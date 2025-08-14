Política de Privacidad con actualizaciones de información

Política de Privacidad

Fecha de la última modificación: 27 de febrero de 2026

Índice

SECCIÓN 1: LEGISLACIÓN SOBRE LA PRIVACIDAD DE DATOS Y TUS DERECHOS DIGITALES ¿De qué se trata esta Política? ¡Te damos la bienvenida a nuestra Política de Privacidad! Es genial que quieras saber más sobre lo que hacemos para mantener segura tu información. Esta Política te proporcionará información sobre cómo cuidamos tus datos personales cuando visitas o usas nuestros servicios o apps. La Política de Privacidad también te informa sobre tus derechos de privacidad y cómo te protege la ley. Finalmente, esta Política de Privacidad contempla nuestras actividades de recopilación de datos tanto en línea como fuera de línea, incluidos los datos personales que podamos recopilar mediante nuestros diversos canales, como, por ejemplo, sitios web, apps, redes sociales de terceros, tiendas minoristas, puntos de venta y eventos. En esto consiste, en términos generales, nuestra Política de Privacidad. En ciertas jurisdicciones hay disposiciones nacionales/estatales adicionales en vigor. Si eres de los Estados Unidos, también debes revisar nuestro Aviso Importante para Residentes de EE. UU. y el Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información relacionada con las leyes de privacidad estatales de EE. UU. En otras palabras, si buscas más información en cuanto a cómo recopilamos, conservamos, usamos y compartimos tus datos personales, ¡estás en el lugar correcto! ¿Quién asume la responsabilidad por tus datos personales? The LEGO Group se compone de varias entidades legales distintas desplegadas por todo el mundo. Puedes encontrar más información sobre The LEGO Group aquí: https://www.LEGO.com/aboutus. Esta Política de Privacidad se publica en nombre de todas las empresas de The LEGO Group en las que LEGO System A/S es el responsable del tratamiento de datos (el responsable y a cargo de los datos) o en las que tú contratas directamente con una entidad local de The LEGO Group, que es la entidad de The LEGO Group responsable del tratamiento de datos, exclusivamente en relación con dicho contrato. Para efectos de esta Política de Privacidad, los términos “nosotros”, “nuestro” o “nos” hacen referencia a LEGO System A/S y a la entidad local de The LEGO Group con la que hayas contratado directamente. Nombramos un Director de Protección de Datos (DPO), quien es responsable del manejo de las preguntas relacionadas con esta Política de Privacidad. Si tienes alguna duda sobre esta Política, ponte en contacto con nosotros. También puedes enviar una carta al DPO a la siguiente dirección: LEGO System A/S

Aastvej 1

7190 Billund

Dinamarca

A/A: DPO Incluye tu nombre y el país con el que tiene relación tu consulta. Por regla general, daremos respuesta en un plazo de 30 días, a menos que las leyes de privacidad de tu país de residencia exijan un plazo de respuesta más corto, en cuyo caso respetaremos dicho plazo. Si cambia la forma en la que manejamos tus datos personales, actualizaremos esta Política de Privacidad. Nos reservamos el derecho de hacer cambios a nuestras prácticas y a esta Política de Privacidad en cualquier momento, así que te recomendamos regresar con frecuencia a verificar las actualizaciones y cambios que hayan tenido lugar en nuestra Política de Privacidad. Tus derechos de privacidad Dependiendo de tu lugar de residencia, como interesado, podrías tener los siguientes derechos en relación con los datos personales sobre ti en nuestra posesión: Solicitar acceso a tus datos personales. Tienes derecho a acceder a los datos personales sobre ti en nuestra posesión. En muchos casos, esta información ya está presente y a tu disposición en los servicios en línea que te proporcionamos. No obstante lo anterior, tu derecho de acceso podría estar sujeto a limitaciones por motivos legales, de protección de la privacidad de otras personas y de consideración a las prácticas comerciales, los conocimientos técnicos, los secretos industriales y las evaluaciones internas de The LEGO Group.

Solicitar la corrección de datos incorrectos o incompletos. Si los datos sobre ti en nuestra posesión son incorrectos o están incompletos, tienes derecho a que estos sean corregidos bajo las restricciones que establezca la legislación.

Solicitar la supresión. Tienes derecho a solicitar la supresión de tus datos cuando:

los datos personales dejen de ser necesarios en relación con los fines para los que se recopilaron o trataron de otro modo;

revoques tu consentimiento para el tratamiento y no exista otra razón legítima para el tratamiento;

te opongas al tratamiento y no exista razón justificada para continuar el tratamiento; o

el tratamiento sea ilegal. Ten en mente que, en determinadas circunstancias, podríamos estar obligados a conservar algunos de tus datos personales después de que hayas solicitado su supresión para cumplir con nuestras obligaciones legales o contractuales. También es posible que la legislación aplicable nos permita conservar algunos de tus datos personales para satisfacer nuestras necesidades comerciales. Limitar el tratamiento de los datos personales. Si impugnas la exactitud de los datos que hemos registrado sobre ti o la legalidad del tratamiento, o si te has opuesto al tratamiento de los datos de conformidad con tu derecho de oposición, puedes solicitarnos que limitemos el tratamiento de dichos datos. El tratamiento se limitará únicamente a la conservación hasta que pueda determinarse la exactitud de los datos o pueda revisarse si nuestros intereses legítimos están por encima de tus intereses. Incluso cuando el tratamiento de tus datos se haya limitado como se describe anteriormente, The LEGO Group podría tratar tus datos de otras maneras si es necesario para hacer valer una reclamación o para tratar datos previamente recopilados si anteriormente nos habías otorgado tu consentimiento.

Oponerte al tratamiento con base en nuestro interés legítimo. Siempre puedes oponerte al tratamiento de los datos personales sobre ti que tiene lugar con base en un interés legítimo. Si procesamos tus datos para fines de mercadotecnia directa y caracterización para dicha mercadotecnia, tu objeción siempre será procedente. En cuanto a la oposición al tratamiento para otros fines, llevaremos a cabo una prueba de balanceo de intereses legítimos y consideraremos si procede apoyar tu oposición.

Portabilidad de los datos. Tienes derecho a recibir los datos personales que nos hayas proporcionado en formato para lectura por una máquina. Este derecho es aplicable a los datos personales tratados únicamente por medios automatizados y con base en el consentimiento o el cumplimiento de un contrato.

Otros derechos. Tienes derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Danesa de Protección de Datos si no estás satisfecho con la forma en la que tratamos tus datos personales. Puedes encontrar la información de contacto de la Agencia Danesa de Protección de Datos en: www.datatilsynet.dk. Si te encuentras en una jurisdicción fuera de Dinamarca, tienes derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de protección de datos o cualquier otra autoridad competente en el país en el que residas. Puedes ponerte en contacto con nosotros para obtener más detalles. Si tienes alguna duda acerca de esta Política o deseas presentar una queja en relación con nuestra forma de tratar tus datos personales, ponte en contacto con nosotros. Si eres residente de los Estados Unidos, visita nuestro Anexo sobre Derechos de Privacidad Estatales en EE. UU. para obtener información sobre los derechos que podrían corresponderte en virtud de las leyes de privacidad estatales de EE. UU.

SECCIÓN 2: DATOS PERSONALES ¿Qué datos personales recopila The LEGO Group? Los datos personales son toda aquella información sobre una persona a partir de la que pueda identificarse a esta. Podemos recopilar, usar, conservar y transferir datos personales sobre ti de distintos tipos, mismos que agrupamos como se indica a continuación: Datos de Identidad. Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador similar único, estado civil, título, fecha de nacimiento y género.

Incluyen tu nombre, apellido, nombre de usuario o identificador similar único, estado civil, título, fecha de nacimiento y género. Datos de Contacto. Incluyen la dirección de facturación, la dirección de entrega, la dirección de correo electrónico y los números telefónicos, u otros datos de contacto similares.

Incluyen la dirección de facturación, la dirección de entrega, la dirección de correo electrónico y los números telefónicos, u otros datos de contacto similares. Datos Financieros. Incluyen los detalles de cuentas bancarias y tarjetas de pago.

Incluyen los detalles de cuentas bancarias y tarjetas de pago. Datos de Transacciones. Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti, e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ® ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses.

Incluyen información detallada de los pagos realizados por ti o dirigidos a ti, e información adicional sobre los productos y servicios que hayas adquirido a través de nosotros (o, en el caso de www.bricklink.com, a través de nosotros o de terceros en la plataforma BrickLink ), los servicios que solicites y las recompensas y/o ventajas que solicites o uses. Datos de Verificación de Vendedores (si decides participar en nuestra plataforma de ventas en línea de BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores.

(si decides participar en nuestra plataforma de ventas en línea de BrickLink). Incluyen documentos de identificación y registro de la empresa expedidos por un organismo gubernamental y requeridos para el procedimiento de verificación de nuevos vendedores. Datos Técnicos. Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web, app o experiencia digital.

Incluyen la dirección de protocolo de Internet (IP), tus datos de inicio de sesión, el tipo y la versión del navegador, el ajuste de zona horaria y ubicación, los tipos y las versiones de los complementos del navegador, el sistema operativo y la plataforma, el identificador de usuario, la dirección MAC y otras tecnologías de los dispositivos que usas para acceder a este sitio web, app o experiencia digital. Datos del Perfil. Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses.

Incluyen tu nombre de usuario y contraseña, así como tus intereses. Datos de Uso. Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, e informes de errores.

Incluyen información sobre cómo usas nuestro sitio web y nuestros productos y servicios, e informes de errores. Datos de Mercadotecnia y Comunicaciones. Incluyen tus preferencias para recibir contenidos de mercadotecnia enviados por nosotros y por terceros, intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como tus preferencias de comunicación.

