХОЖІ ТЕХНОЛОГІЇ («COOKIE») Файли cookie — це невеликі файли даних, які браузер встановлює на вашому комп’ютері чи пристрої. Сам файл cookie не містить і не збирає інформацію. Однак, коли сервер зчитує його через веббраузер, він допомагає зробити сайт зручнішим для користувача, наприклад, запам’ятовуючи попередні покупки або відомості про обліковий запис.

Щоб дізнатися більше про файли cookie, а також про те, як ними керувати, будь ласка, прочитайте нашу повну [Політику використання файлів cookie][7] та [Декларацію використання файлів cookie][8] або увійдіть до розділу налаштування файлів cookie на сайті LEGO.com або в цифровій грі чи в додатку (де це можливо зробити).

РОЗДІЛ 4. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ Інформація для батьків: як компанія LEGO Group опрацьовує персональні дані дітей Безпека дітей в Інтернеті Ми ретельно дбаємо про безпеку дітей в Інтернеті та реалізували додаткові процеси забезпечення конфіденційності, щоб гарантувати безпеку наших юних фанатів під час використання ними наших інтернет-каналів. Зверніть увагу, що певні функції мають обмеження за віком, щоб не допустити випадкового використання таких функцій дітьми. Також ми вживаємо всіх розумних заходів для того, щоб не отримувати, не зберігати, не використовувати та не опрацьовувати персональні дані дітей, які можуть використовувати такі функції без належної згоди батьків. Ми приєдналися до програми безпеки дітей у цифровому середовищі, в рамках якої щорічно проводяться перевірки нашої компанії, щоб переконатися в тому, що ми дотримуємося відповідних правил при взаємодії з дітьми в Інтернеті. Що стосується персональних даних, ми запитуємо згоду батьків для всіх осіб, які не досягли 16-річного віку (або старше в юрисдикціях, де цього вимагає місцеве законодавство). Для реєстрації на BrickLink® як покупця або продавця користувачі повинні бути віком від 18 років (або старше, у юрисдикціях, де це вимагається місцевим законодавством). Якщо у вас виникнуть будь-які запитання чи сумніви щодо цієї політики конфіденційності, будь ласка, зв’яжіться з нами. Коли ми опрацьовуємо персональні дані дітей, ми вживаємо додаткових заходів для захисту їхньої конфіденційності, зокрема: обов’язкове повідомлення батькам про те, яку персональну інформацію їхньої дитини ми збираємо, зберігаємо, використовуємо та обробляємо, і пояснення, чи ділимося ми інформацією;

виконання законних вимог, запитуючи згоду батьків на збір, використання й опрацювання даних дитини та згоду на надсилання їхнім дітям інформації про наші продукти та послуги;

обмеження того, як ми збираємо, зберігаємо, використовуємо й опрацьовуємо персональну інформацію дітей, щоб збирати лише дані, які обґрунтовано необхідні для їхньої участі в онлайн-діяльності;

надання батькам доступу або можливості попросити доступ до персональної інформації їхньої дитини, яку ми зібрали, батьки також можуть попросити змінити або видалити персональну інформацію їхніх дітей. Збір та використання даних дітей Хоча деякі з наших сайтів, каналів і додатків розроблені з урахуванням сімей і користувачів різного віку, інші призначені для використання в основному дітьми. Кожного разу, коли ми збираємо персональну інформацію дитини, ми зберігаємо інформацію лише протягом того часу, коли вона нам потрібна для надання послуги, або на час, коли ми юридично зобов’язані її зберігати. Хоча діти можуть вибрати, чи ділитися своєю інформацією з нами, є функції наших сайтів, які не будуть працювати, якщо вони не нададуть нам свою інформацію. Якщо персональна інформація потрібна для роботи функцій, ми запитуємо лише інформацію, яка обґрунтовано необхідна для участі в діяльності. Ось кілька прикладів ситуацій, коли ми збираємо дані дітей: Діти реєструються на сайті. Діти можуть реєструватися на наших сайтах, щоб отримати доступ до різноманітних служб, зокрема до матеріалів, ігор та змагань. Під час реєстрації ми можемо попросити дитину надати нам адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, ім’я самої дитини, її стать, дату народження, ім’я користувача та пароль. Ми використовуємо цю інформацію з міркувань безпеки та задля надсилання сповіщень. Ми наполегливо рекомендуємо дітям створити ім’я користувача, яке не містить жодної персональної інформації.

