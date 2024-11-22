Avis de confidentialité pour les candidats

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Dernière modification : 22 mai 2026

En quoi consiste cette notification ?

Tout d'abord, c'est formidable que vous souhaitiez venir jouer avec nous, mais nous devons vous informer de vos droits à la vie privée lorsque vous utilisez notre plateforme LEGO Group Careers, où LEGO System A/S, ou une autre entité juridique groupe LEGO, est le contrôleur de données, comme décrit cidessous dans la section "Qui est responsable de vos données personnelles?"

Dans cette notification, lorsque nous utilisons "nous", "notre" ou "nos", nous entendons le groupe LEGO.

Pour postuler à un poste en ligne au sein du groupe LEGO, vous devrez créer et enregistrer un profil sur notre site Web à l'aide d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe de votre choix. Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe seront nécessaires pour accéder à votre profil

Si vous n'avez pas l'âge légal local applicable, assurez vous de consulter vos parents/tuteur légal. Veuillez également noter que le groupe LEGO exige le consentement de vos parents/tuteurs légaux avant qu'une relation de travail puisse être établie.

Quelles sont les données personnelles collectées par le groupe LEGO?

Nous collectons des données personnelles auprès de vous qui nous permettent d'évaluer votre candidature à nos postes disponibles, telles que:

Données de profil (par exemple, nom, nom d'utilisateur et mot de passe)

Coordonnées (p. ex. adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone)

Informations sur les antécédents, parcours académique et le CV (par exemple, références à l'éducation, diplômes, notes, antécédents professionnels)

Candidature (par exemple, candidature motivée avec des références externes)

Photographie (p. ex., photo jointe à la demande)

Si, en tant que candidat, vous êtes invité à un entretien, nous pouvons également vous demander de fournir les informations suivantes, si elles sont autorisées par la législation locale, le cas échéant:

Vérification des références, par exemple d'anciens employeurs

Autre vérification des antécédents, mais qui ne concerneront que certains postes et niveaux et uniquement pour les candidats sélectionnés pour le 2nd entretien ou qui sont arrivés à l'étape de la promesse d’embauche et qui ont donné leur consentement préalable à la vérification des antécédents

Casier judiciaire

Résultats des tests

Informations financières (par exemple, numéro de compte bancaire, salaires, dettes, avantages sociaux, pension, rapport de crédit)

Catégories particulières de données à caractère personnel (par exemple, les données de santé ou votre appartenance syndicale, lorsque la loi l'autorise et si cela est pertinent pour le poste spécifique)

LinkedIn et autres profils pertinents sur les réseaux sociaux

Le groupe LEGO prend toutes les décisions liées à l'emploi entièrement sur la base du mérite et des qualifications (conformément à la loi applicable). Par conséquent, vous ne devez inclure que des données personnelles pertinentes pour l'examen de votre candidature et omettre les données personnelles telles que votre race ou votre origine ethnique, votre orientation politique ou philosophique, vos croyances religieuses, votre appartenance syndicale ou votre orientation sexuelle.

Soyez particulièrement conscient si:

vous postulez à un poste aux États-Unis, il vous sera demandé de fournir certaines informations démographiques spécifiques dans un questionnaire distinct en raison de notre obligation de collecter des informations à des fins de respect de l'égalité des chances. L'évaluation de votre demande n'en sera en aucun cas affectée si vous choisissez de ne pas fournir les informations énumérées ;

vous postulez à un poste pour lequel une certification sanitaire est exigée par la loi ou notre politique interne, vous pouvez également être tenu de participer à un examen de santé conformément à la législation locale applicable ;

vous postulez à un poste pour lequel un casier judiciaire, un rapport de crédit ou un visa/permis de travail, etc. est requis par la loi ou notre politique interne, vous pouvez être tenu de les fournir également, conformément à la législation locale; et

vous êtes déjà employé au sein du groupe LEGO, les données personnelles que nous collectons dans le cadre de ce processus de recrutement, y compris, mais sans s'y limiter, les informations sur votre historique de poste interne, les évaluations, la formation et les cours, accompagneront automatiquement votre candidature lorsque vous postulerez à un nouveau poste en interne.

Si votre candidature est retenue, l'offre d'emploi peut être subordonnée à la réalisation de vérifications préalables à l'embauche à notre satisfaction.

Quelles sont les finalités du traitement de vos données personnelles?

Nous traiterons les données personnelles que vous avez soumises et/ou que nous avons collectées en externe (par le biais de références, de tests et de médias sociaux pertinents), dans le but légitime d'évaluer votre candidature aux postes disponibles et de vous informer lorsque vous vous êtes inscrit à un agent d'emploi.

