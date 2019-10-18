Informazioni relative alle sostanze presenti nell’elenco REACH delle sostanze candidate

I seguenti prodotti includono una batteria ai polimeri di litio. Il produttore di questa batteria ci ha informato che potrebbe contenere la sostanza “1,3-Propanesultone (n. CAS 1120-71-4)” in quantità superiore allo 0,1% (in peso).

45610 – Technic Large Hub Battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

I seguenti prodotti includono un diodo su un circuito stampato inaccessibile che, secondo comunicazione del produttore, contiene “Piombo (CAS n. 7439-92-1)” in quantità superiori allo 0,1% (in peso).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

I seguenti prodotti includono un materiale piezoelettrico inaccessibile che il produttore ci ha informato contenere “ossido di titanio zirconio piombo (n. CAS 12626-81-2)” in quantità superiori allo 0,1% (in peso).

10969 - Fire Truck

Le sostanze menzionate sono presenti nella versione attuale dell’Elenco REACH delle sostanze candidate dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche. Secondo i regolamenti UE (Articolo 33, 1907 / 2006 REACH) siamo obbligati a informare se una tale sostanza potrebbe essere presente, anche a livelli molto bassi.

Non vi è alcun rischio per la sicurezza e le persone non saranno esposte alla sostanza in condizioni normali.

Nessun altro prodotto LEGO®, oltre a quelli menzionati sopra, contiene sostanze incluse nell’attuale Elenco REACH delle sostanze candidate in quantità superiori allo 0,1% (in peso).

Proteggi l’ambiente! Non smaltire queste batterie o prodotti contenenti batterie con i rifiuti domestici. Per consulenza sul riciclaggio dei rifiuti e le strutture di riciclaggio, rivolgersi alle proprie autorità locali.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza dei prodotti sono disponibili su www.LEGO.com/aboutus/responsibility o chiamando il numero 00800 5346 5555