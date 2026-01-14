Declaración de Cookies
Fecha de la última modificación: 16 de enero de 2026
Cookies y tecnologías similares establecidas en LEGO.com
Consulte la lista de cookies y tecnologías similares (“cookies”) establecidas en el dominio LEGO.com. Las cookies son establecidas por LEGO System A/S o por terceros seleccionados. Cuando un tercero sea un controlador conjunto o independiente, esto se indicará en la columna “Controlador”. Tenga en cuenta que en LEGO.com/kids y en el dominio LEGO.com solo se establecen las cookies estrictamente necesarias cuando se inicia sesión con una cuenta LEGO para niños.
Cookies e información personal
Para obtener más información sobre las cookies, visite nuestra política de cookies. Para obtener más información sobre su privacidad y cómo controlar sus datos, visite nuestra política de privacidad.
El plazo de vigencia de todas las cookies de la app LEGO Insiders corresponde al tiempo que la app permanezca instalada en el teléfono del usuario. Si se elimina la app, el usuario puede elegir borrar todos los datos almacenados junto con ella.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Monitorea la cantidad de visitas de un usuario para determinar el desempeño de la aplicación.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Adyen Payment Session ID
Identificador único asignado a un usuario de LEGO.com a lo largo de la sesión de procesamiento de pago.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Adyen Telemetry
Asegura las transacciones de pago.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Insiders user identifier
Identifica al usuario para mostrarle los detalles de su cuenta Insiders.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Insiders Points awarder
Identifica al usuario para que podamos recompensarlo por sus acciones.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Preferred Language Enabler
Identifica al usuario para que el contenido pueda mostrarse en su idioma preferido.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Session ID – Recommendation Engine
Se define como una cookie necesaria para el registro y el funcionamiento del sitio y el despliegue de funciones. Cuando se da el consentimiento, permite hacer recomendaciones basadas en la actividad de navegación “en la sesión” (p. ej., productos/temas vistos y agregados a la bolsa).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)
Session storage
|Both
|Until session ends
Iovation Fingerprint
Captura y rastrea información de huellas digitales para ayudar a la protección contra el fraude. Se realiza una toma de decisiones automatizada para la prevención de fraude estrictamente necesaria en el dominio LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Sí, captura información del dispositivo utilizado para la verificación de fraudes.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Anti-forgery Validation Token
Esta cookie, usada por el sistema antifalsificación, forma parte de un sistema de seguridad necesario al utilizar la autenticación basada en cookies. También se realiza una toma de decisiones automatizada para la prevención de fraude necesaria en el dominio LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Account Session Identifier
Identificador de sesión necesario para gestionar las sesiones de usuario en el sistema de cuentas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Two-factor Authentication
Cookie utilizada para recordar al cliente al iniciar sesión con autenticación de dos factores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene una identificación de usuario pública (PUID) y un sello de seguridad.
Persistent
|Both
|14 days
External Login Providers Authentication
Cookie de autenticación de proveedores externos (Google, Facebook y Twitter) para su cuenta LEGO.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Sí, el ticket de autenticación incluye un claims principal [con información sobre el usuario que inició sesión].
Persistent
|Both
|15 mins
Authentication Session Identifier
Identificador de sesión para “Flask”, un sistema de usuario/autenticación usado en LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Age Verification
Si el usuario selecciona una edad inferior a 18 años, se le considerará como menor.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Entrada de edad
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
Cookie establecida para habilitar la sala de espera en periodos de tráfico intenso y permitir que LEGO.com siga funcionando.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene agente de usuario
Cookie
|Both
|1 hour
Consent Unique Identifier
Utilizado como identificador único para nuestra plataforma de gestión de consentimiento.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Identificador único
Cookie
|Both
|12 months
Salesforce Embedded Chat Browser ID
Brinda protección de seguridad para nuestra funcionalidad de chat en vivo.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Proxy Stream
Asegura que las solicitudes de los usuarios lleguen al mismo servidor proxy de Salesforce para recuperar temporalmente el contenido de la caché.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Salesforce Embedded Chat Live Agent ID
Captura un identificador seudónimo único para una sesión de navegador específica durante el chat.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID
Recuerda las reglas establecidas por un administrador para ocultar el botón de invitación a chatear después de que un visitante acepta o rechaza la solicitud. Sin la cookie, el botón aparece repetidamente cuando se activa.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID
Correlaciona las líneas de registro del navegador en el backend para ayudar en la depuración.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Salesforce Embedded Chat Language
Identifica el idioma para componentes, encuestas y flujos personalizados que admiten varios idiomas.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
User ID
Se usa para identificar usuarios y rastrear su actividad a través de un dominio.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|2 years
Session ID
Se usa para identificar si un usuario tiene una sesión activa en un sitio o si se trata de una nueva sesión para el usuario (es decir, la cookie no existe o ha caducado).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Server-side User ID
Almacena un identificador único para un usuario, generado por un colector de datos del lado del servidor, que se envía con todos los eventos de seguimiento posteriores.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Se usa para recordar datos ingresados previamente en un comentario de usuario.