Incluyen tus preferencias para recibir contenidos de mercadotecnia enviados por nosotros y por terceros, intereses y participación en sorteos y otros concursos con premios, así como tus preferencias de comunicación. Datos de Redes Sociales. Incluyen información sobre tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando das “me gusta” o comentas nuestras publicaciones, o nos etiquetas en un comentario), así como la retroalimentación y comentarios en relación con nuestra marca que publicas en páginas públicas en plataformas de redes sociales. También recopilamos detalles de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como, por ejemplo, tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como la edad y el género.

Incluyen información sobre tus interacciones con nosotros en plataformas de redes sociales (por ejemplo, cuando das “me gusta” o comentas nuestras publicaciones, o nos etiquetas en un comentario), así como la retroalimentación y comentarios en relación con nuestra marca que publicas en páginas públicas en plataformas de redes sociales. También recopilamos detalles de tu perfil público en la plataforma de redes sociales correspondiente, como, por ejemplo, tu nombre de usuario, imagen de perfil y datos demográficos como la edad y el género. Datos de Seguimiento. Incluyen datos sobre las páginas que visitaste antes de llegar a nuestros sitios web o a donde fuiste después de visitar nuestro sitio web, así como la forma en la que interactuaste con correos electrónicos u otros mensajes que te enviamos (por ejemplo, si eliminaste o abriste el correo electrónico), o si hiciste clic en un anuncio sobre nuestros productos o servicios en redes sociales u otras plataformas.

Incluyen datos sobre las páginas que visitaste antes de llegar a nuestros sitios web o a donde fuiste después de visitar nuestro sitio web, así como la forma en la que interactuaste con correos electrónicos u otros mensajes que te enviamos (por ejemplo, si eliminaste o abriste el correo electrónico), o si hiciste clic en un anuncio sobre nuestros productos o servicios en redes sociales u otras plataformas. Datos de Reseñas y Retroalimentación. Incluyen valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en la plataforma de ventas BrickLink, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros visitantes; 2) valoraciones y reseñas de productos y servicios en los sitios de LEGO.com y sitios web de LEGOLAND ® Discovery Center y LEGO ® Discovery Center, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros usuarios y visitantes, así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de discusión, actividades de investigación de usuarios y eventos LEGO.

Incluyen valoraciones y reseñas públicas entre 1) compradores y vendedores en la plataforma de ventas BrickLink, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros visitantes; 2) valoraciones y reseñas de productos y servicios en los sitios de LEGO.com y sitios web de LEGOLAND Discovery Center y Discovery Center, que están asociadas a las cuentas respectivas y disponibles para otros usuarios y visitantes, así como 3) otros datos recopilados a través de paneles de discusión, actividades de investigación de usuarios y eventos LEGO. Datos de Disputas. Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas.

Incluyen disputas relacionadas con transacciones privadas y abiertas por compradores y vendedores, incluidos todos los registros de acciones y las comunicaciones relacionados con dichas disputas. Datos de Foros. Incluyen información publicada en comunidades como, por ejemplo, la Red de Embajadores, los foros de BrickLink y la galería, que se considera información pública. También recopilamos, usamos y compartimos Datos Agregados, como, por ejemplo, datos estadísticos o demográficos para cualquier fin. Los Datos Agregados pueden derivarse a partir de tus datos personales, aunque no se consideran datos personales en sí porque no es posible revelar tu identidad directa ni indirectamente a través de ellos. Podríamos, por ejemplo, agregar tus Datos de Uso para calcular el porcentaje de usuarios que acceden a una característica particular de un sitio web. No obstante, si combinamos o conectamos los Datos Agregados con tus datos personales de forma que puedan identificarte directa o indirectamente, trataremos los datos combinados como datos personales y los usaremos de conformidad con esta Política de Privacidad. Usamos Datos Seudonimizados para minimizar el impacto a tu privacidad. La seudonimización es un método que reemplaza o elimina información del conjunto de datos que identifica a un individuo, permitiendo al responsable del tratamiento o a un tercero reidentificar los datos personales mediante un esfuerzo razonable. Es importante tener conciencia de que, a diferencia de la anonimización, la seudonimización no elimina toda la información de identificación de los datos, pero reduce la posibilidad de vinculación de un conjunto de datos con la identidad de un individuo. No recopilamos proactivamente Datos Personales de Categorías Especiales sobre ti (como información que revele tu origen étnico o racial, convicciones religiosas o filosóficas, vida sexual, orientación sexual, opiniones políticas, afiliación sindical, datos genéticos o relativos a tu salud, datos biométricos dirigidos a identificarte de manera unívoca o datos relativos a condenas e infracciones penales). No obstante, cuando nos visites o interactúes con nosotros al planificar una visita a los establecimientos LEGO® Discovery Center y LEGOLAND® Discovery Center, es posible que decidas compartir algunos Datos Personales de Categorías Especiales, como requisitos dietéticos o necesidades de accesibilidad, para que podamos ofrecerte la mejor experiencia posible. Si no nos proporcionas los datos personales necesarios (lo que te informaremos cuando sea el caso, por ejemplo, expresándolo con claridad en nuestros formularios de registro), es posible que no podamos proporcionarte nuestros productos y/o servicios. ¿Cómo recopila The LEGO Group tus datos personales? Recopilamos datos personales a partir de las siguientes fuentes: Sitios web. Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook.

Incluyen los sitios web operados por o para The LEGO Group, incluidos los sitios que operemos en nuestros propios dominios/direcciones URL y minisitios que operemos en redes sociales de terceros como, por ejemplo, Facebook. Juegos/apps móviles. Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones.

Incluyen los juegos o apps móviles operados por o para The LEGO Group, como, por ejemplo, apps para smartphones. Juguetes con conexión a apps. Incluyen los juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o cable, fabricados por o para The LEGO Group.

Incluyen los juguetes que se conectan a una app mediante un protocolo inalámbrico o cable, fabricados por o para The LEGO Group. Correo electrónico, mensajes de texto y mensajes electrónicos de otros tipos. Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group.

Incluyen las comunicaciones electrónicas entre tú y The LEGO Group. Atención al Cliente. Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de Atención al Cliente.

Incluye las llamadas o chats en línea con nuestro departamento de Atención al Cliente. Tiendas minoristas. Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group.

Incluyen las tiendas administradas por o para The LEGO Group. Establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center .

y . Formularios de registro en línea. Incluyen el registro de cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO y suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink.

Incluyen el registro de cuenta Insiders/cuenta LEGO y suscripciones a la revista LEGO Magazine y los procedimientos de verificación de vendedores de BrickLink. Formularios de registro fuera de línea. Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos.

Incluyen los registros impresos y formularios similares que recopilamos mediante, por ejemplo, correo postal, demostraciones en tienda, concursos y otras promociones o eventos. Concursos, encuestas y sorteos en línea dirigidos a consumidores .

. Nuestro programa de lealtad LEGO Insiders. Incluye tus actividades en el marco del programa.

Incluye tus actividades en el marco del programa. Investigaciones en las que tú y/o tu peque pueden participar, tanto en persona como en línea.

en las que tú y/o tu peque pueden participar, tanto en persona como en línea. Retroalimentación y reseñas en nuestros sitios web, foros y apps o en nuestras tiendas o atracciones que hayas decidido ofrecer o en los que hayas decidido participar. Datos personales recopilados por The LEGO Group mediante terceros Podemos recibir datos personales sobre ti a partir de varios terceros y fuentes públicas, como se indica a continuación: Datos Técnicos de las siguientes partes:

de las siguientes partes: prestadores de servicios de análisis;

redes publicitarias; y

prestadores de servicios de búsqueda de información.

Datos de Contacto, Financieros y de Transacciones de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega.

de prestadores de servicios técnicos, de pago y de entrega. Datos de Identidad y de Contacto de agentes o agregadores de datos.

de agentes o agregadores de datos. Datos de Identidad y de Contacto de fuentes de acceso público.

de fuentes de acceso público. Datos de Identidad, de Contacto y de Inicio de Sesión provenientes de terceros a quienes hayas dado instrucciones de compartir datos con nosotros (por ejemplo, para iniciar sesión en tu cuenta LEGO ® usando un juego o servicio de redes sociales de terceros como Epic Games o Facebook).

provenientes de terceros a quienes hayas dado instrucciones de compartir datos con nosotros (por ejemplo, para iniciar sesión en tu cuenta usando un juego o servicio de redes sociales de terceros como Epic Games o Facebook). Datos de Identidad, de Contacto y de Transacciones de socios comerciales de los sectores minorista y del entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores de la plataforma de ventas BrickLink (incluidas la retroalimentación y reseñas públicas), establecimientos LEGOLAND ® Discovery Center y LEGO Discovery Center, y socios comerciales de las tiendas asociadas LEGO Certified Store.

de socios comerciales de los sectores minorista y del entretenimiento, como Merlin Entertainments, vendedores y compradores de la plataforma de ventas BrickLink (incluidas la retroalimentación y reseñas públicas), establecimientos LEGOLAND Discovery Center y LEGO Discovery Center, y socios comerciales de las tiendas asociadas LEGO Certified Store. Datos de Seguimiento provenientes de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, o de motores de búsqueda o sitios web como los sitios web o apps de socios.

provenientes de plataformas de terceros como, por ejemplo, plataformas de redes sociales, o de motores de búsqueda o sitios web como los sitios web o apps de socios. Datos de Redes Sociales provenientes de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de perspectivas de terceros.

provenientes de plataformas de redes sociales. Recibimos esta información a través de nuestro proveedor de perspectivas de terceros. Datos de Reseñas y Retroalimentación que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros.

que podamos recibir de sindicaciones de reseñas de terceros u otros terceros. Datos de Identidad y de Contacto de familiares o tutores legales. ¿Cómo usa The LEGO Group tus datos personales? Fines y fundamento legal para el tratamiento Apps LEGO ® , juguetes con conexión a apps y canales en línea Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos/cómo lo usamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Usar una app LEGO ® , juguetes conectados a apps o canales en línea. Datos Técnicos.

