Declaración de Cookies

Fecha de la última modificación: 16 de enero de 2026

Cookies y tecnologías similares establecidas en LEGO.com
Consulte la lista de cookies y tecnologías similares (“cookies”) establecidas en el dominio LEGO.com. Las cookies son establecidas por LEGO System A/S o por terceros seleccionados. Cuando un tercero sea un controlador conjunto o independiente, esto se indicará en la columna “Controlador”. Tenga en cuenta que en LEGO.com/kids y en el dominio LEGO.com solo se establecen las cookies estrictamente necesarias cuando se inicia sesión con una cuenta LEGO para niños.

Cookies e información personal
Para obtener más información sobre las cookies, visite nuestra política de cookies. Para obtener más información sobre su privacidad y cómo controlar sus datos, visite nuestra política de privacidad.

El plazo de vigencia de todas las cookies de la app LEGO Insiders corresponde al tiempo que la app permanezca instalada en el teléfono del usuario. Si se elimina la app, el usuario puede elegir borrar todos los datos almacenados junto con ella.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Monitorea la cantidad de visitas de un usuario para determinar el desempeño de la aplicación.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Adyen Payment Session ID

Identificador único asignado a un usuario de LEGO.com a lo largo de la sesión de procesamiento de pago.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Adyen Telemetry

Asegura las transacciones de pago.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Insiders user identifier

Identifica al usuario para mostrarle los detalles de su cuenta Insiders.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Insiders Points awarder

Identifica al usuario para que podamos recompensarlo por sus acciones.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Preferred Language Enabler

Identifica al usuario para que el contenido pueda mostrarse en su idioma preferido.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Session ID – Recommendation Engine

Se define como una cookie necesaria para el registro y el funcionamiento del sitio y el despliegue de funciones. Cuando se da el consentimiento, permite hacer recomendaciones basadas en la actividad de navegación “en la sesión” (p. ej., productos/temas vistos y agregados a la bolsa).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)

Session storage
BothUntil session ends

Iovation Fingerprint

Captura y rastrea información de huellas digitales para ayudar a la protección contra el fraude. Se realiza una toma de decisiones automatizada para la prevención de fraude estrictamente necesaria en el dominio LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Sí, captura información del dispositivo utilizado para la verificación de fraudes.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Anti-forgery Validation Token

Esta cookie, usada por el sistema antifalsificación, forma parte de un sistema de seguridad necesario al utilizar la autenticación basada en cookies. También se realiza una toma de decisiones automatizada para la prevención de fraude necesaria en el dominio LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Account Session Identifier

Identificador de sesión necesario para gestionar las sesiones de usuario en el sistema de cuentas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
BothUntil session ends

Two-factor Authentication

Cookie utilizada para recordar al cliente al iniciar sesión con autenticación de dos factores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene una identificación de usuario pública (PUID) y un sello de seguridad.

Persistent
Both14 days

External Login Providers Authentication

Cookie de autenticación de proveedores externos (Google, Facebook y Twitter) para su cuenta LEGO.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Sí, el ticket de autenticación incluye un claims principal [con información sobre el usuario que inició sesión].

Persistent
Both15 mins

Authentication Session Identifier

Identificador de sesión para “Flask”, un sistema de usuario/autenticación usado en LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Age Verification

Si el usuario selecciona una edad inferior a 18 años, se le considerará como menor.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Entrada de edad

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting room

Cookie establecida para habilitar la sala de espera en periodos de tráfico intenso y permitir que LEGO.com siga funcionando.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene agente de usuario

Cookie
Both1 hour

Consent Unique Identifier

Utilizado como identificador único para nuestra plataforma de gestión de consentimiento.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Identificador único

Cookie
Both12 months

Salesforce Embedded Chat Browser ID

Brinda protección de seguridad para nuestra funcionalidad de chat en vivo.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Proxy Stream

Asegura que las solicitudes de los usuarios lleguen al mismo servidor proxy de Salesforce para recuperar temporalmente el contenido de la caché.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com3 hours

Salesforce Embedded Chat Live Agent ID

Captura un identificador seudónimo único para una sesión de navegador específica durante el chat.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Live Agent Rejected ID

