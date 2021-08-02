Δήλωση για cookies

Τελευταία Τροποποίηση: 16 Ιανουαρίου 2026

Cookies και παρόμοιες τεχνολογίες που ορίζονται στο LEGO.com
Δείτε τη λίστα με τα cookies και παρόμοιες τεχνολογίες («cookies») που ορίζονται στον τομέα LEGO.com. Τα cookies ορίζονται είτε από τη LEGO System A/S είτε από επιλεγμένα τρίτα μέρη. Στις περιπτώσεις όπου κάποιο τρίτο μέρος είναι από κοινού ή ανεξάρτητος υπεύθυνος επεξεργασίας, αυτό θα αναφέρεται στη στήλη «υπεύθυνος επεξεργασίας». Σημειώστε ότι μόνο τα σχετικά απολύτως απαραίτητα cookies ορίζονται στο LEGO.com/kids και πέριξ του τομέα LEGO.com κατά τη σύνδεση με έναν λογαριασμό παιδιού LEGO.

Cookies και προσωπικά στοιχεία
Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφθείτε την [πολιτική cookies] μας1. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το απόρρητό σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να ελέγχετε τα δεδομένα σας, επισκεφθείτε την [πολιτική απορρήτου] μας2.

Η «διάρκεια ζωής» όλων των cookies της εφαρμογής LEGO Insiders είναι η διάρκεια κατά την οποία η εφαρμογή είναι εγκατεστημένη στο τηλέφωνο του χρήστη. Εάν διαγράψουν την εφαρμογή, μπορούν να επιλέξουν να διαγράψουν όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα μαζί με αυτήν.

NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

New Relic Session ID

Παρακολουθεί τον αριθμό επισκέψεων του χρήστη προκειμένου να καθοριστεί η απόδοση της εφαρμογής.

New Relic

New Relic

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Script
BothUntil session ends

Αναγνωριστικό συνεδρίας πληρωμής Adyen

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό εκχωρείται σε έναν χρήστη LEGO.com καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας της επεξεργασίας πληρωμών.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com5 days

Τηλεμετρία Adyen

Ασφαλείς συναλλαγές πληρωμής.

Adyen N.V.

Adyen N.V.

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Pixel
LEGO.com5 days

Αναγνωριστικό χρήστη Insiders

Ταυτοποιεί τον χρήστη για να εμφανίσει τα στοιχεία του Insiders λογαριασμού του σε αυτόν.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
Both14 days

Απονομή πόντων Insiders

Ταυτοποιεί τον χρήστη ώστε να μπορούμε να ανταμείβουμε το μέλος για τις ενέργειές του.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO.com14 days

Ενεργοποίηση προτιμώμενης γλώσσας

Ταυτοποιεί τον χρήστη ώστε το περιεχόμενο να εμφανίζεται στην προτιμώμενη γλώσσα του.

LEGO System A/S

CrowdTwist [Oracle]

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
BothUntil session ends

Αναγνωριστικό συνεδρίας – Μηχανισμός προτάσεων

Αυτό αποτίθεται ως Απαραίτητο cookie για την καταγραφή/υγεία ιστοτόπων και για την ανάπτυξη λειτουργιών. Όταν δίνεται συγκατάθεση, παρέχει τη δυνατότητα προτάσεων βάσει της δραστηριότητας περιήγησης «κατά την περίοδο λειτουργίας» (π.χ. προϊόντα/θέματα που προβάλλονται και προστίθενται στο καλάθι).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Αριθμός παραγγελίας (εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας)

Session storage
BothUntil session ends

Δακτυλικό αποτύπωμα Iovation

Καταγράφει και παρακολουθεί πληροφορίες δακτυλικών αποτυπωμάτων για να βοηθήσει στην προστασία από τις απάτες. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση της απολύτως αναγκαίας πρόληψης της απάτης στον τομέα LEGO.com.

Iovation

Iovation

LEGO System A/S

Ναι, καταγράφει πληροφορίες συσκευής που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο απάτης.