Datos de Uso.

Datos de Seguimiento.

Datos de Transacciones.

Datos de Identidad.

Datos del Perfil.

Datos de Reseñas y Retroalimentación.

Datos de Foros.

Datos de Mercadotecnia y Comunicaciones.

Además, algunos de los datos anteriores se recopilan mediante el uso de cookies en nuestras apps, juguetes conectados a apps o sitios web. Consulta la sección 3 de esta Política o nuestra [Política de Cookies][5].

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, Datos de Contacto y Datos del Perfil proporcionados por ti al momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil. Para optimizar la experiencia del usuario y la funcionalidad de nuestras apps, juguetes con conexión a apps y canales en línea.

Para ofrecer mercadotecnia personalizada (incluida la redirección) para usuarios mayores de edad.

Para medir la eficacia de nuestra mercadotecnia en plataformas de terceros para usuarios mayores de edad.

Si eres mayor de edad, para ofrecer contenido y experiencias del sitio web personalizados con base en los datos que tenemos sobre ti.

Para mejorar y personalizar tu experiencia en nuestras apps, sitios web y servicios (como, por ejemplo, el programa LEGO Insiders, www.bricklink.com y LEGO.com).

Para asegurar que el contenido de nuestras apps y sitios web se optimice para ti y para tu computadora o dispositivo.

Para permitirte participar en funciones interactivas cuando elijas hacerlo.

Para ayudarte a configurar una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Para verificar y documentar que el creador de una cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO no es menor de la edad de consentimiento digital.

Para tener la capacidad de generar estadísticas y perspectivas con base en Datos Agregados a fin de entender el estado de nuestro negocio y medir la eficacia de nuestras campañas publicitarias y promociones.

Para ofrecer a los usuarios adultos contenidos de mercadotecnia relevantes tanto cuando interactúan con nosotros en nuestros propios canales como cuando lo hacen mediante canales externos (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

Para buscar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros clientes actuales.

Para detectar y responder a eventos de ciberseguridad dirigidos a las cuentas de clientes, lo que incluye prevenir fraudes y abusos, y para reducir los riesgos de apoderamiento de cuentas y/o filtraciones de datos.

Para habilitar funciones comunitarias, como foros, reseñas y contenido generado por los usuarios.

Para compartir reseñas y retroalimentación realizadas en nuestros sitios con terceros para su publicación en sitios web o plataformas de terceros. Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con la oferta de una experiencia del sitio web personalizada.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, para compartir tus datos personales con plataformas de terceros para fines de actividades de mercadotecnia recurrente, dirección a clientes potenciales semejantes a ti, supresión y atribución.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Es nuestro interés legítimo tener la capacidad de optimizar y mejorar nuestras apps y canales en línea, atraer la atención de nuestros consumidores adultos tanto como sea posible con nuestros esfuerzos de mercadotecnia (en nuestros propios canales y mediante canales externos) y asegurar que nuestras apps, juguetes con conexión a apps y sitios web funcionen sin inconvenientes para los clientes.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo en poder responder oportunamente a las amenazas para la privacidad y la seguridad relacionadas con el uso de las cuentas de nuestros clientes.

Ejecución de un contrato según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD: cuando la publicación de una reseña forma parte del servicio que prestamos (como ocurre cuando proporcionamos un producto, servicio o entrada a una atracción de forma gratuita a cambio de una reseña), el tratamiento de la reseña es necesario para ejecutar dicho contrato; o bien



Intereses legítimos, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD: nosotros y nuestros socios comerciales tenemos un interés legítimo en proporcionar un foro para la retroalimentación de los consumidores y una evaluación transparente de los productos, servicios y atracciones, así como en permitir que nuestra comunidad y nuestros foros LEGO prosperen y que podamos recibir retroalimentación para mejorar nuestro negocio.

Procesamiento de pedidos Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Hacer un pedido a través de nosotros o de un vendedor externo en la plataforma de ventas BrickLink ® . Datos de Identidad y Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos Financieros.

Datos de Disputas.

Si deseas configurar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, Datos de Contacto y Datos del Perfil proporcionados por ti al momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil.

Insiders/cuenta LEGO (cuenta LEGO) para usarla en nuestras apps y canales en línea, trataremos ciertos Datos de Identidad, Datos de Contacto y Datos del Perfil proporcionados por ti al momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO Insiders o editar tu perfil. Datos de Transacciones.

Datos Técnicos.

Datos de Mercadotecnia y Comunicaciones. Para hacer efectivo el acuerdo de compra establecido contigo, que incluye el tratamiento y el envío de tus pedidos y la administración de tus derechos a devolver los bienes o presentar una queja.

Para cumplir con la legislación correspondiente a, por ejemplo, la retirada de productos, la contabilidad y los derechos del consumidor.

Para saber quiénes son nuestros compradores.

Para permitirte conservar tus Datos de Pago, Datos de Identidad y Datos de Contacto, así como otra información similar, con el fin de facilitar tus futuras compras e interacciones con nosotros.

Para llevar a cabo actividades de prevención de fraudes.

Para enviarte mensajes de mercadotecnia. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con nuestro acuerdo mutuo de compra.

Obligación legal, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD, en relación con nuestro cumplimiento con la legislación correspondiente a, por ejemplo, las retiradas de productos, la contabilidad y los derechos del consumidor.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo en conocer a nuestros clientes y ofrecerles una experiencia de compra fluida.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo es impedir las actividades fraudulentas en relación con las compras hechas mediante nuestros sitios web.

Consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, para enviarte mensajes de mercadotecnia.

Atención a clientes Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Interactuar con nuestras funciones de atención al cliente, incluso a través de nuestro chatbot. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos de Uso.

Datos Técnicos e información sobre problemas técnicos.

Preguntas/reclamaciones sobre productos.

Retroalimentación a través de redes sociales y otros medios (por ejemplo, transmitida mediante nuestros canales de comunicación).

Datos de Reseñas y Retroalimentación.

Datos de Disputas.

Datos de Verificación de Vendedores.

Preguntas generales.

Otra información o contenido relacionado con el motivo de tu consulta. Para brindarte apoyo.

Para ubicar pedidos o enviarte reemplazos.

Para obtener perspectivas sobre cómo podemos mejorar nuestros productos, servicios y atracciones.

Para actuar de conformidad con la legislación aplicable y las normativas reglamentarias al responder quejas de consumidores.

Para cumplir con el acuerdo que hicimos contigo en relación con los productos/servicios que hayas adquirido con nosotros.

Para proporcionarte un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Es nuestro interés legítimo optimizar los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes, así como brindarles atención de excelencia.

Obligación legal, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD, en relación con nuestro cumplimiento con la legislación.

Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con nuestro acuerdo mutuo de compra.

Comunicaciones digitales de mercadotecnia (como correos electrónicos, mensajes SMS, notificaciones, mensajes dentro de apps o acciones de mercadotecnia electrónica directa similares) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Haber dado consentimiento a una o más de nuestras comunicaciones digitales de mercadotecnia en países donde se requiere legalmente un consentimiento activo voluntario.

No haber solicitado la exclusión de recibir una o más de nuestras comunicaciones digitales de mercadotecnia. Datos de Mercadotecnia y Comunicaciones.

Datos de Identidad necesarios.

Información acerca del tipo de comunicaciones de mercadotecnia que abres y cómo interactúas con el contenido, incluidos Datos de Uso y de Seguimiento. Poder enviarte comunicaciones digitales de mercadotecnia relevantes.

Llevar a cabo estadísticas internas y obtener información, así como optimizar y adaptar los contenidos y el envío de nuestros boletines de comunicación a quienes deseen recibirlos.

Ofrecerte contenidos de mercadotecnia relevantes y basados en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en los canales de la marca LEGO ® como cuando lo haces mediante canales externos (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

como cuando lo haces mediante canales externos (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas). Para encontrar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros actuales clientes (“semejantes”) o asegurarnos de que nuestros actuales clientes no reciben mensajes de mercadotecnia irrelevantes (“supresión”). Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, que ofreces mediante tu suscripción a nuestras comunicaciones de mercadotecnia.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en entender la eficacia de nuestros esfuerzos de mercadotecnia fuera de nuestros propios canales (como, por ejemplo, en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, al permitirnos dirigirnos a ti con contenidos de mercadotecnia personalizados fuera de los canales de nuestra marca (como en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo en proporcionarte contenidos relevantes en tus mensajes de mercadotecnia, basados en Datos Agregados obtenidos a partir de compradores y usuarios de nuestro sitio web.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo es obtener estadísticas para uso interno con el fin de mejorar nuestros productos y servicios.

Mercadotecnia impresa, lo que incluye catálogos, boletines informativos y otras formas de mercadotecnia impresa Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Haber comprado en nuestro sitio web.

No haber solicitado la exclusión de recibir nuestra mercadotecnia impresa.

Haber solicitado que se te enviara un catálogo LEGO ® .

. Permitir que un agente de datos externo te enviara información de mercadotecnia por correo postal. Datos de Mercadotecnia y Comunicaciones.

Datos de Identidad y de Contacto necesarios.

Datos de Transacciones y de Uso. Para enviarte nuestra mercadotecnia postal, incluidos los catálogos.

