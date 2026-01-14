Заява про використання файлів cookie

Остання зміна: 16 січня 2026 року

Файли cookie та схожі технології на LEGO.com
Список файлів cookie та схожих технологій («файли cookie») викладено на домені LEGO.com. Файли cookie або призначаються LEGO System A/S, або вибираються третіми сторонами. Якщо третя сторона є спільним або незалежним контролером, це буде вказано в стовпчику «контролер». Зверніть увагу: на вебсайті LEGO.com/kids та в домені LEGO.com під час входу в дитячий акаунт LEGO встановлюються лише відповідні обов'язкові файли cookie.

Файли cookie та персональні дані
Більше інформації про файли cookie міститься в нашій політиці використання файлів cookie. Більше інформації про вашу безпеку та керування даними міститься в нашій політиці конфіденційності.

«Термін дії» всіх файлів cookie додатка LEGO Insiders дорівнює терміну, протягом якого додаток встановлений на телефоні користувача. У разі видалення додатка користувач може обрати видалення всіх збережених даних разом із ним.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Відстежує кількість відвідувань користувача, щоб визначити продуктивність додатку.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

Користувачу LEGO.com присвоєно унікальний ідентифікатор на весь сеанс опрацювання платежу.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Безпечні платіжні операції.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Ідентифікатор користувача Insiders

Ідентифікує користувачів, щоб показувати їм дані їхніх облікових записів Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Система нарахування балів Insiders

Ідентифікує користувачів з метою призначення елементу для їхніх дій.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Активатор обраної мови

Ідентифікує користувачів для відображення вмісту на обраній ними мові.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID — Recommendation Engine

Випадає як файл cookie, необхідний для входу на сайт/стану сайту та функцій розгортання. Після надання згоди з’являється можливість надавати рекомендації на основі дій у браузері «під час сеансу» (наприклад, які продукти/теми переглядаються та додаються у кошик).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Номер замовлення (якщо замовлення розміщено під час сесії)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Збирає та відстежує дані цифрових відбитків для захисту від шахрайства. З метою вкрай обов’язкового запобігання шахрайству на домені LEGO.com виконується автоматичне ухвалення рішень.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Так, збирає дані пристрою для контролю щодо вчинення шахрайських дій.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Цей файл cookie, що використовується системою запобігання шахрайству, є частиною системи захисту, необхідної під час використання автентифікації на основі файлів cookie. Додатково з метою здійснення обов’язкового запобігання шахрайству на домені LEGO.com відбувається автоматичне ухвалення рішень.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)

Session storage
BothUntil session ends

Account Session Identifier

Ідентифікатор сеансу, необхідний для керування сеансами користувачів у системі облікових записів.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)

Session storage
BothUntil session ends

Двофакторна автентифікація

Файл cookie, що використовується для запам’ятовування клієнта під час входу в систему за допомогою двофакторної автентифікації.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить PUID (відкритий ідентифікатор користувача) та штамп безпеки.

Persistent
Both14 days

Автентифікація зовнішнього провайдера входу в систему

Файл cookie для автентифікації через зовнішніх провайдерів входу в систему (Google, Facebook і Twitter) облікового запису LEGO Account.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Так, квиток автентифікації з ClaimsPrincipal [дані користувача, який увійшов у систему].

Persistent
Both15 mins

Ідентифікатор сесії автентифікації

Ідентифікатор сеансу для користувацької системи/системи автентифікації, що використовується на LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)

Session storage
LEGO.com30 days

Перевірка віку

Якщо користувач вибере вік менше 18 років, він/вона вважатиметься дитиною.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Введення віку

Persistent
LEGO.com30 mins

Режим очікування

Файл cookie, встановлений для активації режиму очікування в періоди інтенсивного трафіку, щоб сайт LEGO.com міг продовжувати працювати.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить агент користувача

Cookie
Both1 hour

Унікальний ідентифікатор згоди

Використовується як унікальний ідентифікатор для нашої платформи управління згодою.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Унікальний ідентифікатор

