Información sobre sustancias recogidas en la lista de sustancias candidatas REACH

Los productos indicados a continuación incluyen una batería de polímero de litio. El fabricante de dicha batería nos ha informado de que puede contener la sustancia “1,3-propanosultona” (nº CAS: 1120-71-4) en una concentración superior al 0,1 % (en peso).

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Los siguientes productos incluyen un diodo conectado a una placa de circuito inaccesible que, de acuerdo con la información que nos ha proporcionado el fabricante, contiene “Lead” (número CAS: 7439-92-1) en una concentración superior al 0,1 % (en peso).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Los siguientes productos incluyen un material piezoeléctrico inaccesible que, de acuerdo con la información que nos ha proporcionado el fabricante, contiene “titanato zirconato de plomo” (nº CAS: 12626-81-2) en una concentración superior al 0,1 % (en peso).

10969 - Fire Truck

Las sustancias mencionadas están recogidas en la versión vigente de la Lista de sustancias candidatas REACH de la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos. Según el artículo 33 del Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH), tenemos la obligación de informar de la presencia de tales sustancias, incluso en niveles muy reducidos.

No existe riesgo para la seguridad y las personas no se ven expuestas a las sustancias en condiciones normales.

Ningún otro producto LEGO, aparte de los indicados anteriormente, contiene sustancias recogidas en la versión vigente de la lista de sustancias candidatas REACH en una concentración superior al 0,1 % (en peso).

Protege el medio ambiente. No deseches las pilas ni los productos que contengan pilas junto con tus residuos domésticos. Solicita asesoramiento e información sobre instalaciones de reciclaje a las autoridades de tu localidad.

Para más información acerca de la seguridad de nuestros productos, visita www.LEGO.com/aboutus/responsibility o llama al número de teléfono 00800 5346 5555.