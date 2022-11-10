Kebijakan Privasi mencakup pembaruan masukan
Kebijakan Privasi
Modifikasi Terakhir: 27 Februari 2026
Daftar Isi
BAGIAN 1: UNDANG-UNDANG PRIVASI DATA DAN HAK-HAK DIGITAL ANDA
Apa yang diatur oleh Kebijakan ini?
Selamat datang di Kebijakan Privasi kami! Kami senang Anda ingin mencari tahu lebih banyak tentang cara kami menjaga keamanan informasi Anda. Kebijakan ini memberikan informasi tentang cara kami menjaga data pribadi Anda ketika Anda mengunjungi atau menggunakan layanan atau aplikasi kami. Kebijakan Privasi ini juga menjelaskan tentang hak privasi dan perlindungan hukum yang Anda miliki. Terakhir, Kebijakan Privasi ini mencakup aktivitas pengumpulan data kami, baik secara online maupun offline, termasuk data pribadi yang mungkin kami kumpulkan melalui berbagai saluran, seperti situs web, aplikasi, jejaring sosial pihak ketiga, toko ritel, tempat penjualan, dan acara.
Ini adalah keseluruhan Kebijakan Privasi kami. Untuk beberapa yurisdiksi, berlaku ketentuan-ketentuan tambahan khusus bagi negara/negara bagian/daerah tertentu. Jika Anda dari Amerika Serikat, Anda juga harus meninjau pemberitahuan Informasi Penting untuk Penduduk AS dan tambahan Hak Privasi Negara Bagian AS untuk informasi terkait undang-undang privasi negara bagian AS.
Dengan kata lain, jika Anda mencari informasi lebih lanjut tentang cara kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan membagikan data pribadi Anda, ini adalah tempat yang tepat!
Siapa yang bertanggung jawab atas data pribadi Anda?
LEGO Group terdiri dari berbagai badan hukum yang tersebar di seluruh dunia. Anda dapat membaca selengkapnya tentang LEGO Group di sini https://www.LEGO.com/aboutus.
Kebijakan Privasi ini diterbitkan atas nama semua perusahaan dalam LEGO Group tempat LEGO System A/S bertindak sebagai pengontrol data (pihak yang bertugas dan bertanggung jawab atas data), atau tempat Anda menjalin hubungan kontrak langsung dengan entitas LEGO Group setempat yang bertindak sebagai pengontrol data, semata-mata sehubungan dengan kontrak tersebut. Untuk keperluan Kebijakan Privasi ini, saat kami menggunakan kata “kami” di dalam Kebijakan ini, yang kami maksud adalah LEGO System A/S dan entitas LEGO Group setempat yang menjalin hubungan kontrak langsung dengan Anda.
Kami telah menunjuk petugas perlindungan data (“DPO”) yang bertanggung jawab untuk mengurus pertanyaan sehubungan dengan Kebijakan Privasi ini. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, silakan hubungi kami. Anda juga dapat mengirimkan surat ke DPO di:
LEGO System A/S
Aastvej 1,
7190 Billund,
Denmark
Perhatian: DPO
Silakan cantumkan nama Anda dan negara yang terkait dengan pertanyaan Anda.
Kami umumnya akan menanggapi dalam waktu 30 hari, kecuali jika waktu tanggapan yang lebih singkat diwajibkan berdasarkan undang-undang privasi negara tempat tinggal Anda. Dalam hal ini, kami menghormati waktu tanggapan tersebut.
Jika kami mengubah cara kami menangani data pribadi Anda, kami akan memperbarui Kebijakan Privasi ini. Kami berhak untuk membuat perubahan atas praktik kami dan Kebijakan Privasi ini sewaktu-waktu, jadi sering-seringlah memeriksa kembali pembaruan atau perubahan apa pun atas Kebijakan Privasi kami.
Hak-hak privasi Anda
Tergantung pada tempat tinggal Anda, sebagai subjek data, Anda memiliki hak-hak berikut ini berkenaan dengan data pribadi Anda yang kami simpan:
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Meminta akses ke data pribadi Anda. Anda berhak mengakses data pribadi Anda yang kami simpan. Dalam banyak hal, informasi ini telah tersedia bagi Anda di layanan online yang kami sediakan untuk Anda. Akan tetapi, hak akses Anda dapat dibatasi oleh legislasi, perlindungan privasi orang lain, serta pertimbangan tentang praktik bisnis, kecakapan teknis, rahasia bisnis, serta penilaian internal LEGO Group.
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Meminta koreksi atas data yang keliru atau tidak lengkap. Apabila data yang kami simpan tentang Anda keliru atau tidak lengkap, Anda berhak atas koreksi terhadap data yang dimaksud, dengan pembatasan-pembatasan yang berlaku berdasarkan undang-undang.
-
Meminta penghapusan. Anda berhak untuk meminta penghapusan atas data Anda apabila:
-
data pribadi tersebut tidak diperlukan lagi sehubungan dengan tujuan pengumpulan atau pemrosesannya;
-
Anda membatalkan persetujuan Anda atas pemrosesannya dan tidak ada alasan sah lain untuk pemrosesannya;
-
Anda berkeberatan dengan pemrosesannya dan tidak ada alasan yang membenarkan untuk melanjutkan pemrosesannya; atau
-
pemrosesannya tidak sah
Harap diingat bahwa dalam keadaan tertentu kami mungkin perlu menyimpan data pribadi Anda setelah Anda meminta penghapusan demi memenuhi kewajiban hukum atau kontraktual kami. Kami mungkin juga diizinkan oleh undang-undang yang berlaku untuk menyimpan sebagian data pribadi Anda demi memenuhi kebutuhan usaha kami.
-
Pembatasan atas pemrosesan data pribadi. Jika Anda membantah kebenaran data yang telah kami daftarkan tentang Anda atau keabsahan pemrosesannya, atau jika Anda telah berkeberatan dengan pemrosesan data tersebut sesuai dengan hak Anda untuk mengajukan keberatan, Anda dapat meminta kami membatasi pemrosesan data tersebut. Pemrosesan tersebut akan dibatasi pada penyimpanan saja, hingga kebenaran data tersebut dapat ditentukan, atau dapat diperiksa apakah kepentingan sah kami mengesampingkan kepentingan Anda. Bahkan ketika pemrosesan data Anda telah dibatasi sebagaimana diuraikan di atas, LEGO Group dapat memproses data Anda dengan cara-cara lain, apabila ini diperlukan dalam rangka menegakkan tuntutan atau klaim hukum atau memproses data yang telah dikumpulkan sebelumnya jika Anda telah memberikan persetujuan sebelumnya.
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Mengajukan keberatan atas pemrosesan berdasarkan kepentingan sah kami. Anda selalu dapat mengajukan keberatan atas pemrosesan data pribadi tentang Anda berdasarkan kepentingan yang sah. Jika kami memproses data Anda untuk pemasaran langsung dan pembuatan profil yang terkait dengan pemasaran tersebut, keberatan Anda akan selalu diterima. Untuk keberatan atas pemrosesan dengan tujuan lain, kami akan melakukan uji perimbangan kepentingan yang sah dan mempertimbangkan apakah akan menerima atau menolak keberatan Anda.
-
Portabilitas data. Anda berhak menerima data pribadi yang telah Anda berikan kepada kami dalam format yang dapat dibaca mesin. Hak ini berlaku atas data pribadi yang diproses hanya dengan cara terotomatisasi dan atas dasar persetujuan atau pemenuhan kontrak.
