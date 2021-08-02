Δήλωση για cookies
Τελευταία Τροποποίηση: 16 Ιανουαρίου 2026
Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που ορίζονται στο LEGO.com
Δείτε τη λίστα με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες («cookies») που ορίζονται στον τομέα LEGO.com. Τα cookies ορίζονται είτε από τη LEGO System A/S είτε από επιλεγμένα τρίτα μέρη. Στις περιπτώσεις όπου κάποιο τρίτο μέρος είναι από κοινού ή ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη «υπεύθυνος επεξεργασίας». Σημειώστε ότι μόνο τα σχετικά απολύτως απαραίτητα cookies ορίζονται στο LEGO.com/kids και πέριξ του τομέα LEGO.com κατά τη σύνδεση με έναν λογαριασμό παιδιού LEGO.
Cookies και προσωπικά στοιχεία
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την [πολιτική cookies] μας1. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητό σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τα δεδομένα σας, επισκεφθείτε την [πολιτική απορρήτου] μας2.
Η «διάρκεια ζωής» όλων των cookies της εφαρμογής LEGO Insiders είναι η διάρκεια κατά την οποία η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο του χρήστη. Εάν διαγράψουν την εφαρμογή, μπορούν να επιλέξουν να διαγράψουν όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα μαζί με αυτήν.
Necessary Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
New Relic Session ID
Παρακολουθεί τον αριθμό επισκέψεων του χρήστη προκειμένου να καθοριστεί η απόδοση της εφαρμογής.
New Relic
New Relic
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Script
|Both
|Until session ends
Αναγνωριστικό συνεδρίας πληρωμής Adyen
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό εκχωρείται σε έναν χρήστη LEGO.com καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της επεξεργασίας πληρωμών.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|5 days
Τηλεμετρία Adyen
Ασφαλείς συναλλαγές πληρωμής.
Adyen N.V.
Adyen N.V.
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Pixel
|LEGO.com
|5 days
Αναγνωριστικό χρήστη Insiders
Ταυτοποιεί τον χρήστη για να εμφανίσει τα στοιχεία του Insiders λογαριασμού του σε αυτόν.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|14 days
Απονομή πόντων Insiders
Ταυτοποιεί τον χρήστη ώστε να μπορούμε να ανταμείβουμε το μέλος για τις ενέργειές του.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO.com
|14 days
Ενεργοποίηση προτιμώμενης γλώσσας
Ταυτοποιεί τον χρήστη ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται στην προτιμώμενη γλώσσα του.
LEGO System A/S
CrowdTwist [Oracle]
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|Both
|Until session ends
Αναγνωριστικό συνεδρίας – Μηχανισμός προτάσεων
Αυτό αποτίθεται ως Απαραίτητο cookie για την καταγραφή/υγεία ιστοτόπων και για την ανάπτυξη λειτουργιών. Όταν δίνεται συγκατάθεση, παρέχει τη δυνατότητα προτάσεων βάσει της δραστηριότητας περιήγησης «κατά την περίοδο λειτουργίας» (π.χ. προϊόντα/θέματα που προβάλλονται και προστίθενται στο καλάθι).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Αριθμός παραγγελίας (εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας)
Session storage
|Both
|Until session ends
Δακτυλικό αποτύπωμα Iovation
Καταγράφει και παρακολουθεί πληροφορίες δακτυλικών αποτυπωμάτων για να βοηθήσει στην προστασία από τις απάτες. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση της απολύτως αναγκαίας πρόληψης της απάτης στον τομέα LEGO.com.
Iovation
Iovation
LEGO System A/S
Ναι, καταγράφει πληροφορίες συσκευής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο απάτης.
Script / Fingerprinting
|Both
|12 months
Διακριτικό επικύρωσης κατά πλαστογράφησης
Αυτό το cookie, που χρησιμοποιείται από το σύστημα κατά της πλαστογραφίας, αποτελεί μέρος ενός συστήματος ασφαλείας που είναι απαραίτητο κατά τη χρήση του ελέγχου ταυτότητας βάσει cookie. Πραγματοποιείται επίσης αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση της αναγκαίας πρόληψης της απάτης στον τομέα LEGO.com.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Αναγνωριστικό συνεδρίας λογαριασμού
Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση περιόδων λειτουργίας χρήστη στο σύστημα λογαριασμού.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει GUID
Session storage
|Both
|Until session ends
Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων
Cookie που χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση πελάτη κατά την είσοδο με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει δημόσιο αναγνωριστικό χρήστη (PUID) και σφραγίδα ασφαλείας.
