Πολιτική απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των ενημερώσεων εισόδου

Πολιτική Απορρήτου

Τελευταία Τροποποίηση: 27 Φεβρουαρίου 2026

Πίνακας Περιεχομένων

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Τι αφορά αυτή η Πολιτική; Καλώς ορίσατε στην Πολιτική Απορρήτου μας! Είναι πολύ ευχάριστο που θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς κρατάμε ασφαλή τα στοιχεία σας. Η παρούσα πολιτική σάς ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο που φροντίζουμε τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες ή τις εφαρμογές μας. Η Πολιτική Απορρήτου σάς ενημερώνει επίσης σχετικά με τα δικαιώματά σας περί απορρήτου και πώς προστατεύεστε από τη νομοθεσία. Τέλος, η παρούσα Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις δραστηριότητες συλλογής δεδομένων τόσο σε σύνδεση όσο και εκτός σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξουμε μέσω των διαφόρων καναλιών μας, όπως ιστοτόπους, εφαρμογές, κοινωνικά δίκτυα τρίτων, καταστήματα λιανικής πώλησης, σημεία πώλησης και εκδηλώσεις. Αυτή είναι η γενική Πολιτική Απορρήτου μας. Για ορισμένες δικαιοδοσίες, ισχύουν πρόσθετες ειδικές διατάξεις χώρας/πολιτείας. Εάν είστε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα πρέπει επίσης να διαβάσετε την Σημαντική πληροφορία για κατοίκους των Η.Π.Α. και το Δικαιώματα απορρήτου των πολιτειών των ΗΠΑ για πληροφορίες σχετικά με τους νόμους περί απορρήτου των πολιτειών των ΗΠΑ. Με άλλα λόγια, αν αναζητάτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα τις βρείτε εδώ! Ποιος είναι υπεύθυνος για τα προσωπικά σας δεδομένα; Η LEGO Group αποτελείται από αρκετές διαφορετικές νομικές οντότητες σε ολόκληρο τον κόσμο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη LEGO Group εδώ https://www.LEGO.com/aboutus. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εκδίδεται εκ μέρους όλων των εταιρειών της LEGO Group. Στις περιπτώσεις όπου υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων (δηλαδή το πρόσωπο που φέρει την ευθύνη και λαμβάνει τις σχετικές αποφάσεις για την επεξεργασία) είναι η LEGO System A/S, αυτή ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας. Όταν συνάπτετε σύμβαση απευθείας με τοπική εταιρεία του ομίλου LEGO Group, τότε υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η συγκεκριμένη εταιρεία του Ομίλου, αποκλειστικά σε σχέση με τη συγκεκριμένη σύμβαση. Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου όταν χρησιμοποιούμε το «εμείς», το «εμάς» ή το «μας», μιλάμε για την εταιρεία LEGO System A/S και την τοπικη εταιρεία LEGO Group με την οποία συνάπτετε απευθείας σύμβαση. Έχουμε διορίσει έναν υπεύθυνο προστασίας δεδομένων (‘ΥΠΔ’), ο οποίος έχει αναλάβει την επίβλεψη αποριών που σχετίζονται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Αν έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παρούσα πολιτική, επικοινωνήστε μαζί μας. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μέσω επιστολής με τον ΥΠΔ στη διεύθυνση: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

Att: DPO Συμπεριλάβετε το όνομά σας και τη χώρα με την οποία σχετίζεται το ερώτημά σας. Κατά κανόνα, θα απαντούμε εντός 30 ημερών, εκτός εάν η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων της χώρας διαμονής σας προβλέπει συντομότερο χρόνο απόκρισης, οπότε και συμμορφωνόμαστε με τον προβλεπόμενο αυτό χρόνο. Εάν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, θα ενημερώσουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Διατηρούμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στις πρακτικές μας και στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ανά πάσα στιγμή, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε συχνά για τυχόν ενημερώσεις ή αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας. Τα δικαιώματα απορρήτου σας Ανάλογα με τον τόπο διαμονής σας, ως υποκείμενο των δεδομένων ενδέχεται να διαθέτετε τα ακόλουθα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς: Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές οι πληροφορίες είναι ήδη ορατές σε εσάς στις διαδικτυακές υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Το δικαίωμά σας πρόσβασης ενδέχεται, ωστόσο, να περιορίζεται από τη νομοθεσία, την προστασία της ιδιωτικότητας τρίτων προσώπων, καθώς και από λόγους που αφορούν τις επιχειρηματικές πρακτικές της LEGO Group, την τεχνογνωσία, τα επιχειρηματικά απόρρητα και τις εσωτερικές αξιολογήσεις του.

Να ζητήσετε διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών δεδομένων. Εάν τα δεδομένα που σας αφορούν είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε τα δεδομένα, με τους περιορισμούς που απορρέουν από τη νομοθεσία.

Να ζητήσετε διαγραφή. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας όταν:

Τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε άλλη επεξεργασία.

Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία και δεν υπάρχει άλλος νόμιμος λόγος επεξεργασίας.

Αντιτίθεστε στην επεξεργασία και δεν υπάρχει δικαιολογημένος λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας, ή

η επεξεργασία είναι παράνομη. Σημειώστε ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα αφότου ζητήσετε διαγραφή με στόχο την ικανοποίηση νομικών ή συμβατικών μας υποχρεώσεων. Ενδέχεται επίσης να μας επιτραπεί από την ισχύουσα νομοθεσία να διατηρήσουμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα για να ικανοποιήσουμε τις επιχειρηματικές μας ανάγκες. Περιορισμός επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Εάν αμφισβητείτε την ορθότητα των δεδομένων που έχουμε καταχωρίσει για εσάς ή τη νομιμότητα της επεξεργασίας, ή εάν έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με το δικαίωμα εναντίωσης που έχετε, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Η επεξεργασία θα περιοριστεί μόνο στην αποθήκευση, μέχρι να διαπιστωθεί η ορθότητα των δεδομένων ή να ελεγχθεί εάν τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των συμφερόντων σας. Ακόμη και όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας έχει περιοριστεί όπως περιγράφεται παραπάνω, η LEGO Group ενδέχεται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με άλλους τρόπους, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την επιβολή νομικής αξίωσης ή για την επεξεργασία προηγουμένως συλλεγμένων δεδομένων, εάν είχατε συναινέσει νωρίτερα.

Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία που βασίζεται στο έννομο συμφέρον μας. Μπορείτε πάντα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, η οποία βασίζεται σε έννομο συμφέρον. Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ και δημιουργία προφίλ σε σχέση με αυτό το μάρκετινγκ, η εναντίωσή σας θα είναι πάντα βάσιμη. Για εναντιώσεις αναφορικά με την επεξεργασία για άλλους σκοπούς, θα διεξαγάγουμε δοκιμή εξισορρόπησης έννομου συμφέροντος και θα εξετάσουμε εάν θα υποστηρίξουμε την εναντίωσή σας.

Φορητότητα δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή. Το δικαίωμα αυτό ισχύει για προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο με αυτοματοποιημένα μέσα και βάσει συγκατάθεσης ή εκπλήρωσης σύμβασης.

Λοιπά δικαιώματα. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στη Δανική Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας της Δανικής Υπηρεσίας Προστασίας Δεδομένων στο www.datatilsynet.dk. Εάν βρίσκεστε σε δικαιοδοσία εκτός Δανίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων ή άλλη αρμόδια αρχή στη χώρα διαμονής σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή εάν επιθυμείτε να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν είστε κάτοικος των Ηνωμένων Πολιτειών, παρακαλούμε επισκεφθείτε το πρόσθετο «Δικαιώματα Απορρήτου Πολιτειών των ΗΠΑ» για να ενημερωθείτε σχετικά με τα δικαιώματα που ενδέχεται να σας παρέχονται βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων των επιμέρους Πολιτειών των ΗΠΑ.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγει η LEGO Group; Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με ένα άτομο μέσω της οποίας αυτό το άτομο μπορεί να ταυτοποιηθεί. Ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε, να αποθηκεύσουμε και να διαβιβάσουμε διάφορα είδη προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, τα οποία έχουμε ομαδοποιήσει ως εξής: Τα Δεδομένα Ταυτότητας περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή άλλο παρόμοιο μοναδικό αναγνωριστικό, την οικογενειακή κατάσταση, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο.

περιλαμβάνουν το όνομα, το επώνυμο, το όνομα χρήστη ή άλλο παρόμοιο μοναδικό αναγνωριστικό, την οικογενειακή κατάσταση, τον τίτλο, την ημερομηνία γέννησης και το φύλο. Τα Δεδομένα Επικοινωνίας περιλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου ή άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας.

-Τα Οικονομικά Δεδομένα περιλαμβάνουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία καρτών πληρωμής.

περιλαμβάνουν τη διεύθυνση χρέωσης, τη διεύθυνση παράδοσης, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τους αριθμούς τηλεφώνου ή άλλα παρόμοια στοιχεία επικοινωνίας. -Τα περιλαμβάνουν στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και στοιχεία καρτών πληρωμής. Τα Δεδομένα Συναλλαγών περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς (ή, στην περίπτωση του www.bricklink.com, από εμάς ή τρίτους μέσω της πλατφόρμας BrickLink ® ), υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, καθώς και ανταμοιβές και/ή παροχές που έχετε ζητήσει ή χρησιμοποιήσει.

περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με πληρωμές προς και από εσάς, καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν προϊόντα και υπηρεσίες που έχετε αγοράσει από εμάς (ή, στην περίπτωση του www.bricklink.com, από εμάς ή τρίτους μέσω της πλατφόρμας BrickLink ), υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, καθώς και ανταμοιβές και/ή παροχές που έχετε ζητήσει ή χρησιμοποιήσει. Τα Δεδομένα Επαλήθευσης Πωλητή (εφόσον επιλέξετε να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική μας αγορά στην πλατφόρμα BrickLink) περιλαμβάνουν έγγραφα ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή, καθώς και έγγραφα καταχώρισης εταιρείας που απαιτούνται στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας επαλήθευσης πωλητών.

(εφόσον επιλέξετε να συμμετάσχετε στην ηλεκτρονική μας αγορά στην πλατφόρμα BrickLink) περιλαμβάνουν έγγραφα ταυτοποίησης που έχουν εκδοθεί από δημόσια αρχή, καθώς και έγγραφα καταχώρισης εταιρείας που απαιτούνται στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας επαλήθευσης πωλητών. Τα Τεχνικά Δεδομένα περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα στοιχεία σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, το αναγνωριστικό χρήστη (user ID), το αναγνωριστικό MAC (MAC ID), καθώς και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή την ψηφιακή εμπειρία.

-Τα Δεδομένα Προφίλ περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και τα ενδιαφέροντά σας.

περιλαμβάνουν τη διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου (IP), τα στοιχεία σύνδεσής σας, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης, τη ρύθμιση ζώνης ώρας και την τοποθεσία, τους τύπους και τις εκδόσεις πρόσθετων προγραμμάτων περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και την πλατφόρμα, το αναγνωριστικό χρήστη (user ID), το αναγνωριστικό MAC (MAC ID), καθώς και άλλες τεχνολογίες στις συσκευές που χρησιμοποιείτε για την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, την εφαρμογή ή την ψηφιακή εμπειρία. -Τα περιλαμβάνουν το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς και τα ενδιαφέροντά σας. Τα Δεδομένα Χρήσης περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και αναφορές σφαλμάτων.

περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και αναφορές σφαλμάτων. Τα Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από εμάς και τρίτους συνεργάτες μας, τα ενδιαφέροντά σας, τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις και άλλους διαγωνισμούς με έπαθλα, καθώς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας.

περιλαμβάνουν τις προτιμήσεις σας σχετικά με τη λήψη επικοινωνιών μάρκετινγκ από εμάς και τρίτους συνεργάτες μας, τα ενδιαφέροντά σας, τη συμμετοχή σας σε κληρώσεις και άλλους διαγωνισμούς με έπαθλα, καθώς και τις προτιμήσεις επικοινωνίας σας. Τα Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, όταν κάνετε «μου αρέσει» ή σχολιάζετε αναρτήσεις μας ή μας επισημαίνετε σε σχόλιο), καθώς και τα σχόλια και την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το εμπορικό μας σήμα που δημοσιεύετε σε δημόσιες σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία από το δημόσια διαθέσιμο προφίλ σας στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το όνομα χρήστη (handle), την εικόνα προφίλ και δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικία και το φύλο.

περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις αλληλεπιδράσεις σας μαζί μας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (για παράδειγμα, όταν κάνετε «μου αρέσει» ή σχολιάζετε αναρτήσεις μας ή μας επισημαίνετε σε σχόλιο), καθώς και τα σχόλια και την ανατροφοδότησή σας σχετικά με το εμπορικό μας σήμα που δημοσιεύετε σε δημόσιες σελίδες σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, συλλέγουμε στοιχεία από το δημόσια διαθέσιμο προφίλ σας στην εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το όνομα χρήστη (handle), την εικόνα προφίλ και δημογραφικά δεδομένα, όπως η ηλικία και το φύλο. Τα Δεδομένα Παρακολούθησης περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις σελίδες που επισκεφθήκατε πριν μεταβείτε στους ιστότοπούς μας ή στις οποίες κατευθυνθήκατε μετά την επίσκεψή σας σε αυτούς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράσατε με ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλες επικοινωνίες που σας αποστείλαμε (π.χ. εάν ανοίξατε ή διαγράψατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή εάν κάνατε κλικ σε διαφήμιση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες πλατφόρμες.