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Hak-hak lain. Anda berhak mengajukan gugatan ke Lembaga Perlindungan Data Denmark (The Danish Data Protection Agency) jika Anda tidak puas dengan cara kami memproses data pribadi Anda. Anda dapat menemukan informasi kontak Lembaga Perlindungan Data Denmark (Danish Data Protection Agency) di www.datatilsynet.dk. Jika Anda berada di yurisdiksi di luar Denmark, Anda berhak untuk mengajukan pengaduan ke otoritas perlindungan data atau otoritas kompeten lainnya di negara tempat tinggal Anda. Anda dapat menghubungi kami untuk detail selengkapnya. Jika Anda memiliki pertanyaan tentang Kebijakan ini, atau jika Anda ingin mengajukan pengaduan tentang penanganan data pribadi Anda, silakan hubungi kami.
Jika Anda adalah penduduk AS, silakan kunjungi tambahan Hak Privasi Negara Bagian AS kami untuk mempelajari tentang hak yang mungkin tersedia untuk Anda berdasarkan undang-undang privasi negara bagian AS.
BAGIAN 2: DATA PRIBADI
Data pribadi apa yang dikumpulkan LEGO Group?
Data pribadi adalah informasi apa pun tentang seseorang yang dapat membuat orang tersebut diidentifikasi. Kami mungkin mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, dan mentransfer berbagai jenis data pribadi tentang Anda yang telah kami kelompokkan sebagai berikut:
- Data Identitas mencakup nama depan, nama belakang, nama pengguna, atau pengidentifikasi unik serupa, status perkawinan, gelar, tanggal lahir, dan jenis kelamin.
- Data Kontak mencakup alamat penagihan, alamat pengiriman, alamat email, dan nomor telepon atau data kontak yang serupa.
- Data Keuangan mencakup detail rekening bank dan kartu pembayaran.
- Data Transaksi mencakup detail tentang pembayaran kepada dan dari Anda serta detail lain tentang produk dan layanan yang telah Anda beli dari kami (atau dalam hal www.bricklink.com, dari kami atau pihak lain di platform BrickLink ), layanan yang Anda minta, serta hadiah dan/atau manfaat yang Anda minta atau gunakan.
- Data Verifikasi Penjual (jika Anda memilih untuk berpartisipasi dalam marketplace online kami di BrickLink) mencakup dokumen identifikasi yang diterbitkan oleh pemerintah dan dokumen pendaftaran perusahaan yang diperlukan untuk prosedur verifikasi penjual baru.
- Data Teknis mencakup alamat protokol internet (IP), data masuk, jenis dan versi browser, pengaturan zona waktu dan lokasi, jenis dan versi plug-in browser, sistem operasi dan platform, ID pengguna, MAC ID, serta teknologi lain pada perangkat yang Anda gunakan untuk mengakses situs web, aplikasi, atau pengalaman digital ini.
- Data Profil mencakup nama pengguna, kata sandi, dan minat Anda.
- Data Penggunaan mencakup informasi tentang cara Anda menggunakan situs web, produk, dan layanan kami, serta laporan galat.
- Data Pemasaran dan Komunikasi mencakup preferensi Anda dalam menerima pemasaran dari kami dan pihak ketiga kami, minat dan partisipasi dalam undian dan kompetisi berhadiah lain, serta preferensi komunikasi Anda.
- Data Media Sosial mencakup informasi tentang interaksi Anda dengan kami di platform media sosial (misalnya, apabila Anda menyukai atau berkomentar di postingan kami, atau menandai kami di komentar), serta umpan balik dan komentar Anda sehubungan dengan merek kami yang Anda publikasikan di halaman publik di platform media sosial. Kami juga mengumpulkan detail dari profil Anda yang tersedia untuk umum di platform media sosial terkait, seperti nama pengguna, gambar profil, dan data demografis Anda, seperti usia dan jenis kelamin.
- Data Pelacakan mencakup data tentang halaman yang Anda kunjungi sebelum membuka situs web kami atau penelusuran Anda setelah mengunjungi situs web kami, serta cara Anda berinteraksi dengan email atau pesan lain yang kami kirimkan kepada Anda (misalnya jika Anda menghapus atau membuka email), atau mengklik iklan tentang produk atau layanan kami di media sosial atau platform lain).
- Data Ulasan dan Umpan Balik mencakup penilaian dan ulasan publik antara 1) pembeli dan penjual di marketplace BrickLink yang terkait dengan akun masing-masing dan tersedia untuk pengunjung lain, 2) ulasan dan penilaian produk dan layanan di situs LEGO.com serta situs web LEGOLANDLEGO Discovery Center yang terkait dengan masing-masing akun dan tersedia untuk pengguna atau pengunjung lain, dan 3) data lain yang dikumpulkan melalui panel diskusi, riset pengguna, dan acara LEGO. Discovery Center dan
- Data Sengketa mencakup sengketa terkait transaksi pribadi yang diajukan oleh pembeli dan penjual, termasuk semua komunikasi dan catatan tindakan terkait sengketa tersebut.
- Data Forum mencakup informasi yang diunggah ke komunitas seperti, misalnya, Ambassador Network serta Forum dan Galeri BrickLink, yang dianggap sebagai informasi publik.
Kami juga mengumpulkan, menggunakan, dan membagikan Data Agregat, seperti data statistik atau demografis untuk tujuan apa pun. Data Agregat dapat bersumber dari data pribadi Anda, tetapi tidak dianggap sebagai data pribadi karena data ini tidak akan mengungkapkan identitas Anda, secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kami mungkin menghimpun Data Penggunaan Anda untuk menghitung persentase pengguna yang mengakses fitur situs web tertentu. Akan tetapi, jika kami menggabungkan atau mengaitkan Data Agregat dengan data pribadi Anda sehingga dapat secara langsung ataupun tidak langsung mengidentifikasi Anda, kami memperlakukan data gabungan tersebut sebagai data pribadi yang akan digunakan sesuai dengan Kebijakan Privasi ini.
Kami menggunakan Data yang Disamarkan untuk meminimalkan dampak privasi bagi Anda.
Penyamaran adalah cara yang menggantikan atau menghapus informasi dalam seperangkat data yang mengidentifikasi individu, tetapi memungkinkan pengontrol data atau pihak ketiga untuk mengidentifikasi ulang data pribadi tersebut dengan upaya yang wajar. Penting diketahui bahwa, berbeda dengan penganoniman, penyamaran tidak menghilangkan semua informasi pengenal dari data, tetapi mengurangi keterkaitan seperangkat data dengan identitas seseorang.
Kami tidak secara proaktif mengumpulkan Kategori Khusus Data Pribadi apa pun tentang Anda (termasuk detail tentang ras atau kesukuan, keyakinan religius atau filosofis, kehidupan seksual, orientasi seksual, opini politik, keanggotaan serikat dagang, informasi tentang kesehatan Anda, atau informasi genetik, data biometrik untuk tujuan identifikasi, atau informasi tentang hukuman dan tindak pidana). Akan tetapi, ketika Anda mengunjungi, atau berinteraksi dengan kami saat merencanakan kunjungan, ke LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center, Anda dapat memutuskan untuk membagikan beberapa Kategori Khusus Data Pribadi seperti kebutuhan diet atau kebutuhan aksesibilitas agar kami dapat memberikan pengalaman terbaik untuk Anda.
Jika Anda tidak memberikan data pribadi yang diperlukan kepada kami (kami akan memberi tahu Anda jika ini terjadi, misalnya dengan menjelaskan informasi ini di formulir pendaftaran kami), kami mungkin tidak dapat memberikan barang dan/atau layanan kepada Anda.
Bagaimana LEGO Group mengumpulkan data pribadi Anda?
Kami mengumpulkan data pribadi dari sumber-sumber berikut ini:
- Situs Web mencakup situs web apa pun yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, termasuk situs yang kami operasikan di bawah domain/URL kami sendiri dan situs mini yang kami jalankan pada jejaring sosial pihak ketiga, seperti Facebook.
