Política de Privacidade, incluindo atualizações de entradas

Política de Privacidade

Última modificação: 27 de fevereiro de 2026

Índice

SEÇÃO 1: LEI DE PRIVACIDADE DE DADOS E OS SEUS DIREITOS DIGITAIS Do que se trata essa política? Bem-vindo à nossa Política de Privacidade! É ótimo que queira saber mais sobre a forma como protegemos as suas informações. Esta Política irá fornecer-lhe informações sobre a forma como tratamos os seus dados pessoais quando visita ou usa os nossos serviços ou aplicativos (apps). A Política de Privacidade também descreve quais são os seus direitos de privacidade e a forma como a lei o protege. Por fim, esta Política de Privacidade abrange as nossas atividades de coleta de dados online e offline, incluindo dados pessoais que podemos coletar por meio de nossos vários canais, como sites, aplicativos, redes sociais de terceiros, lojas de varejo, pontos de venda e eventos. Esta é a nossa política geral de privacidade. Para algumas jurisdições, são aplicadas as disposições específicas de país/estado adicionais. Se você é dos Estados Unidos, também deve ler nosso Aviso importante para residentes nos EUA e o Direitos de Privacidade dos Estados Unidos para obter informações relacionadas às leis estaduais de privacidade dos EUA. Em outras palavras, se você procura mais informações sobre a forma como coletamos, armazenamos, usamos e compartilhamos seus dados pessoais, está no local certo. Quem é o responsável por seus dados pessoais? O Grupo LEGO é formado por diversas entidades jurídicas distintas espalhadas ao redor do mundo. Você pode ler mais sobre o Grupo LEGO aqui https://www.LEGO.com/aboutus]3. Esta Política de Privacidade é emitida em nome de todas as empresas do Grupo LEGO nas quais a LEGO System A/S é a controladora de dados (a responsável e encarregada dos dados) ou nas quais você contrata diretamente uma entidade local do Grupo LEGO, sendo essa entidade do Grupo LEGO a controladora de dados, exclusivamente em relação a esse contrato. Para essa finalidade, a utilização de “nós”, “nos” ou “nosso(a)” nesta política, estamos nos referindo à LEGO System A/S e à entidade local do Grupo LEGO com a qual você contrata diretamente. Nomeamos um Responsável pela Proteção de Dados (“DPO”) que tem a responsabilidade de supervisionar as questões relacionadas com a presente Política de Privacidade. Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política, entre em contato conosco. Você também pode enviar uma carta para o DPO em: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Dinamarca

Att: DPO Inclua o seu nome e país ao qual a sua consulta se relaciona. Geralmente, respondemos em até 30 dias, a menos que um prazo de resposta mais curto seja exigido pelas leis de privacidade do seu país de residência. Nesse caso, respeitaremos esse prazo de resposta. Se mudarmos a maneira como lidamos com os seus dados pessoais, atualizaremos esta Política de Privacidade. Reservamos o direito de fazer alterações em nossas práticas e nesta Política de Privacidade a qualquer momento. Por isso, volte com frequência para verificar quaisquer atualizações ou alterações em nossa Política de Privacidade. Seus direitos de privacidade Dependendo de onde reside, como titular dos dados, você tem os seguintes direitos em relação aos dados pessoais que temos a seu respeito: Solicitar acesso aos seus dados pessoais. Você tem o direito de acessar os dados pessoais que temos a seu respeito. Em muitos casos, essas informações já estão presentes em seus serviços on-line da nossa parte. Seu direito de acesso pode, no entanto, ser restringido pela legislação, proteção da privacidade de outras pessoas e consideração das práticas comerciais, conhecimento, segredos comerciais e avaliações internas do Grupo LEGO.

Solicitar a correção de dados incorretos ou incompletos. Se os dados que temos a seu respeito estiverem incorretos ou incompletos, você tem o direito de ter os dados corrigidos, com as restrições resultantes da legislação.

Solicitar exclusão. Você tem o direito de solicitar a exclusão dos seus dados quando:

os dados pessoais já não são necessários em relação às finalidades para as quais eles foram coletados ou processados;

você retira o seu consentimento para o processamento e não há outra razão legítima para o processamento;

você se opõe ao processamento e não há razão justificada para continuar o mesmo;

ou processamento é ilegal Observe que, em determinadas circunstâncias, podemos ser obrigados a reter alguns dos seus dados pessoais depois de você ter solicitado a exclusão para atender às nossas obrigações legais ou contratuais. Também podemos ter autoridade, pelas leis aplicáveis, a reter alguns dos seus dados pessoais para atender às nossas necessidades comerciais. Limitação do processamento dos dados pessoais. Caso você conteste a correção dos dados que registramos a seu respeito ou a legalidade do processamento, ou se você se opuser ao processamento dos dados de acordo com o seu direito de se opor, você pode solicitar que restrinjamos o processamento desses dados. O processamento limitar-se-á apenas ao armazenamento, até que a correção dos dados possa ser estabelecida, ou até ser verificado se nossos interesses legítimos se sobrepõem aos seus interesses. Mesmo quando o processamento dos seus dados tiver sido restringido como descrito acima, o Grupo LEGO pode processar os seus dados de outras maneiras se isso for necessário para atender a uma demanda judicial ou processar dados coletados anteriormente se você tiver dado seu consentimento prévio.

Objeção ao processamento baseado em nosso interesse legítimo. Sempre é possível se opor ao processamento de dados pessoais sobre você que é baseado em interesse legítimo. Se estivermos processando os seus dados para marketing direto e perfil em conexão com esse marketing, a sua objeção será sempre mantida. Para objeções ao processamento para outros fins, realizaremos um teste legítimo de equilíbrio de interesses e consideraremos se apoiaremos a sua objeção.

Portabilidade de dados. Você tem o direito de receber os dados pessoais que você nos forneceu em um formato legível por máquina. Este direito se aplica aos dados pessoais processados apenas por meios automatizados e com base no consentimento ou no cumprimento de um contrato.

Outros direitos. Você tem o direito de registrar uma reclamação na Agência Dinamarquesa de Proteção de Dados caso não esteja satisfeito com a forma como processamos os seus dados pessoais. As informações de contato da Agência Dinamarquesa de Proteção de Dados estão disponíveis em www.datatilsynet.dk. Se você estiver em uma jurisdição fora da Dinamarca, tem o direito de apresentar uma reclamação junto a uma autoridade de proteção de dados ou outra autoridade competente no país onde reside. Entre em contato conosco para obter mais detalhes. Se você tiver alguma dúvida sobre esta Política ou se desejar fazer uma reclamação sobre o tratamento dos seus dados pessoais, entre em contato conosco. Se você é residente nos Estados Unidos, consulte nosso adendo sobre direitos de privacidade nos estados dos EUA para saber mais sobre os direitos que você pode ter de acordo com as leis de privacidade estaduais dos EUA.

SEÇÃO 2: DADOS PESSOAIS Quais dados pessoais o Grupo LEGO coleta? Os dados pessoais são qualquer informação a respeito de uma pessoa a partir das quais essa pessoa possa ser identificada. Podemos coletar, usar, armazenar e transferir diferentes tipos de dados pessoais sobre você que agrupamos da seguinte forma: Os Dados de Identidade incluem nome, sobrenome, nome de usuário ou identificador único semelhante, estado civil, pronome de tratamento, data de nascimento e gênero.

incluem nome, sobrenome, nome de usuário ou identificador único semelhante, estado civil, pronome de tratamento, data de nascimento e gênero. Os Dados de Contato incluem endereço de cobrança, endereço de entrega, endereço de e-mail e números de telefone ou dados de contato semelhantes.

incluem endereço de cobrança, endereço de entrega, endereço de e-mail e números de telefone ou dados de contato semelhantes. Os Dados Financeiros incluem detalhes da conta bancária e cartão de crédito.

incluem detalhes da conta bancária e cartão de crédito. Dados de Transação incluem detalhes sobre pagamentos feitos e recebidos por você e outros detalhes sobre produtos e serviços que você adquiriu de nós (ou, no caso de www.bricklink.com, de nós ou de outros na plataforma BrickLink ® ), serviços solicitados por você, bem como recompensas e/ou benefícios solicitados ou utilizados por você.

incluem detalhes sobre pagamentos feitos e recebidos por você e outros detalhes sobre produtos e serviços que você adquiriu de nós (ou, no caso de www.bricklink.com, de nós ou de outros na plataforma BrickLink ), serviços solicitados por você, bem como recompensas e/ou benefícios solicitados ou utilizados por você. Dados de Verificação do Vendedor (caso opte por participar do nosso mercado online no BrickLink) incluem documentos de identificação emitidos pelo governo e documentos de registro da empresa necessários para o novo procedimento de verificação do vendedor.

