Kebijakan Privasi mencakup pembaruan masukan

Kebijakan Privasi

Modifikasi Terakhir: 27 Februari 2026

Daftar Isi

BAGIAN 1: UNDANG-UNDANG PRIVASI DATA DAN HAK-HAK DIGITAL ANDA Apa yang diatur oleh Kebijakan ini? Selamat datang di Kebijakan Privasi kami! Kami senang Anda ingin mencari tahu lebih banyak tentang cara kami menjaga keamanan informasi Anda. Kebijakan ini memberikan informasi tentang cara kami menjaga data pribadi Anda ketika Anda mengunjungi atau menggunakan layanan atau aplikasi kami. Kebijakan Privasi ini juga menjelaskan tentang hak privasi dan perlindungan hukum yang Anda miliki. Terakhir, Kebijakan Privasi ini mencakup aktivitas pengumpulan data kami, baik secara online maupun offline, termasuk data pribadi yang mungkin kami kumpulkan melalui berbagai saluran, seperti situs web, aplikasi, jejaring sosial pihak ketiga, toko ritel, tempat penjualan, dan acara. Ini adalah keseluruhan Kebijakan Privasi kami. Untuk beberapa yurisdiksi, berlaku ketentuan-ketentuan tambahan khusus bagi negara/negara bagian/daerah tertentu. Jika Anda dari Amerika Serikat, Anda juga harus meninjau pemberitahuan Informasi Penting untuk Penduduk AS dan tambahan Hak Privasi Negara Bagian AS untuk informasi terkait undang-undang privasi negara bagian AS. Dengan kata lain, jika Anda mencari informasi lebih lanjut tentang cara kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan membagikan data pribadi Anda, ini adalah tempat yang tepat! Siapa yang bertanggung jawab atas data pribadi Anda? LEGO Group terdiri dari berbagai badan hukum yang tersebar di seluruh dunia. Anda dapat membaca selengkapnya tentang LEGO Group di sini https://www.LEGO.com/aboutus. Kebijakan Privasi ini diterbitkan atas nama semua perusahaan dalam LEGO Group tempat LEGO System A/S bertindak sebagai pengontrol data (pihak yang bertugas dan bertanggung jawab atas data), atau tempat Anda menjalin hubungan kontrak langsung dengan entitas LEGO Group setempat yang bertindak sebagai pengontrol data, semata-mata sehubungan dengan kontrak tersebut. Untuk keperluan Kebijakan Privasi ini, saat kami menggunakan kata “kami” di dalam Kebijakan ini, yang kami maksud adalah LEGO System A/S dan entitas LEGO Group setempat yang menjalin hubungan kontrak langsung dengan Anda. Kami telah menunjuk petugas perlindungan data (“DPO”) yang bertanggung jawab untuk mengurus pertanyaan sehubungan dengan Kebijakan Privasi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, silakan hubungi kami. Anda juga dapat mengirimkan surat ke DPO di: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Perhatian: DPO Silakan cantumkan nama Anda dan negara yang terkait dengan pertanyaan Anda. Kami umumnya akan menanggapi dalam waktu 30 hari, kecuali jika waktu tanggapan yang lebih singkat diwajibkan berdasarkan undang-undang privasi negara tempat tinggal Anda. Dalam hal ini, kami menghormati waktu tanggapan tersebut. Jika kami mengubah cara kami menangani data pribadi Anda, kami akan memperbarui Kebijakan Privasi ini. Kami berhak untuk membuat perubahan atas praktik kami dan Kebijakan Privasi ini sewaktu-waktu, jadi sering-seringlah memeriksa kembali pembaruan atau perubahan apa pun atas Kebijakan Privasi kami. Hak-hak privasi Anda Tergantung pada tempat tinggal Anda, sebagai subjek data, Anda memiliki hak-hak berikut ini berkenaan dengan data pribadi Anda yang kami simpan: Meminta akses ke data pribadi Anda. Anda berhak mengakses data pribadi Anda yang kami simpan. Dalam banyak hal, informasi ini telah tersedia bagi Anda di layanan online yang kami sediakan untuk Anda. Akan tetapi, hak akses Anda dapat dibatasi oleh legislasi, perlindungan privasi orang lain, serta pertimbangan tentang praktik bisnis, kecakapan teknis, rahasia bisnis, serta penilaian internal LEGO Group.

Meminta koreksi atas data yang keliru atau tidak lengkap. Apabila data yang kami simpan tentang Anda keliru atau tidak lengkap, Anda berhak atas koreksi terhadap data yang dimaksud, dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku berdasarkan undang-undang.

Meminta penghapusan. Anda berhak untuk meminta penghapusan atas data Anda apabila:

data pribadi tersebut tidak diperlukan lagi sehubungan dengan tujuan pengumpulan atau pemrosesannya;

Anda membatalkan persetujuan Anda atas pemrosesannya dan tidak ada alasan sah lain untuk pemrosesannya;

Anda berkeberatan dengan pemrosesannya dan tidak ada alasan yang membenarkan untuk melanjutkan pemrosesannya; atau

pemrosesannya tidak sah Harap diingat bahwa dalam keadaan tertentu kami mungkin perlu menyimpan data pribadi Anda setelah Anda meminta penghapusan demi memenuhi kewajiban hukum atau kontraktual kami. Kami mungkin juga diizinkan oleh undang-undang yang berlaku untuk menyimpan sebagian data pribadi Anda demi memenuhi kebutuhan usaha kami. Pembatasan atas pemrosesan data pribadi. Jika Anda membantah kebenaran data yang telah kami daftarkan tentang Anda atau keabsahan pemrosesannya, atau jika Anda telah berkeberatan dengan pemrosesan data tersebut sesuai dengan hak Anda untuk mengajukan keberatan, Anda dapat meminta kami membatasi pemrosesan data tersebut. Pemrosesan tersebut akan dibatasi pada penyimpanan saja, hingga kebenaran data tersebut dapat ditentukan, atau dapat diperiksa apakah kepentingan sah kami mengesampingkan kepentingan Anda. Bahkan ketika pemrosesan data Anda telah dibatasi sebagaimana diuraikan di atas, LEGO Group dapat memproses data Anda dengan cara-cara lain, apabila ini diperlukan dalam rangka menegakkan tuntutan atau klaim hukum atau memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya jika Anda telah memberikan persetujuan sebelumnya.

Mengajukan keberatan atas pemrosesan berdasarkan kepentingan sah kami. Anda selalu dapat mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi tentang Anda berdasarkan kepentingan yang sah. Jika kami memproses data Anda untuk pemasaran langsung dan pembuatan profil yang terkait dengan pemasaran tersebut, keberatan Anda akan selalu diterima. Untuk keberatan atas pemrosesan dengan tujuan lain, kami akan melakukan uji perimbangan kepentingan yang sah dan mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak keberatan Anda.

Portabilitas data. Anda berhak menerima data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami dalam format yang dapat dibaca mesin. Hak ini berlaku atas data pribadi yang diproses hanya dengan cara terotomatisasi dan atas dasar persetujuan atau pemenuhan kontrak.

Hak-hak lain. Anda berhak mengajukan gugatan ke Lembaga Perlindungan Data Denmark (The Danish Data Protection Agency) jika Anda tidak puas dengan cara kami memproses data pribadi Anda. Anda dapat menemukan informasi kontak Lembaga Perlindungan Data Denmark (Danish Data Protection Agency) di www.datatilsynet.dk. Jika Anda berada di yurisdiksi di luar Denmark, Anda berhak untuk mengajukan pengaduan ke otoritas perlindungan data atau otoritas kompeten lainnya di negara tempat tinggal Anda. Anda dapat menghubungi kami untuk detail selengkapnya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, atau jika Anda ingin mengajukan pengaduan tentang penanganan data pribadi Anda, silakan hubungi kami. Jika Anda adalah penduduk AS, silakan kunjungi tambahan Hak Privasi Negara Bagian AS kami untuk mempelajari tentang hak yang mungkin tersedia untuk Anda berdasarkan undang-undang privasi negara bagian AS.

BAGIAN 2: DATA PRIBADI Data pribadi apa yang dikumpulkan LEGO Group? Data pribadi adalah informasi apa pun tentang seseorang yang dapat membuat orang tersebut diidentifikasi. Kami mungkin mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mentransfer berbagai jenis data pribadi tentang Anda yang telah kami kelompokkan sebagai berikut: Data Identitas mencakup nama depan, nama belakang, nama pengguna, atau pengidentifikasi unik serupa, status perkawinan, gelar, tanggal lahir, dan jenis kelamin.

mencakup nama depan, nama belakang, nama pengguna, atau pengidentifikasi unik serupa, status perkawinan, gelar, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Data Kontak mencakup alamat penagihan, alamat pengiriman, alamat email, dan nomor telepon atau data kontak yang serupa.

mencakup alamat penagihan, alamat pengiriman, alamat email, dan nomor telepon atau data kontak yang serupa. Data Keuangan mencakup detail rekening bank dan kartu pembayaran.

mencakup detail rekening bank dan kartu pembayaran. Data Transaksi mencakup detail tentang pembayaran kepada dan dari Anda serta detail lain tentang produk dan layanan yang telah Anda beli dari kami (atau dalam hal www.bricklink.com, dari kami atau pihak lain di platform BrickLink ® ), layanan yang Anda minta, serta hadiah dan/atau manfaat yang Anda minta atau gunakan.

mencakup detail tentang pembayaran kepada dan dari Anda serta detail lain tentang produk dan layanan yang telah Anda beli dari kami (atau dalam hal www.bricklink.com, dari kami atau pihak lain di platform BrickLink ), layanan yang Anda minta, serta hadiah dan/atau manfaat yang Anda minta atau gunakan. Data Verifikasi Penjual (jika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam marketplace online kami di BrickLink) mencakup dokumen identifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dokumen pendaftaran perusahaan yang diperlukan untuk prosedur verifikasi penjual baru.

(jika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam marketplace online kami di BrickLink) mencakup dokumen identifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dokumen pendaftaran perusahaan yang diperlukan untuk prosedur verifikasi penjual baru. Data Teknis mencakup alamat protokol internet (IP), data masuk, jenis dan versi browser, pengaturan zona waktu dan lokasi, jenis dan versi plug-in browser, sistem operasi dan platform, ID pengguna, MAC ID, serta teknologi lain pada perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses situs web, aplikasi, atau pengalaman digital ini.

mencakup alamat protokol internet (IP), data masuk, jenis dan versi browser, pengaturan zona waktu dan lokasi, jenis dan versi plug-in browser, sistem operasi dan platform, ID pengguna, MAC ID, serta teknologi lain pada perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses situs web, aplikasi, atau pengalaman digital ini. Data Profil mencakup nama pengguna, kata sandi, dan minat Anda.

mencakup nama pengguna, kata sandi, dan minat Anda. Data Penggunaan mencakup informasi tentang cara Anda menggunakan situs web, produk, dan layanan kami, serta laporan galat.

mencakup informasi tentang cara Anda menggunakan situs web, produk, dan layanan kami, serta laporan galat. Data Pemasaran dan Komunikasi mencakup preferensi Anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga kami, minat dan partisipasi dalam undian dan kompetisi berhadiah lain, serta preferensi komunikasi Anda.

mencakup preferensi Anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga kami, minat dan partisipasi dalam undian dan kompetisi berhadiah lain, serta preferensi komunikasi Anda. Data Media Sosial mencakup informasi tentang interaksi Anda dengan kami di platform media sosial (misalnya, apabila Anda menyukai atau berkomentar di postingan kami, atau menandai kami di komentar), serta umpan balik dan komentar Anda sehubungan dengan merek kami yang Anda publikasikan di halaman publik di platform media sosial. Kami juga mengumpulkan detail dari profil Anda yang tersedia untuk umum di platform media sosial terkait, seperti nama pengguna, gambar profil, dan data demografis Anda, seperti usia dan jenis kelamin.