- Permainan/aplikasi seluler mencakup game atau aplikasi seluler yang dioperasikan oleh atau untuk LEGO Group, seperti aplikasi ponsel cerdas.
- Mainan yang Terhubung dengan Aplikasi mencakup mainan yang terhubung dengan aplikasi melalui protokol nirkabel atau kabel yang dibuat oleh atau untuk LEGO Group.
- Pesan email, teks, dan pesan elektronik lain mencakup komunikasi elektronik antara Anda dan LEGO Group.
- Layanan Pelanggan mencakup panggilan atau obrolan online dengan personel Layanan Pelanggan kami.
- Toko ritel mencakup toko-toko yang dikelola oleh atau untuk LEGO Group.
- LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center.
- Formulir pendaftaran online mencakup pendaftaran akun LEGO Insiders/akun LEGO, langganan Majalah LEGO, dan prosedur verifikasi penjual BrickLink.
- Formulir pendaftaran offline mencakup formulir pendaftaran cetak dan yang serupa yang kami kumpulkan melalui, misalnya, surat pos, demonstrasi di toko, kontes, dan promosi, atau acara lainnya.
- Kontes, survei, dan undian konsumen online.
- Program LEGO Insiders kami mencakup aktivitas Anda dalam program tersebut.
- Riset yang Anda dan/atau anak Anda mungkin ikuti, baik secara langsung maupun secara online.
- Fungsi Ulasan dan Umpan Balik di situs web, forum, aplikasi, toko, atau wahana kami yang Anda pilih untuk Anda buat atau ikuti.
Data pribadi yang mungkin dikumpulkan LEGO Group dari pihak ketiga
Kami mungkin menerima data pribadi tentang Anda dari berbagai sumber pihak ketiga dan sumber publik, sebagaimana diuraikan di bawah ini:
- Data Teknis dari pihak-pihak berikut ini:
- penyedia analitik;
- jejaring periklanan; dan
- penyedia informasi pencarian.
- Data Kontak, Keuangan, dan Transaksi dari penyedia layanan teknis, pembayaran, dan pengiriman.
- Data Identitas dan Kontak dari perantara atau penghimpun data.
- Data Identitas dan Kontak dari sumber yang tersedia secara publik.
- Data Identitas, Kontak, dan Masuk dari pihak ketiga yang telah Anda minta untuk membagikan data kepada kami (misalnya, untuk masuk ke akun LEGO Anda menggunakan game atau layanan media sosial pihak ketiga seperti Epic Games atau Facebook).
- Data Identitas, Kontak, dan Transaksi dari mitra ritel dan hiburan, seperti Merlin Entertainments, penjual dan pembeli marketplace BrickLink (termasuk ulasan dan umpan balik publik), LEGOLAND Discovery Center, LEGO Discovery Center, dan mitra LEGO Certified Store.
- Data Pelacakan dari platform pihak ketiga, seperti platform media sosial maupun mesin pencarian, atau situs web, seperti situs web atau aplikasi mitra.
- Data Media Sosial dari platform media sosial. Kami menerima informasi ini melalui penyedia wawasan pihak ketiga kami.
- Data Ulasan dan Umpan Balik yang mungkin kami terima dari sindikasi ulasan pihak ketiga atau pihak ketiga lainnya.
- Data Identitas dan Kontak dari anggota keluarga atau wali yang sah.
Bagaimana LEGO Group menggunakan data pribadi Anda?
Tujuan dan dasar hukum pemrosesan
Aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, dan saluran online LEGO
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya/bagaimana kami menggunakannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Gunakan aplikasi, mainan yang terhubung dengan aplikasi, atau saluran online LEGO.
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Pemenuhan pesanan
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Membuat pesanan dengan kami atau dengan penjual pihak ketiga di marketplace BrickLink.
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Dukungan pelanggan
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Berinteraksi dengan fungsi dukungan pelanggan kami, termasuk melalui chatbot kami
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Komunikasi Pemasaran Digital (misalnya email, SMS, pesan push, pesan dalam aplikasi, atau pemasaran elektronik langsung yang serupa)
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
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Pemasaran cetak mencakup katalog dan buletin, serta pemasaran cetak lainnya
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
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Akun LEGO Insiders/akun LEGO/administrasi serta statistik & wawasan
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Mendaftar dan menggunakan akun LEGO Insiders/akun LEGO.
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Pemasaran dan pengalaman yang dipersonalisasikan untuk akun LEGO Insiders/akun LEGO
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Menggunakan akun LEGO Insiders/akun LEGO Anda sekaligus memberikan persetujuan Anda kepada kami untuk memberi Anda konten dan pengalaman yang relevan.
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|Agar kami dapat secara otomatis menyesuaikan pemasaran kami dan pengalaman Anda dengan minat dan kepentingan pribadi Anda dengan memprediksi preferensi Anda berdasarkan informasi pribadi Anda, termasuk informasi yang terkait dengan saldo poin Insiders, riwayat penukaran poin LEGO Insiders, aktivitas anggota LEGO Insiders, riwayat pembelian, preferensi produk, data cookie penelusuran online (jika dipilih untuk diterima secara terpisah), data lokasi Anda, dan informasi lain apa pun yang terkait dengan akun LEGO Insiders Anda.
|
Kontes, undian, pemasaran, dan promosi lainnya
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Mengikuti kontes atau undian, atau menerima komunikasi dari kami tentang kontes, undian, kampanye, atau promosi.
|
|
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Jejaring sosial LEGO Group
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Berinteraksi dengan jejaring sosial LEGO Group (seperti aplikasi LEGO Play, LEGO Insiders Club, komunitas LEGO Insiders, LEGO Ideas, dan termasuk fitur BrickLink seperti program BrickLink Studio, Seri Program Desainer BrickLink, serta Forum Diskusi BrickLink dan BrickLink Studio).
|
Informasi yang telah Anda berikan, yang dapat mencakup komentar, gambar, desain, reaksi, serta pembagian postingan akun media sosial kami atau konten lain yang dibuat oleh pengguna bagi pengguna BrickLink:
|
|
Jejaring sosial pihak ketiga
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|
Berinteraksi dengan fitur jejaring sosial pihak ketiga, seperti fungsi “Suka”.*
Berinteraksi dengan kami, atau memberikan umpan balik terkait merek kami di platform media sosial. Misalnya, apabila Anda mengomentari unggahan media sosial kami, atau memberikan umpan balik terkait produk/aktivitas LEGO di halaman atau unggahan publik lainnya.
|
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Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan analisis dan pelaporan atas interaksi pengguna dan kinerja postingan.
*Platform media sosial dapat menggunakan informasi pribadi yang dikumpulkan dari akun jejaring sosial LEGO Group di platform-nya untuk tujuannya sendiri sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan privasi platform tersebut.
Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, apabila diperlukan untuk mendapatkan wawasan tentang persepsi merek kami dan individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik sehubungan dengan merek kami, serta memberikan dukungan pelanggan yang lebih efisien sesuai dengan citra dan nilai merek kami.