Persistent
|Both
|14 days
Ταυτοποίηση μέσω εξωτερικών παρόχων σύνδεσης
Cookie ελέγχου ταυτότητας από εξωτερικούς παρόχους σύνδεσης (Google, Facebook & Twitter) στον LEGO λογαριασμό τους.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Ναι, εισιτήριο ταυτοποίησης που περιλαμβάνει ένα claims principal [αναφορά σε πληροφορίες σχετικά με τον συνδεδεμένο χρήστη].
Persistent
|Both
|15 mins
Αναγνωριστικό συνεδρίας ταυτοποίησης
Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας για το «Flask», ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας χρήστη που χρησιμοποιείται στο LEGO Ideas.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει GUID
Session storage
|LEGO.com
|30 days
Επαλήθευση ηλικίας
Εάν ο χρήστης επιλέξει ηλικία κάτω των 18 ετών, θα θεωρηθεί παιδί.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Εισαγωγή ηλικίας
Persistent
|LEGO.com
|30 mins
Waiting room
Cookie που έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί την αίθουσα αναμονής σε περιόδους έντονης κυκλοφορίας ώστε να μπορεί το LEGO.com να συνεχίσει να λειτουργεί.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει Παράγοντα Χρήστη
Cookie
|Both
|1 hour
Μοναδικό αναγνωριστικό συγκατάθεσης
Χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για την Πλατφόρμα Διαχείρισης Συγκατάθεσης.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Μοναδικό Αναγνωριστικό
Cookie
|Both
|12 months
Αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης Salesforce Embedded Chat
Παρέχει προστασία ασφαλείας για τη λειτουργία ζωντανής συνομιλίας.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Διαμεσολαβημένη ροή Salesforce Embedded Chat
Διασφαλίζει ότι τα αιτήματα των χρηστών κατευθύνονται στον ίδιο διακομιστή proxy του Salesforce, ώστε να γίνεται προσωρινή ανάκτηση περιεχομένου από τη μνήμη cache.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|3 hours
Αναγνωριστικό Live Agent του Salesforce Embedded Chat
Καταγράφει ένα μοναδικό ψευδωνυμοποιημένο αναγνωριστικό για μια συγκεκριμένη συνεδρία προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Αναγνωριστικό απόρριψης Live Agent του Salesforce Embedded Chat
Απομνημονεύει τους κανόνες που έχει ορίσει ο διαχειριστής ώστε να αποκρύπτεται το κουμπί πρόσκλησης συνομιλίας αφού ο επισκέπτης το αποδεχθεί ή το απορρίψει. Χωρίς το Cookie, το κουμπί εμφανίζεται επανειλημμένα όταν ενεργοποιείται.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Αναγνωριστικό εντοπισμού σφαλμάτων προγράμματος περιήγησης Salesforce Embedded Chat
Συσχετίζει τις γραμμές καταγραφής του προγράμματος περιήγησης στο backend για να βοηθήσει στον εντοπισμό σφαλμάτων.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Ενσωματωμένη γλώσσα συνομιλίας Salesforce
Προσδιορίζει τη γλώσσα για προσαρμοσμένα στοιχεία, έρευνες και ροές, τα οποία υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
Αναγνωριστικό χρήστη
Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των χρηστών και την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους σε έναν τομέα.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Script
|LEGO.com
|2 years
Αναγνωριστικό συνεδρίας
Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης βρίσκεται σε ενεργή συνεδρία στον ιστότοπο ή αν πρόκειται για νέα συνεδρία (δηλαδή όταν το cookie δεν υπάρχει ή έχει λήξει).
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Script
|LEGO.com
|30 mins
Αναγνωριστικό χρήστη από την πλευρά του διακομιστή
Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείται από τον server-side collector και αποστέλλεται με όλα τα επόμενα συμβάντα παρακολούθησης.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Script
|LEGO.com
|12 months
Usersnap
Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση δεδομένων που έχουν ήδη συμπληρωθεί σε σχόλια/ανατροφοδότηση χρήστη
Usersnap GmbH
Usersnap GmbH
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Local storage
|LEGO.com
|Forever
Cloudflare
Χρησιμοποιείται για την προστασία του ιστότοπου από αυτοματοποιημένες απειλές, όπως επιθέσεις bots, βοηθώντας στη διάκριση πραγματικών χρηστών από αυτοματοποιημένα συστήματα.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό ρυθμού επισκεψιμότητας σε περιπτώσεις όπου πολλοί χρήστες μοιράζονται την ίδια διεύθυνση IP.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Cloudflare
Cookie που έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί την αίθουσα αναμονής σε περιόδους έντονης κυκλοφορίας ώστε να μπορεί το LEGO.com να συνεχίσει να λειτουργεί.