mencakup informasi tentang interaksi Anda dengan kami di platform media sosial (misalnya, apabila Anda menyukai atau berkomentar di postingan kami, atau menandai kami di komentar), serta umpan balik dan komentar Anda sehubungan dengan merek kami yang Anda publikasikan di halaman publik di platform media sosial. Kami juga mengumpulkan detail dari profil Anda yang tersedia untuk umum di platform media sosial terkait, seperti nama pengguna, gambar profil, dan data demografis Anda, seperti usia dan jenis kelamin. Data Pelacakan mencakup data tentang halaman yang Anda kunjungi sebelum membuka situs web kami atau penelusuran Anda setelah mengunjungi situs web kami, serta cara Anda berinteraksi dengan email atau pesan lain yang kami kirimkan kepada Anda (misalnya jika Anda menghapus atau membuka email), atau mengklik iklan tentang produk atau layanan kami di media sosial atau platform lain).

mencakup data tentang halaman yang Anda kunjungi sebelum membuka situs web kami atau penelusuran Anda setelah mengunjungi situs web kami, serta cara Anda berinteraksi dengan email atau pesan lain yang kami kirimkan kepada Anda (misalnya jika Anda menghapus atau membuka email), atau mengklik iklan tentang produk atau layanan kami di media sosial atau platform lain). Data Ulasan dan Umpan Balik mencakup penilaian dan ulasan publik antara 1) pembeli dan penjual di marketplace BrickLink yang terkait dengan akun masing-masing dan tersedia untuk pengunjung lain, 2) ulasan dan penilaian produk dan layanan di situs LEGO.com serta situs web LEGOLAND ® Discovery Center dan LEGO ® Discovery Center yang terkait dengan masing-masing akun dan tersedia untuk pengguna atau pengunjung lain, dan 3) data lain yang dikumpulkan melalui panel diskusi, riset pengguna, dan acara LEGO.

mencakup penilaian dan ulasan publik antara 1) pembeli dan penjual di marketplace BrickLink yang terkait dengan akun masing-masing dan tersedia untuk pengunjung lain, 2) ulasan dan penilaian produk dan layanan di situs LEGO.com serta situs web LEGOLAND Discovery Center dan Discovery Center yang terkait dengan masing-masing akun dan tersedia untuk pengguna atau pengunjung lain, dan 3) data lain yang dikumpulkan melalui panel diskusi, riset pengguna, dan acara LEGO. Data Sengketa mencakup sengketa terkait transaksi pribadi yang diajukan oleh pembeli dan penjual, termasuk semua komunikasi dan catatan tindakan terkait sengketa tersebut.

mencakup sengketa terkait transaksi pribadi yang diajukan oleh pembeli dan penjual, termasuk semua komunikasi dan catatan tindakan terkait sengketa tersebut. Data Forum mencakup informasi yang diunggah ke komunitas seperti, misalnya, Ambassador Network serta Forum dan Galeri BrickLink, yang dianggap sebagai informasi publik. Kami juga mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan Data Agregat, seperti data statistik atau demografis untuk tujuan apa pun. Data Agregat dapat bersumber dari data pribadi Anda, tetapi tidak dianggap sebagai data pribadi karena data ini tidak akan mengungkapkan identitas Anda, secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kami mungkin menghimpun Data Penggunaan Anda untuk menghitung persentase pengguna yang mengakses fitur situs web tertentu. Akan tetapi, jika kami menggabungkan atau mengaitkan Data Agregat dengan data pribadi Anda sehingga dapat secara langsung ataupun tidak langsung mengidentifikasi Anda, kami memperlakukan data gabungan tersebut sebagai data pribadi yang akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi ini. Kami menggunakan Data yang Disamarkan untuk meminimalkan dampak privasi bagi Anda. Penyamaran adalah cara yang menggantikan atau menghapus informasi dalam seperangkat data yang mengidentifikasi individu, tetapi memungkinkan pengontrol data atau pihak ketiga untuk mengidentifikasi ulang data pribadi tersebut dengan upaya yang wajar. Penting diketahui bahwa, berbeda dengan penganoniman, penyamaran tidak menghilangkan semua informasi pengenal dari data, tetapi mengurangi keterkaitan seperangkat data dengan identitas seseorang. Kami tidak secara proaktif mengumpulkan Kategori Khusus Data Pribadi apa pun tentang Anda (termasuk detail tentang ras atau kesukuan, keyakinan religius atau filosofis, kehidupan seksual, orientasi seksual, opini politik, keanggotaan serikat dagang, informasi tentang kesehatan Anda, atau informasi genetik, data biometrik untuk tujuan identifikasi, atau informasi tentang hukuman dan tindak pidana). Akan tetapi, ketika Anda mengunjungi, atau berinteraksi dengan kami saat merencanakan kunjungan, ke LEGO® Discovery Center dan LEGOLAND® Discovery Center, Anda dapat memutuskan untuk membagikan beberapa Kategori Khusus Data Pribadi seperti kebutuhan diet atau kebutuhan aksesibilitas agar kami dapat memberikan pengalaman terbaik untuk Anda. Jika Anda tidak memberikan data pribadi yang diperlukan kepada kami (kami akan memberi tahu Anda jika ini terjadi, misalnya dengan menjelaskan informasi ini di formulir pendaftaran kami), kami mungkin tidak dapat memberikan barang dan/atau layanan kepada Anda. Bagaimana LEGO Group mengumpulkan data pribadi Anda? Kami mengumpulkan data pribadi dari sumber-sumber berikut ini: Situs Web mencakup situs web apa pun yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, termasuk situs yang kami operasikan di bawah domain/URL kami sendiri dan situs mini yang kami jalankan pada jejaring sosial pihak ketiga, seperti Facebook.

mencakup situs web apa pun yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, termasuk situs yang kami operasikan di bawah domain/URL kami sendiri dan situs mini yang kami jalankan pada jejaring sosial pihak ketiga, seperti Facebook. Permainan/aplikasi seluler mencakup game atau aplikasi seluler yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, seperti aplikasi ponsel cerdas.

mencakup game atau aplikasi seluler yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, seperti aplikasi ponsel cerdas. Mainan yang Terhubung dengan Aplikasi mencakup mainan yang terhubung dengan aplikasi melalui protokol nirkabel atau kabel yang dibuat oleh atau untuk LEGO Group.

mencakup mainan yang terhubung dengan aplikasi melalui protokol nirkabel atau kabel yang dibuat oleh atau untuk LEGO Group. Pesan email, teks, dan pesan elektronik lain mencakup komunikasi elektronik antara Anda dan LEGO Group.

mencakup komunikasi elektronik antara Anda dan LEGO Group. Layanan Pelanggan mencakup panggilan atau obrolan online dengan personel Layanan Pelanggan kami.

mencakup panggilan atau obrolan online dengan personel Layanan Pelanggan kami. Toko ritel mencakup toko-toko yang dikelola oleh atau untuk LEGO Group.

mencakup toko-toko yang dikelola oleh atau untuk LEGO Group. LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center .

dan . Formulir pendaftaran online mencakup pendaftaran akun LEGO ® Insiders/akun LEGO, langganan Majalah LEGO, dan prosedur verifikasi penjual BrickLink.

mencakup pendaftaran akun Insiders/akun LEGO, langganan Majalah LEGO, dan prosedur verifikasi penjual BrickLink. Formulir pendaftaran offline mencakup formulir pendaftaran cetak dan yang serupa yang kami kumpulkan melalui, misalnya, surat pos, demonstrasi di toko, kontes, dan promosi, atau acara lainnya.

mencakup formulir pendaftaran cetak dan yang serupa yang kami kumpulkan melalui, misalnya, surat pos, demonstrasi di toko, kontes, dan promosi, atau acara lainnya. Kontes, survei, dan undian konsumen online .

. Program LEGO Insiders kami mencakup aktivitas Anda dalam program tersebut.

mencakup aktivitas Anda dalam program tersebut. Riset yang Anda dan/atau anak Anda mungkin ikuti, baik secara langsung maupun secara online.

yang Anda dan/atau anak Anda mungkin ikuti, baik secara langsung maupun secara online. Fungsi Ulasan dan Umpan Balik di situs web, forum, aplikasi, toko, atau wahana kami yang Anda pilih untuk Anda buat atau ikuti. Data pribadi yang mungkin dikumpulkan LEGO Group dari pihak ketiga Kami mungkin menerima data pribadi tentang Anda dari berbagai sumber pihak ketiga dan sumber publik, sebagaimana diuraikan di bawah ini: Data Teknis dari pihak-pihak berikut ini:

dari pihak-pihak berikut ini: penyedia analitik;

jejaring periklanan; dan

penyedia informasi pencarian.

Data Kontak, Keuangan, dan Transaksi dari penyedia layanan teknis, pembayaran, dan pengiriman.

dari penyedia layanan teknis, pembayaran, dan pengiriman. Data Identitas dan Kontak dari perantara atau penghimpun data.

dari perantara atau penghimpun data. Data Identitas dan Kontak dari sumber yang tersedia secara publik.

dari sumber yang tersedia secara publik. Data Identitas, Kontak, dan Masuk dari pihak ketiga yang telah Anda minta untuk membagikan data kepada kami (misalnya, untuk masuk ke akun LEGO Anda menggunakan game atau layanan media sosial pihak ketiga seperti Epic Games atau Facebook).

dari pihak ketiga yang telah Anda minta untuk membagikan data kepada kami (misalnya, untuk masuk ke akun LEGO Anda menggunakan game atau layanan media sosial pihak ketiga seperti Epic Games atau Facebook). Data Identitas, Kontak, dan Transaksi dari mitra ritel dan hiburan, seperti Merlin Entertainments, penjual dan pembeli marketplace BrickLink (termasuk ulasan dan umpan balik publik), LEGOLAND ® Discovery Center, LEGO Discovery Center, dan mitra LEGO Certified Store.

dari mitra ritel dan hiburan, seperti Merlin Entertainments, penjual dan pembeli marketplace BrickLink (termasuk ulasan dan umpan balik publik), LEGOLAND Discovery Center, LEGO Discovery Center, dan mitra LEGO Certified Store. Data Pelacakan dari platform pihak ketiga, seperti platform media sosial maupun mesin pencarian, atau situs web, seperti situs web atau aplikasi mitra.

dari platform pihak ketiga, seperti platform media sosial maupun mesin pencarian, atau situs web, seperti situs web atau aplikasi mitra. Data Media Sosial dari platform media sosial. Kami menerima informasi ini melalui penyedia wawasan pihak ketiga kami.

dari platform media sosial. Kami menerima informasi ini melalui penyedia wawasan pihak ketiga kami. Data Ulasan dan Umpan Balik yang mungkin kami terima dari sindikasi ulasan pihak ketiga atau pihak ketiga lainnya.

yang mungkin kami terima dari sindikasi ulasan pihak ketiga atau pihak ketiga lainnya. Data Identitas dan Kontak dari anggota keluarga atau wali yang sah. Bagaimana LEGO Group menggunakan data pribadi Anda? Tujuan dan dasar hukum pemrosesan Aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, dan saluran online LEGO ® Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya/bagaimana kami menggunakannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Gunakan aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, atau saluran online LEGO ® . Data Teknis

Data Penggunaan

Data Pelacakan

Data Transaksi

Data Identitas

Data Profil

Data Ulasan dan Umpan Balik

Data Forum

Data Pemasaran dan Komunikasi

Selain itu, sebagian Data di atas dikumpulkan menggunakan cookie di aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, atau situs web kami. Lihat Bagian 3 Kebijakan ini atau [Kebijakan Cookie][5] kami

Jika Anda ingin menyiapkan akun LEGO ® Insiders/akun LEGO (akun LEGO) untuk digunakan di aplikasi dan saluran online kami, kami memproses Data Identitas, Data Kontak, dan Data Profil tertentu yang Anda berikan saat mendaftar dan membuat akun LEGO Insiders/akun LEGO atau mengedit profil Anda. Untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna dan fungsi aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, dan saluran online kami.

Untuk menghadirkan pemasaran yang disesuaikan, termasuk penargetan ulang, untuk pengguna usia dewasa secara hukum.

Untuk mengukur efektivitas pemasaran kami di platform pihak ketiga bagi pengguna usia dewasa secara hukum.

