Δήλωση για cookies

Adobe Analytics, Adobe Advertising & Experience Cloud ID Επιτρέπει τον συγχρονισμό του αναγνωριστικού (ID) με ιστότοπους τρίτων, όπως η Adobe, η Google και το Facebook, για σκοπούς στόχευσης διαφημίσεων, όπως η εξαίρεση επαναστόχευσης και η στόχευση παρόμοιου κοινού. LEGO System A/S Adobe Analytics & Adobe Advertising LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στα cookies. Beacon LEGO.com 2 years

Adobe Ad Cloud Timestamp ID Επισημαίνει χρονικά την επίσκεψη του χρήστη στον ιστότοπο σε σχέση με την τελευταία διαφημιστική αναζήτηση. LEGO System A/S Adobe Ads LEGO System A/S No PII in the cookie Beacon LEGO.com 2 years

Meta CAPI Διασφαλίζει ότι οι επισκέπτες λαμβάνουν μόνο σχετικές, στοχευμένες διαφημίσεις Meta. Meta Meta Η LEGO System A/S και η Meta είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η Meta CAPI επιτρέπει στον όμιλο LEGO Group να παρακολουθεί τη δραστηριότητά σας στον ιστότοπό μας. Το χρησιμοποιούμε για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημίσεών μας, για την κατανόηση και τον προσδιορισμό του κοινού μας για στοχευμένες διαφημίσεις και για την ανάλυση της αποτελεσματικότητας των καναλιών μετατροπής του ιστοτόπου μας (π.χ. αν μια επίσκεψη οδηγεί σε πώληση). Η Meta ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεδομένων εκ μέρους της LEGO System A/S για τις παραπάνω υπηρεσίες. Ωστόσο, η Meta θα χρησιμοποιεί επίσης τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του CAPI για δικούς του σκοπούς και ενδέχεται να τα συγκεντρώνει μαζί με υφιστάμενα δεδομένα που ενδέχεται να έχει από εσάς. Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 90 days

Ετικέτες Google Ad και Doubleclick (Campaign Manager 360) Παρακολουθεί τη δραστηριότητα των χρηστών στο LEGO.com για την ενημέρωση των μετρήσεων και της στόχευσης. Αυτό θα περιλαμβάνει τη μοντελοποίηση συμβάντων στο LEGO.com για τη βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων και της βελτιστοποίησης. Η στόχευση θα περιλαμβάνει εξαίρεση, παρόμοιο κοινό και επαναστόχευση. Google Google Οι LEGO System A/S και Google LLC είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα ως επί πληρωμή υπηρεσία από την Google LLC στο LEGO.com, τα οποία συλλέγονται κατόπιν συγκατάθεσης, προκειμένου να σας εμφανίζονται εξατομικευμένες διαφημίσεις κατά τη χρήση ιστότοπων (όπως το Google και το YouTube) και υπηρεσιών που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και κατά την επακόλουθη είσοδο ή επανείσοδό σας στο LEGO.com. Google Inc: Συλλέγει και χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης, για την παρακολούθηση επισκέψεων σε σελίδες του LEGO.com, με σκοπό τη μέτρηση και τη μοντελοποίηση μετρήσεων, την εξαίρεση στόχευσης, την επαναστόχευση διαφημίσεων σε ιστότοπους και υπηρεσίες που ανήκουν στην Alphabet Inc., καθώς και την προβολή διαφημιστικού περιεχομένου σε άτομα με παρόμοια χαρακτηριστικά με εσάς. Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Script LEGO.com 18 months

