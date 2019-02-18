Άδεια Ανοικτού Κώδικα

Open Sans

Ο όμιλος LEGO Group χρησιμοποιεί την οικογένεια γραμματοσειρών Open Sans για ψηφιακές εμπειρίες.

Όλες οι ψηφιακές εμπειρίες LEGO® περιλαμβάνουν ιστότοπους, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εφαρμογές, βιντεοπαιχνίδια, ιστοσελίδες, ψηφιακές εικόνες, διαδικτυακά βίντεο, ψηφιακά δεδομένα και βάσεις δεδομένων.

Copyright 2020 The Open Sans Project Authors

https://github.com/googlefonts/opensans δυνάμει του κύριου δημιουργού Steve Matteson. Δεσμευμένο Όνομα Γραμματοσειράς ‘Open Sans’

EXO 2.0

Ο όμιλος LEGO Group χρησιμοποιεί τις γραμματοσειρές Exo 2.0 για Ψηφιακές Εμπειρίες.

Όλες οι ψηφιακές εμπειρίες LEGO περιλαμβάνουν Ιστότοπους, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εφαρμογές, Παιχνίδια, Ιστοσελίδες, Ψηφιακές Εικόνες, Διαδικτυακά Βίντεο, Ψηφιακά Δεδομένα και Βάσεις Δεδομένων.

Οικογένεια γραμματοσειρών Exo 2.0

Copyright 2013 The Exo 2 Project Authors (https://github.com/NDISCOVER/Exo-2.0)

Το παρόν Λογισμικό Γραμματοσειράς αδειοδοτείται δυνάμει της Άδειας Ανοικτών Γραμματοσειρών της SIL, Έκδοση 1.1.

Η παρούσα άδεια παρουσιάζεται παρακάτω και είναι επίσης διαθέσιμη, μαζί με συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), στο http://scripts.sil.org/OFL

Noto

Ο όμιλος LEGO Group χρησιμοποιεί γραμματοσειρές Google Noto για Ψηφιακές Εμπειρίες.

Όλες οι ψηφιακές εμπειρίες LEGO περιλαμβάνουν Ιστότοπους, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Εφαρμογές, Παιχνίδια, Ιστοσελίδες, Ψηφιακές Εικόνες, Διαδικτυακά Βίντεο, Ψηφιακά Δεδομένα και Βάσεις Δεδομένων.

Κινεζικά (Noto Sans CJK TC & SC)

Ιαπωνικά (Noto Sans CJK JP και Noto Serif CJK JP)

Κορεατικά (Noto Sans CJK KR και Noto Serif CJK KR)

Ρωσικά (Noto Sans)

Το Noto είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Copyright (c) 2017, Google Inc. (https://www.google.com/get/noto/), με Κατοχυρωμένο Όνομα Γραμματοσειράς: Κινεζικά (Noto Sans CJK TC & SC), Ιαπωνικά (Noto Sans CJK JP και Noto Serif CJK JP), Κορεατικά (Noto Sans CJK KR και Noto Serif CJK KR), Ρωσικά (Noto Sans)

Μετάφραση

Το παρόν αποτελεί ανεπίσημη μετάφραση της Άδειας Ανοιχτών Γραμματοσειρών (ΑΑΓ) της SIL στην “Κινεζική, Ιαπωνική, Κορεατική και Ρωσική” γλώσσα. Δεν δημοσιεύεται από την SIL International και δεν δηλώνει νομικώς τους όρους διανομής για γραμματοσειρές που χρησιμοποιούν την άδεια ΑΑΓ. Μια κυκλοφορία δυνάμει της άδειας ΑΑΓ είναι έγκυρη μόνο όταν χρησιμοποιείται το αρχικό Αγγλικό κείμενο.

Ωστόσο, αναγνωρίζουμε ότι η παρούσα ανεπίσημη μετάφραση θα βοηθήσει τους χρήστες και σχεδιαστές που δεν είναι εξοικειωμένοι με την Αγγλική γλώσσα να κατανοήσουν καλύτερα την άδεια ΑΑΓ της SIL και θα καταστήσει ευκολότερη τη χρήση και την κυκλοφορία οικογενειών γραμματοσειρών δυνάμει αυτού του συνεργατικού μοντέλου σχεδίασης γραμματοσειρών. Ενθαρρύνουμε τους σχεδιαστές που εξετάζουν το ενδεχόμενο κυκλοφορίας της δημιουργίας τους δυνάμει της άδειας ΑΑΓ να διαβάσουν τις συνήθεις ερωτήσεις (FAQ) στη δική τους γλώσσα, αν είναι διαθέσιμη.