Recuerda las reglas establecidas por un administrador para ocultar el botón de invitación a chatear después de que un visitante acepta o rechaza la solicitud. Sin la cookie, el botón aparece repetidamente cuando se activa.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Salesforce Embedded Chat Browser Debugging ID

Correlaciona las líneas de registro del navegador en el backend para ayudar en la depuración.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Salesforce Embedded Chat Language

Identifica el idioma para componentes, encuestas y flujos personalizados que admiten varios idiomas.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

User ID

Se usa para identificar usuarios y rastrear su actividad a través de un dominio.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com2 years

Session ID

Se usa para identificar si un usuario tiene una sesión activa en un sitio o si se trata de una nueva sesión para el usuario (es decir, la cookie no existe o ha caducado).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com30 mins

Server-side User ID

Almacena un identificador único para un usuario, generado por un colector de datos del lado del servidor, que se envía con todos los eventos de seguimiento posteriores.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Se usa para recordar datos ingresados previamente en un comentario de usuario.

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Se usa para proteger el sitio web de amenazas automatizadas como, por ejemplo, ataques de bots, ayudando a distinguir a usuarios reales de bots.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Se usa para limitar la tasa de tráfico donde varios usuarios comparten la misma dirección IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie establecida para habilitar la sala de espera en periodos de tráfico intenso y permitir que LEGO.com siga funcionando.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com5 mins

Shopping Categories Cache

Una caché de la navegación de categorías para acelerar el desempeño.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Recently viewed products

Se usa para completar la función de productos vistos recientemente. Una lista de identificadores de productos

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Offline User Data

Datos de usuario limitados para admitir el modo sin conexión a fin de escanear códigos de barras en la tienda sin conexión a Internet

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Nombre del usuario, números de cuenta Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Onboarding preferences

Avatar seleccionado durante la incorporación.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

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Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Cookie consent settings

Se usa para almacenar las preferencias de consentimiento de cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Opt-out consent settings

Se usa para almacenar las preferencias de exclusión voluntaria.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com12 months

Feature flags identifier

Identificador único asignado a un usuario de LEGO.com para alternar funciones.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Contiene GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Se usa para vincular a todos los usuarios en todos los demás productos de Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Identifica a los visitantes individuales y diferencia cada una de sus visitas.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Adobe Cookie Enabled State

Registra qué cookies se aceptaron o rechazaron para entender el nivel de información visible frente a la realidad.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Adobe Pageview Page Name

Registra el número de visualizaciones de las páginas para entender su nivel de popularidad.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – In session

Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Across sessions

Permite mejorar los recorridos optimizados para usted como usuario de LEGO.com al cambiar de una vista regional a otra.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

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Javascript
LEGO.com1 year

iPerceptions Performance

Mejora el desempeño del sitio minimizando la cantidad de solicitudes.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Browser & Platform Info

Nos dice qué plataforma y navegador está usando usted para mostrar la información y el formato correctos (idioma, tipo de dispositivo, etc.).

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed

Recuerda en dónde ha estado para que no necesite hacer una búsqueda para regresar a una determinada página.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Triggered Messages

Simplifica la visita del usuario gestionando cuántos mensajes inducidos ve.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Page Viewed Count

Rastrea qué páginas ha visto un usuario en cada visita.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

iPerceptions Session ID

Identifica su visita asignando un identificador de sesión.

iPerceptions

iPerceptions

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Optimizely Session ID

Permite incluir a un usuario en una prueba A/B para probar nuevas funciones.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

UEC Session

Se usa para identificar la sesión del usuario durante una visita al sitio web.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC Cross Session

Se usa para conservar la información de la sesión del usuario entre sesiones, según la vigencia de la cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Snowplow Visitor ID

Almacena información del usuario generada durante la visita inicial a un sitio y la actualiza en visitas futuras.

Snowplow Visitor ID

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Snowplow Session ID

Se usa para determinar si un usuario tiene una sesión activa en el sitio web o si es el inicio de una nueva sesión (por ejemplo, si falta la cookie o caducó).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Snowplow Collector ID

Almacena un identificador único generado por el recopilador del lado del servidor para un usuario, incluido en todos los eventos de seguimiento futuros.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S y Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Monitorea la cantidad de visitas de un usuario para determinar el desempeño de la aplicación.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

La cookie no contiene datos de identificación personal.

