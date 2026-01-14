Заява про використання файлів cookie
Остання зміна: 16 січня 2026 року
Файли cookie та схожі технології на LEGO.com
Список файлів cookie та схожих технологій («файли cookie») викладено на домені LEGO.com. Файли cookie або призначаються LEGO System A/S, або вибираються третіми сторонами. Якщо третя сторона є спільним або незалежним контролером, це буде вказано в стовпчику «контролер». Зверніть увагу: на вебсайті LEGO.com/kids та в домені LEGO.com під час входу в дитячий акаунт LEGO встановлюються лише відповідні обов'язкові файли cookie.
Файли cookie та персональні дані
Більше інформації про файли cookie міститься в нашій політиці використання файлів cookie. Більше інформації про вашу безпеку та керування даними міститься в нашій політиці конфіденційності.
«Термін дії» всіх файлів cookie додатка LEGO Insiders дорівнює терміну, протягом якого додаток встановлений на телефоні користувача. У разі видалення додатка користувач може обрати видалення всіх збережених даних разом із ним.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Відстежує кількість відвідувань користувача, щоб визначити продуктивність додатку.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
Користувачу LEGO.com присвоєно унікальний ідентифікатор на весь сеанс опрацювання платежу.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Безпечні платіжні операції.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Ідентифікатор користувача Insiders
Ідентифікує користувачів, щоб показувати їм дані їхніх облікових записів Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Система нарахування балів Insiders
Ідентифікує користувачів з метою призначення елементу для їхніх дій.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Активатор обраної мови
Ідентифікує користувачів для відображення вмісту на обраній ними мові.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID — Recommendation Engine
Випадає як файл cookie, необхідний для входу на сайт/стану сайту та функцій розгортання. Після надання згоди з’являється можливість надавати рекомендації на основі дій у браузері «під час сеансу» (наприклад, які продукти/теми переглядаються та додаються у кошик).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Номер замовлення (якщо замовлення розміщено під час сесії)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Збирає та відстежує дані цифрових відбитків для захисту від шахрайства. З метою вкрай обов’язкового запобігання шахрайству на домені LEGO.com виконується автоматичне ухвалення рішень.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Так, збирає дані пристрою для контролю щодо вчинення шахрайських дій.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Цей файл cookie, що використовується системою запобігання шахрайству, є частиною системи захисту, необхідної під час використання автентифікації на основі файлів cookie. Додатково з метою здійснення обов’язкового запобігання шахрайству на домені LEGO.com відбувається автоматичне ухвалення рішень.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
Ідентифікатор сеансу, необхідний для керування сеансами користувачів у системі облікових записів.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)
Session storage
|Both
|Until session ends
Двофакторна автентифікація
Файл cookie, що використовується для запам’ятовування клієнта під час входу в систему за допомогою двофакторної автентифікації.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить PUID (відкритий ідентифікатор користувача) та штамп безпеки.
Persistent
|Both
|14 days
Автентифікація зовнішнього провайдера входу в систему
Файл cookie для автентифікації через зовнішніх провайдерів входу в систему (Google, Facebook і Twitter) облікового запису LEGO Account.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Так, квиток автентифікації з ClaimsPrincipal [дані користувача, який увійшов у систему].