Para compartir este hecho con nuestros agentes de datos externos y agregadores de datos con el fin de asegurar que no se te envíe un catálogo LEGO u otra mercadotecnia impresa de LEGO por más de un origen al mismo tiempo (algo también conocido como “supresión de datos”) o retransmitirles tu solicitud de exclusión (cuando sean ellos los responsables del tratamiento de tus datos personales).

Para entender la relevancia y eficacia de nuestras acciones de mercadotecnia dirigidas a ti para encontrar nuevos clientes similares, con base en Datos Agregados. Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en enviarte mercadotecnia impresa que contenga productos similares a los que has adquirido o explorado (ofreciéndote la oportunidad de darte de baja de la lista de envío posteriormente).

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en enviarte mercadotecnia impresa, incluidos catálogos, que nos hayas solicitado expresamente.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, al permitirnos usar otros datos que tengamos acerca de ti para adaptar específicamente el contenido de la mercadotecnia impresa, incluidos catálogos, que te enviemos.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, para garantizar una buena experiencia de la marca LEGO.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en entender la eficacia comercial de nuestra mercadotecnia impresa en general.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en usar tus datos para entender mejor las características y preferencias de nuestros actuales clientes, y usar esa información para encontrar nuevos clientes similares a ti.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, al permitirnos usar otros datos que tengamos acerca de ti para adaptar específicamente el contenido de la mercadotecnia impresa, incluidos catálogos, que te enviemos.

Administración, estadísticas y perspectivas de la cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Registrarte para obtener y usar una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO. Tratamos ciertos Datos de Identidad, Datos de Contacto y Datos del Perfil proporcionados por ti al momento de registrarte para obtener una cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil.

Insiders/cuenta LEGO o editar tu perfil. Información sobre el número de tu tarjeta LEGO Insiders.

Datos de Transacciones si has usado tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO en conexión con compras.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en la que hayas dado tu consentimiento para el uso de cookies), incluidos Datos Técnicos, de Uso y de Seguimiento. Para tener la capacidad de administrar tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO y ofrecerte el acceso a los beneficios de los miembros del programa LEGO Insiders.

Para tener la capacidad de comunicarnos contigo acerca de tu cuenta LEGO Insiders.

Para saber cómo has ganado y gastado tus puntos LEGO Insiders.

Para crear una experiencia personalizada cuando tengas una sesión abierta en tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO, lo que incluye que te mostremos productos que creamos que pueden gustarte.

Para generar estadísticas y perspectivas con base en Datos Agregados con el fin de mejorar el programa LEGO Insiders y crear más valor para los compradores, clientes y usuarios de BrickLink ® que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para tener la capacidad de evaluar y optimizar el estado del programa LEGO Insiders/los servicios de BrickLink y para administrar, desarrollar y promocionar el programa.

que se registren. Esto incluye, por ejemplo, mejorar la selección de recompensas en el futuro y cambios en las políticas del programa LEGO Insiders. Hacemos esto para tener la capacidad de evaluar y optimizar el estado del programa LEGO Insiders/los servicios de BrickLink y para administrar, desarrollar y promocionar el programa. Para ofrecerte contenidos de mercadotecnia relevantes y basados en tus intereses y preferencias, tanto cuando interactúas con nosotros en los canales de la marca LEGO como cuando lo haces mediante canales externos (por ejemplo, redes sociales, sitios de búsqueda o plataformas de ventas).

Para encontrar/captar nuevos clientes potenciales que se parezcan a nuestros actuales clientes (“semejantes”) o asegurarnos de que nuestros actuales clientes no reciben mensajes de mercadotecnia irrelevantes (“supresión”). Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, que es el acuerdo que tenemos contigo sobre tu cuenta de LEGO Insiders.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo es brindarte información que atraiga tu atención cuando uses nuestras plataformas.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la generación de estadísticas y perspectivas con base en los Datos Agregados.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en usar tus datos para entender mejor las características y preferencias de nuestros actuales clientes, y usar esa información para encontrar nuevos clientes que sean similares a ti.

Nuestro interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en entender la eficacia de nuestros esfuerzos de mercadotecnia fuera de nuestros propios canales (como, por ejemplo, en redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas).

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, para permitirnos compartir tus datos con terceros para dirigirte contenido de mercadotecnia relevante fuera de nuestros propios canales (mercadotecnia reiterada o supresión) o para encontrar a otros como tú (“semejantes”) para ofrecerles dicho contenido de mercadotecnia, por ejemplo, a través de redes sociales, motores de búsqueda o plataformas de ventas.

Experiencia y mercadotecnia personalizadas para tu cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Usar tu cuenta LEGO ® Insiders/cuenta LEGO habiendo otorgado tu consentimiento para ofrecerte contenido y experiencias relevantes. Datos de Transacciones y Datos de Seguimiento si has usado tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO en conexión con compras, lo que incluye la información sobre las páginas web que visitas en LEGO.com y los productos en los que haces clic cuando tienes una sesión abierta en tu cuenta LEGO Insiders/cuenta LEGO.

Información sobre qué correos electrónicos u otros mensajes de mercadotecnia abres y en los que haces clic.

Información recopilada mediante cookies (en la medida en la que hayas dado tu consentimiento para el uso de cookies), incluidos Datos Técnicos, de Uso y de Seguimiento.

Información sobre los concursos o sorteos en los que participas.

Información sobre qué productos has registrado en tu cuenta LEGO Insiders. Para tener la capacidad de personalizar automáticamente nuestra mercadotecnia y nuestras experiencias para ti y tus intereses personales a partir de la predicción de tus preferencias con base en tu información personal, incluida la información relativa a tus saldos de puntos Insiders, tu historial de canje de puntos LEGO Insiders, tu actividad como miembro de LEGO Insiders, tu historial de compras, tus preferencias de productos, tus datos de cookies de navegación en línea (si has expresado consentimiento para eso por separado), los datos de tu ubicación y cualquier otra información relacionada con tu cuenta LEGO Insiders. Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con análisis avanzados. Puedes dar tu consentimiento expresándolo activamente al crear una cuenta LEGO Insiders o expresándolo activamente en la página de tu cuenta LEGO Insiders.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con el flujo de personalización en LEGO.com.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con nuestro uso de cookies (en la medida en la que se proporcione dicho consentimiento).

Concursos, sorteos, mercadotecnia y otras promociones Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Participar en un concurso o sorteo, o recibir nuestros comunicados sobre concursos, sorteos, campañas o promociones. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Redes Sociales. Para administrar los concursos y sorteos.

Para generar estadísticas y perspectivas con base en Datos Agregados con el fin de determinar el estado de nuestro negocio y nuestras campañas y promociones.

Para contactar contigo si ganas un premio.

Para cumplir con requisitos reglamentarios. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, que consiste en nuestro acuerdo contigo sobre los términos del concurso o el sorteo.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la generación de estadísticas y perspectivas con base en los Datos Agregados y en relación con el hecho de contactar contigo si ganas un premio.

Obligación legal, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD.

Redes sociales de The LEGO Group Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Interactuar con las redes sociales de The LEGO Group (como, por ejemplo, la app LEGO ® Play, LEGO Insiders Club, la comunidad de LEGO Insiders, LEGO Ideas y las funciones de BrickLink ® , como el programa BrickLink Studio, la serie BrickLink Designer Program y los foros de discusión de BrickLink y BrickLink Studio). Información que hayas puesto a disposición, que puede incluir comentarios, imágenes, diseños, reacciones, la compartición de publicaciones de nuestras cuentas en redes sociales u otros contenidos generados por usuarios para otros usuarios de BrickLink: Datos de Reseñas y Retroalimentación.

Datos de Foros.

Datos Técnicos.

Datos de Seguimiento.

Datos de Uso.

Datos de Redes Sociales. Para responder tus preguntas.

Para moderar el contenido y detectar comportamientos inapropiados de acuerdo con los requisitos de la Ley de Servicios Digitales, incluida la moderación del contenido en los foros comunitarios de BrickLink.

Para facilitar la discusión y la interacción dentro de la comunidad.

Para elaborar informes y analizar la interacción de los usuarios con la plataforma.

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lancemos.

Para permitirte compartir información con otros usuarios. Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la respuesta a tus preguntas y la elaboración de informes y análisis de la interacción de los usuarios.

Obligación legal, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD, en relación con la moderación del contenido y los requisitos de verificación de la edad en virtud de las leyes aplicables, incluida la Ley de Servicios Digitales.

Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, que consiste en el acuerdo alcanzado contigo en relación con el foro comunitario y la plataforma de ventas de BrickLink.

Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, que consiste en nuestro acuerdo contigo sobre la asignación de derechos de propiedad intelectual.

Tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con análisis avanzados y el contenido que publicas en nuestras redes sociales.

Redes sociales de terceros Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Interactuar con funciones de redes sociales de terceros como, por ejemplo, dar “me gusta”.*



Interactuar con nosotros o proporcionar retroalimentación en relación con nuestra marca en plataformas de redes sociales. Por ejemplo, cuando comentas nuestras publicaciones en redes sociales o proporcionas retroalimentación de otra manera en relación con productos/actividades de LEGO ® en otras páginas o publicaciones públicas. Datos de Redes Sociales, incluida cualquier compartición de nuestras publicaciones en cuentas de redes sociales u otro contenido generado por usuarios.

Datos analíticos de desempeño para publicaciones en redes sociales y anuncios digitales.

Datos de Redes Sociales.

Datos del Perfil.

Datos de Reseñas y Retroalimentación. Para elaborar informes y analizar la interacción de los usuarios con los contenidos publicados en las plataformas.

Para darte la oportunidad de influir en los nuevos productos que lancemos.

Para permitirnos recopilar los mensajes que recibimos a través de plataformas de redes sociales en un sistema central a fin de tener la capacidad de responder a los individuos de manera más eficiente, de acuerdo con la imagen y los valores de nuestra marca.

