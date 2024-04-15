Notificación de Privacidad del Candidato

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Última modificación: 22 de mayo de 2026

¿De qué se trata esta notificación?

En primer lugar, nos alegra que quiera venir a jugar con nosotros, pero debemos informarle sobre su derecho de privacidad al utilizar nuestra plataforma LEGO Group Careers, LEGO System A/S, u otra entidad del Grupo LEGO, es el responsable del tratamiento tal y como se describe a continuación en el apartado “¿Quién es el responsable de sus Datos Personales?”.

A los efectos de esta notificación, cuando utilizamos "nosotros", "nos" o "nuestro" en esta notificación, nos referimos al Grupo LEGO.

Para aplicar a un puesto dentro del Grupo LEGO, deberá crear y registrar un perfil en nuestro sitio web utilizando un nombre de usuario y una contraseña de su elección. Se requerirá su nombre de usuario y contraseña para acceder a su perfil.

Si es menor de edad según la legislación aplicable a tu lugar de residencia, asegúrese de consultar a sus padres o tutor legal. Asimismo, le informamos de que el Grupo LEGO requiere el consentimiento de sus padres o tutor legal antes de establecer una relación laboral.

¿Qué datos personales recopila el Grupo LEGO?

Recogemos sus datos personales lo que nos permite evaluar su candidatura para nuestras vacantes disponibles, tales como:

Datos de perfil (por ejemplo: nombre, nombre de usuario y contraseña)

Información de contacto (por ejemplo: dirección, correo electrónico, número de teléfono)

Información académica, antecedentes, y CV (por ejemplo: referencias a educación, títulos, calificaciones, historial laboral)

Solicitud de empleo (por ejemplo, solicitud motivada con referencias externas)

Fotografía (por ejemplo, fotografía de carnet adjunto a la solicitud)

Si usted, como candidato, es invitado a una entrevista, también podemos solicitarle siguiente información, si corresponde conforme a la normativa aplicable:

Verificación de referencias de exempleados

Otras verificaciones de antecedentes, aunque únicamente respecto de determinados puestos y niveles y solo para candidatos seleccionados para una segunda entrevista o que se encuentren más próximos a la fase de oferta, y que hayan otorgado su consentimiento previo para dicha verificación Antecedentes penales

Resultados de pruebas

Información financiera (por ejemplo, número de cuenta bancaria, salarios, deudas, beneficios sociales, pensión, informe crediticio)

Categorías especiales de datos personales (por ejemplo, datos de salud o afiliaciones sindicales, cuando esté legalmente permitido y si son relevantes para el puesto específico)

LinkedIn y otros perfiles relevantes en redes sociales

El Grupo LEGO toma todas las decisiones relacionadas con el empleo basándose exclusivamente en el mérito y las cualificaciones (de conformidad con la ley aplicable). En consecuencia, sólo debe incluir datos personales relevantes para la revisión de su solicitud y omitir datos personales como su raza u origen étnico, su orientación política o filosófica, sus creencias religiosas, su afiliación sindical o su orientación sexual.

Tenga en cuenta específicamente que, si usted:

Solicita un puesto en los EE. UU., se le pedirá que proporcione cierta información demográfica específica en un cuestionario separado debido a nuestra obligación de recopilar información con fines de cumplimiento de igualdad de oportunidades. La evaluación de su solicitud no se verá afectada de ninguna manera si decide no proporcionar la información indicada;

Solicita un puesto donde la ley o nuestra política interna exigen una certificación de salud, es posible que también se le solicite que participe en un examen médico de conformidad con la ley local aplicable;

Solicita un puesto en el que la ley o nuestra política interna exigen revisión de sus antecedentes penales, informe de solvencia crediticia o visado/permiso de trabajo, etc., es posible que deba proporcionarlos también, de conformidad con la ley local; y

Si ya trabaja dentro del Grupo LEGO, los datos personales recopilados por nosotros como parte de este proceso de selección, que incluyen, entre otros, historial laboral, evaluaciones, educación y cursos, acompañarán automáticamente su candidatura, cuando solicite un nuevo puesto internamente.

Si su solicitud es aceptada, la oferta de trabajo puede estar condicionada a que se realicen controles previos a la contratación.

¿Cuál es la finalidad de tratar sus datos personales?

Trataremos los datos personales enviados por usted y/o recopilados externamente (a través de referencias de empleo, pruebas y búsquedas en redes sociales), con el fin legítimo de evaluar su candidatura para puestos disponibles e informarle cuando se haya registrado en una alerta de empleo.