περιλαμβάνουν στοιχεία σχετικά με τις σελίδες που επισκεφθήκατε πριν μεταβείτε στους ιστότοπούς μας ή στις οποίες κατευθυνθήκατε μετά την επίσκεψή σας σε αυτούς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράσατε με ηλεκτρονικά μηνύματα ή άλλες επικοινωνίες που σας αποστείλαμε (π.χ. εάν ανοίξατε ή διαγράψατε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) ή εάν κάνατε κλικ σε διαφήμιση σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες πλατφόρμες. Τα Δεδομένα Αξιολογήσεων και Σχολίων περιλαμβάνουν δημόσιες βαθμολογίες και αξιολογήσεις: (1) μεταξύ αγοραστών και πωλητών στην αγορά BrickLink, οι οποίες συνδέονται με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και είναι διαθέσιμες σε άλλους επισκέπτες, (2) αξιολογήσεις και βαθμολογίες προϊόντων και υπηρεσιών σε ιστότοπους LEGO.com, καθώς και στους ιστότοπους LEGOLAND ® Discovery Center και LEGO ® Discovery Center, οι οποίες συνδέονται με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες και επισκέπτες, καθώς και (3) λοιπά δεδομένα που συλλέγονται μέσω πάνελ συζητήσεων, έρευνας χρηστών και εκδηλώσεων της LEGO.

περιλαμβάνουν δημόσιες βαθμολογίες και αξιολογήσεις: (1) μεταξύ αγοραστών και πωλητών στην αγορά BrickLink, οι οποίες συνδέονται με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και είναι διαθέσιμες σε άλλους επισκέπτες, (2) αξιολογήσεις και βαθμολογίες προϊόντων και υπηρεσιών σε ιστότοπους LEGO.com, καθώς και στους ιστότοπους LEGOLAND Discovery Center και Discovery Center, οι οποίες συνδέονται με τους αντίστοιχους λογαριασμούς και είναι διαθέσιμες σε άλλους χρήστες και επισκέπτες, καθώς και (3) λοιπά δεδομένα που συλλέγονται μέσω πάνελ συζητήσεων, έρευνας χρηστών και εκδηλώσεων της LEGO. Τα Δεδομένα Διαφορών περιλαμβάνουν ιδιωτικές διαφορές που σχετίζονται με συναλλαγές και υποβάλλονται από αγοραστές και πωλητές, συμπεριλαμβανομένης κάθε επικοινωνίας και αρχείου ενεργειών που αφορά τις εν λόγω διαφορές.

περιλαμβάνουν ιδιωτικές διαφορές που σχετίζονται με συναλλαγές και υποβάλλονται από αγοραστές και πωλητές, συμπεριλαμβανομένης κάθε επικοινωνίας και αρχείου ενεργειών που αφορά τις εν λόγω διαφορές. Τα Δεδομένα Φόρουμ περιλαμβάνουν πληροφορίες που δημοσιεύονται σε κοινότητες όπως, ενδεικτικά, το Ambassador Network, τα BrickLink Forums και το Gallery, οι οποίες θεωρούνται δημόσιες πληροφορίες. Επίσης, συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και κοινοποιούμε Συγκεντρωτικά Δεδομένα όπως στατιστικά ή δημογραφικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό. Τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα θα μπορούσαν να προέρχονται από τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά δεν θεωρούνται προσωπικά, επειδή δεν αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα την ταυτότητά σας. Για παράδειγμα, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε τα Δεδομένα Χρήσης σας για να υπολογίσουμε το ποσοστό των χρηστών που έχουν πρόσβαση σε μια συγκεκριμένη λειτουργία ιστοτόπου. Ωστόσο, εάν συνδυάσουμε ή συνδέσουμε τα Συγκεντρωτικά Δεδομένα με τα προσωπικά σας δεδομένα ώστε να μπορούν να σας ταυτοποιήσουν άμεσα ή έμμεσα, αντιμετωπίζουμε τα συνδυασμένα δεδομένα ως προσωπικά δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιούμε **Ψευδωνυμοποιημένα Δεδομένα **για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις του απορρήτου για εσάς. Η ψευδωνυμοποίηση είναι μια μέθοδος κατά την οποία αντικαθίστανται ή αφαιρούνται πληροφορίες από ένα σύνολο δεδομένων που ταυτοποιούν ένα άτομο, επιτρέποντας ωστόσο στον υπεύθυνο επεξεργασίας ή σε τρίτο να επαναταυτοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα με εύλογη προσπάθεια. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι σε αντίθεση με την ανωνυμοποίηση, η ψευδωνυμοποίηση δεν αφαιρεί όλες τις πληροφορίες ταυτοποίησης από τα δεδομένα, αλλά μειώνει τη δυνατότητα σύνδεσης ενός συνόλου δεδομένων με την ταυτότητα ενός ατόμου. Δεν συλλέγουμε προληπτικά Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με εσάς (αυτό περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με τη φυλή ή την εθνικότητά σας, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, σεξουαλική ζωή, σεξουαλικό προσανατολισμό, πολιτικά φρονήματα, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας ή γενετικές πληροφορίες, βιομετρικά δεδομένα για σκοπούς ταυτοποίησης, ή πληροφορίες σχετικά με ποινικές καταδίκες και αδικήματα. Ωστόσο, όταν επισκέπτεστε ή επικοινωνείτε μαζί μας στο πλαίσιο προγραμματισμού μιας επίσκεψης στα LEGO® Discovery Centers και LEGOLAND® Discovery Centers, ενδέχεται να επιλέξετε να κοινοποιήσετε ορισμένες Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως διατροφικές απαιτήσεις ή ανάγκες προσβασιμότητας, ώστε να μπορούμε να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Εάν δεν μας παρέχετε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα (θα σας ενημερώνουμε όταν συμβαίνει αυτό, για παράδειγμα, καθιστώντας αυτές τις πληροφορίες σαφείς στις φόρμες εγγραφής μας), ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες μας. Με ποιον τρόπο συλλέγει η LEGO Group τα προσωπικά δεδομένα από εσάς; Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές: Οι Ιστότοποι , περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε ιστότοπους με διαχείριση από τη LEGO Group ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων με τη δική μας διαχείριση κάτω από τους δικούς μας τομείς/διευθύνσεις URL και μίνι ιστότοπους που διατηρούμε σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων όπως το Facebook.

, περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε ιστότοπους με διαχείριση από τη LEGO Group ή για λογαριασμό της, συμπεριλαμβανομένων ιστότοπων με τη δική μας διαχείριση κάτω από τους δικούς μας τομείς/διευθύνσεις URL και μίνι ιστότοπους που διατηρούμε σε κοινωνικά δίκτυα τρίτων όπως το Facebook. Τα Βιντεοπαιχνίδια/εφαρμογές για κινητά , που περιλαμβάνουν βιντεοπαιχνίδια ή εφαρμογές για κινητά των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη LEGO Group ή για λογαριασμό του, όπως εφαρμογές smartphone.

-Τα Παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογή περιλαμβάνουν παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογή μέσω ασύρματου πρωτοκόλλου ή καλωδίου και κατασκευάζονται από ή για τη LEGO Group.

, που περιλαμβάνουν βιντεοπαιχνίδια ή εφαρμογές για κινητά των οποίων η διαχείριση γίνεται από τη LEGO Group ή για λογαριασμό του, όπως εφαρμογές smartphone. -Τα περιλαμβάνουν παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογή μέσω ασύρματου πρωτοκόλλου ή καλωδίου και κατασκευάζονται από ή για τη LEGO Group. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κείμενο και άλλα ηλεκτρονικά μηνύματα που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της LEGO Group.

που περιλαμβάνουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες μεταξύ εσάς και της LEGO Group. Εξυπηρέτηση Πελατών , που περιλαμβάνει κλήσεις ή διαδικτυακές συνομιλίες με το προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών μας.

, που περιλαμβάνει κλήσεις ή διαδικτυακές συνομιλίες με το προσωπικό Εξυπηρέτησης Πελατών μας. Καταστήματα λιανικής πώλησης , που περιλαμβάνουν καταστήματα με διαχείριση από τη LEGO Group ή για λογαριασμό του.

, που περιλαμβάνουν καταστήματα με διαχείριση από τη LEGO Group ή για λογαριασμό του. Κέντρα LEGO ® Discovery και Κέντρα LEGOLAND ® Discovery .

και . Ηλεκτρονικές φόρμες εγγραφής που περιλαμβάνουν την εγγραφή λογαριασμού LEGO ® Insiders/λογαριασμού LEGO, τις συνδρομές στο LEGO Magazine και τις διαδικασίες επαλήθευσης πωλητών στο BrickLink.

που περιλαμβάνουν την εγγραφή λογαριασμού Insiders/λογαριασμού LEGO, τις συνδρομές στο LEGO Magazine και τις διαδικασίες επαλήθευσης πωλητών στο BrickLink. Έντυπες φόρμες εγγραφής , που περιλαμβάνουν έντυπες δηλώσεις εγγραφής και παρόμοια έντυπα που συλλέγουμε, για παράδειγμα, μέσω ταχυδρομείου, επιδείξεων σε καταστήματα, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων.

, που περιλαμβάνουν έντυπες δηλώσεις εγγραφής και παρόμοια έντυπα που συλλέγουμε, για παράδειγμα, μέσω ταχυδρομείου, επιδείξεων σε καταστήματα, διαγωνισμών και άλλων προωθητικών ενεργειών ή εκδηλώσεων. Διαδικτυακοί διαγωνισμοί και κληρώσεις καταναλωτών .

. Το πρόγραμμα LEGO Insiders συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του προγράμματος.

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων σας στο πλαίσιο του προγράμματος. Έρευνες στις οποίες ενδέχεται να συμμετέχετε εσείς και/ή τα παιδιά σας, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά.

στις οποίες ενδέχεται να συμμετέχετε εσείς και/ή τα παιδιά σας, τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά. Λειτουργίες αξιολόγησης και παροχής σχολίων στους ιστότοπους, τα φόρουμ, τις εφαρμογές μας ή στα καταστήματα και τα θεματικά μας αξιοθέατα, στις οποίες επιλέγετε να υποβάλετε αξιολόγηση ή να συμμετάσχετε. Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξει η LEGO Group από τρίτους Ενδέχεται να λάβουμε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν από διάφορα τρίτα μέρη και δημόσιες πηγές, όπως ορίζεται παρακάτω: Τεχνικά δεδομένα από τα ακόλουθα μέρη:

από τα ακόλουθα μέρη: παρόχους αναλυτικών στοιχείων,

διαφημιστικά δίκτυα και

παρόχους πληροφοριών αναζήτησης.

Δεδομένα επικοινωνίας, οικονομικά δεδομένα και συναλλαγών από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και παράδοσης.

από παρόχους τεχνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών πληρωμών και παράδοσης. Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από εταιρείες παροχής δεδομένων (data brokers) ή εταιρείες συγκέντρωσης δεδομένων (aggregators).

από εταιρείες παροχής δεδομένων (data brokers) ή εταιρείες συγκέντρωσης δεδομένων (aggregators). Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από δημόσια διαθέσιμες πηγές.

από δημόσια διαθέσιμες πηγές. Δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και σύνδεσης που λαμβάνουμε από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει εντολή να κοινοποιήσουν δεδομένα σε εμάς (για παράδειγμα, για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας LEGO ® μέσω υπηρεσίας τρίτου, όπως ένα παιχνίδι ή μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Epic Games ή Facebook).

που λαμβάνουμε από τρίτους στους οποίους έχετε δώσει εντολή να κοινοποιήσουν δεδομένα σε εμάς (για παράδειγμα, για τη σύνδεση στον λογαριασμό σας μέσω υπηρεσίας τρίτου, όπως ένα παιχνίδι ή μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης, π.χ. Epic Games ή Facebook). Δεδομένα ταυτότητας, επικοινωνίας και συναλλαγών που λαμβάνουμε από συνεργάτες λιανικής και ψυχαγωγίας, όπως η Merlin Entertainments, πωλητές και αγοραστές στην αγορά BrickLink (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αξιολογήσεων και σχολίων), τα LEGOLAND ® Discovery Centers, τα LEGO Discovery Centers και συνεργάτες LEGO Certified Store.

που λαμβάνουμε από συνεργάτες λιανικής και ψυχαγωγίας, όπως η Merlin Entertainments, πωλητές και αγοραστές στην αγορά BrickLink (συμπεριλαμβανομένων δημόσιων αξιολογήσεων και σχολίων), τα LEGOLAND Discovery Centers, τα LEGO Discovery Centers και συνεργάτες LEGO Certified Store. Παρακολούθηση δεδομένων που λαμβάνουμε από πλατφόρμες τρίτων, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης ή ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, όπως ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών.

που λαμβάνουμε από πλατφόρμες τρίτων, όπως πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης ή ιστότοπους και εφαρμογές τρίτων, όπως ιστότοπους ή εφαρμογές συνεργατών. Δεδομένα κοινωνικών δικτύων από πλατφόρμες κοινωνικών δεδομένων. Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω του τρίτου παρόχου πληροφοριών μας.

από πλατφόρμες κοινωνικών δεδομένων. Λαμβάνουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω του τρίτου παρόχου πληροφοριών μας. Δεδομένα αξιολογήσεων και σχολίων τα οποία ενδέχεται να λαμβάνουμε από τρίτους παρόχους συνδρομής/συγκέντρωσης αξιολογήσεων (review syndication) ή άλλους τρίτους.

