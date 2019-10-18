A REACH jelöltek listáján szereplő anyagokra vonatkozó információk

A következő termékek tartalmazzák a lítium-polimer akkumulátort. Az akkumulátor gyártója tájékoztatott bennünket arról, hogy ezek 0,1 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak „1,3-propánszulton (CAS-száma 1120-71-4)” anyagot.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

A következő termékek egy el nem érhető áramköri lapon elhelyezett diódát is tartalmaznak, amely, a gyártó tájékoztatása szerint, „Ólmot (CAS-szám 7439-92-1)“ tartalmaz, aminek mennyisége több, mint 0,1 tömegszázalék.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Az alábbi termékek olyan piezoelektromos anyagot tartalmaznak, hozzá nem férhető helyen, amely a gyártó tájékoztatása szerint 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben "ólom-titán-cirkónium-oxidot (CAS-szám: 12626-81-2)" tartalmaz.

10969 - Fire Truck

Az említett anyagok a European Chemical Agency REACH Candidate List jelenleg hatályos változatában szerepelnek. Az EU rendeletnek (1907 / 2006 REACH rendelet 33. cikke) megfelelően kötelesek vagyunk tájékoztatást nyújtani, ha egy ilyen anyag jelen van termékeinkben, akár nagyon alacsony mennyiségben is.

Nem áll fenn biztonsági kockázat, és rendeltetésszerű használat esetén az emberek nincsenek kitéve az anyagnak.

A fent említetteken kívüli egyéb LEGO® termékek nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyek a 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben szerepelnek a jelenleg hatályos REACH jelöltlistán.

Óvja a környezetét és ne a háztartási hulladékba tegye az elemeket vagy az őket tartalmazó termékeket. Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.

A termékbiztonságról szóló további információkat megtalálja a www.LEGO.com/aboutus/responsibility weboldalon, vagy hívja a 00800 5346 5555 telefonszámot.