Untuk pengguna usia dewasa secara hukum, untuk memberikan konten dan pengalaman situs web yang disesuaikan berdasarkan data yang kami simpan tentang Anda.

Untuk meningkatkan dan menyesuaikan pengalaman Anda dalam menggunakan aplikasi, situs web, dan layanan kami (seperti program LEGO Insiders, www.bricklink.com, dan www.LEGO.com).

Untuk memastikan konten aplikasi dan situs web kami dioptimalkan untuk Anda dan komputer atau perangkat Anda.

Untuk memungkinkan Anda berpartisipasi dalam fitur interaktif jika Anda menginginkannya.

Untuk membantu Anda menyiapkan akun LEGO Insiders/akun LEGO.

Untuk melakukan verifikasi dan dokumentasi bahwa pembuat akun LEGO Insiders/akun LEGO bukan anak di bawah usia persetujuan digital.

Agar dapat menghasilkan statistik dan wawasan berdasarkan Data Agregat guna memahami kesehatan bisnis kami dan mengukur efektivitas kampanye iklan dan promosi kami.

Untuk memberi pengguna dewasa pemasaran yang relevan baik saat berinteraksi dengan kami di saluran kami maupun melalui saluran pihak ketiga (misalnya, media sosial, situs pencarian, dan marketplace).

Untuk menemukan/merekrut calon pelanggan baru yang menyerupai pelanggan kami saat ini.

Untuk mendeteksi dan menanggapi peristiwa keamanan siber yang menargetkan akun pelanggan, termasuk mencegah penipuan dan penyalahgunaan, serta mengurangi risiko pengambilalihan akun dan/atau pelanggaran data.

Untuk mengaktifkan fitur komunitas, termasuk forum, ulasan, dan konten yang dibuat oleh pengguna.

Untuk berbagi ulasan dan umpan balik yang dibuat di situs kami dengan pihak ketiga untuk publikasi di situs web atau platform pihak ketiga. Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan penggunaan cookie kami (sepanjang persetujuan tersebut diberikan).

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan upaya memberikan pengalaman situs web yang disesuaikan.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, untuk membagikan data pribadi Anda kepada platform pihak ketiga untuk tujuan aktivitas pemasaran ulang, pencarian pelanggan serupa, supresi, dan atribusi.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah agar dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aplikasi dan saluran online kami; menjadi serelevan mungkin dengan konsumen dewasa kami dalam upaya pemasaran kami, baik di saluran kami sendiri maupun di saluran pihak ketiga; memastikan bahwa aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, dan situs web kami berjalan lancar bagi konsumen.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami untuk dapat menanggapi ancaman privasi dan keamanan yang berkaitan dengan penggunaan akun pelanggan kami secara tepat waktu.

Pelaksanaan kontrak (Psl. 6(1)(b) dari GDPR) – Apabila mengepos ulasan adalah bagian dari layanan yang kami berikan (seperti halnya ketika kami memberikan produk, layanan, atau akses masuk wahana gratis sebagai imbalan atas ulasan), diperlukan pemrosesan ulasan untuk melaksanakan kontrak tersebut;

atau

Kepentingan yang sah (Psl. 6(1)(f) dari GDPR) – Kami dan mitra dagang kami memiliki kepentingan yang sah untuk menyediakan forum untuk umpan balik konsumen dan evaluasi produk, layanan, dan wahana yang transparan serta memungkinkan komunitas dan forum LEGO kami untuk berkembang dan bagi kami untuk menerima umpan balik untuk meningkatkan bisnis kami.

Pemenuhan pesanan Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Membuat pesanan dengan kami atau dengan penjual pihak ketiga di marketplace BrickLink ® . Data Identitas dan Data Kontak

Data Transaksi

Data Keuangan

Data Sengketa

Jika Anda ingin menyiapkan akun LEGO ® Insiders/akun LEGO (akun LEGO) untuk digunakan di aplikasi dan saluran online kami, kami memproses Data Identitas, Data Kontak, dan Data Profil tertentu yang Anda berikan ketika mendaftar dan membuat akun LEGO Insiders atau mengedit profil Anda.

Insiders/akun LEGO (akun LEGO) untuk digunakan di aplikasi dan saluran online kami, kami memproses Data Identitas, Data Kontak, dan Data Profil tertentu yang Anda berikan ketika mendaftar dan membuat akun LEGO Insiders atau mengedit profil Anda. Data Transaksi

Data Teknis

Data Pemasaran dan Komunikasi Untuk memenuhi perjanjian pembelian yang dibuat dengan Anda, yang mencakup pemrosesan dan pengiriman pesanan Anda, serta mengelola hak Anda untuk mengembalikan barang atau mengajukan pengaduan.

Untuk mematuhi legislasi tentang, misalnya penarikan produk, pembukuan, dan hak-hak konsumen.

Untuk mengidentifikasi pembeli kami.

Untuk memungkinkan Anda menyimpan Data Pembayaran, Data Identitas, dan Data Kontak, atau yang serupa demi kemudahan pembelian atau interaksi dengan kami di masa mendatang.

Untuk melakukan kegiatan pencegahan penipuan.

Untuk mengirimkan pesan pemasaran kepada Anda. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan perjanjian pembelian timbal balik kami.

Kewajiban hukum, psl. 6(1)(c), GDPR, terkait dengan kepatuhan kami terhadap legislasi tentang, misalnya, penarikan produk, pembukuan, dan hak-hak konsumen

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami untuk mengidentifikasi pembeli kami dan memberi mereka pengalaman berbelanja yang mulus.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah mencegah kegiatan penipuan terkait pembelian yang dilakukan di situs web kami.

Persetujuan, psl. 6(1)(a), GDPR, untuk mengirimkan pesan pemasaran kepada Anda

Dukungan pelanggan Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berinteraksi dengan fungsi dukungan pelanggan kami, termasuk melalui chatbot kami Data Identitas

Data Kontak

Data Transaksi

Data Penggunaan

Data Teknis dan Informasi tentang masalah teknis

Pertanyaan/pengaduan tentang produk

Data Media Sosial dan umpan balik lain (misalnya disampaikan melalui saluran komunikasi kami)

Data Ulasan dan Umpan Balik

Data Sengketa

Data Verifikasi Penjual

Pertanyaan umum

Informasi atau konten lain mengenai alasan pertanyaan Anda Untuk memberikan dukungan bagi Anda.

Untuk menemukan pesanan atau mengirimkan pengganti kepada Anda.

Untuk mendapatkan wawasan tentang cara meningkatkan produk, layanan, dan wahana kami.

Untuk bertindak sesuai hukum dan standar peraturan yang berlaku dalam menanggapi pengaduan konsumen.

Untuk memenuhi perjanjian yang kami buat dengan Anda terkait pembelian Anda dari kami.

Untuk menyediakan bagi Anda chatbot sebagai bagian dari layanan pelanggan kami. Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah mengoptimalkan layanan pelanggan dan produk kami, serta menyediakan dukungan yang sangat baik bagi pelanggan kami.

Kewajiban hukum, psl. 6(1)(c), GDPR, terkait dengan kepatuhan kami terhadap legislasi.

Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan perjanjian pembelian timbal balik kami.

Komunikasi Pemasaran Digital (misalnya email, SMS, pesan push, pesan dalam aplikasi, atau pemasaran elektronik langsung yang serupa) Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berlangganan satu atau beberapa komunikasi pemasaran digital kami di negara-negara yang secara hukum mewajibkan berlangganan.

Belum memilih untuk berhenti menerima satu atau beberapa komunikasi pemasaran digital kami. Data Pemasaran dan Komunikasi

Data Identitas yang Diperlukan

Informasi tentang jenis komunikasi pemasaran yang Anda buka dan cara Anda berinteraksi dengan konten, termasuk Data Pelacakan dan Data Penggunaan. Untuk dapat menyampaikan komunikasi pemasaran digital kami yang relevan kepada Anda.

Untuk menjalankan statistik internal dan mendapatkan wawasan serta mengoptimalkan dan menyesuaikan konten dan pengiriman buletin komunikasi kami kepada yang ingin menerimanya.

Untuk memberi Anda pemasaran yang relevan sesuai minat dan preferensi Anda, baik saat berinteraksi dengan kami di saluran bermerek LEGO ® kami sendiri maupun melalui saluran pihak ketiga (misalnya media sosial, situs pencarian, marketplace).

kami sendiri maupun melalui saluran pihak ketiga (misalnya media sosial, situs pencarian, marketplace). Untuk menemukan/merekrut calon pelanggan baru yang serupa dengan pelanggan kami saat ini (“pelanggan serupa”) atau memastikan bahwa pelanggan kami saat ini tidak menjadi target pesan pemasaran yang tidak relevan (“supresi”). Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, yang diberikan setelah Anda berlangganan komunikasi pemasaran.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, untuk memahami efektivitas pemasaran kami di luar saluran kami sendiri (misalnya melalui media sosial, mesin pencarian, atau marketplace).

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, agar kami dapat menyasar Anda dengan pemasaran yang dipersonalisasikan di luar saluran bermerek kami sendiri (misalnya melalui media sosial, mesin pencarian, atau marketplace)

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami untuk memberi Anda konten pesan pemasaran yang relevan berdasarkan wawasan agregat dari pembeli dan pengguna di situs web kami.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah mendapatkan statistik untuk penggunaan internal dalam rangka meningkatkan produk dan layanan kami.

Pemasaran cetak mencakup katalog dan buletin, serta pemasaran cetak lainnya Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berbelanja di situs web kami.

Tidak memilih untuk tidak menerima pemasaran cetak dari kami.

Secara aktif meminta untuk menerima katalog LEGO ® .

. Mengizinkan perantara data pihak ketiga untuk mengirimkan informasi pemasaran kepada Anda melalui surat biasa. Data Pemasaran dan Komunikasi

Data Identitas dan Kontak yang Diperlukan

Data Transaksi dan Penggunaan Untuk mengirimkan pemasaran via jasa pos, termasuk katalog, kepada Anda.

Untuk berbagi dengan perantara dan agregator data pihak ketiga kami untuk memastikan bahwa Anda tidak dikirimi Katalog LEGO atau pemasaran cetak LEGO lainnya dari kami dan dari mereka pada saat yang bersamaan (disebut juga supresi data), atau menyampaikan permintaan Anda untuk menolak kepada mereka (apabila mereka adalah pengontrol data atas data pribadi Anda).

Berdasarkan data agregat, memahami relevansi dan efektivitas pemasaran kami kepada Anda untuk menemukan pelanggan baru yang serupa dengan Anda. Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam mengirimi Anda pemasaran cetak yang memuat produk yang serupa dengan yang telah Anda beli atau lihat (yang kemudian memungkinkan Anda memilih untuk menolak).

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam mengirimi Anda pemasaran cetak, termasuk katalog, yang secara terang telah Anda minta dari kami.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, untuk mengizinkan kami menggunakan data lain yang kami miliki tentang Anda guna secara khusus menyesuaikan konten pemasaran cetak, termasuk katalog, yang kami kirimkan kepada Anda.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam memastikan pengalaman yang baik terkait merek LEGO.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam memahami efektivitas pemasaran secara umum dari keseluruhan pemasaran cetak kami.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam menggunakan data Anda untuk lebih memahami karakteristik dan preferensi pelanggan kami yang sudah ada, dan menggunakannya untuk menemukan pelanggan baru yang serupa dengan Anda.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, untuk mengizinkan kami menggunakan data lain yang kami miliki tentang Anda guna secara khusus menyesuaikan konten pemasaran cetak, termasuk katalog, yang kami kirimkan kepada Anda.

Akun LEGO ® Insiders/akun LEGO/administrasi serta statistik & wawasan Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Mendaftar dan menggunakan akun LEGO ® Insiders/akun LEGO. Kami memproses Data Identitas, Data Kontak, dan Data Profil tertentu yang Anda berikan ketika mendaftar untuk mendapatkan akun LEGO ® Insiders/akun LEGO atau mengedit profil Anda.

Insiders/akun LEGO atau mengedit profil Anda. Informasi tentang nomor kartu LEGO Insiders Anda.

Data Transaksi jika Anda telah menggunakan keanggotaan LEGO Insiders/akun LEGO Anda terkait dengan pembelian.