Cloudflare
Cloudflare
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|5 mins
Cache κατηγοριών αγορών
Cache της πλοήγησης κατηγοριών για επιτάχυνση της απόδοσης.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα
Χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της λειτουργίας «Προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα». Λίστα με κωδικούς προϊόντων
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Δεδομένα χρήστη εκτός σύνδεσης
Περιορισμένα δεδομένα χρήστη για την υποστήριξη λειτουργίας εκτός σύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η σάρωση γραμμωτού κώδικα εντός καταστήματος χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Όνομα χρήστη, αριθμοί λογαριασμών Insiders
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Προτιμήσεις εισαγωγής
Επιλεγμένο avatar κατά τη διαδικασία εισαγωγής.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Local storage
|LEGO® Insiders App
|n/a
Ρυθμίσεις συναίνεσης Cookies
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων συναίνεσης για τα cookies.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Ρυθμίσεις συναίνεσης για εξαίρεση
Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προτιμήσεων εξαίρεσης συγκατάθεσης.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Αναγνωριστικό σημαιών λειτουργιών
Μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται σε χρήστη του LEGO.com για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Περιέχει GUID.
Cookie
|LEGO.com
|12 months
Analytic Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Fallback ID
Χρησιμοποιείται για τη συνένωση όλων των χρηστών σε όλα τα άλλα προϊόντα Adobe.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Experience Cloud ID
Ταυτοποιεί μοναδικούς επισκέπτες και διακρίνει τις επισκέψεις τους.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|Both
|2 years
Κατάσταση ενεργοποίησης cookies Adobe
Σημειώνει ποια cookies έχουν γίνει αποδεκτά/έχουν απορριφθεί προκειμένου να γίνει κατανοητό το επίπεδο των πληροφοριών που μπορούν να προβληθούν σε σχέση με την πραγματικότητα.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Όνομα σελίδας Adobe Pageview
Καταγράφει τον αριθμό προβολών των σελίδων προκειμένου να γίνει κατανοητό το επίπεδο δημοτικότητας μιας σελίδας.
LEGO System A/S
Adobe Analytics
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|Until session ends
Medallia DXA Regional Journey Mapper – Σε εξέλιξη
Ενεργοποιεί βελτιώσεις σε βελτιωμένες διαδρομές για εσάς ως χρήστη του LEGO.com, όταν μεταβαίνετε από μία τοπική προβολή σε άλλη.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|When browser is closed
Medallia DXA Journey Mapper – Σε όλες τις συνεδρίες
Ενεργοποιεί βελτιώσεις σε βελτιωμένες διαδρομές για εσάς ως χρήστη του LEGO.com, όταν μεταβαίνετε από μία τοπική προβολή σε άλλη.
Medallia
Medallia
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Javascript
|LEGO.com
|1 year
Απόδοση iPerceptions
Βελτιώνει την απόδοση του ιστοτόπου ελαχιστοποιώντας τον αριθμό αιτήσεων.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και την πλατφόρμα iPerceptions
Μας ενημερώνει για την πλατφόρμα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε προκειμένου να εμφανιστούν οι σωστές πληροφορίες και μορφή (π.χ. γλώσσα, τύπος συσκευής κ.λπ.).
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Προβολή σελίδας iPerceptions
Απομνημονεύει τα μέρη που έχετε επισκεφτεί ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε αναζήτηση για να επιστρέψετε σε μια συγκεκριμένη σελίδα.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Ενεργοποιημένα μηνύματα iPerceptions
Απλοποιεί την επίσκεψη του χρήστη μέσω διαχείρισης του αριθμού των ενεργοποιημένων μηνυμάτων που βλέπει.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Αριθμός προβολών σελίδας iPerceptions
Παρακολουθεί τις σελίδες που βλέπει ένας χρήστης σε κάθε επίσκεψη.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Αναγνωριστικό συνεδρίας iPerceptions
Ταυτοποιεί την επίσκεψή σας εκχωρώντας ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας.
iPerception
iPerception
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|LEGO.com
|Until session ends
Αναγνωριστικό συνεδρίας Optimizely
Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής ενός χρήστη σε δοκιμή alpha/beta για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών.