τα οποία ενδέχεται να λαμβάνουμε από τρίτους παρόχους συνδρομής/συγκέντρωσης αξιολογήσεων (review syndication) ή άλλους τρίτους. Δεδομένα ταυτότητας και επικοινωνίας από μέλη της οικογένειας ή νόμιμους κηδεμόνες. Πώς χρησιμοποιεί η LEGO Group τα προσωπικά σας δεδομένα; Σκοποί και νομικές βάσεις για την επεξεργασία Εφαρμογές LEGO ® , παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογές και διαδικτυακά κανάλια Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί τα συλλέγουμε/πώς τα χρησιμοποιούμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Χρησιμοποιείτε εφαρμογή LEGO ® , παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογές ή διαδικτυακά κανάλια. Τεχνικά Δεδομένα

Δεδομένα χρήσης

Δεδομένα παρακολούθησης

Δεδομένα Συναλλαγών

Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα προφίλ

Δεδομένα αξιολόγησης και παροχής σχολίων

Δεδομένα φόρουμ

Δεδομένα μάρκετινγκ και επικοινωνιών

Επιπλέον, ορισμένα από τα ανωτέρω Δεδομένα συλλέγονται μέσω cookies στις εφαρμογές μας, στα παιχνίδια που συνδέονται με εφαρμογές ή στους ιστότοπούς μας. Βλ. την Ενότητα 3 της παρούσας Πολιτικής ή την [Πολιτική Cookies].[5]

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό LEGO ® Insiders/λογαριασμό LEGO (λογαριασμό LEGO) για χρήση στις εφαρμογές και στα διαδικτυακά μας κανάλια, επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO Insiders/λογαριασμό LEGO ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας. Για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη και της λειτουργικότητας των εφαρμογών μας, των παιχνιδιών που συνδέονται με εφαρμογές και των διαδικτυακών μας καναλιών.

Για την παροχή εξατομικευμένου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών επαναστόχευσης (retargeting), σε χρήστες που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας.

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ μας σε πλατφόρμες τρίτων, για χρήστες που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας.

Για χρήστες που έχουν συμπληρώσει το νόμιμο όριο ηλικίας, με σκοπό την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου και εμπειριών στον ιστότοπό μας, βάσει των δεδομένων που διαθέτουμε για εσάς.

Για να βελτιώσουμε και να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στις εφαρμογές, τους ιστοτόπους και τις υπηρεσίες μας (όπως το πρόγραμμα LEGO Insiders, το www.bricklink.com και το www.LEGO.com)

Για να διασφαλίσουμε ότι το περιεχόμενο από τις εφαρμογές και τους ιστοτόπους μας βελτιστοποιείται για εσάς και για τον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.

Για να μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδραστικές λειτουργίες όταν το επιλέγετε.

Για να σας βοηθήσουμε να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό LEGO Insiders/LEGO.

Για να επαληθεύσουμε και να τεκμηριώσουμε ότι ο δημιουργός ενός λογαριασμού LEGO Insiders/LEGO δεν είναι παιδί κάτω από το όριο ηλικίας ψηφιακής συναίνεσης.

Για να έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, με στόχο την κατανόηση της κατάστασης της επιχείρησής μας και τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας.

Για την παροχή σχετικού μάρκετινγκ σε ενήλικους χρήστες, τόσο κατά την αλληλεπίδρασή τους μαζί μας στα δικά μας κανάλια όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικές αγορές).

Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας.

Για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών κυβερνοασφάλειας που στοχεύουν λογαριασμούς πελατών, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης απάτης και κατάχρησης, καθώς και της μείωσης των κινδύνων παραβίασης λογαριασμών και/ή παραβίασης δεδομένων.

Για την ενεργοποίηση λειτουργιών κοινότητας, συμπεριλαμβανομένων φόρουμ, αξιολογήσεων και περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες.

Για τη διαβίβαση αξιολογήσεων και σχολίων που υποβάλλονται στους ιστότοπούς μας σε τρίτους, με σκοπό τη δημοσίευσή τους σε ιστότοπους ή πλατφόρμες τρίτων. Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση cookies από εμάς (στον βαθμό που έχει παρασχεθεί τέτοια συγκατάθεση).

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την παροχή εξατομικευμένης εμπειρίας στον ιστότοπό μας.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε πλατφόρμες τρίτων, με σκοπό ενέργειες επαναληπτικού μάρκετινγκ (remarketing), δημιουργίας παρόμοιων κοινών (look-alike), εξαίρεσης (suppression) και απόδοσης (attribution).

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στη δυνατότητα βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των εφαρμογών και των διαδικτυακών μας καναλιών, ώστε οι ενέργειες μάρκετινγκ να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικές για τους ενήλικους καταναλωτές μας, τόσο στα δικά μας κανάλια όσο και σε κανάλια τρίτων, καθώς και στη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των εφαρμογών μας, των παιχνιδιών που συνδέονται με εφαρμογές και των ιστότοπών μας για τους καταναλωτές.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στη δυνατότητα έγκαιρης ανταπόκρισης σε απειλές που αφορούν την προστασία της ιδιωτικότητας και την ασφάλεια και σχετίζονται με τη χρήση των λογαριασμών των πελατών μας.

Εκτέλεση σύμβασης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ) – Όταν η ανάρτηση αξιολόγησης αποτελεί μέρος της υπηρεσίας που παρέχουμε (όπως στην περίπτωση που παρέχουμε δωρεάν προϊόν, υπηρεσία ή είσοδο σε αξιοθέατο με αντάλλαγμα την υποβολή αξιολόγησης), η επεξεργασία της αξιολόγησης είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εν λόγω σύμβασης,

ή

Έννομο συμφέρον (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ) – Εμείς και οι εμπορικοί μας συνεργάτες έχουμε έννομο συμφέρον να παρέχουμε ένα πλαίσιο για την υποβολή σχολίων από καταναλωτές και τη διαφανή αξιολόγηση προϊόντων, υπηρεσιών και αξιοθέατων, να ενισχύουμε τη λειτουργία της κοινότητας και των φόρουμ LEGO και να λαμβάνουμε ανατροφοδότηση με σκοπό τη βελτίωση της επιχείρησής μας.

Εκπλήρωση παραγγελιών Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Να πραγματοποιήσετε παραγγελία από εμάς ή από τρίτο πωλητή στην αγορά BrickLink ® . Δεδομένα Ταυτότητας και Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών

Οικονομικά Δεδομένα

Δεδομένα διαφοράς

Εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε λογαριασμό LEGO ® Insiders/λογαριασμό LEGO (λογαριασμό LEGO) για χρήση στις εφαρμογές και στα διαδικτυακά μας κανάλια, επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO Insiders ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας.

Insiders/λογαριασμό LEGO (λογαριασμό LEGO) για χρήση στις εφαρμογές και στα διαδικτυακά μας κανάλια, επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO Insiders ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας. Δεδομένα Συναλλαγών

Τεχνικά Δεδομένα

Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών Για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοράς που έχει συναφθεί μαζί σας, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και αποστολής των παραγγελιών σας, καθώς και της διαχείρισης των δικαιωμάτων σας για επιστροφή προϊόντων ή υποβολή καταγγελίας.

Για να συμμορφωνόμαστε με τη νομοθεσία που αφορά π.χ. ανακλήσεις προϊόντων, τήρηση βιβλίων και δικαιώματα των καταναλωτών.

Για να γνωρίζουμε ποιοι είναι οι αγοραστές μας.

Για να σας επιτρέψουμε να αποθηκεύετε τα Δεδομένα Πληρωμών, τα Δεδομένα Ταυτότητας και τα Δεδομένα Επικοινωνίας σας ή παρόμοια δεδομένα για τη διευκόλυνση μελλοντικών αγορών ή αλληλεπιδράσεων μαζί μας.

Για να διεξάγουμε δραστηριότητες πρόληψης απάτης.

Να σας αποστέλλουμε μηνύματα μάρκετινγκ. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη μεταξύ μας σύμβαση αγοράς.

Νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία που αφορά, ενδεικτικά, ανακλήσεις προϊόντων, τήρηση λογιστικών αρχείων και δικαιώματα καταναλωτών.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στη γνώση των αγοραστών μας και στην παροχή μιας απρόσκοπτης εμπειρίας αγορών.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην πρόληψη δόλιων ενεργειών σε σχέση με αγορές που πραγματοποιούνται στους ιστότοπούς μας.

Συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ – για την αποστολή σε εσάς επικοινωνιών μάρκετινγκ.

Υποστήριξη πελατών Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Να αλληλεπιδράτε με τις λειτουργίες υποστήριξης πελατών μας, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μέσω του chatbot μας. Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών

Δεδομένα χρήσης

Τεχνικά Δεδομένα και Πληροφορίες για τεχνικά θέματα

Ερωτήσεις/παράπονα σχετικά με προϊόντα

Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων και λοιπά σχόλια (π.χ. που λαμβάνεται μέσω των καναλιών επικοινωνίας μας).

Δεδομένα αξιολόγησης και παροχής σχολίων

Δεδομένα Διαφοράς

Δεδομένα Επαλήθευσης Πωλητή

Γενικές ερωτήσεις

Άλλες πληροφορίες ή περιεχόμενο σχετικά με τον λόγο του ερωτήματός σας Για να σας παρέχουμε υποστήριξη.

Για να εντοπίζουμε παραγγελίες ή για να σας αποστέλλουμε αντικαταστάσεις.

Για την άντληση γνώσεων σχετικά με το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τα αξιοθέατά μας.

Για τη συμμόρφωσή μας με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τα κανονιστικά πρότυπα κατά την ανταπόκριση σε καταγγελίες καταναλωτών.

Για την εκπλήρωση της συμφωνίας που έχουμε συνάψει μαζί σας σχετικά με την αγορά σας από εμάς.

Για την παροχή chatbot στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών μας. Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών και των προϊόντων μας, καθώς και στην παροχή άριστης υποστήριξης στους πελάτες μας.

Νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη μεταξύ μας σύμβαση αγοράς.

Ψηφιακές επικοινωνίες μάρκετινγκ (π.χ. email, SMS, ειδοποιήσεις push, μηνύματα εντός εφαρμογής ή άλλες παρόμοιες μορφές άμεσου ηλεκτρονικού μάρκετινγκ) Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Έχετε παράσχει συγκατάθεση για μία ή περισσότερες από τις ψηφιακές μας επικοινωνίες μάρκετινγκ σε χώρες όπου η ρητή συγκατάθεση (opt-in) απαιτείται νομικά.

Δεν έχετε επιλέξει την εξαίρεση (opt-out) από τη λήψη μίας ή περισσότερων από τις ψηφιακές μας επικοινωνίες μάρκετινγκ. Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών

Απαραίτητα Δεδομένα Ταυτότητας

Πληροφορίες σχετικά με το είδος των επικοινωνιών μάρκετινγκ που ανοίγετε και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με το περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένων Δεδομένων Παρακολούθησης και Δεδομένων Χρήσης. Για να μπορούμε να σας παρέχουμε σχετικές ψηφιακές επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Για να εκτελούμε εσωτερικές στατιστικές αναλύσεις, να λαμβάνουμε πληροφορίες και να βελτιστοποιούμε και να εξατομικεύουμε τόσο το περιεχόμενο όσο και την παράδοση του ενημερωτικού μας δελτίου επικοινωνίας σε όσους θέλουν να το λαμβάνουν.

Για να σας παρέχουμε συναφές μάρκετινγκ με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας, τόσο όταν αλληλεπιδράτε μαζί μας στα δικά μας κανάλια με την επωνυμία LEGO ® όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι αναζήτησης, αγορές).

όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ιστότοποι αναζήτησης, αγορές). Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας («σωσίες») ή για να διασφαλίσουμε ότι οι τρέχοντες πελάτες μας δεν λαμβάνουν μη συναφή μηνύματα μάρκετινγκ («απόκρυψη»). Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, η οποία παρέχεται κατά την εγγραφή σας στις επικοινωνίες μάρκετινγκ.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, έγκειται στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ εκτός των δικών μας καναλιών (π.χ. μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανών αναζήτησης ή ηλεκτρονικών αγορών).

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να σας στοχεύουμε με εξατομικευμένο μάρκετινγκ εκτός των δικών μας επώνυμων καναλιών (π.χ. μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανών αναζήτησης ή ηλεκτρονικών αγορών).

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας να σας παρέχουμε συναφές περιεχόμενο στο μήνυμα μάρκετινγκ βάσει συγκεντρωτικών πληροφοριών από αγοραστές και χρήστες στον ιστότοπό μας.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία για εσωτερική χρήση με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.

Έντυπο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων και ενημερωτικών δελτίων, καθώς και άλλων μορφών έντυπου μάρκετινγκ Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Αγοράσατε από τον ιστότοπό μας.

Δεν έχετε επιλέξει να μην λαμβάνετε έντυπο διαφημιστικό υλικό από εμάς.

Ζητάτε ενεργά να λάβετε έναν κατάλογο LEGO ® .

. Να επιτρέψετε σε τρίτο μεσάζοντα δεδομένων να σας αποστέλλει πληροφορίες μάρκετινγκ μέσω ταχυδρομείου. Δεδομένα Μάρκετινγκ και Επικοινωνιών

Απαραίτητα Δεδομένα Ταυτότητας και Επικοινωνίας

Δεδομένα συναλλαγών και Χρήσης Για την αποστολή έντυπου ταχυδρομικού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων.

Για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους μεσάζοντες δεδομένων και παρόχους συγκέντρωσης δεδομένων, με σκοπό να διασφαλιστεί ότι δεν θα λαμβάνετε ταυτόχρονα Κατάλογο LEGO ή άλλο έντυπο μάρκετινγκ LEGO τόσο από εμάς όσο και από αυτούς (γνωστό και ως «καταστολή δεδομένων»/data suppression), ή για τη διαβίβαση του αιτήματός σας εξαίρεσης (opt-out) προς αυτούς, όταν ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Με βάση τα συγκεντρωτικά δεδομένα, για να κατανοήσουμε τη συνάφεια και την αποτελεσματικότητα του μάρκετινγκ μας προς εσάς ώστε να βρούμε νέους πελάτες που είναι παρόμοιοι με εσάς. Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στην αποστολή έντυπου μάρκετινγκ που περιλαμβάνει προϊόντα παρόμοια με εκείνα που έχετε αγοράσει ή περιηγηθεί, με τη δυνατότητα μεταγενέστερης εξαίρεσής σας (opt-out).

