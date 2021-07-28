Declaração de Cookies

Última modificação: 16 de janeiro de 2026

Cookies e tecnologias similares definidas em LEGO.com
Aqui está a lista de cookies e tecnologias semelhantes (“cookies”) definidas no domínio LEGO.com. Os cookies são definidos pela LEGO System A/S ou por terceiros selecionados. Quando um terceiro é um controlador independente ou conjunto, este estará indicado na coluna “controlador”. Observe que apenas cookies relevantes e estritamente necessários são definidos em LEGO.com/kids e em torno do domínio LEGO.com quando conectados à uma LEGO Account para crianças.

Cookies e informações pessoais
Para saber mais sobre cookies, visite nossa política de cookies]1. Para saber mais sobre sua privacidade e como controlar seus dados, visite nossa política de privacidade]2.

A “vida útil” de todos os cookies do aplicativo LEGO Insiders é o período durante o qual o aplicativo fica instalado no celular do usuário. Se o usuário excluir o aplicativo, poderá optar por excluir todos os dados armazenados junto com ele.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Nova ID de sessão de relíquias

Monitora o número de vezes que um usuário visita para determinar como o aplicativo está se saindo.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID da sessão de pagamento Adyen

A ID exclusiva é atribuída a um usuário LEGO.com durante toda a sessão de processamento de pagamentos.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetria Adyen

Transações de pagamento seguras.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Identificador de usuário interno

Identifica o usuário para exibir os detalhes da conta Insiders dele.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Concededor de pontos Insiders

Identifica o usuário para que possamos premiar o membro por suas ações.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Facilitador de Idiomas Preferido

Identifica o usuário para que o conteúdo possa ser exibido em seu idioma de escolha.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID de Sessão - Mecanismo de Recomendação

Isso se enquadra como um cookie necessário para o registro/integridade do site e recursos de implantação. Quando o consentimento é dado, ele oferece a capacidade de fornecer recomendações com base na atividade de navegação “na sessão” (por exemplo, produtos/temas visualizados e adicionados ao carrinho).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número do pedido (se o pedido for colocado durante uma sessão)

Session storage
BothUntil session ends

Impressão digital da Iovation

Captura e rastreia informações de impressões digitais para ajudar a proteger contra fraudes. A tomada de decisões automatizadas ocorre com o objetivo de realizar a prevenção estritamente necessária de fraudes no domínio LEGO.com

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Sim, captura informações do dispositivo usadas com o propósito de verificação de fraude.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Token de validação antifalsificação

Este cookie, usado pelo sistema antifalsificação, faz parte de um sistema de segurança necessário ao usar autenticação baseada em cookies. A tomada de decisões automatizada também ocorre com o objetivo de realizar a prevenção necessária de fraudes no domínio LEGO.com

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
BothUntil session ends

Identificador de Sessão da Conta

Identificador de sessão necessário para gerenciar sessões de usuário no sistema de conta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
BothUntil session ends

Autenticação de Dois Fatores

Cookie usado para lembrar do cliente ao fazer login com autenticação de dois fatores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém ID do usuário público (PUID) e carimbo de segurança.

Persistent
Both14 days

Autenticação dos Provedores de Login Externos

Cookie de autenticação de provedores de login externos (Google, Facebook e Twitter) para sua conta LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sim, bilhete de autenticação incluindo um princípio de reivindicações [fazendo referência a informações sobre o usuário que estava logado].

Persistent
Both15 mins

Identificador da Sessão de Autenticação

Identificador de sessão para “Flask” um sistema de usuário/autenticação usado no LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Verificação de Idade

Se o usuário selecionar uma idade abaixo de 18 anos, ele será considerado uma criança.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Entrada etária

Persistent
LEGO.com30 mins

Sala de espera

Cookie definido para ativar a sala de espera em períodos de tráfego intenso, permitindo que o LEGO.com continue funcionando.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém Agente do Usuário

Cookie
Both1 hour

Identificador Único de Consentimento

Utilizado como identificador único para nossa Plataforma de Gestão de Consentimento.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificador Único

Cookie
Both12 months

ID do navegador do chat incorporado do Salesforce

Fornece proteção de segurança para nossa funcionalidade de chat ao vivo.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Proxy de chat incorporado do Salesforce Stream

Garante que as solicitações do usuário cheguem ao mesmo host proxy do Salesforce para recuperar temporariamente o conteúdo do cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID do agente ao vivo do chat incorporado do Salesforce