LEGO System A/S
Optimizely
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Session storage
|Both
|1 hour
Συνεδρία UEC
Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συνεδρίας του χρήστη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|Until session ends
UEC μεταξύ συνεδριών
Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πληροφοριών συνεδρίας χρήστη μεταξύ διαφορετικών συνεδριών, έως τη λήξη διάρκειας ζωής του cookie.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Αναγνωριστικό επισκέπτη Snowplow
Αποθηκεύει πληροφορίες χρήστη που δημιουργούνται κατά την αρχική επίσκεψη στον ιστότοπο και τις ενημερώνει κατά τις μελλοντικές επισκέψεις.
Αναγνωριστικό επισκέπτη Snowplow
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|2 years
Αναγνωριστικό συνεδρίας Snowplow
Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ένας χρήστης βρίσκεται σε ενεργή συνεδρία στον ιστότοπο ή εάν πρόκειται για την έναρξη μιας νέας συνεδρίας (για παράδειγμα, εάν το Cookie λείπει ή έχει λήξει).
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|30 mins
Αναγνωριστικό συλλέκτη Snowplow
Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείται από τον server-side collector και περιλαμβάνεται σε όλα τα μελλοντικά συμβάντα παρακολούθησης.
LEGO System A/S
Snowplow Analytics Ltd.
LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|13 months
lux_id
Παρακολουθεί τον αριθμό επισκέψεων του χρήστη προκειμένου να καθοριστεί η απόδοση της εφαρμογής.
SpeedCurve
SpeedCurve
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν δεδομένα PII στο cookie
Script
|LEGO.com
|30 mins
LEGO® Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Cookies μοναδικού αναγνωριστικού Smartlink
Αναγνωρίζει έναν χρήστη και παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία, ζητώντας, ως πρώτο βήμα, τη συγκατάθεση για cookies.
LEGO System A/S
Vibes
LEGO System A/S
Ναι, περιέχει GUID.
Script
|LEGO.com
|1 year
Αναγνωριστικό μεταξύ συνεδριών – Μηχανισμός προτάσεων
Κάνει προτάσεις βάσει της προηγούμενης δραστηριότητας αγοράς.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Αριθμός παραγγελίας (εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας)
Cross-Session Storage
|LEGO.com
|30 days
Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID
Μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται ως αριθμός αναφοράς για τον χρήστη.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Αναγνωριστικό
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Email Address
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδρομητή.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Job ID
Το αναγνωριστικό εργασίας που σχετίζεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud List ID
Το αναγνωριστικό λίστας του συνδρομητή.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Batch ID
Ένα αριθμητικό αναγνωριστικό της παρτίδας που σχετίζεται με κάποιο αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud URL ID
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη μεμονωμένη διεύθυνση URL σε μια αποστολή.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Salesforce Marketing Cloud Member ID
Αναγνωριστικό Επιχειρηματικής Μονάδας Marketing Cloud.
Salesforce
Salesforce
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|7 days
Third-Party Marketing Cookies
|Name
|Description
|Set By
|Cookie Vendor
|Controller
|PII Data
|Type
|LEGO.com or LEGO® Insiders App
|LEGO.com Lifetime
Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID
Επιτρέπει τον συγχρονισμό του αναγνωριστικού (ID) με ιστότοπους τρίτων, όπως η Adobe, η Google και το Facebook, για σκοπούς στόχευσης διαφημίσεων, όπως η εξαίρεση επαναστόχευσης και η στόχευση παρόμοιου κοινού.
LEGO System A/S
Adobe Analytics & Adobe Advertising
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στα cookies.
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Adobe Ad Cloud Timestamp ID
Επισημαίνει χρονικά την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο σε σχέση με την τελευταία διαφημιστική αναζήτηση.
LEGO System A/S
Adobe Ads
LEGO System A/S
No PII in the cookie
Beacon
|LEGO.com
|2 years
Meta CAPI
Διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες λαμβάνουν μόνο σχετικές, στοχευμένες διαφημίσεις Meta.