Script / Fingerprinting
Both12 months

Διακριτικό επικύρωσης κατά πλαστογράφησης

Αυτό το cookie, που χρησιμοποιείται από το σύστημα κατά της πλαστογραφίας, αποτελεί μέρος ενός συστήματος ασφαλείας που είναι απαραίτητο κατά τη χρήση του ελέγχου ταυτότητας βάσει cookie. Πραγματοποιείται επίσης αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων με σκοπό την εκτέλεση της αναγκαίας πρόληψης της απάτης στον τομέα LEGO.com.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει GUID

Session storage
BothUntil session ends

Αναγνωριστικό συνεδρίας λογαριασμού

Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας που είναι απαραίτητο για τη διαχείριση περιόδων λειτουργίας χρήστη στο σύστημα λογαριασμού.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει GUID

Session storage
BothUntil session ends

Έλεγχος ταυτότητας δύο παραγόντων

Cookie που χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση πελάτη κατά την είσοδο με έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει δημόσιο αναγνωριστικό χρήστη (PUID) και σφραγίδα ασφαλείας.

Persistent
Both14 days

Ταυτοποίηση μέσω εξωτερικών παρόχων σύνδεσης

Cookie ελέγχου ταυτότητας από εξωτερικούς παρόχους σύνδεσης (Google, Facebook & Twitter) στον LEGO λογαριασμό τους.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Ναι, εισιτήριο ταυτοποίησης που περιλαμβάνει ένα claims principal [αναφορά σε πληροφορίες σχετικά με τον συνδεδεμένο χρήστη].

Persistent
Both15 mins

Αναγνωριστικό συνεδρίας ταυτοποίησης

Αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας για το «Flask», ένα σύστημα ελέγχου ταυτότητας χρήστη που χρησιμοποιείται στο LEGO Ideas.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει GUID

Session storage
LEGO.com30 days

Επαλήθευση ηλικίας

Εάν ο χρήστης επιλέξει ηλικία κάτω των 18 ετών, θα θεωρηθεί παιδί.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Εισαγωγή ηλικίας

Persistent
LEGO.com30 mins

Waiting room

Cookie που έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί την αίθουσα αναμονής σε περιόδους έντονης κυκλοφορίας ώστε να μπορεί το LEGO.com να συνεχίσει να λειτουργεί.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει Παράγοντα Χρήστη

Cookie
Both1 hour

Μοναδικό αναγνωριστικό συγκατάθεσης

Χρησιμοποιείται ως μοναδικό αναγνωριστικό για την Πλατφόρμα Διαχείρισης Συγκατάθεσης.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Μοναδικό Αναγνωριστικό

Cookie
Both12 months

Αναγνωριστικό προγράμματος περιήγησης Salesforce Embedded Chat

Παρέχει προστασία ασφαλείας για τη λειτουργία ζωντανής συνομιλίας.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Διαμεσολαβημένη ροή Salesforce Embedded Chat

Διασφαλίζει ότι τα αιτήματα των χρηστών κατευθύνονται στον ίδιο διακομιστή proxy του Salesforce, ώστε να γίνεται προσωρινή ανάκτηση περιεχομένου από τη μνήμη cache.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com3 hours

Αναγνωριστικό Live Agent του Salesforce Embedded Chat

Καταγράφει ένα μοναδικό ψευδωνυμοποιημένο αναγνωριστικό για μια συγκεκριμένη συνεδρία προγράμματος περιήγησης κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Αναγνωριστικό απόρριψης Live Agent του Salesforce Embedded Chat

Απομνημονεύει τους κανόνες που έχει ορίσει ο διαχειριστής ώστε να αποκρύπτεται το κουμπί πρόσκλησης συνομιλίας αφού ο επισκέπτης το αποδεχθεί ή το απορρίψει. Χωρίς το Cookie, το κουμπί εμφανίζεται επανειλημμένα όταν ενεργοποιείται.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Αναγνωριστικό εντοπισμού σφαλμάτων προγράμματος περιήγησης Salesforce Embedded Chat