(caso opte por participar do nosso mercado online no BrickLink) incluem documentos de identificação emitidos pelo governo e documentos de registro da empresa necessários para o novo procedimento de verificação do vendedor. Os Dados Técnicos incluem endereço de protocolo de internet (IP), dados de login, tipo e versão do navegador, configuração e localização do fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador, sistema operacional e plataforma, ID do usuário, ID MAC e outras tecnologias nos dispositivos que você usa para acessar este site, aplicativo ou experiência digital.

incluem endereço de protocolo de internet (IP), dados de login, tipo e versão do navegador, configuração e localização do fuso horário, tipos e versões de plug-in do navegador, sistema operacional e plataforma, ID do usuário, ID MAC e outras tecnologias nos dispositivos que você usa para acessar este site, aplicativo ou experiência digital. Os Dados do Perfil incluem o seu nome de usuário e senha, seus interesses.

incluem o seu nome de usuário e senha, seus interesses. Os Dados de Uso incluem informações sobre como você usa nosso site, produtos e serviços, além de relatórios de erro.

incluem informações sobre como você usa nosso site, produtos e serviços, além de relatórios de erro. Dados de Marketing e Comunicação incluem as suas preferências em receber nossos serviços de marketing e de terceiros, interesse e participação em sorteios e outras competições de prêmios e suas preferências de comunicação.

incluem as suas preferências em receber nossos serviços de marketing e de terceiros, interesse e participação em sorteios e outras competições de prêmios e suas preferências de comunicação. Dados de Mídias Sociais incluem informações sobre suas interações conosco em plataformas de redes sociais (por exemplo, quando você curte ou comenta nossas publicações, ou nos marca em um comentário), bem como seus comentários e feedback em relação à nossa marca que você publica em páginas públicas em plataformas de redes sociais. Também coletamos detalhes do seu perfil público na plataforma de mídia social relevante, como seu nome de usuário, imagem de perfil e dados demográficos, como idade e sexo.

incluem informações sobre suas interações conosco em plataformas de redes sociais (por exemplo, quando você curte ou comenta nossas publicações, ou nos marca em um comentário), bem como seus comentários e feedback em relação à nossa marca que você publica em páginas públicas em plataformas de redes sociais. Também coletamos detalhes do seu perfil público na plataforma de mídia social relevante, como seu nome de usuário, imagem de perfil e dados demográficos, como idade e sexo. Dados de Rastreamento incluem dados sobre quais páginas você visitou antes de entrar em nossos sites ou para onde navegou após visitar nosso site, bem como a forma que você interagiu com e-mails ou outras mensagens enviadas a você por nós (por exemplo, se você excluiu ou abriu o e-mail ou clicou em um anúncio sobre nossos produtos ou serviços nas redes sociais ou outras plataformas).

incluem dados sobre quais páginas você visitou antes de entrar em nossos sites ou para onde navegou após visitar nosso site, bem como a forma que você interagiu com e-mails ou outras mensagens enviadas a você por nós (por exemplo, se você excluiu ou abriu o e-mail ou clicou em um anúncio sobre nossos produtos ou serviços nas redes sociais ou outras plataformas). Avaliações e comentários incluem avaliações e comentários públicos entre 1) compradores e vendedores no mercado BrickLink, que estão associados às respectivas contas e disponíveis para outros visitantes, 2) avaliações e comentários sobre produtos e serviços nos sites LEGO.com e LEGOLAND ® Discovery Center e LEGO ® Discovery Center, que estão associados às respectivas contas e disponíveis para outros usuários e visitantes, bem como 3) outros dados coletados por meio de painéis de discussão, pesquisas com usuários e eventos LEGO.

incluem avaliações e comentários públicos entre 1) compradores e vendedores no mercado BrickLink, que estão associados às respectivas contas e disponíveis para outros visitantes, 2) avaliações e comentários sobre produtos e serviços nos sites LEGO.com e LEGOLAND Discovery Center e Discovery Center, que estão associados às respectivas contas e disponíveis para outros usuários e visitantes, bem como 3) outros dados coletados por meio de painéis de discussão, pesquisas com usuários e eventos LEGO. Dados de disputas incluem disputas relacionadas a transações privadas enviadas por compradores e vendedores, incluindo todas as comunicações e registros de ações relacionadas a essas disputas.

incluem disputas relacionadas a transações privadas enviadas por compradores e vendedores, incluindo todas as comunicações e registros de ações relacionadas a essas disputas. Dados do Fórum incluem informações publicadas em comunidades como, por exemplo, a Rede de Embaixadores, os Fóruns e Galeria BrickLink, que são consideradas informações públicas. Também coletamos, usamos e compartilhamos Dados Agregados, como dados estatísticos ou demográficos para qualquer finalidade. Os Dados Agregados podem ser derivados dos seus dados pessoais, mas não são considerados dados pessoais porque esses dados não vão revelar direta ou indiretamente a sua identidade. Por exemplo, podemos agregar seus Dados de Uso para calcular a porcentagem de usuários acessando um recurso específico do site. No entanto, se combinarmos ou conectarmos Dados Agregados aos seus dados pessoais para que possam identificá-lo direta ou indiretamente, tratamos os dados combinados como dados pessoais que serão usados de acordo com esta Política de Privacidade. UsamosDados Pseudonimizados para minimizar o impacto da privacidade para você. A pseudonímização é um método que substitui ou remove informações no conjunto de dados que identifica um indivíduo, mas permite que um controlador de dados ou terceiros possam reidentificar os dados pessoais com esforço razoável. É importante estar ciente de que, ao contrário da pseudonímia, o pseudônimo não remove todas as informações de identificação dos dados, mas reduz a vinculabilidade de um conjunto de dados com a identidade de um indivíduo. Não coletamos proativamente nenhuma Categoria Especial de Dados Pessoais sobre você (isso inclui detalhes sobre a sua raça ou etnia, crenças religiosas ou filosóficas, vida sexual, orientação sexual, opiniões políticas, afiliações a sindicatos, informações sobre sua saúde ou informações genéticas, dados biométricos para fins de identificação ou informações sobre condenações e infrações). No entanto, quando você nos visita ou interage conosco ao planejar uma visita aos LEGO® Discovery Centers e LEGOLAND® Discovery Centers, você pode decidir compartilhar algumas categorias especiais de dados pessoais, como necessidades alimentares ou de acessibilidade, para que possamos lhe proporcionar a você a melhor experiência. Se você não nos fornecer dados pessoais necessários (informaremos quando este for o caso, por exemplo, deixando essas informações claras em nossos formulários de registro), talvez não poderemos fornecer nossos produtos e/ou serviços. Como o Grupo LEGO coleta os seus dados pessoais? Coletamos dados pessoais das seguintes fontes: Os Sites incluem quaisquer sites operados por ou para o Grupo LEGO, incluindo sites que operamos sob nossos próprios domínios/URLs e minissites que executamos em redes sociais de terceiros, como o Facebook.

incluem quaisquer sites operados por ou para o Grupo LEGO, incluindo sites que operamos sob nossos próprios domínios/URLs e minissites que executamos em redes sociais de terceiros, como o Facebook. Jogos/aplicativos móveis incluem jogos ou aplicativos móveis operados por ou para o Grupo LEGO, como aplicativos para smartphones.

móveis incluem jogos ou aplicativos móveis operados por ou para o Grupo LEGO, como aplicativos para smartphones. Brinquedos Conectados a Aplicativos incluem brinquedos que se conectam a um aplicativo por meio de um protocolo sem fio ou cabo fabricado pelo ou para o Grupo LEGO.

incluem brinquedos que se conectam a um aplicativo por meio de um protocolo sem fio ou cabo fabricado pelo ou para o Grupo LEGO. E-mail, texto e outras mensagens eletrônicas incluem comunicações eletrônicas entre você e o Grupo LEGO.

incluem comunicações eletrônicas entre você e o Grupo LEGO. O Atendimento ao Cliente inclui chamadas ou chats online com o nosso Atendimento ao Cliente.

inclui chamadas ou chats online com o nosso Atendimento ao Cliente. Lojas de varejo , que incluem lojas gerenciadas por ou para o Grupo LEGO.

, que incluem lojas gerenciadas por ou para o Grupo LEGO. LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers .

e . Os formulários de inscrição online incluem registo de conta da LEGO ® Insiders/conta LEGO, assinaturas da LEGO Magazine e procedimentos de verificação de vendedores BrickLink.

incluem registo de conta da Insiders/conta LEGO, assinaturas da LEGO Magazine e procedimentos de verificação de vendedores BrickLink. Os formulários de inscrição offline incluem registro impresso e formulários semelhantes que coletamos, por exemplo, correio postal, demonstrações na loja, concursos e outras promoções ou eventos.

incluem registro impresso e formulários semelhantes que coletamos, por exemplo, correio postal, demonstrações na loja, concursos e outras promoções ou eventos. **Concursos, pesquisas e sorteios online para consumidores.

Nosso programa LEGO Insiders incluindo suas atividades dentro do programa.

incluindo suas atividades dentro do programa. Pesquisas nas quais você e/ou suas crianças podem participar, tanto pessoalmente quanto online.

nas quais você e/ou suas crianças podem participar, tanto pessoalmente quanto online. Avaliação e feedback em nossos sites, fóruns, aplicativos ou em nossas lojas ou atrações que você optou por fazer ou participar. Dados pessoais que o Grupo LEGO pode coletar de terceiros Podemos receber os dados pessoais sobre você de diversas empresas terceirizadas e fontes públicas conforme estabelecido abaixo: Dados Técnicos das seguintes partes:

das seguintes partes: provedores de análise;

redes de publicidade; e

provedores de informações de pesquisa.

Dados de Contato, Financeiros e de Transações de prestadores de serviços técnicos, de pagamento e de entrega.

e de Transações de prestadores de serviços técnicos, de pagamento e de entrega. Dados de identidade e contato** provenientes de corretores de dados ou agregadores.

Dados de Identidade e Contato das fontes disponíveis publicamente.

das fontes disponíveis publicamente. Dados de Identidade, Contato e Login de terceiros que você instruiu a compartilhar dados conosco (por exemplo, para entrar em sua conta LEGO usando um jogo de terceiros ou serviço de mídia social como Epic Games ou Facebook).

de terceiros que você instruiu a compartilhar dados conosco (por exemplo, para entrar em sua conta LEGO usando um jogo de terceiros ou serviço de mídia social como Epic Games ou Facebook). Dados de identidade, contato e transações de parceiros de varejo e entretenimento, como Merlin Entertainments, vendedores e compradores do mercado BrickLink (incluindo avaliações e comentários públicos), LEGOLAND ® Discovery Centers, LEGO Discovery Centers e parceiros LEGO Certified Store.

de parceiros de varejo e entretenimento, como Merlin Entertainments, vendedores e compradores do mercado BrickLink (incluindo avaliações e comentários públicos), LEGOLAND Discovery Centers, LEGO Discovery Centers e parceiros LEGO Certified Store. Rstreamento de Dados de plataformas de terceiros, como plataformas de redes sociais ou mecanismos de pesquisa, ou sites como sites ou aplicativos parceiros.

de plataformas de terceiros, como plataformas de redes sociais ou mecanismos de pesquisa, ou sites como sites ou aplicativos parceiros. Dados da mídia sociais de plataformas de redes sociais. Recebemos essas informações por meio de nosso provedor de insights terceirizado.

de plataformas de redes sociais. Recebemos essas informações por meio de nosso provedor de insights terceirizado. Avaliação e Feedback que possamos receber sindicação avaliação de terceiros ou outros terceiros.

que possamos receber sindicação avaliação de terceiros ou outros terceiros. Dados de Identidade e Contato de familiares ou responsáveis legais. Como o Grupo LEGO usa os seus dados pessoais? Propósitos e bases jurídicas para processamento Aplicativos LEGO ® , brinquedos conectados a aplicativos e canais online O que você faz O que coletamos Por que coletamos/como usamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Use um aplicativo LEGO ® , brinquedos conectados ao aplicativo ou canais online. Dados técnicos

Dados de uso

Dados de rastreamento

Dados da transação

Dados de identidade

Dados do perfil

Avaliações e comentários

Dados do fórum

Dados de Marketing e Comunicações

Além disso, alguns dos dados acima são coletados usando cookies em nossos aplicativos, brinquedos conectados a aplicativos ou sites. Consulte a Seção 3 desta Política ou nossa [Política de Cookies].[5]

Se você deseja criar uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO (conta LEGO) para uso em nossos aplicativos e canais online, processamos determinados Dados de Identidade, Dados de Contato e Dados de Perfil, que são fornecidos por você ao se inscrever em uma conta LEGO Insiders/Conta LEGO ou editar seu perfil. Para otimizar a experiência do usuário e a funcionalidade dos nossos aplicativos, brinquedos conectados e canais on-line.