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στην αποστολή έντυπου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, τους οποίους έχετε ρητώς ζητήσει από εμάς.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς, με σκοπό την ειδική εξατομίκευση του περιεχομένου του έντυπου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, που σας αποστέλλουμε.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στη διασφάλιση μιας θετικής εμπειρίας της μάρκας LEGO.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στην κατανόηση της συνολικής αποτελεσματικότητας των ενεργειών έντυπου μάρκετινγκ μας.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στη χρήση των δεδομένων σας για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των υφιστάμενων πελατών μας και στην αξιοποίηση αυτής της γνώσης για τον εντοπισμό νέων πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να χρησιμοποιούμε άλλα δεδομένα που διαθέτουμε για εσάς, με σκοπό την ειδική εξατομίκευση του περιεχομένου του έντυπου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων καταλόγων, που σας αποστέλλουμε.

Λογαριασμός LEGO ® Insiders/λογαριασμός LEGO – διαχείριση και στατιστικά & αναλυτικά στοιχεία. Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Εγγραφείτε και χρησιμοποιήστε έναν λογαριασμό LEGO ® Insiders/LEGO. Επεξεργαζόμαστε ορισμένα Δεδομένα Ταυτότητας, Δεδομένα Επικοινωνίας και Δεδομένα Προφίλ, τα οποία παρέχονται από εσάς κατά την εγγραφή σας σε λογαριασμό LEGO ® Insiders/λογαριασμό LEGO ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας.

Insiders/λογαριασμό LEGO ή κατά την επεξεργασία του προφίλ σας. Πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό της κάρτας LEGO Insiders σας.

Δεδομένα Συναλλαγών, εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει τη συνδρομή LEGO Insiders/τον λογαριασμό LEGO σε σχέση με αγορές.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies (στον βαθμό που έχετε συναινέσει στη χρήση cookies), συμπεριλαμβανομένων Τεχνικών Δεδομένων, Δεδομένων Παρακολούθησης και Δεδομένων Χρήσης. Για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τη συνδρομή LEGO Insiders/τον λογαριασμό LEGO σας και να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προνόμια της συνδρομής LEGO Insiders/του λογαριασμού LEGO.

Για να είμαστε σε θέση να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τη ιδιότητα μέλους σας στο LEGO Insiders.

Για να βλέπετε πώς κερδίσατε και ξοδέψατε τους πόντους σας στο LEGO Insiders.

Για τη δημιουργία εξατομικευμένης εμπειρίας όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό LEGO Insiders/λογαριασμό LEGO σας, συμπεριλαμβανομένης της προβολής προϊόντων που εκτιμούμε ότι ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν.

Για τη δημιουργία στατιστικών και αναλυτικών στοιχείων βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, με σκοπό τη βελτίωση του προγράμματος LEGO Insiders και τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους αγοραστές και καταναλωτές μας, καθώς και για τους χρήστες του BrickLink ® που εγγράφονται. Ενδεικτικά, αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της μελλοντικής επιλογής ανταμοιβών και των αλλαγών πολιτικής του προγράμματος LEGO Insiders. Το πράττουμε αυτό προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε και να βελτιστοποιούμε τη «υγεία» του προγράμματος LEGO Insiders/των υπηρεσιών BrickLink, καθώς και να διαχειριζόμαστε, να αναπτύσσουμε και να προωθούμε το πρόγραμμα.

που εγγράφονται. Ενδεικτικά, αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της μελλοντικής επιλογής ανταμοιβών και των αλλαγών πολιτικής του προγράμματος LEGO Insiders. Το πράττουμε αυτό προκειμένου να μπορούμε να αξιολογούμε και να βελτιστοποιούμε τη «υγεία» του προγράμματος LEGO Insiders/των υπηρεσιών BrickLink, καθώς και να διαχειριζόμαστε, να αναπτύσσουμε και να προωθούμε το πρόγραμμα. Για την παροχή σχετικού μάρκετινγκ βάσει των ενδιαφερόντων και των προτιμήσεών σας, τόσο κατά την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας στα δικά μας επώνυμα κανάλια LEGO όσο και μέσω καναλιών τρίτων (π.χ. μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μηχανές αναζήτησης, ηλεκτρονικές αγορές).

Για να βρούμε/επιλέξουμε πιθανούς νέους πελάτες που μοιάζουν με τους τρέχοντες πελάτες μας («σωσίες») ή για να διασφαλίσουμε ότι οι τρέχοντες πελάτες μας δεν λαμβάνουν μη συναφή μηνύματα μάρκετινγκ («απόκρυψη»). Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, η οποία αφορά τη μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με τον λογαριασμό LEGO Insiders σας.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να σας παρέχουμε σχετικές πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τις πλατφόρμες μας.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση cookies από εμάς (στον βαθμό που έχει παρασχεθεί τέτοια συγκατάθεση).

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη δημιουργία στατιστικών και αναλυτικών στοιχείων βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, συνίσταται στη χρήση των δεδομένων σας για την καλύτερη κατανόηση των χαρακτηριστικών και των προτιμήσεων των υφιστάμενων πελατών μας και στην αξιοποίηση αυτών για τον εντοπισμό νέων πελατών με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς.

Το έννομο συμφέρον μας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, έγκειται στην κατανόηση της αποτελεσματικότητας των ενεργειών μάρκετινγκ εκτός των δικών μας καναλιών (π.χ. μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανών αναζήτησης ή ηλεκτρονικών αγορών).

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για να μας επιτρέψετε να κοινοποιούμε τα δεδομένα σας σε τρίτους με σκοπό τη στόχευσή σας με σχετικό περιεχόμενο μάρκετινγκ εκτός των δικών μας καναλιών (επαναστόχευση/remarketing ή εξαίρεση/suppression) ή τον εντοπισμό άλλων ατόμων με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς για την προβολή τέτοιου περιεχομένου («look-alike»), π.χ. μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μηχανών αναζήτησης ή ηλεκτρονικών αγορών.

Λογαριασμός LEGO ® Insiders/λογαριασμός LEGO – εξατομικευμένη εμπειρία και μάρκετινγκ Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Χρησιμοποιείτε τον λογαριασμό LEGO ® Insiders/λογαριασμό LEGO σας και, εφόσον μας έχετε παράσχει τη συγκατάθεσή σας, σας παρέχουμε σχετικό περιεχόμενο και εξατομικευμένες εμπειρίες. Δεδομένα Συναλλαγών και Δεδομένα Παρακολούθησης, εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει τη συνδρομή LEGO Insiders/τον λογαριασμό LEGO σε σχέση με αγορές, τα οποία περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες που περιηγείστε στο LEGO.com και τα προϊόντα στα οποία κάνετε κλικ όταν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό LEGO Insiders/λογαριασμό LEGO σας.

Πληροφορίες σχετικά με το ποια email ή άλλα μηνύματα μάρκετινγκ ανοίγετε και στα οποία κάνετε κλικ.

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies (στον βαθμό που έχετε συναινέσει στη χρήση cookies), συμπεριλαμβανομένων Τεχνικών Δεδομένων, Δεδομένων Παρακολούθησης και Δεδομένων Χρήσης.

Πληροφορίες σχετικά με τους διαγωνισμούς ή τις κληρώσεις στις οποίες συμμετέχετε.

Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα που έχετε καταχωρίσει στον λογαριασμό LEGO Insiders σας. Για να μπορούμε να εξατομικεύουμε αυτόματα το μάρκετινγκ και τις εμπειρίες που σας παρέχουμε, βάσει των προσωπικών σας ενδιαφερόντων, μέσω πρόβλεψης των προτιμήσεών σας με βάση τα προσωπικά σας δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τα υπόλοιπα πόντων Insiders, το ιστορικό εξαργύρωσης πόντων LEGO Insiders, τη δραστηριότητα μέλους LEGO Insiders, το ιστορικό αγορών, τις προτιμήσεις προϊόντων, δεδομένα περιήγησης μέσω cookies στο διαδίκτυο (εφόσον έχετε παράσχει ξεχωριστή συγκατάθεση), τα δεδομένα τοποθεσίας σας και κάθε άλλη πληροφορία που συνδέεται με τον λογαριασμό LEGO Insiders σας. Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με προηγμένες αναλύσεις. Η συγκατάθεσή σας μπορεί να παρασχεθεί είτε κατά τη δημιουργία λογαριασμού LEGO Insiders, μέσω επιλογής συγκατάθεσης (opt-in), είτε μέσω της σελίδας του λογαριασμού LEGO Insiders σας.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη ροή εξατομίκευσης στο LEGO.com.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη χρήση cookies από εμάς (στον βαθμό που έχει παρασχεθεί τέτοια συγκατάθεση).

Διαγωνισμοί, κληρώσεις, μάρκετινγκ και άλλες προσφορές Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Συμμετέχετε σε διαγωνισμό ή κλήρωση ή λαμβάνετε επικοινωνία από εμάς σχετικά με διαγωνισμούς, κληρώσεις, εκστρατείες ή προσφορές. Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων Για να διαχειριζόμαστε διαγωνισμούς και κληρώσεις.

Για να δημιουργούμε στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, με στόχο τον καθορισμό της κατάστασης της επιχείρησής μας και των διαφημιστικών εκστρατειών και των προωθητικών ενεργειών μας.

Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν κερδίσετε ένα βραβείο.

Για να εκπληρώσουμε κανονιστικές απαιτήσεις. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, η οποία αφορά τη μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού ή της κλήρωσης.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη δημιουργία στατιστικών και αναλυτικών στοιχείων βάσει Συγκεντρωτικών Δεδομένων, καθώς και σε σχέση με την επικοινωνία μαζί σας σε περίπτωση που κερδίσετε έπαθλο.

Νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του ΓΚΠΔ.

Τα κοινωνικά δίκτυα του oμίλου LEGO Group Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Να αλληλεπιδράτε με τα κοινωνικά δίκτυα του oμίλου LEGO Group (όπως την εφαρμογή LEGO ® Play, το LEGO Insiders Club, την κοινότητα LEGO Insiders, το LEGO Ideas, καθώς και λειτουργίες του BrickLink ® , όπως το πρόγραμμα BrickLink Studio, το BrickLink Designer Program Series και τα φόρουμ συζητήσεων BrickLink και BrickLink Studio). Πληροφορίες που έχετε καταστήσει διαθέσιμες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν σχόλια, εικόνες, σχέδια, αντιδράσεις, κοινοποιήσεις αναρτήσεων των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλο περιεχόμενο που δημιουργείται από χρήστες, για χρήστες του BrickLink: Δεδομένα αξιολογήσεων και σχολίων

Δεδομένα Φόρουμ

Τεχνικά Δεδομένα

Δεδομένα Παρακολούθησης

Δεδομένα Χρήσης

Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας.

Για την εποπτεία περιεχομένου και τον εντοπισμό ακατάλληλης συμπεριφοράς, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act), συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας περιεχομένου στα φόρουμ της κοινότητας BrickLink.

Για να διευκολύνει τις συζητήσεις και τις αλληλεπιδράσεις της κοινότητας.

Για να δημιουργούμε αναφορές και να αναλύουμε τη δέσμευση των χρηστών στην πλατφόρμα.

Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσετε τα νέα προϊόντα που θα λανσάρουμε.

Για να μπορείτε να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους χρήστες. Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την απάντηση στα ερωτήματά σας και την αναφορά και ανάλυση της αλληλεπίδρασης των χρηστών.

Νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την εποπτεία περιεχομένου και τις απαιτήσεις επαλήθευσης ηλικίας βάσει της εφαρμοστέας νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act).

Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, η οποία αφορά τη μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με το φόρουμ κοινότητας και την αγορά BrickLink.

Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, η οποία αφορά τη μεταξύ μας συμφωνία σχετικά με την εκχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με προηγμένες αναλύσεις και το περιεχόμενο που δημοσιεύετε στα κοινωνικά μας δίκτυα.

Κοινωνικά δίκτυα τρίτων Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Αλληλεπιδράτε με λειτουργίες κοινωνικής δικτύωσης τρίτων, όπως λειτουργίες «Μου αρέσει»*



Να αλληλεπιδράτε μαζί μας ή να παρέχετε σχόλια και ανατροφοδότηση σχετικά με το εμπορικό μας σήμα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Για παράδειγμα, όταν σχολιάζετε αναρτήσεις μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παρέχετε σχόλια ή ανατροφοδότηση σχετικά με προϊόντα ή δραστηριότητες LEGO ® σε άλλες δημόσιες σελίδες ή αναρτήσεις. Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν κοινοποιήσεων αναρτήσεων των λογαριασμών μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή άλλου περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες.

Αναλυτικά δεδομένα απόδοσης για αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ψηφιακές διαφημίσεις.

Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων

Δεδομένα Προφίλ

Δεδομένα αξιολογήσεων και σχολίων Για να δημιουργούμε αναφορές και να αναλύουμε τη δέσμευση των χρηστών με το περιεχόμενο που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα(ες).

Για να σας δώσουμε την ευκαιρία να επηρεάσετε τα νέα προϊόντα που θα λανσάρουμε.

Για να μας επιτρέπεται να συγκεντρώνουμε τα μηνύματα που λαμβάνουμε μέσω πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης σε ένα κεντρικό σύστημα, ώστε να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε πιο αποτελεσματικά στα άτομα, σύμφωνα με την εικόνα και τις αξίες της μάρκας μας.

Για την άντληση γνώσεων με σκοπό την κατανόηση της αντίληψης για τη μάρκα μας και των δημογραφικών χαρακτηριστικών των ατόμων που αλληλεπιδρούν με τη μάρκα μας και παρέχουν σχόλια ή ανατροφοδότηση σχετικά με αυτή σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την ανάλυση και την αναφορά της αλληλεπίδρασης των χρηστών και της απόδοσης των αναρτήσεων. *Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να χρησιμοποιούν προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από τον λογαριασμό της LEGO Group στην πλατφόρμα τους για δικούς τους σκοπούς, όπως περιγράφεται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου τους. Έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, όταν αυτό είναι αναγκαίο για την άντληση γνώσεων σχετικά με την αντίληψη της μάρκας μας και τα άτομα που αλληλεπιδρούν με αυτή και παρέχουν ανατροφοδότηση, καθώς και για την παροχή πιο αποτελεσματικής υποστήριξης πελατών, σύμφωνα με την εικόνα και τις αξίες της μάρκας μας.