Συσχετίζει τις γραμμές καταγραφής του προγράμματος περιήγησης στο backend για να βοηθήσει στον εντοπισμό σφαλμάτων.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Ενσωματωμένη γλώσσα συνομιλίας Salesforce

Προσδιορίζει τη γλώσσα για προσαρμοσμένα στοιχεία, έρευνες και ροές, τα οποία υποστηρίζουν πολλές γλώσσες.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.comUntil session ends

Αναγνωριστικό χρήστη

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση των χρηστών και την παρακολούθηση της δραστηριότητάς τους σε έναν τομέα.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Script
LEGO.com2 years

Αναγνωριστικό συνεδρίας

Χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί αν ο χρήστης βρίσκεται σε ενεργή συνεδρία στον ιστότοπο ή αν πρόκειται για νέα συνεδρία (δηλαδή όταν το cookie δεν υπάρχει ή έχει λήξει).

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Script
LEGO.com30 mins

Αναγνωριστικό χρήστη από την πλευρά του διακομιστή

Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείται από τον server-side collector και αποστέλλεται με όλα τα επόμενα συμβάντα παρακολούθησης.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Script
LEGO.com12 months

Usersnap

Χρησιμοποιείται για την απομνημόνευση δεδομένων που έχουν ήδη συμπληρωθεί σε σχόλια/ανατροφοδότηση χρήστη

Usersnap GmbH

Usersnap GmbH

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Local storage
LEGO.comForever

Cloudflare

Χρησιμοποιείται για την προστασία του ιστότοπου από αυτοματοποιημένες απειλές, όπως επιθέσεις bots, βοηθώντας στη διάκριση πραγματικών χρηστών από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Χρησιμοποιείται για τον περιορισμό ρυθμού επισκεψιμότητας σε περιπτώσεις όπου πολλοί χρήστες μοιράζονται την ίδια διεύθυνση IP.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com30 mins

Cloudflare

Cookie που έχει ρυθμιστεί να ενεργοποιεί την αίθουσα αναμονής σε περιόδους έντονης κυκλοφορίας ώστε να μπορεί το LEGO.com να συνεχίσει να λειτουργεί.

Cloudflare

Cloudflare

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com5 mins

Cache κατηγοριών αγορών

Cache της πλοήγησης κατηγοριών για επιτάχυνση της απόδοσης.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα

Χρησιμοποιείται για τη συμπλήρωση της λειτουργίας «Προϊόντα που προβλήθηκαν πρόσφατα». Λίστα με κωδικούς προϊόντων

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Δεδομένα χρήστη εκτός σύνδεσης

Περιορισμένα δεδομένα χρήστη για την υποστήριξη λειτουργίας εκτός σύνδεσης, ώστε να είναι δυνατή η σάρωση γραμμωτού κώδικα εντός καταστήματος χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Όνομα χρήστη, αριθμοί λογαριασμών Insiders

Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Προτιμήσεις εισαγωγής

Επιλεγμένο avatar κατά τη διαδικασία εισαγωγής.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Local storage
LEGO® Insiders Appn/a

Ρυθμίσεις συναίνεσης Cookies

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των προτιμήσεων συναίνεσης για τα cookies.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Ρυθμίσεις συναίνεσης για εξαίρεση

Χρησιμοποιείται για την αποθήκευση προτιμήσεων εξαίρεσης συγκατάθεσης.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com12 months

Αναγνωριστικό σημαιών λειτουργιών

Μοναδικό αναγνωριστικό που αποδίδεται σε χρήστη του LEGO.com για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργιών.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Περιέχει GUID.