Para oferecer marketing personalizado, incluindo redirecionamento, para usuários maiores de idade.

Para medir a eficácia do nosso marketing em plataformas de terceiros para usuários maiores de idade.

Para usuários maiores de idade, para oferecer um conteúdo de site personalizado e experiências com base nos dados que temos sobre você.

Para melhorar e adaptar a sua experiência em nossos aplicativos, sites e serviços (como o programa LEGO Insiders www.bricklink.com e www.LEGO.com).

Para garantir que o conteúdo dos nossos aplicativos e sites seja otimizado para você e para o seu computador ou dispositivo.

Para permitir que você participe dos recursos interativos quando você optar por fazê-lo.

Para ajudar você a configurar uma conta LEGO Insiders/conta LEGO.

Para verificar e documentar que o criador de uma conta LEGO Insiders/conta LEGO não é uma criança menor de idade para consentimento digital.

Para gerar estatísticas e insights com base em Dados Agregados para entender a saúde do nosso negócio e medir a eficácia das nossas campanhas publicitárias e promoções.

Para oferecer um marketing relevante para usuários adultos, tanto ao interagir conosco em nossos próprios canais quanto em canais de terceiros (por exemplo, mídias sociais, sites de pesquisa, mercados).

Para encontrar/recrutar potenciais novos clientes que se pareçam com nossos clientes atuais.

Detectar e responder a eventos de segurança cibernética direcionados a contas de clientes, incluindo a prevenção de fraudes e abusos e reduzir os riscos de invasão de contas e/ou violação de dados.

Para ativar recursos da comunidade, incluindo fóruns, avaliações e conteúdo gerado pelo usuário.

Para compartilhar avaliações e comentários feitos em nossos sites com terceiros para publicação em sites ou plataformas de terceiros. Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em conexão ao nosso uso de cookies (na medida em que tal consentimento é fornecido).

Seu consentimento, artigo 6(1) (a), do RGPD, em conexão com o fornecimento de uma experiência personalizada no site.

Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, para compartilhar seus dados pessoais com plataformas de terceiros para fins de atividades de remarketing, look-alike, supressão e atribuição.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é poder otimizar e melhorar os nossos aplicativos e canais online, ser o mais relevante possível para os nossos consumidores adultos em nossos esforços de marketing, tanto em nossos próprios canais quanto em canais de terceiros; para garantir que os nossos aplicativos, brinquedos conectados a aplicativos e sites estejam funcionando sem problemas para os consumidores.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo em poder responder oportunamente a ameaças à privacidade e à segurança relacionadas ao uso das contas de nossos clientes.

Execução do contrato (Art. 6(1)(b) do RGPD) – Quando a publicação de uma avaliação faz parte do serviço que prestamos (como é o caso quando oferecemos produtos, serviços ou entradas gratuitas em atrações em troca de uma avaliação), o processamento da avaliação é fundamental na execução desse contrato;

ou

Interesses legítimos (Art. 6(1)(f) do RGPD) – Nós e nossos parceiros comerciais temos um interesse legítimo em fornecer um fórum para feedback dos consumidores e avaliação transparente de produtos, serviços e atrações, além de permitir que nossa comunidade e fóruns LEGO prosperem e que recebamos feedback para melhorar nossos negócios.

Atendimento de pedidos O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Faça um pedido conosco ou com um vendedor terceirizado no mercado BrickLink ® . Dados de Identidade e Dados de Contato

Dados da Transação

Dados Financeiros

Dados sobre disputas

Se você deseja criar uma conta LEGO Insiders/conta LEGO (conta LEGO) para uso em nossos aplicativos e canais online, processamos determinados Dados de Identidade, Dados de Contato e Dados de Perfil, que são fornecidos por você ao se inscrever em uma conta LEGO Insiders ou editar seu perfil.

Dados da transação

Dados Técnicos

Dados de Marketing e Comunicações Para cumprir o acordo de compra feito com você, que inclui o processamento e envio dos seus pedidos e a administração dos seus direitos de devolução de mercadorias ou registrar uma reclamação.

Para estar em conformidade com a legislação relevante em relação a, por exemplo, recalls de produtos, escrituração, registros financeiros e direitos do consumidor.

Para saber quem são nossos clientes.

Para permitir que você armazene seus Dados de Pagamento, Dados de Identidade e Dados de Contato ou similares para facilitar compras ou interações futuras conosco.

Para realizar atividades de prevenção de fraudes.

Enviar-lhe mensagens de marketing direto. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, em relação ao nosso contrato mútuo de compra.

6(1)(c), RGPD, em relação à nossa conformidade com a nossa legislação relevante em relação a, por exemplo, recalls de produto, escrituração contábil e direitos do consumidor.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo em conhecer nossos clientes e fornecer-lhes uma experiência de compra perfeita.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é evitar atividades fraudulentas relacionadas às compras feitas em nossos sites.

Consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para lhe enviar mensagens de marketing.

Atendimento ao cliente O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Interagir com as nossas funções de suporte ao cliente, inclusive através do nosso chatbot Dados de identidade

Dados de contato

Dados da Transação

Dados de Uso

Dados Técnicos e Informações a respeito de problemas técnicos

Perguntas/reclamações sobre produtos

Dados de Redes Sociais e outros feedbacks (exemplo: repassados através dos nossos canais de comunicação)

Dados de Avaliações e Comentários

Dados sobre disputas

Dados de verificação do vendedor

Perguntas gerais

Outras informações ou conteúdo sobre o motivo da sua consulta Para fornecer suporte a você.

Para localizar pedidos ou enviar substituições.

Para obter informações sobre como podemos melhorar nossos produtos, serviços e atrações.

Para agir em conformidade com a legislação aplicável e normas regulatórias ao responder a reclamações dos consumidores.

Para cumprir o acordo que fizemos com você a respeito da sua compra feita conosco.

Para lhe fornecer um chatbot como parte do nosso serviço de atendimento ao cliente. Seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é otimizar os nossos serviços e produtos para o cliente e fornecer excelente suporte aos nossos clientes.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), GDPR, em relação ao nosso cumprimento da legislação.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, em relação ao nosso contrato mútuo de compra.

Comunicações de Marketing Digital (por exemplo, e-mail, SMS, mensagens push em aplicativo ou marketing direto similar) O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Autorizar para uma ou mais de nossas comunicações de marketing digital em países onde o consentimento de adesão é legalmente exigido.

Não optou por não receber uma ou mais de nossas comunicações de marketing digital. Dados de Marketing e Comunicações

Dados de Identidade Necessários

Informações sobre tipo de comunicação de marketing que você abre e como você se interage com o conteúdo, incluindo Dados de Rastreamento e Dados de Uso. Para poder oferecer nossas comunicações de marketing digital relevantes para você.

Para executar estatísticas internas e obter insights e otimizar e adaptar o conteúdo e a entrega de nossa newsletter de comunicações para aqueles que desejam recebê-la.

Para lhe oferecer marketing relevante com base em seus interesses e preferências, tanto ao interagir conosco em nossos próprios canais de marca LEGO ® , quanto por meio de canais de terceiros (por exemplo, mídias sociais, sites de pesquisa, mercados).

, quanto por meio de canais de terceiros (por exemplo, mídias sociais, sites de pesquisa, mercados). Encontrar/recrutar novos clientes potenciais que se pareçam com nossos clientes atuais ('parecidos') ou garantir que nossos clientes atuais não sejam alvo de mensagens de marketing irrelevantes ('supressão'). Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, que é fornecido após sua assinatura da comunicação de marketing.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, de compreensão de nossa eficácia de marketing fora de nossos próprios canais (por exemplo, através de mídias sociais, mecanismos de busca ou mercados).

Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, para nos permitir direcionar marketing personalizado fora de nossos próprios canais de marca (por exemplo, através de mídias sociais, mecanismos de busca ou mercados).

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo em fornecer-lhe conteúdo relevante de sua mensagem de marketing com base em insights agregados de compradores e usuários em nosso site.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é obter estatísticas de uso interno para melhorar os nossos produtos e serviços.

Marketing impresso, incluindo catálogos, boletins informativos e outros materiais de marketing impressos O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Comprou em nosso site.

Não optou por não receber material de marketing impresso da nossa parte.

Pedido ativo do recebimento de um catálogo da LEGO ® .

. Permitir que um corretor de dados terceirizado lhe envie informações de marketing por correio normal. Dados de Marketing e Comunicações

Identidade e Dados de Contato Necessários

Dados de transações e uso Para lhe enviar o nosso marketing postal, incluindo catálogos.

Para compartilhar com nossos corretores de dados e agregadores de dados de terceiros para garantir que você não receba um Catálogo LEGO ® ou marketing impresso LEGO de ambas as partes ao mesmo tempo (também chamado de supressão de dados) ou encaminhar a sua solicitação de saída para eles (onde são os controladores dos seus dados pessoais).

ou marketing impresso LEGO de ambas as partes ao mesmo tempo (também chamado de supressão de dados) ou encaminhar a sua solicitação de saída para eles (onde são os controladores dos seus dados pessoais). Com base em dados agregados, compreenda a relevância e eficácia do nosso marketing para encontrar novos clientes semelhantes a você. Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), GDPR, ao enviar um catálogo contendo produtos semelhantes ao que você comprou ou pesquisou (permitindo que você depois opte por não receber mais).