Εκδηλώσεις ζωντανής ροής (στο κατάστημα και στο διαδίκτυο) Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Συμμετέχετε απευθείας ή περιλαμβάνεστε στο κοινό ή στο φόντο μιας εκδήλωσης ζωντανής ροής κατά λάθος.*



*Οι περιοχές θα επισημαίνονται με σαφήνεια και θα λαμβάνουμε συγκατάθεση από τα άτομα που περιλαμβάνονται άμεσα. Ζωντανή βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης, η οποία περιλαμβάνει άτομα στην περιοχή που βιντεοσκοπείται. Δεδομένα Ταυτότητας Δεδομένα Επικοινωνίας Δεδομένα παρακολούθησης Δεδομένα Κοινωνικών Μέσων Για να μπορούμε να φιλοξενούμε εκδηλώσεις ζωντανής ροής για να αλληλεπιδρούμε με τους καταναλωτές.

Να επιτρέπεται στους καταναλωτές να αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω ζωντανής συνομιλίας (live chat) κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης (live stream).

Για την επαλήθευση της ταυτότητας των πωλητών και την πρόληψη απάτης στην αγορά. Με τη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την άμεση συμμετοχή σας σε τέτοιες ζωντανές μεταδόσεις (live streaming).

Έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την τυχαία καταγραφή προσώπων στο κοινό ή στο φόντο ζωντανής μετάδοσης (live streaming), χωρίς να αποτελούν το κύριο αντικείμενο της καταγραφής.

Βιντεοεπιτήρηση και συλλογή εικόνων (σε καταστήματα και άλλους σχετικούς χώρους της LEGO Group) Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Επισκέπτεστε Καταστήματα LEGO ® ή άλλη δημόσια προσβάσιμη εγκατάσταση της LEGO Group. Να επισκέπτεστε τα LEGO ® Discovery Centers και τα LEGOLAND ® Discovery Centers. Υλικό βίντεο από τις εγκαταστάσεις μας. Δεδομένα Εικόνας ή Ταυτότητας Επιπλέον, όταν επισκέπτεστε τα LEGO ® Discovery Centers και τα LEGOLAND ® Discovery Centers: Πλάνα από κάμερα σώματος Λεπτομέρειες σχετικά με τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων Βιομετρικά δεδομένα (τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου) Για την πρόληψη και τεκμηρίωση ποινικών παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της βίαιης εισόδου, της ληστείας, της κλοπής, της επίθεσης ή της απάτης και για την παροχή ασφάλειας στους υπαλλήλους.

Για την ανάλυση της ροής επισκεπτών, της διάταξης του καταστήματος και των παρεχόμενων υπηρεσιών εντός καταστήματος, με σκοπό την παροχή της βέλτιστης δυνατής εμπειρίας επίσκεψης.

Για να αναγνωρίσετε το σωστό άτομο στις φωτογραφίες της βόλτας. Έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την πρόληψη παραβιάσεων της νομοθεσίας ή την τέλεση αξιόποινων πράξεων σε χώρους LEGO ® .

. Όταν χρησιμοποιούμε βιομετρικά δεδομένα, βασιζόμαστε στο άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, δηλαδή η επεξεργασία είναι αναγκαία για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων. Χρησιμοποιήστε το Mosaic Maker ή το Minifigure Factory Υλικό βίντεο από τις εγκαταστάσεις μας

Δεδομένα Εικόνας ή Ταυτότητας Για να επιτρέπεται στο Mosaic Maker ή στο Minifigure Factory να δημιουργεί την εικόνα ή την ετικέτα που έχει ζητήσει ο καταναλωτής. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, προκειμένου να καταστεί δυνατή η παροχή της υπηρεσίας που έχει ζητηθεί ειδικά από τον καταναλωτή. Χρησιμοποιείτε τις εγκαταστάσεις στάθμευσης στους χώρους των LEGO ® Discovery Centers και LEGOLAND ® Discovery Centers. Στοιχεία αριθμών κυκλοφορίας οχημάτων

Αυτόματη αναγνώριση πινακίδων κυκλοφορίας (ANPR), η οποία περιλαμβάνει: Ορισμένα από τα LEGO ® Discovery Centers και LEGOLAND ® Discovery Centers διαθέτουν σύστημα αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (ANPR), το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της εισόδου στους χώρους στάθμευσης. Έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη διαχείριση της εισόδου οχημάτων στους χώρους στάθμευσης των LEGO ® Discovery Centers και LEGOLAND ® Discovery Centers. Να χρησιμοποιείτε τα αξιοθέατά μας στα LEGO ® Discovery Centers και LEGOLAND ® Discovery Centers. Εικόνα Ορισμένα αξιοθέατα προσφέρουν υπηρεσίες φωτογράφισης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, τις οποίες μπορείτε να αγοράσετε. Έννομα συμφέροντα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την προώθηση και το μάρκετινγκ της μάρκας μας. Οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν τις δικές τους φωτογραφίες σε ορισμένα αξιοθέατα. Υπάρχουν πινακίδες σε χώρους όπου λειτουργούν υπηρεσίες φωτογραφίας.

Επιχειρηματικοί εταίροι και εμπορικές σχέσεις Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Να συνάπτετε εμπορική σχέση μαζί μας ως εταιρεία ή ως ιδιώτης. Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών

Δεδομένα προφίλ

Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε

Δεδομένα Επαλήθευσης Πωλητή Για να μπορούμε να διαχειριζόμαστε την εμπορική σχέση μαζί σας ή με την εταιρεία σας.

Για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας στην εμπορική σχέση. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας είναι να διαχειριστούμε τη σχέση μας με εσάς ή την εταιρεία σας. Να επιλέξετε να συμμετάσχετε ως πωλητής στην ηλεκτρονική μας αγορά στο BrickLink ® . Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Δεδομένα Συναλλαγών

Δεδομένα Προφίλ

Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε

Δεδομένα Επαλήθευσης Πωλητή Για τη διενέργεια αυτοματοποιημένης αξιολόγησης κινδύνου για συναλλαγές στην ηλεκτρονική αγορά. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη μεταξύ μας συμβατική σχέση.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας συνίσταται στην πρόληψη της απάτης, στη διασφάλιση της ασφάλειας της πλατφόρμας και στη διενέργεια αξιολογήσεων κινδύνου για συναλλαγές στην ηλεκτρονική αγορά.

Νομική υποχρέωση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (γ) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη συμμόρφωσή μας με τη νομοθεσία που αφορά, ενδεικτικά, την επίλυση διαφορών και την πρόληψη απάτης.

Έρευνα Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Συμμετέχετε σε έρευνες, ομάδες εστίασης ή άλλη έρευνα. Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Φωτογραφίες ή βίντεο (εάν η έρευνα διεξάγεται αυτοπροσώπως)

Δεδομένα αξιολόγησης και σχολίων

Άλλες προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε Για να βελτιώσουμε τα υφιστάμενα προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Για την ανάπτυξη και τη βελτίωση νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με τη δήλωση συναίνεσης/αποδοχής συμμετέχοντος σε έρευνα αγοράς.

Συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, για οποιαδήποτε χρήση των απαντήσεων σε έρευνες που παρέχονται από τον συμμετέχοντα στο πλαίσιο εξατομικευμένου άμεσου μάρκετινγκ που στοχεύει ειδικά τον ίδιο.

Έννομο συμφέρον, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (στ) του ΓΚΠΔ, για τη χρήση των δεδομένων και των αναλυτικών στοιχείων που συλλέγονται σε συγκεντρωτικό επίπεδο, με σκοπό την ανάπτυξη και/ή τη βελτίωση νέων ή υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αλληλεπίδραση με τα LEGO ® Discovery Centers και τα LEGOLAND ® Discovery Centers Τι κάνετε Τι συλλέγουμε Γιατί το συλλέγουμε Νομική βάση σε περίπτωση διαμονής στην ΕΕ/ΕΟΧ Επισκεφθείτε τα LEGO ® Discovery Centers και τα LEGOLAND ® Discovery Centers.

Discovery Centers και τα LEGOLAND Discovery Centers. Κάντε κράτηση για VIP πακέτα Δεδομένα Ταυτότητας

Δεδομένα Επικοινωνίας

Λοιπά προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε (συμπεριλαμβανομένων στοιχείων ειδικών περιστάσεων, διατροφικών απαιτήσεων, αναγκών προσβασιμότητας και ειδικών αιτημάτων). Για την εξυπηρέτηση ειδικών περιστάσεων, διατροφικών απαιτήσεων, αναγκών προσβασιμότητας και ειδικών αιτημάτων. Εκτέλεση σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (β) του ΓΚΠΔ, σε σχέση με την παροχή των υπηρεσιών που έχετε αγοράσει.

Συγκατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο (α) και το άρθρο 9 παράγραφος 2 στοιχείο (α) του ΓΚΠΔ, σχετικά με την επεξεργασία τυχόν δεδομένων ειδικών κατηγοριών που ενδέχεται να επιλέξετε να μας κοινοποιήσετε.

Θα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι εύλογα αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα συλλέξαμε, συμπεριλαμβανομένων σκοπών συμμόρφωσης με τυχόν νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή υποχρεώσεις αναφοράς. Ενδέχεται να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε περίπτωση καταγγελίας ή εάν εύλογα πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα δικαστικής προσφυγής σε σχέση με τη σχέση μας μαζί σας. Για να καθορίσουμε την κατάλληλη περίοδο διατήρησης προσωπικών δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη την ποσότητα, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο βλάβης από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και κατά πόσον μπορούμε να επιτύχουμε αυτούς τους σκοπούς με άλλα μέσα, και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, φορολογικές, λογιστικές ή άλλες απαιτήσεις. Χρήση εργαλείων AI Χρησιμοποιούμε εργαλεία AI για σκοπούς επιχειρησιακής αποδοτικότητας και ανάλυσης. Η AI χρησιμοποιείται: Για την ανάλυση email ή/και περιεχομένου που έχετε παράσχει στη LEGO, όπως για την πρόταση απαντήσεων που παρέχουμε στους επισκέπτες και για τη διευκόλυνση της εσωτερικής διαχείρισης του περιεχομένου, π.χ. μέσω της παροχής περίληψης ενός email. Όπου χρησιμοποιούνται, όλες οι απαντήσεις ελέγχονται από τη LEGO πριν αποσταλούν και τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σύμφωνα με τους αρχικούς σκοπούς για τους οποίους παρασχέθηκαν και/ή υποβάλλονται σε επεξεργασία, όπως ορίζεται στην παρούσα ενημέρωση.

Για τη δρομολόγηση των αιτημάτων υποστήριξής σας μέσω της αρχικής αλληλεπίδρασης με chatbot υποστήριξης – θα σας ενημερώνουμε όταν πρόκειται να αλληλεπιδράσετε με chatbot πριν από την έναρξη της επικοινωνίας.

Από την ελεγμένη αλυσίδα προμηθευτών μας στο πλαίσιο των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρουν.

Για την παροχή αναλύσεων σχετικά με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε εργαλεία αναλύσεων AI για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεων.

Για την ανάλυση και την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη βελτίωση της αποδοτικότητας των διαδικασιών.

Για την ανάλυση δεδομένων σε σχέση με την επιχειρησιακή απόδοση και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες.

Για την αυτοματοποίηση διαδικασιών στους χώρους των αξιοθέατών μας, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών (αποκλειστικά σε σχέση με τα LEGO ® Discovery Centers και LEGOLAND ® Discovery Centers).

Discovery Centers και LEGOLAND Discovery Centers). Για την παροχή chatbot στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης πελατών μας. #### Χρήση εσωτερικών εργαλείων AI για τη δημιουργία περιλήψεων

Χρησιμοποιούμε εσωτερικά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να βοηθούμε τους εργαζομένους της Εξυπηρέτησης Πελατών μας να συνοψίζουν τις αλληλεπιδράσεις με πελάτες μέσω τηλεφώνου ή συνομιλίας (chat). Όταν καταγράφουμε τηλεφωνικές κλήσεις ή συνομιλίες (chat), τα εν λόγω εργαλεία δεν καταγράφουν ούτε συλλέγουν κλήσεις ή συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο· μετά την ολοκλήρωση μιας κλήσης ή συνομιλίας, η ηχογράφηση της κλήσης ή τα κείμενα της συνομιλίας ενδέχεται να εισαχθούν στο εργαλείο AI αποκλειστικά για τη δημιουργία σύνοψης. Το εργαλείο AI χρησιμοποιείται αποκλειστικά για σκοπούς σύνοψης και ανάλυσης, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, την παρακολούθηση της απόδοσης και την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τα πρότυπά μας. Το εργαλείο AI δεν λαμβάνει αυτοματοποιημένες αποφάσεις που παράγουν έννομα ή παρόμοιας σημασίας αποτελέσματα. Όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από τους ανθρώπινους συμβούλους μας.

