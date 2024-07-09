Dasar Privasi termasuk kemas kini input

Dasar Privasi

Kali terakhir diubahsuai: 27 Februari 2026

Senarai Isi Kandungan

BAHAGIAN 1: UNDANG-UNDANG PRIVASI DATA DAN HAK DIGITAL ANDA Apakah tujuan Dasar ini? Selamat datang ke Dasar Privasi kami! Satu langkah yang bagus apabila anda ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang cara kami memastikan maklumat anda selamat. Dasar ini akan memberi anda maklumat tentang cara kami melindungi data peribadi anda semasa anda mengunjungi atau menggunakan perkhidmatan kami atau aplikasi kami (apl). Dasar Privasi ini juga memberitahu anda tentang hak privasi anda dan cara undang-undang melindungi anda. Akhir sekali, Dasar Privasi ini merangkumi aktiviti pengumpulan data dalam dan luar talian kami, termasuk data peribadi yang kami boleh mengumpulkan melalui pelbagai saluran kami seperti laman web, aplikasi, rangkaian sosial pihak ketiga, kedai runcit, kaunter jualan dan acara. Secara keseluruhan inilah Dasar Privasi kami. Bagi beberapa bidang kuasa, peruntukan khusus tambahan mengikut negara⁄negeri terpakai. Klik di sini untuk dihalakan ke peruntukan khusus. Dalam kata lain, jika anda sedang mencari maklumat lebih lanjut tentang cara kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan berkongsi data peribadi anda, inilah tempatnya! Siapakah yang bertanggungjawab untuk data peribadi anda? Kumpulan LEGO terdiri daripada beberapa entiti perundangan berbeza yang tersebar di seluruh dunia. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai Kumpulan LEGO Group di laman web ini https://www.LEGO.com/aboutus. Dasar Privasi ini dikeluarkan bagi pihak semua syarikat dalam Kumpulan LEGO yang mana LEGO System A⁄S menjadi pengawal data (pihak yang bertanggungjawab dan mengurus data), atau jika anda membuat kontrak secara langsung dengan entiti tempatan Kumpulan LEGO, entiti Kumpulan LEGO tersebut bertindak sebagai pengawal data, hanya dalam urusan kontrak sahaja. Bagi tujuan dasar Dasar Privasi ini, apabila kami menggunakan ‘kami’, ‘kita’ atau ‘kepunyaan kami’ dalam Dasar ini, kami merujuk kepada Sistem LEGO Amerika Syarikat dan entiti tempatan Kumpulan LEGO yang anda menjalin kontrak secara langsung dengannya. Kami telah melantik pegawai perlindungan data (‘DPO’) yang bertanggungjawab memantau soalan yang berkaitan dengan Dasar Privasi ini. Jika anda mempunyai soalan mengenai Dasar ini, sila hubungi kami di contact us. Anda juga boleh menghantar surat kepada DPO di: LEGO System A/S

Aastvej 1,

7190 Billund,

Denmark

U.P: DPO Sila tulis nama anda dan negara yang berkaitan dengan pertanyaan anda. Secara amnya, kami akan memberi maklum balas dalam masa 30 hari, melainkan undang-undang privasi di negara anda tinggal mewajibkan tempoh maklum balas yang lebih singkat, maka kami akan mematuhi tempoh maklum balas tersebut. Hak privasi anda Sebagai subjek data, anda mempunyai hak berikut berhubung dengan data peribadi anda yang kami pegang: Permintaan mengakses data peribadi anda.* Anda mempunyai hak untuk mengakses data peribadi anda yang kami simpan. Dalam pelbagai kes, maklumat ini telah tersedia kepada anda melalui perkhidmatan dalam talian kami. Hak akses anda boleh, walau bagaimanapun, dihadkan oleh perundangan, perlindungan privasi orang lain serta pertimbangan amalan perniagaan Kumpulan LEGO, pengetahuan teknikal, rahsia perniagaan dan penilaian dalaman.

Permintaan membetulkan data yang tidak tepat atau tidak lengkap. Jika data berkaitan anda yang kami miliki tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk meminta data itu dibetulkan, tertakluk kepada sekatan perundangan.

Permintaan pemadaman Anda mempunyai hak untuk meminta data anda dihapuskan apabila:

data peribadi anda tidak lagi diperlukan berhubung dengan tujuan pengumpulan atau pemprosesan;

anda menarik balik persetujuan anda terhadap pemprosesan dan tidak ada lagi sebab yang sah untuk pemprosesan;

anda membantah pemprosesan dan tidak ada sebab yang wajar untuk meneruskan pemprosesan;

atau pemprosesan menyalahi undang-undang Sila ambil perhatian, dalam keadaan tertentu, kami boleh dikehendaki untuk mengekalkan sebahagian data peribadi anda selepas anda memohon pemadaman bagi memenuhi kewajipan undang-undang atau kontrak kami. Kami juga boleh diberi kebenaran oleh undang-undang yang terpakai untuk mengekalkan sebahagian data peribadi anda untuk memenuhi keperluan perniagaan kami. Pengehadan pemprosesan data peribadi. Jika anda mempertikaikan ketepatan data yang telah kami daftarkan tentang anda atau kesahihan pemprosesan, atau jika anda membantah pemprosesan data selaras dengan hak anda untuk membantah, anda boleh meminta kami mengehadkan pemprosesan data ini. Pemprosesan akan dihadkan hanya untuk penyimpanan, sehingga ketepatan data boleh dipastikan, atau sehingga boleh disemak sama ada kepentingan sah kami mengatasi kepentingan anda. Walaupun pemprosesan data anda telah dihadkan seperti yang diterangkan seperti di atas, Kumpulan LEGO boleh memproses data anda dengan cara lain jika diperlukan untuk menguatkuasakan tuntutan undang-undang atau untuk memproses data yang dikumpulkan sebelum ini jika anda telah memberikan persetujuan anda terlebih dahulu.

Jika anda mempertikaikan ketepatan data yang telah kami daftarkan tentang anda atau kesahihan pemprosesan, atau jika anda membantah pemprosesan data selaras dengan hak anda untuk membantah, anda boleh meminta kami mengehadkan pemprosesan data ini. Pemprosesan akan dihadkan hanya untuk penyimpanan, sehingga ketepatan data boleh dipastikan, atau sehingga boleh disemak sama ada kepentingan sah kami mengatasi kepentingan anda. Walaupun pemprosesan data anda telah dihadkan seperti yang diterangkan seperti di atas, Kumpulan LEGO boleh memproses data anda dengan cara lain jika diperlukan untuk menguatkuasakan tuntutan undang-undang atau untuk memproses data yang dikumpulkan sebelum ini jika anda telah memberikan persetujuan anda terlebih dahulu. Membantah pemprosesan berdasarkan kepentingan sah kami. Anda sentiasa boleh membantah pemprosesan data peribadi anda yang berdasarkan kepentingan sah. Jika kami memproses data anda untuk pemasaran langsung dan pemprofilan yang berkaitan dengan pemasaran tersebut, bantahan anda akan sentiasa dikekalkan. Bagi bantahan pemprosesan untuk tujuan lain, kami akan melakukan ujian kepentingan keseimbangan yang sah dan mempertimbangkan sama ada menyokong bantahan anda.

Anda sentiasa boleh membantah pemprosesan data peribadi anda yang berdasarkan kepentingan sah. Jika kami memproses data anda untuk pemasaran langsung dan pemprofilan yang berkaitan dengan pemasaran tersebut, bantahan anda akan sentiasa dikekalkan. Bagi bantahan pemprosesan untuk tujuan lain, kami akan melakukan ujian kepentingan keseimbangan yang sah dan mempertimbangkan sama ada menyokong bantahan anda. Kemudahalihan data. Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi yang anda beri kepada kami dalam format yang boleh dibaca oleh mesin. Hak ini terpakai kepada data peribadi yang diproses hanya secara automatik dan atas dasar persetujuan atau memenuhi keperluan kontrak.

Anda mempunyai hak untuk menerima data peribadi yang anda beri kepada kami dalam format yang boleh dibaca oleh mesin. Hak ini terpakai kepada data peribadi yang diproses hanya secara automatik dan atas dasar persetujuan atau memenuhi keperluan kontrak. Hak-hak lain. Anda mempunyai hak untuk mengemukakan aduan kepada Agensi Perlindungan Data Denmark, jika anda tidak berpuas hati dengan cara kami memproses data peribadi anda. Anda boleh mendapatkan maklumat hubungan Agensi Perlindungan Data Denmark di www.datatilsynet.dk. Jika anda berada dalam bidang kuasa di luar Denmark, anda mempunyai hak untuk mengemukakan aduan kepada pihak berkuasa perlindungan data atau pihak berkuasa lain yang berkenaan di negara tempat anda tinggal. Anda boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut. Jika anda mempunyai pertanyaan mengenai Dasar ini, atau anda ingin membuat aduan tentang cara kami mengendalikan data peribadi anda, sila hubungi kami. Maklumat lanjut: kemas kini Jika kami membuat perubahan ke atas cara pengendalian data peribadi anda, kami akan mengemas kini Dasar Privasi ini. Kami mempunyai hak untuk membuat perubahan kepada amalan kami dan Dasar Privasi ini pada bila-bila masa, jadi sila membuat semakan dengan kerap untuk melihat apa-apa kemas kini atau perubahan kepada Dasar Privasi kami.

BAHAGIAN 2: DATA PERIBADI Apakah jenis data peribadi yang dikumpul oleh Kumpulan LEGO? Data peribadi adalah sebarang maklumat yang boleh mengenal pasti seseorang individu. Kami boleh mengumpul, menggunakan, menyimpan dan memindahkan beberapa jenis data peribadi mengenai diri anda yang telah kami kumpulkan semuanya seperti berikut: Data Pengenalan termasuk nama pertama, nama keluarga, nama pengguna atau pengecam unik serupa, status perkahwinan, gelaran, tarikh lahir dan jantina.

termasuk nama pertama, nama keluarga, nama pengguna atau pengecam unik serupa, status perkahwinan, gelaran, tarikh lahir dan jantina. Data Perhubungan termasuk alamat bil, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon atau data perhubungan yang serupa.

termasuk alamat bil, alamat penghantaran, alamat e-mel dan nombor telefon atau data perhubungan yang serupa. Data Kewangan termasuk akaun bank dan butiran kad bayaran.

termasuk akaun bank dan butiran kad bayaran. Data Transaksi termasuk butiran pembayaran kepada dan daripada anda, dan maklumat produk dan perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami (atau dalam kes www.bricklink.com, daripada kami atau pihak lain di platform BrickLink ® ), perkhidmatan yang anda minta serta ganjaran dan/atau faedah yang telah diminta atau digunakan oleh anda.

termasuk butiran pembayaran kepada dan daripada anda, dan maklumat produk dan perkhidmatan yang telah anda beli daripada kami (atau dalam kes www.bricklink.com, daripada kami atau pihak lain di platform BrickLink ), perkhidmatan yang anda minta serta ganjaran dan/atau faedah yang telah diminta atau digunakan oleh anda. Data Pengesahan Penjual (jika anda memilih menyertai pasaran dalam talian kami di BrickLink) termasuk pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan dokumen pendaftaran syarikat memerlukan prosedur pengesahan penjual baharu.

