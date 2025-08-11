Deklarasi Cookie
Modifikasi Terakhir: 16 Januari 2026
Cookie dan teknologi serupa yang diterapkan di LEGO.com
Silakan temukan daftar cookie dan teknologi serupa (‘cookie’) yang diterapkan di domain LEGO.com. Cookie tersebut diatur oleh LEGO System A/S atau pihak ketiga yang terpilih. Apabila pihak ketiga adalah pengendali bersama atau pengendali independen, indikasi akan disediakan di kolom ‘pengendali’. Harap dicatat bahwa hanya cookie yang relevan dan benar-benar diperlukan yang diterapkan di LEGO.com/kids dan di sekitar domain LEGO.com saat masuk dengan akun LEGO anak.
Cookie dan informasi pribadi
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cookie, silakan kunjungi [kebijakan cookie] kami1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang privasi Anda dan cara mengontrol data Anda, silakan kunjungi [kebijakan privasi] kami2.
‘Masa aktif’ untuk semua cookie aplikasi LEGO Insiders sama dengan durasi aplikasi terpasang di ponsel pengguna. Jika mereka menghapus aplikasi, mereka dapat memilih untuk menghapus semua data yang tersimpan bersamanya.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID Sesi New Relic
Memantau jumlah kunjungan pengguna untuk menentukan kinerja aplikasi.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
ID Sesi Pembayaran Adyen
ID unik diberikan kepada pengguna LEGO.com selama sesi pemrosesan pembayaran.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Telemetri Adyen
Transaksi pembayaran yang aman.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Pengenal pengguna Insiders
Mengidentifikasi pengguna untuk menampilkan rincian akun Insiders mereka kepada mereka.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Pemberi Poin Insiders
Mengidentifikasi pengguna sehingga kami dapat memberikan penghargaan kepada anggota atas tindakan mereka.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Pengaktif Bahasa Pilihan
Mengidentifikasi pengguna sehingga konten dapat ditampilkan dalam bahasa pilihan mereka.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
ID Sesi – Mesin Rekomendasi
Ini dipasang sebagai cookie yang Diperlukan untuk pencatatan/kesehatan situs dan peluncuran fitur. Ketika persetujuan diberikan, kemampuan untuk membuat rekomendasi berdasarkan aktivitas penelusuran 'dalam sesi' (misalnya, produk/tema yang dilihat dan ditambahkan ke keranjang) aktif.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nomor pesanan (jika pesanan dilakukan selama sesi)
Session storage
|Both
|Until session ends
Sidik Jari Iovation
Menangkap dan melacak informasi sidik jari untuk membantu menjaga dari penipuan. Pengambilan keputusan otomatis dilakukan untuk keperluan pencegahan penipuan yang sangat diperlukan di domain LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ya, menangkap informasi perangkat yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan penipuan.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Token Validasi Anti-Pemalsuan
Cookie ini, yang digunakan oleh sistem anti-pemalsuan, adalah bagian dari sistem keamanan yang diperlukan saat menggunakan autentikasi berbasis cookie. Pengambilan keputusan otomatis juga dilakukan untuk keperluan pencegahan penipuan yang diperlukan di domain LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Pengenal Sesi Akun
Pengenal sesi yang diperlukan untuk mengelola sesi pengguna dalam sistem akun.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Autentikasi dua faktor
Cookie digunakan untuk mengingat klien saat masuk dengan autentikasi dua faktor.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi public user ID (PUID) dan stempel keamanan.
Persistent
|Both
|14 days
Autentikasi Penyedia Login Eksternal
Cookie autentikasi dari penyedia login eksternal (Google, Facebook, & Twitter) ke akun LEGO mereka.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ya, tiket autentikasi yang berisi informasi klaim pengguna. [merujuk pada informasi tentang pengguna yang telah masuk].
