Informasjon om stoffer på listen over REACH-kandidater

Følgende produkter inneholder et litium-polymer-batteri. Produsenten av dette batteriet har informert oss om at det kan inneholde stoffet «1,3-propansulton» (CAS-nr. 1120-71-4) i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Følgende produkter inneholder en diode på et utilgjengelig kretskort som produsenten har informert oss om at inneholder «bly (CAS-nr. 7439-92-1)» i mengder som overstiger 0,1 % (masse/masse).

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Følgende produkter inneholder et utilgjengelig piezoelektrisk materiale, som produsenten har informert oss om at inneholder «bly-titan- zirkoniumoksid (CAS nr. 12626-81-2)» i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

10969 - Fire Truck

De nevnte stoffene står oppført på den gjeldende versjonen av European Chemical Agency REACH Candidate List. I overensstemmelse med artikkel 33 i Parlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1907/2006 REACH er vi pålagt å informere publikum dersom et slikt stoff forekommer, selv i svært små mengder.

Forekomsten innebærer ingen sikkerhetsrisiko, og publikum vil ikke bli eksponert for stoffet under normale omstendigheter.

Ingen andre LEGO produkter utover de ovennevnte inneholder stoffer som står oppført på den gjeldende kandidatlisten i REACH-regelverket i mengder som overstiger 0,1 % (etter vekt).

Beskytt miljøet. Ikke kast batterier eller produkter med batterier i husholdningsavfallet. Kontakt kommunen for veiledning om gjenbruk og miljøstasjoner.

Du kan få mer informasjon om produktsikkerhet på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved å ringe 00800 5346 5555.