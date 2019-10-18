Informatie over chemische stoffen op de kandidaatslijst voor REACH

De volgende producten worden geleverd met een lithium polymeerbatterij. De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze de stof “1,3-Propaansulton (CAS-nr. 1120-71-4)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) kan bevatten.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO Education SPIKE Prime set

45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

De volgende producten worden geleverd met een diode op een ontoegankelijke printplaat waarvan de fabrikant ons heeft laten weten dat deze “Lood (CAS-nr. 7439-92-1)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) bevat.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

De volgende producten bevatten een ontoegankelijk piëzo-elektrisch materiaal waarvan de fabrikant ons heeft laten weten dat het ‘lood titanium zirkoniumoxide (CAS-nr. 12626-81-2)’ bevat in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht).

10969 - Fire Truck

Deze stoffen komen voor in de huidige versie van de REACH-kandidaatslijst van het Europese Agentschap voor chemische stoffen1. Volgens EU-verordeningen (artikel 33, 1907 / 2006 REACH) zijn we verplicht het te vermelden als een product een dergelijke stof zou kunnen bevatten, zelfs als het zeer lage hoeveelheden betreft.

Er bestaat geen veiligheidsrisico en onder normale omstandigheden worden mensen niet blootgesteld aan de stof.

Met uitzondering van de bovenstaande producten, bevatten de andere LEGO producten geen stoffen die voorkomen op de huidige REACH-kandidaatslijst in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).

Bescherm het milieu: gooi batterijen of producten met batterijen niet samen met het andere huisvuil weg. Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.

Kijk voor meer info over productveiligheid op www.LEGO.com/aboutus/responsibility of bel naar 00800 5346 5555