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, ao enviar-lhe o marketing impresso, incluindo catálogos que você nos solicitou expressamente.

Seu consentimento, artigo 6(1)(a), do RGPD, para nos permitir usar outros dados que temos sobre você para adequar especificamente o conteúdo do marketing impresso, incluindo catálogos, que enviamos a você.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, em garantir uma boa experiência da marca LEGO.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, de compreender a eficácia geral do nosso marketing impresso em geral.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, ao usar seus dados para entender melhor as características e preferências dos nossos clientes existentes e usá-las para encontrar novos clientes semelhantes a você.

Seu consentimento, artigo 6(1)(a), do RGPD, para nos permitir usar outros dados que temos sobre você para adequar especificamente o conteúdo do marketing postal, incluindo catálogos, que enviamos a você.

Conta LEGO ® Insiders/conta LEGO/Administração e estatísticas e insights O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Inscreva-se e use uma LEGO ® Insiders/conta LEGO. Processamos determinados dados de Identidade, dados de Contato e dados de Perfil, que são fornecidos por você ao se inscrever em uma conta LEGO ® Insiders/conta LEGO ou editar o seu perfil.

Insiders/conta LEGO ou editar o seu perfil. Informações sobre o número do seu cartão LEGO Insiders.

Dados de Transação, se você tiver utilizado a sua conta LEGO Insiders/conta LEGO para efetuar compras.

Informações coletadas usando cookies (na medida em que você consentiu com o uso de cookies), incluindo Dados Técnicos, Dados de Rastreamento e Dados de Uso. Para que possamos administrar a sua assinatura LEGO Insiders e fornecer acesso a benefícios de assinatura LEGO Insiders/conta LEGO.

Para que possamos comunicar com você a respeito da sua conta LEGO Insiders.

Para ver como você ganhou e gastou seus pontos LEGO Insiders.

Para criar uma experiência personalizada quando você estiver conectado à sua conta LEGO Insiders/ conta LEGO, que inclui mostrar produtos que achamos que você possa gostar.

Para gerar estatísticas e insights com base em Dados Agregados para melhorar o programa LEGO Insiders e criar mais valor para nossos compradores, consumidores e usuários do BrickLink ® que se inscreverem. Por exemplo, isso inclui melhorar a seleção de recompensas futuras e as mudanças das políticas do programa LEGO Insiders. Fazemos isso para poder avaliar e otimizar a integridade do programa LEGO Insiders/serviços BrickLink e administrar, desenvolver e comercializar o programa.

que se inscreverem. Por exemplo, isso inclui melhorar a seleção de recompensas futuras e as mudanças das políticas do programa LEGO Insiders. Fazemos isso para poder avaliar e otimizar a integridade do programa LEGO Insiders/serviços BrickLink e administrar, desenvolver e comercializar o programa. Para lhe oferecer marketing relevante com base em seus interesses e preferências, tanto quando se envolve conosco em nossos próprios canais de marca LEGO, bem como através de canais de terceiros (por exemplo, mídias sociais, sites de pesquisa, mercados).

Encontrar/recrutar novos clientes potenciais que se pareçam com nossos clientes atuais ('parecidos') ou garantir que nossos clientes atuais não sejam alvo de mensagens de marketing irrelevantes ('supressão'). Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, que é o nosso acordo com você sobre sua conta LEGO Insiders.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é fornecer informações relevantes ao utilizar nossas plataformas.

Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, relacioonado ao uso de cookies (na medida em que tal consentimento seja fornecido).

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, em relação à geração de estatísticas e insights com base em Dados Agregados.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, ao usar seus dados para entender melhor as características e preferências do nosso cliente existente e usá-lo para encontrar novos clientes semelhantes a você.

Nosso interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, de compreensão de nossa eficácia de marketing fora de nossos próprios canais (por exemplo, através de mídias sociais, mecanismos de busca ou mercados).

Seu consentimento, art. 6(1)(a), RGPD, para nos permitir compartilhar seus dados com terceiros para direcionar a você conteúdo de marketing relevante fora de nossos próprios canais (remarketing ou supressão) ou encontrar outras pessoas como você para veicular esse conteúdo de marketing (por exemplo, através de mídias sociais, mecanismos de busca ou mercados).

Experiência personalizada e marketing da conta LEGO ® Insiders/conta LEGO O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Utilize a sua conta LEGO ® Insiders/conta LEGO, enquanto nos tiver dado o seu consentimento, para lhe fornecer conteúdo e experiências relevantes. Dados de Transações, Dados de Rastreamento e Dados de Compradores se você tiver utilizado sua assinatura LEGO Insiders/conta LEGO em conexão com as compras, o que inclui informações sobre quais páginas do site LEGO.com você está navegando e em quais produtos você está clicando quando está conectado à sua conta LEGO Insiders/conta LEGO.

Informações sobre quais e-mails ou outras mensagens de marketing você abre e clica.

Informações coletadas usando cookies (na medida em que você consentiu com o uso de cookies), incluindo Dados Técnicos, Dados de Rastreamento e Dados de Uso.

Informações sobre quais concursos ou sorteios você está participando.

Informações sobre quais produtos você registrou na sua conta LEGO Insiders. Para que possamos automaticamente adaptar o nosso marketing e suas experiências a você e seus interesses pessoais ao prever as suas preferências com base em suas informações pessoais, incluindo informações relacionadas a saldos de pontos Insiders, histórico de resgate de pontos LEGO Insiders, atividade de membros LEGO Insiders, histórico de compras, preferências de produtos, dados de cookies de navegação online (se consentidos separadamente), seus dados de localização e quaisquer outras informações conectadas à sua conta LEGO Insiders. O seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em relação às análises avançadas. Seu consentimento pode ser dado por meio de opção de participar ao criar uma conta LEGO Insiders ou por meio de opção de participar na página da sua conta LEGO Insiders.

Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em relação ao fluxo de personalização em LEGO.com.

Seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em relação ao nosso uso de cookies (na medida em que tal consentimento seja fornecido).

Concursos, sorteios, marketing e outras promoções O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Participar de um concurso ou sorteio ou receber nossas comunicações sobre concursos, sorteios, campanhas ou promoções. Dados de identidade

Dados de contato

Dados das redes sociais Para administrar concursos e sorteios.

Para gerar estatísticas e insights com base em Dados Agregados para estabelecermos a integridade do nosso negócio e das nossas campanhas e promoções.

Para entrar em contato com você, caso ganhe um prêmio.

Para cumprir os requisitos regulamentares. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, que é o nosso contrato com você sobre os termos do concurso ou sorteio.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, em relação à geração de estatísticas e insights com base em Dados Agregados e em relação ao contato com você, caso ganhe um prêmio.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD.

As redes sociais do Grupo LEGO O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Interaja com as redes sociais do Grupo LEGO (como o aplicativo LEGO ® Play, o LEGO Insiders Club, a comunidade LEGO Insiders, o LEGO Ideas e incluindo recursos do BrickLink ® , como o programa BrickLink Studio, a série BrickLink Designer Program e os fóruns de discussão BrickLink e BrickLink Studio). Informações que você disponibilizou, que podem incluir comentários, imagens, designs, reações, compartilhamento de nossas publicações em contas de mídia social ou outro conteúdo gerado pelos usuários do BrickLink: Avaliações e dados de feedback

Dados do fórum

Dados Técnicos

Dados de Rastreamento

Dados de Uso

Dados das redes sociais Para responder às suas perguntas.

Para moderar conteúdo e detectar comportamentos inadequados de acordo com os requisitos da Lei dos Serviços Digitais, incluindo a moderação de conteúdo nos fóruns da comunidade BrickLink.

Para facilitar as discussões e interações da comunidade.

Para relatar e analisar o engajamento do usuário na plataforma.

Para dar a oportunidade de influenciar quais novos produtos lançamos.

Para permitir que você compartilhe informações com outros usuários. Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD, em relação à resposta às suas perguntas e à comunicação e análise do envolvimento dos utilizadores.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à moderação de conteúdo e requisitos de verificação de idade nos termos das leis aplicáveis, incluindo a Lei dos Serviços Digitais.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b) do RGPD, que é o nosso acordo com você em relação ao fórum e mercado da comunidade BrickLink.

Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, que é o nosso acordo com você sobre a atribuição de direitos da propriedade intelectual.

O seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em relação a análises avançadas e conteúdo que você publica em nossas redes sociais.

Redes sociais de terceiros O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Interage com recursos de redes sociais de terceiros, como funções de “Curtir”.*



Interaja conosco ou envie seus comentários sobre nossa marca nas plataformas de redes sociais. Por exemplo, quando você comenta nossas publicações nas redes sociais ou fornece feedback em relação aos produtos/atividades LEGO ® em outras páginas ou publicações públicas. Dados de mídias sociais, incluindo qualquer compartilhamento de nossas publicações em contas de mídias sociais ou outro conteúdo gerado por usuários.

Dados analíticos de desempenho para publicações em redes sociais e anúncios digitais.

Dados das redes sociais

Dados do perfil

Avaliações e comentários Para relatar e analisar o envolvimento do usuário com o conteúdo público na plataforma.

Para dar a oportunidade de influenciar quais novos produtos lançamos.

Para nos permitir reunir as mensagens que recebemos através das plataformas de redes sociais num sistema central, para que possamos responder aos indivíduos de forma mais eficiente, em consonância com a imagem e os valores da nossa marca.

Para obter insights que nos ajudem a compreender a percepção da nossa marca e os dados demográficos das pessoas que interagem e fornecem feedback sobre a nossa marca nas plataformas de redes sociais. Interresse Interresse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, com relação à análise e relatórios do engajamento do usuário e pós-desempenho. *As plataformas de mídia social podem usar informações pessoais coletadas da conta da rede social do Grupo LEGO em sua plataforma para os seus próprios propósitos, conforme descrito em suas próprias políticas de privacidade. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, quando necessário para obter informações sobre a percepção da nossa marca e das pessoas que interagem com ela e fornecem feedback em relação à mesma, e para prestar um apoio ao cliente mais eficiente, em consonância com a imagem e os valores da nossa marca.

