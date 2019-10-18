REACH
REACH Aday listesindeki maddeler hakkında bilgi
Aşağıdaki ürünler lityum polimer pil içerir. Bu pilin üreticisi, ürünün (ağırlık olarak) % 0,1’i aşan oranda “1,3-propan sülton (CAS no. 1120-71-4)” içerebileceğini bildirmiştir.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Üretici tarafından, aşağıdaki ürünlerde bulunan erişilemeyen bir devre kartı üzerindeki bir diyotta (ağırlık olarak) % 0,1’i geçecek miktarda “Kurşun (CAS no 7439-92-1)” bulunduğu bildirilmiştir.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Aşağıdaki ürünler arasında, üreticinin bize % 0,1'i aşan miktarlarda (ağırlığa göre) "kurşun titanyum zirkonyum oksit (CAS no 12626-81-2)" içerdiğini bildirdiği erişilemez bir piezoelektrik malzeme içermektedir.
- 10969 - Fire Truck
Sözü edilen maddeler, [Avrupa Kimyasal Ajansı REACH Aday Listesinin] mevcut versiyonunda yer almaktadır 1. AB düzenlemeleri uyarınca (madde 33, 1907 / 2006 REACH), böyle bir madde çok düşük seviyelerde olsa bile bunu bildirmek zorundayız.
Hiçbir güvenlik riski yoktur ve insanlar normal şartlarda bu maddeye maruz kalmayacaktır.
Yukarıda adı geçenler hariç başka hiçbir LEGO ürünü, mevcut REACH Aday Listesindeki herhangi bir maddeyi (ağırlık olarak) % 0,1’den fazla içermemektedir.
Pilleri ya da pil içeren ürünleri evsel atıklarınızla birlikte atmayarak çevreyi koruyun. Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.
Ürün güvenliği hakkında daha fazla bilgiyi www.LEGO.com/aboutus/responsibility adresinde bulabilir veya 00800 5346 5555 numaralı telefonu arayabilirsiniz.