(jika anda memilih menyertai pasaran dalam talian kami di BrickLink) termasuk pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan dan dokumen pendaftaran syarikat memerlukan prosedur pengesahan penjual baharu. Data Teknikal termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, sistem operasi dan platform, ID pengenalan, ID MAC dan teknologi lain pada alat yang anda guna untuk mengakses laman web ini, aplikasi atau pengalaman digital.

termasuk alamat protokol internet (IP), data log masuk anda, jenis dan versi pelayar, sistem operasi dan platform, ID pengenalan, ID MAC dan teknologi lain pada alat yang anda guna untuk mengakses laman web ini, aplikasi atau pengalaman digital. Data Profil termasuk nama pengguna dan kata laluan anda, minat anda.

termasuk nama pengguna dan kata laluan anda, minat anda. Data Penggunaan termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan laman web kami, produk dan perkhidmatan serta laporan ralat.

Data Pemasaran dan Komunikasi termasuk kecenderungan anda dalam menerima bahan pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami, penyertaan dalam cabutan bertuah dan hadiah pertandingan lain serta pilihan komunikasi anda.

termasuk maklumat tentang cara anda menggunakan laman web kami, produk dan perkhidmatan serta laporan ralat. termasuk kecenderungan anda dalam menerima bahan pemasaran daripada kami dan pihak ketiga kami, penyertaan dalam cabutan bertuah dan hadiah pertandingan lain serta pilihan komunikasi anda. Data Media Sosial termasuk maklumat tentang interaksi anda dengan kami di platform media sosial (contohnya, ketika anda memberi tanda suka dan komen pada hantaran, atau tanda kami dalam komen), juga maklum balas dan komen anda berkaitan jenama kami yang anda terbitkan di halaman awam platform media sosial. Kami juga mengumpul butiran daripada profil anda yang tersedia secara umum di platform media sosial berkenaan seperti nama pengguna, imej profil dan data demografi seperti umur dan jantina.

termasuk maklumat tentang interaksi anda dengan kami di platform media sosial (contohnya, ketika anda memberi tanda suka dan komen pada hantaran, atau tanda kami dalam komen), juga maklum balas dan komen anda berkaitan jenama kami yang anda terbitkan di halaman awam platform media sosial. Kami juga mengumpul butiran daripada profil anda yang tersedia secara umum di platform media sosial berkenaan seperti nama pengguna, imej profil dan data demografi seperti umur dan jantina. Data Penjejakan termasuk data tentang halaman yang anda lawati sebelum menjumpai laman web kami atau halaman lain yang anda lihat selepas melawat laman web kami, juga cara anda berinteraksi dengan e-mel atau mesej daripada kami (contoh, jika anda memadam atau membuka e-mel tersebut), atau mengklik iklan tentang produk dan perkhidmatan kami di media sosial atau platform lain).

termasuk data tentang halaman yang anda lawati sebelum menjumpai laman web kami atau halaman lain yang anda lihat selepas melawat laman web kami, juga cara anda berinteraksi dengan e-mel atau mesej daripada kami (contoh, jika anda memadam atau membuka e-mel tersebut), atau mengklik iklan tentang produk dan perkhidmatan kami di media sosial atau platform lain). Data Ulasan dan Maklum Balas termasuk penilaian dan ulasan umum antara pembeli dan penjual di pasaran BrickLink, yang dikaitkan dengan akaun masing-masing dan tersedia kepada pelawat lain serta data lain yang dikumpul melalui panel perbincangan, penyelidikan pengguna dan acara LEGO

termasuk penilaian dan ulasan umum antara pembeli dan penjual di pasaran BrickLink, yang dikaitkan dengan akaun masing-masing dan tersedia kepada pelawat lain serta data lain yang dikumpul melalui panel perbincangan, penyelidikan pengguna dan acara LEGO Data Pertikaian termasuk pertikaian berkaitan transaksi peribadi yang dihantar oleh pembeli dan penjual, termasuk semua komunikasi dan rekod tindakan berkenaan pertikaian ini.

termasuk pertikaian berkaitan transaksi peribadi yang dihantar oleh pembeli dan penjual, termasuk semua komunikasi dan rekod tindakan berkenaan pertikaian ini. Data Forum termasuk maklumat yang diedarkan dalam komuniti, sebagai contoh, Rangkaian Duta, Forum dan Galeri BrickLink, yang dianggap maklumat umum. Kami juga mengumpul, menggunakan dan berkongsi Data Teragregat seperti data statistik atau demografik untuk apa-apa kegunaan. Data Teragregat boleh diperoleh daripada data peribadi anda tetapi tidak dianggap sebagai data peribadi kerana data ini tidak mendedahkan identiti anda sama ada secara langsung atau tidak langsung. Contohnya, kami boleh mengumpul Data Penggunaan anda untuk mengira peratusan pengguna yang mengakses ciri khusus laman web. Walau bagaimanapun, jika kami menggabungkan atau menghubungkan Data Teragregat dengan data peribadi anda supaya ia boleh mengenal pasti anda secara langsung atau tidak langsung, kami menganggap data gabungan tersebut sebagai data peribadi yang akan digunakan mengikut Dasar Privasi ini. Kami menggunakan Data Samaran untuk meminimumkan kesan privasi terhadap anda. Penyamaran merupakan kaedah menggantikan atau memindahkan maklumat dalam set data yang dapat mengenal pasti seseorang individu tetapi membenarkan pengawal data atau pihak ketiga untuk mengenal pasti semula data peribadi dengan usaha yang munasabah. Adalah penting untuk diketahui bahawa tidak seperti penyahnamaan, penyamaran tidak memindahkan semua maklumat pengenalan daripada data tetapi mengurangkan keupayaan pautan set data dengan identiti seseorang individu. Kami tidak mengumpul secara proaktif mana-mana Kategori Khusus Data Peribadi mengenai anda (ini termasuk butiran bangsa atau kaum anda, kepercayaan agama atau falsafah, kehidupan seks orientasi seksual, pandangan politik, keahlian kesatuan sekerja, maklumat tentang kesihatan, atau maklumat genetik, data biometrik untuk tujuan pengenalan, atau maklumat sabitan dan kesalahan jenayah. Jika anda gagal untuk memberikan data peribadi kepada kami (kami akan memaklumkan kepada anda sekiranya kes ini berlaku, sebagai contoh, dengan menjelaskan maklumat ini dalam borang pendaftaran kami), kami boleh tidak dapat menyediakan barangan dan⁄atau perkhidmatan kami kepada anda. Bagaimanakah Kumpulan LEGO mendapatkan data peribadi daripada anda? Kami mengumpul data peribadi daripada sumber berikut: Laman web termasuk mana-mana laman web yang dikuat kuasa oleh atau untuk Kumpulan LEGO, termasuk laman web yang kami berkuat kuasa di bawah domain⁄URL milik kami dan laman web mini yang kami berkuat kuasa melalui rangkaian sosial pihak ketiga seperti Facebook.

termasuk mana-mana laman web yang dikuat kuasa oleh atau untuk Kumpulan LEGO, termasuk laman web yang kami berkuat kuasa di bawah domain⁄URL milik kami dan laman web mini yang kami berkuat kuasa melalui rangkaian sosial pihak ketiga seperti Facebook. Permainan⁄aplikasi mudah alih termasuk permainan atau aplikasi mudah alih yang dikuat kuasa oleh atau untuk Kumpulan LEGO, seperti aplikasi telefon pintar.

termasuk permainan atau aplikasi mudah alih yang dikuat kuasa oleh atau untuk Kumpulan LEGO, seperti aplikasi telefon pintar. Mainan Terhubung Aplikasi termasuk mainan yang dihubungkan ke aplikasi melalui protokol tanpa wayar atau kabel yang dihasilkan oleh atau untuk Kumpulan LEGO.

termasuk mainan yang dihubungkan ke aplikasi melalui protokol tanpa wayar atau kabel yang dihasilkan oleh atau untuk Kumpulan LEGO. E-mel, teks dan mesej elektronik lain termasuk komunikasi elektronik antara anda dan Kumpulan LEGO.

termasuk komunikasi elektronik antara anda dan Kumpulan LEGO. Perkhidmatan Pelanggan termasuk panggilan atau sembang dalam talian dengan wakil Perkhidmatan Pelanggan kami.

termasuk panggilan atau sembang dalam talian dengan wakil Perkhidmatan Pelanggan kami. Kedai runcit termasuk gedung yang diuruskan oleh atau untuk Kumpulan LEGO.

termasuk gedung yang diuruskan oleh atau untuk Kumpulan LEGO. Borang pendaftaran dalam talian termasuk akaun LEGO ® Insiders⁄akaun pendaftaran LEGO, langganan Majalah LEGO dan tatacara penentusahan penjual BrickLink.

termasuk akaun Insiders⁄akaun pendaftaran LEGO, langganan Majalah LEGO dan tatacara penentusahan penjual BrickLink. Borang pendaftaran luar talian termasuk borang pendaftaran bercetak dan borang yang serupa kami mengumpulkan melalui, sebagai contoh, surat-menyurat, demonstrasi di gedung, pertandingan dan promosi lain, atau acara.

termasuk borang pendaftaran bercetak dan borang yang serupa kami mengumpulkan melalui, sebagai contoh, surat-menyurat, demonstrasi di gedung, pertandingan dan promosi lain, atau acara. Pertandingan dan cabutan bertuah pengguna dalam talian .

. Program LEGO Insiders kami termasuk aktiviti anda dalam program tersebut.

termasuk aktiviti anda dalam program tersebut. Penyelidikan yang boleh melibatkan anda dan⁄atau anak anda, sama ada bersemuka dan dalam talian. Data peribadi yang boleh dikumpul oleh Kumpulan LEGO daripada pihak ketiga Kami boleh menerima data peribadi anda daripada pelbagai pihak ketiga dan sumber umum seperti di bawah: Data Teknikal daripada pihak berikut: pembekal analitik; rangkaian pemasaran; dan pembekal maklumat carian. Data Perhubungan, Kewangan dan Transaksi daripada pembekal penghantaran teknikal, pembayaran dan penghantaran.

daripada pembekal penghantaran teknikal, pembayaran dan penghantaran. Data Identiti dan Perhubungan daripada broker atau penggabungan data.

daripada broker atau penggabungan data. Data Identiti dan Perhubungan daripada sumber awam yang tersedia.

daripada sumber awam yang tersedia. Data Identiti, Perhubungan dan Log masuk daripada pihak ketiga yang anda telah arahkan untuk berkongsi data dengan kami (sebagai contoh, untuk log masuk ke akaun LEGO anda menggunakan permainan pihak ketiga atau perkhidmatan media sosial seperti Epic Games atau Facebook).

daripada pihak ketiga yang anda telah arahkan untuk berkongsi data dengan kami (sebagai contoh, untuk log masuk ke akaun LEGO anda menggunakan permainan pihak ketiga atau perkhidmatan media sosial seperti Epic Games atau Facebook). Data Identiti, Perhubungan dan Transaksi daripada rakan kongsi runcit dan hiburan seperti Merlin Entertainments, penjual dan pembeli di pasaran BrickLink (termasuk ulasan dan maklum balas awam), dan rakan kongsi Gedung LEGO berlesen.

