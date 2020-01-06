Informação sobre substâncias presentes na lista de Substâncias Candidatas REACH

Os seguintes produtos incluem uma bateria de polímero de lítio. O fabricante desta bateria informou-nos que esta poderia conter a substância "1,3-Propanossultona (CAS n.º 1120-71-4)" em quantidades excedendo 0,1% (do peso total).

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 - Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education Set SPIKE™ Essential

Education Set SPIKE™ Essential 45612 – Technic Small Hub Battery

Os produtos seguintes incluem um díodo numa placa de circuito inacessível cujo fabricante nos informou que contém "Chumbo (CAS n.º 7439-92-1)" em quantidades excedendo 0,1% (do peso total).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Os seguintes produtos incluem um material piezoelétrico inacessível cujo fabricante nos informou que contém "óxido de zircónio de titânio de chumbo (CAS n.º 12626-81-2)" em quantidades excedendo 0,1% (do peso total).

10969 - Fire Truck

As substâncias referidas estão incluídas na versão atual da Lista de Substâncias Candidatas REACH da Agência Europeia dos Produtos Químicos. De acordo com os regulamentos da UE (1907/2006 REACH, artigo 33) somos obrigados a informar se tal substância pode estar presente, mesmo em níveis muito baixos.

Não existe risco de segurança e as pessoas não ficarão expostas à substância em condições normais.

Nenhum outro produto LEGO, para além daqueles mencionados acima, contém substâncias incluídas na atual lista de Substâncias Candidatas REACH em quantidades que excedam 0,1% (do peso total).

Proteja o ambiente não eliminando pilhas ou produtos com pilhas com o seu lixo doméstico. Consulte as autoridades locais para informação sobre reciclagem e sistemas de recolha.

Mais informação sobre a segurança do produto pode ser encontrada em www.LEGO.com/aboutus/responsibility ou contactando o número 00800 5346 5555