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Забезпечує захист нашої функції чату в режимі реального часу.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Забезпечує надходження запитів користувача на той самий проксі-хост Salesforce для тимчасового отримання вмісту з кешу.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Записує унікальний псевдонімний ідентифікатор для конкретної сесії браузера під час чату.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Запам'ятовує правила, встановлені адміністратором, щоб приховати кнопку запрошення до чату після того, як відвідувач прийняв або відхилив його. Без файлу cookie кнопка повторно з'являється при активації.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Зіставляє рядки журналу браузера на сервері для полегшення налагодження.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Визначає мову для користувацьких компонентів, опитувань і потоків, які підтримують кілька мов.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Ідентифікатор користувача

Використовується для ідентифікації користувачів і відстеження їхньої активності в домені.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Script
LEGO.com2 years

Ідентифікатор сеансу

Використовується для визначення, чи перебуває користувач в активній сесії на сайті, чи це нова сесія для користувача (тобто файл cookie не існує або термін його дії закінчився).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Script
LEGO.com30 mins

Ідентифікатор користувача на стороні сервера

Зберігає унікальний ідентифікатор користувача, згенерований серверним колектором, який надсилається разом з усіма подальшими подіями відстеження.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Використовується для запам'ятовування даних, вже заповнених у відгуку користувача

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Використовується для захисту вебсайту від автоматизованих загроз, таких як атаки ботів, допомагаючи відрізнити реальних користувачів від ботів.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Використовується для обмеження трафіку, коли кілька користувачів використовують одну IP-адресу.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Файл cookie, встановлений для активації режиму очікування в періоди інтенсивного трафіку, щоб сайт LEGO.com міг продовжувати працювати.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com5 mins

Категорії покупок Кеш

Кеш навігації по категоріях для прискорення роботи.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Нещодавно переглянуті товари

Використовується для заповнення функції «Нещодавно переглянуті товари». Список ідентифікаторів продуктів

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Офлайн-дані користувача

Обмежені дані користувача для підтримки автономного режиму сканування штрих-кодів у магазині без підключення до інтернету

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ім'я користувача, номери облікових записів Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Налаштування для нових користувачів

Вибраний аватар під час реєстрації.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Налаштування згоди на використання файлів cookie

Використовується для зберігання налаштувань згоди на використання файлів cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com12 months

Налаштування відкликання згоди

Використовується для зберігання налаштувань відмови від згоди.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com12 months

Ідентифікатор прапорців функцій

Унікальний ідентифікатор, присвоєний користувачеві LEGO.com для перемикання функцій.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор).

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Для пов’язування усіх користувачів з усіма іншими продуктами Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Ідентифікує унікальних відвідувачів і розрізняє їхні відвідування.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Позначає, які файли cookie були прийняті/відхилені для розуміння доступної для перегляду інформації порівняно з реальною.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Записує кількість переглядів сторінок для розуміння рівня їхньої популярності.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper — Під час сеансу

Робить можливим покращення оптимізованих шляхів для вас як користувача LEGO.com під час перемикання з одного виду для регіону на інший.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper — Між сеансами

Робить можливим покращення оптимізованих шляхів для вас як користувача LEGO.com під час перемикання з одного виду для регіону на інший.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Покращує роботу сайту через мінімізацію кількості запитів.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Повідомляє нам, яку платформу та який браузер ви використовуєте, для відображення правильної інформації та формату (наприклад, мови, типу пристрою тощо).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Запам’ятовує, де ви були, щоб вам не довелося здійснювати пошук для повернення на певну сторінку.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Спрощує відвідування користувачами, керуючи кількістю повідомлень, які відправляються.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Відстежує, які сторінки користувач переглянув під час кожного відвідування.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Ідентифікує ваше відвідування, призначаючи ідентифікатор сеансу.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Дає змогу підключити користувача до тестування A/B для тестування нових функцій.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Використовується для ідентифікації сеансу користувача під час відвідування вебсайту.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Використовується для збереження інформації про сеанс користувача протягом декількох сеансів, до закінчення терміну дії файлу cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Зберігає інформацію про користувача, яка генерується під час його першого відвідування сайту, та оновлює її під час наступних відвідувань.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Використовується для визначення, чи користувач наразі перебуває в активній сесії на вебсайті, чи це початок нової сесії (наприклад, якщо файл cookie відсутній або термін його дії закінчився).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Зберігає унікальний ідентифікатор, згенерований серверним колектором для користувача, який включається до всіх майбутніх подій відстеження.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Відстежує кількість відвідувань користувача, щоб визначити продуктивність додатку.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Розпізнає користувача та пропонує індивідуальні можливості, розпочинаючи з запиту згоди на використання файлів cookie.

