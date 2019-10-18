REACH
Tietoa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista
Seuraavat tuotteet sisältävät litiumpolymeeriakun. Tämä akku saattaa valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”1,3-propaanisultoni (CAS-nro 1120-71-4)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamattomassa piirilevyssä diodin, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy (CAS-nro 7439-92-1)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamatonta pietsosähköistä materiaalia, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy-titaani-zirkoniumoksidi (CAS-nro 12626-81-2)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.
- 10969 - Fire Truck
Nämä aineet on mainittu Euroopan kemikaaliviraston laatimassa ajantasaisessa luettelossa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista. EU:n asetuksen (33 artikla, 1907/2006 REACH) mukaisesti meillä on velvollisuus ilmoittaa, mikäli luetteloon kuuluvaa ainetta voi esiintyä tuotteessa vähäisinäkin määrinä.
Aine ei vaaranna turvallisuutta, eivätkä ihmiset altistu aineelle tavallisissa olosuhteissa.
Edellä mainittuja tuotteita lukuun ottamatta muut LEGO tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista laaditussa ajantasaisessa luettelossa lueteltuja aineita, joiden määrä olisi yli 0,1 painoprosenttia.
Akut/paristot ja akkuja/paristoja sisältävät tuotteet on hävitettävä ympäristöystävällisesti ja erillään muusta talousjätteestä. Tietoja kierrätyksestä ja keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta.
Lisätietoja tuoteturvallisuudesta saat osoitteesta www.LEGO.com/aboutus/responsibility tai puhelinnumerosta 00800 5346 5555.