Para obtener perspectivas y comprender la percepción de nuestra marca y la demografía de los individuos que interactúan con nuestra marca y proporcionan retroalimentación sobre esta en plataformas de redes sociales. Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la elaboración de análisis e informes sobre la interacción con los usuarios y el desempeño de las publicaciones. *Las plataformas de redes sociales pueden hacer uso de información personal recopilada mediante la cuenta de The LEGO Group en sus plataformas para sus propios fines, según se describa en sus propias políticas de privacidad. Intereses legítimos, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, cuando sea necesario para obtener perspectivas sobre la percepción de nuestra marca y los individuos que interactúan con nuestra marca y proporcionan retroalimentación sobre esta, y para proporcionar una atención al cliente más eficiente, de acuerdo con la imagen y los valores de nuestra marca.

Eventos de transmisión en vivo (en la tienda y en línea) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Participar directamente o ser grabado como parte del público o fondo de un evento de transmisión en vivo de manera fortuita.*



*Las áreas se señalizarán claramente y obtendremos el consentimiento de las personas incluidas directamente. Transmisión de video en vivo del evento que incluya a las personas presentes en el área de grabación. Datos de Identidad. Datos de Contacto. Datos de Seguimiento. Datos de Redes Sociales. Para tener la capacidad de transmitir eventos en vivo con el fin de interactuar con los consumidores.

Permitir que los consumidores interactúen con nosotros en el chat en vivo durante las transmisiones en vivo.

Para verificar la identidad del vendedor y evitar fraudes en la plataforma de ventas. Con tu consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, en relación con tu participación directa en eventos de transmisión en vivo como los mencionados.

Intereses legítimos, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la grabación de personas como parte del público o el fondo de un evento de transmisión en vivo de manera fortuita.

Monitoreo de video y recolección de imágenes (en tiendas y otras ubicaciones relevantes de The LEGO Group) Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Visitar las tiendas LEGO ® u otras instalaciones de The LEGO Group accesibles para el público. Visitar los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Grabación de video de nuestras instalaciones. Datos de Imagen o de Identidad. Además, cuando visites los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center: Imágenes de la cámara corporal. Detalles de los números de matrícula de los vehículos. Datos biométricos (tecnología de reconocimiento facial). Para prevenir y documentar las infracciones penales, incluidos los ingresos por la fuerza, los robos, la sustracción de bienes, los asaltos o los fraudes, y proporcionar seguridad a los empleados.

Para analizar el flujo de personas, la distribución de la tienda y las ofertas de servicios en la tienda con el fin de posibilitar la mejor experiencia posible en la tienda.

Para identificar a la persona correcta en las fotografías de los paseos. Intereses legítimos, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en relación con la prevención de violaciones a la ley o la comisión de delitos en instalaciones de LEGO ® .

. Cuando utilizamos datos biométricos, nos basamos en el art. 9, apdo. 2, letra f) del RGPD, es decir, el tratamiento es necesario para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones legales. Usar nuestro Creador de Mosaicos o nuestra Minifigure Factory. Grabación de video de nuestras instalaciones.

Datos de Imagen o de Identidad. Para permitir que el Creador de Mosaicos o Minifigure Factory creen la imagen o etiqueta solicitada por el consumidor. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, para posibilitar la prestación del servicio solicitado específicamente por el consumidor. Puedes utilizar los estacionamientos de los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Detalles de los números de matrícula de los vehículos.

Reconocimiento automático de matrículas (ANPR), que incluye: Algunos de nuestros establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center cuentan con un sistema de reconocimiento automático de matrículas para controlar el acceso a nuestros estacionamientos. Intereses legítimos según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD en relación con la gestión del acceso de vehículos a los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center. Disfrutar de nuestras atracciones en los LEGO ® Discovery Centers y LEGOLAND ® Discovery Centers. Imagen Algunas atracciones ofrecen servicios de fotografía durante tu visita que puedes adquirir. Intereses legítimos, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD, en la promoción y comercialización de nuestra marca. Los visitantes tienen la opción de comprar fotografías en determinadas atracciones. Los lugares donde se prestan servicios de fotografía están indicados debidamente.

Relaciones comerciales y con socios de negocios Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Establecer una relación comercial con nosotros en calidad de empresa o particular. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos del Perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de Verificación de Vendedores. Para tener la capacidad de gestionar la relación comercial contigo o con tu empresa.

Para cumplir con nuestras obligaciones en el marco de la relación comercial. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con nuestra relación contractual.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo es gestionar nuestra relación comercial contigo o con tu empresa. Confirmar la participación como vendedor en nuestra plataforma de ventas en línea de BrickLink ® . Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Datos de Transacciones.

Datos del Perfil.

Otra información personal que nos proporciones.

Datos de Verificación de Vendedores. Para llevar a cabo una evaluación automática de riesgos para las transacciones que se hagan en la plataforma de ventas. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con nuestra relación contractual.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra f) del RGPD. Nuestro interés legítimo en prevenir fraudes, garantizar la seguridad de la plataforma y llevar a cabo evaluaciones de riesgos para las transacciones que se hagan en la plataforma de ventas.

Obligación legal, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD, en relación con nuestro cumplimiento de la legislación relativa a, por ejemplo, la resolución de disputas y la prevención de fraudes.

Investigación de mercado Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Participar en estudios de investigación, grupos focales u otros mecanismos de investigación. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Fotos o videos (si la investigación se realiza en persona).

Datos de Reseñas y Retroalimentación.

Otra información personal que nos proporciones. Para mejorar nuestros productos y servicios existentes.

Para desarrollar y mejorar nuevos productos y servicios. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con la divulgación de los participantes en los estudios de mercado.

Consentimiento, según el art. 6, apdo. 1, letra a) del RGPD, para cualquier uso de las respuestas a las encuestas proporcionadas por la persona participante en actividades personalizadas de mercadotecnia directa dirigidas específicamente a esa persona.

Interés legítimo, según el art. 6, apdo. 1, letra c) del RGPD, para el uso agregado de los datos y la información recopilados para desarrollar y/o mejorar productos y servicios nuevos o existentes.

Interacción con los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center Lo que tú haces Lo que nosotros recopilamos Motivo por el que lo recopilamos Fundamento legal si resides en la UE/EEE Visitar los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center.

Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center. Reservar paquetes VIP. Datos de Identidad.

Datos de Contacto.

Otros datos personales que nos facilites (incluidos detalles sobre ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales). Adaptarnos a ocasiones especiales, requisitos dietéticos, necesidades de accesibilidad y solicitudes especiales. Cumplimiento de un contrato, según el art. 6, apdo. 1, letra b) del RGPD, en relación con la prestación de los servicios que hayas adquirido.

Consentimiento según los arts. 6, apdo. 1, letra a) y 9, apdo. 2, letra a) del RGPD, en relación con el tratamiento de cualquier dato de categoría especial que decidas compartir con nosotros.

Solo retendremos tus datos personales por el tiempo que sea razonablemente necesario para cumplir con el fin con el que se recopilaron, incluidos los fines de cumplir con cualquier requisito legal, reglamentario, fiscal, contable o de elaboración de informes. Podremos retener tus datos personales por un período mayor en caso de que se presente una reclamación o si consideramos razonablemente que existe la posibilidad de un litigio en conexión con nuestra relación contigo. Para determinar el período de retención apropiado para los datos personales, consideramos la cantidad, la naturaleza y la sensibilidad de los datos personales, el riesgo potencial de daños derivados del uso o comunicación sin autorización de tus datos personales, los fines para los que tratamos tus datos personales y si podemos lograr dichos fines por otros medios, así como los requisitos legales, reglamentarios, fiscales, contables o de otra naturaleza. Uso de herramientas de inteligencia artificial Utilizamos herramientas de inteligencia artificial (IA) con fines analíticos y para mejorar la eficiencia empresarial. La IA se usa: Para analizar los correos electrónicos/contenidos que proporcionas a LEGO con el fin de sugerir respuestas que ofrecemos a los clientes y ayudar a gestionar el contenido internamente, por ejemplo, proporcionando un resumen de un correo electrónico. En este caso, todas las respuestas son vistas por LEGO antes de ser publicadas; además, los datos personales solo se utilizan de acuerdo con los fines originales para los que fueron proporcionados y/o son tratados de conformidad con los fines previstos.

Para dirigir tus solicitudes de asistencia a través del contacto inicial con un chatbot de asistencia (te informaremos cuando estés interactuando con un chatbot antes de que comience la comunicación).

Por parte de nuestra cadena de suministro verificada en su oferta de productos y servicios.

Para obtener información sobre tus preferencias personales, podemos utilizar herramientas de análisis de IA para analizar la eficacia de los anuncios publicitarios.

Para analizar y tratar datos con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos.

Para analizar datos relacionados con el desempeño empresarial y las iniciativas estratégicas.

Para automatizar los procesos dentro de nuestras atracciones con el fin de mejorar la experiencia de los visitantes (pero solo en relación con los establecimientos LEGO ® Discovery Center y LEGOLAND ® Discovery Center).

Discovery Center y LEGOLAND Discovery Center). Para proporcionarte un chatbot como parte de nuestro servicio de atención al cliente. #### Uso de herramientas internas de inteligencia artificial para la elaboración de resúmenes

Usamos herramientas internas de inteligencia artificial (IA) para ayudar a nuestros empleados del departamento de atención al consumidor a resumir las interacciones con clientes por teléfono o chat. Cuando grabamos llamadas o chats, estas herramientas no graban ni capturan las llamadas o chats en tiempo real, sino que, una vez finalizada la llamada o el chat, la grabación de la llamada telefónica o los textos del chat pueden introducirse en la herramienta de IA para crear un resumen. La herramienta de IA se usa únicamente para fines de elaboración de resúmenes y análisis encaminados a mejorar la calidad de nuestro servicio, supervisar el desempeño y garantizar el cumplimiento de nuestras normas. La herramienta de IA no toma decisiones automatizadas con efectos legales u otros de importancia similar, sino que todas las decisiones son tomadas por nuestros asesores humanos.

