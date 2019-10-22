Informations concernant les substances figurant dans la liste des substances candidates du règlement REACH

Les produits suivants contiennent une batterie lithium polymère. Le fabricant de cette batterie nous a informés qu'elle pouvait contenir la substance « 1,3-propane sultone (CAS no 1120-71-4) » dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Les produits suivants comprennent une diode sur un circuit imprimé inaccessible. Le fabricant nous a informés qu’elle contenait du « plomb (CAS no 7439-92-1) » dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Les produits suivants contiennent un matériau piézoélectrique inaccessible dont le fabricant nous a informé qu’il contenait de « l’oxyde de zirconium, de plomb et de titane (CAS no 12626-81-2) » dans des quantités supérieures à 0,1% (en poids).

10969 - Fire Truck

Ces substances figurent dans la version actuelle de la liste des substances candidates du règlement REACH de l’Agence européenne des produits chimiques. Conformément à la réglementation de l’UE (article 33 du règlement 1907/2006 REACH), nous sommes tenus de vous informer de la présence potentielle d’une telle substance, même dans de très petites quantités.

Votre sécurité n’est pas menacée et vous ne serez pas exposé(e) à la substance dans des conditions normales.

Hormis les produits susmentionnés, aucun autre produit LEGO ne contient l’une ou l’autre substance figurant dans l’actuelle liste des substances candidates du règlement REACH dans des quantités supérieures à 0,1 % (en poids).

Protégez l’environnement en ne jetant pas vos piles ou produits contenant des batteries avec vos déchets ménagers. Contactez les autorités locales pour obtenir des informations sur le recyclage et connaître les points de collecte.

Pour plus d’informations sur la sécurité des produits, rendez-vous sur le site www.LEGO.com/aboutus/responsibility ou téléphonez au 00800 5346 5555