Діти можуть реєструватися на наших сайтах, щоб отримати доступ до різноманітних служб, зокрема до матеріалів, ігор та змагань. Під час реєстрації ми можемо попросити дитину надати нам адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, ім’я самої дитини, її стать, дату народження, ім’я користувача та пароль. Ми використовуємо цю інформацію з міркувань безпеки та задля надсилання сповіщень. Ми наполегливо рекомендуємо дітям створити ім’я користувача, яке не містить жодної персональної інформації. Діти демонструють створені ними матеріали. Деякі з наших сайтів дозволяють дітям самостійно створювати або використовувати контент. Оскільки лише деякі з цих функцій вимагають персональної інформації дитини, не всі види діяльності вимагають згоди батьків або опікуна. Щоразу, коли в рамках будь-якої діяльності в дитини може з’явитися можливість надати свої персональні дані, ми запитуватимемо в батьків чи законного опікуна «батьківську згоду, яку можна перевірити» (яка є більш високим рівнем батьківської згоди). До персональних даних належать історії, поля для введення довільного тексту, малюнки (що дозволяють ввести інформацію у вигляді тексту або намалювати в довільній формі), фотографії вашої дитини, аудіокліпи, відеофайли, а також будь-які матеріали й інші постійні ідентифікатори, які дозволяють будь-яким чином однозначно ідентифікувати дитину.

Деякі з наших сайтів дозволяють дітям самостійно створювати або використовувати контент. Оскільки лише деякі з цих функцій вимагають персональної інформації дитини, не всі види діяльності вимагають згоди батьків або опікуна. Щоразу, коли в рамках будь-якої діяльності в дитини може з’явитися можливість надати свої персональні дані, ми запитуватимемо в батьків чи законного опікуна «батьківську згоду, яку можна перевірити» (яка є більш високим рівнем батьківської згоди). До персональних даних належать історії, поля для введення довільного тексту, малюнки (що дозволяють ввести інформацію у вигляді тексту або намалювати в довільній формі), фотографії вашої дитини, аудіокліпи, відеофайли, а також будь-які матеріали й інші постійні ідентифікатори, які дозволяють будь-яким чином однозначно ідентифікувати дитину. Діти беруть участь у конкурсах та розіграшах. Якщо дитина хоче взяти участь у конкурсі, ми попросимо надати персональні дані, які нам потрібні для організації такої участі. Зазвичай ми просимо лише ім’я дитини (для того, щоб ми могли відрізнити братів та сестер) й адресу електронної пошти батьків або законного опікуна (з метою дотримання вимог законодавства про повідомлення відповідального дорослого). Ми звернемося до батьків лише в тому разі, якщо дитина виграє в конкурсі чи розіграші, щоб з’ясувати, куди саме відправити приз. Якщо за умовами конкурсу для участі необхідно створити будь-які матеріали, ми можемо заздалегідь попросити батьківську згоду електронною поштою для дотримання вимог щодо конфіденційності матеріалів, які діти створюють самотужки (докладніше про матеріали, які створюють діти, йдеться вище). Без згоди діти не зможуть брати участь у наших конкурсах.

Якщо дитина хоче взяти участь у конкурсі, ми попросимо надати персональні дані, які нам потрібні для організації такої участі. Зазвичай ми просимо лише ім’я дитини (для того, щоб ми могли відрізнити братів та сестер) й адресу електронної пошти батьків або законного опікуна (з метою дотримання вимог законодавства про повідомлення відповідального дорослого). Ми звернемося до батьків лише в тому разі, якщо дитина виграє в конкурсі чи розіграші, щоб з’ясувати, куди саме відправити приз. Якщо за умовами конкурсу для участі необхідно створити будь-які матеріали, ми можемо заздалегідь попросити батьківську згоду електронною поштою для дотримання вимог щодо конфіденційності матеріалів, які діти створюють самотужки (докладніше про матеріали, які створюють діти, йдеться вище). Без згоди діти не зможуть брати участь у наших конкурсах. Діти отримують від нас повідомлення електронною поштою. Ми можемо запитати контактні дані дитини (у тому числі адресу електронної пошти), щоб мати змогу відповісти на запитання, яке нам задають. Якщо нам необхідно буде вдруге зв’язатися з дитиною, наприклад, щоб відповісти на додаткові запитання, ми запитаємо адресу електронної пошти батьків або законного опікуна. Ми зберігатимемо дані для зв’язку з дитиною через Інтернет лише стільки часу, скільки це необхідно для виконання її запиту, і не використовуватимемо таку інформацію в жодних інших цілях. Якщо нам будь-коли знадобиться інформація для звернення до дитини через інтернет із метою постійного спілкування, ми за першої нагоди попросимо адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, щоб поінформувати дорослого про дані, які ми отримуємо, і надати йому/їй можливість попросити нас припинити збір таких даних. Батьки або законні опікуни можуть у будь-який момент відмовитися від нашого спілкування з дитиною, виконавши інструкції зі скасування підписки, які містяться в кожному повідомленні, що ми надсилаємо (у випадку декількох каналів спілкування дорослому, можливо, доведеться відмовитися від кожного з них окремо). Крім того, дорослі можуть звернутися до служби підтримки клієнтів LEGO ® .

