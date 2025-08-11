Deklarasi Cookie

ID Adobe Analytics, Adobe Advertising, & Experience Cloud Menyelaraskan ID dengan situs pihak ketiga, seperti Adobe, Google, dan Facebook, untuk penargetan iklan, seperti penargetan ulang dengan pengecualian audiens dan penargetan audiens serupa. LEGO System A/S Adobe Analytics & Adobe Advertising LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Beacon LEGO.com 2 years

ID Stempel Waktu Adobe Ad Cloud Menandai waktu kunjungan pengguna ke situs relatif terhadap pencarian iklan terakhir. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Memastikan pengunjung hanya menerima iklan Meta yang relevan dan terarah. Meta Meta LEGO System A/S dan Meta adalah pengendali independen. Meta CAPI memungkinkan LEGO Group untuk melacak aktivitas Anda di situs web kami. Kami menggunakan ini untuk mengukur efektivitas iklan kami, memahami dan mendefinisikan audiens kami untuk penargetan iklan, dan menganalisis efektivitas saluran konversi situs web kami (misalnya, apakah kunjungan menghasilkan penjualan?). Meta bertindak sebagai pemroses data atas nama LEGO System A/S untuk layanan di atas. Namun, Meta juga akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui CAPI untuk kepentingan mereka sendiri dan mungkin menggabungkannya dengan data yang sudah mereka miliki tentang Anda. Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Tagar Google Ad dan Doubleclick (Campaign Manager 360) Melacak aktivitas pengguna di LEGO.com sebagai dasar pengukuran dan penargetan. Ini akan mencakup pemodelan peristiwa di LEGO.com untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan optimasi. Penargetan akan mencakup pengecualian audiens, audiens serupa, dan penargetan ulang. Google Google LEGO System A/S dan Google LLC adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Menggunakan data ini sebagai layanan berbayar dari Google LLC di LEGO.com yang dikumpulkan dengan persetujuan, untuk menunjukkan kepada Anda iklan yang dipersonalisasi saat menggunakan situs (sebagai contoh Google dan YouTube) dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc. dan kemudian masuk atau masuk kembali ke LEGO.com. Google Inc: Mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda dengan persetujuan untuk melacak kunjungan halaman di LEGO.com, yang akan digunakan untuk pengukuran, pemodelan pengukuran, pengecualian audens penargetan, penargetan ulang iklan di situs dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc., dan penyajian pemasaran kepada seseorang yang serupa dengan Anda. Tidak ada PII dalam cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Pengumpul data kunjungan situs dan data pengguna Menyimpan data kunjungan situs dan data pengguna. Rakuten Rakuten LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), yang dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi pengalaman Anda sendiri pada kunjungan kembali Anda ke LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Kami juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data dan mungkin mengunjungi LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Rakuten: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), untuk iklan yang dipersonalisasi atau berdasarkan minat untuk Anda. Mereka juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kebijakan cookie Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Pelacak konversi penjualan Melacak data kunjungan situs dan data pengguna saat penjualan dilakukan. Rakuten Rakuten LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Kami menggunakan pengenal klik afiliasi unik yang ditetapkan oleh Rakuten dan disimpan untuk setiap pengunjung baru yang masuk ke LEGO.com yang berasal dari situs afiliasi Rakuten dan menghasilkan pembelian di LEGO.com. Data ini digunakan oleh LEGO.com untuk mencocokkan pembayaran dengan konversi penjualan yang secara langsung dikaitkan dengan layanan Rakuten. Rakuten: Menetapkan pengenal klik penerbit unik untuk disimpan dan dihubungkan dengan pembelian spesifik pengguna di LEGO.com. Ini memungkinkan Rakuten untuk dibayar sesuai dengan penjualan lalu lintas afiliasi ‘baru’. Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak) Javascript LEGO.com 30 days

Pengenal Rakuten Mengidentifikasi pengguna Rakuten. Rakuten Rakuten LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mungkin menggunakan data ini untuk mengidentifikasi pengguna Rakuten dari berbagai situs jaringan afiliasi. LEGO.com mungkin menggunakan data ini dengan persetujuan untuk layanan analisis data dan personalisasi. Rakuten: Menyimpan dan menggunakan data Anda dengan persetujuan untuk melacak Anda sebagai pengguna di berbagai situs jaringan afiliasi, menggunakan ID lintas jaringan dan ID pencarian & klik. Data ini digunakan untuk keperluan personalisasi iklan serta analisis data. Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Melacak aktivitas situs untuk keperluan penargetan ulang di seluruh internet dan aktivitas. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) LEGO System A/S dan Microsoft adalah pengendali independen. LEGO System A/S mengumpulkan dan mengontrol data pengguna Anda yang telah disetujui untuk melakukan segmentasi, penargetan, dan perekrutan audiens melalui komunikasi pemasaran di MS Network termasuk pencarian Bing dan MS Ad Display Network. Microsoft menggunakan data Anda yang telah disetujui untuk keperluan pemasaran mereka sendiri. Tautan ke kebijakan: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Tagar Demandbase Tagar Demandbase mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang mengunjungi situs web untuk keperluan pemasaran B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase dan LEGO System A/S Alamat IP Javascript LEGO.com 13 months

Pelacak pihak pertama Rakuten ID Situs Unik untuk melacak 'Penawaran Khusus' (peristiwa pendaftaran) dan 'Penawaran Standar' (peristiwa pesanan) untuk pembayaran afiliasi. Ini diatur setiap kali pengguna masuk ke halaman gerbang Rakuten jika pengguna memasuki halaman ini dengan nilai siteID= dalam untai kueri. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 30 days

ID Pengguna Firework ID pengguna yang dihasilkan secara acak untuk melacak pengguna di antara sesi. Membantu mengaitkan peristiwa piksel untuk perjalanan pengguna. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Waktu Terakhir Ditonton Firework Stempel waktu keterlibatan terakhir saat menonton dalam UTC. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

UTM Firework Parameter UTM terbaru yang berasal dari parameter pencarian URL. Sumber kebenaran adalah Parameter Pencarian URL => Parameter UTM yang sebelumnya disimpan. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID Saluran Firework ID saluran terakhir, yang ditetapkan di tingkat pembungkus widget untuk memperhitungkan semua jenis dan tata letak widget. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Video Terakhir Firework ID video yang dikodekan terakhir yang telah ditonton pengguna. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID Bisnis Firework ID keanggotaan bisnis terakhir yang digunakan pengguna saat masuk ke halaman. Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID Sesi Firework Nilai sesi berisi string dengan .delimiter. String terdiri dari: fws2 – versi sesi fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesi 3 – jumlah sesi (jumlah sesi yang dimiliki pengguna ini) 1694441101864 – waktu mulai sesi Firework Firework LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO.com 60 days

ID Klik Snapchat Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Snapchat dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S dan Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Pinterest dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S dan Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Pengenal untuk Pengiklan Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran. LEGO System A/S Tunggal LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Pengenal untuk Vendor Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengenali perangkat pengguna di seluruh aplikasi dan layanan kami untuk keperluan analitik dan fungsionalitas, seperti mengukur penggunaan aplikasi dan meningkatkan kinerja aplikasi. LEGO System A/S Tunggal LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Google Advertising ID Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Google, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran. LEGO System A/S Tunggal LEGO System A/S Tidak ada PII dalam cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a