Acara siaran langsung (di toko dan online)
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|
Berpartisipasi secara langsung atau tertangkap kamera di tengah pemirsa atau latar belakang acara siaran langsung secara tanpa sengaja.*
*Area akan ditandai dengan jelas, dan kami akan meminta persetujuan dari orang yang disertakan secara langsung.
|
Siaran langsung video dari acara tersebut, yang menyertakan orang yang ada di area yang direkam.
|
|
Pemantauan video dan pengumpulan gambar (di toko dan lokasi LEGO Group lain yang relevan)
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Mengunjungi LEGO Store kami atau fasilitas LEGO Group lain yang dapat diakses publik. Mengunjungi LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center.
|
|
|
|Gunakan Mosaic Maker atau Minifigure Factory kami
|
|Agar Mosaic Maker atau Minifigure Factory dapat membuat gambar atau label yang diminta oleh konsumen.
|Pelaksanaan kontrak, psl. 6(1)(b), GDPR, untuk memungkinkan pelaksanaan layanan yang secara khusus diminta oleh konsumen.
|Anda menggunakan fasilitas parkir mobil di LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center.
|
|Beberapa LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center memiliki sistem pengenalan pelat nomor otomatis untuk memantau mobil yang masuk ke fasilitas parkir mobil kami.
|Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, terkait dengan pengelolaan mobil masuk di LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center.
|Menggunakan wahana kami di LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center.
|Gambar
|Beberapa wahana menawarkan layanan fotografi selama kunjungan Anda yang dapat Anda beli.
|Kepentingan yang sah, psl. 6(1)(f), GDPR, untuk mempromosikan dan memasarkan merek kami. Pengunjung memiliki opsi untuk membeli foto mereka sendiri di wahana tertentu. Pemberitahuan tersedia di tempat operasi layanan fotografi.
Mitra usaha dan hubungan komersial
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Menjalin hubungan komersial dengan kami sebagai perusahaan atau orang perseorangan.
|
|
|
|Memilih untuk berpartisipasi sebagai penjual di marketplace online kami di BrickLink
|
|Untuk melakukan penilaian risiko otomatis untuk transaksi marketplace.
|
Riset
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|Berpartisipasi dalam survei riset, grup fokus (focus group), atau riset lainnya.
|
|
|
Berinteraksi dengan LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center
|Apa yang Anda lakukan
|Apa yang kami kumpulkan
|Mengapa kami mengumpulkannya
|Dasar Hukum jika tinggal di UE/EEA
|
|
|Untuk mengakomodasi acara khusus, kebutuhan diet, kebutuhan aksesibilitas, dan permintaan khusus.
|
Kami hanya akan menyimpan data pribadi Anda selama hal tersebut secara wajar diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, termasuk untuk tujuan memenuhi persyaratan hukum, regulasi, perpajakan, akuntansi, atau pelaporan. Kami dapat menyimpan data pribadi Anda selama jangka waktu yang lebih lama apabila gugatan diajukan atau apabila secara wajar kami meyakini bahwa ada kemungkinan tuntutan hukum diajukan berkenaan dengan hubungan kami dengan Anda.
Guna menentukan jangka waktu yang sesuai untuk penyimpanan data pribadi, kami mempertimbangkan jumlah, sifat, dan sensitivitas data pribadi tersebut, potensi risiko kerugian karena penggunaan atau pengungkapan tanpa izin atas data pribadi Anda, tujuan kami dalam memproses data pribadi Anda dan apakah kami dapat mencapai tujuan tersebut melalui cara lain, serta persyaratan hukum, regulasi, perpajakan, akuntansi, atau persyaratan lain yang berlaku.
Penggunaan Alat AI
Kami menggunakan alat AI untuk efisiensi bisnis dan tujuan analitis. AI digunakan:
- Untuk menganalisis email/konten yang telah Anda berikan kepada LEGO seperti menyarankan tanggapan yang kami berikan kepada pengunjung dan membantu mengelola konten secara internal seperti memberikan ringkasan dari sebuah email. Apabila digunakan, semua tanggapan dapat dilihat oleh LEGO sebelum diterbitkan dan data pribadi hanya digunakan sebagaimana tujuan awal data tersebut diberikan dan/atau diproses sesuai dengan pemberitahuan ini.
- Untuk mengarahkan permintaan dukungan Anda melalui interaksi awal dengan chatbot dukungan—kami akan memberi tahu Anda saat Anda berinteraksi dengan chatbot sebelum komunikasi dimulai.
- Oleh rantai pasokan kami yang telah diverifikasi dalam penawaran produk dan layanan mereka.
- Untuk memberikan wawasan tentang preferensi pribadi Anda, kami dapat menggunakan alat analitik AI untuk menganalisis efektivitas iklan.
- Untuk menganalisis dan memproses data guna meningkatkan efisiensi dalam proses.
- Untuk menganalisis data terkait kinerja bisnis dan inisiatif strategis.
- Untuk otomatisasi proses dalam wahana kami untuk meningkatkan pengalaman pengunjung (tetapi hanya terkait dengan LEGO Discovery Center dan LEGOLAND Discovery Center).
- Untuk menyediakan bagi Anda chatbot sebagai bagian dari layanan pelanggan kami.
#### Penggunaan Alat AI Internal untuk Perangkuman
Kami menggunakan alat kecerdasan buatan (AI) internal untuk membantu Karyawan Layanan Pelanggan kami merangkum interaksi pelanggan melalui telepon atau obrolan. Dalam hal merekam panggilan atau obrolan, alat ini tidak merekam atau menangkap panggilan atau obrolan secara waktu nyata tetapi setelah panggilan atau obrolan berakhir. Rekaman panggilan telepon atau teks obrolan dapat dimasukkan ke dalam alat AI untuk membuat rangkuman. Alat AI hanya digunakan untuk merangkum dan menganalisis guna meningkatkan kualitas layanan kami, memantau kinerja, dan mendukung kepatuhan terhadap standar kami. Alat AI tidak membuat keputusan otomatis dengan efek hukum atau efek signifikan serupa; semua keputusan dibuat oleh penasihat manusia kami.
Untuk panggilan telepon, kami memberikan pemberitahuan secara verbal di awal setiap panggilan yang menyatakan bahwa panggilan tersebut mungkin direkam dan ditranskripsi menggunakan AI. Anda dapat memberikan persetujuan dengan menekan 1 atau tetap terhubung, atau memilih untuk menolak dengan menekan 2. Untuk interaksi obrolan, pemberitahuan ditampilkan di awal sesi yang memberi tahu Anda bahwa percakapan mungkin direkam dan ditranskripsi menggunakan AI; dengan melanjutkan penggunaan obrolan, Anda menyetujui pemrosesan ini.
Dengan siapa LEGO Group akan berbagi data pribadi?
Berbagi informasi dengan perusahaan LEGO Group
Anak perusahaan kami (perusahaan lain dalam LEGO Group) terkadang perlu mengakses informasi Anda untuk memberikan layanan atas nama kami atau perusahaannya sendiri. Mereka membutuhkan data pribadi Anda agar kami atau mereka dapat melaksanakan kegiatan yang disebutkan dalam tabel di atas, termasuk, sebagai contoh:
- Memberikan produk dan layanan yang Anda minta
- Menghubungi Anda untuk membahas akun atau transaksi Anda
- Mengirimkan informasi tentang situs, aplikasi, dan kebijakan kami kepada Anda
- Mengirimkan pesan pemasaran langsung kepada Anda
- Mengirimkan katalog produk dan materi pemasaran cetak lainnya kepada Anda
- Memproses informasi yang pemrosesannya oleh anak perusahaan atas nama kami diatur secara formal dalam suatu kontrak, misalnya melakukan pembelian yang Anda pesan, mengelola akun LEGO dan aktivitas LEGO Insiders Anda, dan/atau mengelola preferensi Anda di Pusat Preferensi kami di LEGO.com atau di pengaturan cookie kami
- Riset internal, analitik, dan pelaporan
- Mengidentifikasi, meninjau, dan menghentikan aktivitas apa pun yang berpotensi melanggar kebijakan kami atau melanggar hukum.
Transfer ke perusahaan LEGO Group di luar Kawasan Ekonomi Eropa dilakukan berdasarkan Peraturan Perusahaan yang Mengikat.