Μεταβείτε στη διεύθυνση https://scripts.sil.org/OFL για την επίσημη έκδοση της άδειας και τις συνοδευτικές Συνήθεις Ερωτήσεις

Το παρόν Λογισμικό Γραμματοσειράς αδειοδοτείται δυνάμει της Άδειας Ανοικτών Γραμματοσειρών της SIL, Έκδοση 1.1.

Η παρούσα άδεια παρουσιάζεται παρακάτω και είναι επίσης διαθέσιμη, μαζί με συνήθεις ερωτήσεις (FAQ), στο http://scripts.sil.org/OFL

Άδεια ανοιχτών γραμματοσειρών της SIL

Έκδοση 1.1 – 26 Φεβρουαρίου 2007

Προοίμιο

Οι στόχοι της Άδειας Ανοικτών Γραμματοσειρών (ΑΑΓ) είναι η παρακίνηση ανάπτυξης συνεργατικών εγχειρημάτων που αφορούν γραμματοσειρές σε όλο τον κόσμο, η υποστήριξη των προσπαθειών δημιουργίας γραμματοσειρών από την ακαδημαϊκή και τη γλωσσολογική κοινότητα και η παροχή ενός ελεύθερου και ανοικτού πλαισίου εργασίας στο οποίο οι γραμματοσειρές θα μπορούν να κοινοποιούνται και να βελτιώνονται σε συνεργασία με άλλους.

Η άδεια ΑΑΓ επιτρέπει την ελεύθερη χρήση, μελέτη, τροποποίηση και αναδιανομή των αδειοδοτημένων γραμματοσειρών με την προϋπόθεση ότι αυτές δεν πωλούνται ξεχωριστά. Οι γραμματοσειρές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραγώγων έργων, μπορούν να συνοδεύουν, να ενσωματώνονται, να αναδιανέμονται ή/και να πωλούνται μαζί με οποιοδήποτε λογισμικό με την προϋπόθεση ότι κανένα κατοχυρωμένο όνομα δεν χρησιμοποιείται από παράγωγα έργα. Ωστόσο, οι γραμματοσειρές και τα παράγωγα δεν μπορούν να εκδοθούν υπό οποιονδήποτε άλλο τύπο άδειας χρήσης. Η απαίτηση για την παραμονή των γραμματοσειρών υπό την παρούσα άδεια δεν ισχύει για τυχόν έγγραφο το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας τις γραμματοσειρές ή τα παράγωγά τους.

Ορισμοί

Ο όρος “Λογισμικό Γραμματοσειράς” αναφέρεται στο σύνολο των αρχείων που γίνονται διαθέσιμα από τον(ους) Κάτοχο(ους) Πνευματικών Δικαιωμάτων υπό την παρούσα άδεια και που σαφώς επισημαίνονται ως τέτοια. Το σύνολο των αρχείων ενδέχεται να περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα, κώδικα που χρησιμοποιείται άμεσα για την κατασκευή λογισμικού και τεκμηρίωση.

Ο όρος “Κατοχυρωμένο Όνομα Γραμματοσειράς” αναφέρεται σε οποιαδήποτε ονόματα γραμματοσειράς τα οποία προσδιορίζονται ως τέτοια με δήλωση(εις) πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο όρος “Αρχική Έκδοση” αναφέρεται στη συλλογή στοιχείων Λογισμικού Γραμματοσειράς όπως αυτά διανέμονται από τον(ους) Κάτοχο(ους) Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Ο όρος “Τροποποιημένη Έκδοση” αναφέρεται σε οποιοδήποτε παράγωγο το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσω προσθήκης, διαγραφής ή υποκατάστασης – εν μέρει ή εξ ολοκλήρου – οποιουδήποτε εκ των στοιχείων της Αρχικής Έκδοσης, μέσω αλλαγής μορφών ή μέσω μεταφοράς του Λογισμικού Γραμματοσειράς σε νέο περιβάλλον.

Ο όρος “Δημιουργός” αναφέρεται σε οποιονδήποτε σχεδιαστή, μηχανικό, προγραμματιστή, συγγραφέα τεχνικών κειμένων ή άλλο άτομο το οποίο συνεισέφερε στο Λογισμικό Γραμματοσειράς.