Persistent
|Both
|15 mins
Pengenal Sesi Autentikasi
Pengenal sesi untuk ‘Flask’, sistem pengguna/autentikasi yang digunakan di LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Verifikasi Usia
Jika pengguna memilih usia di bawah 18 tahun, mereka akan dianggap sebagai anak.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Input usia
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Ruang tunggu
Cookie diatur untuk mengaktifkan ruang tunggu pada periode lalu lintas yang sibuk agar LEGO.com tetap berfungsi.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi Agen Pengguna
Cookie
|Both
|1 hour
Pengenal Unik Persetujuan
Digunakan sebagai pengenal unik untuk Platform Pengelolaan Persetujuan kami.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Pengenal Unik
Cookie
|Both
|12 months
ID Peramban Obrolan Tersemat Salesforce
Memberikan perlindungan keamanan untuk fungsionalitas obrolan langsung kami.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Aliran Proksi Obrolan Tersemat Salesforce
Memastikan permintaan pengguna mengarah ke host proksi Salesforce yang sama untuk mengambil konten dari cache untuk sementara.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
ID Agen Obrolan Langsung Tersemat Salesforce
Menangkap ID pseudonim unik untuk sesi peramban tertentu selama obrolan.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID Agen Obrolan Langsung Tersemat Salesforce yang Ditolak
Mengingat aturan yang ditetapkan oleh admin untuk menyembunyikan tombol undangan obrolan setelah pengunjung menerima atau menolaknya. Tanpa cookie, tombol muncul berulang kali saat dipicu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID Debugging Peramban Obrolan Tersemat Salesforce
Mengaitkan baris log peramban di backend untuk membantu dalam debugging.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Bahasa Obrolan Tersemat Salesforce
Mengidentifikasi bahasa untuk komponen kustom, survei, dan alur yang mendukung beberapa bahasa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
ID Pengguna
Digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dan melacak aktivitas pengguna di seluruh domain.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
ID Sesi
Digunakan untuk mengidentifikasi jika pengguna sedang dalam sesi aktif di situs atau jika ini adalah sesi baru untuk pengguna (misalnya, cookie tidak ada atau telah kedaluwarsa).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
ID Pengguna Sisi Server
Menyimpan pengenal unik yang dihasilkan oleh pengumpul sisi server untuk pengguna yang dikirimi semua peristiwa pelacakan berikutnya.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Digunakan untuk mengingat data yang sudah diisikan dalam umpan balik pengguna
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Digunakan untuk melindungi situs web dari ancaman otomatis, seperti serangan bot, dengan membantu membedakan pengguna nyata dari bot.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Digunakan untuk membatasi laju lalu lintas apabila beberapa pengguna berbagi alamat IP yang sama.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie diatur untuk mengaktifkan ruang tunggu pada periode lalu lintas yang sibuk agar LEGO.com tetap berfungsi.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Cache Kategori Belanja
Cache navigasi kategori untuk mempercepat kinerja.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Produk yang baru saja dilihat
Digunakan untuk mengisi fitur produk yang baru saja dilihat. Daftar ID produk
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Data Pengguna Luring
Data pengguna terbatas untuk mendukung mode luring untuk pemindaian kode batang di dalam toko tanpa koneksi internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nama pengguna, nomor akun Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Preferensi onboarding
Avatar yang dipilih selama onboarding.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Pengaturan persetujuan Cookie
Digunakan untuk menyimpan preferensi persetujuan cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Pengaturan persetujuan untuk memilih keluar
Digunakan untuk menyimpan preferensi persetujuan untuk memilih keluar.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Pengenal feature flag
ID unik yang diberikan kepada pengguna LEGO.com untuk mengubah fitur.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Berisi GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID Fallback Adobe
Digunakan untuk menyambungkan semua pengguna di semua produk Adobe lainnya.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID Adobe Experience Cloud
Mengidentifikasi pengunjung unik dan membedakan antara kunjungan mereka.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Status Cookie Adobe Aktif
Mencatat cookie mana yang telah diterima/ditolak untuk memahami tingkat informasi yang dapat dilihat vs kenyataan.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Nama Halaman Adobe Pageview
Mencatat jumlah kali halaman telah dilihat untuk memahami tingkat popularitas halaman.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Pemetaan Perjalanan Regional Medallia DXA – Dalam sesi
Memungkinkan perbaikan untuk perjalanan yang lebih efisien bagi Anda sebagai pengguna LEGO.com, ketika beralih dari satu tampilan regional ke tampilan lainnya.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Pemetaan Perjalanan Medallia DXA – Di seluruh sesi
Memungkinkan perbaikan untuk perjalanan yang lebih efisien bagi Anda sebagai pengguna LEGO.com, ketika beralih dari satu tampilan regional ke tampilan lainnya.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Kinerja iPerceptions
Meningkatkan kinerja situs dengan meminimalkan jumlah permintaan.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Informasi Peramban & Platform iPerceptions
Memberi tahu kami tentang platform dan peramban apa yang Anda gunakan untuk menampilkan informasi dan format yang tepat (misalnya, bahasa, jenis perangkat, dll.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Halaman iPerceptions yang Dilihat
Mengingat halaman Anda sebelumnya sehingga Anda tidak perlu mencari untuk kembali ke halaman tertentu.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Pesan Terpicu iPerceptions
Menyederhanakan kunjungan pengguna dengan mengelola jumlah pesan terpicu yang mereka lihat.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Jumlah Halaman yang Dilihat di iPerceptions
Melacak halaman mana yang telah dilihat pengguna pada setiap kunjungan.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID Sesi iPerceptions
Mengidentifikasi kunjungan Anda dengan menetapkan ID sesi.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
ID Sesi Optimizely
Memberikan kemampuan untuk memasukkan pengguna ke dalam eksperimen uji A/B untuk menguji coba fitur baru.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Sesi UEC
Digunakan untuk mengidentifikasi sesi pengguna selama kunjungan ke situs web.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Sesi Lintas UEC
Digunakan untuk mempertahankan informasi sesi pengguna di seluruh sesi, di sepanjang masa aktif cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
ID Pengunjung Snowplow
Menyimpan informasi pengguna yang dihasilkan selama kunjungan awal pengguna ke suatu situs dan memperbarui informasi tersebut selama kunjungan di masa mendatang.
