Deklarasi Cookie

Modifikasi Terakhir: 16 Januari 2026

Cookie dan teknologi serupa yang diterapkan di LEGO.com
Silakan temukan daftar cookie dan teknologi serupa (‘cookie’) yang diterapkan di domain LEGO.com. Cookie tersebut diatur oleh LEGO System A/S atau pihak ketiga yang terpilih. Apabila pihak ketiga adalah pengendali bersama atau pengendali independen, indikasi akan disediakan di kolom ‘pengendali’. Harap dicatat bahwa hanya cookie yang relevan dan benar-benar diperlukan yang diterapkan di LEGO.com/kids dan di sekitar domain LEGO.com saat masuk dengan akun LEGO anak.

Cookie dan informasi pribadi
Untuk mempelajari lebih lanjut tentang cookie, silakan kunjungi [kebijakan cookie] kami1. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang privasi Anda dan cara mengontrol data Anda, silakan kunjungi [kebijakan privasi] kami2.

‘Masa aktif’ untuk semua cookie aplikasi LEGO Insiders sama dengan durasi aplikasi terpasang di ponsel pengguna. Jika mereka menghapus aplikasi, mereka dapat memilih untuk menghapus semua data yang tersimpan bersamanya.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID Sesi New Relic

Memantau jumlah kunjungan pengguna untuk menentukan kinerja aplikasi.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

ID Sesi Pembayaran Adyen

ID unik diberikan kepada pengguna LEGO.com selama sesi pemrosesan pembayaran.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Telemetri Adyen

Transaksi pembayaran yang aman.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Pengenal pengguna Insiders

Mengidentifikasi pengguna untuk menampilkan rincian akun Insiders mereka kepada mereka.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Pemberi Poin Insiders

Mengidentifikasi pengguna sehingga kami dapat memberikan penghargaan kepada anggota atas tindakan mereka.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Pengaktif Bahasa Pilihan

Mengidentifikasi pengguna sehingga konten dapat ditampilkan dalam bahasa pilihan mereka.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

ID Sesi – Mesin Rekomendasi

Ini dipasang sebagai cookie yang Diperlukan untuk pencatatan/kesehatan situs dan peluncuran fitur. Ketika persetujuan diberikan, kemampuan untuk membuat rekomendasi berdasarkan aktivitas penelusuran 'dalam sesi' (misalnya, produk/tema yang dilihat dan ditambahkan ke keranjang) aktif.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nomor pesanan (jika pesanan dilakukan selama sesi)

Session storage
BothUntil session ends

Sidik Jari Iovation

Menangkap dan melacak informasi sidik jari untuk membantu menjaga dari penipuan. Pengambilan keputusan otomatis dilakukan untuk keperluan pencegahan penipuan yang sangat diperlukan di domain LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ya, menangkap informasi perangkat yang digunakan untuk keperluan pemeriksaan penipuan.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Token Validasi Anti-Pemalsuan

Cookie ini, yang digunakan oleh sistem anti-pemalsuan, adalah bagian dari sistem keamanan yang diperlukan saat menggunakan autentikasi berbasis cookie. Pengambilan keputusan otomatis juga dilakukan untuk keperluan pencegahan penipuan yang diperlukan di domain LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi GUID

Session storage
BothUntil session ends

Pengenal Sesi Akun

Pengenal sesi yang diperlukan untuk mengelola sesi pengguna dalam sistem akun.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi GUID

Session storage
BothUntil session ends

Autentikasi dua faktor

Cookie digunakan untuk mengingat klien saat masuk dengan autentikasi dua faktor.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi public user ID (PUID) dan stempel keamanan.

Persistent
Both14 days

Autentikasi Penyedia Login Eksternal

Cookie autentikasi dari penyedia login eksternal (Google, Facebook, & Twitter) ke akun LEGO mereka.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ya, tiket autentikasi yang berisi informasi klaim pengguna. [merujuk pada informasi tentang pengguna yang telah masuk].

