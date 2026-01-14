Заява про використання файлів cookie

Adobe Analytics, Adobe Advertising та Experience Cloud ID Дозволяє ID синхронізуватися зі сторонніми сайтами, як-от Adobe, Google і Facebook, для таргетингу реклами, наприклад, виключення ретаргетингу або налаштування таргетингу на подібну аудиторію. LEGO System A/S Adobe Analytics та Adobe Advertising LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Ставить часову відмітку на відвідуванні сайту користувачем, що відноситься до пошуку останньої реклами. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Забезпечує отримання відвідувачами лише відповідної, таргетованої реклами на Meta. Meta Meta LEGO System A/S і Meta є незалежними контролерами. Meta CAPI дає змогу LEGO Group відстежувати ваші дії на нашому вебсайті. Використовується нами для оцінки ефективності нашої реклами, розуміння та визначення нашої аудиторії з метою забезпечення таргетованої реклами, а також для аналізу ефективності каналу перетворення нашого сайту (наприклад, видає результати щодо відвідувань під час продажів). Meta здійснює опрацювання даних від імені LEGO System A/S з метою надання зазначених вище послуг. Проте Meta також використовуватиме дані, зібрані через CAPI, для власних цілей й може поєднати їх із вашими даними, які вже в них є. У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 90 days

Теги Google Ad і Doubleclick (Campaign Manager 360) Відстежує активність користувачів на вебсайті LEGO.com для отримання інформації про вимірювання й таргетинг. Це включатиме моделювання подій на LEGO.com для підвищення точності вимірювання й оптимізації. Таргетинг включатиме виключення, пошук схожих користувачів і ретаргетинг. Google Google LEGO System A/S і Google LLC є незалежними контролерами. LEGO System A/S Використовує ці дані в рамках платної послуги від Google LLC на LEGO.com. Їхній збір здійснюється після надання згоди, для відображення персоналізованої реклами для вас під час використання вебсайтів чи сервісів мережі, афілійованих з Alphabet Inc. (наприклад, Google і YouTube), та подальшого чи повторного входу на LEGO.com. Google Inc: Збирає та використовує ваші персональні дані за вашою згодою, щоб відстежувати відвідування сторінок на LEGO.com. Дані використовуються для вимірювання та моделювання вимірювань, виключення з таргетування, ретаргетингу реклами на сайтах і сервісах, афілійованих з Alphabet Inc., а також для показу маркетингових матеріалів людям, схожим на вас. У файлі cookie відсутні персональні дані. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Система збору даних відвідувань сайту та користувачів Зберігає дані відвідувань сайту та користувачів. Rakuten Rakuten LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані), які можна використовувати для покращення персоналізації ваших можливостей під час повторних відвідувань вебсайтів, афілійованих із LEGO.com та/або Rakuten. Також ми можемо використовувати ці дані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю, та відвідувати сайти, афілійовані з LEGO.com та/або Rakuten. Rakuten: Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані) для персоналізації або підпорядкування вашим інтересам реклами, призначеної для вас. Також ці дані можуть бути використані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю. Більше інформації щодо політики Rakuten з використання файлів cookie міститься тут: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Реєстратор перетворення контактів у продажі Відстежує дані відвідувань сайту та користувачів під час здійснення купівлі. Rakuten Rakuten LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Ми використовуємо унікальний афілійований ідентифікатор натискань, який призначений Rakuten і зберігається для кожного нового відвідувача, що заходить на LEGO.com через вебсайт, афілійований із Rakuten, і здійснює на LEGO.com купівлю. Ці дані використовуються LEGO.com для синхронізування оплати внаслідок перетворення контактів у продажі, безпосередньо здійснені з використанням сервісів Rakuten. Rakuten: Призначте унікальний ідентифікатор натискань у засобах публікації, який має бути збережений та пов’язаний з певними покупками користувачів на LEGO.com. Це дає змогу Rakuten отримувати відповідну оплату за «нові» афілійовані продажі трафіку. Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Rakuten Identifier Ідентифікує користувачів Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Можна використовувати ці дані для ідентифікації користувачів Rakuten на різних афілійованих вебсайтах мережі. LEGO.com може використовувати ці дані після надання згоди для сервісів аналізу та користувацьких налаштувань. Rakuten: Зберігає й використовує ваші дані після надання згоди для відстеження вас як користувача на різних афілійованих вебсайтах мережі за допомогою ідентифікатора мережі та ідентифікатора пошуку й натискань. Ці дані використовуються для персоналізації реклами, а також із метою аналізу даних. Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Відстежує активність на сайті х метою переорієнтації відвідувань та дій в Інтернеті. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S і Microsoft є незалежними системами контролю. LEGO System A/S збирає і відстежує ваші дані як користувача, щодо яких була надана згода, здійснюють орієнтацію на аудиторію та залучають її за допомогою маркетингової комунікації в мережі MS, зокрема через пошукову систему Bing і рекламно-банерну мережу MS Ad. Microsoft використовує ваші дані, щодо яких була надана згода, у власних маркетингових цілях. Посилання на політику: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Тег Demandbase Тег Demandbase збирає інформацію для визначення компаній, які відвідують вебсайт із метою B2B-маркетингу. LEGO System A/S Demandbase Demandbase та LEGO System A/S IP-адреса Javascript LEGO.com 13 months

Трекер першої сторони Rakuten Унікальний ідентифікатор сайту для відстеження «спеціальних пропозицій» (події реєстрації) та «стандартних пропозицій» (події замовлення) для оплати афілійованих осіб. Він встановлюється щоразу, коли користувач заходить на сторінку шлюзу Rakuten, якщо користувач заходить на цю сторінку із значенням siteID= у рядку запиту. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 30 days

Firework User ID Випадково згенерований ідентифікатор користувача для відстеження користувача між сеансами. Допомагає пов'язати події, відстежувані за допомогою Pixel, в єдині користувацькі шляхи. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Watched Time Останній переглянутий час взаємодії в UTC. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Останні параметри UTM, що надходять з параметрів пошуку URL. Джерелом достовірності є URL-адреса Search Params => Раніше збережені параметри UTM. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Channel ID Останній ідентифікатор каналу, заданий на рівні обгортки віджета, щоб охопити всі типи та макети віджетів. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Last Video Останній закодований ідентифікатор відео, яке переглянув користувач. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Business ID Останній ідентифікатор бізнес-членства, з яким користувач перейшов на сторінку. Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Firework Session ID Значення сеансу містить рядок із роздільником . Рядок складається з наступного: fws2 — версія сеансу fe73bd67-cf64-44e9- a430-863dee1df5d0 — ідентифікатор сеансу 3 — кількість сеансів (кількість сеансів, які мав цей користувач) 1694441101864 — час початку сеансу Firework Firework LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO.com 60 days

Snapchat Click ID Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Snapchat і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S та Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Pinterest і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S та Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA — ідентифікатор для рекламодавців Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий Apple, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV — ідентифікатор для постачальників Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий компанією Apple, для розпізнавання пристрою користувача в наших додатках і сервісах з метою аналізу та забезпечення функціональності, наприклад, для вимірювання використання додатків і покращення їхньої роботи. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID — ідентифікатор реклами Google Унікальний ідентифікатор пристрою з можливістю переналаштування, наданий Google, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S У файлі cookie відсутні персональні дані. Cookie LEGO® Insiders App n/a