Declaração de Cookies
Última modificação: 16 de janeiro de 2026
Cookies e tecnologias similares definidas em LEGO.com
Aqui está a lista de cookies e tecnologias semelhantes (“cookies”) definidas no domínio LEGO.com. Os cookies são definidos pela LEGO System A/S ou por terceiros selecionados. Quando um terceiro é um controlador independente ou conjunto, este estará indicado na coluna “controlador”. Observe que apenas cookies relevantes e estritamente necessários são definidos em LEGO.com/kids e em torno do domínio LEGO.com quando conectados à uma LEGO Account para crianças.
Cookies e informações pessoais
Para saber mais sobre cookies, visite nossa política de cookies]1. Para saber mais sobre sua privacidade e como controlar seus dados, visite nossa política de privacidade]2.
A “vida útil” de todos os cookies do aplicativo LEGO Insiders é o período durante o qual o aplicativo fica instalado no celular do usuário. Se o usuário excluir o aplicativo, poderá optar por excluir todos os dados armazenados junto com ele.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Nova ID de sessão de relíquias
Monitora o número de vezes que um usuário visita para determinar como o aplicativo está se saindo.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID da sessão de pagamento Adyen
A ID exclusiva é atribuída a um usuário LEGO.com durante toda a sessão de processamento de pagamentos.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetria Adyen
Transações de pagamento seguras.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Identificador de usuário interno
Identifica o usuário para exibir os detalhes da conta Insiders dele.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Concededor de pontos Insiders
Identifica o usuário para que possamos premiar o membro por suas ações.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Facilitador de Idiomas Preferido
Identifica o usuário para que o conteúdo possa ser exibido em seu idioma de escolha.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID de Sessão - Mecanismo de Recomendação
Isso se enquadra como um cookie necessário para o registro/integridade do site e recursos de implantação. Quando o consentimento é dado, ele oferece a capacidade de fornecer recomendações com base na atividade de navegação “na sessão” (por exemplo, produtos/temas visualizados e adicionados ao carrinho).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número do pedido (se o pedido for colocado durante uma sessão)
Session storage
|Both
|Until session ends
Impressão digital da Iovation
Captura e rastreia informações de impressões digitais para ajudar a proteger contra fraudes. A tomada de decisões automatizadas ocorre com o objetivo de realizar a prevenção estritamente necessária de fraudes no domínio LEGO.com
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Sim, captura informações do dispositivo usadas com o propósito de verificação de fraude.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Token de validação antifalsificação
Este cookie, usado pelo sistema antifalsificação, faz parte de um sistema de segurança necessário ao usar autenticação baseada em cookies. A tomada de decisões automatizada também ocorre com o objetivo de realizar a prevenção necessária de fraudes no domínio LEGO.com
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Identificador de Sessão da Conta
Identificador de sessão necessário para gerenciar sessões de usuário no sistema de conta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Autenticação de Dois Fatores
Cookie usado para lembrar do cliente ao fazer login com autenticação de dois fatores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém ID do usuário público (PUID) e carimbo de segurança.
Persistent
|Both
|14 days
Autenticação dos Provedores de Login Externos
Cookie de autenticação de provedores de login externos (Google, Facebook e Twitter) para sua conta LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sim, bilhete de autenticação incluindo um princípio de reivindicações [fazendo referência a informações sobre o usuário que estava logado].