Persistent
Both15 mins

Pengenal Sesi Autentikasi

Pengenal sesi untuk ‘Flask’, sistem pengguna/autentikasi yang digunakan di LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Verifikasi Usia

Jika pengguna memilih usia di bawah 18 tahun, mereka akan dianggap sebagai anak.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Input usia

Persistent
LEGO.com30 mins

Ruang tunggu

Cookie diatur untuk mengaktifkan ruang tunggu pada periode lalu lintas yang sibuk agar LEGO.com tetap berfungsi.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi Agen Pengguna

Cookie
Both1 hour

Pengenal Unik Persetujuan

Digunakan sebagai pengenal unik untuk Platform Pengelolaan Persetujuan kami.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Pengenal Unik

Cookie
Both12 months

ID Peramban Obrolan Tersemat Salesforce

Memberikan perlindungan keamanan untuk fungsionalitas obrolan langsung kami.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Aliran Proksi Obrolan Tersemat Salesforce

Memastikan permintaan pengguna mengarah ke host proksi Salesforce yang sama untuk mengambil konten dari cache untuk sementara.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

ID Agen Obrolan Langsung Tersemat Salesforce

Menangkap ID pseudonim unik untuk sesi peramban tertentu selama obrolan.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID Agen Obrolan Langsung Tersemat Salesforce yang Ditolak

Mengingat aturan yang ditetapkan oleh admin untuk menyembunyikan tombol undangan obrolan setelah pengunjung menerima atau menolaknya. Tanpa cookie, tombol muncul berulang kali saat dipicu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID Debugging Peramban Obrolan Tersemat Salesforce

Mengaitkan baris log peramban di backend untuk membantu dalam debugging.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Bahasa Obrolan Tersemat Salesforce

Mengidentifikasi bahasa untuk komponen kustom, survei, dan alur yang mendukung beberapa bahasa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

ID Pengguna

Digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dan melacak aktivitas pengguna di seluruh domain.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Script
LEGO.com2 years

ID Sesi

Digunakan untuk mengidentifikasi jika pengguna sedang dalam sesi aktif di situs atau jika ini adalah sesi baru untuk pengguna (misalnya, cookie tidak ada atau telah kedaluwarsa).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Script
LEGO.com30 mins

ID Pengguna Sisi Server

Menyimpan pengenal unik yang dihasilkan oleh pengumpul sisi server untuk pengguna yang dikirimi semua peristiwa pelacakan berikutnya.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Digunakan untuk mengingat data yang sudah diisikan dalam umpan balik pengguna

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Digunakan untuk melindungi situs web dari ancaman otomatis, seperti serangan bot, dengan membantu membedakan pengguna nyata dari bot.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Digunakan untuk membatasi laju lalu lintas apabila beberapa pengguna berbagi alamat IP yang sama.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie diatur untuk mengaktifkan ruang tunggu pada periode lalu lintas yang sibuk agar LEGO.com tetap berfungsi.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Cache Kategori Belanja

Cache navigasi kategori untuk mempercepat kinerja.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Produk yang baru saja dilihat

Digunakan untuk mengisi fitur produk yang baru saja dilihat. Daftar ID produk

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Data Pengguna Luring

Data pengguna terbatas untuk mendukung mode luring untuk pemindaian kode batang di dalam toko tanpa koneksi internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nama pengguna, nomor akun Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Preferensi onboarding

Avatar yang dipilih selama onboarding.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Pengaturan persetujuan Cookie

Digunakan untuk menyimpan preferensi persetujuan cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Pengaturan persetujuan untuk memilih keluar

Digunakan untuk menyimpan preferensi persetujuan untuk memilih keluar.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Pengenal feature flag

ID unik yang diberikan kepada pengguna LEGO.com untuk mengubah fitur.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Berisi GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID Fallback Adobe

Digunakan untuk menyambungkan semua pengguna di semua produk Adobe lainnya.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

ID Adobe Experience Cloud

Mengidentifikasi pengunjung unik dan membedakan antara kunjungan mereka.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Status Cookie Adobe Aktif

Mencatat cookie mana yang telah diterima/ditolak untuk memahami tingkat informasi yang dapat dilihat vs kenyataan.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Nama Halaman Adobe Pageview

Mencatat jumlah kali halaman telah dilihat untuk memahami tingkat popularitas halaman.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Pemetaan Perjalanan Regional Medallia DXA – Dalam sesi