Meta
Meta
Η LEGO System A/S και η Meta είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η Meta CAPI επιτρέπει στον όμιλο LEGO Group να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Το χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας, για την κατανόηση και τον προσδιορισμό του κοινού μας για στοχευμένες διαφημίσεις και για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των καναλιών μετατροπής του ιστοτόπου μας (π.χ. αν μια επίσκεψη οδηγεί σε πώληση). Η Meta ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της LEGO System A/S για τις παραπάνω υπηρεσίες. Ωστόσο, η Meta θα χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του CAPI για δικούς του σκοπούς και ενδέχεται να τα συγκεντρώνει μαζί με υφιστάμενα δεδομένα που ενδέχεται να έχει από εσάς.
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Ετικέτες Google Ad και Doubleclick (Campaign Manager 360)
Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών στο LEGO.com για την ενημέρωση των μετρήσεων και της στόχευσης. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση συμβάντων στο LEGO.com για τη βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων και της βελτιστοποίησης. Η στόχευση θα περιλαμβάνει εξαίρεση, παρόμοιο κοινό και επαναστόχευση.
Οι LEGO System A/S και Google LLC είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα ως επί πληρωμή υπηρεσία από την Google LLC στο LEGO.com, τα οποία συλλέγονται κατόπιν συγκατάθεσης, προκειμένου να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη χρήση ιστότοπων (όπως το Google και το YouTube) και υπηρεσιών που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και κατά την επακόλουθη είσοδο ή επανείσοδό σας στο LEGO.com. Google Inc: Συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης, για την παρακολούθηση επισκέψεων σε σελίδες του LEGO.com, με σκοπό τη μέτρηση και τη μοντελοποίηση μετρήσεων, την εξαίρεση στόχευσης, την επαναστόχευση διαφημίσεων σε ιστότοπους και υπηρεσίες που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου σε άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς.
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Script
|LEGO.com
|18 months
Rakuten: Συλλέκτης δεδομένων επισκέψεων ιστότοπου και χρηστών
Αποθηκεύει δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη.
Rakuten
Rakuten
Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξατομίκευση των εμπειριών σας κατά τις επαναληπτικές επισκέψεις σας σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουμε και να προσελκύσουμε νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων και ενδέχεται να εισέλθουν σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Rakuten: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), για εξατομικευμένες διαφημίσεις ή διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος προς εσάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν και να προσελκύσουν νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πολιτική cookies της Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/
Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Rakuten: Παρακολούθηση μετατροπών πωλήσεων
Παρακολουθεί τα δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη όταν πραγματοποιείται μια πώληση.
Rakuten
Rakuten
Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ συνεργάτη που ορίζεται από την Rakuten και αποθηκεύεται για κάθε νέο επισκέπτη που εισέρχεται στο LEGO.com ο οποίος προέρχεται από έναν ιστότοπο συνεργάτη της Rakuten και καταλήγει σε αγορά στο LEGO.com. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το LEGO.com για τη συμφωνία των πληρωμών για μετατροπές πωλήσεων που αποδίδονται απευθείας σε υπηρεσίες της Rakuten. Rakuten: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ εκδότη προς αποθήκευση και σύνδεση με συγκεκριμένες για τον χρήστη αγορές στο LEGO.com. Αυτό επιτρέπει στη Rakuten να πληρώνεται ανάλογα για τις «νέες» πωλήσεις κυκλοφορίας συνεργατών.
Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)
Javascript
|LEGO.com
|30 days
Αναγνωριστικό Rakuten
Ταυτοποιεί τους χρήστες της Rakuten.
Rakuten
Rakuten
Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για την ταυτοποίηση των χρηστών της Rakuten από διάφορους ιστοτόπους δικτύου συνεργατών. Το LEGO.com ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης για υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και εξατομίκευσης. Rakuten: Αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας κατόπιν συγκατάθεσης για να σας παρακολουθεί ως χρήστη σε διάφορους συνδεδεμένους ιστοτόπους δικτύου, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικό μεταξύ δικτύων και αναγνωριστικό αναζήτησης & κλικ. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση διαφημίσεων καθώς και για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων.
Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Microsoft Advertising UET
Παρακολουθεί τη δραστηριότητα ιστοτόπου για σκοπούς επαναστόχευσης στο διαδίκτυο και δραστηριότητες.