daripada rakan kongsi runcit dan hiburan seperti Merlin Entertainments, penjual dan pembeli di pasaran BrickLink (termasuk ulasan dan maklum balas awam), dan rakan kongsi Gedung LEGO berlesen. Data Penjejakan daripada platform pihak ketiga seperti platform media sosial atau enjin carian atau laman web seperti laman web rakan kongsi atau aplikasi.

daripada platform pihak ketiga seperti platform media sosial atau enjin carian atau laman web seperti laman web rakan kongsi atau aplikasi. Data Media Sosial daripada platform media sosial. Kami menerima maklumat ini melalui pembekal cerapan pihak ketiga. Bagaimanakah Kumpulan LEGO menggunakan data peribadi kami? Tujuan dan asas undang-undang untuk pemprosesan Aplikasi LEGO ® , mainan terhubung aplikasi dan saluran dalam talian Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Menggunakan aplikasi LEGO ® , mainan terhubung aplikasi atau saluran dalam talian Data Teknikal

Data Penggunaan

Data Penjejakan

Data Transaksi

Data Identiti

Data Profil

Data Ulasan dan Maklum balas

Data Forum

Data Pemasaran & Komunikasi

Selain itu, sebahagian Data di atas dikumpulkan menggunakan kuki* di aplikasi kami, mainan terhubung aplikasi atau laman web. Lihat Bahagian 3 Dasar ini atau Polisi Kuki kami

Jika anda mahu mendaftar akaun LEGO ® Insiders⁄akaun LEGO (akaun LEGO) untuk digunakan di aplikasi kami dan saluran dalam talian, kami memproses Data Identiti, Data Perhubungan dan Data Profil tertentu yang diberikan oleh anda semasa mendaftar Akaun LEGO Insiders⁄akaun LEGO atau menyunting profil anda. Untuk mengoptimumkan pengalaman pengguna dan fungsi aplikasi, mainan terhubung aplikasi dan saluran dalam talian kami

Untuk menyampaikan pemasaran yang disesuaikan, termasuk penyasaran semula, untuk pengguna yang telah mencapai umur dewasa yang sah

Untuk mengukur keberkesanan pemasaran kami di platform pihak ketiga bagi pengguna yang telah mencapai umur dewasa yang sah

Bagi pengguna yang telah mencapai umur dewasa yang sah, untuk menyampaikan kandungan laman web dan pengalaman yang disesuaikan berdasarkan data yang kami miliki tentang anda

Untuk menambah baik dan menyesuaikan pengalaman anda di aplikasi, laman web dan perkhidmatan kami (seperti program LEGO Insiders, www.bricklink.com dan www.LEGO.com)

Untuk memastikan kandungan dari aplikasi, laman web kami dioptimumkan untuk anda dan komputer atau peranti anda.

Untuk membenarkan anda menyertai dalam ciri interaktif apabila anda memilih berbuat demikian

Untuk membantu anda menyediakan akaun LEGO Insiders⁄akaun LEGO

Untuk menentusahkan dan mendokumenkan bahawa pencipta akaun LEGO Insiders/akaun LEGO bukan kanak-kanak di bawah umur keizinan digital

Untuk membolehkan penjanaan statistik dan cerapan berdasarkan Data Teragregat untuk memahami kesihatan perniagaan dan mengukur keberkesanan kempen pengiklanan dan promosi kami

Untuk memberikan pengguna dewasa pemasaran berkaitan, sama ada semasa berhubung dengan kami melalui saluran kami sendiri mahupun melalui saluran pihak ketiga (contohnya, media sosial, laman carian, dan pasaran)

Untuk mencari⁄merekrut pelanggan baharu berpotensi yang mempunyai ciri yang mirip dengan pelanggan sedia ada kami

Untuk mengesan dan bertindak balas terhadap kejadian keselamatan siber yang menyasarkan akaun pelanggan, termasuk untuk menghalang penipuan dan penyalahgunaan serta untuk mengurangkan risiko pengambilalihan akaun dan/atau pelanggaran data.

Untuk mendayakan ciri komuniti termasuk forum, ulasan dan kandungan yang dijana oleh pengguna.

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan penggunaan kuki kami (setakat persetujuan yang diberikan)

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan menyampaikan pengalaman laman web yang disesuaikan

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, untuk perkongsian data peribadi anda dengan platform pihak ketiga bagi tujuan pemasaran semula, pencarian pelanggan serupa, penindasan dan aktiviti perbandingan.



Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah untuk mengoptimumkan dan menambah baik aplikasi dan saluran dalam talian kami, agar usaha pemasaran kami sentiasa relevan kepada pengguna dewasa, sama ada melalui saluran kami sendiri mahupun saluran pihak ketiga; serta untuk memastikan aplikasi, mainan terhubung aplikasi, dan laman web kami berfungsi dengan lancar untuk pengguna.

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami untuk bertindak balas tepat pada masanya terhadap ancaman privasi dan keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan akaun pelanggan kami.

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR. Kepentingan sah kami membolehkan komuniti dan forum LEGO kami berkembang maju dan menerima maklum balas untuk menambah baik perniagaan kami.

Pemenuhan pesanan Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Membuat pesanan dengan kami atau dengan penjual pihak ketiga di pasaran BrickLink ® Data Identiti dan Data Perhubungan

Data Transaksi

Data Kewangan

Data Pertikaian

Jika anda ingin mendaftar akaun LEGO ® Insiders/akaun LEGO (akaun LEGO) untuk digunakan pada aplikasi dan saluran dalam talian kami, kami akan memproses Data Identiti, Data Perhubungan dan Data Profil tertentu yang diberikan oleh anda semasa mendaftar akaun LEGO Insiders atau semasa menyunting profil anda.

Insiders/akaun LEGO (akaun LEGO) untuk digunakan pada aplikasi dan saluran dalam talian kami, kami akan memproses Data Identiti, Data Perhubungan dan Data Profil tertentu yang diberikan oleh anda semasa mendaftar akaun LEGO Insiders atau semasa menyunting profil anda. Data Transaksi

Data Teknikal

Data Pemasaran dan Komunikasi Untuk memenuhi perjanjian pembelian bersama anda, termasuk memproses dan menghantar pesanan anda serta menguruskan hak anda untuk memulangkan barangan atau membuat aduan

Untuk mematuhi undang-undang yang berkaitan seperti penarikan semula produk, penyimpanan rekod perakaunan dan hak pengguna.

Untuk mengetahui siapa pembeli kami

Untuk membenarkan anda menyimpan Data Pembayaran, Data Identiti dan Data Perhubungan atau yang serupa bagi memudahkan pembelian atau interaksi pada masa akan datang dengan kami

Untuk menjalankan aktiviti pencegahan penipuan

Untuk menghantar mesej pemasaran kepada anda

Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, berkaitan dengan perjanjian pembelian bersama kami

Kewajipan undang-undang, mengikut Artikel 6(1)(c) GDPR, berkaitan dengan pematuhan kami terhadap perundangan seperti penarikan semula produk, penyimpanan rekod perakaunan dan hak pengguna.

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami untuk mengetahui pelanggan kami dan menyediakan mereka pengalaman membeli belah yang lancar

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah untuk menghalang aktiviti pencegahan penipuan yang berkaitan dengan pembelian di laman web kami

Persetujuan, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR – untuk menghantar mesej pemasaran kepada anda



Sokongan pelanggan Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Berinteraksi dengan fungsi sokongan pelanggan kami Data Identiti

Data Perhubungan

Data Transaksi

Data Penggunaan

Data Teknikal dan Maklumat mengenai isu teknikal

Pertanyaan⁄Aduan Produk

Data Media Sosial dan maklum balas lain (contohnya, disampaikan melalui saluran komunikasi)

Data Ulasan dan Maklum balas

Data Pertikaian

Data Pengesahan Penjual

Soalan am

Maklumat atau kandungan lain berkaitan sebab pertanyaan anda Untuk menyediakan anda dengan sokongan

Untuk mencari pesanan atau menghantar penggantian pesanan anda

Untuk memperoleh cerapan tentang cara menambah baik produk dan perkhidmatan kami

Untuk bertindak mengikut undang-undang terpakai dalam memberi maklum balas kepada aduan pengguna

Untuk memenuhi perjanjian yang kami telah buat bersama anda berkaitan pembelian anda daripada kami Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami ialah untuk mengoptimumkan perkhidmatan dan produk pelanggan kami, dan menyediakan sokongan cemerlang untuk pelanggan kami

Kewajipan undang-undang, mengikut Artikel 6(1)(c), GDPR, berhubung dengan pematuhan kami terhadap perundangan

Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, berkaitan dengan perjanjian pembelian bersama kami

Komunikasi Pemasaran Digital (seperti e-mel, SMS, mesej segera dalam aplikasi pemesejan atau pemasaran elektronik langsung yang serupa) Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Telah memberikan persetujuan kepada satu atau lebih komunikasi pemasaran digital kami di negara yang memerlukan persetujuan mengikut undang-undang

Belum berhenti daripada menerima satu atau lebih komunikasi pemasaran digital kami Data Pemasaran dan Komunikasi

Data Identiti yang Diperlukan

Maklumat mengenai jenis komunikasi pemasaran yang anda buka dan cara anda berinteraksi dengan kandungan tersebut, termasuk Data Penjejakan dan Data Penggunaan Untuk membolehkan menghantar kepada anda komunikasi pemasaran digital kami yang relevan

Untuk menjalankan statistik dalaman dan mendapatkan cerapan serta untuk mengoptimumkan dan menyesuaikan kedua-dua kandungan dan penghantaran surat berita komunikasi kami kepada sesiapa yang mahu menerimanya

Untuk memberikan anda pemasaran relevan berdasarkan minat dan kegemaran anda, sama ada semasa berinteraksi dengan kami menggunakan saluran jenama LEGO ® milik kami atau melalui saluran pihak ketiga (contohnya, media sosial, laman carian, pasaran)

milik kami atau melalui saluran pihak ketiga (contohnya, media sosial, laman carian, pasaran) Untuk mencari⁄merekrut pelanggan baharu berpotensi yang mirip dengan pelanggan sedia ada kami (‘mirip’) atau memastikan pelanggan sedia ada kami tidak disasarkan dengan mesej pemasaran tidak relevan (‘penindasan’) Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, yang diberikan semasa anda melanggan komunikasi pemasaran

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam memahami keberkesanan pemasaran kami di luar saluran kami (contohnya, melalui sosial media, enjin carian atau pasaran)

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, untuk membenarkan kami menyasarkan anda dengan pemasaran yang diperibadikan di luar saluran jenama kami sendiri (contohnya, melalui media sosial, enjin carian atau pasaran).

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami untuk menyediakan kandungan mesej pemasaran yang relevan kepada anda berdasarkan cerapan teragregat daripada pembeli dan pengguna di laman web kami.