Captura um ID pseudônimo exclusivo para uma sessão específica do navegador durante o chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID rejeitado pelo agente de chat ao vivo incorporado do Salesforce

Lembra as regras definidas por um administrador para ocultar um botão de convite para bate-papo depois que um visitante aceita ou rejeita. Sem o cookie, o botão aparece repetidamente quando acionado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID de depuração do navegador de chat Integrado do Salesforce

Correlaciona as linhas de log do navegador no servidor para auxiliar na depuração.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Idioma do Chat Incorporado do Salesforce

Identifica o idioma para componentes personalizados, pesquisas e fluxos, que suportam vários idiomas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID do Usuário

Usado para identificar usuários e rastrear suas atividades em um domínio

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com2 years

ID da sessão

Usado para identificar se o usuário está em uma sessão ativa em um site ou se esta é uma nova sessão para um usuário (ou seja, o cookie não existe ou expirou).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com30 mins

ID de Usuário do lado do servidor

Armazena um identificador exclusivo gerado pelo coletor do lado do servidor para um usuário que é enviado com todos os eventos de rastreamento subsequentes.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Usado para lembrar dados já preenchidos em um feedback do usuário

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Usado para proteger o site contra ameaças automatizadas, como ataques de bots, ajudando a distinguir usuários reais de bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Usado para limitar o tráfego quando vários usuários compartilham o mesmo endereço IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie definido para ativar a sala de espera em períodos de tráfego intenso, permitindo que o LEGO.com continue funcionando.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Categorias de compras Cache

Um cache da navegação de categorias para acelerar o desempenho.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produtos visualizados recentemente

Usado para preencher o recurso de produtos visualizados recentemente. Uma lista de IDs de produtos

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Dados de usuário offline

Dados do usuário limitados para suportar ao modo offline para leitura de códigos de barras na loja sem necessidade de conexão com a Internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nome do usuário, números de conta Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferências de integração

Avatar selecionado durante a integração.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Configurações de consentimento de cookies

Usado para armazenar as preferências de consentimento de cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Configurações de consentimento por exclusão

Utilizado para armazenar preferências de consentimento de exclusão.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Identificador de sinalizadores de recurso

ID único atribuído a cada usuário do LEGO.com para ativar recursos.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contém GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Usado para reunir todos os usuários em todos os outros produtos Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID do Adobe Experience Cloud

Identifica visitantes únicos e diferencia entre suas visitas.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Estado habilitado para cookies do Adobe

Observa quais cookies foram aceitos/rejeitados para entender o nível de informação que pode ser visto em comparação à realidade.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Nome da página do Adobe Pageview

Registra o número de vezes que as páginas foram vistas para entender o nível de popularidade de uma página.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – Em sessão

Permite melhorias em jornadas simplificadas para você, como usuário LEGO.com, ao mudar de uma visão regional para outra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Entre sessões

Permite melhorias em jornadas simplificadas para você, como usuário LEGO.com, ao mudar de uma visão regional para outra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Desempenho do iPerceptions

Melhora o desempenho do site minimizando o número de solicitações.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informações do navegador e da plataforma do iPerceptions

Informa-nos qual plataforma e qual navegador você está usando para exibir as informações e formatos corretos (ou seja, idioma, tipo de dispositivo etc.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Página iPerceptions Visualizada

Lembra por onde você passou, ou seja, você não precisa pesquisar para retornar a uma determinada página.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Mensagens acionadas iPerceptions

Simplifica a visita do usuário, gerenciando quantas mensagens direcionadas ele vê.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Página iPerceptions Visualizada Contagem

Mantém o controle de quais páginas um usuário tem visto em cada visita.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID de sessão do iPerceptions

Identifica sua visita atribuindo um ID de sessão.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID de sessão otimizada

Fornece a capacidade de inserir um usuário em um experimento de teste A/B para testar novos recursos.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Sessão da UEC

Utilizado para identificar a sessão do usuário durante uma visita ao site.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

Sessão Cruzada da UEC

Utilizado para manter as informações da sessão do usuário entre diferentes sessões, até que o cookie expire.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

ID do Visitante Snowplow

Armazena as informações do usuário geradas durante a visita inicial do usuário a um site e as atualiza durante visitas futuras.