Persistent
|Both
|15 mins
Ідентифікатор сесії автентифікації
Ідентифікатор сеансу для користувацької системи/системи автентифікації, що використовується на LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор)
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Перевірка віку
Якщо користувач вибере вік менше 18 років, він/вона вважатиметься дитиною.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Введення віку
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Режим очікування
Файл cookie, встановлений для активації режиму очікування в періоди інтенсивного трафіку, щоб сайт LEGO.com міг продовжувати працювати.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить агент користувача
Cookie
|Both
|1 hour
Унікальний ідентифікатор згоди
Використовується як унікальний ідентифікатор для нашої платформи управління згодою.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Унікальний ідентифікатор
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Забезпечує захист нашої функції чату в режимі реального часу.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Забезпечує надходження запитів користувача на той самий проксі-хост Salesforce для тимчасового отримання вмісту з кешу.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Записує унікальний псевдонімний ідентифікатор для конкретної сесії браузера під час чату.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Запам'ятовує правила, встановлені адміністратором, щоб приховати кнопку запрошення до чату після того, як відвідувач прийняв або відхилив його. Без файлу cookie кнопка повторно з'являється при активації.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Зіставляє рядки журналу браузера на сервері для полегшення налагодження.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Визначає мову для користувацьких компонентів, опитувань і потоків, які підтримують кілька мов.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Ідентифікатор користувача
Використовується для ідентифікації користувачів і відстеження їхньої активності в домені.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Script
|LEGO.com
|2 years
Ідентифікатор сеансу
Використовується для визначення, чи перебуває користувач в активній сесії на сайті, чи це нова сесія для користувача (тобто файл cookie не існує або термін його дії закінчився).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Ідентифікатор користувача на стороні сервера
Зберігає унікальний ідентифікатор користувача, згенерований серверним колектором, який надсилається разом з усіма подальшими подіями відстеження.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Використовується для запам'ятовування даних, вже заповнених у відгуку користувача
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Використовується для захисту вебсайту від автоматизованих загроз, таких як атаки ботів, допомагаючи відрізнити реальних користувачів від ботів.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Використовується для обмеження трафіку, коли кілька користувачів використовують одну IP-адресу.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Файл cookie, встановлений для активації режиму очікування в періоди інтенсивного трафіку, щоб сайт LEGO.com міг продовжувати працювати.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Категорії покупок Кеш
Кеш навігації по категоріях для прискорення роботи.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Нещодавно переглянуті товари
Використовується для заповнення функції «Нещодавно переглянуті товари». Список ідентифікаторів продуктів
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Офлайн-дані користувача
Обмежені дані користувача для підтримки автономного режиму сканування штрих-кодів у магазині без підключення до інтернету
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ім'я користувача, номери облікових записів Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Налаштування для нових користувачів
Вибраний аватар під час реєстрації.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Налаштування згоди на використання файлів cookie
Використовується для зберігання налаштувань згоди на використання файлів cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Налаштування відкликання згоди
Використовується для зберігання налаштувань відмови від згоди.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Ідентифікатор прапорців функцій
Унікальний ідентифікатор, присвоєний користувачеві LEGO.com для перемикання функцій.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Містить GUID (глобальний унікальний ідентифікатор).
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Для пов’язування усіх користувачів з усіма іншими продуктами Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Ідентифікує унікальних відвідувачів і розрізняє їхні відвідування.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Позначає, які файли cookie були прийняті/відхилені для розуміння доступної для перегляду інформації порівняно з реальною.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Записує кількість переглядів сторінок для розуміння рівня їхньої популярності.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper — Під час сеансу
Робить можливим покращення оптимізованих шляхів для вас як користувача LEGO.com під час перемикання з одного виду для регіону на інший.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper — Між сеансами
Робить можливим покращення оптимізованих шляхів для вас як користувача LEGO.com під час перемикання з одного виду для регіону на інший.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Покращує роботу сайту через мінімізацію кількості запитів.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Повідомляє нам, яку платформу та який браузер ви використовуєте, для відображення правильної інформації та формату (наприклад, мови, типу пристрою тощо).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Запам’ятовує, де ви були, щоб вам не довелося здійснювати пошук для повернення на певну сторінку.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Спрощує відвідування користувачами, керуючи кількістю повідомлень, які відправляються.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Відстежує, які сторінки користувач переглянув під час кожного відвідування.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Ідентифікує ваше відвідування, призначаючи ідентифікатор сеансу.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Дає змогу підключити користувача до тестування A/B для тестування нових функцій.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Використовується для ідентифікації сеансу користувача під час відвідування вебсайту.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Використовується для збереження інформації про сеанс користувача протягом декількох сеансів, до закінчення терміну дії файлу cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Зберігає інформацію про користувача, яка генерується під час його першого відвідування сайту, та оновлює її під час наступних відвідувань.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Використовується для визначення, чи користувач наразі перебуває в активній сесії на вебсайті, чи це початок нової сесії (наприклад, якщо файл cookie відсутній або термін його дії закінчився).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Зберігає унікальний ідентифікатор, згенерований серверним колектором для користувача, який включається до всіх майбутніх подій відстеження.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S та Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Відстежує кількість відвідувань користувача, щоб визначити продуктивність додатку.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Розпізнає користувача та пропонує індивідуальні можливості, розпочинаючи з запиту згоди на використання файлів cookie.
