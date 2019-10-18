REACH
A REACH jelöltek listáján szereplő anyagokra vonatkozó információk
A következő termékek tartalmazzák a lítium-polimer akkumulátort. Az akkumulátor gyártója tájékoztatott bennünket arról, hogy ezek 0,1 tömegszázaléknál nagyobb mennyiségben tartalmazhatnak „1,3-propánszulton (CAS-száma 1120-71-4)” anyagot.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
A következő termékek egy el nem érhető áramköri lapon elhelyezett diódát is tartalmaznak, amely, a gyártó tájékoztatása szerint, „Ólmot (CAS-szám 7439-92-1)“ tartalmaz, aminek mennyisége több, mint 0,1 tömegszázalék.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Az alábbi termékek olyan piezoelektromos anyagot tartalmaznak, hozzá nem férhető helyen, amely a gyártó tájékoztatása szerint 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben "ólom-titán-cirkónium-oxidot (CAS-szám: 12626-81-2)" tartalmaz.
- 10969 - Fire Truck
Az említett anyagok a European Chemical Agency REACH Candidate List jelenleg hatályos változatában szerepelnek. Az EU rendeletnek (1907 / 2006 REACH rendelet 33. cikke) megfelelően kötelesek vagyunk tájékoztatást nyújtani, ha egy ilyen anyag jelen van termékeinkben, akár nagyon alacsony mennyiségben is.
Nem áll fenn biztonsági kockázat, és rendeltetésszerű használat esetén az emberek nincsenek kitéve az anyagnak.
A fent említetteken kívüli egyéb LEGO termékek nem tartalmaznak olyan anyagokat, melyek a 0,1 tömegszázalékot meghaladó mennyiségben szerepelnek a jelenleg hatályos REACH jelöltlistán.
Óvja a környezetét és ne a háztartási hulladékba tegye az elemeket vagy az őket tartalmazó termékeket. Érdeklődjék a lakóhelyéhez közel eső hatóságnál az újrahasznosítás módjáról és lehetőségeiről.
A termékbiztonságról szóló további információkat megtalálja a www.LEGO.com/aboutus/responsibility weboldalon, vagy hívja a 00800 5346 5555 telefonszámot.