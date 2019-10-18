REACH
Information om ämnen på kandidatförteckningen för REACH
Följande produkter innehåller ett litiumpolymerbatteri. Batteritillverkaren har informerat oss om att batteriet kan innehålla ämnet 1,3-propansulton (CAS-nr 1120-71-4) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Följande produkter innehåller en diod på ett otillgängligt kretskort som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller bly (CAS-nr 7439-92-1) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Följande produkter innehåller otillgängligt piezoelektriskt material som tillverkaren har informerat oss om att det innehåller blytitanzirkoniumoxid (CAS-nr 12626-81-2) i mängder som överstiger 0,1 viktprocent.
- 10969 - Fire Truck
Dessa ämnen finns med i den aktuella versionen av Europeiska kemikaliemyndighetens kandidatförteckning enligt REACH-förordningen. Enligt EU-bestämmelser (artikel 33, 1907/2006 REACH) är vi skyldiga att informera om en produkt kan innehålla sådana ämnen, även i mycket låga koncentrationer.
Det föreligger ingen säkerhetsrisk och människor kommer inte att utsättas för ämnet under normala förhållanden.
Inga andra LEGO produkter än dem som nämns ovan innehåller ämnen som listas i den aktuella kandidatförteckningen enligt REACH-förordningen i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.
Skydda miljön genom att inte kasta batterier eller produkter som innehåller batterier bland ditt hushållsavfall. Kontakta din kommun för frågor om återvinning och miljöstationer.
Du hittar mer information om produktsäkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller genom att ringa 00800 5346 5555