Cookie
LEGO.com12 months
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Fallback ID

Χρησιμοποιείται για τη συνένωση όλων των χρηστών σε όλα τα άλλα προϊόντα Adobe.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Experience Cloud ID

Ταυτοποιεί μοναδικούς επισκέπτες και διακρίνει τις επισκέψεις τους.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
Both2 years

Κατάσταση ενεργοποίησης cookies Adobe

Σημειώνει ποια cookies έχουν γίνει αποδεκτά/έχουν απορριφθεί προκειμένου να γίνει κατανοητό το επίπεδο των πληροφοριών που μπορούν να προβληθούν σε σχέση με την πραγματικότητα.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Όνομα σελίδας Adobe Pageview

Καταγράφει τον αριθμό προβολών των σελίδων προκειμένου να γίνει κατανοητό το επίπεδο δημοτικότητας μιας σελίδας.

LEGO System A/S

Adobe Analytics

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.comUntil session ends

Medallia DXA Regional Journey Mapper – Σε εξέλιξη

Ενεργοποιεί βελτιώσεις σε βελτιωμένες διαδρομές για εσάς ως χρήστη του LEGO.com, όταν μεταβαίνετε από μία τοπική προβολή σε άλλη.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.comWhen browser is closed

Medallia DXA Journey Mapper – Σε όλες τις συνεδρίες

Ενεργοποιεί βελτιώσεις σε βελτιωμένες διαδρομές για εσάς ως χρήστη του LEGO.com, όταν μεταβαίνετε από μία τοπική προβολή σε άλλη.

Medallia

Medallia

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Javascript
LEGO.com1 year

Απόδοση iPerceptions

Βελτιώνει την απόδοση του ιστοτόπου ελαχιστοποιώντας τον αριθμό αιτήσεων.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και την πλατφόρμα iPerceptions

Μας ενημερώνει για την πλατφόρμα και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε προκειμένου να εμφανιστούν οι σωστές πληροφορίες και μορφή (π.χ. γλώσσα, τύπος συσκευής κ.λπ.).

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Προβολή σελίδας iPerceptions

Απομνημονεύει τα μέρη που έχετε επισκεφτεί ώστε να μην χρειάζεται να κάνετε αναζήτηση για να επιστρέψετε σε μια συγκεκριμένη σελίδα.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Ενεργοποιημένα μηνύματα iPerceptions

Απλοποιεί την επίσκεψη του χρήστη μέσω διαχείρισης του αριθμού των ενεργοποιημένων μηνυμάτων που βλέπει.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Αριθμός προβολών σελίδας iPerceptions

Παρακολουθεί τις σελίδες που βλέπει ένας χρήστης σε κάθε επίσκεψη.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Αναγνωριστικό συνεδρίας iPerceptions

Ταυτοποιεί την επίσκεψή σας εκχωρώντας ένα αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας.

iPerception

iPerception

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
LEGO.comUntil session ends

Αναγνωριστικό συνεδρίας Optimizely

Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής ενός χρήστη σε δοκιμή alpha/beta για τη δοκιμή νέων χαρακτηριστικών.

LEGO System A/S

Optimizely

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Session storage
Both1 hour

Συνεδρία UEC

Χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συνεδρίας του χρήστη κατά τη διάρκεια επίσκεψης στον ιστότοπο.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.comUntil session ends

UEC μεταξύ συνεδριών

Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση πληροφοριών συνεδρίας χρήστη μεταξύ διαφορετικών συνεδριών, έως τη λήξη διάρκειας ζωής του cookie.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Αναγνωριστικό επισκέπτη Snowplow

Αποθηκεύει πληροφορίες χρήστη που δημιουργούνται κατά την αρχική επίσκεψη στον ιστότοπο και τις ενημερώνει κατά τις μελλοντικές επισκέψεις.

Αναγνωριστικό επισκέπτη Snowplow

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com2 years

Αναγνωριστικό συνεδρίας Snowplow

Χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ένας χρήστης βρίσκεται σε ενεργή συνεδρία στον ιστότοπο ή εάν πρόκειται για την έναρξη μιας νέας συνεδρίας (για παράδειγμα, εάν το Cookie λείπει ή έχει λήξει).

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com30 mins

Αναγνωριστικό συλλέκτη Snowplow

Αποθηκεύει ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη που δημιουργείται από τον server-side collector και περιλαμβάνεται σε όλα τα μελλοντικά συμβάντα παρακολούθησης.

