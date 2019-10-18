REACH Aday listesindeki maddeler hakkında bilgi

Aşağıdaki ürünler lityum polimer pil içerir. Bu pilin üreticisi, ürünün (ağırlık olarak) % 0,1’i aşan oranda “1,3-propan sülton (CAS no. 1120-71-4)” içerebileceğini bildirmiştir.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Üretici tarafından, aşağıdaki ürünlerde bulunan erişilemeyen bir devre kartı üzerindeki bir diyotta (ağırlık olarak) % 0,1’i geçecek miktarda “Kurşun (CAS no 7439-92-1)” bulunduğu bildirilmiştir.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Aşağıdaki ürünler arasında, üreticinin bize % 0,1'i aşan miktarlarda (ağırlığa göre) "kurşun titanyum zirkonyum oksit (CAS no 12626-81-2)" içerdiğini bildirdiği erişilemez bir piezoelektrik malzeme içermektedir.

10969 - Fire Truck

Sözü edilen maddeler, [Avrupa Kimyasal Ajansı REACH Aday Listesinin] mevcut versiyonunda yer almaktadır 1. AB düzenlemeleri uyarınca (madde 33, 1907 / 2006 REACH), böyle bir madde çok düşük seviyelerde olsa bile bunu bildirmek zorundayız.

Hiçbir güvenlik riski yoktur ve insanlar normal şartlarda bu maddeye maruz kalmayacaktır.

Yukarıda adı geçenler hariç başka hiçbir LEGO® ürünü, mevcut REACH Aday Listesindeki herhangi bir maddeyi (ağırlık olarak) % 0,1’den fazla içermemektedir.

Pilleri ya da pil içeren ürünleri evsel atıklarınızla birlikte atmayarak çevreyi koruyun. Geri dönüşüm tavsiyeleri ve tesisler hakkında bilgi için yerel yönetimle iletişim kurun.

Ürün güvenliği hakkında daha fazla bilgiyi www.LEGO.com/aboutus/responsibility adresinde bulabilir veya 00800 5346 5555 numaralı telefonu arayabilirsiniz.