Persistent
|Both
|15 mins
Identificador da Sessão de Autenticação
Identificador de sessão para “Flask” um sistema de usuário/autenticação usado no LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Verificação de Idade
Se o usuário selecionar uma idade abaixo de 18 anos, ele será considerado uma criança.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Entrada etária
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Sala de espera
Cookie definido para ativar a sala de espera em períodos de tráfego intenso, permitindo que o LEGO.com continue funcionando.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém Agente do Usuário
Cookie
|Both
|1 hour
Identificador Único de Consentimento
Utilizado como identificador único para nossa Plataforma de Gestão de Consentimento.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificador Único
Cookie
|Both
|12 months
ID do navegador do chat incorporado do Salesforce
Fornece proteção de segurança para nossa funcionalidade de chat ao vivo.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Proxy de chat incorporado do Salesforce Stream
Garante que as solicitações do usuário cheguem ao mesmo host proxy do Salesforce para recuperar temporariamente o conteúdo do cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID do agente ao vivo do chat incorporado do Salesforce
Captura um ID pseudônimo exclusivo para uma sessão específica do navegador durante o chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID rejeitado pelo agente de chat ao vivo incorporado do Salesforce
Lembra as regras definidas por um administrador para ocultar um botão de convite para bate-papo depois que um visitante aceita ou rejeita. Sem o cookie, o botão aparece repetidamente quando acionado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID de depuração do navegador de chat Integrado do Salesforce
Correlaciona as linhas de log do navegador no servidor para auxiliar na depuração.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Idioma do Chat Incorporado do Salesforce
Identifica o idioma para componentes personalizados, pesquisas e fluxos, que suportam vários idiomas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID do Usuário
Usado para identificar usuários e rastrear suas atividades em um domínio
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID da sessão
Usado para identificar se o usuário está em uma sessão ativa em um site ou se esta é uma nova sessão para um usuário (ou seja, o cookie não existe ou expirou).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
ID de Usuário do lado do servidor
Armazena um identificador exclusivo gerado pelo coletor do lado do servidor para um usuário que é enviado com todos os eventos de rastreamento subsequentes.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Usado para lembrar dados já preenchidos em um feedback do usuário
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Usado para proteger o site contra ameaças automatizadas, como ataques de bots, ajudando a distinguir usuários reais de bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Usado para limitar o tráfego quando vários usuários compartilham o mesmo endereço IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie definido para ativar a sala de espera em períodos de tráfego intenso, permitindo que o LEGO.com continue funcionando.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Categorias de compras Cache
Um cache da navegação de categorias para acelerar o desempenho.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produtos visualizados recentemente
Usado para preencher o recurso de produtos visualizados recentemente. Uma lista de IDs de produtos
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Dados de usuário offline
Dados do usuário limitados para suportar ao modo offline para leitura de códigos de barras na loja sem necessidade de conexão com a Internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nome do usuário, números de conta Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferências de integração
Avatar selecionado durante a integração.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Configurações de consentimento de cookies
Usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Configurações de consentimento por exclusão
Utilizado para armazenar preferências de consentimento de exclusão.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Identificador de sinalizadores de recurso
ID único atribuído a cada usuário do LEGO.com para ativar recursos.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contém GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Usado para reunir todos os usuários em todos os outros produtos Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID do Adobe Experience Cloud
Identifica visitantes únicos e diferencia entre suas visitas.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Estado habilitado para cookies do Adobe
Observa quais cookies foram aceitos/rejeitados para entender o nível de informação que pode ser visto em comparação à realidade.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Nome da página do Adobe Pageview
Registra o número de vezes que as páginas foram vistas para entender o nível de popularidade de uma página.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – Em sessão
Permite melhorias em jornadas simplificadas para você, como usuário LEGO.com, ao mudar de uma visão regional para outra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Entre sessões
Permite melhorias em jornadas simplificadas para você, como usuário LEGO.com, ao mudar de uma visão regional para outra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Desempenho do iPerceptions
Melhora o desempenho do site minimizando o número de solicitações.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informações do navegador e da plataforma do iPerceptions
Informa-nos qual plataforma e qual navegador você está usando para exibir as informações e formatos corretos (ou seja, idioma, tipo de dispositivo etc.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Página iPerceptions Visualizada
Lembra por onde você passou, ou seja, você não precisa pesquisar para retornar a uma determinada página.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Mensagens acionadas iPerceptions
Simplifica a visita do usuário, gerenciando quantas mensagens direcionadas ele vê.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Página iPerceptions Visualizada Contagem
Mantém o controle de quais páginas um usuário tem visto em cada visita.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID de sessão do iPerceptions
Identifica sua visita atribuindo um ID de sessão.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID de sessão otimizada
Fornece a capacidade de inserir um usuário em um experimento de teste A/B para testar novos recursos.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Sessão da UEC
Utilizado para identificar a sessão do usuário durante uma visita ao site.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Sessão Cruzada da UEC
Utilizado para manter as informações da sessão do usuário entre diferentes sessões, até que o cookie expire.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
ID do Visitante Snowplow
Armazena as informações do usuário geradas durante a visita inicial do usuário a um site e as atualiza durante visitas futuras.