LEGO System A/S

Snowplow Analytics Ltd.

LEGO System A/S και Snowplow Analytics Ltd.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com13 months

lux_id

Παρακολουθεί τον αριθμό επισκέψεων του χρήστη προκειμένου να καθοριστεί η απόδοση της εφαρμογής.

SpeedCurve

SpeedCurve

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν δεδομένα PII στο cookie

Script
LEGO.com30 mins
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Cookies μοναδικού αναγνωριστικού Smartlink

Αναγνωρίζει έναν χρήστη και παρέχει εξατομικευμένη εμπειρία, ζητώντας, ως πρώτο βήμα, τη συγκατάθεση για cookies.

LEGO System A/S

Vibes

LEGO System A/S

Ναι, περιέχει GUID.

Script
LEGO.com1 year

Αναγνωριστικό μεταξύ συνεδριών – Μηχανισμός προτάσεων

Κάνει προτάσεις βάσει της προηγούμενης δραστηριότητας αγοράς.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Αριθμός παραγγελίας (εάν η παραγγελία έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας)

Cross-Session Storage
LEGO.com30 days

Salesforce Marketing Cloud Subscriber ID

Μοναδικό αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται ως αριθμός αναφοράς για τον χρήστη.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Αναγνωριστικό

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Email Address

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του συνδρομητή.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Job ID

Το αναγνωριστικό εργασίας που σχετίζεται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud List ID

Το αναγνωριστικό λίστας του συνδρομητή.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Batch ID

Ένα αριθμητικό αναγνωριστικό της παρτίδας που σχετίζεται με κάποιο αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud URL ID

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη μεμονωμένη διεύθυνση URL σε μια αποστολή.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com7 days

Salesforce Marketing Cloud Member ID

Αναγνωριστικό Επιχειρηματικής Μονάδας Marketing Cloud.

Salesforce

Salesforce

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com7 days
NameDescriptionSet ByCookie VendorControllerPII DataTypeLEGO.com or LEGO® Insiders AppLEGO.com Lifetime

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID

Επιτρέπει τον συγχρονισμό του αναγνωριστικού (ID) με ιστότοπους τρίτων, όπως η Adobe, η Google και το Facebook, για σκοπούς στόχευσης διαφημίσεων, όπως η εξαίρεση επαναστόχευσης και η στόχευση παρόμοιου κοινού.

LEGO System A/S

Adobe Analytics & Adobe Advertising

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στα cookies.

Beacon
LEGO.com2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID

Επισημαίνει χρονικά την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο σε σχέση με την τελευταία διαφημιστική αναζήτηση.

LEGO System A/S

Adobe Ads

LEGO System A/S

No PII in the cookie
Beacon
LEGO.com2 years

Meta CAPI

Διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες λαμβάνουν μόνο σχετικές, στοχευμένες διαφημίσεις Meta.

Meta

Meta

Η LEGO System A/S και η Meta είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η Meta CAPI επιτρέπει στον όμιλο LEGO Group να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Το χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας, για την κατανόηση και τον προσδιορισμό του κοινού μας για στοχευμένες διαφημίσεις και για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των καναλιών μετατροπής του ιστοτόπου μας (π.χ. αν μια επίσκεψη οδηγεί σε πώληση). Η Meta ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της LEGO System A/S για τις παραπάνω υπηρεσίες. Ωστόσο, η Meta θα χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του CAPI για δικούς του σκοπούς και ενδέχεται να τα συγκεντρώνει μαζί με υφιστάμενα δεδομένα που ενδέχεται να έχει από εσάς.

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com90 days

Ετικέτες Google Ad και Doubleclick (Campaign Manager 360)

Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών στο LEGO.com για την ενημέρωση των μετρήσεων και της στόχευσης. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση συμβάντων στο LEGO.com για τη βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων και της βελτιστοποίησης. Η στόχευση θα περιλαμβάνει εξαίρεση, παρόμοιο κοινό και επαναστόχευση.