LEGO System A/S

Атмосфера

LEGO System A/S

Так, містить GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID — Recommendation Engine

Надає рекомендації на основі попередніх покупок.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Номер замовлення (якщо замовлення розміщено під час сесії)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Унікальний ідентифікатор, що використовується як референтний номер користувача.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Ідентифікатор

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Адреса електронної пошти підписника.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Адреса електронної пошти

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Ідентифікатор завдання, пов'язаний із надісланим електронним листом.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Ідентифікатор списку абонента.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Числовий ідентифікатор партії, пов'язаної з відправленим електронним листом.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Унікальний ідентифікатор для окремої URL-адреси в повідомленні.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Ідентифікатор підрозділу Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising та Experience Cloud ID

Дозволяє ID синхронізуватися зі сторонніми сайтами, як-от Adobe, Google і Facebook, для таргетингу реклами, наприклад, виключення ретаргетингу або налаштування таргетингу на подібну аудиторію.

LEGO System A/S

Adobe Analytics та Adobe Advertising

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Ставить часову відмітку на відвідуванні сайту користувачем, що відноситься до пошуку останньої реклами.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Забезпечує отримання відвідувачами лише відповідної, таргетованої реклами на Meta.

Meta

Meta

LEGO System A/S і Meta є незалежними контролерами. Meta CAPI дає змогу LEGO Group відстежувати ваші дії на нашому вебсайті. Використовується нами для оцінки ефективності нашої реклами, розуміння та визначення нашої аудиторії з метою забезпечення таргетованої реклами, а також для аналізу ефективності каналу перетворення нашого сайту (наприклад, видає результати щодо відвідувань під час продажів). Meta здійснює опрацювання даних від імені LEGO System A/S з метою надання зазначених вище послуг. Проте Meta також використовуватиме дані, зібрані через CAPI, для власних цілей й може поєднати їх із вашими даними, які вже в них є.

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com90 days

Теги Google Ad і Doubleclick (Campaign Manager 360)

Відстежує активність користувачів на вебсайті LEGO.com для отримання інформації про вимірювання й таргетинг. Це включатиме моделювання подій на LEGO.com для підвищення точності вимірювання й оптимізації. Таргетинг включатиме виключення, пошук схожих користувачів і ретаргетинг.

Google

Google

LEGO System A/S і Google LLC є незалежними контролерами. LEGO System A/S Використовує ці дані в рамках платної послуги від Google LLC на LEGO.com. Їхній збір здійснюється після надання згоди, для відображення персоналізованої реклами для вас під час використання вебсайтів чи сервісів мережі, афілійованих з Alphabet Inc. (наприклад, Google і YouTube), та подальшого чи повторного входу на LEGO.com. Google Inc: Збирає та використовує ваші персональні дані за вашою згодою, щоб відстежувати відвідування сторінок на LEGO.com. Дані використовуються для вимірювання та моделювання вимірювань, виключення з таргетування, ретаргетингу реклами на сайтах і сервісах, афілійованих з Alphabet Inc., а також для показу маркетингових матеріалів людям, схожим на вас.

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Система збору даних відвідувань сайту та користувачів

Зберігає дані відвідувань сайту та користувачів.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані), які можна використовувати для покращення персоналізації ваших можливостей під час повторних відвідувань вебсайтів, афілійованих із LEGO.com та/або Rakuten. Також ми можемо використовувати ці дані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю, та відвідувати сайти, афілійовані з LEGO.com та/або Rakuten. Rakuten: Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані) для персоналізації або підпорядкування вашим інтересам реклами, призначеної для вас. Також ці дані можуть бути використані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю. Більше інформації щодо політики Rakuten з використання файлів cookie міститься тут: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Реєстратор перетворення контактів у продажі

