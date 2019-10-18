Tietoa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista

Seuraavat tuotteet sisältävät litiumpolymeeriakun. Tämä akku saattaa valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”1,3-propaanisultoni (CAS-nro 1120-71-4)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamattomassa piirilevyssä diodin, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy (CAS-nro 7439-92-1)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Seuraavat tuotteet sisältävät saavuttamatonta pietsosähköistä materiaalia, joka valmistajansa mukaan sisältää ainetta ”lyijy-titaani-zirkoniumoksidi (CAS-nro 12626-81-2)”, jonka määrä ylittää 0,1 painoprosenttia.

10969 - Fire Truck

Nämä aineet on mainittu Euroopan kemikaaliviraston laatimassa ajantasaisessa luettelossa REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista. EU:n asetuksen (33 artikla, 1907/2006 REACH) mukaisesti meillä on velvollisuus ilmoittaa, mikäli luetteloon kuuluvaa ainetta voi esiintyä tuotteessa vähäisinäkin määrinä.

Aine ei vaaranna turvallisuutta, eivätkä ihmiset altistu aineelle tavallisissa olosuhteissa.

Edellä mainittuja tuotteita lukuun ottamatta muut LEGO tuotteet eivät sisällä REACH-asetuksen mukaisista luvanvaraisista aineista laaditussa ajantasaisessa luettelossa lueteltuja aineita, joiden määrä olisi yli 0,1 painoprosenttia.

Akut/paristot ja akkuja/paristoja sisältävät tuotteet on hävitettävä ympäristöystävällisesti ja erillään muusta talousjätteestä. Tietoja kierrätyksestä ja keräyspisteiden sijainnista saat paikallisilta viranomaisilta.

Lisätietoja tuoteturvallisuudesta saat osoitteesta www.LEGO.com/aboutus/responsibility tai puhelinnumerosta 00800 5346 5555.