Για τις τηλεφωνικές κλήσεις, παρέχουμε προφορική ενημέρωση στην αρχή κάθε κλήσης, σύμφωνα με την οποία η κλήση ενδέχεται να καταγραφεί και να απομαγνητοφωνηθεί με τη χρήση AI. Μπορείτε να συναινέσετε πατώντας το 1 ή παραμένοντας στη γραμμή ή να εξαιρεθείτε πατώντας το 2 Για τις συνομιλίες μέσω chat, εμφανίζεται σχετική ενημέρωση στην αρχή της συνεδρίας, με την οποία σας γνωστοποιείται ότι η συνομιλία ενδέχεται να καταγραφεί και να απομαγνητοφωνηθεί με τη χρήση AI. Με τη συνέχιση της χρήσης του chat παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την εν λόγω επεξεργασία. Σε ποιον θα κοινοποιήσει η LEGO Group προσωπικά δεδομένα; Κοινοποίηση πληροφοριών σε εταιρείες της LEGO Group Ενδέχεται, μερικές φορές, οι θυγατρικές εταιρείες μας (οι άλλες εταιρείες στη LEGO Group) να χρειάζονται πρόσβαση στις πληροφορίες σας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε εσάς εκ μέρους μας ή για δικό τους λογαριασμό. Χρειάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε εμείς ή αυτοί να μπορούν να εκτελέσουν τις δραστηριότητες που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα, συμπεριλαμβανομένου ως παράδειγμα: Να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που ζητήσατε

Να έρχονται σε επαφή μαζί σας σχετικά με τον λογαριασμό ή τις συναλλαγές σας

Να σας αποστέλλουν πληροφορίες σχετικά με τους ιστοτόπους, τις εφαρμογές και τις πολιτικές μας

Να σας αποστέλλουν μηνύματα άμεσου μάρκετινγκ

Για την αποστολή καταλόγων προϊόντων και άλλου έντυπου υλικού μάρκετινγκ

Να επεξεργάζεται πληροφορίες τις οποίες η θυγατρική έχει συμβατικά αναλάβει να επεξεργάζεται για λογαριασμό μας, όπως, ενδεικτικά, την εκτέλεση μιας παραγγελίας που έχετε υποβάλει, τη διαχείριση του λογαριασμού LEGO ® σας, της δραστηριότητάς σας στο LEGO Insiders και/ή τη διαχείριση των προτιμήσεών σας στο Κέντρο Προτιμήσεων στο LEGO.com ή στις ρυθμίσεις cookies μας

σας, της δραστηριότητάς σας στο LEGO Insiders και/ή τη διαχείριση των προτιμήσεών σας στο Κέντρο Προτιμήσεων στο LEGO.com ή στις ρυθμίσεις cookies μας Εσωτερική έρευνα, ανάλυση στοιχείων και δημιουργία αναφορών

Να ταυτοποιούν, να ελέγχουν και να σταματούν τυχόν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να παραβιάσουν τις πολιτικές μας ή τον νόμο. Οι μεταβιβάσεις σε εταιρείες της LEGO Group εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου βασίζονται σε Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες. Κοινοποίηση πληροφοριών σε άλλες εταιρείες Παρακαλούμε δείτε παρακάτω τη λίστα κατηγοριών αξιόπιστων τρίτων με τους οποίους ενδέχεται να κοινοποιούμε τις πληροφορίες σας. Κοινοποιούμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους/προμηθευτές στις ακόλουθες κατηγορίες: Πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (IT). Χρησιμοποιούμε μια σειρά από αξιόπιστους συνεργάτες παγκοσμίως για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πλατφορμών ηλεκτρονικής αγοράς, τόσο για δραστηριότητες που απευθύνονται σε πελάτες και συνεργάτες όσο και για τα εσωτερικά μας συστήματα πληροφορικής και διοίκησης.

Χρησιμοποιούμε μια σειρά από αξιόπιστους συνεργάτες παγκοσμίως για την παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και διαχείρισης συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων παρόχων πλατφορμών ηλεκτρονικής αγοράς, τόσο για δραστηριότητες που απευθύνονται σε πελάτες και συνεργάτες όσο και για τα εσωτερικά μας συστήματα πληροφορικής και διοίκησης. Παγκόσμιοι πάροχοι πληρωμών και συνεργάτες επεξεργασίας πληρωμών. Οι πάροχοι αυτοί μας βοηθούν να διασφαλίζουμε μια ασφαλή και αποδοτική διαδικασία πληρωμών, τόσο διαδικτυακά όσο και στα καταστήματά μας, καθώς και μέσω τιμολόγησης ή τραπεζικών μεταφορών και συναλλαγών στην ηλεκτρονική αγορά.

Οι πάροχοι αυτοί μας βοηθούν να διασφαλίζουμε μια ασφαλή και αποδοτική διαδικασία πληρωμών, τόσο διαδικτυακά όσο και στα καταστήματά μας, καθώς και μέσω τιμολόγησης ή τραπεζικών μεταφορών και συναλλαγών στην ηλεκτρονική αγορά. Συνεργάτες αποθήκευσης στο cloud. Αποθηκεύουμε τα δικά μας και τα δικά σας δεδομένα σε ασφαλή κέντρα δεδομένων.

Αποθηκεύουμε τα δικά μας και τα δικά σας δεδομένα σε ασφαλή κέντρα δεδομένων. Πάροχοι CDN. Χρησιμοποιούμε Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (Content Delivery Network – CDN) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ασφάλειας του ιστότοπού μας. Ένα CDN συμβάλλει στην αποδοτική διανομή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας διακομιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ορισμένα από τα δεδομένα σας (όπως η διεύθυνση IP και πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης) ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο CDN μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία και αξιόπιστη παράδοση του περιεχομένου μας.

Χρησιμοποιούμε Δίκτυο Παράδοσης Περιεχομένου (Content Delivery Network – CDN) για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και της ασφάλειας του ιστότοπού μας. Ένα CDN συμβάλλει στην αποδοτική διανομή περιεχομένου, χρησιμοποιώντας διακομιστές που βρίσκονται σε διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες. Αυτό σημαίνει ότι, όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, ορισμένα από τα δεδομένα σας (όπως η διεύθυνση IP και πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης) ενδέχεται να υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον πάροχο CDN μας, προκειμένου να διασφαλίζεται η ταχεία και αξιόπιστη παράδοση του περιεχομένου μας. Συνεργάτες και οργανισμοί πρόληψης και ανίχνευσης απάτης. Οι συνεργάτες αυτοί συνεργάζονται με τη LEGO Group για να διασφαλίζεται ότι ο όμιλος LEGOGroup δεν υφίσταται απάτη, καθώς και για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης στην ηλεκτρονική αγορά.

Οι συνεργάτες αυτοί συνεργάζονται με τη LEGO Group για να διασφαλίζεται ότι ο όμιλος LEGOGroup δεν υφίσταται απάτη, καθώς και για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης στην ηλεκτρονική αγορά. Συνεργάτες αποθήκευσης, συσκευασίας, αποστολής και παράδοσης. Μας βοηθούν να παραδώσουμε τα προϊόντα μας στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας.

Μας βοηθούν να παραδώσουμε τα προϊόντα μας στους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες μας. Συνεργάτες εκτύπωσης καταλόγων, αποστολής και ταχυδρομικών υπηρεσιών. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ότι κατάλογοι, περιοδικά ή άλλο έντυπο υλικό μάρκετινγκ φτάνουν σε εσάς.

Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διασφαλίζουμε ότι κατάλογοι, περιοδικά ή άλλο έντυπο υλικό μάρκετινγκ φτάνουν σε εσάς. Συνεργάτες μεσιτείας δεδομένων και συγκέντρωσης δεδομένων. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να προσεγγίζουμε δυνητικούς νέους αγοραστές με καταλόγους, περιοδικά και άλλο έντυπο ή διαδικτυακό υλικό μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μας βοηθούν επίσης να αποτρέψουμε π.χ. την ταυτόχρονη αποστολή περισσότερων του ενός καταλόγου LEGO ® σε εσάς.

Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να προσεγγίζουμε δυνητικούς νέους αγοραστές με καταλόγους, περιοδικά και άλλο έντυπο ή διαδικτυακό υλικό μάρκετινγκ και διαφήμισης. Μας βοηθούν επίσης να αποτρέψουμε π.χ. την ταυτόχρονη αποστολή περισσότερων του ενός καταλόγου σε εσάς. Συνεργάτες μάρκετινγκ και διαφήμισης . Μας βοηθούν να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και εκστρατείες όταν αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group σε διαδικτυακές πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καταστήματα ή αλλού. Μας βοηθούν επίσης να βρούμε νέους πιθανούς αγοραστές για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ (ονομάζονται επίσης «σωσίες») ή να διασφαλίσουμε ότι δεν αποστέλλουμε ένα μήνυμα μάρκετινγκ σε αγοραστές που δεν ενδιαφέρονται για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία (ονομάζεται επίσης «απόκρυψη»).

. Μας βοηθούν να έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις, προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και εκστρατείες όταν αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group σε διαδικτυακές πλατφόρμες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε καταστήματα ή αλλού. Μας βοηθούν επίσης να βρούμε νέους πιθανούς αγοραστές για την αποστολή μηνυμάτων μάρκετινγκ (ονομάζονται επίσης «σωσίες») ή να διασφαλίσουμε ότι δεν αποστέλλουμε ένα μήνυμα μάρκετινγκ σε αγοραστές που δεν ενδιαφέρονται για το εν λόγω προϊόν ή υπηρεσία (ονομάζεται επίσης «απόκρυψη»). Συνεργάτες B2B, συμπεριλαμβανομένων της Merlin Entertainments και των συνεργατών LEGO ® Certified Stores. Μας βοηθούν να υλοποιούμε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και καμπάνιες, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επιβράβευσης LEGO ® Insiders ή του LEGO Family Club, καθώς και να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και αναλύσεις αγοραστικής συμπεριφοράς.

Μας βοηθούν να υλοποιούμε προωθητικές ενέργειες, κληρώσεις, διαγωνισμούς και καμπάνιες, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος επιβράβευσης Insiders ή του LEGO Family Club, καθώς και να παρέχουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις και αναλύσεις αγοραστικής συμπεριφοράς. Συνεργάτες μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διαδικτυακές πλατφόρμες αναζήτησης. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διατηρούμε παρουσία στις πλατφόρμες όπου βρίσκεστε, να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group σε αυτές, να παρέχουμε εξατομικευμένο μάρκετινγκ των προϊόντων μας, καθώς και να αποκτούμε ευρύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αγοραστές και οι καταναλωτές μας αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω των εν λόγω πλατφορμών και συνεργατών, της αντίληψης για τη μάρκα μας και των τύπων ατόμων που αλληλεπιδρούν με αυτή και παρέχουν ανατροφοδότηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διατηρούμε παρουσία στις πλατφόρμες όπου βρίσκεστε, να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group σε αυτές, να παρέχουμε εξατομικευμένο μάρκετινγκ των προϊόντων μας, καθώς και να αποκτούμε ευρύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αγοραστές και οι καταναλωτές μας αλληλεπιδρούν μαζί μας μέσω των εν λόγω πλατφορμών και συνεργατών, της αντίληψης για τη μάρκα μας και των τύπων ατόμων που αλληλεπιδρούν με αυτή και παρέχουν ανατροφοδότηση σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τρίτοι πάροχοι που μας βοηθούν στην παροχή υποστήριξης πελατών και στην άντληση αναλύσεων/γνώσεων (insights). Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να λαμβάνουμε Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, να κατανοούμε την αντίληψη για τη μάρκα μας, να δημιουργούμε αναλύσεις σχετικά με τα άτομα που αλληλεπιδρούν μαζί μας και παρέχουν ανατροφοδότηση για τη μάρκα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να παρέχουμε πιο αποτελεσματική υποστήριξη πελατών.

Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να λαμβάνουμε Δεδομένα Κοινωνικών Δικτύων από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, να κατανοούμε την αντίληψη για τη μάρκα μας, να δημιουργούμε αναλύσεις σχετικά με τα άτομα που αλληλεπιδρούν μαζί μας και παρέχουν ανατροφοδότηση για τη μάρκα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και να παρέχουμε πιο αποτελεσματική υποστήριξη πελατών. Πάροχοι ερευνών, ερωτηματολογίων και αξιολογήσεων προϊόντων. Μας βοηθούν να λαμβάνουμε τα εξαιρετικά σημαντικά σχόλιά σας σχετικά με την LEGO ® εμπειρία σας!

Μας βοηθούν να λαμβάνουμε τα εξαιρετικά σημαντικά σχόλιά σας σχετικά με την εμπειρία σας! Φορολογικές και τελωνειακές αρχές, ρυθμιστικές αρχές και λοιπές αρχές σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτές απαιτούν την αναφορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις.

Αυτές απαιτούν την αναφορά των δραστηριοτήτων επεξεργασίας σε ορισμένες περιπτώσεις. Επαγγελματικοί σύμβουλοι. Περιλαμβάνουν δικηγόρους, τραπεζικούς, ελεγκτές και ασφαλιστές σε όλο τον κόσμο. Οι συνεργάτες αυτοί παρέχουν στη LEGO Group υπηρεσίες συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την επαλήθευση «γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC). Κοινοποιούμε δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες για τη διενέργεια ελέγχων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και «γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC) για όλους τους πωλητές στο BrickLink ® , με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη χρηματοοικονομική νομοθεσία και την πρόληψη δόλιων ενεργειών.

Οι συνεργάτες αυτοί παρέχουν στη LEGO Group υπηρεσίες συμβουλευτικές, τραπεζικές, νομικές, ασφαλιστικές και λογιστικές, συμπεριλαμβανομένων συνεργατών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και την επαλήθευση «γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC). Κοινοποιούμε δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες για τη διενέργεια ελέγχων καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και «γνώριζε τον πελάτη σου» (KYC) για όλους τους πωλητές στο BrickLink , με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη χρηματοοικονομική νομοθεσία και την πρόληψη δόλιων ενεργειών. Συνεργάτες πλατφόρμας τυχερών παιχνιδιών. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διατηρούμε παρουσία, να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group και να συνδέουμε τον λογαριασμό LEGO ® σας με τον λογαριασμό πλατφόρμας παιχνιδιών, όπου αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη.

Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν να διατηρούμε παρουσία, να σας επιτρέπουμε να αλληλεπιδράτε με τη LEGO Group και να συνδέουμε τον λογαριασμό σας με τον λογαριασμό πλατφόρμας παιχνιδιών, όπου αυτή η λειτουργικότητα είναι διαθέσιμη. Διαδικτυακοί συνεργάτες του Marketplace. Συμπεριλαμβανομένων τρίτων πωλητών και αγοραστών του BrickLink ® , παρόχων επεξεργασίας πληρωμών, υπηρεσιών επίλυσης διαφορών, συντονιστών κοινοτικών φόρουμ και υπηρεσιών επαλήθευσης πωλητών. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν στη λειτουργία της Αγοράς και των Υπηρεσιών BrickLink ® , στη διευκόλυνση συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών, στην επαλήθευση της ταυτότητας πωλητών μέσω ελέγχου εγγράφων, στην επίλυση διαφορών συναλλαγών και στη διατήρηση ασφαλών χώρων κοινότητας.