Lorsque vous créez un compte d'accueil candidat, nous traiterons vos données personnelles dans le cadre de votre accès et de vos outils sur notre plateforme Carrières du groupe LEGO.

Pour les postes au Danemark, au Royaume-Uni et dans le Massachusetts, nous pouvons également utiliser des outils de recrutement, y compris des outils dotés de fonctionnalités assistées par l'IA, afin de nous aider à évaluer votre candidature, à comparer vos qualifications avec les exigences d'un poste, à aider les recruteurs à examiner et à hiérarchiser les candidatures et, le cas échéant. Ces outils sont utilisés pour faciliter le processus de recrutement et ne remplacent pas la prise de décision humaine. Les recruteurs et les responsables du recrutement restent chargés d'examiner les candidatures et de prendre les décisions.

Nous analyserons et déduirons des résultats statistiques à l'aide de vos données personnelles (à l'exclusion de certaines catégories de données personnelles) dans le but légitime de comprendre les tendances du processus de recrutement et d'aider à améliorer nos processus de recrutement et d'embauche.

Des catégories particulières de données à caractère personnel (par exemple, les données de santé ou votre appartenance syndicale, le cas échéant, pour le poste spécifique) sont traitées lorsque cela est nécessaire aux fins de l'exécution des obligations et de l'exercice de droits spécifiques du groupe LEGO ou pour vous dans le domaine du droit de l'emploi, de la sécurité sociale et de la protection sociale, dans la mesure où cela est autorisé par la loi.

Enfin, le groupe LEGO traite les données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour établir, exercer ou défendre des droits en justice, et pour protéger le groupe LEGO, la marque LEGO ou les produits LEGO.

Qui est responsable de vos données personnelles ?

Le groupe LEGO est composé de plusieurs entités juridiques différentes réparties dans le monde entier. Pour en savoir plus sur le groupe LEGO, cliquez https://www.LEGO.com/aboutus Cette notification est émise au nom de toutes les sociétés du groupe LEGO.

Nous avons nommé un délégué mondial à la protection des données ("DPO") qui est chargé de superviser les questions relatives à cette notification. Si vous avez des questions concernant cette notification, veuillez nous contacter. Vous pouvez également envoyer une lettre au DPO à l'adresse suivante :

LEGO System A/S

Aastvej 1, 7190 Billund

Denmark

Att: DPO

Veuillez inclure votre nom, votre pays et d'autres détails auxquels votre demande se rapporte.

Transfert et protection de vos données personnelles

En tant qu'organisation globale disposant de bureaux et d'opérations dans le monde entier, nous transférerons les données personnelles que nous collectons à un niveau agrégé ou individuel à diverses divisions, filiales, coentreprises et sociétés affiliées du groupe LEGO dans le monde entier, situées à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Espace économique européen, aux fins énoncées ci-dessus et conformément aux lois applicables, ainsi qu'aux sous-traitants du groupe LEGO à des fins de stockage et de service.

Vos données personnelles seront consultées par les employés et les entités du groupe LEGO uniquement lorsque cela est nécessaire. Vos données personnelles ne seront divulguées à des tiers que si vous avez donné votre consentement aux présentes ou si le groupe LEGO est autorisé à divulguer ces informations en vertu de la loi applicable, y compris à:

les partenaires et autres contacts d'affaires soumis à la confidentialité, et

les autorités gouvernementales (par exemple, les autorités fiscales, la police et d'autres autorités publiques qui demandent des informations et où le groupe LEGO est soit obligé de fournir les informations, soit il est évalué que le groupe LEGO est autrement autorisé à le faire) fournir les informations).

Le transfert de données personnelles entre les entités du groupe LEGO sera basé sur les Règles du groupe LEGO.

Si les fournisseurs et sous-traitants traitent vos données personnelles en dehors de l'UE/EEE, ce transfert de données personnelles sera soumis soit à une décision d'adéquation de la Commission européenne, soit à un mécanisme de certification approuvé par l'UE, soit aux clauses contractuelles types de la Commission européenne.

Vous pouvez toujours demander une copie des accords de transfert, qui incluent le transfert de données personnelles.

Mesures de sécurité

Les données personnelles sont disponibles en interne dans les systèmes informatiques, les serveurs et les applications du groupe LEGO, qui sont soumis aux politiques de cybersécurité du groupe LEGO en matière d'accès et de contrôles de sécurité.