En el caso de las llamadas telefónicas, al inicio de cada llamada se informa verbalmente de que la llamada puede ser grabada y transcrita mediante IA. Para dar tu consentimiento, presiona 1 o permanece en línea; en caso contrario, presiona 2. En cuanto a las interacciones por chat, al inicio de la sesión se muestra un aviso en el que se informa de que la conversación puede ser grabada y transcrita mediante IA. Si continúas utilizando el chat, se considerará que das tu consentimiento para este tratamiento. ¿Con quién compartirá The LEGO Group los datos personales? Compartición de información con empresas de The LEGO Group En ocasiones, es posible que nuestras filiales (las demás empresas de The LEGO Group) necesiten acceder a tu información para prestarte servicios en nuestro nombre o en el suyo propio. Estas necesitan tus datos personales para estar en posibilidad de realizar las actividades listadas en la tabla de arriba, incluidas, a manera de ejemplo: proporcionarte los productos y servicios que hayas solicitado;

contactarte en relación con tu cuenta o transacciones;

enviarte información sobre nuestros sitios, apps y políticas;

enviarte mensajes de mercadotecnia directa;

enviarte catálogos de productos y otros materiales de mercadotecnia impresa;

llevar a cabo el tratamiento de la información para el que la filial ha sido formalmente contratada en nuestro nombre; por ejemplo, ejecutar una compra que hayas realizado, gestionar la actividad de tu cuenta LEGO ® o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies;

o LEGO Insiders, y/o gestionar tus preferencias en el Centro de Preferencias de LEGO.com o en nuestros ajustes de cookies; investigaciones, análisis e informes internos;

identificar, revisar y detener cualquier actividad que pueda infringir nuestras políticas o la ley. Las transferencias a empresas de The LEGO Group ubicadas fuera del Espacio Económico Europeo se basan en Normas Corporativas Vinculantes. Compartición de información con otras empresas Consulta a continuación la lista de categorías de terceros con los que podremos compartir tu información. Tratamos datos personales con proveedores/terceros de las siguientes categorías: Prestadores de servicios de TI. Contamos con una serie de socios comerciales de confianza que nos brindan servicios de TI y de administración de sistemas, incluidos prestadores de servicios de plataformas comerciales, en relación tanto con actividades de cara a clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración.

Contamos con una serie de socios comerciales de confianza que nos brindan servicios de TI y de administración de sistemas, incluidos prestadores de servicios de plataformas comerciales, en relación tanto con actividades de cara a clientes y socios comerciales como con nuestros sistemas internos de TI y administración. Proveedor de pagos global y socios de tratamiento. Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en la plataforma de ventas.

Nos ayudan a garantizar un proceso de pago seguro y eficiente tanto en línea como en nuestras tiendas, así como con la facturación, las transferencias de dinero y las transacciones en la plataforma de ventas. Socios de almacenamiento en la nube. Conservamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros.

Conservamos nuestros datos y los tuyos en centros de datos seguros. Proveedores de redes de entrega de contenidos (CDN). Usamos una red de entrega de contenidos (CDN) para optimizar el desempeño y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir el contenido de manera eficiente usando servidores instalados en diferentes ubicaciones geográficas. Eso significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN para asegurar la entrega rápida y confiable de nuestro contenido.

Usamos una red de entrega de contenidos (CDN) para optimizar el desempeño y la seguridad de nuestro sitio web. Una CDN ayuda a distribuir el contenido de manera eficiente usando servidores instalados en diferentes ubicaciones geográficas. Eso significa que, cuando visitas nuestro sitio web, algunos de tus datos (como la dirección IP y la información del navegador) pueden ser tratados por nuestro proveedor de CDN para asegurar la entrega rápida y confiable de nuestro contenido. Socios y agencias de prevención y detección de fraudes. Estos colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en la plataforma de ventas.

Estos colaboran con The LEGO Group para garantizar que The LEGO Group no sea objeto de fraudes, así como para garantizar la prevención y detección de fraudes en la plataforma de ventas. Socios de almacenamiento, empaque, envío y entrega. Nos ayudan a llevar nuestros productos a las manos de nuestros clientes y socios comerciales.

Nos ayudan a llevar nuestros productos a las manos de nuestros clientes y socios comerciales. Socios encargados de los envíos por correo postal o correo electrónico y la impresión de catálogos. Nos ayudan a asegurar que los catálogos, revistas y otros materiales de mercadotecnia impresa lleguen a tus manos.

Nos ayudan a asegurar que los catálogos, revistas y otros materiales de mercadotecnia impresa lleguen a tus manos. Agentes de datos y socios agregadores de datos. Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de mercadotecnia y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que llegue a tus manos más de un catálogo LEGO ® al mismo tiempo.

Nos ayudan a llegar a nuevos compradores potenciales mediante catálogos, revistas y otros mecanismos de mercadotecnia y publicidad impresos o en línea. También nos ayudan a evitar, por ejemplo, que llegue a tus manos más de un catálogo al mismo tiempo. Socios de mercadotecnia y publicidad. Nos ayudan a tener la capacidad de ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. Asimismo, nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también llamados “semejantes”) a quienes dirigir mensajes de mercadotecnia y a asegurarnos de no remitir mensajes de mercadotecnia a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (lo que también se conoce como “supresión”).

Nos ayudan a tener la capacidad de ofrecerte anuncios, promociones, sorteos, concursos y campañas personalizados mientras interactúas con The LEGO Group en plataformas en línea o redes sociales, en tiendas físicas o de cualquier otra manera. Asimismo, nos ayudan a encontrar nuevos compradores potenciales (también llamados “semejantes”) a quienes dirigir mensajes de mercadotecnia y a asegurarnos de no remitir mensajes de mercadotecnia a compradores que no estén interesados en el producto o servicio en cuestión (lo que también se conoce como “supresión”). Socios empresariales, incluidos Merlin Entertainments y tiendas certificadas por LEGO ® . Nos ayudan a tener la capacidad de operar promociones, sorteos, concursos y campañas, incluido el programa de lealtad LEGO ® Insiders o el Club LEGO Family, además de contribuir a nuestra capacidad de proporcionar anuncios personalizados y perspectivas de los compradores.

Nos ayudan a tener la capacidad de operar promociones, sorteos, concursos y campañas, incluido el programa de lealtad Insiders o el Club LEGO Family, además de contribuir a nuestra capacidad de proporcionar anuncios personalizados y perspectivas de los compradores. Socios de redes sociales y plataformas de búsqueda en línea. Estos nos ayudan a estar presentes, te permiten interactuar con The LEGO Group en las plataformas donde te encuentras y nos permiten ofrecer mercadotecnia personalizada de nuestros productos, además de proporcionarnos una comprensión más amplia de cómo interactúan nuestros compradores y consumidores con nosotros a través de dichas plataformas y socios, la percepción de nuestra marca y los tipos de individuos que interactúan con nuestra marca y proporcionan retroalimentación sobre esta en plataformas de redes sociales.

Estos nos ayudan a estar presentes, te permiten interactuar con The LEGO Group en las plataformas donde te encuentras y nos permiten ofrecer mercadotecnia personalizada de nuestros productos, además de proporcionarnos una comprensión más amplia de cómo interactúan nuestros compradores y consumidores con nosotros a través de dichas plataformas y socios, la percepción de nuestra marca y los tipos de individuos que interactúan con nuestra marca y proporcionan retroalimentación sobre esta en plataformas de redes sociales. Proveedores de terceros que nos ayudan a brindar atención al cliente y obtener perspectivas. Estos nos ayudan a obtener Datos de Redes Sociales de plataformas de redes sociales, comprender la percepción de nuestra marca, crear perspectivas sobre individuos que interactúan con nosotros y proporcionan retroalimentación sobre nuestra marca en plataformas de redes sociales, y proporcionar un apoyo al cliente más eficiente.

Estos nos ayudan a obtener Datos de Redes Sociales de plataformas de redes sociales, comprender la percepción de nuestra marca, crear perspectivas sobre individuos que interactúan con nosotros y proporcionan retroalimentación sobre nuestra marca en plataformas de redes sociales, y proporcionar un apoyo al cliente más eficiente. Proveedores de encuestas, cuestionarios y reseñas de productos. Nos ayudan a obtener toda la retroalimentación importante de tu experiencia LEGO ® .

Nos ayudan a obtener toda la retroalimentación importante de tu experiencia . Autoridades fiscales y aduaneras, organismos reguladores y otras autoridades a nivel global. Exigen informes sobre las actividades de tratamiento bajo ciertas circunstancias.

Exigen informes sobre las actividades de tratamiento bajo ciertas circunstancias. Asesores profesionales, incluidos los abogados, banqueros, auditores y aseguradores a nivel global. Proporcionan servicios de consultoría, banca, legales, de aseguramiento y contabilidad a The LEGO Group; esta categoría incluye las entidades colaboradoras que prestan servicios de verificaciones de identidad y relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo verificaciones de identidad y relacionadas con la prevención del lavado de dinero para todos los vendedores de BrickLink ® , con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y prevenir actividades fraudulentas.

