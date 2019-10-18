Oplysninger om stoffer på REACH-kandidatlisten

Følgende produkter indeholder et lithium-polymerbatteri. Producenten af dette batteri har informeret os om, at det muligvis indeholder stoffet "1,3-propansulton (CAS-nummer 1120-71-4)" i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Følgende produkter omfatter en diode på en utilgængelig printplade, som producenten har informeret os om indeholder "Bly (CAS-nummer 7439-92-1)" i mængder, der overstiger 0,1% vægtprocent.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Følgende produkter omfatter utilgængeligt piezoelektrisk materiale, som producenten har informeret os om indeholder "blytitanzirconiumoxid (CAS-nummer 12626-81-2)" i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

10969 - Fire Truck

De nævnte stoffer optræder på den aktuelle version af Det Europæiske Kemikalieagenturs Kandidatliste over særligt problematiske stoffer til godkendelse. I henhold til EU-krav (artikel 33 i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH-forordningen)) er vi forpligtet til at oplyse, hvis et sådant stof kan være til stede, selv i meget små mængder.

Det udgør ingen sikkerhedsrisiko, og folk vil under normale omstændigheder ikke blive eksponeret for stoffet.

Ingen andre LEGO® produkter end de ovennævnte indeholder stoffer, der optræder på den aktuelle version af "Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse" i mængder, der overstiger 0,1 vægtprocent.

Beskyt miljøet! Smid ikke batterier eller produkter, der indeholder batterier, ud sammen med husholdningsaffaldet. Få vejledning om genbrug og genbrugsstationer hos din kommune.

Du kan få yderligere oplysninger om produktsikkerhed på www.LEGO.com/aboutus/responsibility eller ved at ringe til 00800 5346 5555.