Le groupe LEGO a mis en place des mesures technologiques et organisationnelles pour protéger vos données personnelles contre toute utilisation non autorisée ou inappropriée pendant qu'elles sont en notre possession. Nous stockons les données personnelles sur des serveurs à accès limité situés dans des installations sécurisées. Nos mesures de sécurité sont évaluées en permanence. Nous mettons tout en œuvre pour garantir un niveau de sécurité approprié, adapté aux risques spécifiques du traitement des données personnelles, et nous exigeons la même chose de la part de nos fournisseurs et sous-traitants.

Conservation des données personnelles

Le groupe LEGO dispose d'un système de conservation avec des conditions de conservation applicables à l’échelle nationale. Nous supprimons les données personnelles conformément à ce régime de conservation. Toute prolongation des délais de conservation sera effectuée sur la base des exigences de la loi applicable (telles que la documentation de la conformité légale ou des litiges ou à des fins d'archivage).

Les données personnelles peuvent également être conservées pendant une période plus longue s'il est nécessaire pour nous de conserver les informations pour le traitement et la défense d'une réclamation ou d'un litige.

Vos droits à la vie privée

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne les données à caractère personnel dont nous disposons:

Demander l'accès aux données personnelles que nous traitons à votre sujet : Vous avez le droit de nous demander des informations sur vos données personnelles ou d'y accéder. Il existe certaines exemptions, ce qui signifie que vous ne recevrez pas toujours toutes les données que nous traitons.

l'accès aux données personnelles que nous traitons à votre sujet : Vous avez le droit de nous demander des informations sur vos données personnelles ou d'y accéder. Il existe certaines exemptions, ce qui signifie que vous ne recevrez pas toujours toutes les données que nous traitons. Demander la rectification de vos données personnelles : ce droit vous permet de faire rectifier vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes.

de vos données personnelles : ce droit vous permet de faire rectifier vos données personnelles si elles sont inexactes ou incomplètes. S'opposer au traitement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que nous ne traitions plus vos données personnelles. Cependant, cela ne s'applique que dans certaines circonstances, et il se peut que nous n'ayons pas besoin d'arrêter le traitement de vos données personnelles si nous pouvons donner des raisons légitimes de continuer à utiliser vos données personnelles.

de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que nous ne traitions plus vos données personnelles. Cependant, cela ne s'applique que dans certaines circonstances, et il se peut que nous n'ayons pas besoin d'arrêter le traitement de vos données personnelles si nous pouvons donner des raisons légitimes de continuer à utiliser vos données personnelles. Demander la suppression de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que vos données personnelles soient supprimées. Veuillez noter que, dans certaines circonstances, nous pouvons être tenus de conserver certaines de vos données personnelles après que vous ayez demandé leur suppression pour nous conformer à nos obligations légales ou contractuelles. Nous pouvons également être autorisés par les lois applicables à conserver certaines de vos données personnelles pour satisfaire nos besoins commerciaux.

de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que vos données personnelles soient supprimées. Veuillez noter que, dans certaines circonstances, nous pouvons être tenus de conserver certaines de vos données personnelles après que vous ayez demandé leur suppression pour nous conformer à nos obligations légales ou contractuelles. Nous pouvons également être autorisés par les lois applicables à conserver certaines de vos données personnelles pour satisfaire nos besoins commerciaux. Demander la limitation du traitement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que nous ne traitions vos données personnelles que dans des circonstances limitées, y compris avec votre consentement.

du traitement de vos données personnelles : ce droit vous permet de demander que nous ne traitions vos données personnelles que dans des circonstances limitées, y compris avec votre consentement. Demander la portabilité de vos données personnelles : ce droit vous permet de recevoir une copie (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine) des données personnelles traitées uniquement par des moyens automatisés et sur la base du consentement ou de l'exécution d'un contrat.

de vos données personnelles : ce droit vous permet de recevoir une copie (dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine) des données personnelles traitées uniquement par des moyens automatisés et sur la base du consentement ou de l'exécution d'un contrat. Retrait de votre consentement: Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous désinscrivant par e-mail ou en nous contactant. Toutefois, cela n'affectera pas notre droit de traiter les données personnelles obtenues avant le retrait de votre consentement, ni notre droit de poursuivre certaines parties du traitement sur la base d'autres bases juridiques que votre consentement.

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment en vous désinscrivant par e-mail ou en nous contactant. Toutefois, cela n'affectera pas notre droit de traiter les données personnelles obtenues avant le retrait de votre consentement, ni notre droit de poursuivre certaines parties du traitement sur la base d'autres bases juridiques que votre consentement. Déposer une plainte: Vous pouvez toujours déposer une plainte auprès d'une autorité de protection des données, par exemple l'Agence danoise de protection des données.





Si vous souhaitez exercer vos droits à la vie privée, veuillez [email protected] contacter ou envoyer une lettre à LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Danemark, à l'attention de : Data Privacy.