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah untuk mendapatkan statistik bagi penggunaan dalaman untuk menambah baik produk dan perkhidmatan kami

Pemasaran bercetak termasuk katalog dan surat berita serta cetakan pemasaran lain I Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Membeli-belah di laman web kami

Tidak berhenti dalam menerima pemasaran bercetak daripada kami

Membuat permintaan secara aktif untuk menerima katalog LEGO ®

Membenarkan broker data pihak ketiga untuk menghantar maklumat pemasaran kepada anda melalui pos biasa Data Pemasaran dan Komunikasi

Data Identiti dan Perhubungan yang Diperlukan

Data Transaksi dan Penggunaan

Untuk menghantar pemasaran melalui pos kepada anda termasuk katalog

Untuk berkongsi dengan broker data pihak ketiga dan pengumpul data kami bagi memastikan anda tidak menerima Katalog LEGO atau bahan pemasaran bercetak LEGO daripada kedua-dua pihak secara serentak (juga dikenali sebagai penindasan data), atau memajukan permintaan penarikan diri anda kepada mereka (mereka merupakan pengawal data peribadi anda).

Berdasarkan data teragregat, memahami tahap keberkesanan dan kesesuaian pemasaran kami terhadap anda untuk mencari pelanggan baharu yang mirip dengan anda Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, untuk menghantar pemasaran bercetak kepada anda yang mengandungi produk serupa dengan yang telah anda beli atau layari (dengan membenarkan anda menarik diri selepas itu)

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam menghantar pemasaran bercetak kepada anda termasuk katalog yang telah anda minta secara nyata daripada kami

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, untuk membenarkan kami menggunakan data lain tentang anda untuk menyesuaikan secara khusus kandungan pemasaran bercetak termasuk katalog yang kami hantar kepada anda

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam memastikan pengalaman jenama LEGO yang baik

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam memahami keberkesanan pemasaran secara umum tentang cetakan pemasaran keseluruhannya

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam menggunakan data anda untuk memahami ciri dan kegemaran pelanggan sedia ada kami dengan lebih baik, serta menggunakannya untuk mencari pelanggan baharu mirip dengan anda

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, untuk membenarkan kami menggunakan data lain tentang anda untuk menyesuaikan secara khusus kandungan pemasaran bercetak termasuk katalog yang kami hantar kepada anda

Akaun LEGO ® Insiders⁄akaun LEGO ⁄pentadbiran dan statistik & cerapan Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-Undang jika menetap di EU/EEA Mendaftar dan menggunakan akaun LEGO ® Insiders/akaun LEGO Kami memproses Data Identiti, Data Perhubungan dan Data Profil tertentu yang anda berikan semasa mendaftar untuk akaun LEGO ® Insiders/akaun LEGO atau semasa menyunting profil anda

Insiders/akaun LEGO atau semasa menyunting profil anda Maklumat mengenai nombor kad LEGO Insiders anda

Data Transaksi jika anda telah menggunakan keahlian LEGO Insiders⁄akaun LEGO ketika membuat pembelian

Maklumat yang dikumpulkan menggunakan kuki (setakat mana persetujuan yang anda berikan untuk penggunaan kuki) termasuk Data Teknikal, Data Penjejakan dan Data Penggunaan Untuk membolehkan kami mengurus keahlian LEGO Insiders⁄akaun LEGO anda dan memberikan anda akses faedah keahllian LEGO Insiders⁄akaun LEGO

Untuk membolehkan kami berkomunikasi dengan anda tentang keahlian LEGO Insiders anda

Untuk melihat cara anda memperoleh dan menggunakan mata LEGO Insiders anda

Untuk mencipta pengalaman yang disesuaikan apabila log masuk ke akaun LEGO Insiders⁄akaun LEGO, termasuk memaparkan produk yang kami rasa anda mungkin menyukainya

Untuk menjana statistik dan cerapan berdasarkan Data Teragregat bagi menambah baik program LEGO Insiders dan untuk menambah nilai kepada pembeli, pelanggan, serta pengguna BrickLink ® yang mendaftar. Sebagai contoh, ini termasuk menambah baik pemilihan ganjaran akan datang dan perubahan dasar bagi program LEGO Insiders. Kami melakukan ini untuk membolehkan kami menilai dan mengoptimumkan keberkesanan program LEGO Insiders⁄perkhidmatan BrickLink serta untuk mengurus, membangun dan memasarkan program tersebut

yang mendaftar. Sebagai contoh, ini termasuk menambah baik pemilihan ganjaran akan datang dan perubahan dasar bagi program LEGO Insiders. Kami melakukan ini untuk membolehkan kami menilai dan mengoptimumkan keberkesanan program LEGO Insiders⁄perkhidmatan BrickLink serta untuk mengurus, membangun dan memasarkan program tersebut Untuk memberikan anda pemasaran yang relevan berdasarkan minat dan keutamaan anda, sama ada berinteraksi dengan kami melalui saluran jenama LEGO milik kami atau saluran pihak ketiga (contohnya, media sosial, laman carian, pasaran)

Untuk mencari⁄merekrut pelanggan baharu berpotensi yang mirip dengan pelanggan sedia ada kami (‘mirip’) atau memastikan pelanggan sedia ada kami tidak disasarkan dengan mesej pemasaran tidak relevan (‘penindasan’) Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b), GDPR, iaitu perjanjian kami dengan anda berkenaan akaun LEGO Insiders anda

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah untuk menyediakan maklumat relevan kepada anda semasa anda menggunakan platform kami

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan penggunaan kuki kami (setakat mana persetujuan yang diberikan)

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berkaitan dengan menjana statistik dan cerapan berdasarkan Data Teragregat

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam penggunaan data anda untuk lebih memahami ciri dan keutamaan pelanggan sedia ada kami serta menggunakannya untuk mencari pelanggan baharu yang mirip seperti anda

Kepentingan sah kami, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, dalam memahami keberkesanan pemasaran kami di luar saluran kami (contohnya seperti melalui sosial media, enjin carian atau pasaran)

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, untuk membenarkan kami berkongsi data anda dengan pihak ketiga bagi menyasarkan anda dengan kandungan pemasaran relevan di luar saluran milik kami (pemasaran semula atau penindasan) atau untuk mencari individu lain yang mirip dengan anda bagi tujuan penyampaian kandungan pemasaran tersebut (‘mirip’), contohnya melalui media sosial, enjin carian atau pasaran.

Pengalaman dan pemasaran yang diperibadikan untuk akaun LEGO ® Insiders⁄akaun LEGO Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Gunakan akaun LEGO ® Insiders⁄akaun LEGO anda setelah memberikan kepada kami persetujuan anda supaya anda mendapat kandungan dan pengalaman yang relevan Data Transaksi, Data Penjejakan dan Data Transaksi, jika anda telah menggunakan keahlian LEGO Insiders⁄akaun LEGO semasa membuat pembelian, termasuk maklumat tentang halaman web yang anda layari di LEGO.com dan produk yang anda klik semasa anda log masuk ke akaun LEGO Insiders⁄akaun LEGO

Maklumat tentang e-mel atau mesej pemasaran lain yang anda buka dan klik

Maklumat yang dikumpulkan menggunakan kuki (setakat mana persetujuan yang anda berikan untuk penggunaan kuki) termasuk Data Teknikal, Data Penjejakan dan Data Penggunaan

Maklumat tentang pertandingan atau cabutan bertuah yang anda sertai

Maklumat tentang produk yang anda daftar di akaun LEGO Insiders anda Untuk membolehkan kami secara automatik menyesuaikan pemasaran kami dan pengalaman anda mengikut minat peribadi anda, berdasarkan ramalan keutamaan melalui maklumat peribadi anda, termasuk maklumat berkaitan baki mata Insiders, sejarah penebusan mata LEGO Insiders, aktiviti ahli LEGO Insiders, sejarah pembelian, keutamaan produk, data kuki pelayaran dalam talian (jika memilih secara berasingan), lokasi data anda dan apa-apa maklumat lain berhubung akaun LEGO Insiders anda. Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan analisis lanjutan Persetujuan anda boleh diberikan dengan memilih untuk membenarkan semasa mencipta akaun LEGO Insiders atau dengan memilih membenarkan di halaman akaun LEGO Insiders anda

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan aliran diperibadikan di LEGO.com

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a), GDPR, berhubung dengan penggunaan kuki kami (setakat mana persetujuan yang diberikan)

Pertandingan, cabutan bertuah, pemasaran dan promosi lain Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Menyertai pertandingan atau cabutan bertuah atau menerima komunikasi daripada kami tentang pertandingan, cabutan bertuah, kempen atau promosi Data Identiti

Data Perhubungan Untuk mengurus pertandingan dan cabutan bertuah

Untuk menjana statistik dan cerapan berdasarkan Data Teragregat untuk kami menilai kesihatan perniagaan dan kempen serta promosi kami

Untuk menghubungi anda jika anda memenangi hadiah

Memenuhi keperluan kawal selia Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b), GDPR, iaitu perjanjian kami dengan anda tentang terma pertandingan dan cabutan bertuah

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan menjana statistik dan cerapan berdasarkan Data Teragregat dan berkaitan dengan menghubungi anda jika anda memenangi hadiah

Kewajipan undang-undang, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR.

Rangkaian sosial milik Kumpulan LEGO Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Berinteraksi dengan rangkaian sosial Kumpulan LEGO (seperti aplikasi LEGO ® Play, Kelab LEGO Insiders, komuniti LEGO Insiders, LEGO Ideas, dan termasuk ciri BrickLink ® seperti Program BrickLink Studio, Siri Program Pereka BrickLink serta Forum Perbincangan BrickLink dan BrickLink Studio) Maklumat yang telah anda sediakan, yang boleh merangkumi komen, imej, reka bentuk, reaksi, perkongsian hantaran akaun media sosial kami atau kandungan lain yang dihasilkan pengguna untuk pengguna BrickLink: Data Ulasan dan Maklum balas

Data Forum

Data Teknikal

Data Penjejakan

Data Penggunaan

Data Sosial Media Untuk menjawab soalan anda

Untuk menyederhanakan kandungan dan mengesan tingkah laku tidak sesuai selaras dengan keperluan Akta Perkhidmatan Digital, termasuk penyederhanaan kandungan di forum komuniti BrickLink

Untuk memudahkan perbincangan dan interaksi komuniti

Untuk melaporkan dan menganalisis penglibatan pengguna di platform

Untuk memberi anda peluang mempengaruhi produk baharu yang kami lancarkan

Untuk membolehkan anda berkongsi maklumat dengan pengguna lain Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan menjawab pertanyaan anda dan laporan serta penganalisis dalam penglibatan pengguna

Kewajipan undang-undang, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan penyederhanaan kandungan dan keperluan penentusahan umur di bawah undang-undang terpakai termasuk Akta Perkhidmatan Digital

Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, iaitu perjanjian kami dengan anda berkenaan forum komuniti dan pasaran BrickLink.

Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, iaitu perjanjian kami dengan anda tentang penyerahan hak harta intelek

Persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan analisis lanjutan dan kandungan yang anda hantarkan di rangkaian sosial kami

Rangkaian sosial pihak ketiga Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Berinteraksi dengan ciri rangkaian sosial pihak ketiga seperti fungsi ‘Suka’*



Berinteraksi dengan kami, atau memberi maklum balas berkaitan jenama kami di platform media sosial. Contohnya, apabila anda komen pada siaran media sosial kami, atau memberi maklum balas berkaitan produk⁄aktiviti LEGO di halaman awam lain atau hantaran. Data Media Sosial termasuk sebarang perkongsian hantaran di akaun media sosial kami atau kandungan lain yang dijana oleh pengguna

Data prestasi analitikal untuk hantaran media sosial dan iklan digital

Data Media Sosial

Data Profil

Data Ulasan & Maklum balas

Untuk melaporkan dan menganalisis penglibatan pengguna dengan kandungan yang dihantarkan di platform berkenaan

Untuk memberi anda peluang mempengaruhi produk baharu yang akan kami lancarkan

Untuk membolehkan kami mengumpulkan mesej yang kami terima melalui platform media sosial ke satu sistem pusat supaya kami boleh memberi maklum balas kepada individu dengan lebih cekap selaras dengan imej dan nilai jenama kami



Untuk mendapatkan cerapan bagi memahami persepsi terhadap jenama kami dan demografi individu yang berinteraksi serta memberikan maklum balas berkaitan jenama kami di platform media sosial.

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan menganalisis dan melaporkan penglibatan pengguna dan pasca prestasi. *Platform media sosial boleh menggunakan maklumat peribadi yang dikumpul daripada akaun rangkaian sosial Kumpulan LEGO di platform mereka untuk kegunaan mereka sendiri seperti yang dinyatakan dalam polisi privasi mereka Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, apabila perlu untuk mendapatkan cerapan mengenai persepsi jenama kami dan individu yang berinteraksi serta memberikan maklum balas berkaitan jenama kami, serta untuk menyediakan sokongan pelanggan yang lebih cekap selaras dengan imej dan nilai jenama kami.

Acara penstriman langsung (dalam gedung dan dalam talian) Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Menyertai secara langsung dalam atau termasuk di kalangan penonton atau di belakang pentas acara penstriman langsung secara kebetulan*



*Kawasan akan ditandakan dengan jelas, dan kami akan mendapatkan persetujuan bagi individu yang terlibat secara langsung Penstriman video langsung acara tersebut, termasuk individu di kawasan yang dirakam. Data Identiti Data Perhubungan Data Penjejakan Data Media Sosial Untuk membolehkan penganjuran acara penstriman langsung bagi berinteraksi dengan pengguna. Membenarkan pengguna berinteraksi dengan kami dalam sembang langsung semasa penstriman langsung Dengan persetujuan anda, mengikut Artikel 6(1)(a) GDPR, berhubung penyertaan langsung anda dalam acara penstriman langsung tersebut. Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan individu yang dirakam di kalangan penonton atau di belakang pentas acara penstriman langsung secara kebetulan

Pemantauan video dan pengumpulan imej (dalam gedung dan lokasi Kumpulan LEGO lain yang relevan) Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Lawati Gedung LEGO ® kami atau satu lagi kemudahan Kumpulan LEGO yang boleh diakses oleh orang ramai Menggunakan Mosaic Maker kami atau Minifigure Factory kami Rakaman video premis kami Imej atau Data Identiti Untuk mencegah dan mendokumentasikan pelanggaran jenayah, termasuk pencerobohan paksa, rompakan, kecurian, serangan atau penipuan serta menyediakan keselamatan dan perlindungan kepada pekerja Untuk menganalisis aliran pengunjung, susun atur gedung dan tawaran perkhidmatan dalam kedai bagi membolehkan pengalaman gedung yang terbaik Untuk membenarkan Mosaic Maker atau Minifigure Factory mencipta imej atau label yang diminta oleh pelanggan Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berhubung dengan mencegah pelanggaran undang-undang atau berlakunya jenayah di lokasi LEGO ® Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, untuk membenarkan pelaksanaan perkhidmatan yang diminta secara khusus oleh pengguna.

Rakan kongsi perniagaan dan hubungan komersial Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Memasuki hubungan komersial dengan kami sebagai syarikat atau individu persendirian. Memilih untuk menyertai sebagai penjual di pasaran dalam talian kami di BrickLink Data Identiti

Data Perhubungan

Data Transaksi

Data Profil

Maklumat peribadi lain yang anda berikan kepada kami

Data Pengesahan Penjual Untuk membolehkan pengurusan hubungan komersial dengan anda atau syarikat anda

Untuk memenuhi kewajipan dalam hubungan komersial

Untuk menjalankan penilaian risiko automatik bagi transaksi pasaran

Untuk menentusahkan identiti penjual dan mencegah penipuan pasaran Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, berkaitan hubungan kontraktual bersama kami

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah untuk menguruskan hubungan kami dengan anda atau syarikat anda.

Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, berkaitan hubungan kontraktual bersama kami

Kepentingan sah, mengikut Artikel 6(1)(f) GDPR. Kepentingan sah kami adalah mencegah penipuan, memastikan keselamatan platform, dan menjalankan penilaian risiko bagi transaksi pasaran.

Kewajipan undang-undang, mengikut Artikel 6(1)(f), GDPR, berkaitan dengan pematuhan kami terhadap perundangan seperti penyelesaian pertikaian dan pencegahan penipuan.

Penyelidikan Apa yang anda lakukan Apa yang kami kumpulkan Mengapa kami mengumpulnya Asas Undang-undang jika menetap di EU/EEA Mengambil bahagian dalam tinjauan penyelidikan, kumpulan perbincangan, atau penyelidikan lain Data Identiti

Data Perhubungan

Gambar atau video (jika penyelidikan dijalankan secara peribadi)

Data Ulasan dan Maklum balas

Maklumat peribadi lain yang anda berikan kepada kami Untuk menambah baik produk dan perkhidmatan sedia ada kami

Untuk membangun dan menambah baik produk dan perkhidmatan baharu Pelaksanaan kontrak, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, berkaitan dengan pengumuman peserta penyelidikan pasaran Persetujuan, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, untuk apa-apa penggunaan jawapan tinjauan yang disediakan oleh peserta dalam pemasaran langsung yang diperibadikan dan disasarkan khusus kepada peserta. Kepentingan Sah, mengikut Artikel 6(1)(b) GDPR, untuk penggunaan data dan cerapan yang dikumpulkan di peringkat agregat bagi membangunkan dan/atau menambah baik produk dan perkhidmatan baru atau sedia ada.

Kami hanya akan menyimpan data peribadi anda selagi yang munasabah diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulan itu, termasuk untuk memenuhi sebarang keperluan undang-undang, peraturan, cukai, perakaunan atau pelaporan. Kami boleh menyimpan data peribadi anda untuk tempoh yang lebih lama sekiranya terdapat aduan atau jika kami secara munasabah percaya terdapat prospek litigasi berkaitan hubungan kami dengan anda. Untuk menentukan tempoh penyimpanan data peribadi anda yang sesuai, kami mempertimbangkan jumlah, sifat dan kepekaan data peribadi anda, potensi risiko kemudaratan akibat penggunaan atau pendedahan data peribadi anda tanpa kebenaran, tujuan kami memproses data peribadi anda dan sama ada kami boleh mencapai tujuan tersebut melalui apa jua cara, serta apa-apa keperluan undang-undang, peraturan, cukai, perakaunan atau keperluan lain yang berkenaan. Dengan siapakah Kumpulan LEGO kongsi data peribadi? Berkongsi maklumat dengan syarikat Kumpulan LEGO Syarikat subsidiari kami (syarikat-syarikat lain dalam Kumpulan LEGO) ada kalanya perlu mengakses maklumat anda untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda bagi pihak kami atau bagi pihak mereka sendiri. Mereka memerlukan data peribadi anda supaya kami atau mereka boleh menjalankan aktiviti yang disenaraikan dalam jadual di atas, termasuk sebagai contoh: Membuat penghantaran produk dan perkhidmatan yang anda minta

Berhubung dengan anda tentang akaun atau transaksi anda

Menghantar maklumat kepada anda tentang halaman, permohonan dan polisi kami

Menghantar mesej pemasaran langsung kepada anda

Menghantar katalog produk atau bahan pemasaran bercetak kepada anda

Pemprosesan maklumat yang syarikat subsidiari diberikan kontrak secara rasmi untuk memproses bagi pihak kami, contohnya melaksanakan pembelian yang anda buat, mengurus akaun LEGO ® anda, aktiviti LEGO Insiders, dan/atau menguruskan keutamaan anda di Pusat Pemilihan di LEGO.com atau dalam tetapan kuki kami.

anda, aktiviti LEGO Insiders, dan/atau menguruskan keutamaan anda di Pusat Pemilihan di LEGO.com atau dalam tetapan kuki kami. Penyelidikan, analisis dan pelaporan dalaman

Mengenal pasti, menyemak dan menghentikan sebarang aktiviti yang boleh melanggar polisi kami atau menyalahi undang-undang Pemindahan kepada syarikat Kumpulan LEGO di luar Kawasan Ekonomi Eropah adalah berdasarkan Peraturan Korporat Terikat. Berkongsi maklumat dengan syarikat lain Sila lihat senarai kategori pihak ketiga yang dipercayai yang boleh kami berkongsi maklumat anda bersama mereka di sini. Kami memproses data peribadi dengan pihak ketiga⁄penjual dalam kategori berikut: Pembekal perkhidmatan IT. Kami menggunakan rangkaian rakan kongsi dipercayai di seluruh dunia untuk menyediakan perkhidmatan IT dan perkhidmatan pentadbiran sistem, termasuk penyedia platform pasaran – berkaitan dengan aktiviti bertemu pelanggan dan rakan kongsi kami serta sistem IT dan pentadbiran dalaman kami.

Kami menggunakan rangkaian rakan kongsi dipercayai di seluruh dunia untuk menyediakan perkhidmatan IT dan perkhidmatan pentadbiran sistem, termasuk penyedia platform pasaran – berkaitan dengan aktiviti bertemu pelanggan dan rakan kongsi kami serta sistem IT dan pentadbiran dalaman kami. Pembekal pembayaran global dan rakan kongsi pemprosesan Ini membantu kami memastikan proses pembayaran yang selamat dan cekap sama ada dalam talian, di gedung kami, melalui invois atau pemindahan wang, serta dalam transaksi pasaran.

Ini membantu kami memastikan proses pembayaran yang selamat dan cekap sama ada dalam talian, di gedung kami, melalui invois atau pemindahan wang, serta dalam transaksi pasaran. Rakan kongsi storan awan. Kami menyimpan data kami dan data anda di pusat data yang selamat.

Kami menyimpan data kami dan data anda di pusat data yang selamat. Pembekal CDN. Kami menggunakan Rangkaian Penghantaran Kandungan (CDN) untuk mengoptimumkan prestasi dan keselamatan laman web kami. CDN membantu mengedarkan kandungan dengan cekap melalui penggunaan pelayan yang terletak di lokasi geografi yang berbeza. Ini bermakna apabila anda melayari laman web kami, sebahagian data anda (seperti alamat IP dan maklumat pelayar) boleh diproses oleh pembekal CDN kami untuk memastikan penghantaran kandungan kami yang pantas dan boleh dipercayai.