Informasi yang dikumpulkan menggunakan cookie (sejauh Anda telah menyetujui penggunaan cookie), termasuk Data Teknis, Data Pelacakan, dan Data Penggunaan. Agar kami dapat mengurus keanggotaan LEGO Insiders/akun LEGO Anda dan memberi Anda akses ke manfaat keanggotaan LEGO Insiders/akun LEGO.

Agar kami dapat berkomunikasi dengan Anda tentang keanggotaan LEGO Insiders Anda.

Untuk mengetahui cara Anda memperoleh dan menggunakan poin LEGO Insiders Anda.

Untuk menciptakan pengalaman yang disesuaikan saat Anda masuk ke akun LEGO Insiders/akun LEGO Anda, termasuk menunjukkan produk-produk yang menurut kami mungkin Anda sukai.

Untuk menghasilkan statistik dan wawasan berdasarkan Data Agregat guna meningkatkan kualitas program LEGO Insiders dan menciptakan nilai lebih bagi pembeli, pelanggan, dan pengguna BrickLink ® yang mendaftar. Misalnya, ini mencakup peningkatan kualitas pemilihan hadiah dan perubahan kebijakan pada kemudian hari dalam program LEGO Insiders. Kami melakukan ini agar dapat menilai dan mengoptimalkan kesehatan program LEGO Insiders/layanan BrickLink, serta untuk menyelenggarakan, mengembangkan, dan memasarkan program tersebut.

yang mendaftar. Misalnya, ini mencakup peningkatan kualitas pemilihan hadiah dan perubahan kebijakan pada kemudian hari dalam program LEGO Insiders. Kami melakukan ini agar dapat menilai dan mengoptimalkan kesehatan program LEGO Insiders/layanan BrickLink, serta untuk menyelenggarakan, mengembangkan, dan memasarkan program tersebut. Untuk memberi Anda pemasaran yang relevan sesuai dengan minat dan preferensi Anda, baik saat berinteraksi dengan kami di saluran bermerek LEGO kami sendiri maupun melalui saluran pihak ketiga (misalnya media sosial, situs pencarian, atau marketplace).

Untuk menemukan/merekrut calon pelanggan baru yang serupa dengan pelanggan kami saat ini (“pelanggan serupa”) atau memastikan bahwa pelanggan kami saat ini tidak menjadi target pesan pemasaran yang tidak relevan (“supresi”). Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, yang merupakan perjanjian kami dengan Anda tentang akun LEGO Insiders Anda.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah memberi Anda informasi yang relevan ketika menggunakan platform kami.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan penggunaan cookie kami (sepanjang persetujuan tersebut diberikan).

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan pembuatan statistik dan wawasan berdasarkan Data Agregat.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, dalam menggunakan data Anda untuk lebih memahami karakteristik dan preferensi pelanggan kami yang sudah ada, dan menggunakannya untuk menemukan pelanggan baru yang serupa dengan Anda.

Kepentingan sah kami, psl. 6(1)(f), GDPR, untuk memahami efektivitas pemasaran kami di luar saluran kami sendiri (misalnya melalui media sosial, mesin pencarian, atau marketplace).

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, untuk mengizinkan kami membagikan data Anda dengan pihak ketiga guna menyasar Anda dengan konten pemasaran yang relevan di luar saluran kami sendiri (pemasaran ulang atau supresi), atau menemukan orang lain yang serupa dengan Anda guna menyajikan konten pemasaran tersebut kepada (“pelanggan serupa”), misalnya melalui media sosial, mesin pencarian, atau marketplace.

Pemasaran dan pengalaman yang dipersonalisasikan untuk akun LEGO ® Insiders/akun LEGO Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Menggunakan akun LEGO ® Insiders/akun LEGO Anda sekaligus memberikan persetujuan Anda kepada kami untuk memberi Anda konten dan pengalaman yang relevan. Data Transaksi, Data Pelacakan, dan Data Transaksi jika Anda telah memanfaatkan keanggotaan LEGO Insiders/akun LEGO Anda terkait dengan pembelian, yang mencakup informasi tentang halaman web yang Anda lihat di LEGO.com dan produk yang Anda klik saat masuk ke akun LEGO Insiders/akun LEGO Anda.

Informasi tentang email atau pesan pemasaran lain yang Anda buka dan klik.

Informasi yang dikumpulkan menggunakan cookie (sejauh Anda telah menyetujui penggunaan cookie), termasuk Data Teknis, Data Pelacakan, dan Data Penggunaan.

Informasi tentang kontes atau undian yang Anda ikuti.

Informasi tentang produk yang telah Anda daftarkan di akun LEGO Insiders Anda. Agar kami dapat secara otomatis menyesuaikan pemasaran kami dan pengalaman Anda dengan minat dan kepentingan pribadi Anda dengan memprediksi preferensi Anda berdasarkan informasi pribadi Anda, termasuk informasi yang terkait dengan saldo poin Insiders, riwayat penukaran poin LEGO Insiders, aktivitas anggota LEGO Insiders, riwayat pembelian, preferensi produk, data cookie penelusuran online (jika dipilih untuk diterima secara terpisah), data lokasi Anda, dan informasi lain apa pun yang terkait dengan akun LEGO Insiders Anda. Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan analitik tingkat lanjut. Persetujuan Anda dapat diberikan dengan memilih untuk menerima ketika membuat akun LEGO Insiders, atau dengan memilih untuk menerima di halaman akun LEGO Insiders Anda.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan alur personalisasi di LEGO.com.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan penggunaan cookie kami (sepanjang persetujuan tersebut diberikan).

Kontes, undian, pemasaran, dan promosi lainnya Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Mengikuti kontes atau undian, atau menerima komunikasi dari kami tentang kontes, undian, kampanye, atau promosi. Data Identitas

Data Kontak

Data Media Sosial Untuk menyelenggarakan kontes dan undian.

Untuk membuat statistik dan wawasan berdasarkan Data Agregat agar kami dapat menentukan kesehatan usaha, kampanye, dan promosi kami.

Untuk menghubungi Anda jika Anda memenangi hadiah.

Memenuhi persyaratan yang diatur regulasi. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, yang merupakan perjanjian kami dengan Anda tentang ketentuan kontes atau undian.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan pembuatan statistik dan wawasan berdasarkan Data Agregat dan terkait dengan upaya untuk menghubungi Anda jika Anda memenangi hadiah.

Kewajiban hukum, psl. 6(1)(c), GDPR.

Jejaring sosial LEGO Group Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berinteraksi dengan jejaring sosial LEGO Group (seperti aplikasi LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, komunitas LEGO Insiders, LEGO Ideas, dan termasuk fitur BrickLink ® seperti program BrickLink Studio, Seri Program Desainer BrickLink, serta Forum Diskusi BrickLink dan BrickLink Studio). Informasi yang telah Anda berikan, yang dapat mencakup komentar, gambar, desain, reaksi, serta pembagian postingan akun media sosial kami atau konten lain yang dibuat oleh pengguna bagi pengguna BrickLink: Data Ulasan dan Umpan Balik

Data Forum

Data Teknis

Data Pelacakan

Data Penggunaan

Data Media Sosial Untuk menjawab pertanyaan Anda.

Untuk memoderasi konten dan mendeteksi perilaku yang tidak pantas sesuai dengan persyaratan Undang-Undang Layanan Digital, termasuk moderasi konten di forum komunitas BrickLink.

Untuk memfasilitasi diskusi dan interaksi komunitas.

Untuk membuat laporan dan menganalisis interaksi pengguna di platform.

Untuk memberi Anda kesempatan memengaruhi produk baru mana yang akan kami luncurkan.

Untuk memungkinkan Anda berbagi informasi dengan pengguna lain. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan upaya menjawab pertanyaan Anda dan membuat laporan serta menganalisis interaksi pengguna.

Kewajiban hukum, psl. 6(1)(c), GDPR, terkait dengan moderasi konten dan persyaratan verifikasi usia berdasarkan hukum yang berlaku termasuk Undang-Undang Layanan Digital

Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, yang merupakan persetujuan kami dengan Anda mengenai forum komunitas dan marketplace BrickLink.

Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, yang merupakan perjanjian kami dengan Anda tentang pengalihan hak kekayaan intelektual.

Persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan analitik tingkat lanjut dan konten yang Anda posting ke jejaring sosial kami.

Jejaring sosial pihak ketiga Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berinteraksi dengan fitur jejaring sosial pihak ketiga, seperti fungsi “Suka”.*



Berinteraksi dengan kami, atau memberikan umpan balik terkait merek kami di platform media sosial. Misalnya, apabila Anda mengomentari unggahan media sosial kami, atau memberikan umpan balik terkait produk/aktivitas LEGO ® di halaman atau unggahan publik lainnya. Data Media Sosial mencakup setiap unggahan akun media sosial kami atau konten lain yang dibuat pengguna yang Anda bagikan.

Data kinerja analitik postingan media sosial dan iklan digital.

Data Media Sosial

Data Profil

Data Ulasan & Umpan Balik Untuk membuat laporan dan menganalisis interaksi pengguna dengan konten yang diunggah di (beberapa) platform.

Untuk memberi Anda kesempatan memengaruhi produk baru mana yang akan kami luncurkan.

Agar kami dapat mengumpulkan pesan yang kami terima melalui platform media sosial ke dalam sistem pusat agar kami dapat menanggapi individu dengan lebih efisien sesuai dengan citra dan nilai merek kami.

Untuk mendapatkan wawasan guna memahami persepsi merek kami dan demografi individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik terkait merek kami di platform media sosial. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan analisis dan pelaporan atas interaksi pengguna dan kinerja postingan. *Platform media sosial dapat menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari akun jejaring sosial LEGO Group di platform-nya untuk tujuannya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi platform tersebut. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, apabila diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi merek kami dan individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik sehubungan dengan merek kami, serta memberikan dukungan pelanggan yang lebih efisien sesuai dengan citra dan nilai merek kami.

Acara siaran langsung (di toko dan online) Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berpartisipasi secara langsung atau tertangkap kamera di tengah pemirsa atau latar belakang acara siaran langsung secara tanpa sengaja.*



*Area akan ditandai dengan jelas, dan kami akan meminta persetujuan dari orang yang disertakan secara langsung. Siaran langsung video dari acara tersebut, yang menyertakan orang yang ada di area yang direkam. Data Identitas Data Kontak Data Pelacakan Data Media Sosial Agar dapat menyelenggarakan acara siaran langsung untuk berinteraksi dengan konsumen.

Memungkinkan konsumen berinteraksi dengan kami dalam obrolan langsung selama siaran langsung.

Untuk memverifikasi identitas penjual dan mencegah penipuan marketplace. Dengan persetujuan Anda, psl. 6(1)(a), GDPR, terkait dengan partisipasi langsung Anda dalam acara siaran langsung tersebut.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan orang-orang yang tertangkap kamera di tengah pemirsa atau latar belakang acara siaran langsung secara tanpa sengaja.

Pemantauan video dan pengumpulan gambar (di toko dan lokasi LEGO Group lain yang relevan) Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Mengunjungi LEGO ® Store kami atau fasilitas LEGO Group lain yang dapat diakses publik. Mengunjungi LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center. Siaran video atas lahan dan bangunan kami. Data Gambar atau Identitas Selain itu, saat Anda mengunjungi LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center: Rekaman kamera badan Detail nomor polisi kendaraan Data biometrik (teknologi pengenalan wajah) Untuk mencegah dan mendokumentasikan pelanggaran pidana, termasuk pemaksaan masuk, perampokan, pencurian, serangan, atau penipuan, serta memberikan keamanan dan keselamatan bagi karyawan.

Untuk menganalisis lalu lintas pejalan kaki, tata letak toko, dan penawaran layanan di toko untuk memberikan pengalaman terbaik di toko.

Untuk mengidentifikasi individu yang tepat dalam foto wahana. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan pencegahan pelanggaran hukum atau kejahatan yang dilakukan di lokasi LEGO ® .