Berbagi informasi dengan perusahaan lain
Silakan lihat daftar kategori pihak ketiga tepercaya yang mungkin menjadi penerima informasi Anda yang kami bagikan di bawah ini. Kami mengungkap data pribadi dengan pihak ketiga/vendor dalam kategori berikut ini:
- Penyedia layanan TI. Kami menggunakan serangkaian mitra tepercaya di seluruh dunia untuk menyediakan layanan TI dan layanan administrasi sistem, termasuk penyedia platform marketplace—yang terkait dengan aktivitas yang melibatkan pelanggan dan mitra kami serta sistem TI dan administrasi internal kami.
- Mitra pemrosesan dan penyedia pembayaran global. Mitra-mitra ini membantu kami melangsungkan proses pembayaran yang aman dan efisien, baik secara online, di toko kami, maupun melalui faktur atau transfer uang dan transaksi marketplace.
- Mitra penyimpanan cloud. Kami menyimpan data kami dan Anda di pusat data yang aman.
- Penyedia CDN. Kami menggunakan Jaringan Pengiriman Konten (CDN) untuk mengoptimalkan kinerja dan keamanan situs web kami. CDN membantu mendistribusikan konten secara efisien menggunakan server yang terletak di lokasi geografis yang berbeda. Ini berarti bahwa ketika Anda mengunjungi situs web kami, beberapa data Anda (seperti alamat IP dan informasi browser) dapat diproses oleh penyedia CDN kami untuk memastikan pengiriman konten kami yang cepat dan andal.
- Mitra dan lembaga pencegahan dan pendeteksian penipuan. Mitra dan lembaga ini bekerja sama dengan LEGO Group untuk memastikan bahwa LEGO Group tidak mengalami penipuan dan untuk memastikan pencegahan dan deteksi penipuan marketplace.
- Mitra pergudangan, pengemasan, pengiriman, dan pengantaran produk. Mitra-mitra ini membantu kami mengantarkan produk kami ke tangan pelanggan dan mitra bisnis kami.
- Mitra pencetakan katalog, pengiriman surat, dan pos. Mitra-mitra ini membantu kami memastikan katalog, majalah, atau materi pemasaran cetak lainnya terkirim kepada Anda.
- Mitra perantara dan agregator data. Mitra-mitra ini membantu kami menjangkau pembeli potensial baru dengan katalog, majalah, dan pemasaran serta periklanan cetak atau online lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami mencegah, misalnya, dikirimkannya lebih dari satu katalog LEGO kepada Anda pada saat yang sama.
- Mitra pemasaran dan periklanan. Mitra-mitra ini membantu kami untuk dapat menyediakan iklan, promosi, undian, kontes, dan kampanye yang disesuaikan, baik ketika Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform online, sosial media, toko, maupun lainnya. Mitra-mitra ini juga membantu kami menemukan pembeli potensial baru untuk menyampaikan pesan pemasaran (juga disebut “pelanggan serupa”) atau membantu kami menjamin dengan lebih baik bahwa kami tidak menyampaikan pesan pemasaran kepada pembeli yang tidak tertarik dengan produk atau layanan terkait (juga disebut “supresi”).
- Mitra B2B, termasuk Merlin Entertainments dan mitra LEGO Certified Stores. Mitra-mitra ini membantu kami agar dapat menjalankan promosi, undian, kontes, dan kampanye, termasuk program loyalitas LEGO Insiders atau LEGO Family Club, serta membantu kami agar dapat menyediakan iklan yang disesuaikan dan wawasan pembeli.
- Mitra media sosial dan platform pencarian online. Mitra-mitra ini membantu kami hadir, memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group di platform yang Anda gunakan, dan memungkinkan kami menyediakan pemasaran yang disesuaikan untuk produk kami serta memberi kami pemahaman yang lebih luas tentang cara pembeli dan konsumen kami berinteraksi dengan kami melalui platform dan mitra-mitra ini, persepsi merek kami, dan jenis individu yang berinteraksi dengan dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial.
- Penyedia pihak ketiga yang membantu kami memberikan dukungan pelanggan dan mendapatkan wawasan. Penyedia pihak ketiga ini membantu kami mendapatkan Data Media Sosial dari platform media sosial, memahami persepsi merek kami, membuat wawasan tentang individu yang berinteraksi dengan kami, dan memberikan umpan balik tentang merek kami di platform media sosial, serta membantu kami memberikan dukungan pelanggan yang lebih efisien.
- Pemasok survei, kuesioner, dan ulasan produk. Pemasok-pemasok ini membantu kami mendapatkan umpan balik yang sangat penting tentang pengalaman LEGO Anda.
- Otoritas pajak dan bea cukai, regulator, dan otoritas lainnya di seluruh dunia. Otoritas-otoritas ini akan meminta pelaporan terkait kegiatan pemrosesan dalam keadaan tertentu.
- Penasihat profesional. Termasuk pengacara, bankir, auditor, dan penyedia asuransi di seluruh dunia. Penasihat-penasihat profesional ini menyediakan layanan konsultasi, perbankan, hukum, asuransi, dan akuntansi kepada LEGO Group, termasuk mitra verifikasi anti-pencucian uang dan KYC (know your customer). Kami berbagi data dengan mitra-mitra ini untuk melakukan pemeriksaan anti-pencucian uang dan KYC terhadap semua penjual di BrickLink guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan keuangan dan mencegah aktivitas penipuan.
- Mitra platform game. Mitra-mitra ini membantu kami hadir sehingga memungkinkan Anda berinteraksi dengan LEGO Group, dan menautkan akun LEGO Anda dengan akun platform game yang menyediakan fungsi ini.
- Mitra marketplace online. Termasuk penjual dan pembeli pihak ketiga BrickLink , pemroses pembayaran, layanan penyelesaian sengketa, moderator forum komunitas, dan layanan verifikasi penjual. Mitra-mitra ini membantu kami mengoperasikan Marketplace dan Layanan BrickLink , memfasilitasi transaksi antara pembeli dan penjual, memverifikasi identitas penjual melalui verifikasi dokumen, menyelesaikan sengketa transaksi, dan menjaga ruang komunitas yang aman.
- Pembeli & Penjual di Marketplace BrickLink . Kami membagikan data Anda dengan penjual untuk tujuan pemenuhan pesanan, dan dengan cara yang serupa pembeli dapat melihat informasi kontak penjual.
- Pengguna Forum. Jika Anda berpartisipasi dalam Forum BrickLink , informasi apa pun yang Anda unggah akan tersedia bagi semua pengguna forum, termasuk pengguna publik yang tidak masuk. Penyedia layanan fotografi. - Saat Anda naik salah satu wahana kami, kami menggunakan jasa penyedia layanan fotografi yang tepercaya untuk memotret pengalaman Anda.
Penggunaan dan pengungkapan lainnya
Kami juga akan menggunakan dan mengungkapkan data pribadi apabila kami menganggapnya perlu atau sesuai: (a) untuk mematuhi hukum yang berlaku (yang dapat mencakup hukum di luar negara tempat Anda tinggal); (b) untuk menanggapi permintaan dari otoritas publik dan pemerintah (yang dapat mencakup otoritas di luar negara tempat Anda tinggal); (c) untuk bekerja sama dengan penegak hukum; (d) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan, atau properti kami, afiliasi kami, Anda, dan pihak lainnya.
Selain itu, kami akan menggunakan, mengungkapkan, atau mentransfer data pribadi kepada pihak ketiga jika terjadi reorganisasi, merger, penjualan, usaha patungan, atau pengalihan potensial atau aktual.
Transfer ke negara ketiga
LEGO Group beroperasi secara global dan dapat mentransfer data pribadi ke lokasi di luar negara tempat tinggal Anda atau tempat layanan diberikan kepada Anda.
LEGO Group menyimpan semua data pribadi di server yang berlokasi di Kawasan Ekonomi Eropa (“EEA”).