Συμπεριλαμβανομένων τρίτων πωλητών και αγοραστών του BrickLink , παρόχων επεξεργασίας πληρωμών, υπηρεσιών επίλυσης διαφορών, συντονιστών κοινοτικών φόρουμ και υπηρεσιών επαλήθευσης πωλητών. Οι συνεργάτες αυτοί μας βοηθούν στη λειτουργία της Αγοράς και των Υπηρεσιών BrickLink , στη διευκόλυνση συναλλαγών μεταξύ αγοραστών και πωλητών, στην επαλήθευση της ταυτότητας πωλητών μέσω ελέγχου εγγράφων, στην επίλυση διαφορών συναλλαγών και στη διατήρηση ασφαλών χώρων κοινότητας. Αγοραστές και Πωλητές στο BrickLink ® Marketplace. Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας στους πωλητές για σκοπούς εκτέλεσης παραγγελιών, ενώ αντίστοιχα οι αγοραστές μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία επικοινωνίας των πωλητών.

Κοινοποιούμε τα δεδομένα σας στους πωλητές για σκοπούς εκτέλεσης παραγγελιών, ενώ αντίστοιχα οι αγοραστές μπορούν να βλέπουν τα στοιχεία επικοινωνίας των πωλητών. Χρήστες του Φόρουμ. Εάν συμμετέχετε στα Φόρουμ BrickLink ® , οποιαδήποτε πληροφορία δημοσιεύετε θα είναι διαθέσιμη σε όλους τους χρήστες των φόρουμ, συμπεριλαμβανομένων και δημόσιων χρηστών που δεν είναι συνδεδεμένοι. Παροχέας υπηρεσιών φωτογραφίας. - Όταν συμμετέχετε σε κάποιο από τα αξιοθέατά μας, χρησιμοποιούμε αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών φωτογράφισης για την καταγραφή εικόνων της εμπειρίας σας. Άλλες χρήσεις και γνωστοποιήσεις Επίσης, θα χρησιμοποιήσουμε και θα γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα όπως πιστεύουμε ότι είναι απαραίτητο ή κατάλληλο: α) για να συμμορφωθούμε με την ισχύουσα νομοθεσία (η οποία μπορεί να περιλαμβάνει νόμους εκτός της χώρας στην οποία ζείτε)· β) για να ανταποκριθούμε σε αιτήματα δημόσιων και κυβερνητικών αρχών (στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται αρχές εκτός της χώρας στην οποία ζείτε)· γ) για να συνεργαστούμε με τις αρχές επιβολής του νόμου· (δ) για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιωτικής ζωής, της ασφάλειας ή της περιουσίας μας, καθώς και των θυγατρικών μας, τη δική σας ή άλλων. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε, να κοινοποιήσουμε ή να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα σε τρίτους σε περίπτωση ενδεχόμενης ή πραγματικής αναδιοργάνωσης, συγχώνευσης, πώλησης, κοινοπραξίας ή εκχώρησης. Μεταφορές σε τρίτες χώρες Η LEGO Group δραστηριοποιείται σε παγκόσμιο επίπεδο και ενδέχεται να διαβιβάζει προσωπικά δεδομένα σε τοποθεσία εκτός της χώρας στην οποία διαμένετε ή εκτός της χώρας όπου σας παρέχονται οι υπηρεσίες.

Η LEGO Group αποθηκεύει όλα τα προσωπικά δεδομένα σε διακομιστές που βρίσκονται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ).

Όπου αυτό είναι αναγκαίο (π.χ. για την παροχή υπηρεσιών σε εσάς), τα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να διαβιβάζονται σε –ή να είναι προσβάσιμα από– τοποθεσίες που μπορεί να περιλαμβάνουν το Ηνωμένο Βασίλειο, την Αυστραλία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, τη Μαλαισία, το Μεξικό, τη Σιγκαπούρη, τη Νότια Κορέα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Χονγκ Κονγκ. Όπου και αν διαβιβάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, διασφαλίζουμε το ίδιο επίπεδο προστασίας, ανεξαρτήτως του τόπου επεξεργασίας τους, μέσω της εφαρμογής κατάλληλων συμβατικών, τεχνικών και/ή οργανωτικών μέτρων διασφάλισης.

Εάν διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε παρόμοιο επίπεδο προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εξασφαλίζοντας ότι πληρούται τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η Επιτροπή της ΕΕ αποφάσισε ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας στην εν λόγω χώρα· ή

Ισχύουν Δεσμευτικοί Εταιρικοί Κανόνες (BCR) (για διεταιρικές διαβιβάσεις)· ή

Χρησιμοποιούνται Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες («πρότυπες ρήτρες της ΕΕ»), ή

Ισχύουν εξαιρέσεις σε ειδικές περιπτώσεις, όπως η εκπλήρωση μιας σύμβασης μαζί σας ή η συγκατάθεσή σας για τη συγκεκριμένη διαβίβαση.

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: COOKIES ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (‘COOKIES’) Τα cookies είναι μικρά αρχεία δεδομένων τα οποία αποθηκεύει στον υπολογιστή ή στη συσκευή σας το πρόγραμμα περιήγησης που διαθέτετε. Το cookie καθαυτό δεν περιέχει ούτε συλλέγει πληροφορίες. Ωστόσο, όταν αναγνωστεί από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης web, μπορεί να βοηθήσει έναν ιστότοπο να παρέχει πιο φιλικές προς τον χρήστη υπηρεσίες – για παράδειγμα, να θυμάται προηγούμενες αγορές ή λεπτομέρειες λογαριασμού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies και τον τρόπο διαχείρισής τους, παρακαλούμε διαβάστε την πλήρη [Πολιτική Cookies][7] και τη [Δήλωση Cookies][8] ή κάντε κλικ στις ρυθμίσεις cookies στο LEGO.com ή στο ψηφιακό παιχνίδι ή την εφαρμογή (όπου εφαρμόζεται).

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ Πληροφορίες για τους γονείς: πώς χειρίζεται η LEGO Group τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών Η ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο Μέγιστο μέλημά μας είναι να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά είναι ασφαλή στο διαδίκτυο και διαθέτουμε επιπλέον διαδικασίες απορρήτου για να είμαστε σίγουροι ότι οι μικροί θαυμαστές μας είναι ασφαλείς όταν χρησιμοποιούν τα διαδικτυακά κανάλια μας. Στην πραγματικότητα, μερικά χαρακτηριστικά διαθέτουν ηλικιακές πύλες για να μην μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν τέτοια χαρακτηριστικά κατά λάθος. Λαμβάνουμε επίσης όλα τα εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι δεν συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε ή επεξεργαζόμαστε εν αγνοία μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά που ενδέχεται να χρησιμοποιούν αυτά τα χαρακτηριστικά χωρίς κατάλληλη γονική συναίνεση. Συμμετέχουμε σε ένα πρόγραμμα ψηφιακής ασφάλειας των παιδιών, το οποίο ελέγχει την εταιρεία μας σε ετήσια βάση για να διασφαλιστεί ότι ακολουθούμε τους κανόνες που αφορούν τη διαδικτυακή αλληλεπίδραση με παιδιά. Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα, ζητούμε γονική συγκατάθεση για κάθε άτομο κάτω των 16 ετών (ή μεγαλύτερης ηλικίας, σε δικαιοδοσίες όπου το απαιτεί η τοπική νομοθεσία). Για το BrickLink®, οι χρήστες πρέπει να είναι 18 ετών (ή μεγαλύτερης ηλικίας, σε δικαιοδοσίες όπου το απαιτεί η τοπική νομοθεσία) για να εγγραφούν ως αγοραστές ή πωλητές. Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας9. Όταν όντως επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες παιδιών, λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα για την προστασία του απορρήτου τους, που περιλαμβάνουν τα εξής: Διασφαλίζουμε να ενημερώνουμε τους γονείς ποιες προσωπικές πληροφορίες του παιδιού τους συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε και εξηγούμε κατά πόσον κοινοποιούμε τις πληροφορίες·

Τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις ζητώντας γονική συναίνεση για τη συλλογή, χρήση και επεξεργασία των δεδομένων ενός παιδιού και ζητώντας συναίνεση για την αποστολή πληροφοριών για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας στα παιδιά τους·

Περιορίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε, αποθηκεύουμε, χρησιμοποιούμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικές πληροφορίες παιδιών έτσι ώστε να συλλέγονται μόνο τα δεδομένα που εύλογα απαιτούνται για να μπορούν τα παιδιά να λάβουν μέρος σε κάποια διαδικτυακή δραστηριότητα·

Δίνουμε στους γονείς πρόσβαση ή την επιλογή να ζητήσουν οι γονείς πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για το παιδί τους – οι γονείς μπορούν επίσης να ζητήσουν την αλλαγή ή διαγραφή των προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους. Συλλογή και χρήση πληροφοριών παιδιών Παρότι μερικοί από τους ιστοτόπους, κανάλια και εφαρμογές μας απευθύνονται σε οικογένειες και χρήστες όλων των ηλικιών, μερικοί άλλοι προορίζονται για χρήση κυρίως από παιδιά. Κάθε φορά που συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, κρατάμε τις πληροφορίες μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας ή για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται δια νόμου η διατήρησή τους σε αρχείο. Ενώ τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν κατά πόσον θα κοινοποιήσουν τις πληροφορίες τους σε εμάς, υπάρχουν χαρακτηριστικά των ιστοτόπων μας που δεν λειτουργούν αν δεν μας έχουν δώσει τις πληροφορίες τους. Στις περιπτώσεις όπου οι προσωπικές πληροφορίες απαιτούνται για τη λειτουργία χαρακτηριστικών, θα ζητήσουμε μόνο τις πληροφορίες που εύλογα απαιτούνται για τη συμμετοχή στη δραστηριότητα. Εδώ παραθέτουμε μερικά παραδείγματα των περιπτώσεων όπου συλλέγουμε δεδομένα παιδιών: Όταν τα παιδιά εγγράφονται διαδικτυακά . Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στους ιστοτόπους μας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως περιεχόμενο, παιχνίδια και διαγωνισμούς. Κατά την εγγραφή, ενδέχεται να ζητήσουμε από το παιδί να μας δώσει τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα του, το όνομά του, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας και ειδοποίησης. Ενθαρρύνουμε έντονα τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα όνομα χρήστη που δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική πληροφορία.

. Τα παιδιά μπορούν να εγγραφούν στους ιστοτόπους μας για να αποκτήσουν πρόσβαση σε ποικίλες υπηρεσίες, όπως περιεχόμενο, παιχνίδια και διαγωνισμούς. Κατά την εγγραφή, ενδέχεται να ζητήσουμε από το παιδί να μας δώσει τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα του, το όνομά του, το φύλο, την ημερομηνία γέννησής του, το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής του. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας και ειδοποίησης. Ενθαρρύνουμε έντονα τα παιδιά να δημιουργήσουν ένα όνομα χρήστη που δεν περιλαμβάνει καμία προσωπική πληροφορία. Όταν τα παιδιά κοινοποιούν περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει . Μερικοί από τους ιστοτόπους μας επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν περιεχόμενο. Καθώς μερικά μόνο από αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτούν προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, δεν απαιτούν όλες οι δραστηριότητες τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Κάθε φορά που μια δραστηριότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε ένα παιδί να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες, θα ζητούμε από τον γονέα ή κηδεμόνα την ‘επαληθεύσιμη γονική συναίνεση’ (που αποτελεί γονική συναίνεση υψηλότερου επιπέδου). Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν ιστορίες, πεδία ελεύθερου κειμένου, σχέδια που επιτρέπουν την εισαγωγή πληροφοριών με κείμενο ή με το χέρι, φωτογραφίες του παιδιού, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή οποιονδήποτε άλλο τύπο περιεχομένου ή άλλα μόνιμα αναγνωριστικά που ευκρινώς ταυτοποιούν το παιδί με κάποιο τρόπο.

. Μερικοί από τους ιστοτόπους μας επιτρέπουν στα παιδιά να δημιουργούν ή να χρησιμοποιούν περιεχόμενο. Καθώς μερικά μόνο από αυτά τα χαρακτηριστικά απαιτούν προσωπικές πληροφορίες από ένα παιδί, δεν απαιτούν όλες οι δραστηριότητες τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Κάθε φορά που μια δραστηριότητα θα μπορούσε ενδεχομένως να επιτρέψει σε ένα παιδί να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες, θα ζητούμε από τον γονέα ή κηδεμόνα την ‘επαληθεύσιμη γονική συναίνεση’ (που αποτελεί γονική συναίνεση υψηλότερου επιπέδου). Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν ιστορίες, πεδία ελεύθερου κειμένου, σχέδια που επιτρέπουν την εισαγωγή πληροφοριών με κείμενο ή με το χέρι, φωτογραφίες του παιδιού, αρχεία ήχου, αρχεία βίντεο ή οποιονδήποτε άλλο τύπο περιεχομένου ή άλλα μόνιμα αναγνωριστικά που ευκρινώς ταυτοποιούν το παιδί με κάποιο τρόπο. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Αν ένα παιδί θέλει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό, ζητάμε τις προσωπικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη συμμετοχή του παιδιού. Συνήθως ζητάμε μόνο το μικρό όνομα του παιδιού (για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα παιδιά της ίδιας οικογένειας) και τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα (ώστε να τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις για την ειδοποίηση του υπευθύνου ενήλικα). Θα επικοινωνήσουμε με τον γονέα μόνο αν το παιδί κερδίσει στον διαγωνισμό ή την κλήρωση για να μάθουμε πού θα στείλουμε το βραβείο. Αν ο διαγωνισμός ζητάει από το παιδί να δημιουργήσει περιεχόμενο για να συμμετάσχει, ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε εκ των προτέρων γονική συναίνεση με email για να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις απαιτήσεις απορρήτου για περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά (δείτε τις πληροφορίες παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργούν τα παιδιά). Χωρίς συναίνεση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς μας.