ID do Visitante Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

ID da sessão do Snowplow

Utilizado para determinar se um usuário está atualmente em uma sessão ativa no site ou se é o início de uma nova sessão (por exemplo, se o cookie está faltando ou expirou).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltda.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID do Coletor Snowplow

Armazena um identificador único gerado pelo coletor do lado do servidor para um usuário, o qual é incluído em todos os futuros eventos de rastreamento.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S e Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitora o número de vezes que um usuário visita para determinar como o aplicativo está se saindo.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Sem dados PII no cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookie do identificador exclusivo do smartlink

Reconhece um usuário e fornece uma experiência personalizada, começando com o pedido de consentimento de cookie.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Sim, contém GUID.

Script
LEGO.com1 year

ID de Sessões Cruzadas - Mecanismo de Recomendação

Faz recomendações com base na atividade de compra anterior.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número do pedido (se o pedido for colocado durante uma sessão)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

ID de assinante do Salesforce Marketing Cloud

Identificador único usado como número de referência para o usuário.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificador

Cookie
LEGO.com7 days

Endereço de e-mail do Salesforce Marketing Cloud

Endereço de e-mail do assinante.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Endereço de e-mail

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud ID da vaga

O identificador da vaga relacionada ao e-mail enviado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID da lista do Salesforce Marketing Cloud

O identificador da lista do assinante.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID do Lote do Salesforce Marketing Cloud

Um identificador numérico do lote associado a um e-mail acionado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID da URL do Salesforce Marketing Cloud

Um identificador exclusivo para o URL individual em um envio.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID de membro do Salesforce Marketing Cloud

ID da unidade de negócios Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising e Experience Cloud ID

Permite que o ID seja sincronizado com sites de terceiros, como Adobe, Google e Facebook, para segmentação de anúncios, como supressão de retargeting (Exclusão de Público) e segmentação de público semelhante.

LEGO System A/S

Adobe Analytics e Adobe Advertising

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID de carimbo de data/hora do Adobe Ad Cloud

Exibe data/hora de visita do usuário ao site em relação à última pesquisa publicitária.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Garante que os visitantes recebam apenas anúncios da Meta relevantes e direcionados.

Meta

Meta

LEGO System A/S e Meta são controladores independentes. O CAPI da Meta permite que o LEGO Group acompanhe sua atividade em nosso site. Usamos esta ferramenta para medir a eficácia de nossos anúncios, entender e definir nossa audiência para direcionamento de anúncios e analisar a eficácia dos canais de conversão do nosso site (por exemplo, uma visita resulta em uma venda). A Meta atua como um processadora de dados em nome da LEGO System A/S para os serviços acima. No entanto, a Meta também usará os dados coletados através do CAPI para seus próprios fins e poderá compilá-las com dados existentes que possam ter sobre você.

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

As Tags do Google Ads e Doubleclick (Campaign Manager 360)

Rastreia a atividade dos usuários no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e a otimização. Isso incluirá a modelagem de eventos no LEGO.com para melhorar a precisão da medição e otimização. A segmentação incluirá supressão, semelhança e redirecionamento.

Google

Google

LEGO System A/S e Google LLC são controladores independentes. LEGO System A/S: Usa esses dados como serviço pago da Google LLC em LEGO.com, que são coletados mediante consentimento, para exibir anúncios personalizados ao utilizar sites afiliados da Alphabet Inc.(por exemplo, Google e YouTube) e serviços e posteriormente entrar ou retornar ao LEGO.com. Google Inc: Coleta e utiliza seus dados pessoais, mediante consentimento, para rastrear visitas à página LEGO.com, a fim de serem utilizados para medição, modelagem de medição, supressão de segmentação, redirecionamento de anúncios em sites e serviços afiliados à Alphabet Inc. e para veicular marketing para pessoas semelhantes a você.

Sem PII no cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: visita ao site e coletor de dados do usuário

Armazena visita ao site e dados do usuário.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) que podem ser usadas para personalizar melhor suas próprias experiências em suas visitas de retorno ao LEGO.com e/ou sites afiliados da Rakuten. Também podemos usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que possam ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados e digitar sites afiliados LEGO.com e/ou Rakuten. Rakuten: Coleta e armazena suas informações pessoais (por exemplo, dados técnicos, dados de cookies, informações de uso e dados de geolocalização) para publicidade personalizada ou baseada em interesse para você. Eles também podem usar esses dados para identificar e atrair novos públicos que podem ser semelhantes a você em relação ao perfil de dados. Para obter mais informações, visite a política de cookies da Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Rastreamento de conversão de venda

Rastreia a visita ao site e os dados do usuário quando uma venda é feita.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: Usamos um identificador exclusivo de cliques de afiliados que é definido pela Rakuten e armazenado para cada novo visitante que entra em LEGO.com que se origina de um site afiliado da Rakuten e resulta em uma compra em LEGO.com. Esses dados são usados por LEGO.com para conciliar o pagamento por conversões de vendas diretamente atribuídas aos serviços da Rakuten. Rakuten: Define um identificador de cliques de editor exclusivo a ser armazenado e conectado a compras específicas de um usuário em LEGO.com. Isso permite que a Rakuten seja paga em conformidade para “novas” vendas de tráfego de afiliados.

Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com30 days

Identificador Rakuten

Identifica usuários do Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S e Rakuten são controladores independentes. LEGO System A/S: É possível usar esses dados para identificar usuários Rakuten de todos os sites de rede afiliados. LEGO.com pode usar esses dados mediante consentimento para serviços analíticos e de personalização de dados. Rakuten: Armazena e usa seus dados mediante consentimento para rastreá-lo como usuário em vários sites de rede afiliados, usando ID de rede cruzada e ID de pesquisa e clique. Esses dados são usados para personalizar anúncios, bem como propósitos analíticos de dados.

Identificador exclusivo gerado pelo provedor (GUID aleatório)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Rastreia a atividade do site para redirecionamento de propósitos na internet e atividades.

Microsoft (Rede de anúncios do Bing)

Microsoft (Rede de anúncios do Bing)

LEGO System A/S e Microsoft são controladores independentes. LEGO System A/S coleta e controla seus dados de usuário consentidos a fim de segmentar, direcionar e recrutar audiências através de comunicações de marketing na MS Network, incluindo tanto a pesquisa Bing quanto a MS Ad Display Network. A Microsoft usa seus dados consentidos para seus próprios fins de marketing. Link da política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement.

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase tag

A tag Demandbase coleta informações para identificar quais empresas estão visitando o site para fins de marketing B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase e LEGO System A/S

Endereço IP

Javascript
LEGO.com13 months

Rastreador primário da Rakuten

ID exclusivo do site para rastrear “Ofertas Especiais” (eventos de inscrição) e “Ofertas Padrão” (eventos de pedido) para pagamento de afiliados. É definido toda vez que um usuário acessa a página do gateway Rakuten, caso o usuário entrar nessa página com um valor siteID= na string de consulta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

ID de Usuário no Firework

ID de usuário gerado aleatoriamente para rastrear um usuário entre sessões. Ajuda a reunir eventos de pixels para as jornadas do usuário.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Tempo do Último Vídeo Assitido no Firework

O último carimbo de data/hora assistido em UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Os parâmetros UTM mais recentes vindos dos parâmetros de pesquisa da URL. A fonte da verdade é URL Search Params => Parâmetros UTM armazenados anteriormente.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID do Canal Firework

O último ID do canal, definido no nível do wrapper do widget para levar em conta todos os tipos e layouts de widget.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Último Vídeo no Firework

O ID do último vídeo codificado que um usuário assistiu.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID Comercial Firework

O último ID de membro empresarial com o qual o usuário acessou a página.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID de Sessão Firework

O valor da sessão contém uma string com .delimiter. A string consiste em: fws2 – versão da sessão fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID da sessão 3 – contagem de sessões (número de sessões que este usuário teve) 1694441101864 – hora de início da sessão

Firework

Firework

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID de Clique no Snapchat

Ajuda a identificar os visitantes do site provenientes de anúncios do Snapchat e atribuir eventos no site a esses anúncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Ajuda a identificar visitantes do site provenientes de anúncios do Pinterest e atribuir eventos no site a esses anúncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S e Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identificador para Anunciantes

Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identificador para Desenvolvedor

Um identificador único de dispositivo fornecido pela Apple, para reconhecer o dispositivo de um usuário em nossos aplicativos e serviços para fins funcionais e analítico, como medir o uso do aplicativo e melhorar seu desempenho.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Identificador de Publicidade do Google

Um identificador único e reconfigurável de dispositivo fornecido pelo Google para medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias, incluindo o rastreamento de instalações de aplicativos e a atribuição do desempenho de marketing.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Identificação Segura Android

Um identificador específico de dispositivo fornecido pelo sistema operacional Android, para dar suporte à funcionalidade do aplicativo e análises internas, como garantir a estabilidade técnica e melhorar o desempenho do aplicativo.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Sem PII no cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a