Memungkinkan perbaikan untuk perjalanan yang lebih efisien bagi Anda sebagai pengguna LEGO.com, ketika beralih dari satu tampilan regional ke tampilan lainnya.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Pemetaan Perjalanan Medallia DXA – Di seluruh sesi

Memungkinkan perbaikan untuk perjalanan yang lebih efisien bagi Anda sebagai pengguna LEGO.com, ketika beralih dari satu tampilan regional ke tampilan lainnya.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Kinerja iPerceptions

Meningkatkan kinerja situs dengan meminimalkan jumlah permintaan.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Informasi Peramban & Platform iPerceptions

Memberi tahu kami tentang platform dan peramban apa yang Anda gunakan untuk menampilkan informasi dan format yang tepat (misalnya, bahasa, jenis perangkat, dll.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Halaman iPerceptions yang Dilihat

Mengingat halaman Anda sebelumnya sehingga Anda tidak perlu mencari untuk kembali ke halaman tertentu.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Pesan Terpicu iPerceptions

Menyederhanakan kunjungan pengguna dengan mengelola jumlah pesan terpicu yang mereka lihat.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Jumlah Halaman yang Dilihat di iPerceptions

Melacak halaman mana yang telah dilihat pengguna pada setiap kunjungan.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID Sesi iPerceptions

Mengidentifikasi kunjungan Anda dengan menetapkan ID sesi.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

ID Sesi Optimizely

Memberikan kemampuan untuk memasukkan pengguna ke dalam eksperimen uji A/B untuk menguji coba fitur baru.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Sesi UEC

Digunakan untuk mengidentifikasi sesi pengguna selama kunjungan ke situs web.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

Sesi Lintas UEC

Digunakan untuk mempertahankan informasi sesi pengguna di seluruh sesi, di sepanjang masa aktif cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

ID Pengunjung Snowplow

Menyimpan informasi pengguna yang dihasilkan selama kunjungan awal pengguna ke suatu situs dan memperbarui informasi tersebut selama kunjungan di masa mendatang.

ID Pengunjung Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

ID Sesi Snowplow

Digunakan untuk menentukan jika pengguna saat ini berada dalam sesi aktif di situs web atau jika ini adalah awal dari sesi baru (misalnya, jika cookie tidak ada atau telah kedaluwarsa).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

ID Pengumpul Snowplow

Menyimpan pengenal unik yang dihasilkan oleh pengumpul sisi server untuk pengguna, yang disertakan dengan semua peristiwa pelacakan di masa mendatang.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S dan Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Memantau jumlah kunjungan pengguna untuk menentukan kinerja aplikasi.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Tidak ada data PII dalam cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookie Pengenal Unik Smartlink

Mengenali pengguna dan memberikan pengalaman yang dipersonalisasi, dimulai dengan meminta persetujuan cookie.

LEGO System A/S

Suasana

LEGO System A/S

Ya, berisi GUID.

Script
LEGO.com1 year

ID Sesi Lintas – Mesin Rekomendasi

Membuat rekomendasi berdasarkan aktivitas pembelian sebelumnya.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nomor pesanan (jika pesanan dilakukan selama sesi)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

ID Pelanggan Salesforce Marketing Cloud

Pengenal unik yang digunakan sebagai nomor referensi untuk pengguna.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Pengenal

Cookie
LEGO.com7 days

Alamat Surel Salesforce Marketing Cloud

Alamat surel pelanggan.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Alamat surel

Cookie
LEGO.com7 days

ID Pekerjaan Salesforce Marketing Cloud

Pengenal pekerjaan yang terkait dengan surel terkirim.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID Daftar Salesforce Marketing Cloud

Pengenal daftar dari pelanggan.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID Batch Salesforce Marketing Cloud

Pengenal numerik batch terkait dengan surel terpicu.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID URL Salesforce Marketing Cloud

Pengenal unik untuk URL individual dalam pengiriman.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

ID Anggota Salesforce Marketing Cloud

ID Unit Bisnis Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

ID Adobe Analytics, Adobe Advertising, & Experience Cloud

Menyelaraskan ID dengan situs pihak ketiga, seperti Adobe, Google, dan Facebook, untuk penargetan iklan, seperti penargetan ulang dengan pengecualian audiens dan penargetan audiens serupa.