Jika diperlukan (misalnya untuk memberikan layanan kepada Anda), data pribadi dapat ditransfer ke (atau dapat diakses dari) lokasi yang mungkin mencakup Britania Raya, Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Ke mana pun data pribadi Anda dipindahkan, kami akan memastikan tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi Anda di mana pun data tersebut diproses dengan menerapkan perlindungan yang sesuai melalui perjanjian kontrak, langkah teknis, dan/atau organisasi.
Jika kami mentransfer data pribadi Anda ke luar EEA, kami akan memastikan tingkat perlindungan yang sama untuk data pribadi Anda dengan memastikan bahwa setidaknya salah satu dari ketentuan berikut berlaku;
- Komisi UE telah memutuskan bahwa terdapat tingkat perlindungan yang memadai di negara terkait; atau
- Peraturan Perusahaan yang Mengikat (Binding Corporate Rules/BCR) diterapkan (untuk transfer antarperusahaan); atau
- [Klausul Kontraktual Standar][6] (klausul model UE) digunakan; atau
- Pengecualian dalam situasi khusus berlaku, seperti untuk memenuhi kontrak dengan Anda atau persetujuan Anda atas transfer tertentu.
BAGIAN 3: COOKIE DAN TEKNOLOGI YANG SERUPA (“COOKIE”)Cookie adalah file data berukuran kecil yang disimpan oleh peramban Anda di komputer atau perangkat Anda. Cookie itu sendiri tidak berisi atau mengumpulkan informasi. Namun, ketika dibaca oleh server melalui peramban web, cookie dapat membantu situs web memberikan layanan yang lebih ramah pengguna, cth.: mengingat pembelian yang dilakukan sebelumnya atau detail akun.
Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang cookie dan cara mengelolanya, silakan baca [Kebijakan Cookie][7] dan [Deklarasi Cookie][8] kami selengkapnya, atau klik di pengaturan cookie Anda di LEGO.com atau di game digital atau aplikasi (jika berlaku).
BAGIAN 4: INFORMASI UNTUK ORANG TUA
Informasi bagi orang tua: cara LEGO Group menangani data pribadi anak
Menjaga keamanan anak-anak saat online
Kami sangat peduli dalam memastikan keamanan anak-anak di dunia maya. Kami juga memiliki proses privasi tambahan untuk memastikan bahwa para penggemar kami yang lebih muda tetap aman ketika menggunakan saluran online kami. Bahkan, beberapa fitur menerapkan batasan usia guna mencegah anak-anak secara tidak sengaja menggunakan fitur tersebut. Kami juga melakukan semua hal yang wajar untuk menjamin bahwa kami tidak dengan sengaja mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, atau memproses informasi pribadi dari anak-anak yang mungkin menggunakan fitur tersebut tanpa persetujuan yang selayaknya dari orang tua.
Kami telah bergabung dengan program keselamatan anak digital yang mengaudit perusahaan kami setiap tahun untuk memastikan bahwa kami mematuhi aturan dalam cara kami berinteraksi dengan anak-anak secara online.
Dalam hal data pribadi, kami meminta persetujuan orang tua untuk setiap orang yang berusia di bawah 16 tahun (atau lebih, di yurisdiksi dengan undang-undang setempat yang mewajibkan hal tersebut). Untuk BrickLink, pengguna harus berusia 18 tahun (atau lebih, di yurisdiksi dengan undang-undang setempat yang mewajibkan hal tersebut) untuk mendaftar sebagai pembeli atau penjual.
Jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran tentang Kebijakan Privasi kami, silakan [hubungi kami][9].
Saat memproses informasi pribadi dari anak-anak, kami mengambil langkah-langkah ekstra untuk melindungi privasi mereka, termasuk:
- Memastikan bahwa kami memberi tahu orang tua tentang informasi pribadi apa yang kami kumpulkan, simpan, gunakan, dan proses dari anak mereka, serta menjelaskan apakah informasi tersebut akan kami bagikan atau tidak;
- Memenuhi persyaratan hukum dengan meminta persetujuan orang tua untuk mengumpulkan, menggunakan, dan memproses data anak dan meminta persetujuan untuk mengirimkan informasi kepada anak-anak mereka tentang produk dan layanan kami;
- Membatasi cara kami mengumpulkan, menyimpan, menggunakan, dan memproses informasi pribadi dari anak-anak sehingga kami hanya mengambil data yang diperlukan agar mereka dapat berpartisipasi dalam aktivitas online;
- Memberi orang tua akses atau opsi untuk meminta akses ke informasi pribadi yang telah kami kumpulkan dari anak mereka. Orang tua juga dapat meminta untuk mengubah atau menghapus informasi pribadi anak-anak mereka.
Mengumpulkan dan menggunakan informasi anak-anak
Beberapa situs web, saluran, dan aplikasi kami dirancang dengan mengutamakan keluarga dan pengguna dari segala usia, tetapi beberapa lainnya dimaksudkan untuk pengguna utama anak-anak. Setiap kali kami mengumpulkan informasi pribadi dari seorang anak, kami hanya menyimpan informasi tersebut untuk memberikan layanan atau dalam rentang waktu yang diwajibkan secara hukum.
Meskipun anak-anak dapat memilih untuk tidak membagikan informasi mereka kepada kami, ada beberapa fitur situs web kami yang hanya akan berfungsi jika mereka memberikan informasi kepada kami. Jika informasi pribadi diperlukan agar fitur dapat berfungsi, kami hanya akan meminta informasi yang diperlukan secara wajar untuk berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.
Berikut adalah beberapa contoh saat kami mengumpulkan data anak-anak:
- Saat anak-anak mendaftar secara online. Anak-anak dapat mendaftar di situs web kami untuk mengakses berbagai layanan, termasuk konten, permainan, dan kompetisi. Selama proses pendaftaran, kami akan meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali mereka, nama depan anak, jenis kelamin, tanggal lahir, nama pengguna, dan kata sandi mereka. Kami menggunakan informasi ini untuk menjaga keamanan dan mengirimkan notifikasi. Kami sangat menganjurkan agar anak-anak membuat nama pengguna yang tidak mengandung informasi pribadi mereka.
- Saat anak-anak membagikan konten yang mereka buat sendiri. Beberapa situs web kami memungkinkan anak-anak membuat atau menggunakan konten sendiri. Karena hanya beberapa fitur yang memerlukan informasi pribadi dari anak, tidak semua aktivitas memerlukan persetujuan dari orang tua atau wali. Setiap kali suatu aktivitas berpotensi memungkinkan anak berbagi informasi pribadi, kami akan menayakan kepada orang tua atau walinya untuk meminta ‘persetujuan orang tua yang dapat diverifikasi’ (yang merupakan persetujuan orang tua di tingkat yang lebih tinggi). Contoh data pribadi bisa berupa cerita, bidang teks bebas, gambar yang memungkinkan penambahan teks atau informasi secara bebas, foto anak, klip suara, berkas film, atau berbagai jenis konten atau pengidentifikasi permanen lainnya yang dengan cara tertentu dapat mengidentifikasi anak tersebut dengan jelas.
- Saat anak-anak mengikuti kontes dan undian. Jika seorang anak ingin mengikuti kompetisi, kami meminta informasi pribadi yang kami perlukan agar anak tersebut dapat berpartisipasi. Kami biasanya hanya menanyakan nama depan anak (sehingga kami dapat membedakan antara anak-anak dari keluarga yang sama) dan alamat email orang tua atau wali (sehingga kami memenuhi persyaratan hukum untuk memberi tahu orang dewasa yang bertanggung jawab). Kami hanya akan menghubungi orang tua jika anak memenangi kontes atau undian untuk mencari tahu alamat pengiriman hadiah. Jika kompetisi tersebut meminta anak untuk membuat konten agar dapat berpartisipasi, kami mungkin perlu meminta izin orang tua melalui email terlebih dahulu untuk memastikan kami memenuhi persyaratan privasi untuk konten yang dibuat sendiri oleh anak-anak (silakan baca informasi di atas tentang anak-anak yang membuat konten). Tanpa persetujuan, anak-anak tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi kami.