. Ketika kami menggunakan data biometrik, kami merujuk Pasal 9(2)(f) GDPR, yaitu, pemrosesan diperlukan untuk penegakan, pelaksanaan, atau pembelaan tuntutan hukum. Gunakan Mosaic Maker atau Minifigure Factory kami Siaran video atas lahan dan bangunan kami

Data Gambar atau Identitas Agar Mosaic Maker atau Minifigure Factory dapat membuat gambar atau label yang diminta oleh konsumen. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, untuk memungkinkan pelaksanaan layanan yang secara khusus diminta oleh konsumen. Anda menggunakan fasilitas parkir mobil di LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center. Detail nomor polisi kendaraan

Pengenalan pelat nomor otomatis (ANPR) yang mencakup: Beberapa LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center memiliki sistem pengenalan pelat nomor otomatis untuk memantau mobil yang masuk ke fasilitas parkir mobil kami. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan pengelolaan mobil masuk di LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center. Menggunakan wahana kami di LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center. Gambar Beberapa wahana menawarkan layanan fotografi selama kunjungan Anda yang dapat Anda beli. Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, untuk mempromosikan dan memasarkan merek kami. Pengunjung memiliki opsi untuk membeli foto mereka sendiri di wahana tertentu. Pemberitahuan tersedia di tempat operasi layanan fotografi.

Mitra usaha dan hubungan komersial Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Menjalin hubungan komersial dengan kami sebagai perusahaan atau orang perseorangan. Data Identitas

Data Kontak

Data Transaksi

Data Profil

Informasi pribadi lain yang Anda berikan kepada kami

Data Verifikasi Penjual Untuk dapat mengelola hubungan komersial dengan Anda atau perusahaan Anda.

Untuk memenuhi kewajiban kami dalam hubungan komersial. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan hubungan kontrak timbal balik kami.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami adalah mengelola hubungan kami dengan Anda atau perusahaan Anda. Memilih untuk berpartisipasi sebagai penjual di marketplace online kami di BrickLink ® Data Identitas

Data Kontak

Data Transaksi

Data Profil

Informasi pribadi lain yang Anda berikan kepada kami

Data Verifikasi Penjual Untuk melakukan penilaian risiko otomatis untuk transaksi marketplace. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan hubungan kontrak timbal balik kami.

Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan, memastikan keamanan platform, dan melakukan penilaian risiko untuk transaksi marketplace.

Kewajiban hukum, psl. 6(1)(c), GDPR, terkait dengan kepatuhan kami terhadap legislasi tentang, misalnya, penyelesaian sengketa dan pencegahan penipuan.

Riset Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Berpartisipasi dalam survei riset, grup fokus (focus group), atau riset lainnya. Data Identitas

Data Kontak

Foto atau video (jika riset dilakukan secara langsung)

Data Ulasan dan Umpan Balik

Informasi pribadi lain yang Anda berikan kepada kami Untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan kami yang sudah ada.

Untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produk dan layanan baru. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan rilis peserta riset pasar.

Persetujuan, psl. 6(1)(a) GDPR, untuk setiap penggunaan jawaban survei yang diberikan oleh peserta dalam pemasaran langsung yang dipersonalisasi yang menyasar peserta secara spesifik.

Kepentingan yang Sah, psl. 6(1)(f) GDPR, untuk penggunaan data dan wawasan yang dikumpulkan pada tingkat agregat untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan kualitas produk dan layanan baru atau yang sudah ada.

Berinteraksi dengan LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center Apa yang Anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulkannya Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA Mengunjungi LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center.

Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center. Memesan paket VIP Data Identitas

Data Kontak

Data pribadi lain yang Anda berikan kepada kami (termasuk detail acara khusus, kebutuhan diet, kebutuhan aksesibilitas, dan permintaan khusus). Untuk mengakomodasi acara khusus, kebutuhan diet, kebutuhan aksesibilitas, dan permintaan khusus. Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, terkait dengan penyediaan layanan yang telah Anda beli.

Persetujuan, psl. 6(1)(a), GDPR dan psl. 9(2)(a) GDPR mengenai pemrosesan data kategori khusus yang mungkin Anda putuskan untuk dibagikan kepada kami.

Kami hanya akan menyimpan data pribadi Anda selama hal tersebut secara wajar diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk untuk tujuan memenuhi persyaratan hukum, regulasi, perpajakan, akuntansi, atau pelaporan. Kami dapat menyimpan data pribadi Anda selama jangka waktu yang lebih lama apabila gugatan diajukan atau apabila secara wajar kami meyakini bahwa ada kemungkinan tuntutan hukum diajukan berkenaan dengan hubungan kami dengan Anda. Guna menentukan jangka waktu yang sesuai untuk penyimpanan data pribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat, dan sensitivitas data pribadi tersebut, potensi risiko kerugian karena penggunaan atau pengungkapan tanpa izin atas data pribadi Anda, tujuan kami dalam memproses data pribadi Anda dan apakah kami dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, serta persyaratan hukum, regulasi, perpajakan, akuntansi, atau persyaratan lain yang berlaku. Penggunaan Alat AI Kami menggunakan alat AI untuk efisiensi bisnis dan tujuan analitis. AI digunakan: Untuk menganalisis email/konten yang telah Anda berikan kepada LEGO seperti menyarankan tanggapan yang kami berikan kepada pengunjung dan membantu mengelola konten secara internal seperti memberikan ringkasan dari sebuah email. Apabila digunakan, semua tanggapan dapat dilihat oleh LEGO sebelum diterbitkan dan data pribadi hanya digunakan sebagaimana tujuan awal data tersebut diberikan dan/atau diproses sesuai dengan pemberitahuan ini.

Untuk mengarahkan permintaan dukungan Anda melalui interaksi awal dengan chatbot dukungan—kami akan memberi tahu Anda saat Anda berinteraksi dengan chatbot sebelum komunikasi dimulai.

Oleh rantai pasokan kami yang telah diverifikasi dalam penawaran produk dan layanan mereka.

Untuk memberikan wawasan tentang preferensi pribadi Anda, kami dapat menggunakan alat analitik AI untuk menganalisis efektivitas iklan.

Untuk menganalisis dan memproses data guna meningkatkan efisiensi dalam proses.

Untuk menganalisis data terkait kinerja bisnis dan inisiatif strategis.

Untuk otomatisasi proses dalam wahana kami untuk meningkatkan pengalaman pengunjung (tetapi hanya terkait dengan LEGO ® Discovery Center dan LEGOLAND ® Discovery Center).

Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center). Untuk menyediakan bagi Anda chatbot sebagai bagian dari layanan pelanggan kami. #### Penggunaan Alat AI Internal untuk Perangkuman

Kami menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) internal untuk membantu Karyawan Layanan Pelanggan kami merangkum interaksi pelanggan melalui telepon atau obrolan. Dalam hal merekam panggilan atau obrolan, alat ini tidak merekam atau menangkap panggilan atau obrolan secara waktu nyata tetapi setelah panggilan atau obrolan berakhir. Rekaman panggilan telepon atau teks obrolan dapat dimasukkan ke dalam alat AI untuk membuat rangkuman. Alat AI hanya digunakan untuk merangkum dan menganalisis guna meningkatkan kualitas layanan kami, memantau kinerja, dan mendukung kepatuhan terhadap standar kami. Alat AI tidak membuat keputusan otomatis dengan efek hukum atau efek signifikan serupa; semua keputusan dibuat oleh penasihat manusia kami.

Untuk panggilan telepon, kami memberikan pemberitahuan secara verbal di awal setiap panggilan yang menyatakan bahwa panggilan tersebut mungkin direkam dan ditranskripsi menggunakan AI. Anda dapat memberikan persetujuan dengan menekan 1 atau tetap terhubung, atau memilih untuk menolak dengan menekan 2. Untuk interaksi obrolan, pemberitahuan ditampilkan di awal sesi yang memberi tahu Anda bahwa percakapan mungkin direkam dan ditranskripsi menggunakan AI; dengan melanjutkan penggunaan obrolan, Anda menyetujui pemrosesan ini. Dengan siapa LEGO Group akan berbagi data pribadi? Berbagi informasi dengan perusahaan LEGO Group Anak perusahaan kami (perusahaan lain dalam LEGO Group) terkadang perlu mengakses informasi Anda untuk memberikan layanan atas nama kami atau perusahaannya sendiri. Mereka membutuhkan data pribadi Anda agar kami atau mereka dapat melaksanakan kegiatan yang disebutkan dalam tabel di atas, termasuk, sebagai contoh: Memberikan produk dan layanan yang Anda minta

Menghubungi Anda untuk membahas akun atau transaksi Anda

Mengirimkan informasi tentang situs, aplikasi, dan kebijakan kami kepada Anda

Mengirimkan pesan pemasaran langsung kepada Anda

Mengirimkan katalog produk dan materi pemasaran cetak lainnya kepada Anda

Memproses informasi yang pemrosesannya oleh anak perusahaan atas nama kami diatur secara formal dalam suatu kontrak, misalnya melakukan pembelian yang Anda pesan, mengelola akun LEGO ® dan aktivitas LEGO Insiders Anda, dan/atau mengelola preferensi Anda di Pusat Preferensi kami di LEGO.com atau di pengaturan cookie kami

dan aktivitas LEGO Insiders Anda, dan/atau mengelola preferensi Anda di Pusat Preferensi kami di LEGO.com atau di pengaturan cookie kami Riset internal, analitik, dan pelaporan

Mengidentifikasi, meninjau, dan menghentikan aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar kebijakan kami atau melanggar hukum. Transfer ke perusahaan LEGO Group di luar Kawasan Ekonomi Eropa dilakukan berdasarkan Peraturan Perusahaan yang Mengikat. Berbagi informasi dengan perusahaan lain Silakan lihat daftar kategori pihak ketiga tepercaya yang mungkin menjadi penerima informasi Anda yang kami bagikan di bawah ini. Kami mengungkap data pribadi dengan pihak ketiga/vendor dalam kategori berikut ini: Penyedia layanan TI. Kami menggunakan serangkaian mitra tepercaya di seluruh dunia untuk menyediakan layanan TI dan layanan administrasi sistem, termasuk penyedia platform marketplace—yang terkait dengan aktivitas yang melibatkan pelanggan dan mitra kami serta sistem TI dan administrasi internal kami.

Kami menggunakan serangkaian mitra tepercaya di seluruh dunia untuk menyediakan layanan TI dan layanan administrasi sistem, termasuk penyedia platform marketplace—yang terkait dengan aktivitas yang melibatkan pelanggan dan mitra kami serta sistem TI dan administrasi internal kami. Mitra pemrosesan dan penyedia pembayaran global. Mitra-mitra ini membantu kami melangsungkan proses pembayaran yang aman dan efisien, baik secara online, di toko kami, maupun melalui faktur atau transfer uang dan transaksi marketplace.

Mitra-mitra ini membantu kami melangsungkan proses pembayaran yang aman dan efisien, baik secara online, di toko kami, maupun melalui faktur atau transfer uang dan transaksi marketplace. Mitra penyimpanan cloud. Kami menyimpan data kami dan Anda di pusat data yang aman.

Kami menyimpan data kami dan Anda di pusat data yang aman. Penyedia CDN. Kami menggunakan Jaringan Pengiriman Konten (CDN) untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan situs web kami. CDN membantu mendistribusikan konten secara efisien menggunakan server yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Ini berarti bahwa ketika Anda mengunjungi situs web kami, beberapa data Anda (seperti alamat IP dan informasi browser) dapat diproses oleh penyedia CDN kami untuk memastikan pengiriman konten kami yang cepat dan andal.

Kami menggunakan Jaringan Pengiriman Konten (CDN) untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan situs web kami. CDN membantu mendistribusikan konten secara efisien menggunakan server yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Ini berarti bahwa ketika Anda mengunjungi situs web kami, beberapa data Anda (seperti alamat IP dan informasi browser) dapat diproses oleh penyedia CDN kami untuk memastikan pengiriman konten kami yang cepat dan andal. Mitra dan lembaga pencegahan dan pendeteksian penipuan. Mitra dan lembaga ini bekerja sama dengan LEGO Group untuk memastikan bahwa LEGO Group tidak mengalami penipuan dan untuk memastikan pencegahan dan deteksi penipuan marketplace.