Proporcionan servicios de consultoría, banca, legales, de aseguramiento y contabilidad a The LEGO Group; esta categoría incluye las entidades colaboradoras que prestan servicios de verificaciones de identidad y relacionadas con la prevención del lavado de dinero. Compartimos datos con estos socios comerciales para llevar a cabo verificaciones de identidad y relacionadas con la prevención del lavado de dinero para todos los vendedores de BrickLink , con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y prevenir actividades fraudulentas. Socios de plataformas de juegos. Nos ayudan a estar presentes, permitiéndote interactuar con The LEGO Group y vincular tu cuenta LEGO ® con la cuenta de la plataforma de juegos donde esta funcionalidad esté disponible.

Nos ayudan a estar presentes, permitiéndote interactuar con The LEGO Group y vincular tu cuenta con la cuenta de la plataforma de juegos donde esta funcionalidad esté disponible. Socios comerciales relacionados con la plataforma de ventas en línea. Entre ellos se incluyen vendedores y compradores externos de BrickLink ® , empresas de procesamiento de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Nos ayudan a gestionar la plataforma de ventas BrickLink ® y los servicios asociados con esta, facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la revisión de documentos, resolver disputas relacionadas con transacciones y mantener la seguridad en los espacios comunitarios.

Entre ellos se incluyen vendedores y compradores externos de BrickLink , empresas de procesamiento de pagos, servicios de resolución de disputas, moderadores de foros comunitarios y servicios de verificación de vendedores. Nos ayudan a gestionar la plataforma de ventas BrickLink y los servicios asociados con esta, facilitar las transacciones entre compradores y vendedores, verificar la identidad de los vendedores mediante la revisión de documentos, resolver disputas relacionadas con transacciones y mantener la seguridad en los espacios comunitarios. Compradores y vendedores de la plataforma de ventas BrickLink ® . Compartimos tus datos con los vendedores con el fin de tramitar los pedidos; del mismo modo, los compradores pueden ver la información de contacto del vendedor.

Compartimos tus datos con los vendedores con el fin de tramitar los pedidos; del mismo modo, los compradores pueden ver la información de contacto del vendedor. Usuarios de los foros. Si participas en los foros de BrickLink ® , cualquier información que publiques estará disponible para todos los usuarios del foro, incluidos los usuarios públicos que no hayan iniciado sesión. Proveedor de servicios de fotografía. - Cuando te subes a una de nuestras atracciones, utilizamos un proveedor de servicios de fotografía de confianza para recopilar imágenes de tu experiencia. Otros usos y comunicaciones También usaremos y comunicaremos datos personales en la medida en la que lo consideremos necesario o apropiado para: (a) cumplir con las leyes aplicables (entre las que pueden estar leyes con jurisdicción fuera del país en donde vives); (b) responder solicitudes provenientes de autoridades públicas y del Gobierno (entre las que pueden estar leyes con jurisdicción fuera del país en donde vives); (c) cooperar con las fuerzas del orden público; y (d) proteger nuestros derechos, privacidad, seguridad o propiedad y la de nuestros afiliados, de ti o de otras personas. Además, no usaremos, comunicaremos ni transferiremos datos personales a un tercero en caso de que tenga lugar cualquier reorganización, fusión, venta, negocio conjunto o cesión, tanto real como potencial. Transferencias a países externos The LEGO Group opera a nivel global y puede transferir datos personales a una ubicación fuera del país donde resides o donde se te proporcionan servicios.

The LEGO Group conserva todos los datos personales en servidores ubicados dentro del Espacio Económico Europeo (EEE).

Cuando sea necesario (por ejemplo, para brindarte servicios), los datos personales pueden transferirse a (o accederse desde) ubicaciones que pueden incluir el Reino Unido, Australia, Canadá, Japón, Malasia, México, Singapur, Corea del Sur, los EE. UU. y Hong Kong. Sea cual sea el lugar a donde se transfieran tus datos personales, garantizaremos el mismo nivel de protección para tus datos personales dondequiera que se traten, implementando las medidas contractuales, técnicas y/u organizativas apropiadas.

Si transferimos tus datos personales fuera del EEE, garantizaremos un nivel de protección similar para tus datos personales asegurando que se cumpla al menos una de las siguientes condiciones: la Comisión de la UE ha decidido que existe un nivel adecuado de protección en el país en cuestión;

existen Normas Corporativas Vinculantes (BCR) en vigor (para las transferencias interempresas);

se utilizan las Cláusulas Contractuales Tipo (cláusulas modelo de la UE); o

como excepción en situaciones especiales, como cuando es necesario para cumplir un contrato celebrado contigo o cuando has dado tu consentimiento para la transferencia en concreto.

SECCIÓN 3: COOKIES Y TECNOLOGÍAS SIMILARES (“COOKIES”) Las cookies son pequeños archivos de datos que un navegador guarda en el equipo o el dispositivo en el que se encuentra instalado. En sí, una cookie no contiene ni recopila información. Sin embargo, cuando un servidor la lee a través de un navegador web, puede permitir a un sitio web recordar las compras que el usuario ha realizado o la información de su cuenta y proporcionarle así un servicio más personalizado.

Para obtener más información sobre las cookies y cómo administrarlas, consulta las versiones completas de nuestra [Política de Cookies][7] y nuestra [Declaración de Cookies][8], o haz clic en tu configuración de cookies en LEGO.com o en el juego digital o app (según corresponda).

SECCIÓN 4: INFORMACIÓN PARA LOS PADRES Información para los padres: cómo maneja The LEGO Group los datos personales de los menores Cómo mantenemos a los menores seguros en línea Nos importa mucho garantizar que los menores estén seguros en línea y tener en vigor procesos adicionales de privacidad para asegurarnos de mantener seguros a nuestros fans más jóvenes cuando estén utilizando nuestros canales en línea. De hecho, algunas funciones cuentan con sistemas de verificación de edad para evitar que los menores las utilicen involuntariamente. También tomamos todas las medidas razonables para asegurarnos de no recopilar, conservar, usar o tratar deliberadamente información personal de los menores que puedan utilizar dichas funciones sin el consentimiento parental correspondiente. Estamos incorporados a un programa de seguridad infantil que audita nuestra empresa anualmente para asegurar que sigamos las reglas en nuestra manera de interactuar con menores en línea. Cuando se trata de datos personales, solicitamos el consentimiento parental para cualquier persona menor de 16 años (o mayor, en jurisdicciones donde las leyes locales así lo exigen). En el caso de BrickLink®, los usuarios deben tener al menos 18 años (o una edad superior, en jurisdicciones donde las leyes locales así lo exigen) para registrarse como compradores o vendedores. Si tienes alguna duda o inquietud relacionada con nuestra Política de Privacidad, contacta con nosotros. Cuando tratamos información personal de menores, tomamos medidas adicionales para proteger su privacidad. Estas incluyen: asegurarnos de decirles a los padres qué información personal de sus peques recopilamos, almacenamos, usamos y procesamos, y explicarles si compartimos dicha información;

cumplir con los requisitos legales solicitando el consentimiento parental para recopilar, usar y procesar los datos de un menor y pidiendo el consentimiento para enviar a los menores información sobre nuestros productos y servicios;

limitar la forma en la que recopilamos, almacenamos, usamos y procesamos información personal de los menores con el fin de que solo se recojan los datos razonablemente necesarios para que puedan participar en alguna actividad en línea;

proporcionar a los padres acceso o la posibilidad de solicitar acceso a la información personal que hayamos recopilado del menor (los padres también pueden solicitar que la información personal de sus hijos se modifique o suprima). Cómo recopilamos y usamos información de los menores Si bien algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados teniendo en mente a familias con usuarios de todas las edades, otros lo están específicamente para el uso de los menores. Siempre que recopilamos información personal de un menor, solo la conservamos por el tiempo necesario para brindar un servicio o por el tiempo que exija la ley que se conserve. Si bien los menores pueden elegir si desean compartir su información con nosotros, ciertas funciones de nuestros sitios web no operarán si no nos han proporcionado su información. Cuando se requiera información personal para que opere alguna función, solo solicitaremos la información razonablemente necesaria para participar en la actividad. A continuación presentamos algunos ejemplos de ocasiones en las que recopilamos datos de menores: Cuando los menores se registran en línea. Los menores pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al menor que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Usamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los menores que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal.

Los menores pueden registrarse en nuestros sitios web para acceder a una gama de servicios que incluye contenidos, juegos y concursos. Durante el registro, podríamos solicitar al menor que proporcione la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor, su nombre, género y fecha de nacimiento, su nombre de usuario y su contraseña. Usamos esta información con fines de seguridad y notificación. Recomendamos encarecidamente a los menores que creen un nombre de usuario que excluya toda la información personal. Cuando los menores comparten contenido que han creado ellos mismos. Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear o usar contenido ellos mismos. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del menor, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre, madre o tutor. Siempre que una actividad pueda permitir que un menor comparta información personal, solicitaremos a su padre, madre o tutor su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano libre, las fotos del menor, las secuencias de sonido, los archivos de video o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al menor de alguna manera.

Algunos de nuestros sitios web permiten a los menores crear o usar contenido ellos mismos. Dado que solo algunas de estas funciones requieren información personal del menor, no todas las actividades exigen el consentimiento de su padre, madre o tutor. Siempre que una actividad pueda permitir que un menor comparta información personal, solicitaremos a su padre, madre o tutor su “consentimiento parental verificado” (un consentimiento parental de mayor nivel). Entre los ejemplos de datos personales se encuentran las historias, los campos de texto libre, los dibujos que permiten la introducción de texto o información a mano libre, las fotos del menor, las secuencias de sonido, los archivos de video o cualquier tipo de contenido u otros “identificadores persistentes” que identifiquen claramente al menor de alguna manera. Cuando los menores participan en concursos y sorteos. Si un menor desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para que el menor participe. Con frecuencia, solo pedimos el nombre del menor (para poder diferenciar entre usuarios menores de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Solo contactaremos con el padre, madre o tutor si el menor gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si el concurso exige que el menor cree contenidos como requisito para ingresar, podemos solicitar el consentimiento parental por correo electrónico anticipadamente para asegurarnos de cumplir con los requisitos de privacidad para los contenidos que los menores hayan creado por sí mismos (consulta la información de arriba sobre la creación de contenidos por parte de los menores). Sin el consentimiento, los menores no podrán participar en nuestros concursos.

