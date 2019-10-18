Information om ämnen på kandidatförteckningen för REACH

Följande produkter innehåller ett litiumpolymerbatteri. Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,3-propansulton (CAS-nr 1120-71-4) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Följande produkter innehåller en diod på ett otillgängligt kretskort som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller bly (CAS-nr 7439-92-1) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Följande produkter innehåller otillgängligt piezoelektriskt material som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller blytitanzirkoniumoxid (CAS-nr 12626-81-2) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.

10969 - Fire Truck

Dessa ämnen finns med i den aktuella versionen av Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning enligt REACH-förordningen. Enligt EU-bestämmelser (artikel 33, 1907/2006 REACH) är vi skyldiga att informera om en produkt kan innehålla sådana ämnen, även i mycket låga koncentrationer.

Det föreligger ingen säkerhetsrisk och människor kommer inte att utsättas för ämnet under normala förhållanden.

Inga andra LEGO produkter än dem som nämns ovan innehåller ämnen som listas i den aktuella kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.

Skydda miljön genom att inte kasta batterier eller produkter som innehåller batterier bland ditt hushållsavfall. Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.

Du hittar mer information om produktsäkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller genom att ringa 00800 5346 5555