Google

Google

Οι LEGO System A/S και Google LLC είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα ως επί πληρωμή υπηρεσία από την Google LLC στο LEGO.com, τα οποία συλλέγονται κατόπιν συγκατάθεσης, προκειμένου να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη χρήση ιστότοπων (όπως το Google και το YouTube) και υπηρεσιών που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και κατά την επακόλουθη είσοδο ή επανείσοδό σας στο LEGO.com. Google Inc: Συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης, για την παρακολούθηση επισκέψεων σε σελίδες του LEGO.com, με σκοπό τη μέτρηση και τη μοντελοποίηση μετρήσεων, την εξαίρεση στόχευσης, την επαναστόχευση διαφημίσεων σε ιστότοπους και υπηρεσίες που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου σε άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς.

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Script
LEGO.com18 months

Rakuten: Συλλέκτης δεδομένων επισκέψεων ιστότοπου και χρηστών

Αποθηκεύει δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη.

Rakuten

Rakuten

Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξατομίκευση των εμπειριών σας κατά τις επαναληπτικές επισκέψεις σας σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουμε και να προσελκύσουμε νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων και ενδέχεται να εισέλθουν σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Rakuten: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), για εξατομικευμένες διαφημίσεις ή διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος προς εσάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν και να προσελκύσουν νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πολιτική cookies της Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/

Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Rakuten: Παρακολούθηση μετατροπών πωλήσεων

Παρακολουθεί τα δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη όταν πραγματοποιείται μια πώληση.

Rakuten

Rakuten

Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ συνεργάτη που ορίζεται από την Rakuten και αποθηκεύεται για κάθε νέο επισκέπτη που εισέρχεται στο LEGO.com ο οποίος προέρχεται από έναν ιστότοπο συνεργάτη της Rakuten και καταλήγει σε αγορά στο LEGO.com. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το LEGO.com για τη συμφωνία των πληρωμών για μετατροπές πωλήσεων που αποδίδονται απευθείας σε υπηρεσίες της Rakuten. Rakuten: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ εκδότη προς αποθήκευση και σύνδεση με συγκεκριμένες για τον χρήστη αγορές στο LEGO.com. Αυτό επιτρέπει στη Rakuten να πληρώνεται ανάλογα για τις «νέες» πωλήσεις κυκλοφορίας συνεργατών.

Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)

Javascript
LEGO.com30 days

Αναγνωριστικό Rakuten

Ταυτοποιεί τους χρήστες της Rakuten.

Rakuten

Rakuten

Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για την ταυτοποίηση των χρηστών της Rakuten από διάφορους ιστοτόπους δικτύου συνεργατών. Το LEGO.com ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης για υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και εξατομίκευσης. Rakuten: Αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας κατόπιν συγκατάθεσης για να σας παρακολουθεί ως χρήστη σε διάφορους συνδεδεμένους ιστοτόπους δικτύου, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικό μεταξύ δικτύων και αναγνωριστικό αναζήτησης & κλικ. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση διαφημίσεων καθώς και για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων.

Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID)

Javascript
LEGO.com13 months

Microsoft Advertising UET

Παρακολουθεί τη δραστηριότητα ιστοτόπου για σκοπούς επαναστόχευσης στο διαδίκτυο και δραστηριότητες.

Microsoft (Bing Ads Network)

Microsoft (Bing Ads Network)

Οι LEGO System A/S και Microsoft είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η LEGO System A/S συλλέγει και ελέγχει τα δεδομένα χρήστη στα οποία συναινέσατε προκειμένου να διαχωρίσει σε τμήματα, να στοχεύσει και να στρατολογήσει ακροατήρια μέσω επικοινωνιών μάρκετινγκ στο δίκτυο MS Network συμπεριλαμβανομένων τόσο της αναζήτησης Bing όσο και του δικτύου MS Ad Display Network. Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα στα οποία συναινέσατε για τους δικούς της σκοπούς μάρκετινγκ. Σύνδεσμος προς την πολιτική: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement

No PII in the cookie
Script
LEGO.com180 days

Ετικέτα Demandbase

Η ετικέτα Demandbase συλλέγει πληροφορίες για να προσδιορίσει ποιες εταιρείες επισκέπτονται τον ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ B2B.