Відстежує дані відвідувань сайту та користувачів під час здійснення купівлі.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Ми використовуємо унікальний афілійований ідентифікатор натискань, який призначений Rakuten і зберігається для кожного нового відвідувача, що заходить на LEGO.com через вебсайт, афілійований із Rakuten, і здійснює на LEGO.com купівлю. Ці дані використовуються LEGO.com для синхронізування оплати внаслідок перетворення контактів у продажі, безпосередньо здійснені з використанням сервісів Rakuten. Rakuten: Призначте унікальний ідентифікатор натискань у засобах публікації, який має бути збережений та пов’язаний з певними покупками користувачів на LEGO.com. Це дає змогу Rakuten отримувати відповідну оплату за «нові» афілійовані продажі трафіку.

Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Ідентифікує користувачів Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Можна використовувати ці дані для ідентифікації користувачів Rakuten на різних афілійованих вебсайтах мережі. LEGO.com може використовувати ці дані після надання згоди для сервісів аналізу та користувацьких налаштувань. Rakuten: Зберігає й використовує ваші дані після надання згоди для відстеження вас як користувача на різних афілійованих вебсайтах мережі за допомогою ідентифікатора мережі та ідентифікатора пошуку й натискань. Ці дані використовуються для персоналізації реклами, а також із метою аналізу даних.

Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Відстежує активність на сайті х метою переорієнтації відвідувань та дій в Інтернеті.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S і Microsoft є незалежними системами контролю. LEGO System A/S збирає і відстежує ваші дані як користувача, щодо яких була надана згода, здійснюють орієнтацію на аудиторію та залучають її за допомогою маркетингової комунікації в мережі MS, зокрема через пошукову систему Bing і рекламно-банерну мережу MS Ad. Microsoft використовує ваші дані, щодо яких була надана згода, у власних маркетингових цілях. Посилання на політику: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Тег Demandbase

Тег Demandbase збирає інформацію для визначення компаній, які відвідують вебсайт із метою B2B-маркетингу.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase та LEGO System A/S

IP-адреса

Javascript
LEGO.com13 months

Трекер першої сторони Rakuten

Унікальний ідентифікатор сайту для відстеження «спеціальних пропозицій» (події реєстрації) та «стандартних пропозицій» (події замовлення) для оплати афілійованих осіб. Він встановлюється щоразу, коли користувач заходить на сторінку шлюзу Rakuten, якщо користувач заходить на цю сторінку із значенням siteID= у рядку запиту.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Випадково згенерований ідентифікатор користувача для відстеження користувача між сеансами. Допомагає пов'язати події, відстежувані за допомогою Pixel, в єдині користувацькі шляхи.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Останній переглянутий час взаємодії в UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Останні параметри UTM, що надходять з параметрів пошуку URL. Джерелом достовірності є URL-адреса Search Params => Раніше збережені параметри UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

Останній ідентифікатор каналу, заданий на рівні обгортки віджета, щоб охопити всі типи та макети віджетів.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

Останній закодований ідентифікатор відео, яке переглянув користувач.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

Останній ідентифікатор бізнес-членства, з яким користувач перейшов на сторінку.

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

Значення сеансу містить рядок із роздільником . Рядок складається з наступного: fws2 — версія сеансу fe73bd67-cf64-44e9- a430-863dee1df5d0 — ідентифікатор сеансу 3 — кількість сеансів (кількість сеансів, які мав цей користувач) 1694441101864 — час початку сеансу

Firework

Firework

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Snapchat і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S та Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Pinterest і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S та Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA — ідентифікатор для рекламодавців

Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий Apple, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV — ідентифікатор для постачальників

Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий компанією Apple, для розпізнавання пристрою користувача в наших додатках і сервісах з метою аналізу та забезпечення функціональності, наприклад, для вимірювання використання додатків і покращення їхньої роботи.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID — ідентифікатор реклами Google

Унікальний ідентифікатор пристрою з можливістю переналаштування, наданий Google, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID — Android Secure ID

Ідентифікатор, прив’язаний до конкретного пристрою й наданий операційною системою Android, який використовується для підтримки функціональності додатку та внутрішньої аналітики — зокрема для забезпечення технічної стабільності та покращення продуктивності додатку.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

У файлі cookie відсутні персональні дані.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a