LEGO System A/S
Атмосфера
LEGO System A/S
Так, містить GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID — Recommendation Engine
Надає рекомендації на основі попередніх покупок.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Номер замовлення (якщо замовлення розміщено під час сесії)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Унікальний ідентифікатор, що використовується як референтний номер користувача.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Ідентифікатор
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Адреса електронної пошти підписника.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Адреса електронної пошти
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Ідентифікатор завдання, пов'язаний із надісланим електронним листом.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Ідентифікатор списку абонента.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Числовий ідентифікатор партії, пов'язаної з відправленим електронним листом.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Унікальний ідентифікатор для окремої URL-адреси в повідомленні.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Ідентифікатор підрозділу Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising та Experience Cloud ID
Дозволяє ID синхронізуватися зі сторонніми сайтами, як-от Adobe, Google і Facebook, для таргетингу реклами, наприклад, виключення ретаргетингу або налаштування таргетингу на подібну аудиторію.
LEGO System A/S
Adobe Analytics та Adobe Advertising
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Ставить часову відмітку на відвідуванні сайту користувачем, що відноситься до пошуку останньої реклами.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Забезпечує отримання відвідувачами лише відповідної, таргетованої реклами на Meta.
Meta
Meta
LEGO System A/S і Meta є незалежними контролерами. Meta CAPI дає змогу LEGO Group відстежувати ваші дії на нашому вебсайті. Використовується нами для оцінки ефективності нашої реклами, розуміння та визначення нашої аудиторії з метою забезпечення таргетованої реклами, а також для аналізу ефективності каналу перетворення нашого сайту (наприклад, видає результати щодо відвідувань під час продажів). Meta здійснює опрацювання даних від імені LEGO System A/S з метою надання зазначених вище послуг. Проте Meta також використовуватиме дані, зібрані через CAPI, для власних цілей й може поєднати їх із вашими даними, які вже в них є.
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Теги Google Ad і Doubleclick (Campaign Manager 360)
Відстежує активність користувачів на вебсайті LEGO.com для отримання інформації про вимірювання й таргетинг. Це включатиме моделювання подій на LEGO.com для підвищення точності вимірювання й оптимізації. Таргетинг включатиме виключення, пошук схожих користувачів і ретаргетинг.
LEGO System A/S і Google LLC є незалежними контролерами. LEGO System A/S Використовує ці дані в рамках платної послуги від Google LLC на LEGO.com. Їхній збір здійснюється після надання згоди, для відображення персоналізованої реклами для вас під час використання вебсайтів чи сервісів мережі, афілійованих з Alphabet Inc. (наприклад, Google і YouTube), та подальшого чи повторного входу на LEGO.com. Google Inc: Збирає та використовує ваші персональні дані за вашою згодою, щоб відстежувати відвідування сторінок на LEGO.com. Дані використовуються для вимірювання та моделювання вимірювань, виключення з таргетування, ретаргетингу реклами на сайтах і сервісах, афілійованих з Alphabet Inc., а також для показу маркетингових матеріалів людям, схожим на вас.
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Система збору даних відвідувань сайту та користувачів
Зберігає дані відвідувань сайту та користувачів.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані), які можна використовувати для покращення персоналізації ваших можливостей під час повторних відвідувань вебсайтів, афілійованих із LEGO.com та/або Rakuten. Також ми можемо використовувати ці дані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю, та відвідувати сайти, афілійовані з LEGO.com та/або Rakuten. Rakuten: Збирає та зберігає вашу особисту інформацію (наприклад, технічні характеристики, дані файлів cookie, інформацію про використання та геолокаційні дані) для персоналізації або підпорядкування вашим інтересам реклами, призначеної для вас. Також ці дані можуть бути використані для ідентифікації та залучення нової аудиторії, представники якої можуть бути схожі на вас, базуючись на даних вашого профілю. Більше інформації щодо політики Rakuten з використання файлів cookie міститься тут: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Реєстратор перетворення контактів у продажі
Відстежує дані відвідувань сайту та користувачів під час здійснення купівлі.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Ми використовуємо унікальний афілійований ідентифікатор натискань, який призначений Rakuten і зберігається для кожного нового відвідувача, що заходить на LEGO.com через вебсайт, афілійований із Rakuten, і здійснює на LEGO.com купівлю. Ці дані використовуються LEGO.com для синхронізування оплати внаслідок перетворення контактів у продажі, безпосередньо здійснені з використанням сервісів Rakuten. Rakuten: Призначте унікальний ідентифікатор натискань у засобах публікації, який має бути збережений та пов’язаний з певними покупками користувачів на LEGO.com. Це дає змогу Rakuten отримувати відповідну оплату за «нові» афілійовані продажі трафіку.
Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Ідентифікує користувачів Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S і Rakuten є незалежними контролерами. LEGO System A/S Можна використовувати ці дані для ідентифікації користувачів Rakuten на різних афілійованих вебсайтах мережі. LEGO.com може використовувати ці дані після надання згоди для сервісів аналізу та користувацьких налаштувань. Rakuten: Зберігає й використовує ваші дані після надання згоди для відстеження вас як користувача на різних афілійованих вебсайтах мережі за допомогою ідентифікатора мережі та ідентифікатора пошуку й натискань. Ці дані використовуються для персоналізації реклами, а також із метою аналізу даних.
Згенерований провайдером унікальний ідентифікатор (випадковий GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Відстежує активність на сайті х метою переорієнтації відвідувань та дій в Інтернеті.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S і Microsoft є незалежними системами контролю. LEGO System A/S збирає і відстежує ваші дані як користувача, щодо яких була надана згода, здійснюють орієнтацію на аудиторію та залучають її за допомогою маркетингової комунікації в мережі MS, зокрема через пошукову систему Bing і рекламно-банерну мережу MS Ad. Microsoft використовує ваші дані, щодо яких була надана згода, у власних маркетингових цілях. Посилання на політику: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Тег Demandbase
Тег Demandbase збирає інформацію для визначення компаній, які відвідують вебсайт із метою B2B-маркетингу.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase та LEGO System A/S
IP-адреса
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Трекер першої сторони Rakuten
Унікальний ідентифікатор сайту для відстеження «спеціальних пропозицій» (події реєстрації) та «стандартних пропозицій» (події замовлення) для оплати афілійованих осіб. Він встановлюється щоразу, коли користувач заходить на сторінку шлюзу Rakuten, якщо користувач заходить на цю сторінку із значенням siteID= у рядку запиту.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Випадково згенерований ідентифікатор користувача для відстеження користувача між сеансами. Допомагає пов'язати події, відстежувані за допомогою Pixel, в єдині користувацькі шляхи.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Останній переглянутий час взаємодії в UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Останні параметри UTM, що надходять з параметрів пошуку URL. Джерелом достовірності є URL-адреса Search Params => Раніше збережені параметри UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
Останній ідентифікатор каналу, заданий на рівні обгортки віджета, щоб охопити всі типи та макети віджетів.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
Останній закодований ідентифікатор відео, яке переглянув користувач.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
Останній ідентифікатор бізнес-членства, з яким користувач перейшов на сторінку.
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
Значення сеансу містить рядок із роздільником . Рядок складається з наступного: fws2 — версія сеансу fe73bd67-cf64-44e9- a430-863dee1df5d0 — ідентифікатор сеансу 3 — кількість сеансів (кількість сеансів, які мав цей користувач) 1694441101864 — час початку сеансу
Firework
Firework
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Snapchat і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S та Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Допомагає ідентифікувати відвідувачів сайту з реклами Pinterest і пов'язувати події на вебсайті з цією рекламою.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S та Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA — ідентифікатор для рекламодавців
Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий Apple, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV — ідентифікатор для постачальників
Унікальний ідентифікатор пристрою, наданий компанією Apple, для розпізнавання пристрою користувача в наших додатках і сервісах з метою аналізу та забезпечення функціональності, наприклад, для вимірювання використання додатків і покращення їхньої роботи.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID — ідентифікатор реклами Google
Унікальний ідентифікатор пристрою з можливістю переналаштування, наданий Google, який використовується для вимірювання ефективності наших рекламних кампаній, зокрема для відстеження встановлень додатків і атрибуції маркетингових результатів.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID — Android Secure ID
Ідентифікатор, прив’язаний до конкретного пристрою й наданий операційною системою Android, який використовується для підтримки функціональності додатку та внутрішньої аналітики — зокрема для забезпечення технічної стабільності та покращення продуктивності додатку.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
У файлі cookie відсутні персональні дані.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a