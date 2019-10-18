REACH
Informatie over chemische stoffen op de kandidaatslijst voor REACH
De volgende producten worden geleverd met een lithium polymeerbatterij. De fabrikant van deze batterij heeft ons laten weten dat deze de stof “1,3-Propaansulton (CAS-nr. 1120-71-4)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) kan bevatten.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
De volgende producten worden geleverd met een diode op een ontoegankelijke printplaat waarvan de fabrikant ons heeft laten weten dat deze “Lood (CAS-nr. 7439-92-1)” in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht) bevat.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
De volgende producten bevatten een ontoegankelijk piëzo-elektrisch materiaal waarvan de fabrikant ons heeft laten weten dat het ‘lood titanium zirkoniumoxide (CAS-nr. 12626-81-2)’ bevat in hoeveelheden van meer dan 0,1% (in gewicht).
- 10969 - Fire Truck
Deze stoffen komen voor in de huidige versie van de REACH-kandidaatslijst van het Europese Agentschap voor chemische stoffen1. Volgens EU-verordeningen (artikel 33, 1907 / 2006 REACH) zijn we verplicht het te vermelden als een product een dergelijke stof zou kunnen bevatten, zelfs als het zeer lage hoeveelheden betreft.
Er bestaat geen veiligheidsrisico en onder normale omstandigheden worden mensen niet blootgesteld aan de stof.
Met uitzondering van de bovenstaande producten, bevatten de andere LEGO producten geen stoffen die voorkomen op de huidige REACH-kandidaatslijst in hoeveelheden van meer dan 0,1% (van het totale gewicht).
Bescherm het milieu: gooi batterijen of producten met batterijen niet samen met het andere huisvuil weg. Raadpleeg de plaatselijke instanties voor locaties van milieustations en advies over hergebruik.
Kijk voor meer info over productveiligheid op www.LEGO.com/aboutus/responsibility of bel naar 00800 5346 5555