Ми можемо запитати контактні дані дитини (у тому числі адресу електронної пошти), щоб мати змогу відповісти на запитання, яке нам задають. Якщо нам необхідно буде вдруге зв’язатися з дитиною, наприклад, щоб відповісти на додаткові запитання, ми запитаємо адресу електронної пошти батьків або законного опікуна. Ми зберігатимемо дані для зв’язку з дитиною через Інтернет лише стільки часу, скільки це необхідно для виконання її запиту, і не використовуватимемо таку інформацію в жодних інших цілях. Якщо нам будь-коли знадобиться інформація для звернення до дитини через інтернет із метою постійного спілкування, ми за першої нагоди попросимо адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, щоб поінформувати дорослого про дані, які ми отримуємо, і надати йому/їй можливість попросити нас припинити збір таких даних. Батьки або законні опікуни можуть у будь-який момент відмовитися від нашого спілкування з дитиною, виконавши інструкції зі скасування підписки, які містяться в кожному повідомленні, що ми надсилаємо (у випадку декількох каналів спілкування дорослому, можливо, доведеться відмовитися від кожного з них окремо). Крім того, дорослі можуть звернутися до служби підтримки клієнтів . Діти отримують push-сповіщення в додатку. Багато додатків надсилають користувачам на мобільні телефони або інші пристрої так звані push-сповіщення, щоб повідомляти їх про останні новини (іноді навіть тоді, коли конкретний додаток не використовується). Деякі з наших додатків призначені для використання дітьми. Ми просимо дітей надати адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, щоб ми могли повідомити дорослого про запит, зроблений дитиною, перш ніж почнемо надсилати дітям push-сповіщення через наші додатки. Ми не пов’язуємо ідентифікатор пристрою з жодними персональними даними, не отримавши на це батьківську згоду. Якщо ви хочете, щоб дитина перестала отримувати push-сповіщення від одного з наших додатків, ви завжди можете змінити налаштування пристрою, який використовує ваша дитина.

Багато додатків надсилають користувачам на мобільні телефони або інші пристрої так звані push-сповіщення, щоб повідомляти їх про останні новини (іноді навіть тоді, коли конкретний додаток не використовується). Деякі з наших додатків призначені для використання дітьми. Ми просимо дітей надати адресу електронної пошти батьків або законного опікуна, щоб ми могли повідомити дорослого про запит, зроблений дитиною, перш ніж почнемо надсилати дітям push-сповіщення через наші додатки. Ми не пов’язуємо ідентифікатор пристрою з жодними персональними даними, не отримавши на це батьківську згоду. Якщо ви хочете, щоб дитина перестала отримувати push-сповіщення від одного з наших додатків, ви завжди можете змінити налаштування пристрою, який використовує ваша дитина. Ми отримуємо інформацію про місцезнаходження. Деякі з наших сайтів, каналів та додатків призначені для дітей. Ми електронною поштою просимо батьків або законного опікуна надати свою згоду, перш ніж отримаємо інформацію про адресу або координати місця перебування дитини. Ми робимо це тому, що така інформація дасть нам можливість ідентифікувати конкретну дитину. І навпаки, ми не вимагаємо батьківської згоди, щоб отримати інформацію про місто, країну чи регіон, в якому живе дитина, якщо така інформація не пов’язана безпосередньо з конкретною дитиною. Це пов'язано з тим, що така інформація загального характеру не дасть нам змоги ідентифікувати конкретну дитину. Якщо ви хочете, щоб ми перестали отримувати інформацію про місцезнаходження такого типу, ви завжди можете змінити налаштування пристрою, який використовує ваша дитина. В якості альтернативи ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів LEGO ® .