Si un menor desea inscribirse en un concurso, pedimos la información personal que necesitamos para que el menor participe. Con frecuencia, solo pedimos el nombre del menor (para poder diferenciar entre usuarios menores de la misma familia) y la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor (para cumplir con los requisitos legales de notificar al adulto responsable). Solo contactaremos con el padre, madre o tutor si el menor gana el concurso o sorteo y con el fin de que nos comunique el lugar de envío del premio. Si el concurso exige que el menor cree contenidos como requisito para ingresar, podemos solicitar el consentimiento parental por correo electrónico anticipadamente para asegurarnos de cumplir con los requisitos de privacidad para los contenidos que los menores hayan creado por sí mismos (consulta la información de arriba sobre la creación de contenidos por parte de los menores). Sin el consentimiento, los menores no podrán participar en nuestros concursos. Cuando los menores reciben correos electrónicos de parte de nosotros. Podría ser necesario que solicitemos los datos de contacto de un menor (incluida su dirección de correo electrónico) con el fin de responder a una pregunta que el menor nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el menor, por ejemplo, para responder preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto por Internet del menor el tiempo que nos tome satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un menor para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que tengamos con el menor en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, podría ser necesario que el adulto cancele cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de Atención al Cliente de LEGO ® .

Podría ser necesario que solicitemos los datos de contacto de un menor (incluida su dirección de correo electrónico) con el fin de responder a una pregunta que el menor nos haya hecho. Si necesitamos contactar de nuevo con el menor, por ejemplo, para responder preguntas adicionales, solicitamos una dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor. A partir de entonces, solo conservaremos la información de contacto por Internet del menor el tiempo que nos tome satisfacer su solicitud y no usaremos la información para ningún otro fin. Si alguna vez necesitamos la información de contacto en línea de un menor para una comunicación continua, solicitamos la dirección de correo electrónico del padre, madre o tutor lo antes posible para poder mantener al adulto responsable informado de los datos que recopilemos y darle la opción de solicitarnos que dejemos de recopilar datos. Los padres o tutores pueden solicitar la baja de cualquier comunicación que tengamos con el menor en cualquier momento siguiendo las instrucciones para cancelar la suscripción que hay en cada comunicación (si hay más de un tipo de comunicación, podría ser necesario que el adulto cancele cada suscripción individualmente). Alternativamente, pueden contactar con el departamento de Atención al Cliente de . Cuando los menores reciben notificaciones en apps. Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser usadas por menores. Pedimos a los usuarios menores que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor para que podamos informar al adulto de la solicitud del menor antes de enviarle notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si quieres que tu peque deje de recibir notificaciones de alguna de nuestras apps, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el menor en cualquier momento.

Muchas apps envían notificaciones a los teléfonos o dispositivos móviles de sus clientes para informarles sobre actualizaciones (algunas veces, incluso cuando la app no está en uso). Algunas de nuestras apps están diseñadas para ser usadas por menores. Pedimos a los usuarios menores que nos proporcionen la dirección de correo electrónico de su padre, madre o tutor para que podamos informar al adulto de la solicitud del menor antes de enviarle notificaciones desde nuestras apps. No vinculamos el identificador del dispositivo con ninguna otra información personal sin el consentimiento parental. Si quieres que tu peque deje de recibir notificaciones de alguna de nuestras apps, puedes cambiar los ajustes del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Cuando recopilamos información de ubicación. Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para el uso de los menores. Solicitamos el consentimiento del padre, la madre o tutor por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un menor. Hacemos eso porque tal información nos daría la capacidad de identificar a un menor en particular. Por el contrario, no solicitamos el consentimiento parental para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región de un menor siempre y cuando esta información no se vincule directamente con el menor en específico. El motivo de ello es que información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un menor en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar la configuración del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Alternativamente, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de LEGO ® .

Algunos de nuestros sitios web, canales y apps están diseñados para el uso de los menores. Solicitamos el consentimiento del padre, la madre o tutor por correo electrónico antes de recopilar información sobre el nombre de la calle, la dirección o las coordenadas de un menor. Hacemos eso porque tal información nos daría la capacidad de identificar a un menor en particular. Por el contrario, no solicitamos el consentimiento parental para recopilar información sobre la ciudad, el país o la región de un menor siempre y cuando esta información no se vincule directamente con el menor en específico. El motivo de ello es que información de naturaleza tan genérica no nos permitiría identificar a un menor en particular. Si quieres que dejemos de recopilar información de ubicación de este tipo, puedes cambiar la configuración del dispositivo que usa el menor en cualquier momento. Alternativamente, puedes contactar con el departamento de atención al cliente de . Cuando recopilamos “identificadores persistentes”. Con el fin de ofrecer a los visitantes de nuestros canales en línea experiencias más personalizadas y de mayor interés, recopilamos información de otros tipos (por ejemplo, información sobre la dirección IP, identificadores del dispositivo móvil, navegadores, proveedores de servicios de Internet, páginas referentes, páginas de salida, frecuencia de visita, sistemas operativos, marcas de fecha, marcas de tiempo y datos de secuencias de clics). Recopilamos esta información empleando tecnologías que incluyen cookies, pixeles, cookies Flash, balizas web y otros identificadores únicos (definidos en la sección sobre cookies de esta Política de Privacidad). Es posible que recojamos esta información nosotros mismos o que pidamos a un tercero que trate los datos en representación nuestra. Usamos estos datos para dar a los menores acceso a funciones y actividades en línea, para personalizar el contenido, para mejorar nuestros canales en línea, para analizar el desempeño de nuestro canal en línea y para crear informes anónimos. Si alguna vez deseamos recopilar datos personales de menores por cualquier razón, nos pondremos en contacto con el padre, la madre o tutor del menor en cuestión para obtener su consentimiento con anticipación. Hay una lista de operadores externos que recopilan “identificadores persistentes” en nuestros sitios web y apps disponible en nuestra Política de Cookies y en nuestra Declaración de Cookies. Solicitud del consentimiento parental Usamos distintos tipos de consentimiento parental en función del tipo de datos de los menores que vayamos a tratar y de los fines del tratamiento.





Solicitud del consentimiento parental por correo electrónico

Si necesitamos recopilar información personal de un menor para proporcionarle un servicio solicitado por él mismo, pediremos el consentimiento parental de conformidad con los requisitos legales (por ejemplo, la ley COPPA para los EE. UU. y el RGPD en la UE). Enviaremos al padre, la madre o tutor del menor un correo electrónico en el que explicaremos qué información pretendemos recopilar y cómo tenemos previsto utilizarla, y le solicitaremos que nos otorgue o niegue su consentimiento. Si no recibimos el consentimiento parental en un tiempo razonable, suprimiremos toda la información que hayamos recopilado del menor, incluida la información de contacto del adulto que hayamos solicitado para pedir el consentimiento.





Solicitud de consentimiento parental verificado

Si un menor desea compartir información personal públicamente o con un tercero mediante alguno de nuestros sitios web o experiencias digitales, solicitaremos un consentimiento parental de mayor nivel que el correo electrónico descrito anteriormente. Podríamos solicitar la verificación mediante tarjeta de crédito u otro método de pago (que implica un cargo nominal) o revisar una identificación del padre o la madre expedida por el gobierno.





¿Qué sucede si no se ha contactado con el padre, la madre o tutor para solicitar su consentimiento?

Si un menor de 16 años (o mayor, si así lo establece la ley de su país) accede a un canal en línea diseñado para menores usando un sistema de verificación de edad, enviaremos un correo electrónico a su padre, madre o tutor antes de recopilar cualquier información personal. Si crees que tu peque está participando en una actividad en línea que recoja su información personal y ni tú ni el otro progenitor o tutor han recibido un mensaje de correo electrónico solicitando su consentimiento, ponte en contacto con nosotros. No usaremos las direcciones de correo electrónico proporcionadas a efectos de consentimiento parental con ningún otro fin a menos que un adulto haya expresado su consentimiento para recibir mensajes de correo electrónico con contenido de mercadotecnia o participado en una actividad que permita el contacto por correo electrónico. Elecciones y controles parentales En cualquier momento, los padres o tutores pueden rehusarse a permitirnos usar y recopilar más información personal del menor. Los padres o tutores pueden pedirnos que suprimamos de nuestros registros la información personal que hayamos recopilado en conexión con la cuenta del menor. Considerando que se requiere información personal para algunos servicios, suprimir los registros de un menor puede tener como resultado que una cuenta, membresía o servicio dejen de estar disponibles para el menor en el futuro.

Si un menor tiene registrada una cuenta LEGO®, su padre, madre o tutor puede acceder, modificar o eliminar la información personal del menor que hayamos recopilado de cualquiera de estas formas: usando el nombre de usuario y contraseña del menor para iniciar sesión en la cuenta LEGO del menor; o

poniéndose en contacto con el departamento de atención al cliente de LEGO. Si prefieres contactarnos, infórmanos el nombre de usuario del menor, así como tu número telefónico y dirección de correo electrónico. Necesitaremos confirmar tu identidad como padre, madre o tutor del menor antes de otorgarte acceso a su información personal. Daremos respuesta a tu solicitud en un plazo razonable.