Mitra dan lembaga ini bekerja sama dengan LEGO Group untuk memastikan bahwa LEGO Group tidak mengalami penipuan dan untuk memastikan pencegahan dan deteksi penipuan marketplace. Mitra pergudangan, pengemasan, pengiriman, dan pengantaran produk. Mitra-mitra ini membantu kami mengantarkan produk kami ke tangan pelanggan dan mitra bisnis kami.

Mitra-mitra ini membantu kami mengantarkan produk kami ke tangan pelanggan dan mitra bisnis kami. Mitra pencetakan katalog, pengiriman surat, dan pos. Mitra-mitra ini membantu kami memastikan katalog, majalah, atau materi pemasaran cetak lainnya terkirim kepada Anda.

Mitra-mitra ini membantu kami memastikan katalog, majalah, atau materi pemasaran cetak lainnya terkirim kepada Anda. Mitra perantara dan agregator data. Mitra-mitra ini membantu kami menjangkau pembeli potensial baru dengan katalog, majalah, dan pemasaran serta periklanan cetak atau online lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami mencegah, misalnya, dikirimkannya lebih dari satu katalog LEGO ® kepada Anda pada saat yang sama.

Mitra-mitra ini membantu kami menjangkau pembeli potensial baru dengan katalog, majalah, dan pemasaran serta periklanan cetak atau online lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami mencegah, misalnya, dikirimkannya lebih dari satu katalog kepada Anda pada saat yang sama. Mitra pemasaran dan periklanan. Mitra-mitra ini membantu kami untuk dapat menyediakan iklan, promosi, undian, kontes, dan kampanye yang disesuaikan, baik ketika Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform online, sosial media, toko, maupun lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami menemukan pembeli potensial baru untuk menyampaikan pesan pemasaran (juga disebut “pelanggan serupa”) atau membantu kami menjamin dengan lebih baik bahwa kami tidak menyampaikan pesan pemasaran kepada pembeli yang tidak tertarik dengan produk atau layanan terkait (juga disebut “supresi”).

Mitra-mitra ini membantu kami untuk dapat menyediakan iklan, promosi, undian, kontes, dan kampanye yang disesuaikan, baik ketika Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform online, sosial media, toko, maupun lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami menemukan pembeli potensial baru untuk menyampaikan pesan pemasaran (juga disebut “pelanggan serupa”) atau membantu kami menjamin dengan lebih baik bahwa kami tidak menyampaikan pesan pemasaran kepada pembeli yang tidak tertarik dengan produk atau layanan terkait (juga disebut “supresi”). Mitra B2B, termasuk Merlin Entertainments dan mitra LEGO ® Certified Stores. Mitra-mitra ini membantu kami agar dapat menjalankan promosi, undian, kontes, dan kampanye, termasuk program loyalitas LEGO ® Insiders atau LEGO Family Club, serta membantu kami agar dapat menyediakan iklan yang disesuaikan dan wawasan pembeli.

Mitra-mitra ini membantu kami agar dapat menjalankan promosi, undian, kontes, dan kampanye, termasuk program loyalitas Insiders atau LEGO Family Club, serta membantu kami agar dapat menyediakan iklan yang disesuaikan dan wawasan pembeli. Mitra media sosial dan platform pencarian online. Mitra-mitra ini membantu kami hadir, memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform yang Anda gunakan, dan memungkinkan kami menyediakan pemasaran yang disesuaikan untuk produk kami serta memberi kami pemahaman yang lebih luas tentang cara pembeli dan konsumen kami berinteraksi dengan kami melalui platform dan mitra-mitra ini, persepsi merek kami, dan jenis individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial.

Mitra-mitra ini membantu kami hadir, memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform yang Anda gunakan, dan memungkinkan kami menyediakan pemasaran yang disesuaikan untuk produk kami serta memberi kami pemahaman yang lebih luas tentang cara pembeli dan konsumen kami berinteraksi dengan kami melalui platform dan mitra-mitra ini, persepsi merek kami, dan jenis individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial. Penyedia pihak ketiga yang membantu kami memberikan dukungan pelanggan dan mendapatkan wawasan. Penyedia pihak ketiga ini membantu kami mendapatkan Data Media Sosial dari platform media sosial, memahami persepsi merek kami, membuat wawasan tentang individu yang berinteraksi dengan kami, dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial, serta membantu kami memberikan dukungan pelanggan yang lebih efisien.

Penyedia pihak ketiga ini membantu kami mendapatkan Data Media Sosial dari platform media sosial, memahami persepsi merek kami, membuat wawasan tentang individu yang berinteraksi dengan kami, dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial, serta membantu kami memberikan dukungan pelanggan yang lebih efisien. Pemasok survei, kuesioner, dan ulasan produk. Pemasok-pemasok ini membantu kami mendapatkan umpan balik yang sangat penting tentang pengalaman LEGO ® Anda.

Pemasok-pemasok ini membantu kami mendapatkan umpan balik yang sangat penting tentang pengalaman Anda. Otoritas pajak dan bea cukai, regulator, dan otoritas lainnya di seluruh dunia. Otoritas-otoritas ini akan meminta pelaporan terkait kegiatan pemrosesan dalam keadaan tertentu.

Otoritas-otoritas ini akan meminta pelaporan terkait kegiatan pemrosesan dalam keadaan tertentu. Penasihat profesional. Termasuk pengacara, bankir, auditor, dan penyedia asuransi di seluruh dunia. Penasihat-penasihat profesional ini menyediakan layanan konsultasi, perbankan, hukum, asuransi, dan akuntansi kepada LEGO Group, termasuk mitra verifikasi anti-pencucian uang dan KYC (know your customer). Kami berbagi data dengan mitra-mitra ini untuk melakukan pemeriksaan anti-pencucian uang dan KYC terhadap semua penjual di BrickLink ® guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan mencegah aktivitas penipuan.

Penasihat-penasihat profesional ini menyediakan layanan konsultasi, perbankan, hukum, asuransi, dan akuntansi kepada LEGO Group, termasuk mitra verifikasi anti-pencucian uang dan KYC (know your customer). Kami berbagi data dengan mitra-mitra ini untuk melakukan pemeriksaan anti-pencucian uang dan KYC terhadap semua penjual di BrickLink guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan mencegah aktivitas penipuan. Mitra platform game. Mitra-mitra ini membantu kami hadir sehingga memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group, dan menautkan akun LEGO ® Anda dengan akun platform game yang menyediakan fungsi ini.

Mitra-mitra ini membantu kami hadir sehingga memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group, dan menautkan akun Anda dengan akun platform game yang menyediakan fungsi ini. Mitra marketplace online. Termasuk penjual dan pembeli pihak ketiga BrickLink ® , pemroses pembayaran, layanan penyelesaian sengketa, moderator forum komunitas, dan layanan verifikasi penjual. Mitra-mitra ini membantu kami mengoperasikan Marketplace dan Layanan BrickLink ® , memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, memverifikasi identitas penjual melalui verifikasi dokumen, menyelesaikan sengketa transaksi, dan menjaga ruang komunitas yang aman.

Termasuk penjual dan pembeli pihak ketiga BrickLink , pemroses pembayaran, layanan penyelesaian sengketa, moderator forum komunitas, dan layanan verifikasi penjual. Mitra-mitra ini membantu kami mengoperasikan Marketplace dan Layanan BrickLink , memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, memverifikasi identitas penjual melalui verifikasi dokumen, menyelesaikan sengketa transaksi, dan menjaga ruang komunitas yang aman. Pembeli & Penjual di Marketplace BrickLink ® . Kami membagikan data Anda dengan penjual untuk tujuan pemenuhan pesanan, dan dengan cara yang serupa pembeli dapat melihat informasi kontak penjual.

Kami membagikan data Anda dengan penjual untuk tujuan pemenuhan pesanan, dan dengan cara yang serupa pembeli dapat melihat informasi kontak penjual. Pengguna Forum. Jika Anda berpartisipasi dalam Forum BrickLink ® , informasi apa pun yang Anda unggah akan tersedia bagi semua pengguna forum, termasuk pengguna publik yang tidak masuk. Penyedia layanan fotografi. - Saat Anda naik salah satu wahana kami, kami menggunakan jasa penyedia layanan fotografi yang tepercaya untuk memotret pengalaman Anda. Penggunaan dan pengungkapan lainnya Kami juga akan menggunakan dan mengungkapkan data pribadi apabila kami menganggapnya perlu atau sesuai: (a) untuk mematuhi hukum yang berlaku (yang dapat mencakup hukum di luar negara tempat Anda tinggal); (b) untuk menanggapi permintaan dari otoritas publik dan pemerintah (yang dapat mencakup otoritas di luar negara tempat Anda tinggal); (c) untuk bekerja sama dengan penegak hukum; (d) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan, atau properti kami, afiliasi kami, Anda, dan pihak lainnya. Selain itu, kami akan menggunakan, mengungkapkan, atau mentransfer data pribadi kepada pihak ketiga jika terjadi reorganisasi, merger, penjualan, usaha patungan, atau pengalihan potensial atau aktual. Transfer ke negara ketiga LEGO Group beroperasi secara global dan dapat mentransfer data pribadi ke lokasi di luar negara tempat tinggal Anda atau tempat layanan diberikan kepada Anda.

LEGO Group menyimpan semua data pribadi di server yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Eropa (“EEA”).

Jika diperlukan (misalnya untuk memberikan layanan kepada Anda), data pribadi dapat ditransfer ke (atau dapat diakses dari) lokasi yang mungkin mencakup Britania Raya, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Ke mana pun data pribadi Anda dipindahkan, kami akan memastikan tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi Anda di mana pun data tersebut diproses dengan menerapkan perlindungan yang sesuai melalui perjanjian kontrak, langkah teknis, dan/atau organisasi.

Jika kami mentransfer data pribadi Anda ke luar EEA, kami akan memastikan tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi Anda dengan memastikan bahwa setidaknya salah satu dari ketentuan berikut berlaku; Komisi UE telah memutuskan bahwa terdapat tingkat perlindungan yang memadai di negara terkait; atau

Peraturan Perusahaan yang Mengikat (Binding Corporate Rules/BCR) diterapkan (untuk transfer antarperusahaan); atau

[Klausul Kontraktual Standar][6] (klausul model UE) digunakan; atau

Pengecualian dalam situasi khusus berlaku, seperti untuk memenuhi kontrak dengan Anda atau persetujuan Anda atas transfer tertentu.

BAGIAN 3: COOKIE DAN TEKNOLOGI YANG SERUPA (“COOKIE”) Cookie adalah file data berukuran kecil yang disimpan oleh peramban Anda di komputer atau perangkat Anda. Cookie itu sendiri tidak berisi atau mengumpulkan informasi. Namun, ketika dibaca oleh server melalui peramban web, cookie dapat membantu situs web memberikan layanan yang lebih ramah pengguna, cth.: mengingat pembelian yang dilakukan sebelumnya atau detail akun.

Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cookie dan cara mengelolanya, silakan baca [Kebijakan Cookie][7] dan [Deklarasi Cookie][8] kami selengkapnya, atau klik di pengaturan cookie Anda di LEGO.com atau di game digital atau aplikasi (jika berlaku).