Microsoft (Bing Ads Network)
Microsoft (Bing Ads Network)
Οι LEGO System A/S και Microsoft είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η LEGO System A/S συλλέγει και ελέγχει τα δεδομένα χρήστη στα οποία συναινέσατε προκειμένου να διαχωρίσει σε τμήματα, να στοχεύσει και να στρατολογήσει ακροατήρια μέσω επικοινωνιών μάρκετινγκ στο δίκτυο MS Network συμπεριλαμβανομένων τόσο της αναζήτησης Bing όσο και του δικτύου MS Ad Display Network. Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα στα οποία συναινέσατε για τους δικούς της σκοπούς μάρκετινγκ. Σύνδεσμος προς την πολιτική: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement
No PII in the cookie
Script
|LEGO.com
|180 days
Ετικέτα Demandbase
Η ετικέτα Demandbase συλλέγει πληροφορίες για να προσδιορίσει ποιες εταιρείες επισκέπτονται τον ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ B2B.
LEGO System A/S
Demandbase
Demandbase και LEGO System A/S
Διεύθυνση IP
Javascript
|LEGO.com
|13 months
Ιχνηλάτης πρώτου μέρους Rakuten
Μοναδικό αναγνωριστικό ιστότοπου για την παρακολούθηση των «Ειδικών Προσφορών» (συμβάντα εγγραφής) και των «Τυπικών Προσφορών» (συμβάντα παραγγελίας), με σκοπό την πληρωμή των συνεργατών. Ορίζεται κάθε φορά που ένας χρήστης εισέρχεται στη σελίδα gateway της Rakuten, εφόσον η είσοδος στη σελίδα γίνεται με παράμετρο siteID= στο query string.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|30 days
Αναγνωριστικό χρήστη Firework
Τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό χρήστη για την παρακολούθηση ενός χρήστη μεταξύ των συνεδριών. Βοηθά στη σύνδεση των συμβάντων pixel για τις διαδρομές των χρηστών.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Χρόνος τελευταίας προβολής Firework
Η χρονική σήμανση της τελευταίας ενεργής προβολής σε ώρα UTC.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
UTM Firework
Οι πιο πρόσφατες παράμετροι UTM που προέρχονται από τις παραμέτρους αναζήτησης του URL. Η πηγή αλήθειας είναι οι παράμετροι αναζήτησης του URL => οι προηγουμένως αποθηκευμένες παράμετροι UTM.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Αναγνωριστικό καναλιού Firework
Το τελευταίο αναγνωριστικό καναλιού, το οποίο ορίζεται σε επίπεδο widget wrapper ώστε να καλύπτει όλους τους τύπους και τις διατάξεις των widget.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Τελευταίο βίντεο Firework
Το τελευταίο κωδικοποιημένο αναγνωριστικό βίντεο που έχει παρακολουθήσει ο χρήστης.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Αναγνωριστικό επιχείρησης Firework
Το τελευταίο αναγνωριστικό επιχειρηματικής συνδρομής με το οποίο ο χρήστης προσγειώθηκε στη σελίδα.
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Αναγνωριστικό συνεδρίας Firework
Η τιμή της συνεδρίας περιέχει συμβολοσειρά με διαχωριστικό (.). Η συμβολοσειρά αποτελείται από: fws2 – έκδοση συνεδρίας fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – αναγνωριστικό συνεδρίας 3 – αριθμός συνεδριών (πόσες συνεδρίες είχε ο χρήστης) 1694441101864 – χρόνος έναρξης συνεδρίας
Firework
Firework
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO.com
|60 days
Αναγνωριστικό κλικ Snapchat
Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Snapchat και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S και Snap Inc.
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Pinterest και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις.
LEGO System A/S
LEGO System A/S
LEGO System A/S και Pinterest
No PII in the cookie
Cookie
|LEGO.com
|90 days
IDFA – Αναγνωριστικό για διαφημιστές
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
IDFV – Αναγνωριστικό για προμηθευτές
Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, για σκοπούς ανάλυσης και λειτουργικότητας, όπως η μέτρηση της χρήσης της εφαρμογής και η βελτίωση της απόδοσής της.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
GAID – Αναγνωριστικό διαφήμισης Google
Ένα μοναδικό, επαναρυθμιζόμενο αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από τη Google, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a
ASID – Αναγνωριστικό Ασφαλούς Android
Ένα αναγνωριστικό ειδικό για τη συσκευή που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της λειτουργικότητας της εφαρμογής και εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης, όπως η διασφάλιση τεχνικής σταθερότητας και η βελτίωση της απόδοσης της εφαρμογής.
LEGO System A/S
Singular
LEGO System A/S
Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.
Cookie
|LEGO® Insiders App
|n/a