ID Pengunjung Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
ID Sesi Snowplow
Digunakan untuk menentukan jika pengguna saat ini berada dalam sesi aktif di situs web atau jika ini adalah awal dari sesi baru (misalnya, jika cookie tidak ada atau telah kedaluwarsa).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
ID Pengumpul Snowplow
Menyimpan pengenal unik yang dihasilkan oleh pengumpul sisi server untuk pengguna, yang disertakan dengan semua peristiwa pelacakan di masa mendatang.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Memantau jumlah kunjungan pengguna untuk menentukan kinerja aplikasi.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Tidak ada data PII dalam cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookie Pengenal Unik Smartlink
Mengenali pengguna dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, dimulai dengan meminta persetujuan cookie.
LEGO System A/S
Suasana
LEGO System A/S
Ya, berisi GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
ID Sesi Lintas – Mesin Rekomendasi
Membuat rekomendasi berdasarkan aktivitas pembelian sebelumnya.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nomor pesanan (jika pesanan dilakukan selama sesi)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
ID Pelanggan Salesforce Marketing Cloud
Pengenal unik yang digunakan sebagai nomor referensi untuk pengguna.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Pengenal
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Alamat Surel Salesforce Marketing Cloud
Alamat surel pelanggan.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Alamat surel
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID Pekerjaan Salesforce Marketing Cloud
Pengenal pekerjaan yang terkait dengan surel terkirim.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID Daftar Salesforce Marketing Cloud
Pengenal daftar dari pelanggan.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID Batch Salesforce Marketing Cloud
Pengenal numerik batch terkait dengan surel terpicu.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID URL Salesforce Marketing Cloud
Pengenal unik untuk URL individual dalam pengiriman.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
ID Anggota Salesforce Marketing Cloud
ID Unit Bisnis Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
ID Adobe Analytics, Adobe Advertising, & Experience Cloud
Menyelaraskan ID dengan situs pihak ketiga, seperti Adobe, Google, dan Facebook, untuk penargetan iklan, seperti penargetan ulang dengan pengecualian audiens dan penargetan audiens serupa.
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
ID Stempel Waktu Adobe Ad Cloud
Menandai waktu kunjungan pengguna ke situs relatif terhadap pencarian iklan terakhir.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Memastikan pengunjung hanya menerima iklan Meta yang relevan dan terarah.
Meta
Meta
LEGO System A/S dan Meta adalah pengendali independen. Meta CAPI memungkinkan LEGO Group untuk melacak aktivitas Anda di situs web kami. Kami menggunakan ini untuk mengukur efektivitas iklan kami, memahami dan mendefinisikan audiens kami untuk penargetan iklan, dan menganalisis efektivitas saluran konversi situs web kami (misalnya, apakah kunjungan menghasilkan penjualan?). Meta bertindak sebagai pemroses data atas nama LEGO System A/S untuk layanan di atas. Namun, Meta juga akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui CAPI untuk kepentingan mereka sendiri dan mungkin menggabungkannya dengan data yang sudah mereka miliki tentang Anda.
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Tagar Google Ad dan Doubleclick (Campaign Manager 360)
Melacak aktivitas pengguna di LEGO.com sebagai dasar pengukuran dan penargetan. Ini akan mencakup pemodelan peristiwa di LEGO.com untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan optimasi. Penargetan akan mencakup pengecualian audiens, audiens serupa, dan penargetan ulang.
LEGO System A/S dan Google LLC adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Menggunakan data ini sebagai layanan berbayar dari Google LLC di LEGO.com yang dikumpulkan dengan persetujuan, untuk menunjukkan kepada Anda iklan yang dipersonalisasi saat menggunakan situs (sebagai contoh Google dan YouTube) dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc. dan kemudian masuk atau masuk kembali ke LEGO.com. Google Inc: Mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda dengan persetujuan untuk melacak kunjungan halaman di LEGO.com, yang akan digunakan untuk pengukuran, pemodelan pengukuran, pengecualian audens penargetan, penargetan ulang iklan di situs dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc., dan penyajian pemasaran kepada seseorang yang serupa dengan Anda.