Αν ένα παιδί θέλει να λάβει μέρος σε διαγωνισμό, ζητάμε τις προσωπικές πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη συμμετοχή του παιδιού. Συνήθως ζητάμε μόνο το μικρό όνομα του παιδιού (για να μπορούμε να ξεχωρίζουμε τα παιδιά της ίδιας οικογένειας) και τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα (ώστε να τηρούμε τις νομικές απαιτήσεις για την ειδοποίηση του υπευθύνου ενήλικα). Θα επικοινωνήσουμε με τον γονέα μόνο αν το παιδί κερδίσει στον διαγωνισμό ή την κλήρωση για να μάθουμε πού θα στείλουμε το βραβείο. Αν ο διαγωνισμός ζητάει από το παιδί να δημιουργήσει περιεχόμενο για να συμμετάσχει, ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε εκ των προτέρων γονική συναίνεση με email για να διασφαλίσουμε ότι πληρούμε τις απαιτήσεις απορρήτου για περιεχόμενο που έχουν δημιουργήσει τα ίδια τα παιδιά (δείτε τις πληροφορίες παραπάνω σχετικά με το περιεχόμενο που δημιουργούν τα παιδιά). Χωρίς συναίνεση, τα παιδιά δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος στους διαγωνισμούς μας. Όταν τα παιδιά λαμβάνουν email από εμάς. Ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός παιδιού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email τους) ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μας έχει κάνει. Αν χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με το παιδί για δεύτερη φορά, για παράδειγμα, προς απάντηση επιπλέον ερωτήσεων, ζητάε τη διεύθυνση email από τον γονέα ή κηδεμόνα του. Τότε κρατάμε τα στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε το αίτημά του και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για κανέναν άλλο λόγο. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού για συνεχιζόμενη επικοινωνία, ζητούμε τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και να δώσουμε στον γονέα την επιλογή να μας ζητήσει να σταματήσουμε τη συλλογή δεδομένων. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να επιλέξουν να απαλλαγούν από αυτή την επικοινωνία την οποία έχουμε με το παιδί τους ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία (αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τύποι επικοινωνίας, ενδέχεται να πρέπει ο ενήλικας να καταργήσει την εγγραφή σε κάθε έναν ξεχωριστά). Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO ® .

Ενδέχεται να πρέπει να ζητήσουμε τα στοιχεία επικοινωνίας ενός παιδιού (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης email τους) ώστε να μπορούμε να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που μας έχει κάνει. Αν χρειάζεται να έρθουμε σε επαφή με το παιδί για δεύτερη φορά, για παράδειγμα, προς απάντηση επιπλέον ερωτήσεων, ζητάε τη διεύθυνση email από τον γονέα ή κηδεμόνα του. Τότε κρατάμε τα στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να εκπληρώσουμε το αίτημά του και δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για κανέναν άλλο λόγο. Σε περίπτωση που χρειαζόμαστε στοιχεία διαδικτυακής επικοινωνίας του παιδιού για συνεχιζόμενη επικοινωνία, ζητούμε τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα το συντομότερο δυνατόν ώστε να μπορούμε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με τα δεδομένα που συλλέγουμε και να δώσουμε στον γονέα την επιλογή να μας ζητήσει να σταματήσουμε τη συλλογή δεδομένων. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να επιλέξουν να απαλλαγούν από αυτή την επικοινωνία την οποία έχουμε με το παιδί τους ανά πάσα στιγμή, ακολουθώντας τις οδηγίες κατάργησης εγγραφής που περιλαμβάνονται σε κάθε επικοινωνία (αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας τύποι επικοινωνίας, ενδέχεται να πρέπει ο ενήλικας να καταργήσει την εγγραφή σε κάθε έναν ξεχωριστά). Εναλλακτικά, μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών . Όταν τα παιδιά λαμβάνουν ειδοποιήσεις push σε εφαρμογές. Πολλές εφαρμογές στέλνουν ‘ειδοποιήσεις push’ στα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές των πελατών τους για να τους ειδοποιήσουν για ενημερώσεις (μερικές φορές ακόμα και όταν η εφαρμογή δεν βρίσκεται σε χρήση). Μερικές από τις εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται από παιδιά. Ζητάμε από τα παιδιά να δώσουν τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα τους, ώστε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με το αίτημα του παιδιού τους πριν αποστείλουμε στα παιδιά ειδοποιήσεις push από τις εφαρμογές μας. Δεν συνδέουμε το αναγνωριστικό της συσκευής με οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία χωρίς γονική συναίνεση. Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να σταματήσει να λαμβάνει ειδοποιήσεις push από μία από τις εφαρμογές μας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στιγμή.

Πολλές εφαρμογές στέλνουν ‘ειδοποιήσεις push’ στα κινητά τηλέφωνα ή συσκευές των πελατών τους για να τους ειδοποιήσουν για ενημερώσεις (μερικές φορές ακόμα και όταν η εφαρμογή δεν βρίσκεται σε χρήση). Μερικές από τις εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί να χρησιμοποιούνται από παιδιά. Ζητάμε από τα παιδιά να δώσουν τη διεύθυνση email του γονέα ή κηδεμόνα τους, ώστε να ενημερώσουμε τον ενήλικα σχετικά με το αίτημα του παιδιού τους πριν αποστείλουμε στα παιδιά ειδοποιήσεις push από τις εφαρμογές μας. Δεν συνδέουμε το αναγνωριστικό της συσκευής με οποιαδήποτε άλλη προσωπική πληροφορία χωρίς γονική συναίνεση. Εάν επιθυμείτε το παιδί σας να σταματήσει να λαμβάνει ειδοποιήσεις push από μία από τις εφαρμογές μας, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί οποιαδήποτε στιγμή. Όταν συλλέγουμε πληροφορίες τοποθεσίας. Μερικοί από τους ιστοτόπους, κανάλια και εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί για παιδιά. Ζητούμε τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα μέσω email πριν συλλέξουμε πληροφορίες για την οδό, τη διεύθυνση ή τις συντεταγμένες ενός παιδιού. Αυτό γίνεται επειδή τέτοιες πληροφορίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αντίθετα, δεν απαιτούμε γονική συγκατάθεση για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πόλη, τη χώρα ή την περιοχή ενός παιδιού, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο παιδί. Και αυτό γιατί τέτοιες γενικές πληροφορίες δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αν θελήσετε να σταματήσουμε τη συλλογή αυτού του τύπου πληροφοριών τοποθεσίας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί σας ανά πάσα στιγμή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO ® .

Μερικοί από τους ιστοτόπους, κανάλια και εφαρμογές μας έχουν σχεδιαστεί για παιδιά. Ζητούμε τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα μέσω email πριν συλλέξουμε πληροφορίες για την οδό, τη διεύθυνση ή τις συντεταγμένες ενός παιδιού. Αυτό γίνεται επειδή τέτοιες πληροφορίες μάς δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αντίθετα, δεν απαιτούμε γονική συγκατάθεση για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πόλη, τη χώρα ή την περιοχή ενός παιδιού, εφόσον οι πληροφορίες αυτές δεν συνδέονται άμεσα με το συγκεκριμένο παιδί. Και αυτό γιατί τέτοιες γενικές πληροφορίες δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ταυτοποιήσουμε κάποιο συγκεκριμένο παιδί. Αν θελήσετε να σταματήσουμε τη συλλογή αυτού του τύπου πληροφοριών τοποθεσίας, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις στη συσκευή που χρησιμοποιεί το παιδί σας ανά πάσα στιγμή. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών . Όταν συλλέγουμε «μόνιμα αναγνωριστικά». Για να προσφέρουμε στους επισκέπτες των διαδικτυακών μας καναλιών πιο σχετικές και εξατομικευμένες διαδικτυακές εμπειρίες, συλλέγουμε ορισμένους τύπους πληροφοριών (π.χ. πληροφορίες σχετικά με διευθύνσεις IP, αναγνωριστικά κινητών συσκευών, προγράμματα περιήγησης, παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου, σελίδες παραπομπής, σελίδες εξόδου, συχνότητα επισκέψεων, λειτουργικά συστήματα, χρονικές και ημερολογιακές σημάνσεις, καθώς και δεδομένα clickstream). Συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως cookies, εικονοστοιχεία (pixels), flash cookies, web beacons και άλλα μοναδικά αναγνωριστικά (ο ορισμός των οποίων δίνεται στην ενότητα Cookies της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου). Ενδέχεται να συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες εμείς οι ίδιοι ή να ζητήσουμε από κάποιο τρίτο μέρος να επεξεργαστεί τα δεδομένα για λογαριασμό μας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να παρέχουμε στα παιδιά πρόσβαση σε διαδικτυακά χαρακτηριστικά και δραστηριότητες, να εξατομικεύουμε το περιεχόμενο, να βελτιώνουμε τα διαδικτυακά κανάλια μας, να αναλύουμε την απόδοση του διαδικτυακού καναλιού μας και να δημιουργούμε ανώνυμες αναφορές. Αν θελήσουμε να συλλέξουμε προσωπικά δεδομένα παιδιών για οποιονδήποτε λόγο, θα επικοινωνήσουμε εκ των προτέρων με τον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού για συναίνεση. Μπορείτε να βρείτε έναν κατάλογο φορέων τρίτων μερών που συλλέγουν «μόνιμα αναγνωριστικά» στους ιστοτόπους και στις εφαρμογές μας στην Πολιτική Cookies και τη Δήλωση Cookies. Αίτηση για γονική συναίνεση Χρησιμοποιούμε διαφορετικούς τύπους γονικής συναίνεσης ανάλογα με το είδος των δεδομένων των παιδιών που επεξεργαζόμαστε και τον σκοπό.





Αίτηση για γονική συναίνεση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Εάν χρειαστεί να συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες παιδιού για την παροχή υπηρεσίας που έχει ζητήσει το ίδιο το παιδί, θα ζητήσουμε γονική συγκατάθεση σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις (π.χ. COPPA για τις ΗΠΑ και ΓΚΠΔ για την ΕΕ). Θα στείλουμε στον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού email που θα εξηγεί τις πληροφορίες που συλλέγουμε, πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε και θα ζητήσουμε από τον γονέα να συναινέσει ή όχι. Αν δεν λάβουμε γονική συναίνεση μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, θα διαγράψουμε όλες τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το παιδί συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας του ενήλικα τα οποία ζητήσαμε ώστε να ζητήσουμε τη συναίνεση.





Αίτηση για «επαληθευμένη γονική συναίνεση»

Αν ένα παιδί θέλει να κοινοποιήσει προσωπικές πληροφορίες δημοσίως ή σε κάποιο τρίτο μέρος μέσω ενός από τους ιστοτόπους μας ή τις ψηφιακές μας εμπειρίες, θα ζητήσουμε γονική συναίνεση υψηλότερου επιπέδου από την αίτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιγράφεται παραπάνω. Ενδέχεται να ζητήσουμε επαλήθευση με πιστωτική κάρτα ή άλλη μέθοδο πληρωμής (με ονομαστική χρέωση) ή εξέταση της ταυτότητας που εξέδωσε ο κρατικός φορέας του γονέα.





Τι γίνεται σε περίπτωση που ο γονέας ή κηδεμόνας δεν έχει ειδοποιηθεί για συναίνεση

Εάν παιδί κάτω των 16 ετών (ή μεγαλύτερης ηλικίας, σε χώρες όπου το απαιτεί η νομοθεσία) αποκτήσει πρόσβαση σε διαδικτυακό κανάλι που έχει σχεδιαστεί για παιδιά μέσω μηχανισμού επιβεβαίωσης ηλικίας (age gate), θα αποστείλουμε email στον γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού πριν από τη συλλογή οποιασδήποτε προσωπικής πληροφορίας από το παιδί. Αν πιστεύετε ότι το παιδί σας συμμετέχει σε μια διαδικτυακή δραστηριότητα που συλλέγει τα προσωπικά του στοιχεία και εσείς ή άλλος γονέας/κηδεμόνας δεν έχετε λάβει κάποιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αναφορικά με συγκατάθεση, επικοινωνήστε μαζί μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις διευθύνσεις email που παρασχέθηκαν για γονική συναίνεση για κανέναν άλλο σκοπό εκτός και αν ο ενήλικας έχει επιλέξει ρητά τη λήψη email εμπορικής προώθησης ή έχει λάβει μέρος σε δραστηριότητα που επιτρέπει την επικοινωνία μέσω email. Γονικές επιλογές και έλεγχοι Ανά πάσα στιγμή, οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να αρνηθούν τη χρήση και συλλογή από εμάς περαιτέρω προσωπικών πληροφοριών του παιδιού τους. Οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να μας ζητήσουν να διαγράψουμε από τα αρχεία μας τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει σε σχέση με τον λογαριασμό του παιδιού τους. Καθώς οι προσωπικές πληροφορίες είναι απαραίτητες για ορισμένες υπηρεσίες, η διαγραφή των αρχείων ενός παιδιού ενδέχεται να οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα κάποιου λογαριασμού, ιδιότητας μέλους ή υπηρεσίας προς το παιδί στο μέλλον.

Αν κάποιο παιδί διαθέτει καταχωρημένο λογαριασμό LEGO®, οι γονείς ή κηδεμόνες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση, να αλλάξουν ή να διαγράψουν τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε συλλέξει από το παιδί τους ως εξής: Χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του παιδιού τους για να συνδεθούν στον λογαριασμό LEGO του παιδιού τους, ή

Επικοινωνώντας με την ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών LEGO Αν προτιμάτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, ενημερώστε μας για το όνομα χρήστη του παιδιού σας καθώς επίσης και για τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση email σας. Θα πρέπει να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας ως γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού πριν επιτρέψουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες του παιδιού. Θα αποκριθούμε στο αίτημά σας εντός εύλογου χρονικού πλαισίου.