Eventos de transmissão ao vivo (na loja e online) O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Participa diretamente ou aparece na gravação na audiência ou no fundo de um evento transmitido ao vivo de forma incidental.*



*As áreas serão claramente marcadas e obteremos consentimento para pessoas diretamente incluídas. Transmissão de vídeo ao vivo do evento que inclui pessoas na área gravada. Dados de identidade Dados de contato Dados de Rastreamento Dados das redes sociais Para poder sediar eventos de transmissão ao vivo, para interagir com os consumidores.

Permita que os consumidores interajam conosco no chat ao vivo durante uma transmissão ao vivo.

Para verificar a identidade do vendedor e evitar fraudes no mercado. Com seu consentimento, art. 6(1)(a), do RGPD, em relação à sua participação direta nesses eventos de transmissão ao vivo.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, em relação às pessoas sendo capturadas na audiência ou no fundo de um evento de transmissão ao vivo de forma incidental.

Videomonitoramento e coleta de imagens (em lojas e outras localidades relevantes do Grupo LEGO) O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Visita as nossas Lojas LEGO ® ou outra instalação do Grupo LEGO acessível ao público. Visite os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagens de vídeo das nossas instalações. Dados de imagem ou identidade Além disso, quando visitar os LEGO ® Discovery Centers e os LEGOLAND ® Discovery Centers: Imagens da câmera corporal Detalhes dos números de matrícula dos veículos Dados biométricos (tecnologia de reconhecimento facial) Para prevenir e documentar violações criminais, incluindo invasão, roubo, furto, agressão ou fraude e proporcionar segurança para os funcionários.

Analisar o tráfego de clientes, o layout da loja e as ofertas de serviços na loja para permitir a melhor experiência de loja possível.

Identificar a pessoa correta nas fotografias da atração. Interesse legítimo, art. 6(1)(f), do RGPD, em relação à prevenção de violação da lei ou crimes cometidos em locais da LEGO ® .

. Quando utilizamos dados biométricos, baseamo-nos no artigo 9.º, n.º 2, alínea f), do RGPD, ou seja, o tratamento é necessário para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. Use nosso Mosaic Maker ou nossa Fábrica de Minifiguras Imagens de vídeo das nossas instalações

Dados de imagem ou identidade Para permitir que o Mosaic Maker ou a Minifigure Factory criem a imagem ou etiqueta solicitada pelo consumidor. Execução do contrato, art. 6(1)(b) do RGPD, para permitir a prestação do serviço especificamente solicitado pelo consumidor. Você utiliza as instalações de estacionamento dos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Detalhes dos números de matrícula dos veículos

Reconhecimento automático de placas de veículos (ANPR), que inclui: Alguns dos nossos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers têm um sistema automático de reconhecimento de matrículas para controlar a entrada nas nossas instalações de estacionamento. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, em relação à gestão das entradas de automóveis nos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Aproveite nossas atrações nos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagem Algumas atrações oferecem serviços de fotografia durante a sua visita, que você pode adquirir. Interesses legítimos, art. 6(1)(f), RGPD, na promoção e comercialização da nossa marca. Os visitantes têm a opção de comprar suas próprias fotografias em determinadas atrações. Existem avisos nos locais onde os serviços de fotografia estão em funcionamento.

Parceiros de negócios e relações comerciais O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Estabelecer um relacionamento comercial conosco como empresa ou pessoa física. Dados de identidade

Dados de contato

Dados da Transação

Dados do perfil

Outras informações pessoais que você nos fornecer

Dados de verificação do vendedor Para poder gerenciar a relação comercial com você ou sua empresa.

Para cumprir as nossas obrigações na relação comercial. Execução de um contrato art. 6(1)(b), do RGPD, no que diz respeito à nossa relação contratual mútua.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo é gerenciar a nossa relação com você ou a sua empresa. Escolha participar como vendedor no nosso mercado online BrickLink ® Dados de identidade

Dados de contato

Dados da Transação

Dados do perfil

Outras informações pessoais que você nos fornecer

Dados de verificação do vendedor Realizar avaliações de risco automatizadas para transações no mercado. Execução de um contrato art. 6(1)(b), RGPD, no que diz respeito à nossa relação contratual mútua.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f), RGPD. Nosso interesse legítimo em prevenir fraudes, garantir a segurança da plataforma e realizar avaliações de risco para transações no mercado.

Obrigação legal, art. 6(1)(c), RGPD, em relação à nossa conformidade com a legislação relativa, por exemplo, à resolução de litígios e à prevenção de fraudes.

Pesquisa O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Participa de questionários de pesquisas, discussões em grupo ou outras pesquisas. Dados de identidade

Dados de contato

Fotos ou vídeos (se a pesquisa for realizada pessoalmente)

Dados de avaliação e feedback

Outras informações pessoais que você nos fornecer Para melhorar nossos produtos e serviços existentes.

Para desenvolver e melhorar novos produtos e serviços. Execução de um contrato, art. 6(1)(b), do RGPD, em relação à divulgação do participante na pesquisa de mercado.

Consentimento, art. 6(1)(a) do RGPD, para qualquer uso das respostas da pesquisa fornecidas pelo participante em marketing direto personalizado direcionado especificamente ao participante.

Interesse legítimo, art. 6(1)(f) do RGPD, para uso dos dados e informações recolhidos a nível agregado para desenvolver e/ou melhorar produtos e serviços novos ou existentes.

Interagindo com os Centros LEGO ® Discovery e os Centros LEGOLAND ® Discovery O que você faz O que coletamos Por que coletamos Base Jurídica caso resida na UE/EEE Visite os Centros LEGO ® Discovery e os Centros LEGOLAND ® Discovery.

Discovery e os Centros LEGOLAND Discovery. Reserve pacotes VIP Dados de identidade

Dados de contato

Outros dados pessoais que você nos fornece (incluindo detalhes sobre ocasiões especiais, necessidades alimentares, necessidades de acessibilidade e solicitações especiais). Para atender a ocasiões especiais, necessidades alimentares, necessidades de acessibilidade e solicitações especiais. Execução do contrato, art. 6(1)(b) do RGPD, em relação à prestação dos serviços que você adquiriu.

Consentimento, art. 6(1)(a) do RGPD e art. 9(2)(a) do RGPD relativamente ao processamento de quaisquer dados de categorias especiais que possa decidir partilhar connosco.

Só reteremos os seus dados pessoais pelo tempo razoavelmente necessário para cumprir os propósitos para os quais os coletamos, incluindo para satisfazer quaisquer requisitos legais, regulatórios, fiscais, contábeis ou de relatórios. Podemos reter os seus dados pessoais por um período maior em caso de reclamação ou se acreditarmos que há uma perspectiva de litígio em relação ao nosso relacionamento com você. Para determinar o período de retenção adequado para dados pessoais, nós consideramos a quantidade, natureza e sensibilidade dos dados pessoais, o risco potencial de dano de uso não autorizado ou divulgação dos seus dados pessoais, os propósitos para os quais processamos seus dados pessoais e se podemos alcançar esses propósitos através de outros meios e os requisitos aplicáveis jurídicos, de regulação, tributários, contábeis ou outros requisitos. Uso de ferramentas de IA Utilizamos ferramentas de IA para fins de eficiência empresarial e análise. A IA é utilizada: Para analisar e-mails/conteúdos que você forneceu à LEGO, como sugestões de respostas que oferecemos aos clientes, e para ajudar a gerenciar o conteúdo internamente, como fornecer um resumo de um e-mail. Quando utilizadas, todas as respostas podem ser visualizadas pela LEGO antes de serem emitidas e os dados pessoais são utilizados apenas de acordo com os fins originais para os quais foram fornecidos e/ou processados, em conformidade com este aviso.

Para direcionar suas solicitações de suporte por meio do contato inicial com um chatbot de suporte, informaremos quando você estiver interagindo com um chatbot antes que a comunicação comece.

Por nossa cadeia de fornecimento verificada em suas ofertas de produtos e serviços.

Para fornecer informações sobre suas preferências pessoais, podemos usar ferramentas de análise de IA para analisar a eficácia dos anúncios.

Para analisar e processar dados com o objetivo de melhorar a eficiência dos processos.

Analisar dados relacionados ao desempenho dos negócios e iniciativas estratégicas.

Automatizar processos dentro de nossas atrações para melhorar a experiência dos visitantes (mas apenas em relação aos LEGO ® Discovery Centers e LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers e LEGOLAND Discovery Centers). Para lhe fornecer um chatbot como parte do nosso serviço de atendimento ao cliente. #### Uso de ferramentas internas de IA para resumo

Utilizamos ferramentas internas de inteligência artificial (IA) para ajudar nossos funcionários do Serviço ao Consumidor a resumir as interações com os clientes por telefone ou chat. Quando gravamos chamadas ou conversas, essas ferramentas não gravam nem capturam chamadas ou conversas em tempo real, mas após o término de uma chamada ou conversa, a gravação da chamada telefônica ou as mensagens de texto da conversa podem ser inseridas na ferramenta de IA para criar um resumo. A ferramenta de IA é utilizada apenas para resumos e análises com o objetivo de melhorar a qualidade do nosso serviço, monitorar o desempenho e apoiar a conformidade com os nossos padrões. A ferramenta de IA não toma decisões automatizadas com efeitos legais ou similares; todas as decisões são tomadas por nossos consultores humanos.