BAGIAN 4: INFORMASI UNTUK ORANG TUA Informasi bagi orang tua: cara LEGO Group menangani data pribadi anak Menjaga keamanan anak-anak saat online Kami sangat peduli dalam memastikan keamanan anak-anak di dunia maya. Kami juga memiliki proses privasi tambahan untuk memastikan bahwa para penggemar kami yang lebih muda tetap aman ketika menggunakan saluran online kami. Bahkan, beberapa fitur menerapkan batasan usia guna mencegah anak-anak secara tidak sengaja menggunakan fitur tersebut. Kami juga melakukan semua hal yang wajar untuk menjamin bahwa kami tidak dengan sengaja mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, atau memproses informasi pribadi dari anak-anak yang mungkin menggunakan fitur tersebut tanpa persetujuan yang selayaknya dari orang tua. Kami telah bergabung dengan program keselamatan anak digital yang mengaudit perusahaan kami setiap tahun untuk memastikan bahwa kami mematuhi aturan dalam cara kami berinteraksi dengan anak-anak secara online. Dalam hal data pribadi, kami meminta persetujuan orang tua untuk setiap orang yang berusia di bawah 16 tahun (atau lebih, di yurisdiksi dengan undang-undang setempat yang mewajibkan hal tersebut). Untuk BrickLink®, pengguna harus berusia 18 tahun (atau lebih, di yurisdiksi dengan undang-undang setempat yang mewajibkan hal tersebut) untuk mendaftar sebagai pembeli atau penjual. Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang Kebijakan Privasi kami, silakan [hubungi kami][9]. Saat memproses informasi pribadi dari anak-anak, kami mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi privasi mereka, termasuk: Memastikan bahwa kami memberi tahu orang tua tentang informasi pribadi apa yang kami kumpulkan, simpan, gunakan, dan proses dari anak mereka, serta menjelaskan apakah informasi tersebut akan kami bagikan atau tidak;

Memenuhi persyaratan hukum dengan meminta persetujuan orang tua untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memproses data anak dan meminta persetujuan untuk mengirimkan informasi kepada anak-anak mereka tentang produk dan layanan kami;

Membatasi cara kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan memproses informasi pribadi dari anak-anak sehingga kami hanya mengambil data yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas online;

Memberi orang tua akses atau opsi untuk meminta akses ke informasi pribadi yang telah kami kumpulkan dari anak mereka. Orang tua juga dapat meminta untuk mengubah atau menghapus informasi pribadi anak-anak mereka. Mengumpulkan dan menggunakan informasi anak-anak Beberapa situs web, saluran, dan aplikasi kami dirancang dengan mengutamakan keluarga dan pengguna dari segala usia, tetapi beberapa lainnya dimaksudkan untuk pengguna utama anak-anak. Setiap kali kami mengumpulkan informasi pribadi dari seorang anak, kami hanya menyimpan informasi tersebut untuk memberikan layanan atau dalam rentang waktu yang diwajibkan secara hukum. Meskipun anak-anak dapat memilih untuk tidak membagikan informasi mereka kepada kami, ada beberapa fitur situs web kami yang hanya akan berfungsi jika mereka memberikan informasi kepada kami. Jika informasi pribadi diperlukan agar fitur dapat berfungsi, kami hanya akan meminta informasi yang diperlukan secara wajar untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut. Berikut adalah beberapa contoh saat kami mengumpulkan data anak-anak: Saat anak-anak mendaftar secara online. Anak-anak dapat mendaftar di situs web kami untuk mengakses berbagai layanan, termasuk konten, permainan, dan kompetisi. Selama proses pendaftaran, kami akan meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali mereka, nama depan anak, jenis kelamin, tanggal lahir, nama pengguna, dan kata sandi mereka. Kami menggunakan informasi ini untuk menjaga keamanan dan mengirimkan notifikasi. Kami sangat menganjurkan agar anak-anak membuat nama pengguna yang tidak mengandung informasi pribadi mereka.

Anak-anak dapat mendaftar di situs web kami untuk mengakses berbagai layanan, termasuk konten, permainan, dan kompetisi. Selama proses pendaftaran, kami akan meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali mereka, nama depan anak, jenis kelamin, tanggal lahir, nama pengguna, dan kata sandi mereka. Kami menggunakan informasi ini untuk menjaga keamanan dan mengirimkan notifikasi. Kami sangat menganjurkan agar anak-anak membuat nama pengguna yang tidak mengandung informasi pribadi mereka. Saat anak-anak membagikan konten yang mereka buat sendiri. Beberapa situs web kami memungkinkan anak-anak membuat atau menggunakan konten sendiri. Karena hanya beberapa fitur yang memerlukan informasi pribadi dari anak, tidak semua aktivitas memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali. Setiap kali suatu aktivitas berpotensi memungkinkan anak berbagi informasi pribadi, kami akan menayakan kepada orang tua atau walinya untuk meminta ‘persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi’ (yang merupakan persetujuan orang tua di tingkat yang lebih tinggi). Contoh data pribadi bisa berupa cerita, bidang teks bebas, gambar yang memungkinkan penambahan teks atau informasi secara bebas, foto anak, klip suara, berkas film, atau berbagai jenis konten atau pengidentifikasi permanen lainnya yang dengan cara tertentu dapat mengidentifikasi anak tersebut dengan jelas.

Beberapa situs web kami memungkinkan anak-anak membuat atau menggunakan konten sendiri. Karena hanya beberapa fitur yang memerlukan informasi pribadi dari anak, tidak semua aktivitas memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali. Setiap kali suatu aktivitas berpotensi memungkinkan anak berbagi informasi pribadi, kami akan menayakan kepada orang tua atau walinya untuk meminta ‘persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi’ (yang merupakan persetujuan orang tua di tingkat yang lebih tinggi). Contoh data pribadi bisa berupa cerita, bidang teks bebas, gambar yang memungkinkan penambahan teks atau informasi secara bebas, foto anak, klip suara, berkas film, atau berbagai jenis konten atau pengidentifikasi permanen lainnya yang dengan cara tertentu dapat mengidentifikasi anak tersebut dengan jelas. Saat anak-anak mengikuti kontes dan undian. Jika seorang anak ingin mengikuti kompetisi, kami meminta informasi pribadi yang kami perlukan agar anak tersebut dapat berpartisipasi. Kami biasanya hanya menanyakan nama depan anak (sehingga kami dapat membedakan antara anak-anak dari keluarga yang sama) dan alamat email orang tua atau wali (sehingga kami memenuhi persyaratan hukum untuk memberi tahu orang dewasa yang bertanggung jawab). Kami hanya akan menghubungi orang tua jika anak memenangi kontes atau undian untuk mencari tahu alamat pengiriman hadiah. Jika kompetisi tersebut meminta anak untuk membuat konten agar dapat berpartisipasi, kami mungkin perlu meminta izin orang tua melalui email terlebih dahulu untuk memastikan kami memenuhi persyaratan privasi untuk konten yang dibuat sendiri oleh anak-anak (silakan baca informasi di atas tentang anak-anak yang membuat konten). Tanpa persetujuan, anak-anak tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi kami.

Jika seorang anak ingin mengikuti kompetisi, kami meminta informasi pribadi yang kami perlukan agar anak tersebut dapat berpartisipasi. Kami biasanya hanya menanyakan nama depan anak (sehingga kami dapat membedakan antara anak-anak dari keluarga yang sama) dan alamat email orang tua atau wali (sehingga kami memenuhi persyaratan hukum untuk memberi tahu orang dewasa yang bertanggung jawab). Kami hanya akan menghubungi orang tua jika anak memenangi kontes atau undian untuk mencari tahu alamat pengiriman hadiah. Jika kompetisi tersebut meminta anak untuk membuat konten agar dapat berpartisipasi, kami mungkin perlu meminta izin orang tua melalui email terlebih dahulu untuk memastikan kami memenuhi persyaratan privasi untuk konten yang dibuat sendiri oleh anak-anak (silakan baca informasi di atas tentang anak-anak yang membuat konten). Tanpa persetujuan, anak-anak tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi kami. Saat anak-anak menerima email dari kami. Kami mungkin perlu menanyakan detail kontak anak (termasuk alamat emailnya) agar kami dapat menjawab pertanyaan yang diajukannya kepada kami. Jika kami perlu menghubungi anak tersebut untuk kedua kalinya, misalnya, untuk menjawab pertanyaan tambahan, kami meminta alamat email dari orang tua atau wali anak tersebut. Lalu, kami hanya menyimpan informasi kontak online anak tersebut selama waktu yang kami perlukan untuk memenuhi permintaannya dan tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain. Jika kami memerlukan informasi kontak online anak untuk komunikasi yang berkelanjutan, kami akan meminta alamat email orang tua atau wali sesegera mungkin sehingga kami dapat memberi tahu mereka tentang data yang kami kumpulkan dan memberi orang tua tersebut pilihan untuk meminta kami berhenti mengumpulkan data. Orang tua atau wali dapat memilih menolak komunikasi apa pun yang kami lakukan dengan anak mereka kapan saja dengan mengikuti instruksi berhenti berlangganan dalam setiap komunikasi (jika ada lebih dari satu jenis komunikasi, mereka mungkin perlu memilih untuk menolak di setiap komunikasi). Atau, mereka dapat menghubungi tim Layanan Pelanggan LEGO ® .

Kami mungkin perlu menanyakan detail kontak anak (termasuk alamat emailnya) agar kami dapat menjawab pertanyaan yang diajukannya kepada kami. Jika kami perlu menghubungi anak tersebut untuk kedua kalinya, misalnya, untuk menjawab pertanyaan tambahan, kami meminta alamat email dari orang tua atau wali anak tersebut. Lalu, kami hanya menyimpan informasi kontak online anak tersebut selama waktu yang kami perlukan untuk memenuhi permintaannya dan tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain. Jika kami memerlukan informasi kontak online anak untuk komunikasi yang berkelanjutan, kami akan meminta alamat email orang tua atau wali sesegera mungkin sehingga kami dapat memberi tahu mereka tentang data yang kami kumpulkan dan memberi orang tua tersebut pilihan untuk meminta kami berhenti mengumpulkan data. Orang tua atau wali dapat memilih menolak komunikasi apa pun yang kami lakukan dengan anak mereka kapan saja dengan mengikuti instruksi berhenti berlangganan dalam setiap komunikasi (jika ada lebih dari satu jenis komunikasi, mereka mungkin perlu memilih untuk menolak di setiap komunikasi). Atau, mereka dapat menghubungi tim Layanan Pelanggan . Saat anak-anak menerima notifikasi push aplikasi. Banyak aplikasi mengirimkan “notifikasi push” ke ponsel atau perangkat pelanggan mereka untuk memberi tahu mereka tentang pembaruan (terkadang bahkan saat aplikasi tidak digunakan). Beberapa aplikasi kami dirancang untuk digunakan oleh anak-anak. Kami meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali anak-anak sehingga kami dapat memberi tahu orang dewasa tersebut tentang permintaan anak mereka, sebelum kami mengirimkan notifikasi dorong dari aplikasi kami kepada anak-anak. Kami tidak menautkan pengenal perangkat dengan informasi pribadi lainnya tanpa persetujuan orang tua. Jika ingin anak Anda berhenti menerima notifikasi push dari salah satu aplikasi, Anda dapat mengubah pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu.

Banyak aplikasi mengirimkan “notifikasi push” ke ponsel atau perangkat pelanggan mereka untuk memberi tahu mereka tentang pembaruan (terkadang bahkan saat aplikasi tidak digunakan). Beberapa aplikasi kami dirancang untuk digunakan oleh anak-anak. Kami meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali anak-anak sehingga kami dapat memberi tahu orang dewasa tersebut tentang permintaan anak mereka, sebelum kami mengirimkan notifikasi dorong dari aplikasi kami kepada anak-anak. Kami tidak menautkan pengenal perangkat dengan informasi pribadi lainnya tanpa persetujuan orang tua. Jika ingin anak Anda berhenti menerima notifikasi push dari salah satu aplikasi, Anda dapat mengubah pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu. Saat kami mengumpulkan informasi lokasi. Beberapa situs web, saluran, dan aplikasi kami dirancang untuk anak-anak. Kami akan meminta persetujuan dari orang tua atau wali melalui email sebelum mengumpulkan informasi tentang nama jalan, alamat, atau koordinat anak. Kami melakukan hal tersebut karena informasi tersebut akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu secara efektif. Sebaliknya, kami tidak memerlukan persetujuan orang tua untuk mengumpulkan informasi tentang kota, negara, atau wilayah anak, selama informasi tersebut tidak terkait langsung dengan anak tertentu. Alasannya adalah bahwa informasi umum tersebut tidak akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu. Jika Anda ingin agar kami berhenti mengumpulkan jenis informasi lokasi ini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu. Atau, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan LEGO ® kami.

