Teave määruse REACH kandidaatainete loetelus olevate ainete kohta

Järgmised tooted sisaldavad liitiumpolümeerpatareid. Patarei tootja on meile teatanud, et see võib sisaldada ainet „1,3-propaansultoon (CASi nr 1120-71-4)“ kogustes, mis ületavad 0,1 massiprotsenti.

45610 – Technic large hub battery

45678 – LEGO ® Education SPIKE Prime set

Education SPIKE Prime set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 45612 – Technic Small Hub Battery

Järgmised ligipääsmatul trükkplaadil dioodi sisaldavad tooted,millest tootja on meid teavitanud, sisaldavad „Pliid (CASi nr 7439-92-1“kogustes, mis ületavad 0,1 massiprotsenti.

45678 – LEGO ® Education SPIKE™ Prime Set

Education SPIKE™ Prime Set 45609 – Technic Small Hub

45345 – LEGO ® Education SPIKE™ Essential Set

Education SPIKE™ Essential Set 42176 – Porsche GT4 e-Performance Race Car

42214 - Lamborghini Revuelto Super Sports Car

75427 - SMART Play™: Throne Room Duel & A-Wing™

75423 - SMART Play™: Luke's Red Five X-Wing™

75421 - SMART Play™: Darth Vader's TIE Fighter™

42239

72167

72164

Järgmised ligipääsmatut piesoelektrilist materjali sisaldavad tooted, millest tootja on meid teavitanud, sisaldavad „plii-titaantsirkooniumoksiidi (CASi nr 12626-81-2)“ kogustes, mis ületavad 0,1 massiprotsenti.

10969 - Fire Truck

Mainitud ained on Euroopa Kemikaaliameti praegu kehtiva kemikaalimääruse REACH kandidaatainete loetelus. Euroopa Liidu kemikaalimääruse REACH (määruse 1907/2006 artikkel 33) kohaselt oleme kohustatud selle aine esinemisest teavitama ka juhul, kui selle sisaldus on väga väike.

Turvarisk puudub ja normaaltingimustes inimesed ainega kokku ei puutu.

Ükski teine LEGO® toode peale ülalmainitute ei sisalda Euroopa Kemikaaliameti praegu kehtiva kemikaalimääruse REACH kandidaatainete loetelus olevaid aineid üle 0,1 massiprotsendi.

Keskkonda saate kaitsta nii, et ei viska patareisid või patareidega tooteid olmejäätmete hulka. Nõuandeid toote taaskasutusse võtmise ja ümbertöötlemise kohta saate asjaomaselt kohalikult asutuselt.

Rohkem teavet toote ohutuse kohta leiate veebiaadressilt www.LEGO.com/aboutus/responsibility või helistades telefoninumbril 00800 5346 5555