Para chamadas telefônicas, fornecemos um aviso verbal no início de cada chamada informando que a chamada pode ser gravada e transcrita usando IA. Você pode consentir pressionando 1 ou permanecendo na linha, ou recusar pressionando 2. Para interações por chat, é exibido um aviso no início da sessão informando que a conversa pode ser gravada e transcrita usando IA; ao continuar a usar o chat, você concorda com esse processamento. Com quem o Grupo LEGO compartilhará dados pessoais? Compartilhamento de informações com outras empresas do Grupo LEGO As nossas filiais (as outras empresas no Grupo LEGO) podem, por vezes, precisar acessar as suas informações para fornecer serviços em nosso nome ou em nome delas. As filiais precisam dos seus dados pessoais para que possamos executar as atividades apresentadas na tabela acima, incluindo como exemplo: Entregar os produtos e os serviços solicitados;

Entrar em contato com você por causa da sua conta ou de transações;

Enviar-lhe informações sobre os nossos sites, aplicativos e políticas;

Enviar-lhe mensagens de marketing direto

Enviar-lhe catálogos de produtos e outros materiais de marketing impressos

Processar informações que a subsidiária tenha autorização oficial para processar em nosso nome, como, por exemplo, executar a sua conta LEGO ® , suas atividades de conta LEGO Insiders e/ou gerenciar suas preferências em nosso Centro de Preferências no LEGO.com ou em nossas configurações de cookies

, suas atividades de conta LEGO Insiders e/ou gerenciar suas preferências em nosso Centro de Preferências no LEGO.com ou em nossas configurações de cookies Pesquisa interna, análise e relatórios

Identificar, analisar e cessar quaisquer atividades que possam desrespeitar as nossas políticas ou violar a legislação. As transferências para empresas do Grupo LEGO fora da Área Econômica Europeia são baseadas em Regras Corporativas Vinculantes. Compartilhamento de informações com outras empresas Consulte a nossa lista de categorias de terceiros de confiança com os quais podemos compartilhar as suas informações. Processamos dados pessoais com fornecedores nas seguintes categorias: Fornecedores de Serviços de TI. Recorremos a uma gama de parceiros de confiança a nível mundial para nos fornecer serviços de TI e administração de sistemas, incluindo fornecedores de plataformas de mercado, tanto em relação às nossas atividades voltadas para clientes e parceiros como aos nossos sistemas internos de administração e TI.

Recorremos a uma gama de parceiros de confiança a nível mundial para nos fornecer serviços de TI e administração de sistemas, incluindo fornecedores de plataformas de mercado, tanto em relação às nossas atividades voltadas para clientes e parceiros como aos nossos sistemas internos de administração e TI. Fornecedor de pagamento global e parceiros de processamento. Isso nos ajuda a garantir o processamento do pagamento de forma segura e eficiente, tanto online como nas nossas lojas ou através de faturas, transferências de dinheiro e transações no mercado.

Isso nos ajuda a garantir o processamento do pagamento de forma segura e eficiente, tanto online como nas nossas lojas ou através de faturas, transferências de dinheiro e transações no mercado. Parceiros de armazenamento na nuvem. Armazenamos os nossos dados e os seus em centros de dados seguros.

Armazenamos os nossos dados e os seus em centros de dados seguros. Provedores de CDN. Utilizamos uma Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN) para otimizar o desempenho e a segurança do nosso site. Uma CDN ajuda a distribuir conteúdo de forma eficiente usando servidores localizados em diferentes regiões geográficas. Isso significa que, quando você visita nosso site, alguns dos seus dados (como endereço IP e informações do navegador) podem ser processados pelo nosso provedor de CDN para garantir a entrega rápida e confiável do nosso conteúdo.

Utilizamos uma Rede de Distribuição de Conteúdo (CDN) para otimizar o desempenho e a segurança do nosso site. Uma CDN ajuda a distribuir conteúdo de forma eficiente usando servidores localizados em diferentes regiões geográficas. Isso significa que, quando você visita nosso site, alguns dos seus dados (como endereço IP e informações do navegador) podem ser processados pelo nosso provedor de CDN para garantir a entrega rápida e confiável do nosso conteúdo. Agências e parceiros de prevenção e detecção de fraudes. Estes trabalham com o Grupo LEGO para assegurar que o Grupo LEGO não sofra fraudes e assegurar a prevenção e detecção de fraudes no mercado.

Estes trabalham com o Grupo LEGO para assegurar que o Grupo LEGO não sofra fraudes e assegurar a prevenção e detecção de fraudes no mercado. Parceiros de armazenamento, empacotamento, transporte e entrega. Nos ajudam a levar os nossos produtos aos nossos clientes e parceiros comerciais.

Nos ajudam a levar os nossos produtos aos nossos clientes e parceiros comerciais. Parceiros de impressão de catálogos, envio de correspondência e correio. Isso nos ajuda a garantir que catálogos, revistas ou outros materiais de marketing impressos cheguem até você.

Isso nos ajuda a garantir que catálogos, revistas ou outros materiais de marketing impressos cheguem até você. Corretor de dados e parceiros agregadores de dados. Nos ajudam a alcançar possíveis novos compradores com catálogos, revistas e outros materiais de marketing e publicidade impressos ou online. Também nos ajudam a evitar que, por exemplo, você receba mais de um catálogo LEGO ® ao mesmo tempo.

Nos ajudam a alcançar possíveis novos compradores com catálogos, revistas e outros materiais de marketing e publicidade impressos ou online. Também nos ajudam a evitar que, por exemplo, você receba mais de um catálogo ao mesmo tempo. Parceiros de marketing e publicidade. Nos ajudam a fornecer anúncios personalizados, promoções, sorteios, campanhas e concursos, quando você está interagindo com o Grupo LEGO em plataformas online, nas redes sociais, em lojas ou noutros locais. Também nos ajudam a encontrar novos possíveis compradores para enviar mensagens de marketing (também chamados de “look alike”) ou nos ajudam a garantir que não enviemos uma mensagem de marketing a compradores que não estão interessados no produto ou serviço em questão (também chamado de “supressão”).

Nos ajudam a fornecer anúncios personalizados, promoções, sorteios, campanhas e concursos, quando você está interagindo com o Grupo LEGO em plataformas online, nas redes sociais, em lojas ou noutros locais. Também nos ajudam a encontrar novos possíveis compradores para enviar mensagens de marketing (também chamados de “look alike”) ou nos ajudam a garantir que não enviemos uma mensagem de marketing a compradores que não estão interessados no produto ou serviço em questão (também chamado de “supressão”). Parceiros B2B, incluindo os parceiros Merlin Entertainments e Lojas Certificadas LEGO ® Nos ajudam a realizar promoções, sorteios, concursos e campanhas, incluindo o programa de fidelidade LEGO Insiders ou o Clube da Família LEGO, além de nos ajudar a fornecer anúncios personalizados e insights de compradores.

Nos ajudam a realizar promoções, sorteios, concursos e campanhas, incluindo o programa de fidelidade LEGO Insiders ou o Clube da Família LEGO, além de nos ajudar a fornecer anúncios personalizados e insights de compradores. Parceiros de mídia social e plataformas de pesquisa online. Isso nos ajuda a estar presente, permite que você interaja com o Grupo LEGO nas plataformas em que você está e nos permite oferecer marketing personalizado de nossos produtos, além de nos proporcionar uma compreensão mais ampla de como nossos compradores e consumidores interagem conosco por meio dessas plataformas e parceiros, nossa percepção de marca e os tipos de indivíduos que interagem e fornecem feedback sobre nossa marca nas plataformas de mídia social.

Isso nos ajuda a estar presente, permite que você interaja com o Grupo LEGO nas plataformas em que você está e nos permite oferecer marketing personalizado de nossos produtos, além de nos proporcionar uma compreensão mais ampla de como nossos compradores e consumidores interagem conosco por meio dessas plataformas e parceiros, nossa percepção de marca e os tipos de indivíduos que interagem e fornecem feedback sobre nossa marca nas plataformas de mídia social. Fornecedores terceirizados que nos auxiliam a fornecer suporte ao cliente e obter insights. Isso nos ajuda a obter dados de mídias sociais a partir de plataformas de mídias sociais, compreender a percepção da nossa marca, criar insights sobre indivíduos que interagem conosco e fornecem feedback sobre a nossa marca em plataformas de mídias sociais, além de nos ajudar a oferecer um suporte ao cliente mais eficiente.

Isso nos ajuda a obter dados de mídias sociais a partir de plataformas de mídias sociais, compreender a percepção da nossa marca, criar insights sobre indivíduos que interagem conosco e fornecem feedback sobre a nossa marca em plataformas de mídias sociais, além de nos ajudar a oferecer um suporte ao cliente mais eficiente. Fornecedores de pesquisa, questionários e avaliações de produtos. Nos ajudam a receber sua opinião relevante da sua experiência LEGO ® .

Nos ajudam a receber sua opinião relevante da sua experiência . Autoridades fiscais e aduaneiras, reguladores e outras autoridades no mundo. Exigem o relatório das atividades de processamento em determinadas circunstâncias.

Exigem o relatório das atividades de processamento em determinadas circunstâncias. Consultores profissionais. Incluindo advogados, banqueiros, auditores e seguradoras em todo o mundo. Estas empresas prestam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e contábeis ao Grupo LEGO, incluindo parceiros de combate à lavagem de dinheiro e verificação do cliente. Compartilhamos dados com esses parceiros para realizar verificações contra lavagem de dinheiro e conhecer seu cliente para todos os vendedores no BrickLink ® para garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e prevenir atividades fraudulentas.

Estas empresas prestam serviços de consultoria, bancários, jurídicos, de seguros e contábeis ao Grupo LEGO, incluindo parceiros de combate à lavagem de dinheiro e verificação do cliente. Compartilhamos dados com esses parceiros para realizar verificações contra lavagem de dinheiro e conhecer seu cliente para todos os vendedores no BrickLink para garantir a conformidade com as regulamentações financeiras e prevenir atividades fraudulentas. Parceiros de plataformas de jogos. Estes nos ajudam a estar presente, permitindo que você interaja com o Grupo LEGO e vincule sua conta LEGO ® à conta da plataforma de jogos onde essa funcionalidade está disponível.

Estes nos ajudam a estar presente, permitindo que você interaja com o Grupo LEGO e vincule sua conta à conta da plataforma de jogos onde essa funcionalidade está disponível. Parceiros do mercado online. Incluindo vendedores e compradores terceirizados do BrickLink ® , processadores de pagamentos, serviços de resolução de disputas, moderadores de fóruns da comunidade e serviços de verificação de vendedores. Isso nos ajuda a operar o BrickLink ® Marketplace e os Serviços, facilitar as transações entre compradores e vendedores, verificar as identidades dos vendedores por meio da verificação de documentos, resolver disputas de transações e manter espaços comunitários seguros.