Rakuten: Συλλέκτης δεδομένων επισκέψεων ιστότοπου και χρηστών Αποθηκεύει δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη. Rakuten Rakuten Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη εξατομίκευση των εμπειριών σας κατά τις επαναληπτικές επισκέψεις σας σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουμε και να προσελκύσουμε νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων και ενδέχεται να εισέλθουν σε ιστοτόπους συνεργατών του LEGO.com και/ή της Rakuten. Rakuten: Συλλέγει και αποθηκεύει τα προσωπικά σας στοιχεία (για παράδειγμα, τεχνικά δεδομένα, δεδομένα cookies, πληροφορίες χρήσης και δεδομένα γεωγραφικής τοποθεσίας), για εξατομικευμένες διαφημίσεις ή διαφημίσεις βάσει ενδιαφέροντος προς εσάς. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτά τα δεδομένα για να ταυτοποιήσουν και να προσελκύσουν νέα ακροατήρια που ενδέχεται να είναι παρόμοια με εσάς ως προς το προφίλ δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την πολιτική cookies της Rakuten: https://rakutenadvertising.com/en-uk/legal-notices/cookie-policy/ Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Rakuten: Παρακολούθηση μετατροπών πωλήσεων Παρακολουθεί τα δεδομένα επίσκεψης ιστοτόπου και χρήστη όταν πραγματοποιείται μια πώληση. Rakuten Rakuten Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Χρησιμοποιούμε ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ συνεργάτη που ορίζεται από την Rakuten και αποθηκεύεται για κάθε νέο επισκέπτη που εισέρχεται στο LEGO.com ο οποίος προέρχεται από έναν ιστότοπο συνεργάτη της Rakuten και καταλήγει σε αγορά στο LEGO.com. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται από το LEGO.com για τη συμφωνία των πληρωμών για μετατροπές πωλήσεων που αποδίδονται απευθείας σε υπηρεσίες της Rakuten. Rakuten: Ορίζει ένα μοναδικό αναγνωριστικό κλικ εκδότη προς αποθήκευση και σύνδεση με συγκεκριμένες για τον χρήστη αγορές στο LEGO.com. Αυτό επιτρέπει στη Rakuten να πληρώνεται ανάλογα για τις «νέες» πωλήσεις κυκλοφορίας συνεργατών. Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID) Javascript LEGO.com 30 days

Αναγνωριστικό Rakuten Ταυτοποιεί τους χρήστες της Rakuten. Rakuten Rakuten Η LEGO System A/S και η Rakuten είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. LEGO System A/S: Ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα για την ταυτοποίηση των χρηστών της Rakuten από διάφορους ιστοτόπους δικτύου συνεργατών. Το LEGO.com ενδέχεται να χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα κατόπιν συγκατάθεσης για υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων και εξατομίκευσης. Rakuten: Αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα σας κατόπιν συγκατάθεσης για να σας παρακολουθεί ως χρήστη σε διάφορους συνδεδεμένους ιστοτόπους δικτύου, χρησιμοποιώντας αναγνωριστικό μεταξύ δικτύων και αναγνωριστικό αναζήτησης & κλικ. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για την εξατομίκευση διαφημίσεων καθώς και για σκοπούς ανάλυσης δεδομένων. Μοναδικό αναγνωριστικό που δημιουργείται από τον πάροχο (τυχαίο GUID) Javascript LEGO.com 13 months

Microsoft Advertising UET Παρακολουθεί τη δραστηριότητα ιστοτόπου για σκοπούς επαναστόχευσης στο διαδίκτυο και δραστηριότητες. Microsoft (Bing Ads Network) Microsoft (Bing Ads Network) Οι LEGO System A/S και Microsoft είναι ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας. Η LEGO System A/S συλλέγει και ελέγχει τα δεδομένα χρήστη στα οποία συναινέσατε προκειμένου να διαχωρίσει σε τμήματα, να στοχεύσει και να στρατολογήσει ακροατήρια μέσω επικοινωνιών μάρκετινγκ στο δίκτυο MS Network συμπεριλαμβανομένων τόσο της αναζήτησης Bing όσο και του δικτύου MS Ad Display Network. Η Microsoft χρησιμοποιεί τα δεδομένα στα οποία συναινέσατε για τους δικούς της σκοπούς μάρκετινγκ. Σύνδεσμος προς την πολιτική: https://about.ads.microsoft.com/en-us/resources/policies/microsoft-advertising-agreement No PII in the cookie Script LEGO.com 180 days

Ετικέτα Demandbase Η ετικέτα Demandbase συλλέγει πληροφορίες για να προσδιορίσει ποιες εταιρείες επισκέπτονται τον ιστότοπο για σκοπούς μάρκετινγκ B2B. LEGO System A/S Demandbase Demandbase και LEGO System A/S Διεύθυνση IP Javascript LEGO.com 13 months