Δικαιώματα & Προϋποθέσεις

Δια της παρούσης, χορηγείται, χωρίς καμία οικονομική χρέωση, σε οποιοδήποτε άτομο έχει αποκτήσει αντίγραφο του Λογισμικού Γραμματοσειράς, το δικαίωμα χρήσης, μελέτης, αντιγραφής, συγχώνευσης, ενσωμάτωσης, τροποποίησης, αναδιανομής και πώλησης τροποποιημένων ή μη τροποποιημένων αντιγράφων του Λογισμικού Γραμματοσειράς, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Το Λογισμικό Γραμματοσειράς και οποιοδήποτε από τα μεμονωμένα στοιχεία του, σε Αρχική ή Τροποποιημένη Έκδοση, δεν μπορεί να πωληθεί ξεχωριστά. Η Αρχική ή Τροποποιημένη Έκδοση του Λογισμικού Γραμματοσειράς μπορεί να αποτελεί τμήμα λογισμικού πακέτου, να αναδιανεμηθεί ή/και να πωληθεί μαζί με οποιοδήποτε λογισμικό, με την προϋπόθεση ότι κάθε αντίγραφο περιέχει την παραπάνω δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων και την παρούσα άδεια. Η δήλωση και η άδεια μπορεί να περιλαμβάνονται είτε ως ανεξάρτητα αρχεία κειμένου, κεφαλίδες αναγνώσιμες από ανθρώπους ή σε κατάλληλα πεδία μεταδεδομένων μηχανικά αναγνώσιμων εντός αρχείων κειμένου ή δυαδικών αρχείων με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης μπορεί εύκολα να δει αυτά τα πεδία. Καμία Τροποποιημένη Έκδοση του Λογισμικού Γραμματοσειράς δεν μπορεί να χρησιμοποιεί το(α) Κατοχυρωμένο(α) Όνομα(τα) Γραμματοσειράς εκτός κι αν χορηγείται ρητή γραπτή άδεια από τον αντίστοιχο Κάτοχο Πνευματικών Δικαιωμάτων. Ο παρών περιορισμός ισχύει μόνο για το κύριο όνομα γραμματοσειράς όπως αυτό παρουσιάζεται στους χρήστες. Δεν επιτρέπεται η χρήση του(ων) ονόματος(ων) του(ων) Κατόχου(ων) Πνευματικών Δικαιωμάτων ή του(ων) Δημιουργού(ών) του Λογισμικού Γραμματοσειράς για την προώθηση, υποστήριξη ή διαφήμιση οποιασδήποτε Τροποποιημένης Έκδοσης, με εξαίρεση την αναγνώριση της(ων) συνεισφοράς(ών) του(ων) Κατόχου(ων) Πνευματικών Δικαιωμάτων και του(ων) Δημιουργού(ών) ή με τη ρητή γραπτή άδειά τους. Το Λογισμικό Γραμματοσειράς, τροποποιημένο ή μη τροποποιημένο, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, πρέπει να διανέμεται καθ' ολοκληρία δυνάμει της παρούσας άδειας και δεν πρέπει να διανέμεται δυνάμει οποιασδήποτε άλλης άδειας. Η απαίτηση για την παραμονή των γραμματοσειρών υπό την παρούσα άδεια δεν ισχύει για τυχόν έγγραφο το οποίο δημιουργείται χρησιμοποιώντας το Λογισμικό Γραμματοσειράς.

Καταγγελία

Η παρούσα άδεια καθίσταται άκυρη σε περίπτωση που δεν πληρείται οποιαδήποτε από τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Αποποίηση

Το λογισμικό γραμματοσειράς παρέχεται “ως έχει”, χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, τυχόν εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, εμπορικών σημάτων ή άλλου δικαιώματος. Σε ουδεμία περίπτωση ο κάτοχος πνευματικών δικαιωμάτων θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε αξίωση, αποζημίωση ή άλλη υποχρέωση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν γενικών, ειδικών, έμμεσων, συμπτωματικών ή παρεπομένων ζημιών, είτε βάσει σύμβασης, αδικοπραξίας ή διαφορετικά, που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης του λογισμικού γραμματοσειράς ή από άλλες συναλλαγές με το λογισμικό γραμματοσειράς.