Incluindo vendedores e compradores terceirizados do BrickLink , processadores de pagamentos, serviços de resolução de disputas, moderadores de fóruns da comunidade e serviços de verificação de vendedores. Isso nos ajuda a operar o BrickLink Marketplace e os Serviços, facilitar as transações entre compradores e vendedores, verificar as identidades dos vendedores por meio da verificação de documentos, resolver disputas de transações e manter espaços comunitários seguros. Compradores e vendedores no BrickLink ® Marketplace. Compartilhamos seus dados com os vendedores para fins de atendimento de pedidos e, da mesma forma, os compradores podem ver as informações de contato dos vendedores.

Compartilhamos seus dados com os vendedores para fins de atendimento de pedidos e, da mesma forma, os compradores podem ver as informações de contato dos vendedores. Usuários do fórum. Se você participar dos fóruns do BrickLink ® , qualquer informação que você publicar estará disponível para todos os usuários do fórum, incluindo usuários públicos que não estiverem conectados. Prestador de serviços de fotografia. - Quando você participa de uma de nossas atrações, utilizamos um provedor de serviços fotográficos confiável para capturar imagens da sua experiência. Outros usos e divulgações Nós também usaremos e divulgaremos dados pessoais como acreditamos ser necessários ou apropriados: (a) para cumprir as leis aplicáveis (que podem incluir leis fora do país em que você vive); (b) para responder a pedidos de autoridades públicas e governamentais (que podem incluir autoridades fora do país em que você vive); (c) para cooperar com a aplicação da lei; (d) para proteger nossos direitos, privacidade, segurança ou propriedade e dos nossos afiliados, você ou outros. Além disso, usaremos, divulgaremos ou transferiremos dados pessoais para terceiros em caso de qualquer reorganização, fusão, venda, joint venture ou cessão potencial. Transferências para países terceiros O Grupo LEGO opera globalmente e pode transferir dados pessoais para um local fora do país onde você reside ou onde os serviços são prestados a você.

O Grupo LEGO armazena todos os dados pessoais em servidores localizados no Espaço Econômico Europeu (“EEE”).

Quando necessário (por exemplo, para lhe prestar serviços), os dados pessoais podem ser transferidos para (ou acessíveis a partir de) locais que podem incluir o Reino Unido, Austrália, Canadá, Japão, Malásia, México, Cingapura, Coreia do Sul, Estados Unidos e Hong Kong. Onde quer que seus dados pessoais sejam transferidos, garantiremos o mesmo nível de proteção para seus dados pessoais onde quer que sejam processados, implementando salvaguardas contratuais, técnicas e/ou organizacionais adequadas.

Se transferirmos seus dados pessoais para fora do EEE, garantiremos um nível semelhante de proteção para seus dados pessoais, assegurando que pelo menos uma das seguintes condições se aplique: A Comissão da UE decidiu que há um nível adequado de proteção no país em questão; ou

Existem Regras Societárias Vinculantes (BCR, Binding Corporate Rules) (para transferências entre empresas); ou

São utilizadas Cláusulas Contratuais Padrão (cláusulas de modelo da UE) são utilizadas; ou

Exceções em situações especiais são aplicadas, como cumprir um contrato com você ou seu consentimento para a transferência específica.

SEÇÃO 3: COOKIES E TECNOLOGIAS SIMILARES ('COOKIES') Os cookies são pequenos arquivos de dados que o seu navegador instala no seu computador ou dispositivo. Um cookie por conta própria não contém ou coleta informações. No entanto, quando é lido por um servidor através do navegador pode ajudar um site a fornecer um serviço mais intuitivo como, por exemplo, recordar detalhes anteriores sobre compras ou sobre a conta.

Para mais informações sobre cookies e como gerenciá-los, leia a nossa [Política de Cookies][7]completa e a [Declaração de Cookies][8], ou clique nas suas configurações de cookies no LEGO.com ou no jogo ou aplicativo digital (quando aplicável).

SEÇÃO 4: INFORMAÇÕES PARA OS PAIS Informações para os pais: como o Grupo LEGO lida com os dados pessoais das crianças Assegurando a segurança das crianças online Garantir a segurança das crianças online e dispor de medidas adicionais de tratamento da sua privacidade é de extrema importância para nós e para nos certificarmos de que mantemos os nossos fãs mais novos em segurança quando usam os nossos canais online. De fato, algumas das funcionalidades têm portas de verificação de idade para evitar que as crianças acessem as mesmas. Também tomamos todos os cuidados razoáveis para assegurarmos que não coletamos, armazenamos, usamos ou efetuamos o tratamento de informações pessoais de crianças de forma consciente, caso estes usem essas funcionalidades sem o devido consentimento dos pais. Aderimos a um programa eletrônico de segurança de menores que realiza auditorias anuais à nossa empresa para garantir que respeitamos as regras no que diz respeito à forma como interagimos com os menores online. Quando se trata de dados pessoais, solicitamos o consentimento dos pais para menores de 16 anos (ou mais, em jurisdições onde as leis locais assim o exigirem). Para o BrickLink®, os usuários devem ter 18 anos (ou mais, em jurisdições onde as leis locais assim o exigirem) para se registrarem como compradores ou vendedores. Caso tenha alguma dúvida ou consideração sobre esta política de privacidade, entre em contato conosco. Quando efetuamos o processamento de informações pessoais de crianças, seguimos alguns passos adicionais para protegermos a sua privacidade, incluindo: Garantir que informamos aos pais sobre o tipo de coleta, armazenamento, utilização e tratamento das informações pessoais das crianças e que explicamos se estamos compartilhando as suas informações;

Respeitar os requisitos legais pedindo o consentimento dos pais para coletarmos, usarmos e efetuarmos o tratamento dos dados de uma criança e pedirmos o seu consentimento para enviarmos informações sobre os nossos produtos e serviços à criança;

Limitar a forma como coletamos, armazenamos e efetuamos o tratamento de informações pessoais de crianças de forma a coletarmos apenas as informações razoavelmente necessárias para que estes possam realizar uma atividade online;

Dar acesso aos responsáveis parentais ou conceder-lhes a opção de pedirem acesso às informações pessoais que coletamos sobre as crianças. Os pais também poderão solicitar a alteração ou eliminação das informações pessoais das crianças. Coleta e utilização de informações sobre as crianças Apesar de alguns dos nossos sites, canais e aplicativos serem concebidos pensando nas famílias e usuários de todas as idades, existem outros que são pensados para serem usados principalmente por crianças. Sempre que coletamos informações pessoais de uma criança, só as armazenamos pelo tempo necessário para poder prestar-lhe um serviço ou pelo tempo legalmente exigido. Apesar de as crianças poderem escolher se compartilham ou não as suas informações, existem funcionalidades nos nossos sites que não funcionam caso estes não nos forneçam as suas informações. Sempre que é necessário fornecer informações pessoais para que as funcionalidades funcionem, apenas solicitaremos informações razoavelmente necessárias para que seja possível realizar a respectiva atividade. Estes são alguns dos exemplos de atividades em que coletamos dados das crianças: Quando as crianças se cadastra online. As crianças podem cadastrar-se nos nossos sites para terem acesso a uma grande variedade de serviços, incluindo conteúdos, jogos e concursos. Durante o cadastro, podemos pedir à criança que nos indique o endereço de e-mail do pai ou tutor, assim como o nome próprio, sexo, data de nascimento, nome de usuário e senha do menor. Usamos estas informações por motivos de segurança e notificação. Recomendamos sempre à criança que crie um nome de usuário sem qualquer informação pessoal.

As crianças podem cadastrar-se nos nossos sites para terem acesso a uma grande variedade de serviços, incluindo conteúdos, jogos e concursos. Durante o cadastro, podemos pedir à criança que nos indique o endereço de e-mail do pai ou tutor, assim como o nome próprio, sexo, data de nascimento, nome de usuário e senha do menor. Usamos estas informações por motivos de segurança e notificação. Recomendamos sempre à criança que crie um nome de usuário sem qualquer informação pessoal. Quando uma criança compartilha conteúdos da sua autoria. Alguns dos nossos sites permitem que as crianças criem ou usem conteúdos da sua autoria. Uma vez que apenas algumas destas funcionalidades exigem informações pessoais das crianças, nem todas estas atividades exigem o consentimento de um pai ou tutor. Sempre que uma atividade possa permitir que uma criança compartilhe informações pessoais, pediremos aos pais ou responsáveis ou “consentimento parental verificável” (que é um nível mais alto de consentimento dos pais). Exemplos de dados pessoais podem ser histórias, campos de texto livre, desenhos que permitem texto ou entrada gratuita de informações, fotografias da criança, clipes de som, arquivos de filmes ou qualquer tipo de conteúdo ou outros identificadores persistentes que identifiquem claramente a criança de alguma forma.

Alguns dos nossos sites permitem que as crianças criem ou usem conteúdos da sua autoria. Uma vez que apenas algumas destas funcionalidades exigem informações pessoais das crianças, nem todas estas atividades exigem o consentimento de um pai ou tutor. Sempre que uma atividade possa permitir que uma criança compartilhe informações pessoais, pediremos aos pais ou responsáveis ou “consentimento parental verificável” (que é um nível mais alto de consentimento dos pais). Exemplos de dados pessoais podem ser histórias, campos de texto livre, desenhos que permitem texto ou entrada gratuita de informações, fotografias da criança, clipes de som, arquivos de filmes ou qualquer tipo de conteúdo ou outros identificadores persistentes que identifiquem claramente a criança de alguma forma. Quando um menor participa de concursos e sorteios. Se uma criança quiser participar de um concurso, pedimos-lhe apenas as informações necessárias para a sua participação. Normalmente, só pedimos o nome próprio da criança (para podermos fazer a distinção entre elementos da mesma família) e o endereço de e-mail de um pai ou tutor (para, em conformidade com os requisitos legais de notificar o adulto responsável). Só entraremos em contato com um pai se a criança ganhar o concurso ou o sorteio de forma a sabermos para onde enviar o prêmio. Se a participação no concurso incluir a criação de conteúdos pela criança, podemos pedir o consentimento do pai ou tutor com antecedência por e-mail para assegurar que respeitamos os requisitos de privacidade no que diz respeito aos conteúdos criados pelo menor (consulte as informações supramencionadas sobre conteúdos criados por crianças). Sem consentimento, as crianças não poderão participar dos nossos concursos.

