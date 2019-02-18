Licença de código aberto

Open Sans

O LEGO Group usa a família de fontes Open Sans para experiências digitais.

Todas as experiências digitais LEGO® incluem sites, mídias sociais, aplicativos, jogos, páginas de web, imagens digitais, vídeos online, dados digitais e bancos de dados.

Copyright 2020 Os Autores do Projeto Open Sans

https://github.com/googlefonts/opensans sob o principal autor Steve Matteson. Nome de fonte reservado “Open Sans”

EXO 2.0

O Grupo LEGO utiliza fontes Exo 2.0 para experiências digitais:

Todas as experiências digitais LEGO incluem sites, mídias sociais, aplicativos, jogos, páginas da web, imagens digitais, vídeos on-line, dados digitais e bancos de dados.

Família de fontes Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Este software de fonte é licenciado sob a licença de fonte aberta SIL, versão 1.1.

Esta licença é copiada abaixo e também está disponível com um FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Noto

O Grupo LEGO utiliza fontes do Google Noto para experiências digitais:

Todas as experiências digitais LEGO incluem sites, mídias sociais, aplicativos, jogos, páginas da web, imagens digitais, vídeos on-line, dados digitais e bancos de dados.

Chinês (Noto Sans CJK TC & SC)

Japonês (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP)

Coreano (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP)

Russo (Noto Sans)

Noto é uma marca registrada da Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), com nome de fonte reservada: chinês (Noto Sans CJK TC e SC), japonês (Noto Sans CJK JP e Noto Serif CJK JP), coreano (Noto Sans CJK KR e Noto Serif CJK KR), russo (Noto Sans)

Tradução

Esta é uma tradução não oficial da licença de fonte aberta SIL para os idiomas "chinês, japonês, coreano e russo". Ela não foi publicada pela SIL International, e não afirma legalmente os termos de distribuição de fontes que utilizam a OFL. A publicação sob a OFL é válida apenas quando o texto original em inglês é usado.

No entanto, reconhecemos que esta tradução não oficial ajudará os usuários e designers não familiarizados com o idioma inglês a entender melhor o SIL OFL, torná-lo mais fácil de usar e liberar famílias de fontes sob este modelo colaborativo de design de fontes. Nós encorajamos os designers que consideram lançar sua criação sob a OFL a ler o FAQ em seu próprio idioma, se ele estiver disponível.

Acesse https://scripts.sil.org/OFL para a versão oficial da licença e do FAQ que a acompanha

Este software de fonte é licenciado sob a licença de fonte aberta SIL, versão 1.1.

Esta licença é copiada abaixo e também está disponível com um FAQ em: http://scripts.sil.org/OFL

Licença de fonte aberta do SIL

Versão 1.1 – 26 de fevereiro de 2007

Preâmbulo

Os objetivos da Licença de Fonte Aberta (OFL) são estimular o desenvolvimento mundial de projetos colaborativos de fontes, apoiar os esforços de criação de fontes de comunidades acadêmicas e linguísticas e fornecer uma estrutura livre e aberta em que as fontes possam ser compartilhadas e melhoradas em parceria com outros.

A OFL permite que as fontes licenciadas sejam usadas, estudadas, modificadas e redistribuídas livremente, desde que não sejam vendidas individualmente. As fontes, incluindo quaisquer trabalhos derivados, podem ser empacotadas, incorporadas, redistribuídas e/ou vendidas com qualquer software, desde que quaisquer nomes reservados não sejam usados pelos trabalhos derivados. As fontes e derivados, no entanto, não podem ser liberados sob qualquer outro tipo de licença. A exigência de que as fontes permaneçam sob esta licença não se aplica a qualquer documento criado usando as fontes ou seus derivados.

Definições

"Software de fonte" refere-se ao conjunto de arquivos lançado pelos titulares dos direitos autorais sob esta licença e claramente marcados como tal. Isto pode incluir arquivos de fonte, scripts construídos e documentação.

"Nome de fonte reservado" refere-se a quaisquer nomes especificados como tal após a instrução dos direitos de autor.

"Versão original" refere-se à coleção de componentes de Software de fonte conforme distribuído pelos titulares de direitos autorais.

"Versão modificada" refere-se a qualquer derivado feito adicionando, eliminando ou substituindo, em parte ou no todo, qualquer um dos componentes da versão original, alterando formatos ou por portando o Software de fonte para um novo ambiente.

"Autor" refere-se a qualquer designer, engenheiro, programador, escritor técnico ou outra pessoa que contribuiu para o Software de fonte.

Permissão e Condições

A permissão é concedida por este meio, gratuitamente, a qualquer pessoa que obtenha uma cópia do Software de fonte, para usar, estudar, copiar, fundir, incorporar, modificar, redistribuir e vender cópias modificadas e não modificadas do Software de fonte, nas seguintes condições:

Nem o Software de fonte nem qualquer dos seus componentes individuais, nas versões original ou modificada, pode ser vendido por si só. As versões original ou modificada do Software de fonte podem ser empacotadas, redistribuídas e/ou vendidas com qualquer software, desde que cada cópia contenha o aviso de copyright acima e esta licença. Eles podem ser incluídos como arquivos de texto autônomo, cabeçalhos legíveis por humanos ou nos campos de metadados apropriados legíveis por máquina dentro de arquivos de texto ou binários, desde que esses campos possam ser facilmente visualizados pelo usuário. Nenhuma versão modificada do Software de fonte pode usar os nomes reservados de fonte, a não ser que seja concedida permissão explícita por escrito do titular dos direitos autorais correspondente. Esta restrição aplica-se apenas ao nome da fonte primária como apresentada aos usuários. Os nomes dos titulares dos direitos autorais ou os autores do Software de fonte não podem ser usados para promover, apoiar ou anunciar qualquer versão modificada, exceto para reconhecer a contribuição do titular dos direitos autorais e do autor com sua explícita permissão por escrito. O Software de fonte, modificado ou não modificado, em parte ou no todo, deve ser distribuído inteiramente sob esta licença e não deve ser distribuído sob qualquer outra licença. A exigência de que as fontes permaneçam sob esta licença não se aplica a qualquer documento criado usando o Software de fonte.

Revogação

Esta licença torna-se nula e sem efeito se qualquer das condições acima não forem atendidas.

Declaração de Isenção de Responsabilidade

O Software de fonte é fornecido “como está”, sem garantia de qualquer tipo, expressa ou implícita, incluindo mas não se limitando a quaisquer garantias de comerciabilidade, adequação a uma finalidade específica e não violação de direitos autorais, patente, marca ou outro direito. Em nenhum caso, o titular dos direitos autorais será responsável por qualquer reclamação, danos ou outras responsabilidades, incluindo quaisquer danos gerais, especiais, indiretos, incidentais ou consequentes, seja em uma ação de contrato, ato ilícito ou contrário, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o Software de fonte ou outros negócios no Software de fonte.