Beberapa situs web, saluran, dan aplikasi kami dirancang untuk anak-anak. Kami akan meminta persetujuan dari orang tua atau wali melalui email sebelum mengumpulkan informasi tentang nama jalan, alamat, atau koordinat anak. Kami melakukan hal tersebut karena informasi tersebut akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu secara efektif. Sebaliknya, kami tidak memerlukan persetujuan orang tua untuk mengumpulkan informasi tentang kota, negara, atau wilayah anak, selama informasi tersebut tidak terkait langsung dengan anak tertentu. Alasannya adalah bahwa informasi umum tersebut tidak akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu. Jika Anda ingin agar kami berhenti mengumpulkan jenis informasi lokasi ini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu. Atau, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan kami. Saat kami mengumpulkan ‘pengidentifikasi tetap’. Untuk menyediakan pengalaman online yang lebih relevan dan dipersonalisasikan kepada pengunjung saluran online kami, kami mengumpulkan beberapa jenis informasi (misalnya, informasi tentang alamat IP, pengidentifikasi perangkat seluler, browser, penyedia layanan internet, halaman rujukan, halaman keluar, frekuensi pengunjung, sistem operasi, cap tanggal, cap waktu, dan data aliran klik (clickstream). Kami mengumpulkan informasi ini menggunakan teknologi, seperti cookie, piksel, cookie flash, penanda web, dan pengidentifikasi unik lainnya (yang kami definisikan di bagian Cookie di dalam Kebijakan Privasi ini). Kami dapat mengumpulkan informasi ini sendiri atau meminta pihak ketiga untuk memproses data tersebut atas nama kami. Kami menggunakan data ini untuk memberi anak-anak akses ke fitur dan aktivitas online, melakukan kustomisasi konten, memperbagus saluran online kami, menganalisis kinerja saluran online kami, dan membuat laporan anonim. Jika kami ingin mengumpulkan data pribadi anak-anak dengan alasan apa pun, kami akan menghubungi orang tua atau wali anak tersebut terlebih dahulu untuk meminta persetujuan. Daftar operator pihak ketiga yang mengumpulkan ‘pengidentifikasi tetap’ di situs dan aplikasi kami dapat ditemukan di [Kebijakan Cookie][10] dan [Deklarasi Cookie][11] kami. Meminta persetujuan orang tua Kami menggunakan berbagai jenis persetujuan orang tua, tergantung pada jenis data anak yang kami proses dan tujuannya.





Meminta persetujuan orang tua melalui email

Jika kami perlu mengumpulkan informasi pribadi anak untuk memberikan layanan yang diminta oleh anak tersebut, kami akan meminta persetujuan orang tua sesuai dengan persyaratan hukum (misalnya COPPA untuk AS dan GDPR untuk UE). Kami akan mengirimkan email kepada orang tua atau wali anak yang menjelaskan informasi apa yang kami kumpulkan dan cara kami akan menggunakannya, sekaligus meminta orang tua untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Jika kami tidak menerima persetujuan orang tua dalam waktu yang wajar, kami akan menghapus semua informasi yang kami kumpulkan dari anak tersebut, termasuk informasi kontak orang dewasa yang telah kami minta untuk mendapatkan persetujuan.





Meminta “persetujuan orang tua yang diverifikasi”

Jika anak ingin membagikan informasi pribadi secara publik atau kepada pihak ketiga melalui salah satu situs web atau pengalaman digital kami, kami akan meminta persetujuan orang tua dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan permintaan email yang dijelaskan di atas. Kami dapat meminta verifikasi dengan kartu kredit atau metode pembayaran lain (dengan mengenakan biaya nominal), atau dengan tinjauan atas kartu identitas orang tua yang dikeluarkan oleh pemerintah.





Bagaimana jika orang tua atau wali belum dihubungi untuk meminta persetujuan?

Jika anak di bawah usia 16 tahun (atau lebih tua di negara-negara dengan undang-undang yang mewajibkan hal tersebut) mengakses saluran online yang dirancang untuk anak-anak dengan menerapkan batasan usia, kami akan mengirimkan email kepada orang tua atau wali anak tersebut sebelum mengumpulkan informasi pribadi apa pun dari anak tersebut. Jika Anda merasa bahwa anak Anda berpartisipasi dalam aktivitas online yang mengumpulkan informasi pribadinya, tetapi Anda atau orang tua/wali lain belum menerima email yang menghubungi Anda untuk mendapatkan persetujuan, silakan [hubungi kami][12]. Kami tidak akan menggunakan alamat email yang diberikan untuk persetujuan orang tua untuk tujuan lain kecuali orang dewasa tersebut secara tegas memilih untuk menerima email pemasaran atau berpartisipasi dalam aktivitas yang memungkinkan kontak melalui email. Pilihan dan kontrol orang tua Orang tua atau wali dapat menolak untuk mengizinkan kami menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak informasi pribadi dari anak mereka setiap saat. Orang tua atau wali dapat meminta kami untuk menghapus informasi pribadi yang telah kami kumpulkan terkait dengan akun anak mereka dari data kami. Karena beberapa layanan memerlukan informasi pribadi, menghapus data anak dapat mengakibatkan akun, keanggotaan, atau layanan tidak tersedia untuk anak tersebut di masa mendatang.

Jika anak memiliki akun LEGO® yang terdaftar, orang tua atau wali dapat mengakses, mengubah, atau menghapus informasi pribadi yang telah kami kumpulkan dari anak mereka dengan: Menggunakan nama pengguna dan kata sandi anak mereka untuk masuk ke Akun LEGO anak mereka; atau

Menghubungi tim Layanan Pelanggan LEGO kami Jika Anda lebih memilih untuk [menghubungi kami][13], beri kami informasi nama pengguna anak Anda beserta nomor telepon dan alamat email Anda. Kami perlu memastikan identitas Anda sebagai orang tua atau wali sebelum memberikan akses ke informasi pribadi anak. Kami akan memberikan respons atas permintaan Anda dalam jangka waktu yang wajar.

BAGIAN 5: INFORMASI UNTUK ANAK-ANAK Informasi untuk anak-anak: Informasi Privasi Ramah Anak Siapakah kami? Kami adalah LEGO Group dan kami ingin menginspirasi serta mengembangkan para perakit masa depan. Kami membuat banyak produk, seperti balok dan set LEGO®, serta aplikasi dan permainan digital. Kami juga menjalankan toko ritel di seluruh dunia dan di internet, serta mengoperasikan situs web LEGO.com. Kebijakan Privasi ini memberitahukan cara kami menggunakan data pribadimu agar kamu mengetahui hal yang terjadi pada data pribadimu saat kami mengumpulkannya. Terkadang kami akan memberikan tautan ke halaman lain. Kamu mungkin perlu bantuan orang dewasa dalam hal ini karena tautan-tautan tersebut terkadang membingungkan. Data pribadi? Apa itu? Apa pun yang dapat digunakan untuk mengenali dirimu adalah data pribadimu. Kamu mungkin sudah mengetahui bahwa data ini dapat berupa nama atau fotomu, tetapi data ini juga dapat berupa hal-hal lain, seperti alamat email atau nama pengguna online milikmu. LEGO Group menggunakan beragam data pribadi. Jika ingin tahu lebih lanjut, mintalah orang dewasa untuk membantumu membaca seluruh Kebijakan Privasi. Mengapa data pribadiku diperlukan? Alasan utama kami perlu menggunakan data pribadimu adalah untuk mengenal siapa kamu. Jika kamu sudah masuk ke salah satu aplikasi atau permainan kami, data pribadimu akan kami gunakan untuk memantau perkembangan permainanmu, membantu kamu agar tetap terhubung dengan teman-temanmu di dalam aplikasi atau permainan tersebut, atau memungkinkan kamu menyimpan konten yang telah kamu unggah ke akun LEGO milikmu. Terkadang, kami menggunakan data pribadimu karena suatu acara yang kamu ikuti atau suatu kompetisi yang kami adakan, untuk memastikan kamu akan menerima hadiahmu jika kamu menang. Jika kami tidak memiliki data pribadimu, artinya kami tidak dapat melakukan hal-hal tertentu untuk kamu. Kami mungkin tidak dapat mengingat perkembanganmu di permainan tertentu, atau memungkinkan kamu mengunggah foto untuk dibagikan kepada teman-temanmu. Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang yang kami lakukan dengan data pribadimu, kamu dapat meminta orang dewasa untuk membaca Kebijakan Privasi lengkap bersama-sama agar kamu memahaminya dengan lebih baik. Jadi, data pribadiku dapat digunakan untuk keperluan apa pun? Tidak! Kami hanya dapat menggunakan data pribadimu untuk keperluan tertentu. Kami menyediakan berbagai layanan online, dan ada beberapa aturan yang menyatakan bahwa kami perlu menggunakan data pribadimu untuk melakukan pekerjaan kami dan memberikan layanan kepadamu, dan kami dapat melakukannya tanpa bertanya kepadamu atau orang tuamu terlebih dahulu. Pada saat yang lain, kami perlu meminta persetujuan dari orang tuamu. Jika kamu atau orang tua/walimu menolak, kami tidak akan (dan tidak dapat) menggunakan data pribadimu. Apakah orang lain dapat melihat data pribadiku? Kadang-kadang kami perlu membagikan data pribadimu agar dapat melakukan pekerjaan kami. Kami sangat berhati-hati dengan cara kami melakukannya, yang berarti masih ada aturan lainnya. Kami mungkin perlu membagikan datamu kepada keluargamu jika mereka membantu kamu. Kami mungkin juga perlu membagikan datamu kepada orang lain. Silakan minta orang dewasa untuk membantumu membaca seluruh Kebijakan Privasi, Kebijakan Cookie, dan Deklarasi Cookie kami. Apakah data pribadiku disimpan selamanya? Kami hanya diperbolehkan menyimpan data pribadimu selama kami membutuhkannya. Tergantung pada keadaannya, waktu penyimpanan ini bervariasi. Apakah aku boleh memberikan pendapat tentang yang terjadi dengan data pribadiku? Ya. Kamu memiliki hal yang kami sebut ‘hak’ ketika kami menggunakan datamu. Salah satunya adalah hak untuk mengetahui tindakan yang kami lakukan dengan data tersebut. Itulah gunanya halaman ini. Kamu dapat meminta kami untuk memberi tahu tentang data pribadi tentang dirimu yang kami miliki, atau kamu bisa meminta kami berhenti menggunakannya atau menghapusnya. Jika data pribadimu salah atau keliru, kamu dapat memberi tahu kami, lalu kami akan memperbaikinya. Hak yang kamu miliki tergantung pada tujuan kami menggunakan datamu. Masih ada banyak lagi informasi dalam Kebijakan Privasi ini. Silakan minta seorang dewasa membantu kamu membacanya. Siapa yang memastikan bahwa semua peraturan ini akan dipatuhi? Ada seseorang di LEGO Group yang disebut Petugas Perlindungan Data, dan pekerjaannya adalah melindungi datamu. Artinya, petugas tersebut memastikan agar kami mematuhi semua peraturan, dan bahwa datamu aman. Jika petugas tersebut melihat ada masalah, dia akan memberi tahu kami cara memperbaikinya. Sangat penting bagi kami untuk menjaga keamanan datamu dan untuk mematuhi semua peraturan. Jika kamu mengkhawatirkan tindakan yang akan kami lakukan terhadap data pribadimu, silakan [hubungi kami][14]. Ada juga lembaga pemerintah yang bertugas untuk memastikan agar perusahaan seperti kami mematuhi aturan dan mengoreksi kami jika kami melakukan kesalahan. Di Denmark, kamu juga dapat mengirimkan email atau surat kepada mereka. Kamu dapat menemukan informasi kontak mereka di [www.datatilsynet.dk][15]. Tentang situs web kami Seperti situs web pada umumnya, situs web kami mengunduh file berukuran kecil bernama ‘cookie’ ke komputermu. Cookie membantu situs web kami berfungsi dengan benar untukmu. Kamu dapat menemukan informasi selengkapnya tentang cookie di video Captain Safety kami [di sini][16].

[6]: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

[7]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/

[8]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/

[9]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[10]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/

[11]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/

[12]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[13]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[14]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us

[15]: www.datatilsynet.dk

[16]: https://www.LEGO.com/kids/legal/cookie-policy