Se uma criança quiser participar de um concurso, pedimos-lhe apenas as informações necessárias para a sua participação. Normalmente, só pedimos o nome próprio da criança (para podermos fazer a distinção entre elementos da mesma família) e o endereço de e-mail de um pai ou tutor (para, em conformidade com os requisitos legais de notificar o adulto responsável). Só entraremos em contato com um pai se a criança ganhar o concurso ou o sorteio de forma a sabermos para onde enviar o prêmio. Se a participação no concurso incluir a criação de conteúdos pela criança, podemos pedir o consentimento do pai ou tutor com antecedência por e-mail para assegurar que respeitamos os requisitos de privacidade no que diz respeito aos conteúdos criados pelo menor (consulte as informações supramencionadas sobre conteúdos criados por crianças). Sem consentimento, as crianças não poderão participar dos nossos concursos. Quando as crianças recebem nossos e-mails. Podemos precisar pedir as informações de contato da criança (incluindo o seu endereço de e-mail) para respondermos a uma pergunta. Caso seja necessário entrar em contato com a criança uma segunda vez, por exemplo, para responder a mais perguntas, pedir-lhe-emos que nos indique o endereço de e-mail dos pais ou tutor. Após esta ação, apenas armazenaremos as informações de contato online da criança durante o tempo necessário para darmos resposta ao seu pedido e não as usaremos para qualquer outro fim. Caso alguma vez precisemos das informações de contato online de uma criança para estabelecermos uma comunicação regular, pediremos o endereço de e-mail do pai ou responsável, o mais rápido possível, de forma a mantermos o adulto informado sobre a coleta de dados e lhe darmos a oportunidade de solicitar o cancelamento da coleta de dados. Os pais ou tutores podem cancelar qualquer tipo de comunicação que tenhamos com as crianças a qualquer momento seguindo as instruções de cancelamento da assinatura nas referidas comunicações (caso exista mais do que uma comunicação, o adulto poderá precisar cancelar cada uma delas individualmente). Alternativamente, poderá entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente LEGO.

Podemos precisar pedir as informações de contato da criança (incluindo o seu endereço de e-mail) para respondermos a uma pergunta. Caso seja necessário entrar em contato com a criança uma segunda vez, por exemplo, para responder a mais perguntas, pedir-lhe-emos que nos indique o endereço de e-mail dos pais ou tutor. Após esta ação, apenas armazenaremos as informações de contato online da criança durante o tempo necessário para darmos resposta ao seu pedido e não as usaremos para qualquer outro fim. Caso alguma vez precisemos das informações de contato online de uma criança para estabelecermos uma comunicação regular, pediremos o endereço de e-mail do pai ou responsável, o mais rápido possível, de forma a mantermos o adulto informado sobre a coleta de dados e lhe darmos a oportunidade de solicitar o cancelamento da coleta de dados. Os pais ou tutores podem cancelar qualquer tipo de comunicação que tenhamos com as crianças a qualquer momento seguindo as instruções de cancelamento da assinatura nas referidas comunicações (caso exista mais do que uma comunicação, o adulto poderá precisar cancelar cada uma delas individualmente). Alternativamente, poderá entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente LEGO. Quando uma criança recebe notificações do aplicativo. Muitos aplicativos enviam “notificações push” para os celulares ou dispositivos dos seus clientes para os informar sobre atualizações (por vezes, até quando o aplicativo não está sendo usado). Alguns dos nossos aplicativos foram criados para serem usados por crianças. Pedimos às crianças que nos forneçam o endereço de e-mail do seu pai ou tutor, de forma a podermos informar o adulto sobre o pedido da criança antes de nossos aplicativos lhe enviarem notificações push. Não associamos o identificador do dispositivo a outras informações pessoais sem o consentimento parental. Caso deseje que seu filho deixe de receber notificações push de um dos nossos aplicativos, poderá alterar estas configurações a qualquer momento no seu dispositivo.

Muitos aplicativos enviam “notificações push” para os celulares ou dispositivos dos seus clientes para os informar sobre atualizações (por vezes, até quando o aplicativo não está sendo usado). Alguns dos nossos aplicativos foram criados para serem usados por crianças. Pedimos às crianças que nos forneçam o endereço de e-mail do seu pai ou tutor, de forma a podermos informar o adulto sobre o pedido da criança antes de nossos aplicativos lhe enviarem notificações push. Não associamos o identificador do dispositivo a outras informações pessoais sem o consentimento parental. Caso deseje que seu filho deixe de receber notificações push de um dos nossos aplicativos, poderá alterar estas configurações a qualquer momento no seu dispositivo. Quando coletamos informações sobre a localização. Alguns dos nossos sites, canais e aplicativos foram criados para crianças. Antes de coletarmos informações sobre a rua, o endereço ou as coordenadas da criança, pedimos o consentimento de um pai ou responsável por e-mail. Fazemos isso porque essas informações podem de fato identificar uma criança específica. Em contrapartida, não pedimos o consentimento dos pais para coletarmos informações relacionadas com a cidade, país ou região da criança desde que não estejam vinculados diretamente a ela. Isso porque essas informações gerais não nos permitem identificar uma criança em específico. Caso deseje que deixemos de coletar este tipo de informações de localização, você poderá alterar estas configurações a qualquer momento no dispositivo da criança. Alternativamente, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente LEGO ® .

Alguns dos nossos sites, canais e aplicativos foram criados para crianças. Antes de coletarmos informações sobre a rua, o endereço ou as coordenadas da criança, pedimos o consentimento de um pai ou responsável por e-mail. Fazemos isso porque essas informações podem de fato identificar uma criança específica. Em contrapartida, não pedimos o consentimento dos pais para coletarmos informações relacionadas com a cidade, país ou região da criança desde que não estejam vinculados diretamente a ela. Isso porque essas informações gerais não nos permitem identificar uma criança em específico. Caso deseje que deixemos de coletar este tipo de informações de localização, você poderá alterar estas configurações a qualquer momento no dispositivo da criança. Alternativamente, entre em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente . Quando coletamos “identificadores permanentes”. Para oferecer aos visitantes dos nossos canais online experiências mais relevantes e personalizadas, coletamos determinados tipos de informações (por ex.: informações sobre endereços de IP, identificador de dispositivos móveis, navegadores, prestadores de serviços de Internet, páginas de referência, páginas de saída, frequência de visitas, sistemas operacionais, carimbos de data, carimbos de hora e dados clickstream). Coletamos estas informações através de tecnologias como cookies, pixels, flash cookies, Web beacons e outro tipo de identificadores individuais (que definimos na seção relativa à Cookies na presente Política de Privacidade). Podemos coletar estas informações internamente ou pedir a terceiros que efetuem o tratamento das mesmas em nosso nome. Usamos estes dados para permitir o acesso das crianças a funcionalidades e atividades online, para personalizar conteúdos, para melhorar os nossos canais online, para avaliar o desempenho dos nossos canais online e para criarmos relatórios anônimos. Caso seja necessário coletarmos os dados pessoais de crianças por qualquer motivo, entraremos em contato com o pai ou tutor para obtermos o seu consentimento prévio. Você pode consultar na nossa Política de Cookies a lista de terceiros que coletam “identificadores permanentes” nos nossos sites e aplicativos em nossa [Política de Cookies] 10 e Declaração de Cookies. Pedir o consentimento parental Usamos diferentes tipos de consentimento parental, dependendo do tipo de dados das crianças que estamos processando e para que finalidade.





Solicitar o consentimento parental por e-mail

Se precisarmos coletar informações pessoais de uma criança para fornecer um serviço solicitado, pediremos o consentimento parental de acordo com os requisitos legais (por exemplo, COPPA para os EUA e RGPD para a UE). Enviaremos ao pai ou tutor do menor um e-mail explicando quais são as informações que coletamos e como é que estas são usadas e pedindo que nos conceda ou recuse o seu consentimento. Caso o pai ou tutor não dê o seu consentimento num prazo de tempo razoável, eliminaremos todas as informações que coletamos sobre a criança, incluindo as informações de contato do adulto que solicitamos para podermos pedir o seu consentimento.





Solicitar consentimento “parental verificado”

Se uma criança quiser compartilhar informações pessoais publicamente ou com terceiros por meio de um de nossos sites ou experiências digitais, buscaremos um nível mais alto de consentimento dos pais do que a solicitação de e-mail descrita acima. Podemos solicitar a verificação por cartão de crédito ou outro método de pagamento (com uma taxa nominal envolvida), ou uma revisão do documento de identificação dos pais emitido pelo governo.





E se um pai ou tutor não tiver recebido nenhum contato para dar o seu consentimento?

Se uma criança menor de 16 anos (ou mais, em países onde a lei assim o exige) acessar um canal online projetado para crianças usando um controle de idade, enviaremos um e-mail para os pais ou responsáveis da criança antes de coletar qualquer informação pessoal da criança. Se você acha que a sua criança está participando de uma atividade online que coleta as suas informações pessoais e você ou outro pai/responsável não recebeu um e-mail entrando em contato para obter consentimento, entre em contato conosco. Não usaremos os endereços de e-mail fornecidos durante o consentimento parental para quaisquer outros efeitos, a menos que o adulto indique expressamente o seu desejo de receber e-mails publicitários ou de fazer parte de uma atividade que permita o contato por e-mail. Opções e controle parental A qualquer momento, os pais ou tutores podem recusar que continuemos a coletar e a usar as informações pessoais da criança. Os pais ou tutores podem pedir que eliminemos dos nossos registros as informações pessoais que coletamos no seguimento da criação da conta da criança. Como as informações pessoais são necessárias para alguns serviços, apagar os registros de uma criança pode resultar na indisponibilidade de uma conta, associação ou serviço para a criança no futuro.

Se uma criança estiver registrada com uma conta LEGO, os pais ou responsáveis podem acessar, alterar ou eliminar as informações pessoais que coletamos de seus filhos: Usando o nome de usuário e a senha da criança para iniciar sessão na conta LEGO da criança, ou

Entrando em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente da LEGO Caso você prefira entrar em contato conosco, indique-nos o nome de usuário do menor e o seu número de telefone e endereço de e-mail. Teremos de confirmar a sua identidade como pai ou tutor da criança antes de lhe concedermos o acesso às suas informações pessoais. Responderemos ao seu pedido dentro de um prazo razoável.