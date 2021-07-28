Declaração de Cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising e Experience Cloud ID Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, como supressão de retargeting (Exclusão de Público) e segmentação de público semelhante. LEGO System A/S Adobe Analytics e Adobe Advertising LEGO System A/S Sem PII no cookie. Beacon LEGO.com 2 years

ID de carimbo de data/hora do Adobe Ad Cloud Exibe data/hora de visita do usuário ao site em relação à última pesquisa publicitária. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Garante que os visitantes recebam apenas anúncios da Meta relevantes e direcionados. Meta Meta LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O CAPI da Meta permite que o LEGO Group acompanhe sua atividade em nosso site. Usamos esta ferramenta para medir a eficácia de nossos anúncios, entender e definir nossa audiência para direcionamento de anúncios e analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso site (por exemplo, uma visita resulta em uma venda). A Meta atua como um processadora de dados em nome da LEGO System A/S para os serviços acima. No entanto, a Meta também usará os dados coletados através do CAPI para seus próprios fins e poderá compilá-las com dados existentes que possam ter sobre você. Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 90 days

As Tags do Google Ads e Doubleclick (Campaign Manager 360) Rastreia a atividade dos usuários no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. Isso incluirá a modelagem de eventos no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e otimização. A segmentação incluirá supressão, semelhança e redirecionamento. Google Google LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Usa esses dados como serviço pago da Google LLC em LEGO.com, que são coletados mediante consentimento, para exibir anúncios personalizados ao utilizar sites afiliados da Alphabet Inc.(por exemplo, Google e YouTube) e serviços e posteriormente entrar ou retornar ao LEGO.com. Google Inc: Coleta e utiliza seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear visitas à página LEGO.com, a fim de serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, redirecionamento de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para veicular marketing para pessoas semelhantes a você. Sem PII no cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: visita ao site e coletor de dados do usuário Armazena visita ao site e dados do usuário. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) que podem ser usadas para personalizar melhor suas próprias experiências em suas visitas de retorno ao LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Também podemos usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que possam ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados e digitar sites afiliados LEGO.com e/ou Rakuten. Rakuten: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) para publicidade personalizada ou baseada em interesse para você. Eles também podem usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que podem ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados. Para obter mais informações, visite a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Rastreamento de conversão de venda Rastreia a visita ao site e os dados do usuário quando uma venda é feita. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Usamos um identificador exclusivo de cliques de afiliados que é definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que entra em LEGO.com que se origina de um site afiliado da Rakuten e resulta em uma compra em LEGO.com. Esses dados são usados por LEGO.com para conciliar o pagamento por conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo a ser armazenado e conectado a compras específicas de um usuário em LEGO.com. Isso permite que a Rakuten seja paga em conformidade para “novas” vendas de tráfego de afiliados. Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 30 days

Identificador Rakuten Identifica usuários do Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: É possível usar esses dados para identificar usuários Rakuten de todos os sites de rede afiliados. LEGO.com pode usar esses dados mediante consentimento para serviços analíticos e de personalização de dados. Rakuten: Armazena e usa seus dados mediante consentimento para rastreá-lo como usuário em vários sites de rede afiliados, usando ID de rede cruzada e ID de pesquisa e clique. Esses dados são usados para personalizar anúncios, bem como propósitos analíticos de dados. Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Rastreia a atividade do site para redirecionamento de propósitos na internet e atividades. Microsoft (Rede de anúncios do Bing) Microsoft (Rede de anúncios do Bing) LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. LEGO System A/S coleta e controla seus dados de usuário consentidos a fim de segmentar, direcionar e recrutar audiências através de comunicações de marketing na MS Network, incluindo tanto a pesquisa Bing quanto a MS Ad Display Network. A Microsoft usa seus dados consentidos para seus próprios fins de marketing. Link da política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement. No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Demandbase tag A tag Demandbase coleta informações para identificar quais empresas estão visitando o site para fins de marketing B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase e LEGO System A/S Endereço IP Javascript LEGO.com 13 months

Rastreador primário da Rakuten ID exclusivo do site para rastrear “Ofertas Especiais” (eventos de inscrição) e “Ofertas Padrão” (eventos de pedido) para pagamento de afiliados. É definido toda vez que um usuário acessa a página do gateway Rakuten, caso o usuário entrar nessa página com um valor siteID= na string de consulta. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 30 days

ID de Usuário no Firework ID de usuário gerado aleatoriamente para rastrear um usuário entre sessões. Ajuda a reunir eventos de pixels para as jornadas do usuário. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Tempo do Último Vídeo Assitido no Firework O último carimbo de data/hora assistido em UTC. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Firework UTM Os parâmetros UTM mais recentes vindos dos parâmetros de pesquisa da URL. A fonte da verdade é URL Search Params => Parâmetros UTM armazenados anteriormente. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID do Canal Firework O último ID do canal, definido no nível do wrapper do widget para levar em conta todos os tipos e layouts de widget. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Último Vídeo no Firework O ID do último vídeo codificado que um usuário assistiu. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID Comercial Firework O último ID de membro empresarial com o qual o usuário acessou a página. Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID de Sessão Firework O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contagem de sessões (número de sessões que este usuário teve) 1694441101864 – hora de início da sessão Firework Firework LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID de Clique no Snapchat Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribuir eventos no site a esses anúncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S e Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Ajuda a identificar visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribuir eventos no site a esses anúncios. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S e Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Identificador para Anunciantes Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Identificador para Desenvolvedor Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple, para reconhecer o dispositivo de um usuário em nossos aplicativos e serviços para fins funcionais e analítico, como medir o uso do aplicativo e melhorar seu desempenho. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Identificador de Publicidade do Google Um identificador único e reconfigurável de dispositivo fornecido pelo Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Sem PII no cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a