ID do Visitante Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
ID da sessão do Snowplow
Utilizado para determinar se um usuário está atualmente em uma sessão ativa no site ou se é o início de uma nova sessão (por exemplo, se o cookie está faltando ou expirou).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltda.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID do Coletor Snowplow
Armazena um identificador único gerado pelo coletor do lado do servidor para um usuário, o qual é incluído em todos os futuros eventos de rastreamento.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitora o número de vezes que um usuário visita para determinar como o aplicativo está se saindo.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Sem dados PII no cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookie do identificador exclusivo do smartlink
Reconhece um usuário e fornece uma experiência personalizada, começando com o pedido de consentimento de cookie.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Sim, contém GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
ID de Sessões Cruzadas - Mecanismo de Recomendação
Faz recomendações com base na atividade de compra anterior.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número do pedido (se o pedido for colocado durante uma sessão)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
ID de assinante do Salesforce Marketing Cloud
Identificador único usado como número de referência para o usuário.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificador
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Endereço de e-mail do Salesforce Marketing Cloud
Endereço de e-mail do assinante.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Endereço de e-mail
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud ID da vaga
O identificador da vaga relacionada ao e-mail enviado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID da lista do Salesforce Marketing Cloud
O identificador da lista do assinante.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID do Lote do Salesforce Marketing Cloud
Um identificador numérico do lote associado a um e-mail acionado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID da URL do Salesforce Marketing Cloud
Um identificador exclusivo para o URL individual em um envio.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID de membro do Salesforce Marketing Cloud
ID da unidade de negócios Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising e Experience Cloud ID
Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, como supressão de retargeting (Exclusão de Público) e segmentação de público semelhante.
LEGO System A/S
Adobe Analytics e Adobe Advertising
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID de carimbo de data/hora do Adobe Ad Cloud
Exibe data/hora de visita do usuário ao site em relação à última pesquisa publicitária.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Garante que os visitantes recebam apenas anúncios da Meta relevantes e direcionados.
Meta
Meta
LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O CAPI da Meta permite que o LEGO Group acompanhe sua atividade em nosso site. Usamos esta ferramenta para medir a eficácia de nossos anúncios, entender e definir nossa audiência para direcionamento de anúncios e analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso site (por exemplo, uma visita resulta em uma venda). A Meta atua como um processadora de dados em nome da LEGO System A/S para os serviços acima. No entanto, a Meta também usará os dados coletados através do CAPI para seus próprios fins e poderá compilá-las com dados existentes que possam ter sobre você.
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
As Tags do Google Ads e Doubleclick (Campaign Manager 360)
Rastreia a atividade dos usuários no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. Isso incluirá a modelagem de eventos no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e otimização. A segmentação incluirá supressão, semelhança e redirecionamento.
LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Usa esses dados como serviço pago da Google LLC em LEGO.com, que são coletados mediante consentimento, para exibir anúncios personalizados ao utilizar sites afiliados da Alphabet Inc.(por exemplo, Google e YouTube) e serviços e posteriormente entrar ou retornar ao LEGO.com. Google Inc: Coleta e utiliza seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear visitas à página LEGO.com, a fim de serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, redirecionamento de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para veicular marketing para pessoas semelhantes a você.