LEGO System A/S

Demandbase

Demandbase και LEGO System A/S

Διεύθυνση IP

Javascript
LEGO.com13 months

Ιχνηλάτης πρώτου μέρους Rakuten

Μοναδικό αναγνωριστικό ιστότοπου για την παρακολούθηση των «Ειδικών Προσφορών» (συμβάντα εγγραφής) και των «Τυπικών Προσφορών» (συμβάντα παραγγελίας), με σκοπό την πληρωμή των συνεργατών. Ορίζεται κάθε φορά που ένας χρήστης εισέρχεται στη σελίδα gateway της Rakuten, εφόσον η είσοδος στη σελίδα γίνεται με παράμετρο siteID= στο query string.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com30 days

Αναγνωριστικό χρήστη Firework

Τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό χρήστη για την παρακολούθηση ενός χρήστη μεταξύ των συνεδριών. Βοηθά στη σύνδεση των συμβάντων pixel για τις διαδρομές των χρηστών.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Χρόνος τελευταίας προβολής Firework

Η χρονική σήμανση της τελευταίας ενεργής προβολής σε ώρα UTC.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

UTM Firework

Οι πιο πρόσφατες παράμετροι UTM που προέρχονται από τις παραμέτρους αναζήτησης του URL. Η πηγή αλήθειας είναι οι παράμετροι αναζήτησης του URL => οι προηγουμένως αποθηκευμένες παράμετροι UTM.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Αναγνωριστικό καναλιού Firework

Το τελευταίο αναγνωριστικό καναλιού, το οποίο ορίζεται σε επίπεδο widget wrapper ώστε να καλύπτει όλους τους τύπους και τις διατάξεις των widget.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Τελευταίο βίντεο Firework

Το τελευταίο κωδικοποιημένο αναγνωριστικό βίντεο που έχει παρακολουθήσει ο χρήστης.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Αναγνωριστικό επιχείρησης Firework

Το τελευταίο αναγνωριστικό επιχειρηματικής συνδρομής με το οποίο ο χρήστης προσγειώθηκε στη σελίδα.

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Αναγνωριστικό συνεδρίας Firework

Η τιμή της συνεδρίας περιέχει συμβολοσειρά με διαχωριστικό (.). Η συμβολοσειρά αποτελείται από: fws2 – έκδοση συνεδρίας fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – αναγνωριστικό συνεδρίας 3 – αριθμός συνεδριών (πόσες συνεδρίες είχε ο χρήστης) 1694441101864 – χρόνος έναρξης συνεδρίας

Firework

Firework

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO.com60 days

Αναγνωριστικό κλικ Snapchat

Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Snapchat και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S και Snap Inc.

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

Pinterest

Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Pinterest και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις.

LEGO System A/S

LEGO System A/S

LEGO System A/S και Pinterest

No PII in the cookie
Cookie
LEGO.com90 days

IDFA – Αναγνωριστικό για διαφημιστές

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

IDFV – Αναγνωριστικό για προμηθευτές

Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, για σκοπούς ανάλυσης και λειτουργικότητας, όπως η μέτρηση της χρήσης της εφαρμογής και η βελτίωση της απόδοσής της.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

GAID – Αναγνωριστικό διαφήμισης Google

Ένα μοναδικό, επαναρυθμιζόμενο αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από τη Google, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a

ASID – Αναγνωριστικό Ασφαλούς Android

Ένα αναγνωριστικό ειδικό για τη συσκευή που παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα Android, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της λειτουργικότητας της εφαρμογής και εσωτερικούς σκοπούς ανάλυσης, όπως η διασφάλιση τεχνικής σταθερότητας και η βελτίωση της απόδοσης της εφαρμογής.

LEGO System A/S

Singular

LEGO System A/S

Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie.

Cookie
LEGO® Insiders Appn/a