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Se usa para proteger el sitio web de amenazas automatizadas como, por ejemplo, ataques de bots, ayudando a distinguir a usuarios reales de bots.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Se usa para limitar la tasa de tráfico donde varios usuarios comparten la misma dirección IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie establecida para habilitar la sala de espera en periodos de tráfico intenso y permitir que LEGO.com siga funcionando.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Shopping Categories Cache
Una caché de la navegación de categorías para acelerar el desempeño.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Recently viewed products
Se usa para completar la función de productos vistos recientemente. Una lista de identificadores de productos
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Offline User Data
Datos de usuario limitados para admitir el modo sin conexión a fin de escanear códigos de barras en la tienda sin conexión a Internet
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Nombre del usuario, números de cuenta Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Onboarding preferences
Avatar seleccionado durante la incorporación.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Cookie consent settings
Se usa para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Opt-out consent settings
Se usa para almacenar las preferencias de exclusión voluntaria.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Feature flags identifier
Identificador único asignado a un usuario de LEGO.com para alternar funciones.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Contiene GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Se usa para vincular a todos los usuarios en todos los demás productos de Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Identifica a los visitantes individuales y diferencia cada una de sus visitas.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Adobe Cookie Enabled State
Registra qué cookies se aceptaron o rechazaron para entender el nivel de información visible frente a la realidad.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Adobe Pageview Page Name
Registra el número de visualizaciones de las páginas para entender su nivel de popularidad.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session
Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions
Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
iPerceptions Performance
Mejora el desempeño del sitio minimizando la cantidad de solicitudes.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Browser & Platform Info
Nos dice qué plataforma y navegador está usando usted para mostrar la información y el formato correctos (idioma, tipo de dispositivo, etc.).
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed
Recuerda en dónde ha estado para que no necesite hacer una búsqueda para regresar a una determinada página.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Triggered Messages
Simplifica la visita del usuario gestionando cuántos mensajes inducidos ve.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Page Viewed Count
Rastrea qué páginas ha visto un usuario en cada visita.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
iPerceptions Session ID
Identifica su visita asignando un identificador de sesión.
iPerceptions
iPerceptions
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Optimizely Session ID
Permite incluir a un usuario en una prueba A/B para probar nuevas funciones.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
UEC Session
Se usa para identificar la sesión del usuario durante una visita al sitio web.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC Cross Session
Se usa para conservar la información de la sesión del usuario entre sesiones, según la vigencia de la cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Snowplow Visitor ID
Almacena información del usuario generada durante la visita inicial a un sitio y la actualiza en visitas futuras.
Snowplow Visitor ID
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Snowplow Session ID
Se usa para determinar si un usuario tiene una sesión activa en el sitio web o si es el inicio de una nueva sesión (por ejemplo, si falta la cookie o caducó).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Snowplow Collector ID
Almacena un identificador único generado por el recopilador del lado del servidor para un usuario, incluido en todos los eventos de seguimiento futuros.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Monitorea la cantidad de visitas de un usuario para determinar el desempeño de la aplicación.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
La cookie no contiene datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Smartlink Unique Identifier Cookie
Reconoce a un usuario y proporciona una experiencia personalizada, comenzando por pedir el consentimiento para las cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Sí, contiene GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Cross Session ID – Recommendation Engine
Genera recomendaciones basadas en la actividad de compra anterior.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Identificador único usado como número de referencia para el usuario.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Identificador
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Dirección de correo electrónico del suscriptor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Dirección de correo electrónico
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
El identificador de trabajo relacionado con el correo electrónico enviado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
El identificador de lista del suscriptor.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Un identificador numérico del lote asociado con un correo electrónico activado.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Un identificador único para la URL individual en un envío.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Identificador de unidad de negocio de Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Permite sincronizar el identificador con sitios de terceros (como Adobe, Google y Facebook) para fines de publicidad dirigida que incluyen la supresión del redireccionamiento y el direccionamiento a audiencias similares.
LEGO System A/S
Adobe Analytics y Adobe Advertising
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Asegura que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y focalizados en Meta.