Kami menggunakan Rangkaian Penghantaran Kandungan (CDN) untuk mengoptimumkan prestasi dan keselamatan laman web kami. CDN membantu mengedarkan kandungan dengan cekap melalui penggunaan pelayan yang terletak di lokasi geografi yang berbeza. Ini bermakna apabila anda melayari laman web kami, sebahagian data anda (seperti alamat IP dan maklumat pelayar) boleh diproses oleh pembekal CDN kami untuk memastikan penghantaran kandungan kami yang pantas dan boleh dipercayai. Rakan kongsi dan agensi pencegahan dan pengesanan penipuan. Kerjasama dengan Kumpulan LEGO untuk memastikan Kumpulan LEGO tidak ditipu dan bagi memastikan pencegahan serta pengesanan penipuan di pasaran.

Kerjasama dengan Kumpulan LEGO untuk memastikan Kumpulan LEGO tidak ditipu dan bagi memastikan pencegahan serta pengesanan penipuan di pasaran. Rakan kongsi penggudangan, pembungkusan, pengeposan dan penghantaran. Ini membantu kami menghantar produk kami ke tangan pelanggan dan rakan kongsi perniagaan kami.

Ini membantu kami menghantar produk kami ke tangan pelanggan dan rakan kongsi perniagaan kami. Cetakan katalog, mel dan rakan kongsi pos. Ini membantu kami memastikan katalog, majalah atau bahan pemasaran bercetak yang lain disampaikan kepada anda.

Ini membantu kami memastikan katalog, majalah atau bahan pemasaran bercetak yang lain disampaikan kepada anda. Broker data dan rakan kongsi data teragregat. Ini membantu kami mendapatkan pembeli baharu berpotensi melalui katalog, majalah dan bahan pemasaran serta pengiklanan lain sama ada dalam bentuk cetakan atau dalam talian. Mereka juga membantu kami mengelakkan situasi seperti lebih daripada satu katalog LEGO ® dihantar kepada anda pada masa yang sama.

Ini membantu kami mendapatkan pembeli baharu berpotensi melalui katalog, majalah dan bahan pemasaran serta pengiklanan lain sama ada dalam bentuk cetakan atau dalam talian. Mereka juga membantu kami mengelakkan situasi seperti lebih daripada satu katalog dihantar kepada anda pada masa yang sama. Rakan kongsi pemasaran dan pengiklanan. Ini membantu kami dapat menyediakan iklan, promosi, cabutan bertuah, pertandingan dan kempen yang disesuaikan semasa anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO di platform dalam talian, di media sosial, di gedung atau di tempat lain. Mereka juga membantu kami mencari pembeli baharu berpotensi untuk menyampaikan mesej pemasaran (juga dikenali sebagai ‘mirip’) atau membantu kami memastikan dengan lebih baik bahawa kami tidak menyampaikan mesej pemasaran kepada pembeli yang tidak berminat dengan produk atau perkhidmatan berkenaan (juga dikenali sebagai ‘penindasan’).

Ini membantu kami dapat menyediakan iklan, promosi, cabutan bertuah, pertandingan dan kempen yang disesuaikan semasa anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO di platform dalam talian, di media sosial, di gedung atau di tempat lain. Mereka juga membantu kami mencari pembeli baharu berpotensi untuk menyampaikan mesej pemasaran (juga dikenali sebagai ‘mirip’) atau membantu kami memastikan dengan lebih baik bahawa kami tidak menyampaikan mesej pemasaran kepada pembeli yang tidak berminat dengan produk atau perkhidmatan berkenaan (juga dikenali sebagai ‘penindasan’). Rakan kongsi B2B termasuk Merlin Entertainments dan rakan kongsi Gedung Bertauliah LEGO. Mereka membantu kami menjalankan promosi, cabutan bertuah, pertandingan dan kempen termasuk program kesetiaan LEGO Insiders atau Kelab Keluarga LEGO serta menyediakan iklan yang disesuaikan dan cerapan pembeli.

Mereka membantu kami menjalankan promosi, cabutan bertuah, pertandingan dan kempen termasuk program kesetiaan LEGO Insiders atau Kelab Keluarga LEGO serta menyediakan iklan yang disesuaikan dan cerapan pembeli. Rakan kongsi media sosial dan platform carian dalam talian. Ini membantu kami untuk hadir, membenarkan anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO di platform yang anda gunakan, dan membenarkan kami menyediakan pemasaran produk kami yang disesuaikan serta memberi kami pemahaman lebih luas tentang cara pembeli dan pengguna kami berinteraksi dengan kami melalui platform dan rakan kongsi ini, persepsi jenama kami, dan jenis individu yang berinteraksi serta memberi maklum balas mengenai jenama kami di platform media sosial.

Ini membantu kami untuk hadir, membenarkan anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO di platform yang anda gunakan, dan membenarkan kami menyediakan pemasaran produk kami yang disesuaikan serta memberi kami pemahaman lebih luas tentang cara pembeli dan pengguna kami berinteraksi dengan kami melalui platform dan rakan kongsi ini, persepsi jenama kami, dan jenis individu yang berinteraksi serta memberi maklum balas mengenai jenama kami di platform media sosial. Pembekal pihak ketiga yang membantu kami memberi sokongan kepada pelanggan dan mendapatkan cerapan daripada pelanggan. Ini membantu kami mendapatkan Data Media Sosial daripada platform media sosial, memahami persepsi jenama kami, mencipta cerapan tentang individu yang berinteraksi dengan kami dan memberikan maklum balas tentang jenama kami di platform media sosial serta membantu kami menyediakan sokongan pelanggan yang lebih cekap.

Ini membantu kami mendapatkan Data Media Sosial daripada platform media sosial, memahami persepsi jenama kami, mencipta cerapan tentang individu yang berinteraksi dengan kami dan memberikan maklum balas tentang jenama kami di platform media sosial serta membantu kami menyediakan sokongan pelanggan yang lebih cekap. Tinjauan, soal selidik dan pembekal ulasan produk. Ini membantu kami mendapatkan maklum balas penting anda tentang pengalaman LEGO anda.

Ini membantu kami mendapatkan maklum balas penting anda tentang pengalaman LEGO anda. Pihak berkuasa cukai dan kastam, pengawal selia dan pihak berkuasa lain di seluruh dunia. Ini memerlukan pelaporan aktiviti pemprosesan dalam keadaan tertentu.

Ini memerlukan pelaporan aktiviti pemprosesan dalam keadaan tertentu. Penasihat profesional. Termasuk peguam, pegawai bank, juruaudit dan syarikat insurans di seluruh dunia. Mereka menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan kepada Kumpulan LEGO, termasuk pencegahan penggubahan wang haram dan rakan kongsi untuk pengesahan pengenalan pelanggan anda. Kami berkongsi data dengan rakan kongsi ini untuk menjalankan pencegahan penggubahan wang haram dan semakan pengenalan pelanggan anda bagi semua penjual di BrickLink ® dengan memastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan dan mencegah aktiviti penipuan.

Mereka menyediakan perkhidmatan perundingan, perbankan, perundangan, insurans dan perakaunan kepada Kumpulan LEGO, termasuk pencegahan penggubahan wang haram dan rakan kongsi untuk pengesahan pengenalan pelanggan anda. Kami berkongsi data dengan rakan kongsi ini untuk menjalankan pencegahan penggubahan wang haram dan semakan pengenalan pelanggan anda bagi semua penjual di BrickLink dengan memastikan pematuhan terhadap peraturan kewangan dan mencegah aktiviti penipuan. Rakan kongsi platform perniagaan. Ini membantu kami untuk hadir, membenarkan anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO, dan memautkan akaun LEGO anda dengan akaun platform permainan tempat fungsi ini tersedia.

Ini membantu kami untuk hadir, membenarkan anda berinteraksi dengan Kumpulan LEGO, dan memautkan akaun LEGO anda dengan akaun platform permainan tempat fungsi ini tersedia. Rakan kongsi pasaran dalam talian . Termasuk penjual dan pembeli pihak ketiga BrickLink, pemproses pembayaran, perkhidmatan penyelesaian pertikaian, moderator forum komuniti, dan perkhidmatan penentusahan penjual. Ini membantu kami mengendalikan Pasaran dan Perkhidmatan BrickLink, memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual, mengesahkan identiti penjual melalui pengesahan dokumen, menyelesaikan pertikaian transaksi, dan mengekalkan ruang komuniti yang selamat.

. Termasuk penjual dan pembeli pihak ketiga BrickLink, pemproses pembayaran, perkhidmatan penyelesaian pertikaian, moderator forum komuniti, dan perkhidmatan penentusahan penjual. Ini membantu kami mengendalikan Pasaran dan Perkhidmatan BrickLink, memudahkan transaksi antara pembeli dan penjual, mengesahkan identiti penjual melalui pengesahan dokumen, menyelesaikan pertikaian transaksi, dan mengekalkan ruang komuniti yang selamat. Pembeli & Penjual di Pasaran BrickLink . Kami berkongsi data anda dengan penjual bagi tujuan pemenuhan pesanan, dan pembeli juga boleh melihat maklumat hubungan penjual.

. Kami berkongsi data anda dengan penjual bagi tujuan pemenuhan pesanan, dan pembeli juga boleh melihat maklumat hubungan penjual. Pengguna Forum. Jika anda menyertai Forum BrickLink, apa-apa maklumat yang anda hantarkan akan tersedia kepada semua pengguna forum, termasuk pengguna awam yang tidak log masuk. Kegunaan dan pendedahan lain Kami juga akan menggunakan dan mendedahkan data peribadi sebagaimana kami percaya perlu atau wajar: (a) untuk mematuhi undang-undang terpakai (yang mana boleh termasuk undang-undang di luar negara tempat anda tinggal); (b) untuk menunaikan permintaan daripada pihak berkuasa awam dan kerajaan (yang mana boleh termasuk pihak berkuasa di luar negara tempat anda tinggal); (c) untuk bekerjasama dengan pihak penguatkuasaan undang-undang; (d) untuk melindungi hak, privasi, keselamatan atau harta kami, serta hak, privasi, keselamatan atau sekutu kami, anda atau pihak lain. Selain itu, kami akan menggunakan, mendedahkan atau memindahkan data peribadi kepada pihak ketiga sekiranya berlaku apa-apa penyusunan semula, penggabungan, penjualan, usahasama atau penyerahan. Pemindahan ke negara ketiga Kumpulan LEGO beroperasi secara global dan boleh memindahkan data peribadi ke lokasi di luar negara tempat anda tinggal atau di tempat perkhidmatan disediakan kepada anda.

Kumpulan LEGO menyimpan semua data peribadi di pelayan yang terletak di Kawasan Ekonomi Eropah (‘EEA’).

Apabila perlu (contohnya, untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda), data peribadi boleh dipindahkan ke (atau boleh diakses dari) lokasi yang boleh termasuk United Kingdom, Australia, Kanada, Jepun, Malaysia, Mexico, Singapura, Korea Selatan, Amerika Syarikat. Di mana sahaja data peribadi anda dipindahkan, kami akan memastikan tahap perlindungan yang sama bagi data peribadi anda di mana sahaja ia diproses dengan melaksanakan langkah-langkah perlindungan kontraktual, teknikal dan/atau organisasi yang sesuai.