Sem PII no cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: visita ao site e coletor de dados do usuário
Armazena visita ao site e dados do usuário.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) que podem ser usadas para personalizar melhor suas próprias experiências em suas visitas de retorno ao LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Também podemos usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que possam ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados e digitar sites afiliados LEGO.com e/ou Rakuten. Rakuten: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) para publicidade personalizada ou baseada em interesse para você. Eles também podem usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que podem ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados. Para obter mais informações, visite a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Rastreamento de conversão de venda
Rastreia a visita ao site e os dados do usuário quando uma venda é feita.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Usamos um identificador exclusivo de cliques de afiliados que é definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que entra em LEGO.com que se origina de um site afiliado da Rakuten e resulta em uma compra em LEGO.com. Esses dados são usados por LEGO.com para conciliar o pagamento por conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo a ser armazenado e conectado a compras específicas de um usuário em LEGO.com. Isso permite que a Rakuten seja paga em conformidade para “novas” vendas de tráfego de afiliados.
Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Identificador Rakuten
Identifica usuários do Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: É possível usar esses dados para identificar usuários Rakuten de todos os sites de rede afiliados. LEGO.com pode usar esses dados mediante consentimento para serviços analíticos e de personalização de dados. Rakuten: Armazena e usa seus dados mediante consentimento para rastreá-lo como usuário em vários sites de rede afiliados, usando ID de rede cruzada e ID de pesquisa e clique. Esses dados são usados para personalizar anúncios, bem como propósitos analíticos de dados.
Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Rastreia a atividade do site para redirecionamento de propósitos na internet e atividades.
Microsoft (Rede de anúncios do Bing)
Microsoft (Rede de anúncios do Bing)
LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. LEGO System A/S coleta e controla seus dados de usuário consentidos a fim de segmentar, direcionar e recrutar audiências através de comunicações de marketing na MS Network, incluindo tanto a pesquisa Bing quanto a MS Ad Display Network. A Microsoft usa seus dados consentidos para seus próprios fins de marketing. Link da política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
A tag Demandbase coleta informações para identificar quais empresas estão visitando o site para fins de marketing B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase e LEGO System A/S
Endereço IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rastreador primário da Rakuten
ID exclusivo do site para rastrear “Ofertas Especiais” (eventos de inscrição) e “Ofertas Padrão” (eventos de pedido) para pagamento de afiliados. É definido toda vez que um usuário acessa a página do gateway Rakuten, caso o usuário entrar nessa página com um valor siteID= na string de consulta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
ID de Usuário no Firework
ID de usuário gerado aleatoriamente para rastrear um usuário entre sessões. Ajuda a reunir eventos de pixels para as jornadas do usuário.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Tempo do Último Vídeo Assitido no Firework
O último carimbo de data/hora assistido em UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Os parâmetros UTM mais recentes vindos dos parâmetros de pesquisa da URL. A fonte da verdade é URL Search Params => Parâmetros UTM armazenados anteriormente.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID do Canal Firework
O último ID do canal, definido no nível do wrapper do widget para levar em conta todos os tipos e layouts de widget.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Último Vídeo no Firework
O ID do último vídeo codificado que um usuário assistiu.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID Comercial Firework
O último ID de membro empresarial com o qual o usuário acessou a página.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID de Sessão Firework
O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contagem de sessões (número de sessões que este usuário teve) 1694441101864 – hora de início da sessão
Firework
Firework
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID de Clique no Snapchat
Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribuir eventos no site a esses anúncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ajuda a identificar visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribuir eventos no site a esses anúncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S e Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identificador para Anunciantes
Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identificador para Desenvolvedor
Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple, para reconhecer o dispositivo de um usuário em nossos aplicativos e serviços para fins funcionais e analítico, como medir o uso do aplicativo e melhorar seu desempenho.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Identificador de Publicidade do Google
Um identificador único e reconfigurável de dispositivo fornecido pelo Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Identificação Segura Android
Um identificador específico de dispositivo fornecido pelo sistema operacional Android, para dar suporte à funcionalidade do aplicativo e análises internas, como garantir a estabilidade técnica e melhorar o desempenho do aplicativo.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Sem PII no cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a