Meta
Meta
LEGO System A/S y Meta son entidades controladoras distintas. La CAPI de Meta permite a The LEGO Group rastrear su actividad en nuestro sitio web. La usamos para medir la efectividad de nuestros anuncios, entender y definir nuestra audiencia para la publicidad dirigida y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, si una visita tiene por resultado una venta). Meta actúa como procesador de datos en nombre de LEGO System A/S para los servicios mencionados. No obstante, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines y podría combinarlos con datos existentes que tenga sobre usted.
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags
Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar la medición y el direccionamiento. Esto incluye el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. El direccionamiento incluirá supresión, audiencias similares y redireccionamiento.
LEGO System A/S y Google LLC son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio pagado de Google LLC en LEGO.com, recopilados bajo consentimiento, para mostrarle anuncios personalizados mientras usa sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc. (por ejemplo, Google y YouTube) y posteriormente ingresa o reingresa a LEGO.com. Google Inc.: Recopila y usa sus datos personales bajo consentimiento para rastrear las visitas a páginas en LEGO.com con fines de medición, modelado de medición, supresión de direccionamiento, direccionamiento de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc., y para ofrecer mercadotecnia a personas similares a usted.
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Recolector de datos de la visita al sitio y del usuario
Almacena datos de visitas al sitio y del usuario.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización), que podrá usarse para personalizar mejor sus experiencias en visitas posteriores a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. También podemos usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo que puedan ingresar a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización) para fines de publicidad personalizada o basada en intereses dirigida a usted. También pueden usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo. Para obtener más información, visite la política de cookies de Rakuten, disponible en https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Rastreador de conversiones de ventas
Rastrea las visitas al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Usamos un identificador único de clic de afiliado establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que llega a LEGO.com desde un sitio afiliado de Rakuten y realiza una compra en LEGO.com. Estos datos los usa LEGO.com para conciliar el pago por conversiones de ventas atribuidas directamente a los servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de anunciante para almacenarlo y vincularlo con compras específicas del usuario en LEGO.com. Esto permite que Rakuten reciba una remuneración correspondiente a las “nuevas” ventas derivadas de tráfico de sus afiliados.
Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Rakuten Identifier
Identifica a los usuarios de Rakuten.
Rakuten
Rakuten
LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Puede usar estos datos para identificar a los usuarios de Rakuten a través de varios sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede usar estos datos bajo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y usa sus datos bajo consentimiento para rastrearlo como usuario a través de varios sitios de la red de afiliados usando un identificador entre redes y un identificador de búsqueda y clic. Estos datos se usan para personalizar anuncios y para fines de análisis de datos.
Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Rastrea la actividad del sitio para fines de redireccionamiento a través de internet y actividades.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
LEGO System A/S y Microsoft son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario para los que haya otorgado su consentimiento para fines de segmentación, direccionamiento y captación de audiencias mediante comunicaciones de mercadotecnia en MS Network, lo que incluye tanto Bing Search como MS Ad Display Network. Microsoft utiliza sus datos para los que haya otorgado su consentimiento para sus propios fines de mercadotecnia. Vínculo a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Demandbase tag
La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de mercadotecnia empresarial.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase y LEGO System A/S
Dirección IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten first-party tracker
Identificador de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario ingresa a la página de entrada de Rakuten si el usuario llega con un valor siteID= en la cadena de consulta.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Firework User ID
Identificador de usuario generado aleatoriamente para rastrear a un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de pixeles para los recorridos de los usuarios.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Watched Time
Marca de tiempo de la última visualización activa en UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework UTM
Los últimos parámetros del UTM provenientes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de la verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => parámetros del UTM almacenados previamente.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Channel ID
El último identificador de canal, establecido a nivel del contenedor del widget para considerar todos los tipos y diseños de widgets.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Last Video
El identificador del último video codificado que ha visto un usuario.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Business ID
El último identificador de membresía comercial con el que el usuario llegó a la página.
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Firework Session ID
El valor de la sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID de sesión 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que tuvo este usuario) 1694441101864 – hora de inicio de sesión
Firework
Firework
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Snapchat Click ID
Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S y Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S y Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Identifier for Advertisers
Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Identifier for Vendors
Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras apps y servicios con fines analíticos y funcionales, como medir el uso y mejorar el desempeño de apps.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Google Advertising ID
Un identificador de dispositivo único y restablecible proporcionado por Google para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Android Secure ID
Un identificador específico del dispositivo proporcionado por el sistema operativo Android para respaldar la funcionalidad de las apps y análisis internos para, por ejemplo, garantizar la estabilidad técnica y mejorar el desempeño de apps.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
La cookie no incluye datos de identificación personal.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a