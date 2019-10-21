REACH
Informacija apie chemines medžiagas, įtrauktas į REACH kandidatų sąrašą
Šiuose gaminiuose yra ličio polimerų baterija. Šios baterijos gamintojas mus informavo, kad jos sudėtyje gali būti 1,3-propanosultonio (CAS nr. 1120-71-4), kurio kiekis yra didesnis nei 0,1 % (pagal masę).
- 45610 – Technic Large Hub Battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Šiuose gaminiuose naudojamas diodas nepasiekiamoje plokštėje, kuriame, gamintojo duomenimis, yra „Švino (CAS nr. 7439-92-1)“, kurio kiekis viršija 0,1 % (pagal svorį).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Šiuose gaminiuose naudojama nepasiekiama
pjezoelektrinė medžiaga, kurioje, gamintojo duomenimis, yra „švino titano cirkonio oksido (CAS nr. 12626-81-2)“, kurio kiekis viršija 0,1 % (pagal svorį).
- 10969 - Fire Truck
Minėta medžiaga įtraukta į galiojantį Europos cheminių medžiagų agentūros REACH kandidatų sąrašą. Pagal ES nuostatas (REACH reglamento Nr. 33, 1907 / 2006 straipsnį) privalome informuoti apie tokią medžiagą, net jei jos kiekis yra labai mažas.
Nėra jokio pavojaus saugumui, ir įprastomis sąlygomis medžiaga neturi jokio poveikio žmonėms.
Kituose LEGO gaminiuose, išskyrus jau paminėtus, nėra medžiagų, įtrauktų į galiojantį REACH kandidatinį sąrašą, kurių kiekis yra didesnis nei 0,1 % (pagal masę).
Saugokite aplinką: nemeskite baterijų ar gaminių, kuriuose yra baterijų, kartu su buitinėmis atliekomis. Atsižvelkite į savo vietos valdžios rekomendacijas dėl pakartotinio panaudojimo ir sąlygas.
Daugiau informacijos apie gaminių saugą pateikiama www.LEGO.com/aboutus/responsibility arba telefonu 00800 5346 5555