Jika kami memindahkan data peribadi anda di luar EEA, kami akan memastikan tahap perlindungan yang setara bagi data peribadi anda dengan memastikan sekurang-kurangnya salah satu syarat berikut dipenuhi: Suruhanjaya EU telah memutuskan bahawa terdapat tahap perlindungan yang mencukupi di negara berkenaan; atau

Peraturan Korporat Terikat (BCR) telah dilaksanakan (untuk pemindahan antara syarikat); atau

Standard Contractual Clauses (‘klausa model EU’) digunakan; atau

Pengecualian dalam situasi khas terpakai, seperti untuk memenuhi kontrak dengan anda atau persetujuan anda untuk pemindahan tertentu.

BAHAGIAN 3: TEKNOLOGI KUKI AND SETARA (‘KUKI’) Kuki adalah fail data kecil yang pelayar anda letakkan pada komputer atau peranti anda. Kuki itu tidak mengandungi atau mengumpul maklumat. Walau bagaimanapun, apabila dibaca oleh pelayan melalui pelayar web, ia boleh membantu sesuatu laman web untuk menyampaikan perkhidmatan yang lebih mesra pengguna – contohnya, mengingati pembelian terdahulu atau perincian akaun.

Untuk maklumat lanjut tentang kuki dan cara untuk mengurusnya, sila baca keseluruhan Polisi Kuki dan Deklarasi Kukikami, atau klik pada tetapan kuki anda di LEGO.com atau dalam permainan digital atau aplikasi (jika berkenaan).

BAHAGIAN 4: MAKLUMAT UNTUK IBU BAPA Maklumat untuk ibu bapa: cara Kumpulan LEGO mengendalikan data peribadi kanak-kanak Menjaga keselamatan kanak-kanak dalam talian Kami sangat mengambil berat tentang keselamatan kanak-kanak dalam talian dan mempunyai proses privasi tambahan untuk memastikan peminat muda kami selamat apabila mereka menggunakan saluran dalam talian kami. Malahan, beberapa ciri dilengkapi had umur untuk menghalang kanak-kanak menggunakan ciri tersebut secara tidak sengaja. Kami juga mengambil semua langkah yang sewajarnya untuk memastikan bahawa kami tidak mengumpul, menyimpan, menggunakan atau memproses maklumat peribadi kanak-kanak yang boleh menggunakan ciri tersebut tanpa persetujuan ibu bapa yang sah. Kami telah menyertai program keselamatan digital bagi kanak-kanak yang mengaudit syarikat kami setiap tahun untuk memastikan kami mematuhi peraturan dalam cara kami berinteraksi dengan kanak-kanak dalam talian. Tentang data peribadi, kami akan mendapatkan persetujuan ibu bapa bagi sesiapa yang berusia di bawah 16 tahun (atau lebih, di negara tempat undang-undang tempatan memerlukannya). Bagi BrickLink, pengguna mesti berumur 18 tahun (atau lebih, di negara tempat undang-undang tempatan memerlukannya) untuk mendaftar sebagai pembeli atau penjual. Jika anda mempunyai apa-apa pertanyaan atau kerisauan tentang Dasar Privasi kami, sila contact us. Apabila kami memproses maklumat peribadi kanak-kanak, kami mengambil langkah tambahan untuk melindungi privasi mereka, termasuk: Memastikan kami memberitahu ibu bapa maklumat peribadi yang kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan memproses daripada anak mereka serta menjelaskan sama ada kami berkongsi maklumat tersebut;

Memenuhi keperluan undang-undang dengan meminta persetujuan ibu bapa untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data anak mereka serta meminta persetujuan untuk menghantar maklumat tentang produk dan perkhidmatan kami kepada anak mereka;

Mengehadkan cara kami mengumpul, menyimpan, menggunakan dan memproses maklumat peribadi kanak-kanak supaya hanya data yang diperlukan sahaja dikumpul untuk mereka yang mengambil bahagian dalam sesuatu aktiviti dalam talian;

Memberi ibu bapa akses atau pilihan untuk meminta akses maklumat peribadi yang telah kami kumpul daripada anak mereka – ibu bapa juga boleh meminta agar maklumat peribadi anak mereka diubah atau dipadamkan. Pengumpulan dan penggunaan maklumat kanak-kanak Meskipun beberapa laman web, saluran dan aplikasi kami direka dengan mengambil kira keluarga dan pengguna dari semua peringkat umur, yang lain bertujuan digunakan terutamanya oleh kanak-kanak. Setiap kali kami mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak, kami hanya menyimpan maklumat tersebut untuk tempoh yang diperlukan bagi menyediakan perkhidmatan atau untuk tempoh yang diwajibkan oleh undang-undang untuk disimpan sebagai rekod. Meskipun kanak-kanak boleh memilih sama ada untuk berkongsi maklumat mereka dengan kami, terdapat ciri-ciri di laman web kami yang tidak akan berfungsi jika mereka belum memberikan maklumat tersebut kepada kami. Apabila maklumat peribadi diperlukan supaya ciri itu berfungsi, kami hanya akan meminta maklumat yang secara munasabah diperlukan untuk mengambil bahagian dalam aktiviti tersebut. Berikut adalah beberapa contoh kami mengumpul data kanak-kanak: Ketika kanak-kanak mendaftar dalam talian. Kanak-kanak boleh mendaftar di laman web kami untuk mengakses pelbagai perkhidmatan termasuk kandungan, permainan dan pertandingan. Semasa pendaftaran, kami boleh meminta kanak-kanak untuk memberikan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka, nama pertama kanak-kanak itu, jantina, tarikh lahir mereka, nama pengguna mereka serta kata laluan. Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan keselamatan dan pemberitahuan. Kami sangat menggalakkan kanak-kanak untuk mencipta nama pengguna yang tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi.

Kanak-kanak boleh mendaftar di laman web kami untuk mengakses pelbagai perkhidmatan termasuk kandungan, permainan dan pertandingan. Semasa pendaftaran, kami boleh meminta kanak-kanak untuk memberikan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka, nama pertama kanak-kanak itu, jantina, tarikh lahir mereka, nama pengguna mereka serta kata laluan. Kami menggunakan maklumat ini untuk tujuan keselamatan dan pemberitahuan. Kami sangat menggalakkan kanak-kanak untuk mencipta nama pengguna yang tidak mengandungi sebarang maklumat peribadi. Apabila kanak-kanak berkongsi kandungan yang mereka cipta sendiri. Sebahagian laman web kami membenarkan kanak-kanak untuk mencipta atau menggunakan kandungan mereka sendiri. Memandangkan hanya beberapa ciri memerlukan maklumat peribadi daripada kanak-kanak, tidak semua aktiviti memerlukan persetujuan ibu bapa atau penjaga. Setiap kali suatu aktiviti berpotensi membolehkan kanak-kanak berkongsi maklumat peribadi, kami akan meminta ‘persetujuan ibu bapa yang boleh ditentusahkan’ (iaitu tahap persetujuan ibu bapa yang lebih tinggi). Contoh data peribadi boleh berupa cerita, medan teks bebas, lukisan yang membenarkan memasukkan teks atau tulisan tangan bebas, gambar kanak-kanak, klip audio, fail video atau apa-apa jenis kandungan atau pengecam kekal lain yang dengan jelas mengenal pasti kanak-kanak dalam apa jua cara.

Sebahagian laman web kami membenarkan kanak-kanak untuk mencipta atau menggunakan kandungan mereka sendiri. Memandangkan hanya beberapa ciri memerlukan maklumat peribadi daripada kanak-kanak, tidak semua aktiviti memerlukan persetujuan ibu bapa atau penjaga. Setiap kali suatu aktiviti berpotensi membolehkan kanak-kanak berkongsi maklumat peribadi, kami akan meminta ‘persetujuan ibu bapa yang boleh ditentusahkan’ (iaitu tahap persetujuan ibu bapa yang lebih tinggi). Contoh data peribadi boleh berupa cerita, medan teks bebas, lukisan yang membenarkan memasukkan teks atau tulisan tangan bebas, gambar kanak-kanak, klip audio, fail video atau apa-apa jenis kandungan atau pengecam kekal lain yang dengan jelas mengenal pasti kanak-kanak dalam apa jua cara. Apabila kanak-kanak menyertai pertandingan dan cabutan bertuah. Jika seorang kanak-kanak mahu menyertai pertandingan, kami akan meminta maklumat peribadi yang diperlukan untuk mereka mengambil bahagian. Biasanya kami hanya meminta nama pertama kanak-kanak (supaya kami boleh membezakan antara kanak-kanak daripada keluarga yang sama) dan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga (supaya kami memenuhi keperluan undang-undang untuk memberitahu orang dewasa yang bertanggungjawab). Kami hanya akan menghubungi ibu bapa jika anak itu memenangi pertandingan atau cabutan bertuah untuk mengetahui alamat hadiah akan dihantar. Jika pertandingan menghendaki kanak-kanak mencipta kandungan, kami boleh meminta persetujuan ibu bapa melalui e-mel terlebih dahulu untuk memastikan kami memenuhi keperluan privasi bagi kandungan yang dicipta oleh kanak-kanak itu sendiri (sila lihat maklumat di atas mengenai kanak-kanak mencipta kandungan). Tanpa persetujuan, kanak-kanak tidak dapat mengambil bahagian dalam pertandingan kami.

Jika seorang kanak-kanak mahu menyertai pertandingan, kami akan meminta maklumat peribadi yang diperlukan untuk mereka mengambil bahagian. Biasanya kami hanya meminta nama pertama kanak-kanak (supaya kami boleh membezakan antara kanak-kanak daripada keluarga yang sama) dan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga (supaya kami memenuhi keperluan undang-undang untuk memberitahu orang dewasa yang bertanggungjawab). Kami hanya akan menghubungi ibu bapa jika anak itu memenangi pertandingan atau cabutan bertuah untuk mengetahui alamat hadiah akan dihantar. Jika pertandingan menghendaki kanak-kanak mencipta kandungan, kami boleh meminta persetujuan ibu bapa melalui e-mel terlebih dahulu untuk memastikan kami memenuhi keperluan privasi bagi kandungan yang dicipta oleh kanak-kanak itu sendiri (sila lihat maklumat di atas mengenai kanak-kanak mencipta kandungan). Tanpa persetujuan, kanak-kanak tidak dapat mengambil bahagian dalam pertandingan kami. Apabila kanak-kanak menerima e-mel daripada kami. Kami boleh meminta butiran hubungan kanak-kanak (termasuk alamat e-mel mereka) supaya kami dapat membalas pertanyaan yang telah mereka ajukan kepada kami. Jika kami perlu menghubungi kanak-kanak buat kali kedua, contohnya untuk menjawab soalan tambahan, kami meminta alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka. Kami hanya akan menyimpan maklumat hubungan dalam talian kanak-kanak untuk tempoh yang diperlukan bagi memenuhi permintaan mereka dan tidak akan menggunakan maklumat itu untuk sebarang tujuan lain. Jika kami memerlukan maklumat hubungan dalam talian kanak-kanak untuk komunikasi berterusan, kami akan meminta alamat e-mel ibu bapa atau penjaga seawal mungkin supaya kami dapat memaklumkan orang dewasa tentang data yang kami kumpul dan memberi pilihan kepada ibu bapa untuk meminta kami berhenti mengumpul data. Ibu bapa atau penjaga boleh memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi kami dengan anak mereka pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan berhenti melanggan dalam setiap komunikasi (jika terdapat lebih daripada satu jenis komunikasi, orang dewasa boleh menghentikan setiap langganan secara berasingan). Sebagai alternatif lain, mereka boleh menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan LEGO ® kami.

