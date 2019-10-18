Nařízení REACH
Informace o látkách uvedených na kandidátském seznamu REACH
Následující produkty obsahují lithium-polymerovou baterii. Výrobce této baterie nás informoval, že může obsahovat látku „1,3-propansulton (CAS č. 1120-71-4)“ v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).
- 45610 – Technic large hub battery
- 45678 – LEGO Education SPIKE Prime set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 45612 – Technic Small Hub Battery
Následující produkty obsahují diodu nainstalovanou na nepřístupné obvodové desce. Výrobce nás informoval, že může obsahovat „olovo (CAS č. 7439-92-1)“ v množství přesahujícím 0,1 % (hmotnosti).
- 45678 – LEGO Education SPIKE™ Prime Set
- 45609 – Technic Small Hub
- 45345 – LEGO Education SPIKE™ Essential Set
- 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car
- 42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car
- 75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™
- 75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™
- 75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™
- 42239
- 72167
- 72164
Následující produkty obsahují piezoelektrický materiál na nepřístupném místě. Výrobce nás informoval, že může obsahovat „titaničitan-zirkoničitan olovnatý (CAS č. 12626-81-2)“ v množství přesahujícím 0,1 % (hmotnosti).
- 10969 - Fire Truck
Zmíněné látky jsou uvedeny v současné verzi kandidátského seznamu REACH Evropské agentury pro chemické látky. Podle nařízení EU (článek 33, 1907/2006 REACH) jsme povinni informovat, pokud by takové látky mohly být přítomny i jen ve velmi malém množství.
To ovšem nepředstavuje žádné bezpečnostní riziko a uživatelé nebudou za běžných podmínek látce vystaveni.
Žádné jiné LEGO produkty, než jsou ty uvedené výše, neobsahují látky uvedené na aktuálním kandidátském seznamu REACH v množství převyšujícím 0,1 % (hmotnosti).
Chraňte životní prostředí a nevyhazujte baterie nebo výrobky obsahující baterie do domovního odpadu. Zjistěte si prosím u místních úřadů možnosti recyklace a dostupná zařízení.
Více informací o bezpečnosti produktů lze získat na stránce www.LEGO.com/aboutus/responsibility nebo na telefonním čísle 00800 5346 5555.