Cuando cree una cuenta Candidate Home, trataremos sus datos personales como parte del acceso y utilización de herramientas en nuestra plataforma LEGO Group Careers.

Para puestos en Dinamarca, Reino Unido y Massachusetts, también podremos utilizar herramientas de selección, incluidas herramientas con funcionalidades asistidas por inteligencia artificial, para ayudarnos a evaluar su candidatura, comparar sus cualificaciones con los requisitos del puesto, apoyar a los reclutadores en la revisión y priorización de candidaturas y, cuando resulte relevante. Estas herramientas se utilizan para apoyar el proceso de selección y no sustituyen la toma de decisiones humana. Los reclutadores y responsables de contratación seguirán siendo responsables de revisar las candidaturas y adoptar las decisiones correspondientes.

Analizaremos y derivaremos resultados estadísticos utilizando sus datos personales (excluyendo categorías especiales de datos personales) con la finalidad legítima de comprender las tendencias en los procesos de selección y ayudar a mejorar nuestros procesos de selección y contratación.

Las categorías especiales de datos personales (por ejemplo, datos de salud o su afiliación sindical, si son relevantes para el puesto específico) serán tratadas cuando ello sea necesario para cumplir con las obligaciones y ejercer derechos específicos del Grupo LEGO o para usted en el campo del derecho laboral y de la seguridad social en la medida en que lo autorice la ley.

Finalmente, el Grupo LEGO tratará sus datos personales cuando sea necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales, así como para proteger el Grupo LEGO, la marca LEGO o los productos LEGO.

¿Quién es el responsable de sus datos personales?

El Grupo LEGO está formado por varias entidades jurídicas diferentes repartidas por todo el mundo. Puede leer más sobre el Grupo LEGO aquí: https://www.LEGO.com/aboutus

Esta notificación se emite en nombre de todas las empresas del Grupo LEGO.

Hemos designado un Delegado de Protección de Datos Global (“DPO”) que es responsable de supervisar las preguntas relacionadas con esta notificación. Si tiene alguna pregunta sobre esta notificación, comuníquese con nosotros. También puede enviar una carta al DPO a:

LEGO System A/S

Aastvej 1, 7190 Billund

Denmark

Att: DPO

Incluya su nombre, país y otros detalles relacionados con su consulta.

Transferencia y protección de sus datos personales

Como organización global con oficinas y operaciones en todo el mundo, transferiremos sus datos personales recogidos por nosotros, ya sea a nivel agregado o individual a varias divisiones, filiales, joint ventures y empresas afiliadas del Grupo LEGO en todo el mundo ubicadas tanto dentro como fuera del Espacio Económico Europeo para las finalidades descritas anteriormente y de conformidad con las leyes aplicables, así como a nuestros subcontratistas del Grupo LEGO (encargados del tratamiento) para fines de almacenamiento y servicio.

Los empleados y entidades del Grupo LEGO accederán a sus datos personales únicamente cuando sea necesario para el desempeño de sus funciones. Sus datos personales solo se divulgarán a terceros si ha dado su consentimiento o si el Grupo LEGO puede compartir la información según la ley aplicable, incluso a:

Los partners y otros contactos comerciales que están sujetos a obligaciones de confidencialidad, y

Autoridades (por ejemplo, autoridades fiscales, la policía y otras administraciones públicas que soliciten información y respecto de las cuales el Grupo LEGO esté obligado o autorizado a facilitar dicha información.

La transferencia de datos personales entre las entidades del Grupo LEGO se basará en las Normas Corporativas vinculantes del Grupo LEGO.

Si los proveedores y subcontratistas tratan sus datos personales fuera de la EU/EEE, dicha transferencia de datos personales estará sujeta a una decisión de adecuación de la Comisión Europea, un mecanismo de certificación aprobado por la EU o las cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea.

Siempre puede solicitar una copia de los acuerdos para regular las transferencias.

Medidas de seguridad

Los datos personales están disponibles internamente en los sistemas informáticos, servidores y aplicaciones del Grupo LEGO, que están sujetos a las políticas de ciberseguridad del Grupo LEGO en materia de controles de acceso y seguridad.

El Grupo LEGO ha implementado medidas de prevención y detección de fraude en nuestras plataformas que pueden usarse para identificar accesos y actividades indebidas.

