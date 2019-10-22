REACH
Informations concernant les substances figurant dans la liste des substances candidates du règlement REACH
Les produits suivants contiennent une batterie lithium polymère. Le fabricant de cette batterie nous a informés qu'elle pouvait contenir la substance « 1,3-propane sultone (CAS no 1120-71-4) » dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Les produits suivants comprennent une diode sur un circuit imprimé inaccessible. Le fabricant nous a informés qu’elle contenait du « plomb (CAS no 7439-92-1) » dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Les produits suivants contiennent un matériau piézoélectrique inaccessible dont le fabricant nous a informé qu’il contenait de « l’oxyde de zirconium, de plomb et de titane (CAS no 12626-81-2) » dans des quantités supérieures à 0,1% (en poids).
- 10969 - Fire Truck
Ces substances figurent dans la version actuelle de la liste des substances candidates du règlement REACH de l’Agence européenne des produits chimiques. Conformément à la réglementation de l’UE (article 33 du règlement 1907/2006 REACH), nous sommes tenus de vous informer de la présence potentielle d’une telle substance, même dans de très petites quantités.
Votre sécurité n’est pas menacée et vous ne serez pas exposé(e) à la substance dans des conditions normales.
Hormis les produits susmentionnés, aucun autre produit LEGO ne contient l’une ou l’autre substance figurant dans l’actuelle liste des substances candidates du règlement REACH dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).
Protégez l’environnement en ne jetant pas vos piles ou produits contenant des batteries avec vos déchets ménagers. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.
Pour plus d’informations sur la sécurité des produits, rendez-vous sur le site www.LEGO.com/aboutus/responsibility ou téléphonez au 00800 5346 5555