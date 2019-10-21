Informações sobre substâncias incluídas na lista de candidatos do REACH

Os produtos a seguir incluem uma bateria de célula tipo moeda de lítio (tipo CR1216). O fabricante desta bateria nos informou que ela pode conter a substância “1,2-dimetoxietano, etileno glicol dimetil éter” (EGDME) em quantidades superiores a 0,1% (em peso).

60215 – Fire station

60209 – Sky Police Diamond Heist

60216 – Downtown Fire Brigade

60246 – Police Station

Os seguintes produtos incluem uma bateria de polímero de lítio. O fabricante desta bateria informou-nos que pode conter a substância "1,3-Propanesultone (CAS no 1120-71-4)" em quantidades superiores a 0,1% (em peso).

45601 – Technic Large Hub

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45302 – Smarthub Rechargeable Battery

51515 – Robot Inventor

Os seguintes produtos incluem um diodo em uma placa de circuito inacessível que o fabricante nos informou que contém "Chumbo (CAS no 7439-92-1)" em quantidades superiores a 0,1% (em peso).

45601 – Technic Large Hub

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 51515 – Robot Inventor

As substâncias mencionadas figuram na versão atual da [Lista de candidatos da Agência Europeia para o REACH] 1. De acordo com os regulamentos da UE (artigo 33, 1907/2006 REACH), somos obrigados a informar se essa substância pode estar presente, mesmo em níveis muito baixos.

Não há risco à segurança e as pessoas não serão expostas à substância em condições normais.

Nenhum outro produto LEGO além dos mencionados acima contém substâncias incluídas na lista atual de candidatos do REACH em quantidades superiores a 0,1% (em peso).

Proteja o meio ambiente não descartando baterias ou produtos com as baterias junto com o lixo doméstico. Consulte a autoridade local para obter conselhos e instalações sobre reciclagem.

Mais informações sobre a segurança do produto podem ser encontradas em www.LEGO.com/aboutus/responsibility ou ligando para 00800 5346 5555