El Grupo LEGO ha implementado medidas técnicas y organizativas para proteger sus datos personales frente a usos no autorizados o indebidos mientras estén bajo nuestra custodia. Almacenamos datos personales en servidores con acceso restringido ubicados en instalaciones seguras. Nuestras medidas de seguridad se evalúan de forma continua. Hacemos nuestros mejores esfuerzos para garantizar un nivel adecuado de seguridad adaptado a los riesgos específicos de los datos personales que se tratan y exigimos lo mismo a nuestros proveedores y subcontratistas.

Conservación de datos personales

El Grupo LEGO cuenta con una política de conservación de datos que establece los plazos de conservación aplicables en todo el país. Eliminamos los datos personales de acuerdo con dicha política de conservación . Cualquier ampliación de los plazos de conservación se realizará en función de los requisitos establecidos por la legislación aplicable, por ejemplo,para documentar el cumplimiento legal o disputas o con fines de archivo.

Los datos personales también podrán conservarse durante un periodo más prolongado cuando resulte necesario para gestionar y defender una reclamación o litigio.

Sus derechos de privacidad

Como interesado, usted tiene los siguientes derechos con respecto a los datos personales que tratamos sobre usted:

Solicitar acceso a los datos personales que tratamos sobre usted: tiene derecho a solicitarnos información o acceso a sus datos personales. Existen determinadas excepciones, lo que significa que es posible que no siempre reciba todos los datos que tratamos.

a los datos personales que tratamos sobre usted: tiene derecho a solicitarnos información o acceso a sus datos personales. Existen determinadas excepciones, lo que significa que es posible que no siempre reciba todos los datos que tratamos. Solicitar la rectificación de sus datos personales: este derecho le permite corregir sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos.

de sus datos personales: este derecho le permite corregir sus datos personales cuando sean inexactos o incompletos. Oponerse al tratamiento de sus datos personales: este derecho le permite solicitar que dejemos de tratar sus datos personales. No obstante, solo resulta aplicable en determinadas circunstancias y es posible que podamos continuar tratando sus datos personales si contamos con motivos legítimos para ello.

de sus datos personales: este derecho le permite solicitar que dejemos de tratar sus datos personales. No obstante, solo resulta aplicable en determinadas circunstancias y es posible que podamos continuar tratando sus datos personales si contamos con motivos legítimos para ello. Solicitar la supresión de sus datos personales: este derecho le faculta a solicitar la supresión de sus datos personales. Tenga en cuenta que, en determinadas circunstancias, es posible que debamos conservar algunos de sus datos personales después de que haya solicitado la eliminación para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Las leyes aplicables también pueden permitirnos conservar algunos de sus datos personales para satisfacer nuestras necesidades empresariales legítimas.

de sus datos personales: este derecho le faculta a solicitar la supresión de sus datos personales. Tenga en cuenta que, en determinadas circunstancias, es posible que debamos conservar algunos de sus datos personales después de que haya solicitado la eliminación para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. Las leyes aplicables también pueden permitirnos conservar algunos de sus datos personales para satisfacer nuestras necesidades empresariales legítimas. Solicitar la restricción del tratamiento de sus datos personales: este derecho le permite solicitar que solo procesemos sus datos personales en circunstancias limitadas, incluso con su consentimiento.

del tratamiento de sus datos personales: este derecho le permite solicitar que solo procesemos sus datos personales en circunstancias limitadas, incluso con su consentimiento. Solicitar la portabilidad de sus datos personales: este derecho le permite recibir una copia (en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica ) de los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y sobre la base del consentimiento o del cumplimiento de un contrato.

de sus datos personales: este derecho le permite recibir una copia (en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica ) de los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y sobre la base del consentimiento o del cumplimiento de un contrato. Retirar su consentimiento: puede retirar su consentimiento en cualquier momento dándose de baja por correo electrónico o contactando con nosotros. No obstante, ello no afectará a nuestro derecho a tratar datos personales obtenidos antes de la retirada del consentimiento ni a continuar determinados tratamientos basados en otras bases jurídicas distintas del consentimiento.

puede retirar su consentimiento en cualquier momento dándose de baja por correo electrónico o contactando con nosotros. No obstante, ello no afectará a nuestro derecho a tratar datos personales obtenidos antes de la retirada del consentimiento ni a continuar determinados tratamientos basados en otras bases jurídicas distintas del consentimiento. Presentar una reclamación : Siempre puede presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos, por ejemplo, la Agencia Danesa de Protección de Datos.





Si desea ejercer sus derechos de privacidad, comuníquese con [email protected] o envíe una carta a LEGO System A/S, Aastvej 1, DK-7190 Billund, Dinamarca, Att.: Privacidad.