Politique de confidentialité – Comment nous contacter

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Merci de nous avoir contactés. Nous prenons la confidentialité de vos données très au sérieux et nous sommes heureux de répondre à vos éventuelles questions ou préoccupations.

Veuillez utiliser cette adresse e-mail pour nous contacter par voie électronique : privacy.officer@LEGO.com. Avant d’envoyer un e-mail, merci de lire ce qui suit.

Nous avons remarqué que lorsqu’une adresse e-mail est publiée en ligne, elle est utilisée pour poser toutes sortes de questions, même celles qui ne se rapportent pas à la confidentialité des données. Par conséquent, nous devons faire appel à des spécialistes expérimentés en matière de consommation afin de nous aider à gérer tous les e-mails entrants. Ainsi, si vous envoyez un e-mail à l’adresse privacy.officer@LEGO.com vous pouvez recevoir une réponse de la part d’un spécialiste en matière de consommation qui travaille en étroite collaboration avec le responsable de la protection des données (DPO).

Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez que seule l’équipe du responsable de la protection des données soit informée de votre question ou préoccupation, deux options vous sont proposées. Vous pouvez contacter directement le responsable de la protection des données à l’adresse suivante :

LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: Data Protection Officer

Vous avez également la possibilité d’envoyer un e-mail à l’adresse privacy.officer@LEGO.com en demandant d’être contacté(e) par le responsable de la protection des données. Dans ce cas, votre e-mail sera transmis à l’équipe du responsable de la protection des données qui reviendra vers vous par e-mail (en anglais).

Veuillez noter que l’équipe du responsable de la protection des données ne gère que les questions liées à la confidentialité des données. Par conséquent, si votre lettre ou votre e-mail porte sur un autre sujet, vous ne recevrez pas de réponse.