Kami boleh meminta butiran hubungan kanak-kanak (termasuk alamat e-mel mereka) supaya kami dapat membalas pertanyaan yang telah mereka ajukan kepada kami. Jika kami perlu menghubungi kanak-kanak buat kali kedua, contohnya untuk menjawab soalan tambahan, kami meminta alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka. Kami hanya akan menyimpan maklumat hubungan dalam talian kanak-kanak untuk tempoh yang diperlukan bagi memenuhi permintaan mereka dan tidak akan menggunakan maklumat itu untuk sebarang tujuan lain. Jika kami memerlukan maklumat hubungan dalam talian kanak-kanak untuk komunikasi berterusan, kami akan meminta alamat e-mel ibu bapa atau penjaga seawal mungkin supaya kami dapat memaklumkan orang dewasa tentang data yang kami kumpul dan memberi pilihan kepada ibu bapa untuk meminta kami berhenti mengumpul data. Ibu bapa atau penjaga boleh memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi kami dengan anak mereka pada bila-bila masa dengan mengikuti arahan berhenti melanggan dalam setiap komunikasi (jika terdapat lebih daripada satu jenis komunikasi, orang dewasa boleh menghentikan setiap langganan secara berasingan). Sebagai alternatif lain, mereka boleh menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami. Apabila kanak-kanak menerima aplikasi pemberitahuan semerta. Banyak aplikasi menghantar ‘pemberitahuan semerta’ ke telefon bimbit atau peranti pelanggan mereka untuk memberitahu tentang kemas kini (walaupun aplikasi itu tidak sedang digunakan). Beberapa aplikasi direka untuk digunakan oleh kanak-kanak Kami meminta kanak-kanak memberikan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka, untuk kami memberitahu orang dewasa tentang permintaan anak mereka sebelum kami menghantar pemberitahuan semerta kepada mereka dari aplikasi kami. Kami tidak memautkan pengecam peranti dengan maklumat peribadi lain tanpa persetujuan ibu bapa. Jika anda mahu anak anda berhenti menerima pemberitahuan semerta daripada salah satu aplikasi kami, anda boleh menukar tetapan pada peranti yang digunakan oleh anak anda pada bila-bila masa.

Banyak aplikasi menghantar ‘pemberitahuan semerta’ ke telefon bimbit atau peranti pelanggan mereka untuk memberitahu tentang kemas kini (walaupun aplikasi itu tidak sedang digunakan). Beberapa aplikasi direka untuk digunakan oleh kanak-kanak Kami meminta kanak-kanak memberikan alamat e-mel ibu bapa atau penjaga mereka, untuk kami memberitahu orang dewasa tentang permintaan anak mereka sebelum kami menghantar pemberitahuan semerta kepada mereka dari aplikasi kami. Kami tidak memautkan pengecam peranti dengan maklumat peribadi lain tanpa persetujuan ibu bapa. Jika anda mahu anak anda berhenti menerima pemberitahuan semerta daripada salah satu aplikasi kami, anda boleh menukar tetapan pada peranti yang digunakan oleh anak anda pada bila-bila masa. Apabila kami mengumpulkan maklumat lokasi. Sebahagian laman web, saluran dan aplikasi kami direka untuk kanak-kanak. Kami meminta persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga melalui e-mel sebelum mengumpulkan maklumat nama jalan, alamat atau koordinat kanak-kanak tersebut. Kami berbuat demikian disebabkan maklumat tersebut akan membolehkan kami mengenal pasti kanak-kanak tertentu dengan berkesan. Sebaliknya, kami tidak memerlukan persetujuan ibu bapa untuk mengumpul maklumat mengenai bandar, negara atau wilayah kanak-kanak selagi ia tidak dikaitkan secara langsung dengan kanak-kanak tertentu. Sebabnya ialah maklumat umum seperti itu tidak membolehkan kami mengenal pasti kanak-kanak tertentu. Jika anda mahu kami berhenti mengumpul maklumat lokasi seperti ini, anda boleh menukar tetapan pada peranti yang digunakan oleh anak anda pada bila-bila masa. Sebagai pilihan lain, mereka boleh menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan LEGO ® kami.

Sebahagian laman web, saluran dan aplikasi kami direka untuk kanak-kanak. Kami meminta persetujuan daripada ibu bapa atau penjaga melalui e-mel sebelum mengumpulkan maklumat nama jalan, alamat atau koordinat kanak-kanak tersebut. Kami berbuat demikian disebabkan maklumat tersebut akan membolehkan kami mengenal pasti kanak-kanak tertentu dengan berkesan. Sebaliknya, kami tidak memerlukan persetujuan ibu bapa untuk mengumpul maklumat mengenai bandar, negara atau wilayah kanak-kanak selagi ia tidak dikaitkan secara langsung dengan kanak-kanak tertentu. Sebabnya ialah maklumat umum seperti itu tidak membolehkan kami mengenal pasti kanak-kanak tertentu. Jika anda mahu kami berhenti mengumpul maklumat lokasi seperti ini, anda boleh menukar tetapan pada peranti yang digunakan oleh anak anda pada bila-bila masa. Sebagai pilihan lain, mereka boleh menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan kami. Apabila kami mengumpul ‘pengecam nekad’. Bagi menyediakan pengalaman dalam talian yang lebih relevan dan diperibadikan kepada pelawat saluran dalam talian kami, kami mengumpul beberapa jenis maklumat (contohnya, maklumat tentang alamat IP, pengecam peranti mudah alih, pelayar, pembekal perkhidmatan internet, halaman rujukan, halaman keluar, kekerapan pelawat, sistem pengendalian, cap tarikh, cap masa dan data penstriman klik). Kami mengumpulkan maklumat ini menggunakan teknologi seperti kuki, piksel, kuki kilat, suar web dan pengecam unik lain (yang kami takrifkan di bawah bahagian Kuki dalam Dasar Privasi ini). Kami boleh mengumpul maklumat ini sendiri atau meminta pihak ketiga memproses data tersebut bagi pihak kami. Kami menggunakan data ini untuk memberi kanak-kanak akses kepada ciri dan aktiviti dalam talian, menyesuaikan kandungan, menambah baik saluran dalam talian kami, menganalisis prestasi saluran dalam talian kami dan membuat laporan tanpa nama. Jika kami ingin mengumpul data peribadi kanak-kanak atas apa jua sebab, kami akan menghubungi ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Senarai pengendali pihak ketiga yang mengumpul ‘pengecam nekad’ di laman dan aplikasi kami boleh didapati di Cookie Policy dan Cookie Declaration. Meminta persetujuan ibu bapa Kami menggunakan jenis persetujuan ibu bapa yang berbeza bergantung pada jenis data kanak-kanak yang kami proses dan tujuannya.





Meminta persetujuan ibu bapa melalui e-mel

Jika kami perlu mengumpul maklumat peribadi kanak-kanak untuk menyediakan perkhidmatan yang diminta olehnya, kami akan meminta persetujuan ibu bapa atau penjaga selaras dengan keperluan undang-undang (contohnya, COPPA untuk Amerika Syarikat dan GDPR untuk Kesatuan Eropah). Kami akan menghantar e-mel kepada ibu bapa atau penjaga kanak-kanak itu yang menerangkan maklumat yang kami kumpul, cara kami merancang menggunakannya dan meminta ibu bapa untuk memberi atau menolak persetujuan mereka. Jika kami tidak menerima persetujuan ibu bapa dalam tempoh yang munasabah, kami akan memadam semua maklumat yang telah dikumpul daripada kanak-kanak termasuk alamat e-mel ibu bapa atau penjaga yang kami minta untuk mendapatkan persetujuan.





Permintaan untuk ‘mengesahkan persetujuan ibu bapa atau penjaga’

Jika kanak-kanak ingin berkongsi maklumat peribadi secara terbuka atau dengan pihak ketiga melalui salah satu laman web atau pengalaman digital kami, kami akan mendapatkan persetujuan ibu bapa pada tahap yang lebih tinggi daripada permintaan e-mel yang diterangkan seperti di atas. Kami boleh meminta pengesahan melalui kad kredit atau kaedah pembayaran lain (dengan caj nominal), atau semakan terhadap pengenalan rasmi ibu bapa yang dikeluarkan oleh kerajaan.





Apa yang berlaku jika ibu bapa atau penjaga belum dihubungi untuk mendapatkan persetujuan?

Jika kanak-kanak berumur di bawah 16 tahun (atau lebih, di negara yang ditetapkan oleh undang-undang) mengakses saluran dalam talian yang direka untuk kanak-kanak melalui had umur, kami akan menghantar e-mel kepada ibu bapa atau penjaga sebelum mengumpul sebarang maklumat peribadi kanak-kanak itu. Jika anda mengesyaki bahawa anak anda mengambil bahagian dalam aktiviti dalam talian yang mengumpul maklumat peribadi mereka dan anda atau ibu bapa⁄penjaga lain belum menerima e-mel untuk mendapatkan persetujuan, sila [contact us] (https://www.LEGO.com/en-gb/legal/privacy-policy/contact-us). Kami tidak akan menggunakan alamat e-mel yang diberikan untuk persetujuan ibu bapa bagi tujuan lain melainkan orang dewasa tersebut telah menyatakan secara jelas memilih untuk menerima e-mel pemasaran atau telah terlibat dalam aktiviti yang membolehkan perhubungan melalui e-mel. Pilihan dan kawalan ibu bapa Pada bila-bila masa, ibu bapa atau penjaga boleh menolak untuk membenarkan kami menggunakan dan mengumpul maklumat peribadi lanjut daripada anak mereka. Ibu bapa atau penjaga boleh meminta kami menghapuskan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan berhubung dengan akaun anak mereka daripada rekod kami. Oleh sebab maklumat peribadi diperlukan untuk beberapa perkhidmatan, penghapusan rekod seorang kanak-kanak boleh mengakibatkan akaun, keahlian atau perkhidmatan tidak tersedia bagi anak pada masa hadapan.

Jika seorang kanak-kanak telah mendafar di akaun LEGO, ibu bapa atau penjaga boleh mengakses, membuat perubahan atau menghapuskan maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anak mereka melalui: Nama pengguna dan kata laluan anak mereka untuk log masuk ke akaun LEGO anak mereka; atau

Menghubungi pasukan Khidmat Pelanggan LEGO kami Jika anda lebih memilih untuk contact us, sila maklumkan nama pengguna anak anda bersama dengan nombor telefon dan alamat e-mel anda sendiri. Kami perlu mengesahkan identiti anda sebagai ibu bapa atau penjaga kanak-kanak tersebut sebelum membenarkan akses kepada maklumat peribadi kanak-kanak tersebut Kami akan memberi maklum balas terhadap permintaan anda dalam jangka masa yang munasabah.