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Smartlink Unique Identifier Cookie

Reconoce a un usuario y proporciona una experiencia personalizada, comenzando por pedir el consentimiento para las cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Sí, contiene GUID.

Script
LEGO.com1 year

Cross Session ID – Recommendation Engine

Genera recomendaciones basadas en la actividad de compra anterior.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Número de pedido (si el pedido se realiza durante una sesión)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Identificador único usado como número de referencia para el usuario.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Identificador

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Dirección de correo electrónico del suscriptor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Dirección de correo electrónico

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

El identificador de trabajo relacionado con el correo electrónico enviado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

El identificador de lista del suscriptor.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Un identificador numérico del lote asociado con un correo electrónico activado.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Un identificador único para la URL individual en un envío.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Identificador de unidad de negocio de Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Permite sincronizar el identificador con sitios de terceros (como Adobe, Google y Facebook) para fines de publicidad dirigida que incluyen la supresión del redireccionamiento y el direccionamiento a audiencias similares.

LEGO System A/S

Adobe Analytics y Adobe Advertising

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Marca con la hora la visita de un usuario al sitio relacionado con la última búsqueda de publicidad.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Asegura que los visitantes solo reciban anuncios relevantes y focalizados en Meta.

Meta

Meta

LEGO System A/S y Meta son entidades controladoras distintas. La CAPI de Meta permite a The LEGO Group rastrear su actividad en nuestro sitio web. La usamos para medir la efectividad de nuestros anuncios, entender y definir nuestra audiencia para la publicidad dirigida y analizar la eficacia de los canales de conversión de nuestro sitio web (por ejemplo, si una visita tiene por resultado una venta). Meta actúa como procesador de datos en nombre de LEGO System A/S para los servicios mencionados. No obstante, Meta también utilizará los datos recopilados a través de la CAPI para sus propios fines y podría combinarlos con datos existentes que tenga sobre usted.

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com90 days

Google Ad and Doubleclick (Campaign Manager 360) Tags

Rastrea la actividad de los usuarios en LEGO.com para informar la medición y el direccionamiento. Esto incluye el modelado de eventos en LEGO.com para mejorar la precisión de la medición y la optimización. El direccionamiento incluirá supresión, audiencias similares y redireccionamiento.

Google

Google

LEGO System A/S y Google LLC son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Utiliza estos datos como un servicio pagado de Google LLC en LEGO.com, recopilados bajo consentimiento, para mostrarle anuncios personalizados mientras usa sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc. (por ejemplo, Google y YouTube) y posteriormente ingresa o reingresa a LEGO.com. Google Inc.: Recopila y usa sus datos personales bajo consentimiento para rastrear las visitas a páginas en LEGO.com con fines de medición, modelado de medición, supresión de direccionamiento, direccionamiento de anuncios en sitios y servicios afiliados a Alphabet Inc., y para ofrecer mercadotecnia a personas similares a usted.

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Recolector de datos de la visita al sitio y del usuario

Almacena datos de visitas al sitio y del usuario.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización), que podrá usarse para personalizar mejor sus experiencias en visitas posteriores a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. También podemos usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo que puedan ingresar a LEGO.com y/o sitios afiliados a Rakuten. Rakuten: Recopila y almacena su información personal (p. ej., datos técnicos, datos de cookies, información de uso y geolocalización) para fines de publicidad personalizada o basada en intereses dirigida a usted. También pueden usar estos datos para identificar y atraer nuevas audiencias con perfiles de datos similares al suyo. Para obtener más información, visite la política de cookies de Rakuten, disponible en https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Rastreador de conversiones de ventas

Rastrea las visitas al sitio y los datos del usuario cuando se realiza una venta.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Usamos un identificador único de clic de afiliado establecido por Rakuten y almacenado para cada nuevo visitante que llega a LEGO.com desde un sitio afiliado de Rakuten y realiza una compra en LEGO.com. Estos datos los usa LEGO.com para conciliar el pago por conversiones de ventas atribuidas directamente a los servicios de Rakuten. Rakuten: Establece un identificador único de clic de anunciante para almacenarlo y vincularlo con compras específicas del usuario en LEGO.com. Esto permite que Rakuten reciba una remuneración correspondiente a las “nuevas” ventas derivadas de tráfico de sus afiliados.

Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)

Javascript
LEGO.com30 days

Rakuten Identifier

Identifica a los usuarios de Rakuten.

Rakuten

Rakuten

LEGO System A/S y Rakuten son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S: Puede usar estos datos para identificar a los usuarios de Rakuten a través de varios sitios de la red de afiliados. LEGO.com puede usar estos datos bajo consentimiento para servicios de análisis de datos y personalización. Rakuten: Almacena y usa sus datos bajo consentimiento para rastrearlo como usuario a través de varios sitios de la red de afiliados usando un identificador entre redes y un identificador de búsqueda y clic. Estos datos se usan para personalizar anuncios y para fines de análisis de datos.

Identificador único generado por el proveedor (GUID al azar)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Rastrea la actividad del sitio para fines de redireccionamiento a través de internet y actividades.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

LEGO System A/S y Microsoft son entidades controladoras distintas. LEGO System A/S recopila y controla sus datos de usuario para los que haya otorgado su consentimiento para fines de segmentación, direccionamiento y captación de audiencias mediante comunicaciones de mercadotecnia en MS Network, lo que incluye tanto Bing Search como MS Ad Display Network. Microsoft utiliza sus datos para los que haya otorgado su consentimiento para sus propios fines de mercadotecnia. Vínculo a la política: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Demandbase tag

La etiqueta de Demandbase recopila información para identificar qué empresas visitan el sitio web con fines de mercadotecnia empresarial.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase y LEGO System A/S

Dirección IP

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten first-party tracker

Identificador de sitio único para rastrear “Ofertas especiales” (eventos de registro) y “Ofertas estándar” (eventos de pedido) para el pago de afiliados. Se establece cada vez que un usuario ingresa a la página de entrada de Rakuten si el usuario llega con un valor siteID= en la cadena de consulta.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com30 days

Firework User ID

Identificador de usuario generado aleatoriamente para rastrear a un usuario entre sesiones. Ayuda a vincular eventos de pixeles para los recorridos de los usuarios.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Watched Time

Marca de tiempo de la última visualización activa en UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework UTM

Los últimos parámetros del UTM provenientes de los parámetros de búsqueda de la URL. La fuente de la verdad son los parámetros de búsqueda de la URL => parámetros del UTM almacenados previamente.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Channel ID

El último identificador de canal, establecido a nivel del contenedor del widget para considerar todos los tipos y diseños de widgets.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Last Video

El identificador del último video codificado que ha visto un usuario.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Business ID

El último identificador de membresía comercial con el que el usuario llegó a la página.

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Firework Session ID

El valor de la sesión contiene una cadena con delimitador. La cadena consta de: fws2 – versión de sesión fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – ID de sesión 3 – recuento de sesiones (número de sesiones que tuvo este usuario) 1694441101864 – hora de inicio de sesión

Firework

Firework

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO.com60 days

Snapchat Click ID

Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Snapchat y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S y Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Ayuda a identificar a los visitantes del sitio provenientes de anuncios de Pinterest y atribuir eventos en el sitio web a esos anuncios.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S y Pinterest

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Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Identifier for Advertisers

Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Identifier for Vendors

Un identificador de dispositivo único proporcionado por Apple para reconocer el dispositivo de un usuario en nuestras apps y servicios con fines analíticos y funcionales, como medir el uso y mejorar el desempeño de apps.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Google Advertising ID

Un identificador de dispositivo único y restablecible proporcionado por Google para medir la efectividad de nuestras campañas publicitarias, lo que incluye el seguimiento a las instalaciones de apps y la atribución del desempeño de mercadotecnia.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Android Secure ID

Un identificador específico del dispositivo proporcionado por el sistema operativo Android para respaldar la funcionalidad de las apps y análisis internos para, por ejemplo, garantizar la estabilidad técnica y mejorar el desempeño de apps.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

La cookie no incluye datos de identificación personal.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a