Деякі з наших сайтів, каналів та додатків призначені для дітей. Ми електронною поштою просимо батьків або законного опікуна надати свою згоду, перш ніж отримаємо інформацію про адресу або координати місця перебування дитини. Ми робимо це тому, що така інформація дасть нам можливість ідентифікувати конкретну дитину. І навпаки, ми не вимагаємо батьківської згоди, щоб отримати інформацію про місто, країну чи регіон, в якому живе дитина, якщо така інформація не пов’язана безпосередньо з конкретною дитиною. Це пов'язано з тим, що така інформація загального характеру не дасть нам змоги ідентифікувати конкретну дитину. Якщо ви хочете, щоб ми перестали отримувати інформацію про місцезнаходження такого типу, ви завжди можете змінити налаштування пристрою, який використовує ваша дитина. В якості альтернативи ви можете звернутися до служби підтримки клієнтів . Ми отримуємо «постійні ідентифікатори». Щоб зробити використання наших інтернет-каналів зручнішим та кориснішим для наших відвідувачів, ми збираємо інформацію деяких типів (наприклад, інформацію про IP-адреси, ідентифікатори мобільних пристроїв, браузери, інтернет-провайдерів, сторінки, з яких виконано перехід, сторінки, на яких користувач залишає сайт, частоту відвідувань, операційні системи, відмітки дати та часу, а також дані відвідування). Ми отримуємо зазначену інформацію за допомогою певних технологій, серед яких файли cookie, пікселі, файли флеш-cookie, вебмаяки та інші унікальні ідентифікатори (ми даємо їм визначення в розділі «Політика використання файлів cookie» у цій політиці конфіденційності). Ми можемо отримувати цю інформацію самостійно або просити третіх осіб, щоб вони опрацьовували дані від нашого імені. Ми використовуємо ці дані, щоб надавати дітям доступ до різних функцій та дій в Інтернеті, налаштовувати матеріали для конкретної особи, покращувати наші інтернет-канали, аналізувати ефективність нашого інтернет-каналу та створювати анонімні звіти. Якщо ми захочемо отримати персональні дані дитини з будь-якої іншої причини, ми заздалегідь звернемося до батьків або законного опікуна для отримання згоди. Список сторонніх операторів персональних даних, які отримують такі постійні ідентифікатори на нашому сайті та в додатках, наведений у Політиці використання файлів cookie та Декларації використання файлів cookie. Запит на згоду батьків Ми використовуємо різні види батьківської згоди залежно від того, які дані дітей ми опрацьовуємо та з якою метою.





Запит на згоду батьків електронною поштою

Якщо нам потрібно буде отримати персональні дані дитини для надання їй запитаної послуги, ми звернемося за батьківською згодою відповідно до вимог чинного законодавства (наприклад, COPPA для резидентів США та Загальний регламент про захист даних (GDPR) для резидентів ЄС). Ми надішлемо батькам або законному опікуну дитини повідомлення електронною поштою, в якому пояснимо, яку інформацію ми отримуємо та як плануємо її використовувати, а також попросимо надати згоду або відмовити в ній. Якщо в доцільні терміни ми не отримаємо батьківської згоди, то видалимо всю інформацію, отриману нами від дитини, зокрема контактні дані дорослого, які ми просили, щоб запитати згоди.





Запит згоди батьків, яку можна перевірити

Якщо дитина хоче опублікувати персональні дані в загальному доступі або надати їх третій особі через один із наших сайтів або цифрову програму, ми звернемося за батьківською згодою вищого рівня, ніж та, яку запитують електронною поштою, як описано вище. Ми можемо попросити дорослого скористатися для перевірки кредитною карткою або іншим способом оплати (для цього буде знято символічну суму) або пред’явити посвідчення особи державного зразка.





Що як до батьків або законного опікуна не звернулися за згодою?

Якщо дитина молодше 16 років (або старше в країнах, де це вимагається законом) отримує доступ до інтернет-каналу, який призначений для дітей, використовуючи систему перевірки віку, ми надішлемо її батькам або законному опікуну повідомлення електронною поштою, перш ніж отримаємо будь-які персональні дані від дитини. Якщо ви вважаєте, що ваша дитина бере участь в онлайн-діяльності, в рамках якої здійснюється збір її персональних даних, а ви або хтось інший із батьків/законних опікунів не отримали електронного листа з проханням надати згоду, будь ласка, зв’яжіться з нами. Ми не використовуватимемо адреси електронної пошти, надані для отримання батьківської згоди з жодною іншою метою, якщо дорослий прямо не погодиться отримувати маркетингові повідомлення або не візьме участі в діяльності, що передбачає звернення електронною поштою. Батьківський вибір і контроль У будь-який момент батьки або законні опікуни можуть відмовити нам у згоді на використання та отримання подальших персональних даних дитини. Батьки або законні опікуни можуть попросити нас видалити з баз даних персональні дані, пов’язані з обліковим записом дитини, які ми отримали. Оскільки персональні дані необхідні для користування певними послугами, видалення даних дитини може призвести до того, що обліковий запис, участь або послуга будуть надалі недоступні для цієї дитині.

Якщо в дитини є зареєстрований акаунт LEGO®, батьки й законні опікуни можуть отримувати доступ до персональних даних, наданих дитиною, змінювати або видаляти їх у наступний спосіб: скориставшись ім’ям користувача й паролем дитини для входу до її акаунта LEGO; або

зв’язавшись зі службою підтримки клієнтів LEGO. Якщо ви хотіли б звернутися до нас]13, повідомте ім’я користувача вашої дитини, а також ваш номер телефону та адресу електронної пошти. Нам потрібно буде підтвердити вашу особу як одного з батьків або законного опікуна дитини, перш ніж надавати доступ до персональних даних цієї дитини. Ми відповімо на ваш запит у прийнятні терміни.