- Saat anak-anak menerima email dari kami. Kami mungkin perlu menanyakan detail kontak anak (termasuk alamat emailnya) agar kami dapat menjawab pertanyaan yang diajukannya kepada kami. Jika kami perlu menghubungi anak tersebut untuk kedua kalinya, misalnya, untuk menjawab pertanyaan tambahan, kami meminta alamat email dari orang tua atau wali anak tersebut. Lalu, kami hanya menyimpan informasi kontak online anak tersebut selama waktu yang kami perlukan untuk memenuhi permintaannya dan tidak akan menggunakan informasi tersebut untuk tujuan lain. Jika kami memerlukan informasi kontak online anak untuk komunikasi yang berkelanjutan, kami akan meminta alamat email orang tua atau wali sesegera mungkin sehingga kami dapat memberi tahu mereka tentang data yang kami kumpulkan dan memberi orang tua tersebut pilihan untuk meminta kami berhenti mengumpulkan data. Orang tua atau wali dapat memilih menolak komunikasi apa pun yang kami lakukan dengan anak mereka kapan saja dengan mengikuti instruksi berhenti berlangganan dalam setiap komunikasi (jika ada lebih dari satu jenis komunikasi, mereka mungkin perlu memilih untuk menolak di setiap komunikasi). Atau, mereka dapat menghubungi tim Layanan Pelanggan LEGO.
- Saat anak-anak menerima notifikasi push aplikasi. Banyak aplikasi mengirimkan “notifikasi push” ke ponsel atau perangkat pelanggan mereka untuk memberi tahu mereka tentang pembaruan (terkadang bahkan saat aplikasi tidak digunakan). Beberapa aplikasi kami dirancang untuk digunakan oleh anak-anak. Kami meminta informasi tentang alamat email orang tua atau wali anak-anak sehingga kami dapat memberi tahu orang dewasa tersebut tentang permintaan anak mereka, sebelum kami mengirimkan notifikasi dorong dari aplikasi kami kepada anak-anak. Kami tidak menautkan pengenal perangkat dengan informasi pribadi lainnya tanpa persetujuan orang tua. Jika ingin anak Anda berhenti menerima notifikasi push dari salah satu aplikasi, Anda dapat mengubah pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu.
- Saat kami mengumpulkan informasi lokasi. Beberapa situs web, saluran, dan aplikasi kami dirancang untuk anak-anak. Kami akan meminta persetujuan dari orang tua atau wali melalui email sebelum mengumpulkan informasi tentang nama jalan, alamat, atau koordinat anak. Kami melakukan hal tersebut karena informasi tersebut akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu secara efektif. Sebaliknya, kami tidak memerlukan persetujuan orang tua untuk mengumpulkan informasi tentang kota, negara, atau wilayah anak, selama informasi tersebut tidak terkait langsung dengan anak tertentu. Alasannya adalah bahwa informasi umum tersebut tidak akan membuat kami dapat mengidentifikasi anak tertentu. Jika Anda ingin agar kami berhenti mengumpulkan jenis informasi lokasi ini, Anda dapat menyesuaikan pengaturan pada perangkat yang digunakan anak Anda sewaktu-waktu. Atau, silakan hubungi tim Layanan Pelanggan LEGO kami.
- Saat kami mengumpulkan ‘pengidentifikasi tetap’. Untuk menyediakan pengalaman online yang lebih relevan dan dipersonalisasikan kepada pengunjung saluran online kami, kami mengumpulkan beberapa jenis informasi (misalnya, informasi tentang alamat IP, pengidentifikasi perangkat seluler, browser, penyedia layanan internet, halaman rujukan, halaman keluar, frekuensi pengunjung, sistem operasi, cap tanggal, cap waktu, dan data aliran klik (clickstream). Kami mengumpulkan informasi ini menggunakan teknologi, seperti cookie, piksel, cookie flash, penanda web, dan pengidentifikasi unik lainnya (yang kami definisikan di bagian Cookie di dalam Kebijakan Privasi ini). Kami dapat mengumpulkan informasi ini sendiri atau meminta pihak ketiga untuk memproses data tersebut atas nama kami. Kami menggunakan data ini untuk memberi anak-anak akses ke fitur dan aktivitas online, melakukan kustomisasi konten, memperbagus saluran online kami, menganalisis kinerja saluran online kami, dan membuat laporan anonim. Jika kami ingin mengumpulkan data pribadi anak-anak dengan alasan apa pun, kami akan menghubungi orang tua atau wali anak tersebut terlebih dahulu untuk meminta persetujuan. Daftar operator pihak ketiga yang mengumpulkan ‘pengidentifikasi tetap’ di situs dan aplikasi kami dapat ditemukan di [Kebijakan Cookie][10] dan [Deklarasi Cookie][11] kami.
Meminta persetujuan orang tua
Kami menggunakan berbagai jenis persetujuan orang tua, tergantung pada jenis data anak yang kami proses dan tujuannya.
Meminta persetujuan orang tua melalui email
Jika kami perlu mengumpulkan informasi pribadi anak untuk memberikan layanan yang diminta oleh anak tersebut, kami akan meminta persetujuan orang tua sesuai dengan persyaratan hukum (misalnya COPPA untuk AS dan GDPR untuk UE). Kami akan mengirimkan email kepada orang tua atau wali anak yang menjelaskan informasi apa yang kami kumpulkan dan cara kami akan menggunakannya, sekaligus meminta orang tua untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan mereka. Jika kami tidak menerima persetujuan orang tua dalam waktu yang wajar, kami akan menghapus semua informasi yang kami kumpulkan dari anak tersebut, termasuk informasi kontak orang dewasa yang telah kami minta untuk mendapatkan persetujuan.
Meminta “persetujuan orang tua yang diverifikasi”
Jika anak ingin membagikan informasi pribadi secara publik atau kepada pihak ketiga melalui salah satu situs web atau pengalaman digital kami, kami akan meminta persetujuan orang tua dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan permintaan email yang dijelaskan di atas. Kami dapat meminta verifikasi dengan kartu kredit atau metode pembayaran lain (dengan mengenakan biaya nominal), atau dengan tinjauan atas kartu identitas orang tua yang dikeluarkan oleh pemerintah.
Bagaimana jika orang tua atau wali belum dihubungi untuk meminta persetujuan?
Jika anak di bawah usia 16 tahun (atau lebih tua di negara-negara dengan undang-undang yang mewajibkan hal tersebut) mengakses saluran online yang dirancang untuk anak-anak dengan menerapkan batasan usia, kami akan mengirimkan email kepada orang tua atau wali anak tersebut sebelum mengumpulkan informasi pribadi apa pun dari anak tersebut. Jika Anda merasa bahwa anak Anda berpartisipasi dalam aktivitas online yang mengumpulkan informasi pribadinya, tetapi Anda atau orang tua/wali lain belum menerima email yang menghubungi Anda untuk mendapatkan persetujuan, silakan [hubungi kami][12]. Kami tidak akan menggunakan alamat email yang diberikan untuk persetujuan orang tua untuk tujuan lain kecuali orang dewasa tersebut secara tegas memilih untuk menerima email pemasaran atau berpartisipasi dalam aktivitas yang memungkinkan kontak melalui email.