LEGO System A/S

Adobe Analytics & Adobe Advertising

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Beacon
LEGO.com2 years

ID Stempel Waktu Adobe Ad Cloud

Menandai waktu kunjungan pengguna ke situs relatif terhadap pencarian iklan terakhir.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Memastikan pengunjung hanya menerima iklan Meta yang relevan dan terarah.

Meta

Meta

LEGO System A/S dan Meta adalah pengendali independen. Meta CAPI memungkinkan LEGO Group untuk melacak aktivitas Anda di situs web kami. Kami menggunakan ini untuk mengukur efektivitas iklan kami, memahami dan mendefinisikan audiens kami untuk penargetan iklan, dan menganalisis efektivitas saluran konversi situs web kami (misalnya, apakah kunjungan menghasilkan penjualan?). Meta bertindak sebagai pemroses data atas nama LEGO System A/S untuk layanan di atas. Namun, Meta juga akan menggunakan data yang dikumpulkan melalui CAPI untuk kepentingan mereka sendiri dan mungkin menggabungkannya dengan data yang sudah mereka miliki tentang Anda.

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Tagar Google Ad dan Doubleclick (Campaign Manager 360)

Melacak aktivitas pengguna di LEGO.com sebagai dasar pengukuran dan penargetan. Ini akan mencakup pemodelan peristiwa di LEGO.com untuk meningkatkan akurasi pengukuran dan optimasi. Penargetan akan mencakup pengecualian audiens, audiens serupa, dan penargetan ulang.

Google

Google

LEGO System A/S dan Google LLC adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Menggunakan data ini sebagai layanan berbayar dari Google LLC di LEGO.com yang dikumpulkan dengan persetujuan, untuk menunjukkan kepada Anda iklan yang dipersonalisasi saat menggunakan situs (sebagai contoh Google dan YouTube) dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc. dan kemudian masuk atau masuk kembali ke LEGO.com. Google Inc: Mengumpulkan dan menggunakan data pribadi Anda dengan persetujuan untuk melacak kunjungan halaman di LEGO.com, yang akan digunakan untuk pengukuran, pemodelan pengukuran, pengecualian audens penargetan, penargetan ulang iklan di situs dan layanan yang terafiliasi dengan Alphabet Inc., dan penyajian pemasaran kepada seseorang yang serupa dengan Anda.

Tidak ada PII dalam cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Pengumpul data kunjungan situs dan data pengguna

Menyimpan data kunjungan situs dan data pengguna.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), yang dapat digunakan untuk meningkatkan personalisasi pengalaman Anda sendiri pada kunjungan kembali Anda ke LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Kami juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data dan mungkin mengunjungi LEGO.com dan/atau situs afiliasi Rakuten. Rakuten: Mengumpulkan dan menyimpan informasi pribadi Anda (sebagai contoh data teknis, data cookie, informasi penggunaan, dan data geolokasi), untuk iklan yang dipersonalisasi atau berdasarkan minat untuk Anda. Mereka juga dapat menggunakan data ini untuk mengidentifikasi dan menarik audiens baru yang mungkin serupa dengan Anda terkait profil data. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi kebijakan cookie Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Pelacak konversi penjualan

Melacak data kunjungan situs dan data pengguna saat penjualan dilakukan.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Kami menggunakan pengenal klik afiliasi unik yang ditetapkan oleh Rakuten dan disimpan untuk setiap pengunjung baru yang masuk ke LEGO.com yang berasal dari situs afiliasi Rakuten dan menghasilkan pembelian di LEGO.com. Data ini digunakan oleh LEGO.com untuk mencocokkan pembayaran dengan konversi penjualan yang secara langsung dikaitkan dengan layanan Rakuten. Rakuten: Menetapkan pengenal klik penerbit unik untuk disimpan dan dihubungkan dengan pembelian spesifik pengguna di LEGO.com. Ini memungkinkan Rakuten untuk dibayar sesuai dengan penjualan lalu lintas afiliasi ‘baru’.

Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)

Javascript
LEGO.com30 days

Pengenal Rakuten

Mengidentifikasi pengguna Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S dan Rakuten adalah pengendali independen. LEGO System A/S: Mungkin menggunakan data ini untuk mengidentifikasi pengguna Rakuten dari berbagai situs jaringan afiliasi. LEGO.com mungkin menggunakan data ini dengan persetujuan untuk layanan analisis data dan personalisasi. Rakuten: Menyimpan dan menggunakan data Anda dengan persetujuan untuk melacak Anda sebagai pengguna di berbagai situs jaringan afiliasi, menggunakan ID lintas jaringan dan ID pencarian & klik. Data ini digunakan untuk keperluan personalisasi iklan serta analisis data.

Pengenal unik yang dihasilkan penyedia (GUID acak)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Melacak aktivitas situs untuk keperluan penargetan ulang di seluruh internet dan aktivitas.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S dan Microsoft adalah pengendali independen. LEGO System A/S mengumpulkan dan mengontrol data pengguna Anda yang telah disetujui untuk melakukan segmentasi, penargetan, dan perekrutan audiens melalui komunikasi pemasaran di MS Network termasuk pencarian Bing dan MS Ad Display Network. Microsoft menggunakan data Anda yang telah disetujui untuk keperluan pemasaran mereka sendiri. Tautan ke kebijakan: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Tagar Demandbase

Tagar Demandbase mengumpulkan informasi untuk mengidentifikasi perusahaan mana yang mengunjungi situs web untuk keperluan pemasaran B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase dan LEGO System A/S

Alamat IP

Javascript
LEGO.com13 months

Pelacak pihak pertama Rakuten

ID Situs Unik untuk melacak 'Penawaran Khusus' (peristiwa pendaftaran) dan 'Penawaran Standar' (peristiwa pesanan) untuk pembayaran afiliasi. Ini diatur setiap kali pengguna masuk ke halaman gerbang Rakuten jika pengguna memasuki halaman ini dengan nilai siteID= dalam untai kueri.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

ID Pengguna Firework

ID pengguna yang dihasilkan secara acak untuk melacak pengguna di antara sesi. Membantu mengaitkan peristiwa piksel untuk perjalanan pengguna.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Waktu Terakhir Ditonton Firework

Stempel waktu keterlibatan terakhir saat menonton dalam UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

UTM Firework

Parameter UTM terbaru yang berasal dari parameter pencarian URL. Sumber kebenaran adalah Parameter Pencarian URL => Parameter UTM yang sebelumnya disimpan.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID Saluran Firework

ID saluran terakhir, yang ditetapkan di tingkat pembungkus widget untuk memperhitungkan semua jenis dan tata letak widget.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Video Terakhir Firework

ID video yang dikodekan terakhir yang telah ditonton pengguna.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID Bisnis Firework

ID keanggotaan bisnis terakhir yang digunakan pengguna saat masuk ke halaman.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID Sesi Firework

Nilai sesi berisi string dengan .delimiter. String terdiri dari:   fws2 – versi sesi fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID sesi 3 – jumlah sesi (jumlah sesi yang dimiliki pengguna ini) 1694441101864 – waktu mulai sesi

Firework

Firework

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

ID Klik Snapchat

Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Snapchat dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S dan Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Membantu mengidentifikasi pengunjung ke situs dari iklan Pinterest dan mengaitkan peristiwa di situs web dengan iklan tersebut.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S dan Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Pengenal untuk Pengiklan

Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran.

LEGO System A/S

Tunggal

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Pengenal untuk Vendor

Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Apple, untuk mengenali perangkat pengguna di seluruh aplikasi dan layanan kami untuk keperluan analitik dan fungsionalitas, seperti mengukur penggunaan aplikasi dan meningkatkan kinerja aplikasi.

LEGO System A/S

Tunggal

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Pengenal perangkat unik yang disediakan oleh Google, untuk mengukur efektivitas kampanye iklan kami, termasuk pelacakan pemasangan aplikasi dan atribusi kinerja pemasaran.

LEGO System A/S

Tunggal

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Pengenal khusus perangkat yang disediakan oleh sistem operasi Android, untuk mendukung fungsionalitas dan analitik internal aplikasi, seperti memastikan stabilitas teknis dan meningkatkan kinerja aplikasi.

LEGO System A/S

Tunggal

LEGO System A/S

Tidak ada PII dalam cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a