Ιχνηλάτης πρώτου μέρους Rakuten Μοναδικό αναγνωριστικό ιστότοπου για την παρακολούθηση των «Ειδικών Προσφορών» (συμβάντα εγγραφής) και των «Τυπικών Προσφορών» (συμβάντα παραγγελίας), με σκοπό την πληρωμή των συνεργατών. Ορίζεται κάθε φορά που ένας χρήστης εισέρχεται στη σελίδα gateway της Rakuten, εφόσον η είσοδος στη σελίδα γίνεται με παράμετρο siteID= στο query string. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 30 days

Αναγνωριστικό χρήστη Firework Τυχαία δημιουργημένο αναγνωριστικό χρήστη για την παρακολούθηση ενός χρήστη μεταξύ των συνεδριών. Βοηθά στη σύνδεση των συμβάντων pixel για τις διαδρομές των χρηστών. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Χρόνος τελευταίας προβολής Firework Η χρονική σήμανση της τελευταίας ενεργής προβολής σε ώρα UTC. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

UTM Firework Οι πιο πρόσφατες παράμετροι UTM που προέρχονται από τις παραμέτρους αναζήτησης του URL. Η πηγή αλήθειας είναι οι παράμετροι αναζήτησης του URL => οι προηγουμένως αποθηκευμένες παράμετροι UTM. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Αναγνωριστικό καναλιού Firework Το τελευταίο αναγνωριστικό καναλιού, το οποίο ορίζεται σε επίπεδο widget wrapper ώστε να καλύπτει όλους τους τύπους και τις διατάξεις των widget. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Τελευταίο βίντεο Firework Το τελευταίο κωδικοποιημένο αναγνωριστικό βίντεο που έχει παρακολουθήσει ο χρήστης. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Αναγνωριστικό επιχείρησης Firework Το τελευταίο αναγνωριστικό επιχειρηματικής συνδρομής με το οποίο ο χρήστης προσγειώθηκε στη σελίδα. Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Αναγνωριστικό συνεδρίας Firework Η τιμή της συνεδρίας περιέχει συμβολοσειρά με διαχωριστικό (.). Η συμβολοσειρά αποτελείται από: fws2 – έκδοση συνεδρίας fe73bd67-cf64-44e9-a430-863dee1df5d0 – αναγνωριστικό συνεδρίας 3 – αριθμός συνεδριών (πόσες συνεδρίες είχε ο χρήστης) 1694441101864 – χρόνος έναρξης συνεδρίας Firework Firework LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO.com 60 days

Αναγνωριστικό κλικ Snapchat Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Snapchat και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S και Snap Inc. No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

Pinterest Βοηθά στον εντοπισμό επισκεπτών του ιστότοπου που προέρχονται από διαφημίσεις στο Pinterest και στην απόδοση συμβάντων του ιστότοπου στις συγκεκριμένες διαφημίσεις. LEGO System A/S LEGO System A/S LEGO System A/S και Pinterest No PII in the cookie Cookie LEGO.com 90 days

IDFA – Αναγνωριστικό για διαφημιστές Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

IDFV – Αναγνωριστικό για προμηθευτές Ένα μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από την Apple, το οποίο χρησιμοποιείται για την αναγνώριση της συσκευής του χρήστη στις εφαρμογές και τις υπηρεσίες μας, για σκοπούς ανάλυσης και λειτουργικότητας, όπως η μέτρηση της χρήσης της εφαρμογής και η βελτίωση της απόδοσής της. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a

GAID – Αναγνωριστικό διαφήμισης Google Ένα μοναδικό, επαναρυθμιζόμενο αναγνωριστικό συσκευής που παρέχεται από τη Google, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών μας καμπανιών, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης εγκαταστάσεων εφαρμογών και της απόδοσης της απόδοσης των ενεργειών μάρκετινγκ. LEGO System A/S Singular LEGO System A/S Δεν υπάρχουν προσωπικά στοιχεία στo cookie. Cookie LEGO® Insiders App n/a