Pilihan dan kontrol orang tua
Orang tua atau wali dapat menolak untuk mengizinkan kami menggunakan dan mengumpulkan lebih banyak informasi pribadi dari anak mereka setiap saat. Orang tua atau wali dapat meminta kami untuk menghapus informasi pribadi yang telah kami kumpulkan terkait dengan akun anak mereka dari data kami. Karena beberapa layanan memerlukan informasi pribadi, menghapus data anak dapat mengakibatkan akun, keanggotaan, atau layanan tidak tersedia untuk anak tersebut di masa mendatang.
Jika anak memiliki akun LEGO yang terdaftar, orang tua atau wali dapat mengakses, mengubah, atau menghapus informasi pribadi yang telah kami kumpulkan dari anak mereka dengan:
- Menggunakan nama pengguna dan kata sandi anak mereka untuk masuk ke Akun LEGO anak mereka; atau
- Menghubungi tim Layanan Pelanggan LEGO kami
Jika Anda lebih memilih untuk [menghubungi kami][13], beri kami informasi nama pengguna anak Anda beserta nomor telepon dan alamat email Anda. Kami perlu memastikan identitas Anda sebagai orang tua atau wali sebelum memberikan akses ke informasi pribadi anak. Kami akan memberikan respons atas permintaan Anda dalam jangka waktu yang wajar.
BAGIAN 5: INFORMASI UNTUK ANAK-ANAK
Informasi untuk anak-anak: Informasi Privasi Ramah Anak
Siapakah kami?
Kami adalah LEGO Group dan kami ingin menginspirasi serta mengembangkan para perakit masa depan. Kami membuat banyak produk, seperti balok dan set LEGO, serta aplikasi dan permainan digital. Kami juga menjalankan toko ritel di seluruh dunia dan di internet, serta mengoperasikan situs web LEGO.com.
Kebijakan Privasi ini memberitahukan cara kami menggunakan data pribadimu agar kamu mengetahui hal yang terjadi pada data pribadimu saat kami mengumpulkannya.
Terkadang kami akan memberikan tautan ke halaman lain. Kamu mungkin perlu bantuan orang dewasa dalam hal ini karena tautan-tautan tersebut terkadang membingungkan.
Data pribadi? Apa itu?
Apa pun yang dapat digunakan untuk mengenali dirimu adalah data pribadimu. Kamu mungkin sudah mengetahui bahwa data ini dapat berupa nama atau fotomu, tetapi data ini juga dapat berupa hal-hal lain, seperti alamat email atau nama pengguna online milikmu.
LEGO Group menggunakan beragam data pribadi. Jika ingin tahu lebih lanjut, mintalah orang dewasa untuk membantumu membaca seluruh Kebijakan Privasi.
Mengapa data pribadiku diperlukan?
Alasan utama kami perlu menggunakan data pribadimu adalah untuk mengenal siapa kamu.
Jika kamu sudah masuk ke salah satu aplikasi atau permainan kami, data pribadimu akan kami gunakan untuk memantau perkembangan permainanmu, membantu kamu agar tetap terhubung dengan teman-temanmu di dalam aplikasi atau permainan tersebut, atau memungkinkan kamu menyimpan konten yang telah kamu unggah ke akun LEGO milikmu.
Terkadang, kami menggunakan data pribadimu karena suatu acara yang kamu ikuti atau suatu kompetisi yang kami adakan, untuk memastikan kamu akan menerima hadiahmu jika kamu menang.
Jika kami tidak memiliki data pribadimu, artinya kami tidak dapat melakukan hal-hal tertentu untuk kamu. Kami mungkin tidak dapat mengingat perkembanganmu di permainan tertentu, atau memungkinkan kamu mengunggah foto untuk dibagikan kepada teman-temanmu.
Jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang yang kami lakukan dengan data pribadimu, kamu dapat meminta orang dewasa untuk membaca Kebijakan Privasi lengkap bersama-sama agar kamu memahaminya dengan lebih baik.
Jadi, data pribadiku dapat digunakan untuk keperluan apa pun?
Tidak! Kami hanya dapat menggunakan data pribadimu untuk keperluan tertentu.
Kami menyediakan berbagai layanan online, dan ada beberapa aturan yang menyatakan bahwa kami perlu menggunakan data pribadimu untuk melakukan pekerjaan kami dan memberikan layanan kepadamu, dan kami dapat melakukannya tanpa bertanya kepadamu atau orang tuamu terlebih dahulu.
Pada saat yang lain, kami perlu meminta persetujuan dari orang tuamu. Jika kamu atau orang tua/walimu menolak, kami tidak akan (dan tidak dapat) menggunakan data pribadimu.
Apakah orang lain dapat melihat data pribadiku?
Kadang-kadang kami perlu membagikan data pribadimu agar dapat melakukan pekerjaan kami. Kami sangat berhati-hati dengan cara kami melakukannya, yang berarti masih ada aturan lainnya.
Kami mungkin perlu membagikan datamu kepada keluargamu jika mereka membantu kamu. Kami mungkin juga perlu membagikan datamu kepada orang lain. Silakan minta orang dewasa untuk membantumu membaca seluruh Kebijakan Privasi, Kebijakan Cookie, dan Deklarasi Cookie kami.
Apakah data pribadiku disimpan selamanya?
Kami hanya diperbolehkan menyimpan data pribadimu selama kami membutuhkannya. Tergantung pada keadaannya, waktu penyimpanan ini bervariasi.
Apakah aku boleh memberikan pendapat tentang yang terjadi dengan data pribadiku?
Ya. Kamu memiliki hal yang kami sebut ‘hak’ ketika kami menggunakan datamu. Salah satunya adalah hak untuk mengetahui tindakan yang kami lakukan dengan data tersebut. Itulah gunanya halaman ini.
Kamu dapat meminta kami untuk memberi tahu tentang data pribadi tentang dirimu yang kami miliki, atau kamu bisa meminta kami berhenti menggunakannya atau menghapusnya. Jika data pribadimu salah atau keliru, kamu dapat memberi tahu kami, lalu kami akan memperbaikinya.
Hak yang kamu miliki tergantung pada tujuan kami menggunakan datamu. Masih ada banyak lagi informasi dalam Kebijakan Privasi ini. Silakan minta seorang dewasa membantu kamu membacanya.
Siapa yang memastikan bahwa semua peraturan ini akan dipatuhi?
Ada seseorang di LEGO Group yang disebut Petugas Perlindungan Data, dan pekerjaannya adalah melindungi datamu. Artinya, petugas tersebut memastikan agar kami mematuhi semua peraturan, dan bahwa datamu aman. Jika petugas tersebut melihat ada masalah, dia akan memberi tahu kami cara memperbaikinya.
Sangat penting bagi kami untuk menjaga keamanan datamu dan untuk mematuhi semua peraturan. Jika kamu mengkhawatirkan tindakan yang akan kami lakukan terhadap data pribadimu, silakan [hubungi kami][14].
Ada juga lembaga pemerintah yang bertugas untuk memastikan agar perusahaan seperti kami mematuhi aturan dan mengoreksi kami jika kami melakukan kesalahan. Di Denmark, kamu juga dapat mengirimkan email atau surat kepada mereka. Kamu dapat menemukan informasi kontak mereka di [www.datatilsynet.dk][15].
Tentang situs web kami
Seperti situs web pada umumnya, situs web kami mengunduh file berukuran kecil bernama ‘cookie’ ke komputermu. Cookie membantu situs web kami berfungsi dengan benar untukmu. Kamu dapat menemukan informasi selengkapnya tentang cookie di video Captain Safety kami [di sini][16].
[6]: (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en
[7]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/
[8]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/
[9]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us
[10]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-policy/
[11]: https://www.LEGO.com/legal/cookies/cookie-declaration/
[12]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us
[13]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us
[14]: https://www.LEGO.com/legal/privacy-policy/contact-us
[15]: www.datatilsynet.dk
[16]: https://www.LEGO.com/kids/legal/cookie-policy