Tidak ada PII dalam cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Pengumpul data kunjungan situs dan data pengguna
Menyimpan data kunjungan situs dan data pengguna.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), yang dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi pengalaman Anda sendiri pada kunjungan kembali Anda ke LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Kami juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data dan mungkin mengunjungi LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Rakuten: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), untuk iklan yang dipersonalisasi atau berdasarkan minat untuk Anda. Mereka juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kebijakan cookie Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Pelacak konversi penjualan
Melacak data kunjungan situs dan data pengguna saat penjualan dilakukan.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Kami menggunakan pengenal klik afiliasi unik yang ditetapkan oleh Rakuten dan disimpan untuk setiap pengunjung baru yang masuk ke LEGO.com yang berasal dari situs afiliasi Rakuten dan menghasilkan pembelian di LEGO.com. Data ini digunakan oleh LEGO.com untuk mencocokkan pembayaran dengan konversi penjualan yang secara langsung dikaitkan dengan layanan Rakuten. Rakuten: Menetapkan pengenal klik penerbit unik untuk disimpan dan dihubungkan dengan pembelian spesifik pengguna di LEGO.com. Ini memungkinkan Rakuten untuk dibayar sesuai dengan penjualan lalu lintas afiliasi ‘baru’.
Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Pengenal Rakuten
Mengidentifikasi pengguna Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mungkin menggunakan data ini untuk mengidentifikasi pengguna Rakuten dari berbagai situs jaringan afiliasi. LEGO.com mungkin menggunakan data ini dengan persetujuan untuk layanan analisis data dan personalisasi. Rakuten: Menyimpan dan menggunakan data Anda dengan persetujuan untuk melacak Anda sebagai pengguna di berbagai situs jaringan afiliasi, menggunakan ID lintas jaringan dan ID pencarian & klik. Data ini digunakan untuk keperluan personalisasi iklan serta analisis data.
Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Melacak aktivitas situs untuk keperluan penargetan ulang di seluruh internet dan aktivitas.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S dan Microsoft adalah pengendali independen. LEGO System A/S mengumpulkan dan mengontrol data pengguna Anda yang telah disetujui untuk melakukan segmentasi, penargetan, dan perekrutan audiens melalui komunikasi pemasaran di MS Network termasuk pencarian Bing dan MS Ad Display Network. Microsoft menggunakan data Anda yang telah disetujui untuk keperluan pemasaran mereka sendiri. Tautan ke kebijakan: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Tagar Demandbase
Tagar Demandbase mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang mengunjungi situs web untuk keperluan pemasaran B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase dan LEGO System A/S
Alamat IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Pelacak pihak pertama Rakuten
ID Situs Unik untuk melacak 'Penawaran Khusus' (peristiwa pendaftaran) dan 'Penawaran Standar' (peristiwa pesanan) untuk pembayaran afiliasi. Ini diatur setiap kali pengguna masuk ke halaman gerbang Rakuten jika pengguna memasuki halaman ini dengan nilai siteID= dalam untai kueri.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
ID Pengguna Firework
ID pengguna yang dihasilkan secara acak untuk melacak pengguna di antara sesi. Membantu mengaitkan peristiwa piksel untuk perjalanan pengguna.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Waktu Terakhir Ditonton Firework
Stempel waktu keterlibatan terakhir saat menonton dalam UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
UTM Firework
Parameter UTM terbaru yang berasal dari parameter pencarian URL. Sumber kebenaran adalah Parameter Pencarian URL => Parameter UTM yang sebelumnya disimpan.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID Saluran Firework
ID saluran terakhir, yang ditetapkan di tingkat pembungkus widget untuk memperhitungkan semua jenis dan tata letak widget.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Video Terakhir Firework
ID video yang dikodekan terakhir yang telah ditonton pengguna.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID Bisnis Firework
ID keanggotaan bisnis terakhir yang digunakan pengguna saat masuk ke halaman.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID Sesi Firework
Nilai sesi berisi string dengan .delimiter. String terdiri dari: fws2 – versi sesi fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesi 3 – jumlah sesi (jumlah sesi yang dimiliki pengguna ini) 1694441101864 – waktu mulai sesi
Firework
Firework
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
ID Klik Snapchat
Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Snapchat dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S dan Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Pinterest dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S dan Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Pengenal untuk Pengiklan
Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran.
LEGO System A/S
Tunggal
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Pengenal untuk Vendor
Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengenali perangkat pengguna di seluruh aplikasi dan layanan kami untuk keperluan analitik dan fungsionalitas, seperti mengukur penggunaan aplikasi dan meningkatkan kinerja aplikasi.
LEGO System A/S
Tunggal
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Google, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran.
LEGO System A/S
Tunggal
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Pengenal khusus perangkat yang disediakan oleh sistem operasi Android, untuk mendukung fungsionalitas dan analitik internal aplikasi, seperti memastikan stabilitas teknis dan meningkatkan kinerja aplikasi.
LEGO System A/S
Tunggal
LEGO System A/S
Tidak ada PII dalam cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a