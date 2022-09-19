Política de Privacidad: ¿cómo contactar con nosotros?
Hola:
Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Nos tomamos muy en serio la privacidad de tus datos y siempre estamos encantados de ayudarte con cualquier duda o inquietud que puedas tener.
Usa esta dirección de correo electrónico para ponerte en contacto con nosotros electrónicamente: privacy.officer@LEGO.com. Antes de enviarnos un correo electrónico, no obstante, te rogamos que leas el siguiente texto.
Cuando ponemos una dirección de correo electrónico a disposición de nuestros clientes en Internet, esta suele usarse para todo tipo de consultas, incluidas algunas que no guardan relación con la privacidad de los datos. Para afrontar esta situación, necesitamos recurrir a unos cuantos expertos en atención al consumidor que nos ayudan a gestionar todo el correo electrónico que recibimos. Por este motivo, si te pones en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a privacy.officer@LEGO.com podrías recibir una respuesta de uno de esos expertos en atención al consumidor, quienes trabajan en estrecha colaboración con nuestro equipo responsable de la protección de datos.
Si, por alguna razón, quieres que tu duda o inquietud sea atendida por nuestro equipo responsable de la protección de datos y por nadie más, tienes dos opciones. Puedes ponerte en contacto directamente con el equipo responsable de la protección de datos escribiendo por correo postal a:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
Att: Data Protection Officer
O puedes ponerte en contacto por correo electrónico con privacy.officer@LEGO.com e indicar que quieres que el equipo responsable de la protección de datos se ponga en contacto contigo. En este último caso, tu mensaje de correo electrónico se reenviará al equipo responsable de la protección de datos, quienes se pondrán en contacto contigo por correo electrónico (en inglés).
Ten en cuenta que el equipo responsable de la protección de datos solo puede tratar asuntos relacionados con la privacidad de los datos. En consecuencia, si tu carta o correo electrónico tiene que ver con cualquier otra cosa, no recibirás una respuesta.